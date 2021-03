Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 02 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 02 de marzo del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 de martes 02 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy martes 02.

APRENDE EN CASA – HISTORIA: Debate: Mexicas e Incas

Aprendizaje esperado: Señala semejanzas y diferencias entre las culturas mexica e inca.

Énfasis: Mexicas e incas: Elementos comunes.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas las semejanzas y diferencias entre las culturas mexica e inca.

¿Qué hacemos?

En la sesion de hoy participarás en un debate, en el que hay dos equipos, uno que representa a la cultura Inca, y otro al equipo Mexica.

“Mexicas e incas, culturas que se parecen más de lo que se diferencian”.

Para este debate debes prestar atención a los argumentos que tanto el equipo inca como el mexica ofrezcan.

A partir de los argumentos debes tomar una postura, es decir, expresar tu acuerdo o no con los argumentos de alguno de los equipos.

Cuando se exprese un argumento deberás analizarlo y escribir en tu cuaderno por qué estás o no de acuerdo con ese argumento.

Por ejemplo, si el argumento es que los mexicas son iguales a los incas porque ambos sembraron alimentos para subsistir; entonces debe analizar el argumento y si estás de acuerdo debes escribir “estoy de acuerdo porque toda cultura requiere de alimentos para vivir, por eso poco a poco se desarrolló la agricultura”.

Todo esto lo registrarás en tu cuaderno. Por lo que para esta clase solo vas a requerir tu cuaderno, lápiz y tu libro de texto de Historia en las páginas 66 a la 71.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/70

Cada equipo debe investigar previamente a la cultura que le toca representar. Recuerda las clases del posclásico donde se habló de los mexicas, además del viaje imaginario a Machu Pichu para conocer la cultura Inca.

¡Inicia con el debate!

Va una primera pregunta, ¿Están de acuerdo o no en que las civilizaciones mexica e inca se parecen porque tienen elementos comunes?

Considera como argumento a favor que ambas civilizaciones tienen algunas cosas en común y como argumento en contra que no tienen elementos en común porque son civilizaciones que vivieron en lugares diferentes.

Así, la postura del equipo mexica es estar de acuerdo en qué hay similitudes entre ambas culturas.

Por otra parte, la postura del equipo inca es no estar de acuerdo con la idea de que tanto mexicas como incas se parecen.

Considera que la importancia del debate radica en escuchar de manera breve los argumentos de cada equipo o cultura, para luego continuar con una breve sesión de preguntas y respuestas, y, finalmente, llegar a una conclusión.

Así gracias al debate podrás identificar y diferenciar los rasgos de sociedades provenientes de culturas ancestrales, además es importante debatir este tema para saber si estas dos culturas tienen rasgos en común.

Con ayuda de los argumentos que el día de hoy den ambos equipos podrás decidir si hay o no similitudes entre estas dos grandes culturas.

En este sentido analiza los argumentos del equipo de la cultura mexica.

Recuerda que construyeron Tenochtitlan y que ocuparon chinampas para cultivar maíz. Al inicio no tenían muchas cosas, no tenían ni casas, ni animales y el alimento era poco, además, otros pueblos los maltrataban y les quitaban lo que tenían. Hasta que un día se cansaron y lucharon contra los pueblos que los oprimían, es sorprendente que nuestro país hoy se llama México, por los mexicas.

Ahora revisa los argumentos del equipo de la cultura inca.

Los incas fueron personas que empezaron a vivir en un pequeño lugar llamado Cuzco, pero que poco a poco empezaron a convencer y conquistar a otros pueblos de que se les unieran. Conquistaron a otros pueblos y su hogar creció muchísimo, para poder sobrevivir en las montañas se les ocurrió inventar una manera de sembrar sus alimentos, también usaban animalitos como la alpaca para hacer ropa y cubrirse del frío, muchos de los alimentos y animales que usaban en ese tiempo, los siguen utilizando en el Perú actual.

Gracias a estos argumentos te puedes dar cuenta de que tanto mexicas como incas formaron un gran imperio.

¡Sigue con la ronda de preguntas y respuestas!

La pregunta es la siguiente:

Los argumentos del equipo de la cultura mexica son los siguientes.

Sí se parece el lugar donde se asentaron porque los mexicas fundaron Tenochtitlan en el Lago de Texcoco porque su Dios Sol Huitzilopochtli les dijo que se quedaran en el lugar donde vieran un águila posada en un nopal. Y los incas también surgieron del lago Titicaca.

Los argumentos del equipo de la cultura inca son los siguientes.

El lugar donde se asentaron no es parecido, porque los incas surgieron del lago Titicaca, ¡pero es un mito! Los incas en realidad empezaron a hacer sus casas en el valle de Cuzco. ¡No es lo mismo un valle que un lago!

¿Qué argumento te convence más?

¿El argumento que señala que los incas se establecieron en el valle de Cuzco, dentro de las cordilleras de los Andes, y los mexicas en el Lago de Texcoco, en el valle de México?

Observa la pregunta siguiente.

Los argumentos del equipo de la cultura inca son los siguientes.

¡No! Porque según el mito Inca, ellos venían caminando desde el Lago Titicaca, hasta que llegaron al valle de Cuzco. Cuando se observa el mapa, el Lago está en el sur y ellos caminaron hacia el norte, si piensas en los mexicas, ellos eran nómadas del norte.

Los argumentos del equipo de la cultura mexica son los siguientes.

¡No! Porque los mexicas si eran nómadas del norte que caminaron hasta el Lago en el Altiplano Central, si los incas caminaron de sur a norte, entonces si se parecen porque mexicas e incas fueron nómadas en sus orígenes.

¿Cuál argumento te convence más?

Considera que unos vienen del norte y otros del sur, pero ambos en algún momento fueron nómadas.

Ve a la pregunta siguiente.

Los argumentos del equipo de la cultura mexica son los siguientes.

