Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 01 de marzo

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del lunes 01 de marzo del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del lunes 01 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy lunes 01 de marzo.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Puro drama y puro cuento… el inicio

Aprendizaje esperado: Reconoce la estructura de una obra de teatro y la manera en que se diferencia de los cuentos.

Énfasis: Lee obras de teatro y reflexiona sobre las principales particularidades de una obra de teatro (descripción de personajes, escenarios, diálogos, tiempos verbales, puntuación y organización gráfica).

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la diferencia que hay entre los cuentos y las obras de teatro al reconocer su estructura y particularidades.

¿Qué hacemos?

Actividad 1

Empezarás con la lectura de un texto, en el que debes poner toda tu atención para identificar de qué tipo de texto se trata. Es un fragmento de La cabeza del dragón, de Ramón María del Valle-Inclán. ¡Adelante, disfrútalo!

LA CABEZA DEL DRAGÓN (fragmento)

Ramón María del Valle-Inclán

ESCENA PRIMERA

Tres príncipes donceles juegan a la pelota en el patio de armas de un castillo muy torreado, como aquellos de las aventuras de Orlando: puede ser de diamante, de bronce o de niebla. Es un castillo de fantasía, como lo saben soñar los niños. Tiene grandes muros cubiertos de hiedra, y todavía no ha sido restaurado por los arquitectos del Rey. ¡Alabemos a Dios!

EL PRÍNCIPE AJONJOLÍ. ¿Habéis advertido, hermanos, cómo esta pelota bota y rebota? Cuando la envío a una parte, se tuerce a la contraria.

EL PRÍNCIPE VERDEMAR. ¡Parece que llevase dentro a un diablo enredador!

EL PRÍNCIPE POMPÓN. ¡Parece haberse vuelto loca!

EL PRÍNCIPE VERDEMAR. ¡Antes sería preciso que esa bola llena de aire fuese capaz de tener juicio alguna vez!

EL PRÍNCIPE VERDEMAR. Vamos a terminar el partido.

EL PRÍNCIPE POMPÓN. No se puede con esta pelota. Está de remate. ¡Mirad qué tumbos!

EL PRÍNCIPE AJONJOLÍ. Tú eres quien está de remate. La has metido por la ventana del torreón.

EL PRÍNCIPE VERDEMAR. Voy a buscarla.

EL PRÍNCIPE AJONJOLÍ. Está cerrada la puerta, Príncipe Verdemar.

EL PRÍNCIPE VERDEMAR. ¿Dónde está la llave, Príncipe Ajonjolí?

EL PRÍNCIPE AJONJOLÍ. La Reina la lleva colgada de la cintura.

Se oye la voz de un duende que canta con un ritmo sin edad, como las fuentes y los pájaros, como el sapo y la rana. Los ecos del castillo arrastran la canción, y en lo alto de las torres las cigüeñas escuchan con una pata en el aire. La actitud de las cigüeñas anuncia a los admiradores de Ricardo Wagner.

EL DUENDE. ¡Dame libertad, paloma real! ¡Palomita que vuelas tan alto, sin miedo del gavilán!

EL PRÍNCIPE VERDEMAR. ¿Quién canta en el torreón? ¡No conozco esa voz!

EL PRÍNCIPE AJONJOLÍ. Un duende del bosque, Mingo Mingote el jardinero lo cazó con un lazo, y hoy lo presentó como regalo a nuestro padre el Rey.

EL DUENDE asoma la cabeza entre dos almenas. Tiene cara de viejo: Lleva capusay de teatino, y parece un mochuelo con barbas, solamente que bajo las cejas, grandes y foscas, guiña los ojos con mucha picardía, y a los lados de la frente aún tiene las cicatrices de los cuernos con que le vieron un día los poetas en los bosques de Grecia.

EL DUENDE. Ábreme la puerta de mi cárcel, primogénito del Rey, Príncipe Pompón, y serás feliz en tu reinado. La gracia que me pidas, ésa te daré.

EL PRÍNCIPE POMPÓN. Devuélveme la pelota y te abriré la puerta.

EL DUENDE. ¿Me lo juras?

EL PRÍNCIPE POMPÓN. Mi palabra es de Rey.

EL DUENDE. Ahí va la pelota.

EL PRÍNCIPE POMPÓN. ¡Gracias!

EL DUENDE. Dame libertad.

EL PRÍNCIPE POMPÓN. No puedo.

EL DUENDE. ¿Y tu palabra, Príncipe Pompón?

EL PRÍNCIPE POMPÓN. Mi palabra no es una llave.

EL DUENDE. Ni tu fe de Rey..

EL PRÍNCIPE VERDEMAR. Ya nos quedamos sin pelota. Has estado muy torpe.

EL PRÍNCIPE AJONJOLÍ. El Duende nos la devolverá. ¡Señor Duende! ¡Señor Duende!

EL DUENDE. ¡Dame libertad, paloma real! ¡Palomita que vuelas tan alto, sin miedo del gavilán!

EL PRÍNCIPE AJONJOLÍ. Devuélveme la pelota.

EL DUENDE. Con mil amores te devolvería la pelota, si tú me devolvieras la libertad. ¿Me abrirás la puerta?

EL PRÍNCIPE AJONJOLÍ. Te la abriré.

EL DUENDE. ¿Me lo juras?

EL PRÍNCIPE AJONJOLÍ. Palabra de Rey.

EL DUENDE. Príncipe Ajonjolí, tendré que conformarme con tu palabra real, pero preferiría que fuera de hombre de bien. Ahí va la pelota.

EL PRÍNCIPE AJONJOLÍ. Gracias.

EL DUENDE. Cumple tu promesa.

EL PRÍNCIPE AJONJOLÍ. Mañana la cumpliré. Yo no te dije que fuese ahora.

EL DUENDE. Antes de esta noche vendrá el verdugo.

EL PRÍNCIPE AJONJOLÍ. Si eres duende, procura salir por la chimenea.

EL DUENDE. De esta vez, Príncipes míos, no tendréis la pelota sin abrirme la puerta primero.

LOS PRÍNCIPES. ¡Vuélvela! ¡Vuélvela!

EL DUENDE. Os vuelvo vuestras promesas reales, que os servirán mejor que la pelota. ¡Son más huecas y más livianas!

