Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 08 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del lunes 08 de marzo del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

TE PUEDE INTERESAR: Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 02 de febrero

El programa Aprende en Casa 3 del lunes 08 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy lunes 08.

APRENDE EN CASA – VALORES: El poder del asco

Aprendizaje esperado: Justifica sus habilidades personales para resguardar su integridad física ante sustancias tóxicas existentes en su entorno, las cuales provocan asco.

Énfasis: Justifica sus habilidades personales para resguardar su integridad física ante sustancias tóxicas existentes en su entorno, las cuales provocan asco.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas a identificar como tus habilidades personales te pueden ayudar a resguardar tu integridad física de sustancias tóxicas que haya en el entorno y que te pudieran provocar algún daño y como el asco a ellas te alerta a evitarlas.

¿Qué hacemos?

Muchas veces es difícil identificar de primer vistazo las sustancias peligrosas o los alimentos que pueden encontrarse en descomposición, por eso, las empresas se encargan de marcar en los empaques, etiquetas y caducidades donde comunican sobre los riesgos de los productos o las posibles consecuencias de utilizarlos de forma inadecuada.

Por ejemplo, un bote de cloro que muestra el símbolo de sustancia química y las indicaciones para usarlo, así también los empaques de comida traen la fecha de caducidad. Con esta información, cuando es visible y clara, se puede evitar correr riesgos.

Hoy conocerás el caso de una familia que estuvo en problemas y cómo los pudo superar, subraya las ideas que te parezcan más interesantes.

Esteban: ¡Ale! Acabo de recibir tu mensaje. Quiero saber en qué te puedo ayudar, por lo que leí, sonaba muy grave.

Ale: (Triste) ¡Ay, sí, Esteban! Gracias por preguntar. Estoy muy nerviosa, no sé qué hacer, estoy completamente sola.

Esteban: Alecita, no te preocupes, cuéntame qué fue lo que pasó. ¿Te puedo ayudar?

Ale: Aún no entiendo muy bien, ¡Todo fue muy rápido! Cuando llegué a casa todos se sentían mal y me asusté. Hasta pensé que era el coronavirus, tuve que practicar las técnicas de relajación que nos enseñas en las clases de Educación socioemocional.

Esteban: A ver, pero dime, ¿Qué observaste?

Ale: A mi papá le dolía el estómago. Mi mamá tenía algo de fiebre y mi hermano estaba vomitando en el baño. Todos sentían náuseas, por eso pensé que debía ser algún malestar relacionado con algo que comieron o algo así.

Esteban: Calma, dime ¿Saben que lo ocasionó y por qué? ¿O, si comieron algo en específico que les hizo mal cuando tú no estabas? ¿Porque tú no te sientes mal, o sí?

Ale: No, yo no. Aún no sé si comieron algo mientras no estaba. A mí lo que me preocupa es que a veces mi papá usa sustancias químicas para limpiar y como los compran sin empaque de plástico para no contaminar, los guardan en botes y contenedores que ya tenemos en la casa, espero no haya sido algo de eso.

Esteban: ¡Pero, Ale, eso es gravísimo! ¿No les ponen alguna etiqueta?

Ale: Creo que sí, pero a veces se despinta con el paso del tiempo, esa es una suposición mía, la verdad aún no hay manera de saber.

Esteban: Bueno, esperemos los resultados del doctor. Como quiera es un problema que tienes que arreglar, así no correrán peligro en un futuro.

Ale: ¡Profe Esteban! Ya vino el doctor, dice que fue una intoxicación por algún alimento en estado de descomposición.

Esteban: ¡Ay, Ale, menos mal! Digo, como quiera está horrible la situación, pero al menos es algo menos peligroso.

Ale: ¡Sí! Al parecer comieron algo echado a perder.

Esteban: ¿Cómo? ¿Y no vieron la caducidad? ¿O no lo olieron antes?

Ale: No, pero créame que les voy a decir nada más se recuperen. Apenas les iba a contar cómo el asco nos puede ayudar a cuidar la salud y ¡zas! Que comen alimentos en descomposición.

Esteban: (Se ríe) Ay, Ale, qué ocurrente. ¿Pero ya te dijo el doctor que se pondrán bien, no?

Ale: ¡Sí, pero la regañada no se la van a perder!

Esteban: Bueno, va, Ale. Si necesitas cualquier otra cosa me avisas.

Ale: ¡Gracias, profe!

¿Así que todo eso pasó por no leer o usar los sentidos? Con razón Ale estaba preocupada y después molesta.

¿Te fijas la importancia de compartir este conocimiento con los demás?

También se entiende la importancia de sentir asco y cómo te puede ayudar a protegerte a ti y a tu familia de alimentos o sustancias desagradables y tóxicas. ¡Si Ale hubiera estado presente, sin duda, podría haberles advertido!

Cuando tenemos la habilidad de comunicar a los demás del posible peligro o incluso alcanzar a compartir todo el conocimiento de lo que tenemos qué hacer, es importante. Se nota que Ale, trató de mantener la calma para que ellos se sintieran tranquilos y pudieran ser atendidos profesionalmente por los doctores.