Si se parece su agricultura porque tuvieron que ser muy creativos e ingeniosos para poder conseguir comida. Los mexicas vivían en un lago y pensaron cómo hacerle para poder tener comida, por eso se les ocurrió hacer chinampas. En sus chinampas podían sembrar maíz, calabaza, frijoles y más. Los incas también fueron ingeniosos pues vivieron en montañas, pero lo lograron y también sembraron maíz.

Los argumentos del equipo de la cultura inca son los siguientes.

No se parecen, porque los mexicas vivieron en un lago y los incas en montañas, su forma de sembrar fue diferente. Los incas sembraban en terrazas de ladera y sembraban maíz, quinoa, papa, pallares y más, aunque ambos comían maíz y frijoles.

¿Cuál argumento te convence más?

Considera que tanto mexicas como incas fueron muy ingeniosos, los lugares donde vivieron no eran lugares fáciles para sembrar y lo lograron, además, obtenían alimentos similares, aunque sus formas de cultivar fueron diferentes.

Siguiente pregunta.

Los argumentos del equipo de la cultura inca son los siguientes.

No se parecen en los animales que domesticaban. No es lo mismo comer guajolotes que comer cuyos, además, los incas también domesticaron llamas y alpacas, y ninguno de esos animales existen en México.

Los argumentos del equipo de la cultura mexica son los siguientes.

Los animales que domesticaron no se parecen, los mexicas cuidaban y alimentaban guajolotes y otras aves para después comérselas, también cuidaban de perros como el xolo, el xoloitzcuintle. A pesar de ello si se parecían porque mexicas e incas usaron animalitos para alimentarse, para que les hicieran compañía o para usar sus plumas o pelo.

¿Cuál argumento te convence más?

Considera que aunque en cada región hay animales diferentes, de todas maneras, ambas civilizaciones los domesticaron, además es una práctica que tanto en México como en Perú se sigue realizando. En ambos lugares hacen comida con los animales que domestican.

Ve a la pregunta siguiente.

Los argumentos del equipo de la cultura mexica son los siguientes.

Si se parecen los incas y los mexicas, porque usaban el cambio de cosas. Usaban el trueque. Los mexicas cambiaban alimentos, joyas, plumas, piedras preciosas, mantas de algodón, cacao y otros objetos en los mercados. Y los incas también intercambiaban cosas.

Los argumentos del equipo de la cultura inca son los siguientes.

¡Sí intercambiaban cosas! Los incas también usaban el trueque, pero no se parecen porque los incas no tenían mercado como el de los mexicas.

¿Cuál argumento te convence más?

Considera que aunque la manera y el lugar donde hacían el trueque era distinto, no deja de ser trueque.

Ve a la pregunta siguiente.

Los argumentos del equipo de la cultura inca son los siguientes.

¡No! Porque el gobernante de los Incas se llamaba Sapa Inca y el de los mexicas se llamaba Tlatoani, esos nombres no se parecen, además, la forma de sus ciudades era diferentes y sus casas también las hicieron con materiales diferentes, las casas de los incas eran de piedra y la de los mexicas de madera y caña, no se parecían.

Los argumentos del equipo de la cultura mexica son los siguientes.

Es obvio que sus gobernantes no se llamaban igual, porque hablaban lenguas diferentes, los mexicas hablaban náhuatl y los incas quechua, por eso sus gobernantes se llamaban diferente, pero no dejan de ser gobernantes. También sus ciudades se parecían, porque tenían casas y templos.

¿Qué argumento te convence más?

Considera que aunque tengan nombres diferentes para sus gobernantes, no dejan de ser gobernantes, por ejemplo, en la actualidad le llamamos presidente y respecto a la arquitectura de Machu Pichu y el Templo Mayor, además de materiales distintos en su construcción, tienen características y diseños particulares.

Ve a la penúltima pregunta.

Los argumentos del equipo de la cultura inca son los siguientes.

¡Si se parecen! Porque los mexicas tenían a su Dios Sol -Huitzilopochtli, y me parece que los incas también tenían un dios Sol, además, también creían en un Dios que los creó. Los mexicas creían en la serpiente con plumas -Quetzalcóatl- y los incas también tenían un Dios creador, si creían en el Sol, pues yo pienso que observaban el cielo, me imagino que para saber cuándo sembrar, y por eso hacían calendarios, así que sí, sí se parecían.

Los argumentos del equipo de la cultura mexica son los siguientes.

Para los mexicas su Dios era Huitzilopochtli y para los incas era Inti. Esos nombres no se parecen, tampoco se parecen Quetzalcóatl y Viracocha, si los vemos son diferentes y del calendario creo que en eso sí se parecen.

¿Qué argumento te convence más?

Considera que si nos fijamos en sus nombres y en sus representaciones, pues no se parecen, pero ambos son Dioses y representan al mismo elemento natural. Unos son Dios Sol y otros son Dios Creador y si tu tuvieras que sembrar, ¿Qué astro observarías? ¿A cuál venerarías?

Ve a la última pregunta.

Los argumentos del equipo de la cultura inca son los siguientes.

Somo países distintos, con costumbres, tradiciones y comida distinta, por qué íbamos a parecernos. Nosotros escuchamos música mexicana y ellos música andina, yo pienso que no nos parecemos en nada.

Los argumentos del equipo de la cultura mexica son los siguientes.

A simple vista no nos parecemos, pero si miramos más de cerca, podemos darnos cuenta de que mexicanos y peruanos podemos parecernos. Mexicas e incas fueron conquistados por españoles, y aunque fuimos conquistados, aún hay un número considerable de personas que hablan náhuatl y quechua, también seguimos comiendo tortillas, frijoles.

Considera que incluso, algunas de las calles, avenidas e incluso poblaciones, conservan nombres en náhuatl.

¿Qué argumento te convence más?