EL PRÍNCIPE VERDEMAR. Duende, dame la pelota, y cumpliré como hombre de bien, como caballero y como Príncipe.

EL DUENDE. Príncipe Verdemar, allí viene la Reina vuestra madre, muy señora mía. Pídele la llave.

EL PRÍNCIPE VERDEMAR. No me la daría.

EL DUENDE. Llega a tu madre, y dile que te mire en la oreja derecha, porque te duele. Y mientras ella mira, mete la mano con tiento en su faltriquera y saca la llave.

EL PRÍNCIPE VERDEMAR abre la puerta del torreón y sale EL DUENDE.

EL DUENDE. Gracias, Príncipe mío. Si alguna vez necesitas el valimiento de un duende, no tienes más que llamarme. Toma este anillo. Cuando te lo pongas me tendrás a tu lado.

EL PRÍNCIPE POMPÓN. Nuestro padre te hará castigar cuando sepa que has abierto la puerta del torreón y dado libertad al Duende.

EL PRÍNCIPE AJONJOLÍ. Vámonos a jugar en otra parte. No viéndonos aquí, nadie sospechara de nosotros.

EL PRÍNCIPE POMPÓN. ¿De nosotros dices, Príncipe Ajonjolí? Tú y yo estamos libres de toda culpa.

EL PRÍNCIPE AJONJOLÍ. ¿Y si nos culpan a los tres?

EL PRÍNCIPE VERDEMAR. Si culpan a los tres, yo me declararé el solo delincuente.

EL PRÍNCIPE POMPÓN. Ahí llega el Rey, nuestro padre.

EL REY. Quiero que veáis al Duende, enredador y travieso, que deshoja las rosas en mis jardines reales, que cuando pasa la Reina sacude sobre su cabeza las ramas mojadas de los árboles, que en las cámaras de mi palacio se esconde, para fingir un eco burlesco, y que en lo alto de la chimenea se mofa con una risa hueca, que parece del viento, cuando me reúno en Consejo con mis Ministros.

En cuanto a los Príncipes, mis hijos, quiero asociarlos a esta alegría de mi pueblo, como padre y como Rey. Príncipe Pompón, tuyo es mi caballo. Príncipe Ajonjolí, tuyo es mi manto de armiño. Príncipe Verdemar, tuya es mi espada.

LOS PRÍNCIPES. Gracias, señor.

EL REY. Pedid a la Reina la llave del torreón.

EL PRIMER MINISTRO. Señor, la puerta esta franca.

EL REY. ¡Cómo! ¿Quién fue el traidor que dio libertad al duende?

Señora REINA acude llorando. Con el hipo que trae, la corona le baila en la cabeza. El azor que lleva en el puño abre las alas, el lebrel que lleva al costado se desata en ladridos. Y saca la lengua, acezando, el paje que le sostiene la cola del manto real.

LA REINA. ¡Me han robado la llave! ¡Me han robado la llave! ¡Hay traidores en el palacio!

EL PRÍNCIPE VERDEMAR. Mis hermanos me delatarán y mi padre se comerá mi corazón crudo y sin sal. Debí haber dejado que se llevasen la espada. Tendré que huir de este palacio donde he nacido. Sólo siento no poder besar las manos de mi madre y decirle adiós. ¡Y pedirle algunos doblones para el viaje!

Del Valle-Inclán, Ramón María. La cabeza del dragón (fragmento). Espasa libros, “Colección Austral”: España, 2011.

Éste es un tipo de texto que has trabajado desde preescolar, por lo que no tendrás problema en identificarlo.

Actividad 2

En tu cuaderno, escribe las respuesta a las siguientes preguntas.

¿A qué ámbito pertenece la lectura?

Estudio.

Literatura.

Participación social.

Como te puedes dar cuenta no es un tipo de texto que se relacione con las otras asignaturas con las que trabajas, así que estudio no es. Ahora, de participación social, tampoco porque no se vincula con los textos de este ámbito que utilizamos; por ejemplo, para conocer más sobre los medios de comunicación, regular nuestra convivencia, valorar la diversidad o expresar algo que se relaciona con nuestra vida en comunidad. Así que, pertenece al ámbito de literatura porque, entre otras cosas, es ficción.

El texto leído es un texto literario.

¿A qué género literario pertenece?

Poético.

Narrativo.

Dramático.

Como puedes observar, poesía definitivamente no es, no se identifican características similares a ningún tipo de poema, por otro lado, hay quienes podrían pensar que es un texto narrativo porque cuenta una historia, hay una anécdota, una trama, una secuencia, personajes y otros elementos compartidos, pero cuenta con algunos completamente diferentes como las indicaciones sobre los lugares y las acciones de los personajes; por ejemplo.

Así que pertenece al género dramático.

Es un fragmento de una obra de teatro, que es el tipo de texto con el cual trabajarás en esta sesión, a lo largo de seis sesiones, escribirás una obra de teatro para ser representada o realizar una lectura en voz alta, como prefieras, con base en un cuento o, dicho de otra manera, adaptarás un cuento que tu elijas, para transformarlo en una obra de teatro.

Primeramente recordarás las características de una obra de teatro y posteriormente podrás comenzar a pensar en como adaptarás el cuento que hayas elegido, en obra de teatro.

Necesitas tener a la mano tu libro de texto, diccionario, cuaderno y lápiz o pluma para tomar nota.

Empecemos por diferenciar la estructura. ¿Qué observas?

En el encabezado, dice: “Escena primera” lo que indica que no es un título, sino una indicación que marca que es el inicio de la obra de teatro.

Este tipo de textos, como recordarás, se conforman por planteamiento, nudo y desenlace, y puede contarse en uno o más actos. Los actos se dividen en escenas; eso queda marcado en el texto, por ejemplo, ¿Cómo estaría escrito este inicio si la obra fuera de más de un acto?

Antes de “Escena primera”, diría “Primer acto”.

¿Recuerdas cómo se marcan los actos y las escenas?

Los actos, con la caída del telón o con un oscuro, y las escenas, cuando entra un nuevo personaje.

Ahora, se dijo que este tipo de textos, sin importar en cuántos actos y escenas estén divididos, tienen un planteamiento, un nudo y un desenlace. ¿El fragmento que leíste, a qué parte corresponde?