Definitivamente es fundamental compartir tus conocimientos sobre lo que pudiera ocurrir y cómo la emoción del asco es una alerta natural que no se debe ignorar.

¿Tú cómo reaccionarías?

Quizá, de inmediato te pondrías en contacto con el hospital para llevar a tu familia y esperar su recuperación;

¿Qué acciones tomarías si notas que hay algo tóxico o dañino, cerca de ellos o de los demás?

Sin lugar a dudas, ahora ya sabes que el asco es muy importante y en lugar de ignorarlo, hay que aprovecharlo para poder actuar rápido.

Es muy importante revisar las etiquetas e identificar los símbolos que comunican si algo es peligroso o no.

Y, lo más importante, ¡usar nuestros sentidos! Son parte de nuestro cuerpo, por algo existen. Si algo huele mal, es mejor ni acercarse a eso. Igual si sabe mal ¡preferible abstenerse, que visitar el hospital!

Ten presente que es muy diferente cuando te da asco algún alimento porque no te gusta, a cuando te da asco porque te puede hacer daño.

¿Qué te parece si haces un ejercicio para diferenciar el asco del desagrado?

Observa las imágenes y podrás darte cuenta que todo eso es nocivo para la salud.

Por ejemplo, la comida echada a perder puede causar un daño terrible, así como a la familia de Ale, se observa que ya no está buena esa fruta.

A primera vista se puede reconocer que la fruta no debe verse así y por lo mismo no debería comerse. ¿Pero la tercera imagen por qué es dañina para la salud?

Porque se ve que es algún químico fuerte. Seguro si se abre el contenedor, el olor lo confirma. ¡Capaz y es de los que hace llorar los ojos!

Además, considera que si es verdaderamente tóxico tendría alguna etiqueta y sus instrucciones correspondientes, lo cual es nuestra responsabilidad leerlo.

Y, ¿La segunda imagen?

Como has observado en sesiones anteriores, es importante mantenerse alejado también de lugares que pueden ser un foco de infección. No por nada los basureros huelen muy mal, solo pensarlo, puede dar asco.

Ahora, ¿Qué piensas de esto y cómo te hace sentir?

¿Por qué consideras que aparece esa foto ahí? Si se está hablando del asco.

¿Qué sientes al verla?

Puede ser que sientas ¡horrible!, es una imagen que indigna, porque hay una agresión a un niño. Se puede sentir un hueco en el estómago y hasta algo en la garganta. Es algo muy desagradable.

Esto puede sonar algo increíble, pero parte de la importancia de la sensación del asco no sólo está enfocada a sustancias. Tambien puedes sentirla cuando observas injusticias, discriminación, desigualdad y violencia.

A algunas personas les sucede que cuando ven eso, aparte de sentir desagrado por la situación, también sienten desagrado por la persona que lo está haciendo.

El bullying es una acción muy horrenda que no debería suceder, pero que desafortunadamente es más común de lo que debería. Si no sintieras ese desagrado, no estarías siendo empática con quienes lo sufren.

Es importante hacer algo al respecto, no debeseguir siendo algo que pase seguido.

La razón por la que se siente ese desagrado, malestar y asco, en ciertas actitudes y comportamientos sociales: son una llamada de atención, para hacer un cambio y mejorar la situación.

¿Y eso lo hace el asco?

Sí, recuerda que por algo lo sientes. Al identificar ciertas actitudes que te producen esas sensaciones, es porque tus valores te están avisando que algo está mal, de la misma manera que el cuerpo y sus sentidos avisan al cerebro que algo puede ser peligroso.

Ahora puedes darte cuenta cómo cada una de las emociones que sentimos son importantes, para estar preparados para reaccionar ante todo lo que sucede a nuestro alrededor.

¿Qué tanto asco o desagrado se debe sentir? Porque a veces es más fuerte y, ¿A eso cómo se le llama? ¿Sigue siendo asco?

Hay ocasiones en que por distintas acciones o circunstancias, el asco se intensifica y por eso lo sientes diferente. ¿Tienes algún ejemplo?

Sí, puede molestar y ser desagradable, el hecho de que la gente que no levanta las heces de sus perros, cuando salen a pasearlos, se pueden sentir dos emociones: asco y enojo, pero lo que pudiera ser insoportable, y refiere a otro nivel de molestia, es ver a alguien maltratando a los animales.

Es excelente tema para hablar de lo que el asco puede causar, es posible asegurar que la mayoría de las personas, si no es que todas, ven con mucho desagrado esas actitudes.

¡Pues qué bueno que existe el asco!

¿A ti qué otras situaciones te causan desagrado y qué haces para corregirlo? Escríbelo en tu cuaderno.

Algunos niños opinaron acerca de las situaciones que les desagradan y qué hacen al respecto. Comentaron que cuando iban en sexto les daba a veces un poco de asco los días de lluvia porque se mojaba la tierra, se hacía lodo y todo el salón terminaba muy sucio.

Y cuando pasaba eso, ¿No limpiaban o hacían algo al respecto?

Dijeron que al principio no, pero un día una niña se cayó, y aunque todos se rieron, se dieron cuenta de que era muy peligroso y le podía pasar a cualquiera.

¿Y qué hicieron para solucionar el problema ?

