Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 11 de febrero

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del jueves 11 de febrero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del jueves 11 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy jueves 11 de febrero.

APRENDE EN CASA – CIENCIAS NATURALES: Contribuyo a prevenir la contaminación del aire

Aprendizaje esperado: Propone acciones para disminuir la contaminación del aire a partir del análisis de las principales causas y sus efectos en el ambiente y la salud.

Énfasis: Identificar acciones personales para contribuir a la mitigación de la contaminación.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a analizar el problema de la contaminación del aire y a identificar acciones personales para contribuir a mitigarla.

Intenta observar a simple vista las particulas contaminantes del aire, ¿Has podido verlas? ¿No? Y no podrías verlas porque las partículas contaminantes son sumamente pequeñas para poder verlas a simple vista, lo que es importante saber es que no porque no las puedas ver, significa que no existen o que no están allí, hay personas que piensan que por no verlas, no hay peligro de jugar o hacer ejercicio al aire libre.

¿Recuerdas lo que trabajaste en la clase anterior acerca de las partículas sólidas?

Estas partículas son muy pequeñas, tanto que no se pueden ver ni con una lupa, sólo con un microscopio y que al ser tan pequeñas son peligrosas, porque pueden entrar a nuestros pulmones y de ahí pasar a nuestro torrente sanguíneo, lo que puede desencadenar problemas respiratorios, dolor de cabeza, ojos irritados, y a la larga, problemas también en la sangre.

¡Es una situación preocupante! Y precisamente eso vas a analizar hoy, en específico vas a reflexionar sobre las acciones que puedes llevar a cabo para prevenir o mitigar la contaminación del aire.

Recuerda tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante del tema. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Ciencias Naturales, Sexto Grado, en la páginas 74 y 75.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/74

¿Qué hacemos?

Para comenzar debes recordar que en la clase anterior reflexionaste sobre la contaminación del aire y cómo ésta ocasiona muchas enfermedades en las personas.

Por eso en esta sesión vas a conocer qué acciones pueden evitar que el aire se contamine.

Toma en cuenta el origen de la contaminación del aire que se origina por la combustión, es decir, al quemar combustibles fósiles.

Esos combustibles fósiles, que se queman a gran escala en todo el mundo, son el carbón, el gas y el petróleo, principalmente.

Otra causa de la contaminación del aire tiene que ver con los desechos que generamos todos los días y que creemos que desaparecen cuando se los lleva el camión que los recolecta, pero estos no desaparecen, pues son depositados en los tiraderos al aire libre.

Se calcula que el 40% de la basura generada en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones tóxicas a la atmósfera. Este tipo de contaminación afecta al 95% de la población mundial, por lo que afecta tanto a ciudades como zonas rurales.

También en el campo y en los hogares se genera este tipo de contaminación, recuerda que la contaminación del aire es causada por una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire, muchos de ellos son tóxicos.

Además hay fuentes de contaminación del aire en las cuales no tiene intervención el ser humano, éstas son conocidas como fuentes naturales y son las erupciones volcánicas y los incendios forestales.

Como ya sabes, en la naturaleza todo se relaciona, por ello podemos suponer que los cambios producidos en el agua, el aire y el suelo afectan a otros elementos importantes para la vida. Los problemas ambientales son una realidad desde hace mucho tiempo y son comunes, tanto en el campo como en la ciudad.

Con todo esto seguramente te preguntarás si es igual la contaminación del aire en el campo y en la ciudad. La respuesta es que no son iguales. La contaminación del aire suele afectar más a las áreas urbanas. Las ciudades, ya sean más grandes o más pequeñas, concentran un mayor número de población y espacios industriales, producen más residuos, tienen una cantidad mayor de vehículos, los espacios naturales son más pequeños, ¡Y todo esto, claro está, incide en la salud y bienestar de sus habitantes!

Es por eso, que es importante saber en qué medida están presentes las partículas contaminantes en el aire. Para conocer más acerca de esto, observa el siguiente video.

Video: #MartesDeCiencia– Temporada de partículas suspendidas.

¿Qué te pareció? Es preocupante, ¿No es así? Pero es mejor saber el daño que nos hace que ignorarlo. Realiza un ejercicio, se trata de relacionar con una línea las imágenes de manera que correspondan con la descripción.

Ahora que has revisado un poco más de lo que ocasiona la contaminación y que has relacionado con líneas, las descripciones con las imágenes, intenta construir un cuadro con alternativas para reducir o evitar esa contaminación.

Acciones Lo qué puedo hacer por cuenta propia. A quién puedo pedir ayuda para realizarlo.

Antes trata de identificar cuáles de estas fuentes de contaminación son cercanas a ti, a tu familia y comunidad.

Por ejemplo, si alguien vive en una ciudad, puede observar que ya son demasiados automóviles los que circulan en las calles y avenidas, lo cual genera tráfico y esto a su vez, provoca que los gases, producto de la quema de gasolina, se acumulen en la atmósfera.