Al planteamiento, porque es la parte del texto donde se establece de qué va la historia. El planteamiento marca el inicio de la obra, en él, se presentan o explican los antecedentes de la historia, aquellos que es necesario conocer para comprenderla. Sirve para ubicar al espectador o lector, según el texto y de acuerdo con tus conocimientos sobre las características de las obras de teatro, ¿Qué consideras que debería suceder en el nudo?

Allí debería desatarse el conflicto, en este caso, las consecuencias que el príncipe deberá enfrentar por haber dejado escapar al duende y cómo intervienen los otros personajes en las situaciones.

El nudo, constituye el desarrollo de la obra, en él se presenta el conflicto, que adquiere intensidad o se complica conforme avanza la historia; en este caso, al leer la obra completa, conocerías las peripecias que enfrentará el príncipe Verdemar, y cómo se comportarán con él, el resto de los personajes de la obra ante la reacción del rey que, hasta ahora, se desconoce.

En la siguiente dirección electrónica puedes descargar la obra de teatro completa.

https://enredalengua.files.wordpress.com/2017/06/la cabeza-del-dragc3b3n-texto.pdf

¿Y en el desenlace? ¿Qué podría suceder?

La solución del conflicto que se planteó al inicio. Es en el desenlace donde el conflicto llega a su punto máximo y se da paso a su resolución, que en el texto leído sería conocer qué suerte corre, al final, el príncipe Verdemar.

Actividad 3

Utiliza tu diccionario para saber el significado de “Drama”.

¿Recuerdas cuando estudiaste en la Historia la Edad Antigua? Se habló de Grecia y del surgimiento del teatro; de hecho, es el único género literario que conserva su nombre desde entonces, y se llama así porque la función de las obras de teatro es narrar una historia a partir de una representación, a través de diferentes elementos como escenarios y lo que hacen y dicen los personajes. ¿Recuerdas que los teatros eran los foros donde en Grecia, y luego en Roma, se representaban este tipo de obras? Y así, sigue siendo.

¿Cómo se llama este elemento de las obras de teatro?

Es una acotación, porque da información sobre el espacio, las acciones o actitudes de los personajes, pero, en otras obras las acotaciones están escritas entre paréntesis o corchetes.

En este caso, la forma de presentar las acotaciones es utilizando letra cursiva, mientras que, en otras obras, se incluyen entre paréntesis o corchetes, el lenguaje no es imperativo, podría parecer parte de una narración, sin embargo, cumple con la misma función de indicar, ¿Cómo es el escenario donde se desarrolla la acción? ¿Qué movimientos realizan los personajes, qué vestimenta llevan? y ¿Qué sienten o cómo reaccionan?

Descubrir que los textos, aunque sean del mismo tipo, pueden ser muy diversos, dependiendo del estilo de su autor, y que, sin embargo, comparten características que ayudan a identificarlos como parte de un mismo grupo.

Las obras de teatro fueron hechas para ser representadas, y las acotaciones son indicaciones para quienes participan en la puesta en escena. ¿Cómo saber qué parte va dirigida a quién?

Muy fácil “asoma la cabeza entre dos almenas” es al mismo tiempo una indicación para el actor sobre lo que debe hacer, y para el escenógrafo, en cuanto a los elementos del espacio, por lo que debe haber dos almenas. Tiene cara de viejo: Lleva capusay de teatino, y parece un mochuelo con barbas, solamente que bajo las cejas, grandes y foscas y y a los lados de la frente aún tiene las cicatrices de los cuernos con que le vieron un día los poetas en los bosques de Grecia, para las personas encargadas del vestuario y de hacer la caracterización. “Guiña los ojos con mucha picardía” es, nuevamente, para el actor.

Existen dos formas, principalmente, de introducir diálogos, una es la que observaste en el fragmento, y con guiones.

Un punto importante es que las obras teatrales siempre se escriben en tiempo presente porque como están hechas para ser representadas, todo sucede en el momento presente, el pasado puede estar pero en los diálogos de los personajes, incluido el narrador, si es que hay uno, para rememorar.

Además de las acotaciones, y lo que dicen sobre el actuar y sentir de los personajes, ¿Qué otros recursos tienen este tipo de textos para expresar los sentimientos de los personajes?

Los signos de puntuación, ya que a través de ellos es como los lectores o actores pueden interpretar si el personaje siente dudas o cuestionamiento, con signos de interrogación, sorpresa, tristeza, emoción o miedo con signos de admiración. ¿Qué emociones identificas en el diálogo?

Observa y las emociones que puedes identificar están en el Duende, no en las intervenciones del príncipe Pompón, aunque una de ellas tenga signos de admiración. En el primer diálogo del Duende con signos de interrogación, se percibo incredulidad, en el segundo cuestionamiento, y los puntos suspensivos dan la idea de decepción.

¿Cómo lo interpretas tu?

Recuerda que los diálogos son muy importantes en las obras de teatro porque éstos, junto con las acciones de los personajes son lo que hace avanzar la historia.

Recordar lo que has trabajado sobre obras de teatro en grados anteriores y tenerlo presente, te será de gran utilidad para el reto que tienes para las siguientes sesiones.

Actividad 4

En tu libro de texto, en las páginas 98 y 99, lee El príncipe feliz e identifica las características que repasaste hoy, también trata de reconocer semejanzas y diferencias que pudieran existir.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/98

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/99

El Reto de Hoy:

Pídele a alguien de tu familia que escuche la lectura que vas a realizar de El príncipe feliz, cuida la entonación, la puntuación y todas las características que hoy trabajaste y sobre todo, disfruta su lectura, seguramente le gustará mucho.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más.

APRENDE EN CASA – GEOGRAFÍA: Origen y destino de los productos

Aprendizaje esperado: Relaciona procesos de producción, transformación y comercialización de diferentes productos en el mundo.

Énfasis: Reconoce procesos de comercialización en las ciudades y su relación con los contextos rurales.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre los diferentes productos que se comercializan en diferentes lugares, así como de su origen.

¿Qué hacemos?