Has terminado con la sección de preguntas y respuestas. Es momento de pasar a las conclusiones y con seguridad a plantear una postura con respecto a si se parecen o no las civilizaciones mexica e inca.

Te invito a que elaborer un esquema que recupere de manera general las características económicas, sociales, políticas y culturales de los incas.

Como conclusión del debate se puede decir que, sí había similitudes, pero dentro de esas similitudes hay particularidades, pues cada rasgo se adapta a la región donde se estableció cada civilización.

Se parecen en algunas cosas y en otras son diferentes, por eso es importante respetar las diferencias de cada uno.

El Reto de Hoy:

Comenta con alguien cercano, las respuestas que tuviste ante cada una de las preguntas del debate y explícale por qué en algunas respuestas estuviste de acuerdo y en otras en desacuerdo. Seguramente le parecerá muy interesante.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – CIENCIAS NATURALES: Propiedades de los materiales en productos de uso común

Aprendizaje esperado: Argumenta el uso de ciertos materiales con base en sus propiedades de dureza, flexibilidad y permeabilidad, con el fin de tomar decisiones sobre cuál es el más adecuado para satisfacer algunas necesidades.

Énfasis: Analizar la relación entre las propiedades de los materiales y su aplicación en productos de uso común para satisfacer necesidades.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás estudiando algunas características de los materiales y verás ejemplos de su aplicación en productos de uso común.

¿Qué hacemos?

Existen materiales sólidos, pero no debes olvidar que también hay materiales que están en estado líquido o gaseoso, y que tienen características propias.

Líquidos como el agua, y gases como el dióxido de carbono cumplen funciones muy importantes en los ecosistemas.

Recuerda tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante de la clase del día de hoy. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Ciencias Naturales, Sexto Grado, en la página 86.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/86

Para empezar, recuerda las cuatro características de los materiales que estudiaste la sesión pasada, y las dos adicionales que revisaste.

Dureza: Es la propiedad que tienen los materiales de resistir el rayado y el corte en su superficie.

Tenacidad: Es la propiedad de un material para resistir fuerzas aplicadas sin romperse o quebrarse.

Elasticidad: Es la propiedad de algunos materiales de recobrar su forma original después de que han sido deformados.

Permeabilidad: Es la capacidad de un material para permitir que un líquido pase a través de él sin que se altere su composición.

Flexibilidad: Es la capacidad de un material para doblarse sin que se rompa.

Rigidez: Es la resistencia de un material a doblarse o torcerse al aplicarle fuerzas.

Con estos conceptos está integrada la tabla siguiente, relativa a las características de los materiales en los útiles escolares.

Características de los materiales en los útiles escolares.

En la tabla hay cinco características pues es importante incluir la flexibilidad.

Ahora analiza como se llena la tabla considerando cada propiedad.

La dureza es baja en materiales como la tela de la mochila, el papel y la cubierta del cuaderno, la goma y el plástico que cubre las tijeras. Todo eso lo podríamos rayar con cierta facilidad; pero la dureza es alta en el metal de la navaja del sacapuntas y de las tijeras, si no, no servirían para cortar.

es baja en materiales como la tela de la mochila, el papel y la cubierta del cuaderno, la goma y el plástico que cubre las tijeras. Todo eso lo podríamos rayar con cierta facilidad; pero la dureza es alta en el metal de la navaja del sacapuntas y de las tijeras, si no, no servirían para cortar. Sobre la tenacidad , con excepción de los útiles hechos de metal, la mayoría tiene una tenacidad media o baja. Tal vez no se romperían con un golpe, pero sí al jalarlos o doblarlos.

, con excepción de los útiles hechos de metal, la mayoría tiene una tenacidad media o baja. Tal vez no se romperían con un golpe, pero sí al jalarlos o doblarlos. Casi ninguno es muy elástico , pero varios son flexibles .

, pero varios son . Con excepción de la tela y el papel, la mayoría tiene baja permeabilidad o son impermeables.

Revisar estas características en los productos de uso cotidiano es muy interesante y siempre podrás descubrir cosas nuevas.

Observa nuevamente la tabla, e identifica que están presentes materiales de uso cotidiano en la escuela: papel, lápiz y goma.

Sobre la dureza de los lápices revisa la cápsula siguiente “Sabías que…”

Sabías que…Entre las sustancias que más han atraído la atención de la humanidad a lo largo de la historia está el diamante. Y no sólo por su belleza y su rareza, pues existen piedras preciosas aún más raras que el diamante, sino también por sus características físicas y químicas.A principios del siglo XIX Humphry Davy y Michael Faraday, dos prestigiados científicos de la época, se dieron el lujo de quemar varios diamantes en un horno, con el fin de determinar su composición y saber más acerca de ellos.Gracias a estos extravagantes estudios, actualmente se sabe que los diamantes están formados de átomos de carbono, los mismos que forman las puntas de los lápices y los trozos de carbón para quemar en el asador.

Aunque no lo parezca, un diamante, el grafito de un lápiz y un pedazo de carbón para cocinar, están hechos de lo mismo: carbono. Pero la estructura de cada uno es diferente y, por eso, aunque los tres son de carbono, el diamante es un material increíblemente duro, mientras que la dureza del grafito y el carbón es muy baja. Aun cuando hay lápices «duros» y «blandos».

El grafito es un material poco duro y por eso puede usarse para escribir, pero al hacer un lápiz, se elabora con una mezcla de grafito, arcilla y cera.

Si un lápiz tiene menos grafito y más arcilla será más «duro» y dejará marcas más claras, como las que se ven en la fila de arriba, en la imagen.

Y al contrario, los que tengan mucho grafito y poca arcilla, dejarán marcas más negras como las que se ven abajo.

Observa que la dureza de la mina de grafito es la que permite hacer trazos más negros o claros, dependiendo del dibujo que se esté elaborando.

Dibujos hechos a lápiz.