También para cocinar utilizamos gas doméstico que al igual que la gasolina, es un combustible fósil, que al hacer combustión contamina el aire.

¿Qué hacer ante esta situación? Si bien cada vez es más frecuente encontrar automóviles ecológicos, continúa habiendo un gran número de medios de transporte que emiten gases nocivos.

En cuanto a las acciones que pueden realizarse, seguramente también habrás notado que, en la Ciudad de México, y en otras ciudades del país, se ha incrementado el uso de la bicicleta como medio de transporte, estas medidas disminuyen la contaminación en el aire. Esta acción, además de contribuir a mejorar la calidad del aire, también es una buena alternativa para realizar actividad física.

Recuerda que en específico la contaminación del aire afecta nuestra salud y la del ambiente. Es por esta razón que es importante tomar medidas para mejorar el aire que respiramos.

En efecto, la exposición a los contaminantes que se encuentran en la atmósfera provoca daños a la salud humana y sus efectos dependerán de:

La concentración de partículas contaminantes que se encuentran en el aire.

El tiempo y la frecuencia de exposición.

Características de la población expuesta.

Son muy graves para la salud los efectos de la contaminación del aire, por eso es necesario que todas y todos debamos contribuir de alguna forma para disminuir la generación de estos contaminantes.

Los procesos naturales en nuestro planeta tienden a buscar un equilibrio natural a través de la eliminación de las sustancias contaminantes pero no son suficientes dado el daño que ya se ha causado, por esa razón es urgente tomar medidas para que la recuperación sea más rápida.

En primer lugar, es importante conocer e identificar los elementos que están produciendo este tipo de contaminación para su reducción y/o eliminación.

En segundo lugar, debemos identificar acciones que podamos llevar a cabo por cuenta propia y cuáles podemos ayudar a llevar a cabo.

¿Recuerdas el calendario que hiciste para registrar acciones para el consumo sustentable?

Puedes hacer algo similar con las acciones para disminuir la emisión de partículas contaminantes y así tratar de reducir el impacto que producimos sobre el planeta, buscando que sea menor y que se disminuya la contaminación del aire.

Con esta idea puedes hacer una lista, en donde identifiques que podemos hacer por nosotros mismos y qué podemos sugerir a las y los demás integrantes de la familia o amistades.

Las acciones que escribas en tu lista, sin dudarlo serán muy importantes y tendrán impacto positivo en el aire que respiramos. No obstante habrá otras acciones que tal vez no sean tan sencillas de realizar directamente por nosotros, como las siguientes:

Mejorar el acceso a combustibles de cocina menos contaminantes, sustituyendo el uso de leña y carbón; así como, a tecnologías ecológicas para el clima artificial en casa habitación, escuelas y oficinas, como el empleo de celdas solares.

Proteger y restaurar los ecosistemas para evitar la erosión, los incendios y las tormentas de polvo.

Reducir las emisiones de gases que se producen por la agricultura y la ganadería, al evitar la tala de bosques y selvas.

Designar y ampliar espacios verdes en las zonas urbanas y rurales.

Como se ha mencionado en otras ocasiones, las acciones que hacemos cada quien, tienen su contribución al mejoramiento del ambiente.

¿Qué acciones has colocado? ¿Cómo está quedando tu cuadro? Observa el ejemplo siguiente.

Acción Qué puedo hacer por cuenta propia-Yo puedo- A quién puedo pedir ayuda para realizarlo– Con mi familia y vecinos podemos- Aumentar el número de zonas verdes y jardines. Cuidar las plantas que hay en mi casa, regándolas y utilizando, aunque sea un poquito de los residuos orgánicos para elaborar composta y ponérsela a estas plantitas Cuidar algún jardín cercano o reforestarlo. Utilizar medios de transporte alternativos y fomentar el uso compartido del automóvil. Cuando voy a lugares no muy lejanos utilizo la bicicleta para transportarme, ¡claro siempre utilizando casco!Y puedo compartir el automóvil con algunos vecinos que van a lugares en la misma ruta que utilizo yo. Compartir el automóvil entre vecinos que van a lugares en una misma ruta. Reciclar residuos para minimizar el impacto ambiental. Yo puedo platicar con mi familia sobre acerca de lo importante que es para el planeta y para nuestra salud separar la basura o residuos para que sea más fácil reciclarlos y sobre todo sobre la importancia de reducir la generación de basura. Con familiares y amigos podemos colectar los envases de aluminio, vidrio, PET, al igual que el papel y el cartón para venderlos y con el dinero que obtengamos podemos comprar algunas plantas para nuestras casas o para jardines o prados compartidos. Hacer un consumo responsable de combustibles fósiles y fuentes energéticas. Puedo platicar con mi familia y amigos sobre la importancia de utilizar focos ahorradores o de sólo encender las luces que realmente vamos a utilizar, al igual de desconectar los aparatos eléctricos que no estamos usando. Si entre los vecinos nos organizamos tal vez podemos obtener apoyos para la compra e instalación de celdas solares para la generación de energía eléctrica.