Debes tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir los aspectos más destacados o interesante de la sesión del día de hoy. Recuerda que también puedes emplear el libro de texto de Geografía, Sexto Grado, en la página 59.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/98

También utilizarás tu Libro de Actividades de Geografía de sexto grado, en la página 48.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/Z7778.htm?#page/48

Para iniciar considera el concepto de comercio. “Comercio es una actividad que se basa en el intercambio de bienes”.

El comercio en la antigüedad.

El comercio es una actividad económica que se basa en el intercambio y transporte de bienes y servicios entre diversas personas o naciones, lo que significa que el comercio se puede llevar a cabo entre personas de diferentes países.

El comercio ha permitido que las comunidades humanas prosperen, intercambiando bienes y servicios para un beneficio mutuo.

Posiblemente, cuando has comprando un producto, te has percatado, que en las etiquetas o empaques indica el lugar donde fue elaborado.

Por ejemplo, una chamarra puede traer en su ertiqueta la leyenda “Hecho en México”, lo que indica que fue elaborada en nuestro país, aunque muchos otros productos provienen de diferentes partes del mundo, por ejemplo, actualmente la mayoría de las personas usamos teléfonos celulares. ¿Has indagado de dónde proviene el celular que utilizas?

Partes del proceso productivo de un teléfono celular.

Algunos celulares se hacen en países tan lejanos como China y Taiwán y, otros, se elaboran en naciones como Alemania, Finlandia y Estados Unidos. Eso no es todo, en algunos casos, los chips de los celulares se fabrican en China, los teléfonos se ensamblan en el sur de Asia, los diseños y estrategias de ventas se hacen en los Estados Unidos y, posteriormente, se venden en todo el mundo.

Ahora hay productos así, donde no todas las partes se fabrican o se venden en un mismo país.

Por ejemplo, unos patines pueden indicar en su etriqueta “Hecho en China”, con 100% de fibra de vidrio. País de origen: Estados Unidos, importado por México.

En este caso como en muchos otros, varios países intervinieron en las diversas etapas por las que pasaron los patines.

Hay muchos otros productos que muestran en sus etiquetas los países que están relacionados en el proceso, desde el diseño, fabricación y armado de partes, hasta la venta y compra de un producto. Entonces, como te podrás dar cuenta, hay productos que se fabrican en México y otros que se elaboran fuera de nuestro país. A propósito de eso, ¿Sabes qué tipos de comercio hay? Son de dos tipos: el comercio exterior y el interior.

El comercio interior ocurre dentro del territorio de un país, mientras que el exterior, se da entre personas o empresas ubicadas en países distintos y se rige por leyes internacionales.

Para identificar las principales regiones y países que venden los productos de mayor valor comercial, puedes revisar la página 121 de tu libro de Geografía, de sexto grado, en donde viene un cuadro que indica las exportaciones mundiales de mercancías por grandes grupos de productos y por regiones.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm?#page/121

En el cuadro puedes observar que en las regiones de América del Norte, África y Medio Oriente las principales mercancías que se exportan se relacionan con los combustibles y los productos derivados de las industrias extractivas.

Mientras que América Central y del Sur destacan en la exportación de productos agrícolas. Europa, por su parte, exporta principalmente productos químicos. En tanto que el continente asiático vende, sobre todo, mercancías que tienen que ver con equipos para oficinas y las telecomunicaciones.

En esta siguiente imagen, puedes ver un resumen con los principales tipos de mercancías que se exportan por región.

Principales tipos de mercancías que se exportan por región.

Ahí puedes observar por qué muchos de los celulares que usamos se fabrican en China y Taiwan. Pues estos países se encuentran en Asia y ese continente es el que más aparatos para las telecomunicaciones vende.

Ahora observa la siguiente gráfica.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm?#page/122

Ahí se muestran los productos que más se venden en el mundo.

En primer lugar, están los combustibles como el gas natural, el carbón y el petróleo, después los productos químicos como los farmacéuticos y los fertilizantes y, en tercer lugar, los equipos para oficina y telecomunicaciones como las computadoras y los televisores.

Esos son los productos que más se venden en el mundo. Observa qué ocurre con América del Norte, que es la región en la que se ubica México.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm?#page/121

En la tabla de la página 121 de tu libro de texto poedes observar que América del Norte vende, en primer lugar, combustibles como el petróleo, el gas natural y el carbón, así como sus derivados. La región también exporta productos químicos, agrícolas, de la industria automotriz, además de equipos para oficina y telecomunicaciones.

Ya viste los principales productos que se comercializan internacionalmente y los que más vende América del Norte.

Ahora observa cuáles son los principales tipos de productos que compra y vende México. En las siguientes gráfcas se representa la cantidad que exporta e importa nuestro país en productos agrícolas, combustibles y manufacturas.

Como puedes observar, lo que está de azul representa las exportaciones y, lo anaranjado las importaciones.

En cuanto a productos agrícolas y manufacturas, México compra y vende una cantidad similar de estos productos.

Si observas las gráficas con detenimiento, te podrás percatar que, en productos agrícolas y manufacturas, México compra un poco más de lo que vende. Pero en donde sí cambia la situación es en los combustibles, puesto que nuestro país vende más de lo que compra.

¿Cuál de los tres tipos de productos que acabas de analizar consideras que es indispensable para que la población de un país pueda sobrevivir?

De acuerdo con todo lo que has visto, los productos agrícolas son indispensables para que la población sobreviva. Pues estos son la principal fuente alimenticia de la humanidad. Aunque todos los productos tienen su razón de ser, los productos agrícolas son de suma importancia para la alimentación de la población de una región o país.

Hay varios países que no producen la cantidad de alimentos que requiere su población, ¿Cómo resuelven esta situación?

Los recursos naturales que tienen algunos países no siempre son suficientes para su población, como ocurre con Japón. Por ello, esta nación asiática vende aquello que produce, como automóviles y computadoras, de modo que las ganancias pueden servir para comprar alimentos en diferentes países.

Entonces algunos países venden y otros compran. Algunos países producen materias primas, otros las compran y las transforman en productos elaborados que consumen o venden a otros países.

