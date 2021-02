Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 10 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del miércoles 10 de febrero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

TE PUEDE INTERESAR: Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 02 de febrero

El programa Aprende en Casa 3 del miércoles 10 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día. Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy miércoles 10 de febrero.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: ¿Cuál será el porcentaje?

Aprendizaje esperado: Resolución, mediante diferentes procedimientos, de problemas que impliquen la noción de porcentaje: aplicación de porcentajes, determinación, en casos sencillos, del porcentaje que representa una cantidad (10%, 20% 50% 75%); aplicación de porcentajes mayores que 100%.

Énfasis: Buscar maneras para calcular porcentajes mayores a 100%.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás ejercitando la resolución de problemas con distintos procedimientos, mediante el cálculo de porcentajes mayores a 100%.

¿Qué hacemos?

En esta sesión continuarás fortaleciendo tu aprendizaje con el tema de los porcentajes, si realizaste los ejercicios que se te propusieron en la sesión anterior, seguramente identificaste que sin problema los pudiste realizar o quizás encontraste alguna dificultad para realizarlos, de allí que lo que trabajarás en esta sesión te ayudará a que quede muy bien comprendido lo que se debe hacer para resolver problemas, a través de la obtención de porcentajes mayores a 100%.

Uno de los ejercicios consistió en saber el costo de algunos productos que ya traen el impuesto (IVA) incluido, como por ejemplo, el precio de una lata de atún, que tiene un costo con IVA, de $26.68 pesos. Para saber cuánto era del IVA, se calcula el 16% de IVA de los $26.68, lo cual resultó en $4.26 pesos, por tanto se resta a los $26.68 el IVA y, entonces ya puedes saber cuál era el costo base de la lata de atún, que fue de $22.42 pesos. Si sumas los $22.42, más el IVA que equivale a $4.26, tendrás la cantidad que se pagó por la lata de atún, $26.68 pesos.

En esta sesión realizarás ejercicios utilizando el procedimiento para calcular el precio base del producto, es decir sin el IVA, como se propone en la página 61 de tu libro de texto, en el Desafío 32.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm?#page/61

Para conocer el costo base del producto, antes de que se le aplique el impuesto del IVA, debes multiplicar el costo total por 0.16 en este caso volviendo al ejemplo de la lata de atún, el costo total fue de $26.68 pesos, entonces debes multiplicar 26.68 por .16 para saberde cuánto es el IVA, lo cual da 4.26, esto es el IVA. Posteriormente a 26.68, le restas los 4.26 y obtendrás que la lata de atún tiene como precio base: $22.42 pesos.

Para calcular el 16% de $26.68 multiplica 26.68 x 0.16, lo cual da como resultado 4.2688, luego, has una resta: 26.68 – 4.2688, lo cual da como resultado 22.4112.

Observa el siguiente video para fortalecer el cálculo de precios con IVA incluido.

Video. Con el IVA incluido.

Actividad 1

Realiza los siguientes ejercicios, para ello dibuja en tu cuaderno una tabla como la siguiente.

Ejemplo: Multiplica el precio con IVA por 0.16, el resultado que obtengas, réstalo al precio con IVA, así conocerás el precio sin IVA.

165.00 x 0.16 = 26.40 165.00 – 26.40 = 138.60

Producto Precio con IVA Precio antes del IVA Falda $165.00 138.60 Playera $87.50 Tenis $235.00 Sudadera $178.00

Es muy importante que para realizar los ejercicios, elijas el procedimiento que te haya parecido más sencillo, como observaste en la sesión de ayer y en el video, hay dos procedimientos. Uno de los procedimientos consiste en multiplicar el precio con IVA, por 100 y luego dividirlo entre 116, lo cual te da el precio sin IVA. O bien, multiplica el costo total por 0.16, de esa forma obtienes el IVA, lo restas al precio con IVA incluido y listo, te dará el mismo resultado.

También debes considerar que hay otros porcentajes diferentes al IVA, como los que se refieren a los porcentajes de interés. Eso quiere decir que también podrías saber cuál es el monto de un préstamo, aunque ya le hayan aplicado el porcentaje de interés.

