Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 03 de marzo

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del miércoles 03 de marzo del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 de martes 02 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy martes 02.

APRENDE EN CASA – CIVISMO: Ante los conflictos, seamos flexibles

Aprendizaje esperado: Aplica sus habilidades sociales, como manejo de emociones, empatía y asertividad, para dialogar, negociar e impulsar acuerdos que contribuyan a la transformación de conflictos en favor de la cultura de paz.

Énfasis: Aplica sus habilidades sociales, como el manejo de emociones, la empatía y la asertividad para resolver conflictos.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión tendrás la oportunidad de aplicar tus habilidades sociales relacionadas con el manejo de tus emociones, la empatía y la asertividad para resolver conflictos.

¿Qué hacemos?

Recuerda tener a la mano hojas de papel, un cuaderno o una libreta, lápices o crayolas de colores, y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante.

Toma en cuenta que en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Formación Cívica y Ética, Sexto Grado, en las páginas 86 y 87.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6FCA.htm#page/86

Para comenzar, reflexiona sobre alguna situación que te haya generado molestia o frustración. Tal vez que te agarró la lluvia o que hubo un tráfico terrible, bueno, has a un lado esa molestía y realiza un recordatorio de los aspectos que revisaste la sesión pasada.

Recuerda que reflexionaste acerca de que cuando estamos en un conflicto, muchas veces solo atendemos nuestro punto de vista, y perdemos la perspectiva de las cosas, pero debemos guardar la calma, y saber escuchar para analizar la situación y pensar correctamente y así, encontrar la mejor forma de llegar a una solución.

También conociste ciertos consejos, detente, cuida tus palabras, escucha, y llega en conjunto a una solución.

Seguramente has tenido la oportunidad de aplicarlos. Ante un conflicto, ¿Te has detenido? ¿Has cuidado tus palabras? ¿Te has dado la oportunidad de cómo se sienten las otras personas?

¿Te ocurrió algo que te hizo sentir mal? ¿Sentiste miedo de enfrentar el conflicto solo? ¿Pudiste entender tus propias emociones o actuaste de manera arrebatada dejándote llevar por ellas? ¿Pudiste ponerte en los zapatos de la otra parte en un conflicto?

Estas preguntas te permiten unir las piezas sobre los aprendizajes de la pasada sesión. Así podrás conciliar los diferentes sentimientos, posturas, acuerdos, compromisos y acciones para alcanzar la convivencia pacífica.

Muchas veces, ocurren dificultades o dilemas como por ejemplo decidir sobre el tipo de ropa que te vas a poner, o decidir qué hacer si llueve o hace frío, o si hay tráfico, o cómo reaccionar ante un conflicto con tus amigos o familiaes. Estos dilemas aunque sencillos no siempre son fáciles de resolver.

¿Cómo has resuelto los últimos conflictos que has enfrentado? ¿Qué solución les has dado?

¿Bajaste de prisa del transporte y corriste para evitar llegar más tarde a una reunión? ¿Pudiste tranquilizarte al andar en la calle y así tratar de evitar que pudieras sufrir algún accidente?

Debes reconocer que tus emociones son a veces difíciles de manejar. Esto ocurre porque los conflictos ponen en juego muchas cosas, como tus sentimientos, tu imagen frente a los demás, la memoria de conflictos pasados, y hasta tu carácter personal.

Ahora debes tomar en cuenta que en un conflicto primero debes escuchar con atención y flexibilidad.

Te preguntarás, ¿Qué es la flexibilidad? o de manera más precisa, ¿Qué es una actitud flexible?

Para responder esta pregunta nuevamente imagina que tienes dos cajas. Una con el nombre “flexible” y otra con el nombre de “no flexible”.

Para avanzar en la comprensión de lo que es una actitud flexible realuza el ejercicio consistente en clasificar objetos tomando en cuenta si son o no flexibles. Revisa una lista de objetos y clasifícala en estas dos cajas

Lista de objetos:

una liga,

reglas de las que se doblan,

una donita del cabello,

una bufanda,

un cable,

un libro,

lápiz,

pluma,

celular.

En cada caso debes decir si el objero es FLEXIBLE O NO FLEXIBLE. Clasificalos.