Revisaron lo que podía pasar y lograron ponerse de acuerdo para limpiarse los pies antes de entrar al salón. No podían permitir que siguiera sucediendo eso

Este es un buen ejemplo de cómo tus habilidades de comunicación pueden ayudarte a solucionar algo que te daba asco. ¡Y resultó ser algo del que todos vieron beneficios!

Observa el siguiente video.

Video. Don Leopoldo y Cupertino – Asco.

Ahora ya sabes la importancia de identificar el peligro con los sentidos, con los símbolos y con las reacciones también de tu cuerpo y los valores morales. ¡Ah! lo más importante: Comunicarlo a los demás.

De ahora en adelante, reconoce el asco como un pequeño amigo que, si bien quieres evitar, te avisa cuando es mejor darte la vuelta e irte a otro lado.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en el diario de tus emociones.

¿Qué piensas de la emoción llamada asco?

¿Cómo actuarías ante una situación de desagrado o asco?

¿Alguna vez el asco o desagrado te ha ayudado en algo? ¿En qué?

El Reto de Hoy:

Escribe en tu cuaderno las respuestas a las preguntas anteriores y compártelas con alguien cercano. De ser posible pídele a alguien cercano que te platique alguna experiencia que le haya causado mucho asco y que te diga por qué le sucedió.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más sobre este tema.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – GEOGRAFÍA: Recursos de la tierra y del mar

Aprendizaje esperado: Compara la producción y la comercialización de productos en diferentes países del mundo.

Énfasis: Distingue países que se especializan en la producción forestal y pesquera en el mundo.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás en qué consiste la producción forestal y pesquera, así como los países que se especializan en estas actividades a nivel mundial.

¿Qué hacemos?

Para iniciar debes tener presente que, en algunas sesiones anteriores revisaste las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias.

Como bien sabes las actividades primarias son aquellas que se dedican a la obtención de los recursos naturales y las materias primas directamente de la naturaleza. Las actividades económicas primarias son la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal.

Con este antecedente hoy revisarás qué es el aprovechamiento pesquero y forestal, y conocerás cuáles son los países que destacan en la producción relacionada con estas dos actividades.

Debes tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir los aspectos más destacados o interesante de la clase del día de hoy. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Geografía, Sexto Grado, en las páginas 60 y 61.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm#page/67

También necesitarás el planisferio que aparece en las páginas 94 y 95 del Atlas de Geografía del Mundo, Quinto Grado.

Para entrar en materia, vamos a recordar algunos conceptos básicos.

¿Recuerdas qué son los recursos naturales? Son los recursos que la naturaleza nos brinda para poder vivir, como el agua, el suelo, el aire, las plantas y los animales.

Los recursos naturales son elementos provenientes de la naturaleza que el ser humano utiliza para cubrir ciertas necesidades. Si se regeneran o renuevan en un periodo de tiempo corto, se les considera renovables como el agua, el suelo, la flora y la fauna; mientras que a aquellos que requieren cientos o miles de años para su formación o recuperación, se les denomina no renovables como el petróleo, el carbón y otros minerales.

Pero todos los recursos, sean renovables o no renovables, deben cuidarse, ya que su uso desmedido puede tener un impacto negativo en los ecosistemas.

El uso responsable de los recursos naturales garantiza un entorno más saludable y equilibrado.

En esta ocasión revisarás dos tipos de recursos renovables: de los organismos acuáticos que se capturan por medio de la pesca, y que son importantes como fuente de alimento para mucha gente, y de los recursos forestales, de los que se obtienen materias primas básicas como la madera y que son esenciales para que se mantenga la vida en el planeta, pues alojan a una gran variedad de especies animales y vegetales.

Inicia revisando los recursos pesqueros por medio del siguiente video.

Video: Los recursos pesqueros. Del minuto 0´34” al 3´37

Como se mencionó en el video, la pesca es la captura de peces, crustáceos, moluscos y otros organismos acuáticos, tanto en aguas saladas de los océanos y mares, como en aguas dulces de ríos, lagos y presas.

Una variante de esta actividad es la acuicultura, que consiste no solo en la obtención, sino también en la cría de organismos acuáticos en estanques controlados.

Ambas son actividades que proporcionan alimento y representan una importante fuente de ingresos.

El video también muestra que hay varios tipos de pesca, de acuerdo con sus características, existen tres tipos fundamentales de actividad pesquera. La primera es la “pesca de altamar”, o de altura, que se da cuando los pescadores utilizan los barcos y la tecnología necesaria para realizar la captura lejos de la costa.

Pesca de altamar, o pesca de altura.

Es una actividad en la que el volumen de captura es elevado y se dedica, sobre todo, al comercio internacional. Japón, por ejemplo, es uno de los países que cuenta con una flota pesquera muy avanzada, también está el caso de China y algunos países europeos, como Noruega, pues tienen flotas pesqueras modernas que les permite llevar a cabo una pesca de altamar exitosa. En Noruega, por ejemplo, se capturan especies como el bacalao, el arenque y la caballa, que se venden en diferentes países.

La “pesca ribereña” se realiza cerca de las costas, y las embarcaciones empleadas son pequeñas o no tienen el equipamiento necesario, como en la pesca de altamar. Este tipo de actividad genera un volumen de captura medio y abastece de productos pesqueros, principalmente, a los mercados locales.