Realiza los siguientes cálculos para obtener el valor del préstamo sin interés, es decir el valor del préstamo inicial. Utiliza el procedimiento de Regla de tres, que consiste en multiplicar el valor del préstamo con intereses por 100 y el total dividirlo entre el porcentaje de interés que es mayor a 100%.

Ejemplo: 1724.38 x 100 = 172,438 / 113% = 1526.00

Préstamo con intereses Interés Préstamo inicial 1724.38 13% 1526.00 2609.26 13.2% 1972.36 15.5% 2834.36 18% 4461.76 16.8%

Actividad 2

Una vez que hayas resuelto los ejercicios de la tabla anterior, resuelve el Desafío 32 de la página 61, de tu libro de texto.

Ahora, cada que encuentres un precio, revisa si tiene IVA o no, para que hagas los cálculos de agregarlo o quitarlo, según sea el caso.

El Reto de Hoy:

Selecciona los precios de algunos productos que tengas en casa, posteriormente revisa si tienen el IVA incluido o no, y, regaliza los cálculos de porcentaje, como ya lo has hecho, para obtener el costo del IVA, o el precio sin IVA, o el costo con IVA, según el caso.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – CIVISMO: Combatimos la discriminación y la violencia hacia las niñas y mujeres

Aprendizaje esperado: Analiza cómo la discriminación y la violencia de género inciden, de manera negativa, en el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad, y elabora propuestas para contribuir a la construcción de una sociedad con respeto, igualdad, solidaridad y reciprocidad.

Énfasis: Elabora propuestas para combatir la discriminación y violencia hacia las mujeres y contribuir a la construcción de una sociedad con respeto, igualdad, solidaridad y reciprocidad.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre nuevos e interesantes temas que se relacionan con todo lo que has aprendido en Formación Cívica y Ética.

Antes de iniciar debes tener presente que todas las mujeres y los hombres de cualquier edad, en particular las niñas y los niños, tienen los mismos derechos humanos y que las diferencias que puedan existir entre ellos, de cualquier tipo, no deben ser motivo para tratar de forma desigual a las personas.

Así es, una niña tiene los mismos derechos que un niño.

También has aprendido que las diferencias físicas y biológicas, no deben ser utilizadas para dar un trato desigual y discriminatorio a las mujeres y los hombres, incluidas las niñas y los niños.

Por eso, es importante que identifiques cuando a alguien se le trata con un estereotipo de género, pues sabes que hay que evitar su uso, y cambiar a un trato respetuoso e igualitario para todas y todos. Esto en razón de que los estereotipos de género causan desigualdad y discriminación. Lo que provoca que las personas no puedan contar con el mismo trato o tener las mismas oportunidades.

La desigualdad y la discriminación afectan el desarrollo de todo el potencial de las personas.

Como podrás darte cuenta has aprendido muchas cosas para lograr una mejor convivencia escolar y familiar, es decir, para construir una Cultura de Derechos Humanos y de Paz.

Con este antecedente, en esta sesión deberás elaborar algunas propuestas para combatir la desigualdad, la discriminación y la violencia hacia las mujeres y contribuir a la construcción de una sociedad con respeto, igualdad, solidaridad y reciprocidad.

Recuerda tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante de la clase del día de hoy y, ten a la mano tu libro de texto de Formación Cívica y Ética, Sexto Grado, en la página 75.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6FCA.htm#page/75

¿Qué hacemos?

Los estereotipos de género causan discriminación y violencia entre las mujeres y los hombres, entre las adolescentes y los adolescentes y también entre las niñas y los niños. Es por eso que en esta sesión vas a elaborar algunas propuestas para combatir la desigualdad, la discriminación y la violencia hacia las mujeres y contribuir a la construcción de una sociedad con respeto, igualdad, solidaridad y reciprocidad.

Actividad 1

Analiza las siguientes preguntas.

¿Por qué las niñas, las adolescentes y las mujeres sufren discriminación?

¿Qué formas de discriminación sufren las niñas, las adolescentes y las mujeres?

¿Quién tiene la obligación de evitar la discriminación que sufren las niñas, las adolescentes y las mujeres?

¿Cómo puedes contribuir para que las niñas, las adolescentes y las mujeres no sean discriminadas?