Ten presente que es importante no perder de vista que la contaminación del aire es causada por una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Muchos elementos de estas partículas son tóxicos, por lo que su inhalación puede aumentar el riesgo de padecer diversas enfermedades y problemas de salud.

Entre los grupos que están en mayor riesgo de sufrir estas consecuencias se encuentran los niños, adultos mayores y personas que sufren enfermedades cardiorrespiratorias.

Por eso es importante identificar acciones personales para contribuir a la mitigación de la contaminación. En este sentido, si bien, para prevenir la contaminación del aire se necesita la intervención de los gobiernos de los distintos niveles para que diseñen estrategias que mejoren la calidad del aire y el transporte, establezcan normas que controlen las emisiones de gases en la industria y promuevan el uso de fuentes limpias y renovables de energía; existen acciones más inmediatas que dependen de cada uno de nosotros, estos esfuerzos por reducir significativamente los contaminantes del aire, aunque pequeños, también pueden ayudar a disminuir las emisiones de gases, de efecto invernadero y mitigar los efectos del calentamiento global.

El Reto de Hoy:

Platica con tu familia respecto del tema que trabajaste y organiza con ellos al menos una medida que contribuya al cuidado del ambiente.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

APRENDE EN CASA – GEOGRAFÍA: Patrimonio cultural de la humanidad

Aprendizaje esperado: Distingue la distribución y la relevancia del patrimonio cultural de la humanidad.

Énfasis: Reconoce el patrimonio cultural de la humanidad: sitios arqueológicos, monumentos arquitectónicos, tradiciones, expresiones artísticas, celebraciones, comida, entre otros.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión reflexionarás sobre el patrimonio cultural de la humanidad; podrás ver sitios arqueológicos, monumentos arquitectónicos, tradiciones, expresiones artísticas, celebraciones, comida, entre otros aspectos culturales.

Para comenzar observa la siguiente serie de imágenes relacionadas con el tema que trabajarás en esta sesión.

A través de estas imágenes pudiste apreciar una zona arqueológica, una ciudad pintoresca, la muralla China, y hasta un mariachi. Todo tiene que ver con lo que los seres humanos han creado, y sabes que a eso se le llama ¡Cultura!

Todas las imágenes que has visto son manifestaciones culturales. En la sesion de hoy reflexionarás sobre el patrimonio cultural de la humanidad y su importancia.

Debes tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir los aspectos más destacados o interesantes del tema. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Geografía, Sexto Grado, en la página 105.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm#page/105

¿Qué hacemos?

Para iniciar revisa el acontecimiento siguiente. En 1972, hace casi medio siglo, representantes de muchos países se reunieron en la ciudad de París, Francia.

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, París, Francia 1972.

Reunidos allí, se pusieron de acuerdo en que había varios lugares del planeta que tenían un valor excepcional, y que debían ser protegidos para disfrute y bien de la humanidad, desde entonces, se han ido agregando más sitios de gran valor que forman, lo que se ha denominado, el patrimonio natural y cultural de la humanidad.

Se trata del patrimonio “natural” y “cultural”. Eso quiere decir que, entre los lugares protegidos, hay algunos que son naturales y otros que tienen elementos creados por los seres humanos.

El patrimonio de la humanidad está formado por 1,121 sitios declarados bajo protección, de ellos, 869 son culturales, es decir, son creación de los seres humanos y 213 son lugares naturales. Hay también 39 lugares que son mixtos, porque combinan elementos naturales y culturales.

En la clase de hoy nos concentraremos en estudiar el patrimonio cultural de la humanidad que está constituido por monumentos arquitectónicos, sitios arqueológicos, colecciones de objetos y pinturas rupestres, entre otros.

Zona arquelógica de Teotihuacan.

Se trata de creaciones materiales de valor único que nos legaron nuestros antepasados, tal es el caso de la Gran Muralla China, las Pirámides de Teotihuacan en México o el Palacio de Versalles en Francia. ¡Qué hermosas son las pirámides de Teotihuacan! ¿Has estado allí?

¿Qué tiene que ver con el patrimonio cultural del mundo un grupo de mariachis, por ejemplo?

El patrimonio cultural de la humanidad no sólo está integrado por bienes materiales como catedrales, pirámides, palacios, castillos, monasterios o ciudades antiguas; también incluye “expresiones vivas” heredadas de nuestros antepasados como: rituales, festividades, tradiciones orales, conocimientos, prácticas y técnicas tradicionales, así como manifestaciones artísticas.