Para que esto quede más claro, realizamos un ejercicio sobre la forma en que se produce el chocolate. Revisa la página 48 del Cuaderno de Actividades de Geografía. Observa con detenimiento las imágenes sobre la cadena productiva del chocolate y coloca el nombre de cada etapa del proceso.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/Z7778.htm?#page/48

Según lo que has revisado en clases anteriores, la primera imagen corresponde a la producción del cacao, la segunda a su transformación en chocolate, la tercera imagen se refiere a la distribución, la cuarta tiene que ver con la venta, es decir la comercialización, y la última etapa, es el consumo.

Ahora analiza el mapa del comercio global del cacao que se encuentra también en la misma página 48 del Cuaderno de Actividades de Geografía.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/Z7778.htm?#page/48

Lo primero que podrás observar es que los países que producen la materia prima, es decir el cacao, se ubican cerca del Ecuador. Se trata de países con climas tropicales como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún, todos ellos de África, así como Indonesia que está en Asia, y Ecuador que se ubica en América.

Puedes distinguirlos porque estos países productores de cacao, en el mapa, aparecen de color café.

Por otro lado, los países importadores de cacao, es decir los que lo compran, y que en el mapa tienen color anaranjado, son principalmente naciones de Europa como: España, Francia, Alemania y Reino Unido. En nuestro continente, también destacan los Estados Unidos como compradores de cacao.

Y también podrás ver en el mapa que varios países de Europa que compran el cacao, lo transforman en chocolate, tal es el caso de España, Francia y Alemania.

Y en el mapa puedes observar que los principales países consumidores de chocolate, también son de Europa, se trata de Francia, Alemania, Reino Unido y la Federación Rusa; mientras que, en América, sobresalen como consumidores de este rico producto: Brasil y los Estados Unidos.

Este ejemplo explica la forma en que se produce, se compra y se vende el cacao y el chocolate en el mundo.

Con este ejercicio también puedes entender que, al crear los diferentes productos que requiere la población para cubrir sus necesidades, los países del mundo se complementan unos con otros.

Eso quiere decir que las características geográficas de cada región del planeta favorecen la existencia de ciertos recursos naturales, por ejemplo, algunos países tienen climas, suelos y relieve apropiados para cultivar cereales u obtener madera, o cacao como en el ejercicio que acabas de realizar.

En otros casos, los países disponen de pastizales para la cría de ganado y, en algunos lugares, abundan las cadenas montañosas de donde se obtienen minerales como el oro, la plata o el cobre.

¿Ahora ves más claramente cómo, dependiendo de sus características geográficas, es la aportación que ofrecen algunos países?

Pero no siempre es así, también hay países que no cuentan con ciertas materias primas, pero las compran porque tienen la tecnología para transformarlas en productos que no todos pueden elaborar y que venden a través del comercio.

Como el ejemplo del cacao, donde algunos países lo producen y otros lo compran para transformarlo en chocolate y venderlo a los consumidores.

Y así como en el mundo hay países que venden y compran materias primas y productos elaborados, entre las ciudades y el campo pasa algo similar.

Las ciudades son grandes centros de consumo, pues debido a la cantidad de personas que viven en ellas demandan una gran cantidad de productos y servicios, para satisfacer sus necesidades.

Por ejemplo se consume una gran cantidad y variedad de alimentos, artículos como ropa, automóviles, computadoras, muebles, libros, productos de limpieza, entre otros.

Comercio en las grandes ciudades.

Comercio en las grandes ciudades.

Comercio en las grandes ciudades.

Son muchos productos los que requieren los habitantes de las ciudades, pero ¿De dónde llegan?

Por la gran variedad y cantidad de productos que demandan las ciudades, estos pueden provenir de muy diversos lugares, a veces dentro del mismo país se elaboran, pero en otras ocasiones es necesario traerlos de países situados del otro lado del mundo.

Hay muchos productos manufacturados como los celulares y los televisores que se venden en las ciudades de México y que provienen de países lejanos, aunque hay otros productos que se fabrican en nuestro país como la ropa, los juguetes y muchas herramientas.

En ocasiones los países para mejorar las condiciones económicas crean uniones, para conocer más al respecto, observa el siguiente video.

Video. Reportaje 14 / T-MEC La historia de un acuerdo. Minutos 7’ 48’’ al 9’12’’

En el video pudiste observar la importancia que tiene el establecimiento de estos acuerdos comerciales. Muchos países en el mundo han establecido bloques comerciales, como viste en este caso a México, Estados Unidos y Canadá.

Nuestro país comercia muchas cosas con otros países del mundo.

¿Y la comida que se consume en las ciudades de México, también viene de otros países? En este caso, como viste antes, México importa muchos productos agropecuarios de otros países, sin embargo, aproximadamente la mitad de los alimentos que se consumen en las ciudades se generan en el campo mexicano. No olvides que nuestro país tiene una producción importante de frutas, verduras, cereales y carnes de distinto tipo como la de cerdo, res, pollo y pescado, entre otras.

Entonces muchos alimentos, de origen animal y vegetal, que se comercializan en las ciudades mexicanas tienen su origen en las zonas rurales del país.

Para finalizar no pierdas de vista una idea importante que se ha mencionado en clases anteriores: las ciudades y las localidades rurales son complementarias, lo cual significa que muchos de los productos, sobre todo los alimentos, que se venden en las ciudades, se producen en el campo y, una gran variedad de productos elaborados que se fabrican en algunas localidades urbanas son cada vez más requeridos en las áreas rurales, tal es el caso de los televisores, computadoras y los teléfonos celulares.

Con estas ideas ya debes tener mayor claridad sobre lo que es el comercio y dónde se originan los productos que se intercambian en esta actividad. De igual manera, te habrás dado cuenta de que todos necesitamos de todos para cubrir nuestras necesidades.

El Reto de Hoy:

Platica sobre este tema con alguno de tus familiares y pregúntale de dónde vienen los productos que se consumen en tu comunidad o si sabe de algún producto que se exporte a otros países.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más.

APRENDE EN CASA – VALORES: Que el miedo no te de miedo

Aprendizaje esperado: Demuestra sus habilidades personales para ponerse a salvo ante situaciones peligrosas de su contexto, motivadas por el miedo.

Énfasis: Demuestra sus habilidades personales para ponerse a salvo ante situaciones peligrosas de su contexto, motivadas por el miedo.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas a identificar como poner en juego tus habilidades para preparar tu cuerpo ante una amenaza y ponerlo a salvo de situaciones peligrosos provocadas por el miedo.