Flexible No flexible

¿Como ha quedado tu clasificación?

Ahora piensa en la flexibilidad de las partes de tu cuerpo.

Realiza el siguiente ejercicio: al mencionar una parte del cuerpo, trata de moverla para comprobar si es o no flexible.

Las partes del cuerpo son las siguientes:

manos,

cuello,

frente,

dedos,

cintura,

brazos.

Con estos ejercicios has podido comprobar que hay muchas cosas que son flexibles, es decir, que se pueden doblar o mover con facilidad sin romperse.

Ahora surge la pregunta, ¿Qué puedes hacer para ser más flexible? ¿Tal vez hacer ejercicio o entrenar todos los días algún deporte? ¡Exactamente!

De esta misma forma hay que ejercitar nuestra mente, pensamientos, ideas, decisiones y acciones, entre otras cosas, para que también, sean flexibles.

Surge entonces la pregunta sobre cómo ejercitar estos elementos si no puedes verlos como si se puede ver un músculo. ¿Cómo doblar o estirar algo como la mente, los pensamientos, ideas, decisiones y acciones?

¡Es posible! Puedes, por ejemplo, cambiar la idea que en un principio tenías. Eso también debes practicarlo, es decir, ejercitarlo, para que cada día puedas ser más flexible. Lo que te ayudará durante tu vida, a resolver conflictos.

Observa un ejemplo de ello en el caso de Carola y su mamá.

Carola es una niña que siente que no es tomada en cuenta, que no se considera ni su opinión, ni sus deseos, y eso la pone de mal humor.

No obstante, siempre existen alternativas para resolver los conflictos y de todas y todos depende el ser felices, hay que aprender cómo darles la vuelta a las circunstancias.

Considera que para solucionar un conflicto y llegar a un acuerdo debes dialogar. Este es un proceso que también te permite revisar paso por paso lo que has aprendido hasta el momento.

Un primer paso es:

Por ejemplo, Carola y su mamá presentan sentimientos de enojo, frustración y rechazo, y se hacen más grandes cuando Carola no quiere comer con ella.

Ahora viene el segundo paso:

Ese lugar puede ser un espacio libre, ahí pueden caminar un poco, respirar, y tranquilizarse.

Ahora puedes pasar al tercer paso:

Tal vez Carola y su mamá se llevan muy bien, pero tanto tiempo ya en casa y sin poder salir, hace que los ánimos y las emociones se confundan, y de pronto se sienten con más enojo y reaccionan de formas distintas. Las circunstancias de la pandemia han creado muchas tensiones.

Los conflictos también pueden verse como una oportunidad para dialogar.

El tercer paso es dialogar. Carola se ha dado cuenta de que su mamá también la está pasando mal y eso ha hecho que decida buscarla para conversar y escuchar cómo se sienten las dos.

Es mejor hablar a tiempo, antes de que las emociones estallen como una olla exprés. Hay que buscar soluciones entre todas y todos.

Cuarto paso:

Quinto paso:

Entonces, ¿Qué soluciones le propondrías a Carola y a su mamá para que resuelvan su conflicto?

¡Platicar! Que cada quien diga cómo se siente y porque se siente así. El enojo no nace por ellas, si no por las circunstancias.

Ahora ya procede el sexto paso:

Un compromiso entre Carola y su mamá es que antes de pelearse, den una vuelta por el jardín y platiquen.

Ahora observa el séptimo paso, que a veces es necesario.

Este agente conciliador puede guiar a las partes para que puedan escucharse, expresar sus emociones, actuar con empatía y resolver todo de la mejor manera.

Has llegado al octavo paso:

Escuchar a las demás personas y ponernos en su lugar es practicar la empatía.

Siempre existen alternativas para resolver los conflictos, hay que aprender cómo darles la vuelta a las circunstancias. Transformar aquello que no logramos por otra cosa que también nos deje satisfechos. Y ser empáticos y empáticas.

Amplía tus conocimientos sobre la empatía y su importancia para la convivencia por medio del siguiente video, del minuto 2:32 al 3:16

Video. Creciendo juntos – Empatía.

Empatía. Decirlo bien y hacerlo bien. La amistad puede vencer cualquier conflicto.