En las manifestaciones artísticas donde entran los mariachis. Todas estas tradiciones, fiestas, arte, comidas y prácticas artesanales, entre otras, integran lo que se llama el patrimonio inmaterial de la humanidad, entonces, cuando hablamos de construcciones u objetos, se llama patrimonio material del mundo. El patrimonio cultural de la humanidad puede ser material o inmaterial.

Ahora revisa cómo se distribuyen en el mundo los sitios que son considerados dentro del patrimonio cultural de la humanidad. Para conocer su distribución, necesitas ver el mapa títulado “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, que se encuentra en la página 89 del Atlas de Geografía del Mundo.

Patrimonio cultural de la humanidad, página 89 del Atlas de Geografía del Mundo.

En este mapa podemos observar que la mayor cantidad de sitios considerados dentro del patrimonio cultural se concentra en Europa occidental, que aparece en color rosa intenso. En Asia destacan los países de China e India, marcados con el mismo tono de rosa que, de acuerdo con la simbología del mapa, representa la mayor cantidad de sitios por país, mientras que en América, los dos países que tienen más lugares que forman parte del patrimonio cultural son: México y Brasil.

En el mapa también se puede observar que, en África y Oceanía, hay pocos sitios que están incluidos como patrimonio cultural de la humanidad. Los tonos claros que podemos apreciar sobre África y Oceanía, representan una escasa cantidad de sitios reconocidos como patrimonio cultural, y ello lo puedes constatar en la simbología del mapa que siempre es muy importante revisar.

En Europa, que hay muchos lugares considerados como parte de dicho patrimonio. Revisa cuáles son los países y lugares más destacados.

Italia es el país de Europa que tiene la mayor cantidad de sitios que integran el patrimonio cultural de la humanidad. Son más de 50 lugares entre los que podemos mencionar centros históricos de ciudades como Florencia, Siena y Nápoles; zonas arqueológicas como las de Pompeya, Agrigento y Aquileo y Villas como la de Adriana en Tívoli o la de Médici en la Toscana, entre otras.

Centro histórico de Florencia.

Zona arqueológica de Pompeya.

Francia es otro país que tiene un gran número de lugares catalogados como patrimonio cultural. En esta nación se encuentran catedrales como la de Notre Dame, la de Chartres y la de Bourges; palacios como el de Versalles o el de Fontainebleau; o partes de ciudades que se encuentran protegidas como París, a las orillas del Río Sena, o los centros históricos de Avignon, Burdeos y Lyon.

Catedral de Notre Dame.

París a orillas del Río Sena.

En Asia, China es de los países que más contribuyen al patrimonio cultural de la humanidad. China cuenta con más de 50 lugares, entre ellos La Gran Muralla China, mundialmente conocida, este país alberga palacios imperiales como los de las dinastías Ming y Qing, templos como el del Cielo y el de Confucio, ciudades viejas como la de Ping Yao y la de Lijiang, o vestigios arqueológicos como el de Liangzhu, entre otros.

Gran Muralla China

Palacio de la dinastía Ming

En el mapa también observaste que México es uno de los países del mundo que destaca por su aporte al patrimonio cultural. México contribuye de forma importante al patrimonio cultural de la humanidad. Cuenta con 30 sitios considerados de gran valor cultural, entre los que podemos mencionar las ciudades prehispánicas como la de Palenque, la de Teotihuacan, la de Uxmal o la de Chichén-Itzá; los centros históricos de ciudades como Puebla, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Zacatecas o como el de la Ciudad de México; zonas de monumentos, ya sean arqueológicos, como los de Xochicalco en Morelos, o históricos. como los de Tlacotalpan en Veracruz, entre otros.

Zona arqueológica de Chichén-Itzá

Centro de Zacatecas

Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México también es parte del patrimonio cultural del mundo, debido a su valor arquitectónico, sus obras murales y su belleza, la zona central de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México es, desde 2007, parte del patrimonio cultural de la humanidad.

Para saber más al respecto observa el siguiente video.

Video: Ciudad universitaria. Patrimonio cultural de la humanidad.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=wAXYyJrHwwE]

Todo esto es parte de la riqueza material que tiene México. Ahora, observa algo de su patrimonio inmaterial.

Nuestro país también contribuye de forma notable al patrimonio inmaterial del mundo. Hay tradiciones, como la del día de muertos y la ceremonia ritual de los voladores de Papantla que, por su valor histórico y cultural, se consideran parte del patrimonio cultural de la humanidad. Lo mismo ocurre con la cocina tradicional mexicana del estado de Michoacán, la música de mariachi y los procesos artesanales para la elaboración de talavera en los estados de Puebla y Tlaxcala, entre otras muchas manifestaciones.

Voladores de Papantla.

Talavera poblana.

Reflexiona sobre la siguiente pregunta, ¿Cuál es la importancia de saber sobre el patrimonio cultural del mundo?