Con el análisis que realizaste a las preguntas anteriores, ahora vas a reflexionar sobre posibles propuestas para combatir la desigualdad, la discriminación y la violencia hacia las mujeres y contribuir a la construcción de una sociedad con respeto, igualdad, solidaridad y reciprocidad.

Empieza con la primera pregunta:

¿Qué pensaste sobre esto?

Al respecto, es importante reconocer que todas las personas podemos, en algún momento de la vida, ser discriminadas y también, que quizá, nosotros mismos hemos discriminado alguna vez a a alguien.

Cuando se habla de desigualdad de género, esta afecta tanto a las mujeres, como a los hombres, sin embargo, afecta de forma más profunda a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres adultas y adultas mayores, solo por el hecho de ser mujeres.

En nuestra sociedad, existen ciertas estructuras e ideologías, prácticas, usos y costumbres, así como funcionamientos institucionales, que reproducen y perpetúan la discriminación o exclusión de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Por ello, es fundamental revisar lo que sucede al respecto y pensar sobre lo que debemos cambiar. Para profundizar en esta idea observa la la siguiente historia que seguro te ayudará a ver más claramente esta situación.

Video: El efecto Matilda: ¿Y si Einstein hubiera sido mujer?

¡Qué opinas? ¿Habías pensado en eso?

Quizá existen muchos nombres de científicas, artistas, creadoras de muchas cosas, que no conocemos porque en su momento no tuvieron igualdad de oportunidades, o tuvieron que firmar con un nombre masculino para que su trabajo pudiera ser tomado en cuenta.

Eso ha ocurrido en otros tiempos por eso hay que trabajar en conjunto y unidos como sociedad, para que eso ya no suceda.

Esta situación que acabas de revisar, se relaciona con la siguiente pregunta:

Las niñas, las adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores sufren discriminación por ser mujeres, pero a esta discriminación, se les suma la edad o alguna condición como puede ser una discapacidad, u otra.

Un ejemplo es cuando por ser niñas se les obliga a callar, no participar, ni tomar sus propias decisiones y que además por su corta edad se crea que no saben o no entienden nada y se les limitan aún más sus derechos.

Como observaste en la clase pasada, que por ser mujeres no se le respete su derecho a trabajar, ni su derecho a un salario digno.

Seguramente has observado que a tu escuela asisten niñas y niños a estudiar y en tu salón de clase, las niñas participan mucho, opinan y tienen buenas ideas y soluciones a los ejercicios y tareas al igual que los niños. Esto es correcto pues las niñas tienen derecho a participar, a expresar sus ideas y opiniones y a que éstas sean respetadas como las de los demás niños o cualquier persona.

Es muy bueno que en tu escuela como en muchas otras escuelas del país, la participación y aportaciones de las niñas, adolescentes y todas las mujeres se hagan cada vez más evidentes y con mucho respeto.

Ahora reflexiona sobre la siguiente pregunta:

¿Recuerdas los conceptos que se exponen en tu libro de texto de Formación Cívica y Ética de 6º grado, en la página 75?

Todavía existe la discriminación hacia las mujeres, y aunque han habido avances importantes para construir una mayor relación igualitaria aún falta mucho por hacer.

Si podemos cambiar esta situación y está en nuestras manos, como niños y niñas, podemos hacer mucho a favor de los derechos de la población femenina.

Afortunadamente hoy, en México y en otros países, existen gobiernos, autoridades, servidoras y servidores públicos como mujeres y hombres interesados en rechazar la violencia y defender los derechos humanos de todas las personas.

Esto también responde a la siguiente pregunta:

La obligación de evitar la discriminación que sufren las niñas, las adolescentes y las mujeres es de todas las personas, incluidos los niños y las niñas.

Es nuestra responsabilidad participar activamente en los cambios que nuestra sociedad necesita, cambiar nuestras propias actitudes y conductas negativas por otras más respetuosas que reconozcan la dignidad de todas las personas.

Todas las personas tenemos la obligación de evitar la discriminación y la violencia, así como la de respetar los derechos humanos de todas las personas, incluidas por supuesto, las niñas y los niños.