Surge la pregunta, ¿Por qué damos tanta importancia a aprender a transformar los conflictos? La respuesta es clara, ¡porque así construimos la paz!

Debemos construir una cultura de paz, en la que aprovechemos los conflictos para dialogar con respeto; escuchar y mirar cómo escucha y mira la otra persona o el otro equipo o mi amiga o amigo con quien no estoy de acuerdo, por ejemplo, todo eso ayuda a alcanzar la paz entre las personas; las familias; en la escuela; en diferentes comunidades y hasta entre los países.

Construir una cultura de paz es aprender a transformar los conflictos, porque así nos respetamos en la diversidad, respetamos la vida, la libertad de las personas, cooperamos, nos reconocemos y respetamos en la igualdad.

La buena actitud, la empatía, la negociación, la creatividad y el compromiso son la base de la solución de los conflictos interpersonales, son habilidades que vamos practicando y adquiriendo con el tiempo. Sin embargo, siguiendo las estrategias adecuadas, es posible superar los conflictos y obtener lo que nos hace felices.

¡Cuando todas y todos gozamos de nuestros derechos vivimos con justicia y en paz!

El Reto de Hoy:

Comparte con alguien cercano la importancia de ser flexibles ante los conflictos que se enfrentan y explícale los pasos que hay que seguir para solucionarlos.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Los Wixáricas

Aprendizaje esperado: Representa gráficamente pares ordenados en el primer cuadrante de un sistema de coordenadas cartesianas.

Énfasis: Descubre que para ubicar puntos en un sistema de coordenadas cartesianas es necesario establecer un orden para los datos y ubicar un mismo punto de partida.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a representar gráficamente pares ordenados de números en el primer cuadrante de un sistema de coordenadas cartesianas, estableciendo un orden y ubicando un mismo punto de partida .

¿Qué hacemos?

En esta sesión conocerás un ejemplo maravilloso de una de las comunidades indígenas, ¿Has escuchado hablar sobre la cultura Wixárika? ¿Sabes donde se viven?

La cultura Wixárika se localiza en el estado de Nayarit, cuya capital es Tepic.

En la sesión de hoy conocerás algunos aspectos del pueblo Wixárica, que muchos conocen también como Huicholes.

La cultura Wixárica o Huichol, es famosa por la belleza y colorido de sus artesanías, utilizan la chaquira como material base de sus obras, las cuales se ofrecen en el centro de Tepic por los propios wixáricas, quienes venden sus artesanías.

La cultura y el arte de esta importante cultura es muy interesante, si quieres conocer más sobre sus tradiciones y cultura, existe mucha información a la que puedes recurrir para investigar sobre esta fascinante y bella cultura que engrandece la identidad de México.

Actividad 1

Observa el siguiente video del Arte Wixárica.

Video. El Arte Wixárica.

https://canalonce.mx/itinerario/primera-bienal-de-arte-huichol/

El arte wixárica es un gran tesoro, tanto, que se considera patrimonio de la humanidad.

Es importante que cada persona valoremos el legado de nuestros ancestros a través de sus artesanías, historia, creencias y tradiciones, porque son nuestras raíces.

En el centro de la ciudad de Tepic se ubica el mercado Wixárica, muy cerca de la catedral y ahí venden muchas artesanías wixáricas.

Una de las artesanías más populares son los cuadros de estambre llamados “nierikas”

Para visitar ese mercado, cuando vayas por primera vez, será importante que tengas un mapa, así podrás llegar rápido y sin perderte.

Observa el siguiente mapa que representa, aproximadamente, el primer cuadro de la ciudad de Tepic.

Allí se localizan los lugares más emblemáticos del centro de la ciudad como son: el Parque Alameda, la Catedral, el Palacio de Gobierno y el Mercado de Artesanías.

Este mapa se parece a un plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano?

Un plano cartesiano es una cuadrícula que tiene dos ejes y ambos están numerados.

Cada uno de los elementos del plano cartesiano te permitirán ubicar lugares. Para ubicar un punto en el plano cartesiano, se requiere establecer el punto de partida. Empieza por analizar cada uno de esos elementos.

