Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 12 de febrero

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del viernes 12 de febrero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del viernes 12 de febrero

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy viernes 12 de febrero.

APRENDE EN CASA – VALORES: Di al mundo lo que quieres

Aprendizaje esperado: Fortalece la comunicación asertiva para regular el enojo y resolver un conflicto dentro de su comunidad.

Énfasis: Fortalece la comunicación asertiva para regular el enojo y resolver un conflicto dentro de su comunidad.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a reflexionar sobre cómo la comunicación asertiva nos ayuda a regular el enojo y resolver conflictos.

Te preguntarás cuáles son características de la asertividad, pues bien, eres acertivo cuando dices lo que quieres, sientes o necesitas en el momento adecuado y, sin lastimar los sentimientos de los demás.

¿Has tenido alguna situación que te incomode o que te enoje? ¿Te ha costado trabajo expresar lo que te sucede? ¿Has platicado con alguien sobre ello? ¿Te has detenido a pensar que, si lo haces, la persona pueda enojarse contigo?

Considera que la primera decisión que tienes que tomar es sobre si quieres que la gente respete lo que sientes y quieres.

Con seguridad quieres que te respeten y consideren, en todo lo que sientes, piensas, quieres o necesitas, pero no es tan sencillo, no lo es, pero a la vez sí.

Primero debes comprender que la forma en que comunicas las cosas determina lo que consigues u obtienes. Considera que si te comunicas de forma pasiva y permisiva, no te harán caso y se aprovecharán de ti. En cambio, si te comunicas de forma agresiva, se alejarán de ti y te verán como una persona que no maneja bien sus emociones. Habrá quien te enfrente y entonces tendrás que vivir en constante conflicto, porque la mejor forma de comunicarnos es asertivamente. Y lo mejor es que podemos aprender esa habilidad.

¿Qué hacemos?

Observa la cápsula siguiente, que te hará reflexionar en por qué ser asertiva o asertivo es importante en la vida, principalmente cuando de enojo se trata.

Video. Diálogos en confianza (Saber vivir) – ¿Porqué es importante ser asertivo? (06/01/2021)

¿Por qué es tan importante desarrollar la comunicación asertiva en nuestra vida?

Obsevaste cómo es común querer decir lo que sientes, ¿Pero no te atreves? ¡Así es! y por no intentarlo llegamos a estallar de ira. Observa cómo esto ocurre en el video siguiente.

Video: Carlota y Agustín, ¿Cómo manejar nuestra ira?

Observa lo que le sucedió a Agustín. Hasta que practicó otras formas de comunicarse, precisamente descubrió que ser asertivo es la mejor opción para expresar lo que se quiere y necesita.

¿Te das cuenta como también ser asertivo implica defender nuestros derechos ante las injusticias que se presentan? Así es, y defender también nuestras necesidades.

Pero reflexiona, ¿Qué ocurre cuando al estar enojada o enojado te cierras a la comunicación? Es decir, cuando no quieres hablar con nadie y te olvidas de expresar tus emociones.

¿Eso es bueno? ¿No crees que siempre hay que tratar de abrirnos a una comunicación asertiva? De otro modo también podemos entrar en un conflicto. Eso pasaba con Agustín, ¿Recuerdas? Hasta que logró controlar lo que sentía y se comunicó. Recuerdas que Carola le preguntó qué necesitaba y él, de forma asertiva, le dijo que necesitaba apoyo para hacer su tarea, incluso lograron jugar y realizar las actividades físicas que querían.

¿Te das cuenta? Lo conveniente es confiar en que podemos decir lo que sentimos.

Mira, esta pregunta también me hizo recordar la Historia de Yaro. Consúltala en la liga.

http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0005.pdf

Yaro es un niño que llegó a vivir a Kipatla con su familia. Ellos vivían en Lumbasa, África, pero por cuestiones de violencia social tuvieron que salir de su pueblito para cuidar sus vidas y llegar en calidad de refugiados. ¿Te gustaría conocerlos más?

Observa el siguiente video.

Video: Ndaku para Yaro. Serie Kipatla, para tratarnos igual. Canal Once.

https://canalonce.mx/video/5803

¡Que interesante historia! ¿Pero qué van a hacer? Muy pronto nacerá el hermanito de Yaro y que injusta la actitud del Señor Godínez. Con justa razón el papá de Yaro está muy enojado, pero lo más interesante es lo que sigue en esta historia. Yaro al darse cuenta de la situación, toma la decisión de encontrar otros espacios para elaborar sus máscaras artísticas, como el parque. Y ahí se encuentra muchas veces con el Señor Godínez, entonces, ¿Qué hace Yaro?