Recuerda que en tu libro de texto de Formación Cívica y Ética de 6º grado, también te cuentan de una niña que realizó una acción a favor de la no discriminación de las niñas afrodescendientes. ¿Conoces su nombre? ve a tu libro e identifica el nombre de esta niña.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6FCA.htm#page/77

El nombre de esta niña es Marley Días, es estadounidense y tenía 13 años cuando se dio cuenta que había pocos libros que hablaran de personas como ella, así que organizó una colecta de libros cuyos protagonistas fueran chicas afrodescendientes.

Marley Días, es es una niña que hizo una acción positiva para dar a conocer la presencia y el papel fundamental de niñas afrodescendientes en los libros de texto.

Marley Días, es toda una activista, así se le denomina a una persona cuando se dedica a realizar diversas actividades, acciones o movimientos a beneficio de su comunidad o a favor de una causa social o de los derechos humanos.

Como ella, las personas no necesitan ser famosas o famosos para generar propuestas a favor de su escuela, colonia o país; ustedes con sus retos, por ejemplo, pueden hacer la diferencia en su entorno. Todo comienza con pequeñas acciones.

¿Se te ocurren otras acciones que se pueden hacer a favor de la igualdad y no discriminación de niñas, adolescentes y mujeres?

Tal vez, si observas que alguien no trata con respeto a alguna compañera de clase, puedes hacerle ver a esa persona que está equivocado o equivocada, de esta forma promueves el respeto no sólo con palabras.

O quizá, puedes escuchar y poner atención a las opiniones de tus compañeras y compañeros para contribuir a que no se hable mal de las mujeres o no se les falte al respeto.

También puedes considerar, no juzgar a nadie por su apariencia o su manera de ser o pensar. De esta forma te puedes dar la oportunidad de aprender de los demás para saber más cosas.

Ten presente que hay que promover la labor de las instituciones que trabajan a favor de los derechos humanos, pues es necesario que las personas sepan a qué instituciones pueden acudir, en caso de sufrir o conocer de algún caso de discriminación.

En esta sesión aprendiste que cada uno de nosotros, podemos realizar diferentes acciones a favor de las mujeres, y de todas las personas en general, como respetar las opiniones de tus compañeras de clase y trabajar en equipo con ellas, en las tareas que sea necesario realizar.

Aprendiste también que pequeñas acciones como la de Marley Dias, pueden hacer grandes diferencias, y que la responsabilidad de hacer los cambios en la sociedad para eliminar la discriminación y la desigualdad, está en manos de todas y todos. También aprendíste que una mujer puede llegar a ser presidenta, o a ocupar cargos importantes, y que, si hace bien su trabajo, deben pagarle lo justo.

Y, que todas las personas somos responsables de promover, proteger, respetar los derechos humanos de todas las personas, incluidas las niñas y las mujeres. Día a día, con nuestras actitudes y conductas podemos hacer una gran diferencia en la convivencia escolar, familiar y social.

Con acciones sencillas, como las anteriores, estarás contribuyendo a favor de la igualdad y la no discriminación como parte de una Cultura de Derechos Humanos y para la Paz.

El Reto de Hoy:

Comenta con alguien cercano lo que aprendiste respecto de la no discriminación y el valor de tratar a todas las personas en igualdad. Colabora con tu familia, apoyando acciones a favor de las relaciones iguales, respetuosas y solidarias para construir una convivencia pacífica.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Un manual de juegos de patio para los más pequeños

Aprendizaje esperado: Organiza instructivos en un compendio.

Énfasis: – Instructivos de juegos de patio organizados en un manual dirigido a niños más pequeños.

-Clasificación de los juegos de patio en función de un criterio previamente establecido.

-Índice y portada.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a integrar los instructivos de varios juegos en un solo documento, es decir en un compendio.

¿Qué hacemos?

En esta sesión organizarás los juegos considerando algunos criterios o características de estos, a fin de que en tu manual o instructivo se puedan identificar los apartados o secciones en los que estarán los instructivos de dichos juegos. Por ejemplo si son juegos con pelotas, o con resortes, o de figuras que se dibujan en el piso, o de contacto, en fin dependiendo el tipo de juego, se acomodará en la sección que le corresponda, dentro de tu manual, lo cual requerirá poner un índice, que muestre las secciones y los títulos de los juegos.

Prepara tu cuaderno, un lápiz y una goma, así como tu libro de texto.