¿Cuál crees que sería ese punto de partida?

Es el que está señalado como origen. También debes notar que cada eje tiene su nombre. El eje vertical se llama eje de las ordenadas y se representa con la letra Y. En tanto que el eje horizontal se conoce como eje de las abscisas y se representa con la letra X.

Recordarás que cuando trabajaste con la tabla pitagórica también utilizabas como referencia la columna y la fila. Identifica en el plano cartesiano las ubicaciones de los lugares más representativos de Tepic, Nayarit.

¿El lugar donde está la Alameda es el dos en el eje horizontal y el dos en el eje vertical?

Sí, la localización de cualquier punto del plano cartesiano está formada por dos números.

Ahora, ¿En qué punto está ubicado el Palacio de Gobierno?

El Palacio de Gobierno está ubicado a seis números en el eje horizontal y a cinco en el eje vertical.

Observa cómo se expresan esos números. Lo primero que debes notar es que justo se necesitan dos números para localizar cualquier punto en el plano cartesiano, estos puntos se conocen como coordenadas. El primer número es el que está en el eje X y se llama abscisa y el segundo corresponde al eje Y, y se conoce como ordenada.

Y se dicen en ese orden. Se comienza diciendo el número que corresponde al eje X y luego el que corresponde al eje Y.

¿Te das cuenta donde se empiezan a contar los números de las coordenadas y cuál es el orden que se debe seguir para localizar un lugar en un plano cartesiano?

Ten presente que siempre los números deben ir en un orden.

¿Puedes explicar el orden de los números para ubicar el mercado de artesanías en el plano cartesiano?

Se comienza desde el punto cero, primero se avanza de forma horizontal hacia la derecha, tres lugares, luego hay que subir once lugares por el eje vertical y así se llega al mercado.

Entonces, ¿Qué orden se debe seguir?

Siempre el primer número es el del eje horizontal y el segundo es el del eje vertical.

¿Cuál sería el punto de partida en un plano cartesiano? ¿Qué coordenadas tiene?

Se inicia en el origen, ahí donde se cruzan los dos ejes y sus coordenadas son cero y cero.

Qué práctico es ubicar los lugares en el plano cartesiano.

Es muy importante que tomes en cuenta que las dos rectas son perpendiculares y que donde se cruzan se llama origen, y sus coordenadas son cero, coma cero, entonces, para ubicar un punto se necesitan dos valores, los cuales se llaman X (equis) y Y (Ye).

El primero representa la distancia sobre el eje horizontal; es decir en el eje de las abscisas o también conocido como eje de las equis. El segundo se busca sobre el eje de las ordenadas, al que se llama también eje de las yes; éste señala la distancia sobre el eje vertical. Las coordenadas de un punto siempre se escriben entre paréntesis y separadas por una coma.

Ahora, en la Ciudad de Tepic, ubica un parque muy bonito llamado La Loma. ¿Cuáles son las coordenadas que ubican ese lugar?

Actividad 2

Es muy importante que tomes en cuenta el punto de partida y el orden de las coordenadas. Escríbelas en tu cuaderno, no olvides poner el número de la abscisa y de la ordenada entre paréntesis, separados por una coma.

¿Cuáles fueron tus coordenadas?

Las coordenadas son ocho, coma, cero.

¿Qué resultados obtuviste? ¿Son iguales o diferentes a los señalados? ¿Cómo los determinaste?

Se inicia en el punto de origen, luego se avanza por el eje de las abscisas hasta el número 8 y no se puede avanzar hacia arriba porque su ordenada indica 0 por lo tanto, se queda en el mismo lugar entonces el parque La Loma queda justo sobre el eje de las X. ¿Y, cómo se escriben?

Las coordenadas se escriben así (8,0) (ocho, coma cero).

Ve a tu libro de texto en la página 90. Trabajarás con el desafío 41. ¿Dónde están los semáforos?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/90

Realiza la actividad, de preferencia con alguien de tu familia.

Observa primero el croquis que se encuentra en tu libro en la página 90 y después responde a la pregunta del inciso a).

¿Qué coordenadas identificaste?

(5,8)

¿Cuáles son las coordenadas del semáforo 2?

Las coordenadas del semáforo 2 son (3,4).