Allí también están las gomas. Las gomas no son duras, ni muy tenaces ni elásticas, pero son flexibles y algunas hasta se pueden moldear como la plastilina para borrar trazos de lápices muy suaves. Hay de varios tipos y la mayoría sirven para borrar los trazos de lápiz, aunque otras sirven para borrar tinta especial y otras para borrar en papeles más gruesos o rugosos.

En ocasiones al intentar borrar la tinta de una pluma con las gomas azules sólo se consigue romper el papel. Eso es porque son más rígidas y no están hechas para borrar la tinta de las plumas o bolígrafos sino la tinta china que también se usa para escribir o dibujar. Este es un detalle poco conocido, pero es importante conocerlo como importante es conocer las características de los materiales que usamos a diario.

Finalmente, hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de papel: gruesos, delgados, lisos, rugosos, brillantes, opacos, suaves o rígidos. Dependiendo de lo que hagamos tendremos que elegir el más adecuado en cuanto a su dureza, textura y grosor.

Ahora, observa el video siguiente relativo a un material natural que también tiene características muy interesantes y muchos usos: el ixtle. Del minuto 18:05 a 21:35

Video. D Todo – El ixtle, Querétaro (05/04/2018).

El ixtle es una fibra vegetal de gran resistencia que se utiliza desde tiempos prehispánicos. Esta fibra se obtiene de un agave o maguey llamado lechuguilla y con él se elaboran diversos productos, en el video observaste algunos ejemplos.

Es increíble cómo una fibra puede ser utilizada para elaborar tan diversos productos. La flexibilidad y la tenacidad del ixtle, entre otras características, favorecen incluso crear artesanías muy bellas como esas muñecas.

También es un ejemplo que nos recuerda que muchos de los materiales que utilizamos provienen de la naturaleza y, sobre todo, de nuestra biodiversidad.

Revisa otro material muy conocido y que es elaborado por un insecto muy activo.

La cera de abeja está donde no te lo imaginas.La cera es el segundo producto apícola más importante y es obtenido por el 68.4 por ciento de los apicultores mexicanos; esta tiene un enorme aprovechamiento en diversas áreas, como lustrado e impermeabilización.Esta cera tuvo un gran uso durante la Segunda Guerra Mundial, con ella se lustraban los aeroplanos y se impermeabilizaban instalaciones y circuitos eléctricos; actualmente, se emplea como impermeabilizante tanto de ropa como de la piel en los zapatos, y también, en artículos de madera protegiéndolos de que se astillen y dándoles brillo.

Como podrás darte cuenta, es un ejemplo de un material que es no permeable, pero que, además es utilizado para impermeabilizar otros que sí lo son.

Algunos alimentos y otros productos se envuelven en papel encerado para protegerlos. Ya sabes que el papel es permeable al agua, pero con cera, se vuelve impermeable.

Hay otro material escolar, muy utilizado por las niñas y los niños, en el que también se utiliza la cera de abeja. ¿Adivinan cuál es? Obsérvalo en el video siguiente. Del minuto 3:22 a 4:42 y 5:55 a 7:31

Video: D Todo – Fábrica de lápices y plastilina (06/09/2016)

La plastilina, entre otras características es muy blanda, flexible e impermeable; no sólo sirve para hacer trabajos escolares sino para jugar, reducir el estrés y, hasta hacen películas animadas con ella. Sí, es muy utilizada en el arte, así que ya saben, si no se animan a escribir o dibujar a lápiz, también pueden modelar figuras con plastilina.

Ahora realiza actividades con materiales elásticos. Aprovecha la elasticidad de los globos y haz una pelota.

Una pelota de globosMaterial:10 globos medianos.Tijeras.Procedimiento:Infla un globo hasta que tenga unos 6 cm de diámetro.Corta “el cuello” de los otros globos.Estira un globo por la abertura e introduce el globo inflado completamente en él.Repite la operación hasta que sólo quede un globo de diferente color al último que colocaste en la pelota.Al último globo córtale unos agujeros no muy grandes y colócalo en tu pelota.¡Relájate apachurrando tu pelota con las manos o juega con ella en un espacio adecuado!

Puedes comparar la elasticidad de un globo y la de la pelota. Puedes estirar el globo e inflarlo y a la pelota la podemos apachurrar o hacerla rebotar. Esta pelota sirve para jugar y quitarte el estrés. Has revisado propiedades de los materiales que son importantes, interesantes y hasta entretenidas y divertidas. Hay muchos materiales que son útiles para satisfacer muchas necesidades, hasta las de entretenimiento. Observa otro ejemplo que se describe en la actividad de la página 85 del libro de Ciencias Naturales.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/85

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/85

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/85

Recuerda lo que has estudiado de las características de los materiales, con este antecedente piensa qué ocurrirá si metes una mano en una bolsa de papel y la otra en una bolsa de plástico y, esperas cinco minutos o más, ¿Qué piensas que sucederá?

La situación tiene que ver con la permeabilidad. Seguramente ya has usado guantes de hule y es algo similar a meter la mano en una bolsa de plástico, después de un rato la mano se siente húmeda por el sudor. Por el contrario cuando metes la mano en la bolsa de papel éste actúa como la ropa de algodón, ya que permite la transpiración y en consecuencia tu mano dentro de la bolsa de papel no se moja con el sudor pes éste se evapora y se disipa al aire atravesando el papel.

En el mismo sentido reflexiona sobre la pregunta siguiente, ¿En qué sería preferible que te entregaran el pan cuando vas a comprarlo: en bolsa de papel o de plástico? Ten en cuenta que no hay una sola respuesta correcta, pero tienes que argumentar.

Con todos los problemas de contaminación asociados al plástico, se puede pensar que, en un día cualquiera, la mejor respuesta siempre será la bolsa de papel, pero si voy a comprar el pan en un día lluvioso se corre el riesgo de que se moje y, en ese caso es preferible la de plástico por ser impermeable.

