Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 05 de marzo

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del viernes 05 de marzo del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del viernes 05 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy viernes 05.

APRENDE EN CASA – INGLÉS: A veces sí y a veces no

Aprendizaje: Comprende expresiones para aceptar o rechazar peticiones.

Énfasis: Completa diálogos con invitaciones usando expresiones para aceptar o rechazar peticiones.

¿Qué vamos a aprender?

Usarás expresiones para aceptar o rechazar peticiones.

¿Qué hacemos?

Welcome! To the other lesson – Bienvenido a otra lección.

Iniciaremos la clase con una actividad que te ayudará a fortalecer la memoria y coordinación.

Los materiales que vas a necesitar para esta lección son:

Pencil – Lápiz.

Notebook – Cuaderno.

Do you like to play? ¿Te gusta jugar?

Do you have good memory? ¿Tienes buena memoria?

Anota los números del 1 al 4, cada número corresponde a una acción, di un número y realiza la acción correspondiente. O que alguien te diga el número y tú realiza la acción.

Touch your head – Toca tu cabeza.

Touch your knee – Toca tu rodilla.

Clap – Aplaude.

Touch your shoulders – Toca tus hombros.

Espero te haya gustado el juego, lo puedes jugar con tu familia y cambiar la acción para cada número.

Mientras más practiques, más fácil será aprender nuevos temas. También es importante repasar lo que viste en lecciones pasadas.

Hace algunas lecciones aprendiste cómo aceptar una invitación educadamente. Con las frases:

Yes, I can.

Yes, I could.

Yes, of course I can.

Después aprendiste cómo rechazar una invitación educadamente.

Aprendiste las frases:

Sorry, I can’t – Lo siento, no puedo

I appreciate the invitation, but I can´t. – Aprecio la invitación, pero no puedo.

I would love to, but I have other plans. – Me encantaría, pero tengo otros planes.

¿Podrías ver algunos ejemplos de cómo se usan estas frases en una conversación?

That’s a very good idea, ¿Te parece si vemos la siguiente conversación entre Rigoberto y Rita? Pon mucha atención y trata de identificar las expresiones con las que aceptan o rechazan alguna petición o invitación.

RITA RIGO Hello Rigo! Oh, hello, Rita! How are you? I am fine. Thank you very much. And you? I am fine too, thanks; but I am a little bored. Would you come to my house to play basketball? I appreciate the invitation, but I have to stay home. You are right! We have to stay home. Then… would you like to play videogames? We can play online! I woud love to, but I have to record a video for my English class with teacher Frank. Your English is excellent! Can you help me with my English homework some day? Yes I, can. Can I call you tomorrow morning? Sorry, I can’t, But I can call you in the afternoon, can you speak with me then? Yes I could, and I will. Yes, of course I can. Could you please say hello to teacher Frank? Bye, Rita! O.K. Good bye, Rigo!

Identifica cada una de las veces que Rita y Rigo aceptaron o rechazaron alguna invitación o petición, ¿Las identificaste todas?

Very good! Ya viste las formas de aceptar o rechazar peticiones o invitaciones. Ahora, repasemos los verbos que se utilizan para hacer una invitación o una petición, ¿Cuáles de esos verbos identificaste en la llamada?

-Cook -Help -Clean -Go

-Study -Open -Close -Watch

¿Puedes realizar alguna oración utilizando estos verbos?

Por ejemplo, con la palabra “watch” del verbo, to watch, mirar.

Mom, can you watch a movie with me tonight?

¿Mamá, puedes ver una película conmigo esta noche?

Muy bien.

Tú en casa puedes escribir en tu cuaderno tus propias peticiones utilizando estos verbos.

Very good! Muy bien, esta fue la lección de hoy.

Esperamos que hayas aprendido mucho y que te hayas divertido. Y recuerda que es muy importante que todo lo sigas poniendo en práctica.

I will see you soon! ¡Nos vemos pronto!

APRENDE EN CASA – ARTES: Zenén Zeferino, la jarana y el son Jarocho

Aprendizaje esperado: Crea una propuesta sencilla de texto literario, escenografía, vestuario, iluminación, utilería o dirección de escena.

Énfasis: Identificación de la importancia de la música en la representación teatral.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión el instrumento invitado es la Jarana, en una música que se llama Son Jarocho, presentado con un gran músico: Zenén Zeferino.

¿Qué hacemos?

Recuerda tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Educación Artística, Sexto Grado, en las páginas 38 y 39.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6EAA.htm?#page/38

Actividad 1

Hoy trabajarás con el ritmo. Debes poner en práctica tu oído y las palmas de tus manos. Vas a aplaudir el pulso de una canción.