(3,4)

Encuentra la ubicación del semáforo 4 y luego la ubicación del semáforo 5.

El semáforo 4 se encuentra (1,7).

El semáforo 5 se localiza en las coordenadas (10,5).

Ten presente que para ubicar un punto en un plano cartesiano es importante tener en cuenta que se necesitan dos valores: equis (X) y ye (Y). No olvides que el primero se conoce como abscisa y representa la distancia en el eje horizontal, llamado también eje de las equis. Y el segundo se conoce como ordenada y es la distancia en el eje de las yes y siempre se empieza a contar desde el origen, es decir, en donde se cruzan los ejes y las coordenadas de este punto que son (0,0).

El Reto de Hoy:

Comparte con alguien cercano los ejercicios que hiciste en esta sesión, explícale como obtuviste los resultados en el plano cartesiano.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Diferencias y similitudes entre un cuento y un libreto de teatro

Aprendizaje esperado: Reconoce la estructura de una obra de teatro y la manera en que se diferencia de los cuentos.

Énfasis: Identifica las semejanzas y diferencias fundamentales entre las obras de teatro y los cuentos, como:

–Las características de las voces narrativas en obras de teatro y en cuentos.

–El discurso directo y el indirecto.

–El uso de verbos para introducir el discurso indirecto en narraciones y acotaciones.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las semejanzas y diferencias que hay entre la estructura de una obra de teatro y la de un cuento.

¿Qué hacemos?

Recuerda que en tu Libro de Lecturas de sexto grado hay múltiples opciones de lectura que puedes aprovechar para aprender más y divertirte con la gran selección de textos que se han puesto a tu disposición, por ejemplo, los cuentos como “El león y el perrito”, de León Tolstoi, así como “El gato”, de Juan García Ponce, que está en las páginas 38 y 39 del mismo libro, entre muchos otros, lo importante es que leas, que aproveches tu tiempo pasando ratos en la lectura de los cuentos o de lo que más te agrade.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6LEA.htm#page/38

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6LEA.htm#page/39

En esta sesión identificarás las semejanzas y diferencias fundamentales entre las obras de teatro y los cuentos, conocerás las características de las voces narrativas en obras de teatro y en cuentos, diferenciarás el discurso directo y el indirecto, y emplearás verbos para introducir el discurso indirecto en narraciones y acotaciones. Para realizar este trabajo, los textos leídos, seguirán siendo el punto de partida.

Los materiales que vas a necesitar son: Libro de texto de Español, cuaderno, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario; recuerden tenerlo siempre a mano, durante esta sesión y también al leer en casa o al estudiar otras asignaturas.

Actividad 1

Iniciarás con la lectura de un cuento corto titulado “Los bomberos”, del escritor uruguayo Mario Benedetti, sobre quien ya habías leído “El Otro Yo”. ¿Lo recuerdas?

Es un cuento, como señala el título, sobre un joven que tiene otro yo. Es muy impactante lo que ocurrió cuando uno de los dos falleció.

A continuación recibirás tu primera dosis de literatura del día. Lee con mucha atención.

Los bomberos

Mario Benedetti

Olegario no sólo fue un as del presentimiento, sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. A veces se quedaba absorto por un instante, y luego decía: “Mañana va a llover”. Y llovía. Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba: “El martes saldrá el 57 a la cabeza”. Y el martes salía el 57 a la cabeza. Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites.

Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaban con él frente a la Universidad, cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos. Olegario sonrió de modo casi imperceptible, y dijo: “Es posible que mi casa se esté quemando”.

Llamaron un taxi y encargaron al chofer que siguiera de cerca a los bomberos. Estos tomaron por Rivera, y Olegario dijo: “Es casi seguro que mi casa se esté quemando”. Los amigos guardaron un respetuoso y afable silencio; tanto lo admiraban.

Los bomberos siguieron por Pereyra y la nerviosidad llegó a su colmo. Cuando doblaron por la calle en que vivía Olegario, los amigos se pusieron tiesos de expectativa. Por fin, frente mismo a la llameante casa de Olegario, el carro de bomberos se detuvo y los hombres comenzaron rápida y serenamente los preparativos de rigor. De vez en cuando, desde las ventanas de la planta alta, alguna astilla volaba por los aires.