Ese es un buen argumento. Con esto debemos considerar que algunos materiales nos ayudan a atender ciertas necesidades, pero su uso también tiene implicaciones. Pues en ocasiones no podemos evitar producir desechos que afectan al ambiente.

Este es un aspecto que analizarás en la siguiente sesión, pero da un breve vistazo a la página 84 del libro de Ciencias Naturales.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/84

En la República Mexicana se generan cerca de 42 millones de toneladas de residuos (materiales de desecho) al año. Nuestro país se ubica en el quinto lugar de los que más los producen en el mundo. Eso quiere decir que, por cada mexicano, desde el recién nacido hasta el de mayor edad, se producen 320 kilogramos de residuos como promedio al año. Sin embargo, no sólo es importante la cantidad de residuos que producimos, también lo es su naturaleza. Por ejemplo, se produce mayor cantidad de residuos de papel y cartón que de pilas, pero la contaminación que acarrean éstas es mucho más perjudicial para el ambiente.

Hoy concluiste el estudio de un tema muy interesante, a pesar de que sólo trabajaste con algunas propiedades de los materiales, éstas son tan importantes que te permiten comprender su aprovechamiento en actividades de la vida diaria como las que haces en la escuela o aprendiendo en casa.

El Reto de Hoy:

Elabora una pelota de globos o un juguete diferente aprovechando las características de los materiales que estudiaste en estas dos clases, por ejemplo: materiales duros como botellas y latas, materiales flexibles como ligas y resortes, materiales tenaces como madera o cartón grueso, o materiales impermeables como cera, hule o plastilina.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: No hay cuento que por bien no venga…

Aprendizaje esperado: Reconoce la estructura de una obra de teatro y la manera en que se diferencia de los cuentos.

Énfasis: Reflexionar sobre las principales particularidades del cuento (descripción de personajes, escenarios, diálogos, tiempos verbales, puntuación y organización gráfica).

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas a reconocer la estructura de una obra de teatro y la manera en que se diferencia de los cuentos.

Reflexionaras sobre las principales particularidades del cuento.

¿Qué hacemos?

En esta sesion continuarás trabajando con la práctica social del lenguaje, “Adaptar un cuento como obra de teatro”. Es importante que leas cuentos y libretos de teatro y que aproveches tus ratos libres para leer lo que te guste e interese más, también es posible que lo puedas hacer en familia, lo cual, les permitirá divertirse, ampliar su manera de percibir la realidad, conocer gran diversidad de ideas, aprender y disfrutar de su compañía.

Recuerda que en Libro de Lecturas de sexto grado hay múltiples opciones de lectura que puedes aprovechar para aprender más y divertirte con la gran selección de textos que se han puesto a tu disposición, por ejemplo, los cuentos como “El león y el perrito”, de León Tolstoi, que trata sobre la relación entre un león de circo y un perro cuyo destino original era, precisamente, el sistema digestivo del felino, puedes leerlo en algún momento que tengas libre.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/126

El tema central de hoy es el cuento, que es un tipo de texto con el que ya has trabajado a lo largo de toda la primaria, al respecto, ¿Ya elegiste el cuento que convertirás en obra de teatro? de no ser así, recuerda que debes elegir el cuento que más te agrade para realizar dicha adaptación.

A manera de ejemplo, hoy revisarás un cuento de Juan José Arreola. Se titula “Baby H. P.” y forma parte del libro Confabulario. En la literatura de Juan José Arreola reconocerás tanto el ingenio y creatividad de sus textos como la claridad y profundidad de los mismos.

El propósito de esta sesión es que reflexiones sobre algunas de las principales particularidades del cuento (descripción de personajes, escenarios, diálogos, tiempos verbales, puntuación y organización gráfica, entre otras cosas) los cuales aplicarás en la adaptación del cuento que hayas elegido.

Los materiales que vas a requerir son: Cuaderno, libro de texto de Español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Recuerda tenerlo siempre a mano.

Actividad 1

Realiza la lectura del cuento que se presenta a continuación.

Baby H.P.

Juan José Arreola

Señora ama de casa: convierta usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby H.P., un aparato que está llamado a revolucionar la economía hogareña.

El Baby H.P. es una estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con perfección al delicado cuerpo infantil, mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches. Las ramificaciones de este esqueleto suplementario recogen cada uno de los movimientos del niño, haciéndolos converger en una botellita de Ley den que puede colocarse en la espalda o en el pecho, según necesidad. Una aguja indicadora señala el momento en que la botella está llena, entonces usted, señora, debe desprenderla y enchufarla en un depósito especial, para que se descargue automáticamente. Este depósito puede colocarse en cualquier rincón de la casa, y representa una preciosa alcancía de electricidad disponible en todo momento para fines de alumbrado y calefacción, así como para impulsar alguno de los innumerables artefactos que invaden ahora, y para siempre, los hogares.

De hoy en adelante usted verá con otros ojos el agobiante ajetreo de sus hijos, ni siquiera perderá la paciencia ante una rabieta convulsiva, pensando que es fuente generosa de energía. El pataleo de un niño de pecho durante las veinticuatro horas del día se transforma, gracias al Baby H.P., en unos útiles segundos de tromba licuadora, o en quince minutos de música radiofónica.

Las familias numerosas pueden satisfacer todas sus demandas de electricidad instalando un Baby H.P. en cada uno de sus vástagos, y hasta realizar un pequeño y lucrativo negocio, trasmitiendo a los vecinos un poco de la energía sobrante. En los grandes edificios de departamentos pueden suplirse satisfactoriamente las fallas del servicio público, enlazando todos los depósitos familiares.