Actividad 1

Antes de iniciar con el tema, realiza la lectura del siguiente cuento, durante su revisión encontrarás que mezcla el humor y la tristeza, su autor es Juan Villoro, reconocido escritor mexicano. Pon mucha atención.

El mal fotógrafo

Autor: Juan Villoro

Recuerdo a mi padre alejarse del grupo donde se servía limonada. En las playas o los jardines, siempre tenía algún motivo para apartarse de nosotros, como si los niños causáramos insolación y tuviese que buscar sombra en otra parte.

Puedo ver su cara recortada en el quicio de una puerta, fumando con desgano, con la rutina parda del adicto que hace mucho dejó de disfrutar el vicio. Nunca se quitaba la corbata. Para él las vacaciones eran el momento en que se manchaba la corbata y no le importaba. Sólo se ponía otra al volver al trabajo.

Supongo que nunca se adaptó a nosotros. Nos tomaba en cuenta con la calmosa dedicación con que alguien deja caer gotas azules en un acuario.

También el verdadero sol lo molestaba. Le sacaba pecas en los antebrazos, cubiertos de vellos rojizos. No era un hombre de intemperie. Lo único que disfrutaba de las vacaciones era el trayecto, las muchas horas a bordo del coche. Entonces cantaba una canción sobre un caballo de carreras. Aunque el caballo perdía siempre, su voz sonaba feliz y libre. Una voz hecha para el camino.

Distanciarse estaba en su carácter. Nunca lo vimos tomar una fotografía, pero las fotos que encontramos muchos años después deben ser suyas. Estuvo suficientemente cerca y suficientemente lejos de nosotros para retratarnos. Lo imagino con una de esas cámaras que se colgaban del hombro y tenían estuche de cuero.

Las fotos recogen jardines olvidados y casas donde tal vez dormimos una noche, en camino a otra parte. Entonces éramos más rubios, más blancos, más antiguos. Una época pálida, antes de que la fotografía a color se volviera enfática. A mi padre le iban bien esos tonos indecisos, donde un coche azul parecía más gris de lo que era.

Nadie guardó las fotos en un álbum, tal vez porque eran malas, tal vez porque pertenecían a una época que se volvió complicado recordar.

En las tomas aparecen objetos que sólo a mi padre le hubiera interesado retratar. Las bancas, los postes de luz, los tejados, los coches -sobre todo los coches- sobreviven mejor que nosotros. Ciertas fotos oblicuas o movidas parecen tomadas desde un auto en movimiento.

El dato final y decisivo para asociarlas con mi padre es que después no hubo otras. Una tarde subió a su Studebacker y no volvimos a saber de él.

Las fotografías aparecieron en un desván, dentro de una maleta con correas, estampada con nombres de hoteles a los que no fuimos nosotros. Supongo que las dejó ahí para que lo conociéramos de otro modo, para que supiéramos lo mal fotógrafo que había sido, cuán frágil era su pulso, la falta de concentración que determinaba su mirada. Un detective a sueldo hubiera hecho mejor trabajo.

¿Es posible que el autor de las fotografías sea otro? No lo creo. La torpeza, el desapego, la atención vacilante son una firma clara.

De mi padre sabemos lo peor: huyó; fuimos la molestia que quiso evitarse. Las fotos confirman su dificultad para vernos. Curiosamente, también muestran que lo intentó. Con la obstinación del mediocre, reiteró su fracaso sin que eso llegara a ser dramático. Nunca supimos que sufriera. Ni siquiera supimos que fotografiaba.

Hubo un tiempo en que vivimos con un fotógrafo invisible. Nos espiaba sin que ganáramos color. Que alguien incapaz de enfocar nos mirara así, revela un esfuerzo peculiar, una forma secreta del tesón. Mi padre buscaba algo extraviado o que nunca estuvo ahí. No dio con su objetivo, pero no dejó de recargar la cámara. Sus ojos, que no estaban hechos para vernos, querían vernos.

Las fotos, desastrosas, inservibles, fueron tomadas por un inepto que insistía.

Una tarde subió al Studebacker. Supongo que cantó su canción del caballo, una y otra vez, hasta que en un recodo solitario ganó, al fin, una carrera

Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-mal-fotografo–0/html/779f3743-66e2-445d-b208-4c3cbcc96c2d_2.html#I_0_

¿Qué te pareció el cuento? ¿Te gustaría tomar fotografías?