Video. El pulso de una canción.

Ahora trabaja con la entonación. Piensa en una persona que bosteza y habla con el bostezo.

Al hablar bostezando puedes hacer sonar tu voz al cantar.

Esta posición de bostezo es la que nos ayuda a que nuestra voz emita un sonido más lindo, mejor colocado y más fuerte cuando cantamos. ¡Inténtalo!

Bosteza abriendo la boca tan grande como si quisieras comerte una sandía entera y así puedas sentir el espacio que se crea dentro de tu boca cuando entra el aire.

¿Qué tal? Pues ahora hazlo diciendo ahhh de un sonido agudo a grave al momento de sacar el aire.

Una vez más. Esta posición te ayudará mucho a ir colocando cada vez mejor tu sonido.

Ahora canta los 7 grados de la escala con esta colocación de bostezo, de forma ascendente y descendente.

Ponlo en práctica en una canción, en ella recordarás los nombres de las notas que has visto.

¡A cantar!

Actividad 2

Ahora trabaja con un Sketch.

Imagina dos personajes que se encuentran en el mismo escenario, pero solo hay una silla. El conflicto comienza cuando uno de ellos se da cuenta que no hay más sillas para sentarse; decide ser amable y darle la silla al otro personaje, este segundo personaje se percata de la buena acción y decide regresarle la silla al personaje 1 y así varias veces hasta que el personaje 1 saca accidentalmente una flauta y el personaje 2 sorprendido demuestra que él también tiene una y ensamblan el sonido de estos dos instrumentos haciendo un pequeña pieza.

Acto seguido otro personaje saca un instrumento más grande y el personaje contrario saca un instrumento aún más grande y vuelven a ensamblar otra pieza.

El sketch termina cuando los dos personajes se hacen amigos y deciden darse su número telefónico para volver a tocar.

Actividad 3

Ahora, realiza ejercicios de lectoescritura.

En la clase anterior aprendiste el compás, cuáles son las barras de compás y conociste el compás de (cuatro cuartos). Escríbelo.

En una hoja en blanco escribe el compás de (cuatro cuartos) de la siguiente manera.

Si observas, es un número sobre el otro. ¡Cuidado! no lo confundas con una fracción.

Ahora, dibuja la figura de redonda, y enseguida dibuja una barra de compás, recuerda que las barras de compás dividen el número de tiempos por compás.

En este caso la redonda rellena el compás de (cuatro cuartos) porque tiene 4 pulsos.

Ahora, escribe dos blancas para rellenar el siguiente compás, ya que cada blanca tiene dos pulsos.

Entonces dos más dos son cuatro. ¡Cuatro pulsos por compás!

También caben cuatro negras, porque cada una tiene un pulso. Observa la suma de las negras.

Así puedes hacer combinaciones de estos valores, siempre y cuando sumen cuatro tiempos por compás.

Si observas con atención, no utilizaste el pentagrama ni la clave de sol, ¿POR QUÉ? ¡Ah!, porque estás escribiendo figuras rítmicas, que representan sólo la duración del sonido, no hay melodía, no hay ni do ni re ni mi, etc.

En la sesión de ritmo practicarás la lectura de las diferentes combinaciones que existen.

Ahora trabaja con el aprendizaje esperado.

Imagina que te han encargado hacer una escenografía para un concierto muy importante. Se trata de un gran concierto de música y canto.

Recuerda que la escenografía debe tener elementos que evoquen y ayuden a la representación artística.

Es una canción mexicana llamada “El Caballito”, del compositor mexicano Silvestre Revueltas y el texto literario es de Federico García Lorca y Antonio de Trueba. ¡Es una gran combinación!

Busca elementos que puedan funcionar. Recuerda que deben ser elementos visuales que construyan de forma realista, ideal o simbólica el lugar en el que se desarrolla la acción. Realiza tu selección. ¡Manos a la obra!

Actividad 4

Para finalizar escucha a Zenén Zeferino.

Video. Zenén Zeferino, voz autorizada de la jarana y el son jarocho.

El Reto de Hoy:

Integra la lista para la escenografía de la canción mexicana “El Caballito”, de modo que puedas construir de forma realista, ideal o simbólica el lugar en el que se desarrolla la acción. Realiza tu selección.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

APRENDE EN CASA – VALORES: ¿Qué? ¿Asco?

Aprendizae esperado: Valora cómo la emoción del asco le permite llevar a cabo reacciones de protección ante sustancias tóxicas.

Énfasis: Valora cómo la emoción del asco le permite llevar a cabo reacciones de protección ante sustancias tóxicas.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas y valoraras cómo la emoción del asco te permite llevar a cabo reacciones de protección ante sustancias tóxicas.