La importancia de conocer el patrimonio cultural de la humanidad tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que las construcciones, expresiones, saberes y técnicas que lo conforman, contribuyen a la diversidad cultural del mundo. Comprender el aporte que distintas comunidades realizan al patrimonio cultural, nos debe servir para acercarnos a diferentes culturas y promover el respeto hacia otros modos de vida.

Reflexiona sobre el patrimonio cultural de la humanidad, toma en cuenta que los elementos del patrimonio cultural no solo nos vinculan con otras culturas, sino que también nos ligan con otras generaciones que fueron las creadoras de aquello que ahora se trata de conservar.

También reflexiona sobre lo que significa que una edificación, una expresión, una técnica o un saber sean considerados patrimonio de la humanidad, pues ello implica que su mantenimiento habrá de garantizar que todos podamos disfrutarlo, pero implica también la responsabilidad de cuidarlo entre todos.

El Reto de Hoy:

Investiga si, cerca de donde vives, existe algún elemento que haya sido considerado patrimonio cultural de la humanidad. Si lo hay elabora un texto breve donde expliques qué importancia tiene para tu comunidad.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: ¿Qué son las tablas de datos?

Aprendizaje esperado: Interpretar y usar información, explícita e implícita, contenidas en tablas.

Énfasis: Lectura de datos, explícitos o implícitos, contenidos en diversos portadores para responder preguntas.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás a organizar información y distinguir entre datos de diversos productos. Por ejemplo, podrás identificar de qué están compuestos los productos que consumes, la cantidad de los elementos que los contienen, así como leer e interpretar los datos para conocer con mayor profundidad lo que aportan y poder decidir sobre los que son más covenientes para tu salud.

¿Qué hacemos?

Para empezar, vas a organizar la información de manera sistemática, es decir, de forma ordenada, como se observa en las páginas 62 a 65 de tu libro de texto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm?#page/62

Actividad 1

Observa el siguiente video para conocer más acerca de este tema, desde el 00:00:07 hasta el minuto 00:01:54

Video. Representar datos.

https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-data-statistics/dot-plot/v/ways-to-represent-data

Como te pudiste dar cuenta, en el video, se muestra una tabla, como una manera de representar datos, la cual permite facilitar el registro de información de manera numérica y de forma ordenada. En este caso, el ejemplo muestra el puntaje que obtuvieron las alumnas en un examen.

Alumnas Puntaje 1 Andrea 90 Tania 95 Mayra 100 Melisa 100 Liz 80

Como podrás darte cuenta, acomodar la información en una tabla como esta facilita la interpetación de los datos, su organización y ordenamiento. Resolver las siguientes preguntas te permitirá darte cuenta del valor de las tablas como organizadoras de información.

Para contestar cada pregunta, observa los datos de la tabla.

¿Cuántas personas obtuvieron un puntaje igual a 100? ¿Cuál es el puntaje más frecuente? ¿Cuál es el puntaje más alto? ¿Cuál es el puntaje más bajo? ¿Cuántas personas tuvieron más de 90?

Observa los resultados.

2, Mayra y Melissa 100 100 80 4, Andrea, Tania, Mayra y Melissa

Como te puedes dar cuenta, lo que se hizo en este ejercicio fue interpretar los datos contenidos en una tabla. Con estos datos, puedes identificar que alumna requiere más atención, o qué alumnas podrían apoyar a Liz, debido a que tienen calificaciones altas, en fin, la interpretación de la información te ayuda a tomar decisiones que favorezcan lo que te propongas y lo que más te convenga.

Conoce un siguiente ejemplo, también con las calificaciones de estas niñas.

La maestra de estas alumnas, les dijo que les aplicaría un examen del mismo tema y que les daría la oportunidad de elegir el resultado que más les convenga, lo cual les daba una muy buena oportunidad a quienes tenían puntajes bajos o a quien aspiraba a tener 100.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Alumnas Puntaje 2 Andrea 95 Tania 90 Mayra 95 Melisa 95 Liz 100

De acuerdo con los resultados obtenidos, es necesario hacer un comparativo entre los resultados del examen 1 y los del examen 2, es decir, un cuadro compartativo de los puntajes:

Alumnas Puntaje 1 Puntaje 2 Andrea 90 95 Tania 95 90 Mayra 100 95 Melisa 100 95 Liz 80 100

Como puedes observar, lo primero que tendrías que revisar son los puntajes de ambos exámenes para decidir el valor que más le conviene; por ejemplo en el caso de Andrea, le conviene considerar el segundo puntaje porque 95 es mayor que 90, 95>90. A Tania le conviene el primer puntaje por la misma razón, 90<95. A Mayra y Melisa les conviene el primer puntaje porque 100 es más que 95, 100>95 y a Liz el segundo porque 80 es más chico que 100, 80<100.

Como puedes darte cuenta, la interpretación que has hecho de los datos es correcta y muestra la información que más les conviene a estas alumnas para su calificación. Al elegir el puntaje que más les favorece, se puede decir que la información presentada en la tabla les permite tomar decisiones a su favor.