¿Qué hacemos?

Ningún miedo es sencillo de entender y de eso trata la clase de hoy, vas a reflexionar sobre esa emoción y cómo puedes echar mano de tus habilidades para mantener el control.

Recuerda que el miedo es una emoción básica en las personas, que se activa ante un peligro que puede ser real o imaginario. Obviamente, si ocurre es por algo, permite alertarnos de algún peligro. Nuestro cuerpo nos avisa con diversas sensaciones desagradables y prepara al organismo para movilizar una gran cantidad de energía y responder de manera rápida ante el peligro.

Actividad 1

Responde a las siguientes preguntas, en tu cuaderno.

¿Has sentido miedo alguna vez?

¿Qué es lo que más te ha provocado miedo?

¿Qué has hecho ante esa sensación de miedo?

Lee con atención el caso de Luis y Tere.

En un día cualquiera, terminaron las clases y Luis y Tere se quedaron en el salón platicando y guardando sus cosas en sus mochilas, estaban a punto de salir, cuando de momento escucharon un ruido, ambos se sorprendieron mucho y comenzaron a sentir que su corazón latía mas rápido y sus manos empezaron a sudar.

Luis: ¿Qué habrá sido ese ruido?

Tere: No lo sé, pero, ¿Sí lo escuchaste verdad? no es mi imaginación.

Luis: Sí yo también lo escuché, el problema es que no hay nadie aquí, ¿Qué podrá ser?

Tere: No sé, yo sentí que el ruido viene del escritorio, creo que debemos acercarnos para ver que hay allí, que fue lo que provocó el ruido.

Luis: Si, yo también creo que ese ruido se escuchó por el escritorio, vamos a ver que fue lo que provocó ese ruido.

Tere: Solo que me siento muy nerviosa, que tal si hay algo horrible allí.

Luis: Si yo también estoy nervioso, pero respiremos profundo para que nos calmemos y podamos ir a ver que pasó.

Tere: Está bien, respiremos, ya calmados nos acercamos.

Ante una situación de miedo, de amenaza o peligro, tu cuerpo comienza a producir sustancias químicas que te ponen en alerta, de modo que puedas reconocer una situación de peligro, pero al mismo tiempo, debes buscar mantener el control, y una manera de hacerlo es con tu respiración. Entender que estás en una situación de peligro y reaccionar buscando calmarte para controlar la situación es fundamental para salir adelante, en este caso, tu propia respiración te puede ayudar para recuperar la calma y poder pensar y actuar de mejor manera.

Luis: Creo que es momento de ver qué hay detrás del escritorio.

Luis y Tere caminan con cuidado, se mueven cautelosamente. En el camino, Luis toma un libro que agarra para defenderse y Tere agarra una regla, llegan al escritorio y encuentran nada.

Tere: ¿Qué? No puedo creer que no hay nada, si los dos escuchamos un ruido detrás del escritorio. Estoy temblando de miedo y mis manos me están sudando.

Luis: Ya sé Tere, estoy igual. Me dio muchísimo miedo y me cuesta creer que sea por nada.

En este caso el miedo los mantuvo en alerta y cautelosos ante lo desconocido, sin la emoción de miedo que sintieron, no tomarían precauciones y quizás hasta pudieran salir lastimados.

Luis y Tere, ya más tranquilos, se disponen a salir del salón cuando de momento vuelven a escuchar un ruido más y entonces, se voltean a ver, se ponen tensos.

Tere: Si debe de haber algo, escuchaste de nuevo ese ruido y si viene del escritorio, ¿Qué pude ser?

Luis: Pues no lo sé pero ya fuimos y no había nada, falta que sea un fantasma que nos quiere asustar.

Tere: Ni lo digas, ¡Que me da más miedo!

Luis: Pues vayamos de nuevo a ver si ahora encontramos algo.

Nuevamente Luis y Tere, se acercan al escritorio, van cautelosos y con sus armas de defensa por si algo los pudiera sorprender, se acercan más y se asoman más y más y de momento descubren unas arañas grandes y negras.

Tere: ¡Lo sabía! (Grita y da un salto grande hacia atrás) Sí había algo detrás ¡y son arañas! Mi corazón está latiendo a mil por hora y siento mi pulso muy acelerado.

Luis: (no sabe qué decir, está asustado).

Tere: ¡Ay, qué pena! ¿Qué vas a pensar de mí? Seguro que soy una miedosa o exagerada, pero de verdad me dan mucho miedo las arañas.

Luis: (Recupera el aliento, respira profundo) calma ya se fueron, creo que tu las asustaste más a ellas. Vámonos.

Tener miedo pone a las personas en alerta, aunque algunas arañas no son peligrosas, el saltar hacia atrás, fue una manera de protegerse. Reaccionar ante el miedo es normal y te prepara para los miedos que son reales. ¡Imagina si algún día te encuentras con un león! Ahí el peligro sí es muy real y debes reaccionar incluso más rápido y con mayor inteligencia.

Todos hemos vivido muchas experiencias de todo tipo, pero el temor es una emoción básica que te puede ser de mucha utilidad, incluso para proteger tu vida.

¿Cómo crees que reaccionaría una persona, al saber que la persona que estuvo con ella, se fue hacer la pruba de COVID, porque se siente mal?

Seguramente habría diversas formas de reaccionar, no obstante, a muchas personas les daría preocupación y miedo de estar contagiadas, incluso algunas podrían pensar que ya tienen síntomas y otras estarían corriendo también a hacerse la prueba.

De acuerdo con lo que hasta aquí has estudiado, ¿Cómo se tendría que actuar?

Primero habría que respirar profundo y pensar asertivamente. Sabemos que esta pandemia ha generado un miedo común, colectivo y es normal que en estos momentos se sienta mucho miedo, pero se debe pensar con tranquilidad, no hay que dejar que el miedo se apodere de tus emociones. Para ello, debes echar mano de tus habilidades personales, entre ellas, pensar mejor.

Actividad 2

Para conocer algo más sobre el miedo, observa el siguiente video.

Video. Emociones. Once Niñas y Niños.