¿Qué hacemos?

Reflexiona sobre tus reacciones ante olores desagradables, tal vez ante el olor del vinagre.

Este olor genera asco en algunas personas. Provoca que su estómago “les de vueltas”.

Ante esta situación debes reflexionar sobre el papel de tu olfato.

Considera que el olfato no sólo te ayuda a ver qué tan buena está la comida, sino también a detenerte antes de tomar algo que podría ser tóxico o contraproducente para tu salud.

Si bien no es agradable sentir asco, considera que esa emoción es necesaria. ¿Sabías que es básica?

El asco tiene una función muy importante. Hoy vas a aprender sobre esta emoción.

Actividad 1

Observa el video siguiente.

Video: El asco, ¿Para qué sirve esta emoción?

La emoción del asco genera en cada persona una reacción diferente.

Hay quien por ejemplo no soporta el olor a basura. Si algo huele mal, se le irrita el estómago y empiezan a sentir náuseas. Le dan ganas de vomitar e incluso sienten vergüenza por ello. No debe ser así porque sentir asco por el olor a basura hace que se alejen del lugar, porque puede ser foco de infección.

Esto también ocurre con los alimentos que huelen mal. Considera que si están en descomposición, ya no son buenos para su consumo y pueden causar alguna enfermedad.

Este es un mecanismo de defensa que opera aun cuando una persona no pueda percibir bien los olores por estar enferma o por tener la nariz tapada, pues como tenemos más sentidos, a veces solo con mirar podemos notar si algo se ve bien o no, y dependiendo de ello intuir si puede ser algo tóxico.

También al probar un alimento el sentido del gusto te dirá si no está bueno o no.

Para reflexionar más ampliamente sobre este tema imagina la situación siguiente.

Una persona está acalorada, sale a tomar aire, y luego decide tomar agua y echarse un poco en la cara. Busca una botella de agua, encuentra una botella de plástico con un líquido transparente y decide beberla. Antes de darle el primer trago advierte un olor peculiar. ¡Resulta que el liquido es cloro! Imagínate lo que hubiera pasado si lo hubiera tomado.

¡Qué peligrosa situación! La botella no tenía alguna etiqueta de advertencia sobre su contenido, por eso es muy importante evitar el uso de botellas de agua o de alguna bebida para almacenar algún químico o producto tóxico. Si no puede evitarse esta práctica, por lo menos debe marcarse el envase. Hay varias señales bastante conocidas para identificar lo que es peligroso para la salud. Observa algunos ejemplos.

https://unsplash.com/photos/jX6WXNkvsPs

https://unsplash.com/photos/-ru-WEZmA4Q

https://pixabay.com/illustrations/poison-bottle-medicine-old-symbol-1481596/

Es bueno conocer esos símbolos, especialmente porque no se limita a sustancias y comida, como acabas de observar. Sino también a lugares completos.

Actividad 2

Ahora realiza la actividad siguiente: Observa las imágenes de la columna de la izquierda. Pregúntate si hubiera algo dañino en cada objeto representado, ¿Cómo te darías cuenta? ¿Qué sentido podría advertgirte del eventual peligro, la vista, el olfato, el gusto? Para indicarlo coloca una cruz en el sentido que podría advetrtirte del peligro.

Hay que identificar qué sentidos te ayudarían a identificar que está en mal estado. Reconocer si te da asco o no, es algo que te alertaría para protegerte.

Por ejemplo, la hamburguesa. ¿Si tuviera algo mal te darías cuenta por la vista? ¿Y si a primera vista no se nota el mal estado? Si estuviera en mal estado, olería mal, entonces marca la casilla de olfato. ¿Y en caso que no oliera mal? ¿Crees que por el gusto podrías saber si puede estar en descomposición? ¡Obvio! ¡Por eso el asco es importante!

Bien, vamos a la siguiente imagen. Una botella con un logo de calavera. No da asco por como se ve, pero esa etiqueta definitivamente no da confianza, seguramente contiene algo tóxico, es una sustancia tóxica, tiene uno de los símbolos que observaste antes. Así que aquí aplican los tres sentidos: observa la etiqueta, probablemente al abrirlo huele mal y encima si se prueba, -que nunca debes hacerlo no tendrá buen sabor. En este caso debes marcar con una “X” todas las casillas de la segunda fila.

¡Mira la tercera imagen! ¡Ugh! ¡Qué asco! Esta está muy fácil, ¿No? de entrada se ve todo descompuesto, imagina qué olor ha de tener. ¡Y el sabor! Así que marca todas las casillas.