El Baby H.P. no causa ningún trastorno físico ni psíquico en los niños, porque no cohíbe ni trastorna sus movimientos. Por el contrario, algunos médicos opinan que contribuye al desarrollo armonioso de su cuerpo. Y por lo que toca a su espíritu, puede despertarse la ambición individual de las criaturas, otorgándoles pequeñas recompensas cuando sobrepasen sus récords habituales. Para este fin se recomiendan las golosinas azucaradas, que devuelven con creces su valor. Mientras más calorías se añadan a la dieta del niño, más kilovatios se economizan en el contador eléctrico.

Los niños deben tener puesto día y noche su lucrativo. H.P. Es importante que lo lleven siempre a la escuela, para que no se pierdan las horas preciosas del recreo, de las que ellos vuelven con el acumulador rebosante de energía.

Los rumores acerca de que algunos niños mueren electrocutados por la corriente que ellos mismos generan son completamente irresponsables. Lo mismo debe decirse sobre el temor supersticioso de que las criaturas provistas de un Baby H.P. atraen rayos y centellas. Ningún accidente de esta naturaleza puede ocurrir, sobre todo si se siguen al pie de la letra las indicaciones contenidas en los folletos explicativos que se obsequian con cada aparato.

El Baby H.P. está disponible en las buenas tiendas en distintos tamaños, modelos y precios. Es un aparato moderno, durable y digno de confianza, y todas sus coyunturas son extensibles. Lleva la garantía de fabricación de la casa J.P. Mansfield & Sons, de Atlanta, III.

Arreola, Juan José, Confabulario definitivo, México, editorial Cátedra, 2017, pp. 129-131.

¿Qué te pareció el cuento que acabas de leer?

La lectura es un hábito muy saludable que puedes aprovechar, más aun, en estos momentos en los que debemos estar en casa, también es importante que anoten todo aquello que les resulte relevante para la elaboración de su adaptación. En las siguientes sesiones podrás identificar las particularidades tanto de los libretos de teatro como de los cuentos; por ello también es recomendable que vayas reflexionando en torno a los cuentos y los libretos de teatro que hayas leído y que recuerdes con mayor claridad.

¿Cómo puedes saber que lo que acabas de leer es un cuento?

En primer lugar, porque estaba en un libro de cuentos, que se titula Confabulario.

Pero si te fijas, está redactado como si se tratara de un anuncio publicitario. ¿No será un anuncio en lugar de un cuento?

No, porque un anuncio publicitario no podría estar entre los cuentos de un libro.

Baby H. P.” es un cuento pero con forma de anuncio publicitario.

¿Qué otro elemento te permitió saber que se trata de un cuento y no de un anuncio?

Puedes pensar que es un cuento porque en la realidad no existe ningún producto como el descrito en el texto, y menos en la época en la que se publicó el libro, que fue en 1952. En ese sentido, es claro que lo descrito pertenece al terreno de la ficción y no al de la realidad.

Dichas características resultan atractivas al leerlo, porque lo descrito tiene muchos elementos de la realidad, lo cual no sólo lo hace verosímil, porque adquiere apariencia de verdadero, sino que también genera duda sobre si lo contado pertenece al ámbito de la ficción o de la realidad.

Sobre todo en esta época, en que, como has visto en las sesiones de Ciencias Naturales, existen múltiples alternativas para transformar la energía: el viento, el agua y el sol, sólo por nombrar tres ejemplos.

Sigamos analizando el texto con base en las preguntas, con el objetivo de que puedas comprenderlo con mayor profundidad, lo cual, a la postre, te permitirá convertirlo con mayor provecho y facilidad en una obra de teatro.

¿De qué trata el cuento?

El cuento es, en sí mismo, un anuncio ficcional de un invento tecnológico llamado Baby H.P., capaz de recuperar la energía de las y los niños y de convertirla en electricidad útil para el hogar.

¿El lector sabe quién es el destinatario del anuncio?

Sí, las amas de casa.

¿Por qué crees que está dirigido a las amas de casa?

Es probable que está dirigido a las amas de casa a causa del estereotipo según el cual las mujeres son las encargadas del hogar, precisamente las “amas de casa”. Y seguro que este estereotipo era aún más dominante y determinante en la época en que fue escrito y publicado el cuento.

¿Crees que, si el anuncio estuviera dirigido a los señores de la casa, o a los mismos niños, surtiría el mismo efecto en el lector?

Probablemente no, el efecto sería distinto.

En una adaptación, se podría cambiar ese elemento, lo cual te permitiría jugar con el sentido de la obra. ¿Qué clase de información contiene el anuncio?

Es muy claro a quien va dirigido el anuncio, se explican las características del invento, es decir, del Baby H.P., se mencionan los beneficios que brinda, se desmiente información contra el producto y se anuncia quién lo fabrica y dónde se comercializa.

¿Identificaste quién o quiénes son los personajes del cuento?

Para saberlo busca en el diccionario el significado de la palabra “personaje”.

Personaje:1. Persona de distinción, calidad o representación en la vida pública.2. Cada uno de los seres reales o imaginarios que figuran en una obra literaria, teatral o cinematográfica.

Revisa la definición de “personaje” y en función de la misma y del cuento, responde si el aparato Baby H.P. puede ser considerado un personaje.

2. Cada uno de los seres reales o imaginarios que figuran en una obra literaria, teatral o cinematográfica.

La palabra clave es “seres”, pues una cosa sin vida, como el Baby H. P., difícilmente puede considerarse un personaje, pues tampoco es una cosa animada.

¿Entonces cuáles son los personajes del cuento?

¿La “señora ama de casa” a la que se dirige el anuncio?

Aunque ella es más bien un personaje secundario. Si pones atención, no se describe ni una particularidad suya de manera explícita. Quizá lo más relevante de este personaje sea que, por ser la destinataria del anuncio, determina el tono del discurso del narrador.

¿Si la “señora ama de casa” es un personaje secundario, quién será el protagonista?

El narrador.