Si observas con detenimiento, identificarás que en tu entorno hay muchos productos que presentan tablas con información que además de informarte, te aporta datos para que tomes decisiones sobre lo que tu necesitas de forma particular.

Por ejemplo, en una receta, generalmente se utiliza una tabla que muestra las cantidades consideradas para el guiso que se busca preparar; también vas a encontrar en los empaques de diversos productos, tablas con los porcentajes de contenido nutrimental que poseen y además, la fecha de caducidad, es decir el tiempo que es útil para su consumo.

Piensa en algunos productos que pudieras tener a la mano y que presentan la información de su contenido en tablas, si tienes alguno a la mano, revísalo. Por ejemplo, empaques de leche o de alguna otra bebida u otro producto.

Observa la siguiente cápsula del 00:00:00 al minuto 00:03:56, y conoce un poco más de la información de los productos, seguro te ayudará a tomar mejores decisiones.

Video. Interpretación de datos.

https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=1171&load=1309&n=1

Es importante saber que hay tablas en las que los datos se pueden contar, es decir que, las tablas que contienen datos contables como el número de calorías que aporta un producto se llaman cuantitativas y las que no se pueden contar como qué profesiones les gustan a los estudiantes se llaman cualitativas. ¿Qué información de la observada en el video se representa en forma de tabla?

En el video se presentaron dos imágenes de la información nutricional que tienen ciertos productos, incluso se puede relacionar el tamaño de una porción con respecto al total, como una oportunidad para practicar los porcentajes que ya aprendiste, en este caso una porción es 50% del total del producto, porque el producto tiene en total dos porciones y lo considerado en la tabla es para las dos porciones.

Hoy aprendiste a leer datos contenidos en tablas e interpretarlos para tomar decisiones, cómo en el caso del puntaje con el que prefirieron quedarse las alumnas después de los dos exámenes. También aprendiste que los productos que consumimos regularmente tienen información que puede estar en tablas y que esto es útil para decidir si lo consumes o no. Saber leer tablas e interpretar sus datos para actuar a tu favor, es algo que te puede ayudar en muchos aspectos de tu vida, desde qué descuento aprovechar, hasta elegir el tipo de alimentación que decidas tener.

Actividad 2

Busca dos o tres productos que tengas en casa y que que no te pongan en peligro. Revisa sus etiquetas e identifica la información que te ofrecen sobre el producto. Una vez revisada la información, pregunta en qué te puede apoyar, por qué es conveniente para ti saber de dicha información y escríbelo en tu cuaderno.

El Reto de Hoy:

Pregunta a tus familiares, ¿Cómo ellos han interpretado la información que viene en las tablas de los productos que utilizan? y ¿En qué lugares las han visto? pregúntales a que se refieren lo símbolos que traen y para qué sirven?

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Aprendo a organizar información Ik skatma ik mamakstoka tachiuin

Aprendizaje esperado: Participa en la definición de los formatos textuales para conservar información.

Énfasis: Conocer diversos formatos textuales para conservar información.

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión de hoy conocerás los distintos formatos que se utilizan para organizar la información, lo cual te será muy importante para comunicar tus ideas. Para empezar, debes saber que existen formatos continuos y discontinuos, también llamados textos continuos y textos discontinuos.

Chu uaj na lichiuinanauj chi na li masuyuyauj kin tatsoknikan. Xlipulh nata lakgapasa ua cha uanikan limakgatsokni tu slit tsoknunkan e chu uachi tu lha slit tsoknunkanit

¿Qué hacemos?

Da lectura al saludo que hace el maestro:

“Buenos días niñas y niños, soy el Maestro Alfonso Hernández Olvera y hablo la lengua totonaca en su variante de Zihuateutla, Región Huauchinango”

Ahora observa el mensaje en lengua totonaca:

“ Kauan kuinilh lakstin tsumajan e kamanan, kit kiwanikan Alfonso Hernández Olvera. Ik chiuinan totonaco xa la nak Zihuateutla ix lakatsunaj Huauchinango”

¿Qué te parece? Hoy tendrás la oportunidad de conocer como se dicen las palabras en lengua totonaca, cada actividad que debas realizar estará traducida en esa lengua indígena, trata de leerla.

Y para entrar al tema, como se dijo al inicio de esta sesión, conocerás sobre algunas de las características de los textos, los cuales se pueden clasificar en textos continuos y textos discontinuos.

Los formatos o textos continuos, son todos aquellos textos que se estructuran para desarrollar una idea o concepto hasta el final. Para elaborarlos se usan palabras que forman frases, párrafos y finalmente llegan a integrar capítulos, temas y libros.

Los textos continuos son:

Exposiciones.

Informes.

Novelas.

Reportes.

Ahora observa de qué trata cada uno de ellos.

Exposiciones.