Con toda parsimonia, Olegario bajó del taxi. Se acomodó el nudo de la corbata, y luego, con un aire de humilde vencedor, se aprestó a recibir las felicitaciones y los abrazos de sus buenos amigos.

Benedetti, Mario, La muerte y otras sorpresas, Madrid, Alfaguara, 1995, pp. 55-56.

¿Qué te pareció este cuento de Benedetti?

Seguramente pudiste reconocer que al iIgual que en “El Otro Yo”, llama la atención la manera aparentemente simple que tienen los narradores de Benedetti para decir las cosas, sin que esto implique superficialidad. En muy pocas líneas contó una historia muy atractiva, pero de forma sencilla y accesible.

Sencilla, pero profunda, además muy interesante y atractiva. Siempre hay mucho que reflexionar a partir de la lectura de los textos de Mario Benedetti.

Ahora comienza con el análisis de “Los bomberos”, el cual te permitirá identificar algunas de las principales características del cuento. Para guiar el análisis, en esta ocasión se usarán como guía las preguntas que aparecen en la tabla de la página 102 del libro de texto de Español.

Actividad 2

Primero llenarás la columna de la derecha, que refiere al cuento, después llenarás la columna de la izquierda, la relacionada con la obra de teatro, a partir del trabajo en el que analizaste un fragmento de La cabeza del dragón, de Ramón María del Valle-Inclán.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/102

Ve llenando tu cuadro con las ideas que surjan de tu reflexión individual, a partir de tus propias lecturas e ideas. Las respuestas que se den más adelante pueden servirte de referencia, pero lo mejor es que tú redactes tus respuestas con tus propias palabras.

La primera pregunta es: ¿Cómo se presenta a los personajes de “Los bomberos” de Mario Benedetti?

Los presenta el narrador, en tercera persona, dice, por ejemplo:

Recuerda que la voz narrativa es, a grandes rasgos, la voz de quien cuenta la historia, es decir, la voz del narrador, y ésta puede estar en primera persona (yo, nosotros), segunda (tú, ustedes) y tercera (él, ella, ellos).

Recuerdas, ¿Cómo se presenta a los personajes en “Baby H.P.”?

El narrador se dirige a la “señora ama de casa”, en segunda persona; por ejemplo, al comienzo del cuento dice:

Segunda pregunta. ¿Cómo se muestran los lugares donde suceden los hechos en “Los bomberos”?

Las descripciones de los lugares son breves y están entreveradas a las descripciones de los personajes y las acciones; por ejemplo:

¿Y en “Baby H.P.”?

De manera implícita, igual que como se presenta al narrador. En ese sentido, el tipo de producto que se oferta, el Baby H.P., y la manera de hacerlo dicen mucho sobre el mundo en el que ocurren los hechos, pero es necesario inferir esa información, pues, no es explícita.

Tercera pregunta: ¿De qué manera se indican las acciones y los diálogos de los personajes de “Los bomberos”?

Las acciones las indica el narrador mediante la tercera persona, mientras que los diálogos se incluyen entre comillas (aunque en otros textos se usan los guiones largos) por ejemplo:

¿Y en “Baby H.P.”?

Las pocas acciones que se describen las enuncia el narrador y, vale la pena resaltarlo, forman parte del anuncio publicitario hecho cuento, por ejemplo:

Por otro lado, es importante señalar que el cuento de Arreola no tiene ningún diálogo.

Cuarta pregunta: ¿Cómo se denominan las partes del cuento de acuerdo con la estructura tradicional de esta clase de texto?

Las partes del cuento de acuerdo con la estructura tradicional del cuento son: Planteamiento, nudo y desenlace. En el caso de “Los bomberos” se respeta esa estructura, pues en el planteamiento se presenta a Olegario y su habilidad para presentir hechos, en el nudo se describe que él presiente que su casa se está incendiando, y en el desenlace se refiere el irónico final en el que es felicitado por haber presentido que, en efecto, se estaba quemando su propia casa y cómo aquello, a pesar de la tragedia, lo llenó de satisfacción.