La siguiente imagen es un bidón. Tendrás que imaginar qué hay dentro. No tiene advertencia alguna. El color rojo puede ser señal de “peligro”, pero no estamos seguros porque puede ser cualquier cosa. ¡Es más! Podría solamente estar lleno de agua. Por lo mismo de que no se sabes qué es, no deberías probarlo, así que el sentido que puedes usar es, ¡El olfato! Hasta que no lo huelas, no sabrás si es peligroso o no. Marca con una “X” la casilla de Olfato.

La tabla muestra de una manera sencilla pero detallada cómo podrías encontrarte con estos productos o situaciones en la vida cotidiana y cómo el asco podría aparecer, ¡Para ayudarte!

Actividad 3

Este reto se llama “Adivina qué soy” y consiste en vendarte los ojos para que puedas adivinar qué es lo que alguien pueda darte a oler o probar. Trabaja con un familiar.

Debe vendarte los ojos y acercar a tu nariz diferentes sustancias u objetos.

Queso apestoso.

Botella de perfume.

Bote de miel.

Bote de mostaza.

Cuchara.

Debes oler o probar las diferentes sustancias y ver si dan asco o no. Debes usar el valor del asco y decir si las sustancias son o no peligrosas, si están descompuestas o no o si son o no peligrosas.

Es importante que por medio de tus sentidos puedas detectar si algo te gusta, como la miel y el perfume, o si algo te desagrada o te da asco, como tal vez lo sea el vinagre o la mostaza.

Utiliza tus sentidos del olfato y gusto para superar el reto.

Usa tus reacciones de manera asertiva.

Recuerda que si quieres hacer este experimento o alguna otra actividad que suponga algún riesgo, debes realizarla acompañado de un adulto.

Recuerda que el asco es una emoción básica que se activa ante la presencia de sustancias peligrosas para la salud. El estímulo que la provoca puede ser un veneno o toxina, o bien, algo echado a perder y en descomposición, que puede poner en peligro nuestra salud.

El Reto de Hoy:

Identifica que cosas te provocan asco, y a qué se debe que te den asco; luego, escríbelas en tu cuaderno y no olvides reflexionar si puede ser tóxico para ti y para alguien más. También recuerda simpre atender la alerta que te brinda esta emoción básica.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Ajedrez y submarinos

Aprendizaje esperado: Representación gráfica de pares ordenados en el primer cuadrante de un sistema de coordenadas cartesianas.

Énfasis: Usa el sistema de coordenadas cartesianas en la realización de un juego.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás en el juego de ajedrez un plano cartesiano que te permite usar el sistema de coordenadas cartesianas.

¿Qué hacemos?

En esta sesión ampliarás tus conocimientos sobre la representación gráfica de coordenadas en el plano cartesiano, y los aplicarás en la realización de un juego muy interesante.

Los materiales que requieres tener a la mano son: mucha disposición, tu libro de texto de Desafíos Matemáticos de sexto grado, tijeras, regla, lápices de colores, lápiz, goma y sacapuntas.

¿Conoces el juego de ajedrez? ¿Lo has jugado alguna vez? ¿Te gusta?

Si tu respuesta es si, entonces es muy probable que hayas identificado que un tablero de ajedrez es muy parecido a un plano cartesiano y por lo tanto tiene mucha relación con lo que has estado aprendiendo.

El tablero debe colocarse de tal modo que la casilla blanca quede a la derecha del jugador que va a mover las fichas blancas; además, cada columna tiene una letra, comenzando con la A que se pone en la primera casilla negra de la izquierda y luego se van poniendo letras hacia la derecha hasta llegar a la H. Las filas se numeran del 1 al 8, comenzando de abajo hacia arriba.

¿Te das cuenta? Utilizan un eje vertical y otro horizontal para localizar una pieza en el tablero.

Además deben tener una letra y un número para saber la posición de cada pieza en el tablero, como si fueran sus coordenadas.

Observa unos cuantos movimientos para localizar las piezas en el tablero de ajedrez.

Actividad 1

Empecemos por el caballo, ¿Cómo se mueve?

Al inicio de la partida, el caballo se puede mover contando dos cuadros hacia adelante y luego avanza un cuadro a la izquierda o la derecha. ¿En qué casillas puede quedar entonces el caballo blanco que está en la casilla G1? Toma en cuenta que los movimientos se escriben considerando la primera letra y luego el número.

Como verás, gual que en matemáticas, primero el eje horizontal y luego el vertical. Sólo tiene dos opciones: llegar a F3 o llegar a H3.