Y, aunque el mismo narrador no diga nada explícito sobre sí mismo, puedes conocer algunas de sus características, si pones atención en la manera en que se expresa y el propósito con el que lo hace.

Se expresa como una especie de comerciante o de presentador de anuncio publicitario, ¿Cierto? su propósito es persuadir a un comprador ficcional para que adquiera el producto que oferta.

Como ves, si pones atención, es posible inferir varias cosas en torno al protagonista, es decir, el narrador de “Baby H. P.

¿Y qué puedes decir sobre los escenarios del cuento? ¿Qué sabes de ellos?

Respecto al escenario, y, a pesar de que éste no es descrito explícitamente, se trata de un mundo en el que las familias necesitan ahorrar dinero, en el que la energía eléctrica se requiere para la vida cotidiana y posee un valor, en el que existe la publicidad, los rumores, las fábricas, las tiendas, las marcas, es decir, un mundo muy parecido al actual. El hecho de que la información no sea tan evidente no significa que esté ausente.

¿Qué puedes decir sobre los diálogos en el cuento?

No incluye ninguno.

¿En qué tiempo verbal está escrito el cuento?

“Señora ama de casa: convierta usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby H.P., un aparato que estállamado a revolucionar la economía hogareña. El Baby H.P. esuna estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con perfección al delicado cuerpo infantil, mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches.

En presente.

¿Y por qué crees que los verbos están conjugados en ese tiempo?

Esa es la forma común de redactar un anuncio. En este caso, por ejemplo, si conjugas los verbos en pasado, el cuento sonaría más como una especie de relato histórico, si los pones en futuro cambiaría mucho el tono y el sentido, pues podría implicar, entre otras cosas, que el destinatario ya posee un Baby H.P. Esto último depende del párrafo en el que modifiques los tiempos verbales, obviamente, pero como puedes ver, la conjugación adecuada impacta de manera directa en el significado de lo que lees y escribes.

Observa como sería su redacción en pretérito o pasado.

“Señora ama de casa: convirtió usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tuvimos a la venta el maravilloso Baby H.P. un aparato que estuvollamado a revolucionar la economía hogareña. El Baby H.P. fueuna estructura de metal muy resistente y ligera que se adaptó con perfección al delicado cuerpo infantil, mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches.

Ahora observa como sería su redacción en tiempo futuro.

“Señora ama de casa: convertirá usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tendremos a la venta el maravilloso Baby H.P., un aparato que estarállamado a revolucionar la economía hogareña. El Baby H.P. seráuna estructura de metal muy resistente y ligera que se adaptará con perfección al delicado cuerpo infantil, mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches.



¿Cuáles son las características formales de este cuento?

Está organizado en párrafos y escrito en prosa, se emplea un lenguaje formal, pero accesible.

Actividad 2

Por último, antes de concluir esta sesión, abre tu libro de texto de Español en la página 101.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/101

En ella encontrarás el cuento “El zagalillo”, de los Hermanos Grimm. Revísalo con atención y posteriormente responde a las preguntas que aparecen en el primer párrafo de la página 102.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/102

Busca en el diccionario el significado de la palabra “zagalillo” y escríbela en tu cuaderno.

El propósito es que en la próxima sesión profundices en la distinción de algunas de las principales características tanto de los cuentos como de los libretos de teatro, a partir de tu propia experiencia como lector y escritor.

Podrías reflexionar en torno a cuentos que has leído en Aprende en casa, como “Alta cocina”, de Amparo Dávila, “El Otro yo”, de Mario Benedetti, “El féretro”, de Francisco Tario, “No oyes ladrar los perros”, de Juan Rulfo, “Apunte gótico”, de Inés Arredondo, “La caída”, de Virgilio Piñera”, “El diario a diario”, de Julio Cortázar, entre otros.

No olvides seleccionar el cuento que adaptarás como obra de teatro, de preferencia elige uno que sea breve, para que se te facilite el trabajo de adaptación. Recuerda que puedes buscar en tu libro de lecturas.

El Reto de Hoy:

Realiza la lectura de El Zagalillo y pídele a alguien de tu familia que la escuche. Posteriormente podrán comentarla y resolverás las preguntas de tu libro. Elige el cuento que adaptarás.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Pensar en reversa

Aprendizaje esperado: Determinación de múltiplos y divisores de números naturales. Análisis de regularidades al obtener los múltiplos de dos, tres y cinco.

Énfasis: Utiliza estrategias de cálculo mental para obtener múltiplos y divisores de diversas cantidades entre un par de números.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a utilizar estrategias de cálculo mental para obtener múltiplos y divisores de diversas cantidades entre un par de números.

¿Qué hacemos?

Antes de iniciar con la sesión de hoy, recuerda algunos conceptos matemáticos que revisaste la semana pasada, por ejemplo: ¿Qué son los múltiplos de un número?

Los múltiplos son todos los números que obtenemos al multiplicar un número natural por todos los números naturales.

Cuando se divide un número natural entre otro y se obtiene como cociente un número entero y el residuo de la división es cero, se dice entonces que, el dividendo es múltiplo del divisor y del cociente.

Actividad 1

Vas a encontrar los múltiplos o divisores de un número natural, pero lo harás en reversa. ¿En reversa?

Sí en reversa, se te presentará un número que es un múltiplo y tu tienes que encontrar de qué números puede ser múltiplo.

Antes tenías dos números y encontrabas sus múltiplos, ahora será al contrario.

Va el primero, ¿De qué números puede ser múltiplo el 56?

Encuentra por lo menos dos números naturales que al multiplicarlos se obtenga 56.

Cuando los hayas encontrado, escríbelos en tu cuaderno.

Puedes intentar con la división. Tendrías que encontrar los divisores de 56.

El 2 y el 28 son divisores del 56, o dicho de otra forma, 56 es múltiplo de 2 y de 28.

¿Crees que la respuesta anterior es correcta?