Generalmente, las exposiciones suelen ser públicas en las que se exhiben colecciones de objetos de diversas temáticas para un determinado público. Pero también hay exposiciones orales, por ejemplo: el maestro expone sobre un tema de español o cuando los estudiantes exponen sus trabajos o proyectos ante sus familiares o comunidad, o bien cuando el médico expone sobre temas de higiene y sana alimentación.

Informes.

Por otra parte, tenemos los informes que consisten en una declaración escrita u oral que describe las características de un hecho. Los maestros y estudiantes presentan sus informes después de llevar a cabo una investigación sobre actividades productivas y culturales en la comunidad, por ejemplo: producción del café, producción de las ollas, la boda tradicional, entre muchos otros temas.

Los maestros y directores también presentan sus informes orales ante los padres de familia al final del ciclo escolar para informar sobre los avances que tienen los estudiantes en sus estudios, así como de los trabajos de mantenimiento que se han hecho en la escuela.

Novelas.

La novela es una narración en prosa, generalmente extensa, que cuenta una historia ficticia y con un desarrollo completo en argumentos y personajes. Las novelas son más largas que un cuento o relato.

Reportes.

Finalmente, un reporte es un documento informativo que sirve para comunicar información relevante de un hecho o suceso reciente. Los reportes adquieren distintos formatos, ya sea escrito, como charla, como informe televisivo o como película documental. En el ámbito escolar, los docentes y directivos hacen uso del reporte para informar a los padres de familia sobre el desempeño o comportamiento de los estudiantes.

En totonaco:

Tu unaikan tatsokni tu slit tsoknunkanit kgalhi ix li kilhtsukut e chu uachi ix li akgsputni. Kilh akgatunun litsuku tachiuin e lhu’uantelha, alistanuan nak likelhtauakga kaxuilikan.

Tu unaikan tatsokni tu:

Anan tachiuin lha makatsinininkan

Tachiuin lha makatsininin tu liskujkan

Tachiuin ta lakapastakni

Tachiuin tu patlekema nak kakilhtamakuj

Kilh akgatunun litsuku tachiuin e lhu’uantelha, alistanuan nak likelhtauakga kaxuilikan.

Anan tachiuin lha masuyukan taskujut

Lha masuyukan taskujut lhúa kisstianu talaktsin xpalakata lakgatin taskujut. Na chu uachi, anana lha masuyukan taskujut akxnika makelhtauakena lichiuinan xpalakata li makgatsoknu. Na chu uachi kelhtauakenanin ta masuyu ix taskujutkan ix lakapunkan ix ta kelhtauakenanin.

Kuchunu na chu uachi akxnika masuyu xpalakata chi na li ta maktakalhkan, palh na paxa, palh na makgachakana e tu xa tse liuay.

Tachiuin lha makatsininin tu liskujkan

Tachiuin lha makgatsinininka tu liskujkatsa tsokuilikan o man lichiuinankan xpalakata tu tlauaka taskujut. Makelhtauakenanin e kelhtauakenanin tamasuyu ix talakputsnakan xpalakata tu liskujkan nak kalakchini chi ua cha kapen, tlamank, chi li tamakgaxtojkan e axtunk uampala.

Makehltauakenanin e mapeksininin na ta lichiuinan ix taskujutkan ix lakapunkan ix tatakan kelhtauakenanin chi ta skujman e na chu uachi tuya taskujut tlauaka nak pukelhtauaka.

Tachiuin ta lakapastakni

Uama tatsokni laklhman lichiuinan lakatin talanan tu lha ix li kanaj. Tu li tatastuka xanka lakaxtlauakanit e na tasyu kiristianu tin ta makchiuinan. Uama tatsokni xa laklhman chi ua cha tun kin ka litachiuinannani kin tsikan e kin tatakan.

Tachiuin tu patlekema nak kakilhtamakuj

Tatsokni tu makatsininin tu lalhkus. Tapaspit litasuyu uama tatsokni, ui xa tatsokuilin, ui tu chu xman lichiuinankan, tu masuyukan nak televisión e na chu uachi tun tlauamaka xa película.

Nak pukelhtauaka, mapeksininin e makelhtauakena ta tlaua tatsokni e na chu ta lichiuinan ix lakapunkan ix tatakan e ix tsikan kehltauakenanin chin ta skujmanan e tun tse o lhatse ta tlauamanan.

Los formatos o textos discontinuos, son todos aquellos textos que se realizan en forma gráfica y no lineal. Se caracterizan por no tener una lectura líneal y se observan en documentos como:

Gráficas.

Tablas.

Infografías.

Mapas conceptuales.

Historietas.