Ahora, observa otros movimientos en este tablero. La pieza que está frente al caballo se llama torre y la que está hasta arriba, se conoce como alfil. Si la torre quiere ocupar el lugar del alfil, ¿A qué casilla se tendrá que mover?

A la casilla D8

Ahora piensa a qué casilla se moverá la torre para ocupar el lugar del caballo. ¿Ya la tienes?

Anotaste la casilla G4, cuando una pieza ocupa el lugar de otra, en ajedrez, se dice que la capturaron y ¡la sacan del tablero! ahora, identifica las coordenadas de la casilla donde está ubicado el alfil en este tablero.

Sería D4

Observa en este otro tablero e identifica las coordenadas de donde está ubicado el alfil.

El alfil está en la casilla E4.

Fíjate que se va a mover el alfil al punto marcado con una cruz, ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? ¿Ya identificaste qué coordenadas corresponden al lugar donde está la cruz del tablero?

Serían B7

Esto que acabas de hacer es otra forma de utilizar coordenadas. Es tiempo de revisar lo que propone el Desafío 43 que se llama Hunde el submarino.

Es un juego donde se tienen que utilizar coordenadas como en el ajedrez o en el juego del Desafío 14 que se llama Batalla naval.

Actividad 2

Recorta el tablero de la página 159 y coloca tus submarinos en el plano. ¿A qué lugar necesitarías disparar para hundir el submarino rojo?

Para hundir al rojo, dispararía en donde se juntan el 7 horizontal con el 3 vertical, es decir en el punto (7, 3).

¡Justo en el blanco! Y si quisieras hundir el submarino azul, ¿Cuáles serían tus coordenadas de disparo?

Para el azul, podrías disparar al 12 horizontal y 3 vertical, es decir, (12, 3)

Ahora, identifica, ¿Qué coordenadas tendría tu disparo para hundir al submarino amarillo?

Recuerda siempre dar primero la ubicación del eje horizontal y luego la del eje vertical. Ahora, revisa la Consigna 2, de la página 94, de tu libro de texto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/94

Consigna 2

Formen parejas y jueguen. Tracen la figura geométrica con las siguientes reglas.

El juego consiste en reproducir en un plano cartesiano una figura geométrica idéntica a la del adversario.

Uno de los jugadores trazará una figura geométrica en su plano cartesiano. Posteriormente, sin mostrarlo, le dictará al otro los pares ordenados de los puntos de sus vértices.

El otro jugador intentará reproducir la figura con la información dada.

Se compararán las figuras y si el jugador acertó se le da un punto.

Los contrincantes cambiarán roles y continuarán jugando hasta que completen un número igual de participaciones.

Ganará quien reúna más puntos.

Las indicaciones están claras, ya puedes comenzar. Sólo seguirás las indicaciones y te darás cuenta si se forma la misma figura.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/94

En riguroso orden debes aplicar las coordenadas.

Los punto son: (7,2) (6,2) (6,3) (5,3) (5,4) (4,4) (4,5) (5,6) (5,7) (5,8) (4,9) (3,9) (2,8) (2,7) (2,6) (3,5) y (4,5).

Oh, se formó un globo, ¿También con esas coordenadas, formaste un globo?

Qué divertido usar el sistema de coordenadas cartesianas para hacer figuras. Un ejercicio más.

Marca en el tablero las siguientes coordenadas: (5,1) (7,1) (9,3) (9,5) (7,7) (5,7) (3,5) (3,3) (5,1) ahí se cierra la figura; luego (6,6) (7,5) (8,6) esos también van unidos, luego (7,5) (10, 9).

Anota los puntos para formar la manzana. ¿Qué coordenadas darías para que otros niños lograran hacerla?

Recuerda que el orden debe ser primero la coordenada del eje horizontal y luego la del eje vertical.

Esta semana has trabajado con sistemas de referencia para localizar un objeto o persona mediante sus coordenadas, que no son otra cosa más que pares de números. Este conocimiento también se utiliza para hallar objetos y lugares, así como para la interpretación de planos.

Los modernos sistemas de geolocalización que ya están presentes en muchos aparatos como celulares, tabletas o automóviles, son posibles gracias a la existencia de satélites artificiales y una compleja tecnología, pero se siguen basando en las coordenadas.

Los sistemas de coordenadas son fundamentales para la navegación aérea, marítima y terrestre. Las personas que participan en estas tareas como, por ejemplo los pilotos, marineros u operadores de instrumentos de localización, tienen que volverse expertos en el uso de sistemas de coordenadas a partir de información diversa que proporcionan algunos otros instrumentos.

El Reto de Hoy:

Invita a alguno de tus familiares a jugar ajedrez o a hundir submarinos, seguro se divertirán mucho.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