Es muy importante que ante el miedo que te provoca alguna situación o persona, procures estar en calma y pensar en la situación ocurrida con objetividad, por ejemplo, quien haya estado cerca de una persona que probablemente tenga la enfermedad de COVID-19, tendría que recordar como estuvieron, si cuidaron las medidas sanitarias, la sana distancia, traer puesto el cubrebocas, pues todos estos elementos ayudan a que la presión, el miedo y la preocupación disminuyan.

Así también, estar al pendiente de los resultados de la persona que probablemente pudiera estar infectada, con el fin de actuar con responsabilidad y protegerse lo más posible, extremando la aplicación de las medidas sanitarias.

Es importante buscar la manera de que el miedo no te paralice, sino que te impulse a pensar y a actuar.

Es muy probable que Luis y Tere, una vez que se calmaron, encontraron que no había razón para asustarse con las arañas, pues si no las molestas, ellas no te hacen nada y regresan solitas a su hábitat natural. Es muy importante aprender a regular el miedo.

¿Te ha sucedido que cuando vas a tener un examen te da mucho miedo, a tal grado que te paralizas y sientes que olvidaste todo lo que habías estudiado? ¿Qué consideras que se debe de hacer para entrar en pánico?

Es muy importante que al detectar lo que produce el estado de miedo y ansiedad, te impulse a estudiar más, a prepararte mejor y con tiempo, para sentir menos presión y miedo, y por el contrario sentir seguridad y tranquilidad.

¿Consideras que se puede aprovechar el miedo para regular las emociones y tomar mejores decisiones? ¿Por qué? escríbelo en tu cuaderno.

Hoy pudiste darte cuenta que cada persona reacciona de diferente manera ante el miedo y por lo mismo cada pesona tiene ciertas habilidades que le ayudan a enfrentar sus miedos. Pueden ser habilidades de preparación y búsqueda permanente para investigar, buscar soluciones. También se puede usar lo aprendido para PARAR, técnica muy útil para controlar el miedo.

¿Cuál crees que sea tu mayor habilidad para enfrentar el miedo? escríbelo en tu cuaderno.

No tenerle miedo al miedo, es uno de los retos mayores que puedes enfrentar. Hay quien reacciona con rapidez y se aleja de lo que le provoca miedo o peligro; otros, tienden a observar y calmarse con su respiración, otros más enfrentan el mido directo y con palabras, con fuerza en su voz y con determinación, entre muchas otras formas de regular sus miedos.

El Reto de Hoy:

Escribe en tu cuaderno alguna situación que te haya causado mucho miedo, identifca las habilidades que pusiste en práctica para defenderte de ese miedo. De ser posible pídele a alguien cercano que te platique alguna experiencia que le haya causado mucho miedo y que te diga cómo le hizo para superarla.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más sobre este tema.

APRENDE EN CASA – HISTORIA: De mochilazo al Tahuantinsuyo

Aprendizaje esperado:Distingue las características de la organización económica, social, política y cultural de los incas.

Énfasis: Los incas: Organización económica, social, política y cultural.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas a distinguir las caracteristicas de la organización economica, social, politica y cultural de los incas.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy participarás en un viaje imaginario. Prepara tu mochila para viajar a Tahuantinsuyo.

Debes tener listo:

Tu mochila.

Un mapa del continente americano para trazar la ruta desde México hasta la región inca.

El itinerario que elaboraste la clase pasada sobre todos los sitios que vas a visitar.

Tu libreta para anotar todo lo que vas a aprender.

Tu libro de Historia, de sexto grado.

Un boleto imaginario para el avión.

El avión imaginario.

Tu teléfono celular para grabar algunos Tiktoks para tus redes sociales con breves videos en los que quede registrada tu visita al imperio incaico.

En tu libro de texto revisarás las páginas 70 y 71.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/70

Lo primero que tienes que hacer es usar tu imaginación.

Imagina que ya estás en tu avión imaginario.

¡Ya estás llegando! ¡Comienzas a ver tierra, y vaya que tierra, la majestuosa cordillera de los Andes!

Has llegado a la cordillera de los Andes, el sistema montañoso más largo del planeta, con una extensión de 7000 kilómetros de largo, que recorre Sudamérica de norte a sur.

¡Parece una gran columna vertebral! Dibújala en tu mapa del continente americano.

Ahora, observa con detenimiento que gracias a su enorme extensión y sus diversas alturas, en los Andes hay una gran variedad de climas y paisajes. Ahí se encuentran cumbres nevadas de más de cinco mil metros de altura, donde hace mucho frío, pero también con desiertos y llanuras, pequeños valles de tierras fértiles, selvas tropicales y hasta largas playas arenosas.

Esta diversidad de paisajes y de climas no la pierdas de vista porque, en buena medida, te va a ayudar a entender porque la agricultura que desarrollaron los incas fue tan diversa, permitiéndoles obtener una enorme variedad de productos agrícolas.

Debes tener presente durante este viaje la majestuosidad de los Andes y la enorme capacidad que tuvieron los incas para adaptarse a este extraordinario sistema de montañas.

Ahora observa en la distancia ese gran cuerpo de agua.

¡Ese es el primer destino en este viaje! ¡El lago Titicaca! ¡Has llegado al Lago Titicaca! ¡Aterriza!

Observa que tranquilidad se respira en este lago. Por estar situado en los Andes Centrales es el lago navegable más alto del mundo y, además, el cuerpo de agua dulce más grande de América del Sur.

Recuerda que la clase pasada revisaste que el nombre de este lago significa “El lago de los pumas de piedra” y que los incas lo consideraron su lugar de origen.

La explicación es la siguiente, pero antes considera que la civilización inca, a diferencia de otras culturas de la Antigüedad, como las mesoamericanas, no desarrollaron un sistema de escritura, es decir que no dejaron documentos escritos para conocer su origen y desarrollo. Así que lo que se sabe de ellos se basa, fundamentalmente, en el estudio realizado a los vestigios arqueológicos, restos materiales y en las narraciones y descripciones que fueron elaborados durante la época de la conquista por cronistas españoles o indígenas.

Existen varios relatos sobre el origen de los incas, varios mitos que intentan explicar el origen de esta civilización. Uno de esos mitos es el que recogió y difundió un personaje muy importante del siglo XVI que se llamó el Inca Garcilaso de la Vega. Este personaje escribió una obra llamada los Comentarios reales de los incas, en la que narra un mito que ubicaba el origen de los incas en este lugar en el que nos encontramos: el lago Titicaca.