Actividad 2

Observa el ejemplo de un manual, observa que es muy sencillo y puede ser un modelo para el que estás construyendo, identifica si se parece al que has venido elaborando. Como puedes darte cuenta, tiene un título, el cual debe ser atractivo para invitar a que las personas se interesen en leerlo.

Trejo, Paulino (2012). Manual de juegos de patio. Para primero. Madrid, Fundación Telefónica.

En la siguiente página de este manual, observa como el autor empieza directamente con el instructivo para jugar cada juego. Inicia con el nombre del juego y sus instrucciones, en las que hay elementos que has aprendido, si observas con detenimiento, encontrarás numerales para organizar las instrucciones y viñetas para señalar los materiales.

Como puedes observar, la estructura de este manual consiste en describir un juego a continuación de otro, sus instrucciones son muy breves y cada juego está explicado en pocas líneas, pero también puedes identificar que le falta un índice que señale lo que hay dentro y donde se encuentra cada juego, también sería más atractivo si tuviese imágenes, gráficos, dibujos o ilustraciones, incluso la portada podría ser mucho más atractiva.

¿Recuerdas las instrucciones del juego “Las cuatro esquinas”? tiene todos los elementos que has trabajado, hay un título, se enuncian los materiales, se dan de manera secuenciada las instrucciones. Se utilizan viñetas, y también números para describir los pasos. También hay una ilustración que ayuda al entendimiento de las instrucciones.

Actividad 3

Abre tu libro de texto, en las páginas 81 y 82 para revisar con detalle los elementos que se requieren para la integración del manual.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm#page/81

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm#page/82

Si decides juntar diferentes juegos ya seleccionados y revisados, puedes entonces hacer un compendio de juegos para niños de primer año. Podrías reunir muchos juegos, allí en la página 82 se apunta que para realizar el manual se pueden usar distintos materiales para hacer la portada, puedes hacer un collage con recortes de revista, usar tela, estambre, en fin, puede ser una muy buena actividad en la que apliques toda tu creatividad.

Ahora conoce otra forma de estructurar un instructivo, observa el ejemplo.

Como podrás apreciar, este instructivo sí es muy diferente. Observa las partes que tiene y te darás cuenta que tiene un tipo de información que no se había trabajado, por ejemplo, edad de los jugadores y duración del juego, lugar, ritmo y material.

Incluso dice que es un juego de ritmo tranquilo. Por ejemplo, en el juego de “Quemados” se le podría poner: Ritmo agitado.

Como observas, hay información que podrías integrar y así complementar, o incluir más elementos, como lo propone tu libro de texto. Otro elemento más en este instructivo de las escondidas comunitarias es que hay un momento de evaluación, pero la evaluación no como un examen, si no como un espacio para platicar o reflexionar acerca de lo que aprendiste.

Además, hay un apartado de variantes, eso es interesante, porque de un mismo juego puede haber variaciones, como el de los quemados, se puede jugar con una pelota o con varias pelotas, y eso es una variante del juego y se podría poner ahí, en el apartado de las variantes.

Otro dato más es que tiene un apartado donde registra la fuente, que es donde vienen los datos del libro o página de internet de dónde se tomó la información. Este ejemplo es solo para que conozcas y sepas que las posibilidades son muchas y que todas son válidas, este caso es sólo un ejemplo diferente al que has trabajado.

Para reflexionar sobre el trabajo que has elaborado respecto de los juegos de patio, en tu libro de texto, de Español , sexto grado, en la página 83, viene un esquema de autoevaluación. Este esquema es muy útil porque te ayudará a reflexionar sobre el trabajo realizado.

La autoevaluación es una forma de mirarte a ti mismo; la autoevaluación es una herramienta que te ayuda a identificar tu trabajo y a mejorarlo.

Actividad 4

Realiza el ejercicio de autoevaluación e identifica aquéllo que puedes mejorar.

El Reto de Hoy:

Platica con personas de tu familia y pídeles que te comenten acerca de los juegos de patio que practicaban cuando eran pequeños y que te expliquen como los jugaban; para que puedas agregarlos a tu manual.

Si te es posible, consulta otros libros para saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.