Pesca ribereña.

La pesca ribereña es la que provee de productos marinos frescos a muchas poblaciones costeras.

Otro tipo es la “pesca de autoconsumo”. Se trata de una actividad que se realiza, la mayoría de las veces, con técnicas artesanales y mediante la cual se capturan pocos organismos que sirven de alimento al pescador y su familia.

Pesca de autoconsumo.

La pesca de autoconsumo proporciona sobre todo alimento a los pescadores y sus familias, mientras que la pesca ribereña es la que abastece a los mercados locales y la pesca de altamar dedicada al comercio internacional.

En la mayoría de los países pesqueros, están presentes los tres tipos de pesca y sus capturas se complementan para abastecer a la población de productos marinos.

Ahora revisa cuáles son los países con mayor producción pesquera en el mundo. Para ello, consulta el mapa de la página 94 del Atlas de Geografía del Mundo de 5ª grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5AGA.htm?#page/94

Con base en la simbología del mapa, puedes observar que los países que aparecen en color verde oscuro son los que tienen los mayores volúmenes de captura.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5AGA.htm?#page/94

En América destacan: Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile.

En Europa, los países con mayor volumen de producción pesquera son: Islandia, Noruega y España.

En Asia destacan varios países como: la Federación Rusa, Japón, China, India, Filipinas e Indonesia, entre otros.

En el mapa también puedes ver que en África hay sólo dos países con alto volumen de producción pesquera, se trata de Marruecos y Egipto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5AGA.htm?#page/94

Todos los países mencionados tienen largos litorales, es decir, están rodeados de mares y océanos, que es la primera condición para la existencia de organismos acuáticos,además, a lo largo de los años, estos países han desarrollado flotas pesqueras y la tecnología necesaria para extraer los recursos que el mar les ofrece.

Ahora revisa el tema de los recursos forestales que son muy importantes por la gran variedad de productos que obtenemos de ellos, que van por ejemplo desde un lápiz, el papel de los cuadernos, hasta muebles, todos estos productos tienen su origen en materias primas que provienen del bosque, al igual que lo hiciste con la actividad pesquera, observa ahora un video acerca de la producción forestal.

Video. Recursos forestales de México.

El video muestra cómo los recursos que obtenemos de los bosques son tan importantes como los pesqueros, todos los recursos naturales son importantes, y en especial los recursos forestales.

Estos recursos comprenden tanto las materias primas provenientes de los bosques templados como los de pino y encino, como las procedentes de las selvas tropicales, e incluso, hay materias primas que se extraen de las zonas donde hay matorrales. Por ello se considera que los recursos forestales se extraen de muchos tipos de vegetación que existen en la naturaleza.

Los recursos maderables se refieren, precisamente, al aprovechamiento de la madera que se obtiene de diversas especies de árboles como los pinos, encinos, cedros y oyameles, entre otros, y que se emplean en la fabricación de viviendas, muebles, herramientas, artesanías y una infinidad de artículos.

Recursos maderables.

El papel para fabricar libros y cuadernos también proviene de un recurso maderable. La celulosa es una sustancia que se genera a partir de la madera y, mediante un proceso industrial, se convierte en papel, por lo tanto, el papel deriva de un recurso maderable.

Los recursos no maderables de la actividad forestal son todos aquellos materiales no leñosos como semillas, resinas, fibras, gomas, ceras, hojas, pencas y tallos que son aprovechados por la población.

El caucho es un material que se produce a partir de una sustancia lechosa llamada látex que se extrae de un tipo de árbol, aunque en la actualidad la mayor parte de las llantas para automóvil se fabrican con caucho sintético, todavía hay países donde se extrae látex, con el que se obtiene caucho natural, para hacer llantas y artículos aislantes e impermeables.

Recursos no maderables. Extracción del latex.

Ahora revisa cuáles son los países que destacan en la producción de madera en el mundo, para este fin consulta el mapa de la página 95 del Atlas de Geografía del Mundo.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5AGA.htm?#page/95

Como lo hiciste con el mapa anterior, observa en la simbología el color que identifica a los países con alto volumen de producción de madera. Los países con mayor producción maderera tienen color café oscuro.

Los países con mayor producción de madera en el continente americano son: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay.

En el caso de Europa son muchos los países que tienen una alta producción de madera, entre ellos podemos mencionar: España, Francia, Alemania, Polonia, Noruega y Suecia, entre otros.

En Asia son muchos los países que tienen una elevada producción, destacan la Federación Rusa, China e India.

En Oceanía destacan Australia y Nueva Zelanda.

En el continente africano ienen una alta producción de madera Nigeria y Suráfrica.

Muchos de estos países cuentan con territorios amplios y climas propicios para el desarrollo de grandes extensiones de bosques templados y fríos como los de coníferas o selvas, con una gran riqueza vegetal, ello favorece la elevada producción de madera que los coloca como los primeros lugares del mundo.

Bosque de coníferas.

Reflexiona sobre una idea esencial: Si bien es cierto que los seres humanos necesitamos extraer recursos naturales de los mares y de los bosques para obtener alimentos y otros elementos esenciales para sobrevivir, también es fundamental que este aprovechamiento sea adecuado para garantizar el cuidado y la conservación de la naturaleza.