Según este mito, el dios Sol hizo salir del Lago Titicaca una pareja de hermanos y esposos llamados Manco Cápac y Mama Ocllo.

La pareja recibió el encargo divino de dirigirse hacia el norte llevando una vara de oro que periódicamente debían apoyar en el suelo; cuando esta vara se hundiese sería señal de que la divinidad había escogido el lugar donde debía establecerse la pareja. Esto ocurrió en el Cuzco y allí se instalaron Manco Cápac y Mama Ocllo; informaron entonces a los hombres de su origen solar y les enseñaron a sembrar el maíz y a tejer, entre otras actividades civilizadoras.

Es por eso los incas consideraron este lago como su lugar de origen, porque de aquí surgieron sus ancestros fundadores, Manco Cápac y Mama Ocllo, y aunque hoy en día nos puede parecer que este mito contiene muchos elementos fantásticos, también tiene muchos elementos de verdad histórica como son la importancia del cultivo del maíz para los incas.

El mito menciona el nombre de Manco Cápac, a quien los gobernantes incas consideraron su primer gobernante y, por consiguiente, un modelo del tipo de gobernante que debían ser.

Ahora imagina que subes a una de esas totoras, y das una vuelta por el lago Titicaca.

Hecho esto encamina tus pasos hacia el norte, es decir, hacia la ciudad de Cuzco. Imagina que con tu celular grabas este momento memorable donde aprecias llamas y habitantes que aún conservan sus tradiciones milenarias.

Las llamas y las alpacas fueron un recurso importante en la vida de los incas. Siguen siendo muy utilizados por los pueblos andinos que habitan en la cordillera.

Estos animales apacibles y de aspecto inofensivo son parientes del camello y viven a grandes alturas. Pueden realizar largos recorridos y cargar más de 40 kilos. Los incas los utilizaban como alimento y aprovechaban su pelo para tejer la gruesa ropa que necesitaban para vivir en esta zona tan alta, e incluso los usaban para realizar sus rituales religiosos. Las llamas y las alpacas fueron muy útiles para los incas.

Hora imagina que ya has llegado a la ciudad de Cuzco, ¡el centro del Tahuantinsuyo!

Observa que ahora esta ciudad no se ve muy inca, más bien parece una ciudad de la época colonial.

Esto es debido a la conquista de los incas por parte de los españoles. En este proceso de conquista la ciudad antigua de Cuzco fue destruida y reemplazada por esta ciudad virreinal, en la que quedan vestigios del antiguo esplendor inca y de la importancia que tuvo esta ciudad para la civilización incaica.

Después de que Manco Cápac llegó al Cuzco hacia finales del siglo XII, esta ciudad se convirtió en la sede del Tahuantinsuyo y, por consiguiente, fue desde aquí fue donde los incas emprendieron la expansión de su imperio, hasta abarcar un enorme territorio que comprendió parte de los actuales países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

¿Cómo lograron abarcar tanto territorio? ¡Es tan amplio que lo debes dibujar en un mapa para apreciarlo mejor.

Los incas, gracias a la guerra, pero también a las alianzas con los jefes de los pueblos sometidos, impusieron su lengua, el quechua, como idioma oficial del imperio.

Ahora en este viaje imaginario estás en el “ombligo del mundo”. Así los consideraban los incas porque era aquí donde se originaban los cuatro caminos principales que se dirigían a cada una de las cuatro partes de su mundo: el norte, el sur, el este y el oeste, aquí también habitaban sus gobernantes, considerados “hijos del Sol”.

Los incas eran una sociedad con una estratificación social compleja, ellos también tenían nobleza, los sacerdotes y militares. La clase baja eran los artesanos, los campesinos, los servidores del gobernante y los prisioneros de guerra.

La nobleza se mantenía por medio de la mita, o entrega de trabajo, que era la forma en que se pagaba el tributo. No pagaban con dinero, o cosas, sino con trabajo, los gobernantes recolectaban alimentos y objetos de los habitantes para repartirlos a toda la población.

Fueron extraordinarios agricultores y trabajadores porque supieron aprovechar los distintos climas y paisajes de la cordillera de los Andes para cultivar: maíz, calabaza, chile, cacahuate, papa, mandioca, entre otros productos.

Los incas fueron tan ingeniosos agricultores que hasta desarrollaron un sistema de cultivo llamado terrazas. Muy cerca de Cuzco hay un lugar llamado Moray donde es posible contemplar todavía este sistema agrícola incaico. Visita este lugar en tu viaje imaginario.

Observa el esplendor de las terrazas en este bellísimo escenario agrícola de terrazas de piedra construidas en las montañas, a manera de escaleras gigantes. Esta es una muestra de cómo se las arreglaron para construir sistemas artificiales de cultivo y vencieron las adversidades naturales de la cordillera de los Andes.

Ahora en este viaje imaginario toca el turno a los alimentos tales como el maíz y papa. Para ello regresa a la ciudad de Cuzco para degustar en los mercados de la ciudad algunos de los platillos que hoy en día consumen los peruanos haciendo uso de los productos agrícolas que les legaron los incas.

Aquí pueden degustarse platillos como una sopa de quinoa, hecha precisamente con esa semilla tan preciada por los incas, una carne de alpaca acompañada de un rico puré de papa, o un platillo de cuy, ese animalito que nosotros llamamos cuyo.

Por último en este viaje imaginario debes visitar Machu Picchu.

Has llegado a la legendaria ciudad de Machu Picchu, de la que tanto se habla en cuentos de expedicionarios y aventureros.

Esta grandiosa ciudad aparentemente perdida fue “descubierta” en el siglo XIX y dada a conocer al mundo hasta 1911.

Observa la majestuosidad de la arquitectura e ingeniería desarrollada por los incas.

Machu Picchu, es Patrimonio Cultural de la Humanidad y una de las siete maravillas del mundo.

El Reto de Hoy:

Elabora un esquema que recupere de manera general las características económicas, sociales, políticas y culturales de los incas y compártelo con alguien cercano, seguro le parecerá muy interesante.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más de este tema.