En totonaco:

Limakgatsokni tu lha slit tsoknunkan, uama limakgatsokni lha slit tsoknunkan kuma xtunknu li mamakxtimikan tachiuin e tasuyu nak:

Tachiuin lha mapitsikanit

Tachiun lha na malakgatsamakan kapsnat

Tachiuin lha uak lakapun masuyu

Tachiuin lha kgalhatunin tachuin tasuyu

Tachiuin lha la chipatehla lkapun

Los formatos que comúnmente se piden en la escuela, son los mapas conceptuales, los mapas mentales e historietas. También vas a encontrar que existen muchos formatos tales como: formulario de registro para asistir a un evento, formulario para solicitar un trabajo, recibo de dinero, entre muchos otros formatos que se deben llenar al realizar un trámite en alguna dependencia gubernamental o empresa. Por ejemplo, al enviar documentos vía mensajería y paquetería, se solicitan los siguientes datos:

Destinatario Remitente Nombre completoDirección: calle, número,Entidad: ciudad: municipio: comunidad:Código Postal:Teléfono:Correo electrónico: Nombre completoDirección: calle, número,Entidad: ciudad: municipio: comunidad:Código Postal:Teléfono:Correo electrónico:

Nak pukelhtauaka kin kataskiniyan taskujut lha kelhatunu uiliyauj tachiuin, lha xman uiliyauj lakgapun e na chu uachi lha uak lakapun mamakxtimiyauj.

Ananpala taskujt lha malakgatsamayauj kapsnat akxnika tatsokauj lha na maktastokauj, plha sa skinauj taskujut, palh sa maktininauj tumin. Lakgalhúa kapsnat anan li malakatsamat akxnika la kaxtlauayauj kin kapsnatkan nak puchiuin o nak putaskujut.

Na hu uachi akxnika makanauj tachiuin makgat, kin kataskiniyani ka malakatsamauj kapsnat, lha na uiliyauj:

Ix takuini ti na makaniyauj tachiuin

Ix takuini lha ya ix chik

Ix takuini ix kalakchikni

Ix ta pulhkan ix chik e na ix puchiuin

Na chu uachi kinankan

E kinankan

Kin takuininkan

Ix takuini lha ya kin chikan

Ix takuini kin kalakchiknikan

Ix ta pulhkan kin chikan e kin puchiuinkan.

Cuando se planea alguna actividad puedes utilizar tablas para organizar la información.

Akxnika lakapastakauj tuya taskujut n tlauayauj, tse na malakpitsiyauj kin taskukutkan lha na uiliyauj akxnika na skujauj, tuchu na ltauayauj, tichi na kin ka maktayayan e tuchu na li maklakaskin.

FECHAD/M/A ACTIVIDADES RESPONSABLES MATERIALES QUE SE REQUIEREN ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién o quiénes lo van a hacer? ¿Qué se necesita para realizar la actividad?

Las tablas y gráficas son muy útiles para organizar y presentar información de forma sintetizada ya sea para exponer o informar. Por ejemplo, las gráficas son otra forma de combinar información y cantidades como por ejemplo cuando se habla de población que ha sido contagiada por el COVID 19, en ella se muestra información, de forma gráfica, de la evolución del virus.

Como pudiste ver, existen muchísimos formatos, lo importante es saber identificarlos y también llenarlos. Una recomendación es que cuando tengas que llenar un formulario es importante identificar el encabezado y las instrucciones para su llenado.

Lijikua limakuan chi na lakaxltuayauj kin tachiuinkan lha na malakpitsiyauj, kikinu chu matsinaj na tasuyu tu kinana masuyukutunauj.

Chi uacha lichiuinamaka xpalakata tajatat COVID 19, masuyumaka chi litauakama tsama tajatat.

Chi uatsa laktsiuj, tapalhu’ua anan chi li masuyukan tachiuin, tu limakuan ka katsitit chi na malakatsamayatit. Akxnika na malakatsmaya kapsnat kuenta ka tlauatit tu ka skiniyani, xa pulh na li kelhtuakayatit tu chu ka skinimani na malakatsamaya.

Actividad 2

Identifica algún formato que tengas en tu casa y revisa cómo está organizada la información. Puedes revisar tu cartilla de vacunación, tu acta de nacimiento u otro formulario que tus papás hayan llenado para registrarse a algún programa social.

Chu’uaj ik kaskiniyani ka laktsinchipitit na min chikan chu li tatastuka min cartillakan lha tsokuilimaka chi ta kuchupanantit nak pukuchun, n aka laktsintit chi li tatastuka xa kapsnat min pulakastaknikan, e axtunk uampala kapsnat tu ta malakgatsamanit min tata o min tsit akxnica limaktatsoka lamaktay.

Te invito a seguir aprendiendo sobre los formatos textuales.

Ij ka uaniyani aliuan ka liskatit tu ua li chiuinauj chu uaj chi lakaxtlauakan tachiuin.

El Reto de Hoy:

Consigue con tu familia algunos ejemplos de formatos de textos continuos y discontinuos. Revísalos e identifica su importancia, comparte lo que aprendiste acerca de estos formularios con alguien cercano.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