Eso quiere decir que hay que producir lo necesario para vivir, pero sin agotar la naturaleza.

El Reto de Hoy:

Investiga qué productos forestales o pesqueros hay en la entidad donde vives y de qué manera se aprovechan, si se cuida la naturaleza durante su producción y cuáles son las necesidades de la gente que estos productos cubren.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más sobre este tema.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – HISTORIA: De compras en el mercado de Tlatelolco

Aprendizaje esperado:Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia.

Énfasis: Un día en el mercado de Tlatelolco.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas que es pasar un día de actividad en el mercado de Tlatelolco.

¿Qué hacemos?

¿Te has preguntado cuáles son los alimentos prehispánicos que utilizamos en nuestras comidas cotidianas?

Recuerda cuando has degustado un rico pozole, unas quesadillas de quelites o unos tlacoyitos rellenos de frijol.

¿Qué ingredientes necesitarías para preparar alguno de estos antojosos alimentos?

Hay un lugar donde podrías conseguir los ingredientes para preparar un rico platillo prehispánico. ¿Ya saben dónde? ¡En el mercado!

Los materiales que necesitarán serán su cuaderno, lápiz, colores y su libro de texto.

A partir de los contenidos que revises hoy podrás elaborar una receta para un platillo prehispánico. Para ello, primero deberán hacer la lista de mercado con los ingredientes y alimentos prehispánicos que vas a requerir, posteriormente, deberán elaborar tu receta anotando los pasos necesarios para preparar el platillo. Una vez elaborado este platillo prehispánico podrás degustarlo en familia.

En tu libro revisarás la página 74.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/74

Lo primero que tienes que hacer es preparar la lista de mercado.

Para integrar esta lista primero debes definir qué platillos quieres preparar.

Necesitarás maíz y frijoles para los tlacoyos, para las quesadillas necesitarás quelites y huitlacoche.

Para el pozole, que es producto del mestizaje cultural, necesitarás un ave de corral, maíz pozolero, aguacate, jitomate y chile.

¡Listo! ya está integrada tu lista de mercado.

¿Qué mercado visitarás? En la actualidad puedes encontrar gran cantidad de mercados o tianguis a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Una opción es acudir a un mercado histórico, el gran tianguiztli de Tlatelolco, uno de los mercados prehispánicos más importantes de aquella época.

Este mercado dejó fascinados a Hernán Cortés y a Bernal Díaz del Castillo. Cuando llegaron a Tenochtitlan y dieron un paseo por el mercado de Tlatelolco quedaron impresionados, tanto que, dicen las fuentes históricas, Bernal Díaz del Castillo escribió que diariamente habían cerca de sesenta mil personas comprando y vendiendo aquí.

Estas personas no propiamente compraban y vendían, eso no ocurría, más bien intercambian objetos, pues los mexicas practicaban el trueque.

El mercado era muy ordenado y organizado de acuerdo con el producto que vendían. Había una parte donde estaban todo tipo de aves, conejos, liebres, venados y perros pequeños.

De acuerdo con los relatos de Hernán Cortés y a Bernal Díaz del Castillo, todos estos animales los criaban para castrarlos y comérselos. Los animales se domesticaban para el consumo humano, cosa que ocurría como hoy en día, cuando también compramos animales en el mercado para comerlos, en los mercados actuales hay pollo, puerco, pescado, entre otros.

Hernán Cortés también escribió que en este mercado había una calle donde encontrabas joyas de oro y de plata, de plomo, de cobre, de estaño, de piedras, de huesos, de conchas, de caracoles y de plumas preciosas.

Bueno, ahora a buscar el ave que se necesita para el pozole. En este mercado un guajolote bien podría intercambiarse por algunos granos de cacao, oro en polvo, sal de tequesquite, textiles finos o plumas preciosas.

Ya con los jitomatitos, la cebolla, el rábano, la lechuga y el aguacate, ahora hay que buscar la calle donde venden el maíz y los chiles.

También estaban los jueces del mercado, de acuerdo con Hernán Cortes siempre se sentaban de diez a doce personas a vigilar que todo se llevara a cabo en orden y que nadie robara nada dentro del tianguis, además, asignaban el lugar y la calle donde se tenía que poner cada pochteca según su producto o el oficio que ofrecía.

Según las fuentes históricas, también mandaban a castigar a todos los delincuentes.

Había calles para encontrar barberos que lavaban y rapaban cabezas, herbolarios que hacían medicinas, pochtecas que elaboraban pasteles de ave y empanadas de pescado, también había quienes intercambiaban tlacotin. Un tlacotin era un prisionero, los exponían atados del cuello a unas varas largas.

Este mercado era tan grande que, según las fuentes históricas, había dos tipos de mercaderías: las locales, es decir que provenían del Valle de México, y las traídas de lugares lejanos.