Por su parte, en “Baby H. P.” la estructura es un poco diferente, pues posee la de un anuncio publicitario. Quizá la principal diferencia es que en el cuento de Arreola no hay un nudo explícito como tal. Un posible nudo implícito sería la razón por la que un producto como el Baby H.P. podría ser necesario, o por qué alguien querría comprar uno, independientemente de las razones dadas por el narrador-vendedor.

Esto último refuerza lo que ya se ha explicado en otras sesiones, que las definiciones de los tipos de texto que aparecen en los libros son únicamente aproximaciones, es decir, definiciones generales; siempre hay textos que se escapan un poco (o un mucho) de las clasificaciones y de las definiciones, como “Baby H.P.” de Juan José Arreola, de la clasificación tradicional de cuento.

Ahora llenarás la columna de la izquierda.

Para ello, trabajarás a partir del fragmento de La cabeza del dragón, de Ramón María del Valle-Inclán, que se analizó en sesiones pasadas.

Volviendo a la columna sobre las características de una obra de teatro, ¿Cómo se presenta a los personajes en el fragmento de La cabeza del dragón, de Ramón María del Valle-Inclán?

A través de las acotaciones del autor y de las acciones y de las palabras de los mismos personajes. Un ejemplo tomado de una acotación es:

Y un ejemplo de sus acciones y sus palabras es:

Siguiente pregunta, ¿Cómo se muestra el lugar donde suceden los hechos en La cabeza del dragón?

Igual que en la respuesta anterior, mediante las descripciones hechas por el autor en las acotaciones y por los personajes por medio de sus propias palabras. Un ejemplo del primer caso es:

Una pregunta más, ¿De qué manera se indican las acciones y los diálogos de los personajes?

Las acciones se indican sobre todo en las acotaciones, donde se escribe con letras cursivas, aunque también pueden incluirse entre paréntesis o corchetes:

Los diálogos se señalan mediante guiones largos o, como en este caso, incluyendo los nombres de los personajes al principio de cada línea, escritos con alguna marca tipográfica como las negritas o mediante mayúsculas, como en el siguiente ejemplo:

Última pregunta, ¿Cómo se denominan las partes de que se compone el texto?

Esta clase de textos se conforman por planteamiento, nudo y desenlace, y puede contarse en uno o varios actos, y los actos se dividen, a su vez, en escenas, un libreto teatral incluye todas estas marcas:

Esta tabla comparativa te ayudará a recordar la manera en que debes trabajar cada aspecto al elaborar la adaptación de tu cuento.

Actividad 3

¿Sabes que significa la palabra anonadado o anonadada? búscala en el diccionario.

Cuando te sientas sorprendido o desconcertado por algo puedes decir, estoy anonadado o anonadada.

Has un recordatorio de las diferencias entre el discurso directo y el indirecto, así como los verbos que puedes emplear para introducir el discurso indirecto en narraciones y acotaciones.

Para eso, abre tu libro de texto de Español en la página 103 y lee el apartado “Fichero del saber” y lee con atención lo que se dice el Fichero del saber.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/103

Esto es importante porque al realizar la adpatación de tu cuento tendrás que usar tanto el discurso indirecto como el directo. En ese sentido, recuerda que el discurso indirecto se distingue por reproducir lo dicho por alguien más, sin emplear las palabras de manera literal, parafraseando lo expresado por otro, como en las acotaciones.

Mientras que el discurso directo reproduce de manera literal lo dicho por alguien más, como en los diálogos y en los relatos sobre Villa, en los que se notaba claramente cuándo hablaban los narradores y cuándo los demás personajes.

En particular, recordarás un relato de Mariano Azuela, donde el narrador dice “aeroplano” mediante el discurso indirecto, mientras que un personaje dice “airoplano” por medio del discurso directo.

Todo el trabajo realizado hasta ahora comenzará a tomar forma en la siguiente sesión, en la que, entre otras cosas, trabajarás en la planeación de tu obra de teatro.

El Reto de Hoy:

Pídele a alguien de tu familia que te permita explicarle el cuadro que muestra las semejanzas y difrencias que hay entre la estructura del cuento y la obra de teatro, lo cual te ayudará en la adpatación de tu cuento.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