Hay que comprobarla. Multiplica 2 por 28, lo cual da 56.

2 x 28 = 56

Es correcta, pero ¿Cómo se hizo para encontrarlos?

Tomando en cuenta lo que se ha aprendido en sesiones anteriores, primero reconocer que 56 es un número par, así que todos los números pares se puede dividir entre 2, porque son múltiplos de él.

Eso que se hizo fue pensar en reversa. En lugar de multiplicar a ciegas, encontraste dos divisores de 56, sabiendo que es un número par.

¿Puede haber más números que son divisores de 56, o que 56 es múltiplo de ellos?

Es probable que hayas identificado el 14 y 4, o tal vez el 8 y 7

14 y 4

8 y 7

¿Por qué esos números son divisores de 56?

Porque si multiplicas 14 x 4 te dan 56 y también 8 x 7 son 56

8 x 7 = 56

4 x 14 = 56

¿Cómo se puede saber que podían también ser esos números?

Pues una forma sería ir a la tabla de multiplicar de 7 y 8.

Otra, pensar en partir a la mitad el 8, eran 4, pero para conservar el mismo resultado, entonces se tenía que duplicar el 7, eso da 14, luego multiplicar 4 x 14, para ver si resultaba lo mismo y pues sí salió 56.

Como puedes observar, las diferentes estrategias que se ponen en juego permiten obtener respuestas. Este ejercicio también muestra que en Matemáticas hay más de una respuesta correcta.

Por eso es importante que simepre que se piense en una respuesta, se compruebe si responde a la pregunta del problema.

Una pregunta más, ¿Estos números serán los únicos divisores de 56?

Si sigues el mismo razonamiento con el 2 x 28, entonces a 2 lo puedes dividir a la mitad, pero entonces tendrías que duplicar el 28.

¿Estará bien que 1 x 56, sea 56?

Si porque todos los números multiplicados por 1, dan el mismo resultado, lo que hay que comprobar es que 56 y 1 son divisores de 56, haciendo las divisiones, observa 56 entre 1 es igual a 56 y sobra 0, y 56 entre 56 es igual a 1 y también sobran 0. Ten presente lo siguiente:

Ahora, regresa a los múltiplos y busca los múltiplos del 9 que estén entre 70 y 100.

Los múltiplos de 9 que están entre 70 y 100 son el 72, el 81, el 90 y el 99.

¡Es correcto! porque multiplicar 9 por 8 da como resultado 72, 9 por 9 da 81 y 9 por 10 es 90 y luego si sumas otros 9, obtendrás el 99, que es lo mismo que 9 x 11.

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

9 x 10 = 90

9 x 11 = 99

Los múltiplos de 9son 72, 81, 90 y 99

¿Cómo se llegó a ese resultado?

Es una estrategia que ya trabajaste en una sesión anterior. Los múltiplos que pidió deben estar entre 70 y 100; así que en vez de estar multiplicando, se dividió 70 entre 9 y no era una división exacta, en cambio, 9 x 7 son 72

63 + 9 = 72, y así se sigue sumando 9 hasta llegar a 90

Lo anterior, es pensar en reversa, porque se buscó el divisor y luego se fue sumando 9

Ahora, resuelve otro desafío. Sabemos que el 4 es múltiplo de 2 y los números 20, 28, 36, 40 son múltiplos del 4, pero ¿Serán o no serán múltiplos del 2?

Los números: 20, 28, 36 y 40 son múltiplos del 4,

Pero, ¿son múltiplos de 2?

Observaste que todos los números naturales que terminan en cifra par o cero son múltiplos del 2.

Los múltiplos de 4 también terminan en cifra par. Entonces ¿Todos sus múltiplos son múltiplos de 2 también?

Entonces todos los números que se pueden dividir entre 4, también se pueden dividir entre dos.

Sí, porque todos los múltiplos de 4 son pares y el 2 divide a todos los números pares.

¿Todos los múltiplos de 2 también son múltiplos de 4?

Ya trabajaste con el 2 y el 4 ahora, analiza otros números. Pon mucha atención, el número 10 es múltiplo de 5, porque 5 x 2 = 10 entonces responde si los múltiplos de 10, serán también múltiplos de 5

Como puedes observar, se registraron algunos múltiplos de 5 y abajo algunos múltiplos de 10. Lo que se puede encontrar es que todos los múltiplos de 10 están entre los múltiplos de 5 entonces, puedes llegar a la conclusión de que todos los múltiplos de 10 también son múltiplos de 5.

Ahora observa si sucede lo mismo al revés, es decir, si todos los múltiplos de 5 son múltiplos de 10.

Se puede demostrar que los números tachados son múltiplos de 5, pero no están entre los múltiplos de 10, así que se puede decir que no todos los múltiplos de 5 son múltiplos de 10.

Ahora, observa bien ¿5 y 10 son divisores de 80?

5 y 10 sí son divisores de 80, porque al dividir 80 entre 5 toca a 16 y el residuo es 0 luego si dividimos 80 entre 10, toca a 8 y el residuo es 0.

¿Qué otros números serán divisores de 80?

Piensa en la respuesta y anótala en tu cuaderno.

Otro divisor de 80 es el 2 y se puede comprobar haciendo la división de 80 entre 2, lo cual da 40 y sobra cero. La división es exacta.

El 4 también es divisor de 80, porque si divides 80 entre 4, toca a 20 y no hay residuo.

Hay otro más, el uno, porque 80 entre 1 da 80 y el residuo es cero.

Otro divisor de 80 es 80, porque 80 entre 80 toca a 1 y el residuo es 0.

Como pudiste darte cuenta, es muy fácil y divertido aprender a encontrar múltiplos y divisores de un número natural.

El Reto de Hoy:

Comparte con alguien cercano los ejercicios que hiciste en esta sesión, explícale como obtuviste los resultados y por qué nos números son múltiplos de otros.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.