Según investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM vendían: frijol, maíz seco, chía, amaranto, chiles frescos y secos; quelites como verdolagas, huazontles y espinacas; verduras como calabaza, jitomate, cuitlacoche, elote, chilacayote y aguacate; hierbas y raíces medicinales, algunos alimentos ya preparados como las salsas de jitomate, tortitas de limo del lago, tamales, tortillas, atole y dulces; animales vivos como codornices, guajolotes, huevos de codorniz, pato o guajolote; carne de venado, liebre y perro; pescado de agua dulce, gusanos y chapulines; leña, tules y ocote; productos elaborados como objetos cerámicos de todas las formas de hechura; pieles curtidas de puma, liebre, venado, tejón, lobo y coyote; mantas, ropa, piezas con producción local en hueso, piedra, madera y concha, entre otras cosas.

Los pochtecas especialistas en el trueque traían: miel, tabaco, copal, papel amate, sal de mar, cal, chapopote y hule; algunas frutas como chico zapote, zapote negro, mamey, cacao y vainilla; aves de hermosos plumajes, pescado de mar, plumas ricas de numerosos colores, entre muchas, muchas, otras cosas.

Muchos productos, no terminarías de recorrer todo el mercado en dos días, necesitarías venir y venir, cada vez que necesitaras algo.

El mercado de Tlatelolco era grandísimo, hubiera bastado verlo para asombrarse, los mercados en la actualidad son una de nuestras herencias prehispánicas.

Hoy en día los mercados facilitan el poder comprar productos de todas partes de la República Mexicana.

Bueno, ahora a cocinar los platillos de origen prehispánico, uno de ellos, el pozole, fue enriquecido con el rábano, lechuga y cebolla, ingredientes traídos por los europeos, ya tienes lo necesario.

Prepara platillos prehispánicos para todos los paladares: tlacoyos, quesadillas de huitlacoche y quelites y el tradicional y rico pozolito que hoy en día conocemos y disfrutamos.

El Reto de Hoy:

Elige un platillo para hacer una receta histórica. Observa el listado de algunos de los productos que aun se pueden encontrar y que los había en el mercado de Tlatelolco.

También puedes preparar algunos platillos prehispánicos para tu familia.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: ¡Primera llamada!… Planificación de la obra de teatro

Aprendizaje esperado: Selecciona y lee un cuento para adaptarlo. Planifica una obra de teatro.

Énfasis: Lee un cuento, recupera el sentido de un texto al adaptarlo y planifica una obra de teatro (escenas, cambios de escenario, eventos relevantes, entrada de nuevos personajes).

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a planificar una obra de teatro, a partir de haber leído y seleccionado un cuento, el cual adaptarás en forma de obra de teatro.

¿Qué hacemos?

Continuarás trabajando con la práctica social del lenguaje número 8, Adaptar un cuento como obra de teatro. Recuerda que, si por algún motivo te perdiste de alguna sesión, o si quieres repasar o fortalecer algún aprendizaje, puedes revisarlas en el portal de Aprende en casa III.

¿Cómo vas con la selección de tu cuento? ¿Qué cuentos y obras de teatro has leído y analizado? ¿Qué te han parecido los análisis que se han realizado tanto de un fragmento del libreto teatral La cabeza del dragón de Ramón María del Valle-Inclán como de los cuentos “Baby H.P.” de Juan José Arreola y “Los bomberos” de Mario Benedetti?

Continuarás reflexionando sobre las características tanto de los libretos teatrales como de los cuentos, lo cual, como observaste la clase pasada, te permitirá realizar la adaptación con mayor claridad y precisión.

El propósito de la sesión de hoy es seleccionar y leer un cuento para adaptarlo, para lo cual primero recuperarás el sentido del mismo y planificarás una obra de teatro que considere elementos como las escenas, cambios de escenario, eventos relevantes y entrada de nuevos personajes.

Los materiales que vas a necesitar son: cuaderno, libro de texto de Español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario; recuerda tenerlo siempre a la mano, durante esta clase y también al leer o al estudiar otras asignaturas.

Si ya leiste el cuento “El gato”, de Juan García Ponce, que se te sugirió leer la sesión anterior, recordarás que se encuentra en las páginas 38 y 39 del Libro de lecturas de sexto grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6LEA.htm#page/38-39

Si leíste este cuento, te habrás dado cuenta de la palabra “esterilla”, la cual es importante que la busques en tu diccionario, pero primero debes leer el cuento, para que la palabra tenga sentido. El cuento de Juan García Ponce es muy bonito, aunque a algunas personas les asusta imaginar la misteriosa presencia del gatito gris, sobre todo su mirada amarilla ¡Ay, nanita! Puede ser muy impactante y quizá no te deje ni dormir. Es importante que leas también el cuento “La abeja haragana” de Horacio Quiroga.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6LEA.htm#page/17

En este cuento se resalta el valor del trabajo en equipo y de la búsqueda del bien común por encima del individual, haciendo de lado aspectos personales como la flojera, el egoísmo y la vanidad. Es recomendable que leas ese y otros cuentos de Horacio Quiroga, como “El almohadón de plumas” y “A la deriva”. Seguro que te van a gustar mucho.

Y ya que se está hablando de cuentos, si aún no has seleccionado el cuento que adaptarás como obra de teatro, recuerda que puedes recurrir a tu Libro de lecturas de sexto grado o de grados anteriores. Es importante que escojas, primero que nada, un cuento que te guste mucho; otra sugerencia es que el cuento sea breve. Aunque si elijes uno más extenso, como “La abeja haragana”, de Horacio Quiroga, que podría adaptarse muy bien como libreto de teatro, considera que quizá te convenga tratar de realizar un resumen previo, destacando lo esencial de la historia, es decir, aquello que la hace funcionar y que la hace ser ese cuento y no otro más. En la clase de hoy realizarás un ejercicio de este tipo.

En la sesión de hoy vas a realizar una lectura de un escritor cuya obra has leído varias veces en la asignatura de Lengua materna, de sexto grado, de Aprende en casa.

Este escritor, nació en Zapotlán el Grande, Jalisco, y destacó no sólo como escritor, sino también por haber impulsado, entre otras cosas, la formación de muchos escritores mediante talleres literarios, la edición de múltiples colecciones de libros escritos por autores jóvenes, la actuación, la declamación, el ajedrez. ¿De quién se trata?

¡De Juan José Arreola!

Actividad 1

El texto que va a leer es “La migala”.

¿Qué es eso de “la migala”?

Primero lee el cuento y después reflexionarás sobre la función de este ser en la historia, así como de la relevancia de conocer su identidad precisa.

Pon mucha atención en identificar el planteamiento, el nudo y el desenlace del cuento, así como a los personajes, escenarios y eventos más relevantes en la historia.

¿De qué trata la historia del cuento?¿Cuál es el planteamiento de la historia?¿Cuál es el nudo?¿Cuál es el desenlace?¿Cuáles son los personajes?¿Qué escenarios se mencionan?¿Cuáles son los eventos más relevantes en la historia?

La migala.

La migala discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye.

El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino, peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada.

Unos días más tarde volví para comprar la migala, y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña, entonces comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar, recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña, ese peso del cual podía descontar, con seguridad, el de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes: el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, el descomunal infierno de los hombres.

La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble, ha sido el principio de una vida indescriptible, desde entonces, cada uno de los instantes de que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña, que llena la casa con su presencia invisible.

Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal, muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí, con precisión, el paso cosquilleante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña, sin embargo, siempre amanece. Estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona.

Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado o que ha muerto, pero no hago nada para comprobarlo, dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella, al salir del baño, o mientras me desvisto para echarme en la cama, a veces el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos, que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles.

Muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado la víspera. Cuando desaparece, no sé si lo ha devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa, he llegado a pensar también que acaso estoy siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa migala. Tal vez el saltimbanqui me ha engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo.

Pero en realidad esto no tiene importancia, porque yo he consagrado a la migala con la certeza de mi muerte aplazada. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear, agitada, un invisible compañero.

Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y en su compañía imposible.

Arreola, Juan José, Confabulario definitivo, México, editorial Cátedra, 2017, pp. 81-83

¿Qué te pareció el cuento?

El cuento tiene la capacidad de hacerte sentir como si estuvieras bajo la amenaza permanente del piquete mortal de la migala.

¡Y te deja con cuestionamientos de todo tipo!

Ve analizando la lectura que acabas de realizar, considerando las preguntas guía y anotando tus impresiones, respuestas y comentarios en torno a “La migala”.

Va la primera pregunta, ¿De qué trata la historia del cuento?

Sobre un individuo que un día compra una migala que suelta dentro de su departamento, lo cual provoca que viva aterrorizado, sabiendo que en cualquier momento puede picarlo y matarlo, pero lo extraño es que el individuo no sólo permite que la migala viva en libertad, sino que, incluso, le deja alimento para tratar de asegurar su subsistencia mientras lo pica.

Es un buen resumen de la historia del cuento, el cual iremos completando con la información derivada de las siguientes preguntas.

Ahora responde, ¿Cuál es el planteamiento de la historia?

Un individuo que tiene una vida insatisfactoria visita una feria acompañado de una mujer llamada Beatriz, quien aparentemente lo desprecia. Ahora, ¿Cómo se sabe eso y por qué es posible suponer que Beatriz lo despreció?

“Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, el descomunal infierno de los hombres”.

¿Y las pistas en torno al motivo?

Son las relacionadas con Beatriz, a quien menciona al comienzo del cuento:

“El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino. Peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada”.

Y al final del cuento, en la última frase:

“… recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y en su compañía imposible”.

Ahora sí se identifica, parece como si la dichosa Beatriz hubiera despreciado al protagonista, quien, al parecer, tenía intenciones amorosas con ella.

¿Podrías profundizar en el nudo de la historia, el cual ya se ha identificado?

El individuo regresa a la feria para comprar la migala, que, como dice, era “la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar”.

Y, ¿Cuál es el desenlace del cuento?

Cuando suelta a la migala en su departamento para escapar de un gran infierno, y, así, poder concentrarse en un infierno más pequeñito: el temor y el peligro provocados por la migala, con el riesgo permanente de ser picado mortalmente por ella.

¿Cuáles son los personajes del cuento que identificaste?

El protagonista-narrador, la migala, Beatriz y un personaje incidental: el saltimbanqui que vende la migala.

“La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo”.

Te diste cuenta de que el cangrejo, no es un personaje, sino que forma parte de un símil empleado para describir la manera en que corre la migala.

Y si te fijas, el protagonista revela pocos rasgos clave sobre la migala, como el hecho de que es una araña ponzoñosa. Aunque podría ser útil investigar para ampliar tu conocimiento sobre este personaje, lo más relevante es lo dicho por el protagonista en torno a ella, es decir, el terror que le provoca. En ese sentido, más que su identidad precisa, lo más destacable es su función dentro del cuento: el miedo-fascinación que causa en el protagonista.

Aunque el nombre de “migala” suena enigmático por sí mismo, suena muy literario. Podría existir o no en la vida real y nada cambiaría en el cuento. ¿Cómo es una migala en la vida real?

Una migala es una “araña del género Mygale. Son las arañas de mayor tamaño, de costumbres nocturnas, y su régimen es entomófago (esto quiere decir que se alimenta de insectos). Se encuentra en todas las regiones tropicales y subtropicales, pero abundan principalmente en América del Sur. Los animales —como la migala— constituyen un motivo tradicional de la literatura fantástica”. Tomado de Arreola, Juan José, Confabulario definitivo, México, editorial Cátedra, 2017, pp. 81-83.

Como obsevas el cuento es muy vívido en sus descripciones. Casi se puede sentir su panza peluda sobre la piel, erizándose.

Eso es parte de la magia del arte en general y de la literatura en particular.

¿Qué escenarios se mencionan?

Se habla de dos escenarios: La feria callejera en la que el protagonista compra la migala al saltimbanqui.

“[…] aquella barraca inmunda de la feria callejera […]”. “La migala discurre libremente

por la casa, pero mi capacidad

de horror no disminuye”.

Desde la primera línea, se habla del hogar del protagonista, que es donde se llevan a cabo la mayor parte de las acciones.

“La migala discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye”.

Sólo falta una pregunta, ¿Cuáles son los eventos más relevantes en la historia?

Primero el día en que el protagonista conoce la migala en una feria callejera, acompañado de Beatriz; luego, la tarde que vuelve para comprarla, deseoso de que la arañota se convierta en el centro de su infierno personal; después la ocasión en que la soltó en su departamento; y, por último, las noches en que el protagonista tiembla temeroso ante el inminente piquete de la migala.

Después de llevar a cabo un análisis como el que acabamos de realizar y que servirá de modelo, sólo falta, antes de comenzar la adaptación del cuento, organizar la información en un esquema; te sugiero que utilices uno como el incluido en la página 103 de su libro de texto de Español.

Título del cuento.Autor(a).Adaptador(a).Personajes.Escenarios.Escena 1 (planteamiento del cuento).Escena 2 (nudo del cuento).Escena 3 (desenlace del cuento).

Observa muy bien el esquema con la información derivada del análisis.

Título del cuento. “La migala”.Autor. Juan José Arreola.Adaptadoras. María Meléndez y Gabriela Rivas.Personajes. El protagonista-narrador, la migala, Beatriz y el saltimbanqui.Escenarios. El departamento del protagonista y la feria callejera en la que éste compra la migala.Escena 1 (planteamiento del cuento). Un individuo que tiene una vida insatisfactoria visita una feria, acompañado de una mujer llamada Beatriz, quien aparentemente lo desprecia. Escena 2 (nudo del cuento). El individuo regresa a la feria para comprarle la migala al saltimbanqui, que era “la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar”, “el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, el descomunal infierno de los hombres”.Escena 3 (desenlace del cuento). Cuando suelta a la migala en su departamento para escapar de un gran infierno, y, así, poder concentrarse en un infierno más pequeñito: el temor y el peligro provocados por la migala, con el riesgo permanente de ser picado mortalmente.

Ahora sí, luego de elaborar un análisis de este tipo y de llenar un esquema con la información derivada del mismo, será mucho más sencillo el proceso para realizar las adaptaciones. Después de esta clase, podrás llevar a cabo de mejor manera la adaptación del cuento que hayas elegido.

De eso se trató este ejercicio. Planifica tu obra de teatro, analiza la posibilidad de incluir nuevos personajes y de realizar cambios a los escenarios. Antes de comenzar tu adaptación revisa con cuidado la página 103 de tu libro de texto, en particular el apartado “Escribiendo teatro”. Ahí hallarás indicaciones precisas, como las que seguimos en esta sesión, para la elaboración de tu adaptación.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm#page/103

Asimismo, en las páginas 104 y 105 de tu libro de texto hallarás el cuento “La camisa del hombre feliz”, de León Tolstoi, y en la página siguiente, la 106, encontrarás una adaptación teatral del mismo cuento. Revísalas con cuidado también pueden servirte como modelo al momento de llevar a cabo la adaptación de tu cuento.

Como pudiste darte cuenta esta sesión fue muy productiva, pues primero seleccionamos y leímos un cuento, después recuperamos el sentido del mismo cuento y por último hicimos la planificación de una obra de teatro.

El Reto de Hoy:

Elabora la planificación del cuento que seleccionaste y que adaptarás como obra de teatro y preséntalo a alguien de tu familia, al hacerlo te asegurarás de que tienes todo lo necesario para la adaptación.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.