Yaro, se concentra en realizar lo que más le gusta, que es expresar sus emociones a través del arte y sigue pintando, hasta que un día el Señor Godínez se da cuenta de algo. ¡Descubrió quién era Yaro!

¿Observas cómo una actitud asertiva permite expresar fácilmente tus ideas, tus emociones y necesidades?

Una actitud acertiva te hace capaz de escuchar con respeto lo que los demás piensan, incluso aunque no estés de acuerdo con ellos.

Con la comunicación asertiva, eres capaz de expresar tus emociones, como el enojo. ¿Hay algo que te tenga molesto o molesta? ¿De qué se trata?

Reflexiona sobre ese problema y sobre el valor de la comunicación acertiva para regular el enojo y resolver un conflicto dentro de tu comunidad

Escribe en tu diario de emociones la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Por qué ser asertiva o asertivo es tan importante en mi vida?

El Reto de Hoy:

Busca entender lo que estás sintiendo, expresa tus necesidades sin agredir, escucha activamente lo que los demás quieren decirte y así resolverás algún conflicto. Comparte con alguien cercano el tema de hoy, coméntale la importancia de ser asertivos o asertivas.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Alimento nutritivo

Aprendizaje esperado: Interpretar y usar información, explícita e implícita, contenidas en tablas.

Énfasis: Lectura de datos, explícitos o implícitos, contenidos en diversos portadores para responder preguntas.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión continuarás fortaleciendo tus conocimientos para distinguir entre datos de diversos productos, a fin de que puedas elegir los que más te convienen y le convienen a tu salud. Saber leer los datos e interpretarlos nos ayuda a tomar decisiones para nuestro beneficio.

En el caso de los productos que consumimos regularmente, conocer la cantidad de nutrientes nos permitirá saber qué consecuencias pueden traer nuestras decisiones, así como la fecha de caducidad, la fecha de elaboración, la dosis que debe emplearse, información nutrimental y más. Lo importante es tener presente la información para decidir qué hacer con ella.

¿Qué hacemos?

En esta sesión te enfocarás en revisar y analizar la información que se encuentra en los productos, en forma de tabla, la cual refiere a los nutrientes que consumimos día a día; esto es, la información nutricional.

Estas tablas dan la información nutricional de lo que consumimos, con la intención de lograr equilibrar nuestro consumo de ciertas sustancias que, en ocasiones, afectan nuestra salud y nuestro estado de ánimo. Este tema nos dará información para contestar el desafío 33 del Libro de Texto Gratuito, considerado en las páginas 62, 63, 64 y 65.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm?#page/62

¿Sabías que ciertas sustancias consumidas en mayor o menor cantidad a las que requiere tu cuerpo, pueden afectar tu salud o estado de ánimo?

En muchas ocasiones no sabemos lo que contienen los alimentos que consumimos y nos los comemos únicamente porque saben rico. Pero hay alimentos que, por ejemplo, tienen mucha grasa saturada.

La grasa saturada repercute en el almacenamiento del colesterol en nuestro cuerpo haciendo que nos agitemos más pronto y que en ocasiones tengamos sueño. Comer excesivamente este tipo de grasa puede desarrollar, con el tiempo, enfermedades cardiacas e incluso derrames cerebrales, por eso es importante controlar la cantidad que ingerimos diariamente, lo mejor sería ir con profesionales de la salud para que nos informen, estos profesionales reciben el nombre de nutriólogos.

Es muy importante tener en cuenta la información que contienen los distintos alimentos, porque si somos conscientes de lo que comemos, gozaremos de una vida más saludable. Por ejemplo a una persona le recomendaron comer máximo 13 gramos de grasas saturadas por día, para no exceder lo que su cuerpo necesita y poder mantenerse en buena condición.

En el caso de la persona que se menciona, ¿Qué sería mejor para cubrir el requerimiento de grasa saturada? ¿Comer pan de trigo?

¿O comer pan de maíz?

Para tener una respuesta correcta, se necesita investigar la información nutricional de cada uno de estos panes.

Si come 100 gramos de pan de trigo estará consumiendo 0.39 gramos de grasas saturadas y si come 100 gramos de pan de maíz consumirá 1.76 gramos de este tipo de grasa.

¿Qué sucederá si come 200 gramos de pan?

Para saberlo, tendríamos que hacer los cálculos correspondientes para considerar la cantidad que se acumula o se reduce dependiendo de lo que se pida.

Sumar dos veces la cantidad contenida en la tabla para saber lo que aportan 200 gramos.

Realiza el ejercicio en tu cuaderno, escribe pan de trigo aporta 0.39 g. por 100 g., 100+100=200 a 0.39+0.39=0.78 y pan de maíz aporta 1.76 g. 100+100=200 a 1.76+1.76=3.52.

Eso quiere decir que, al comer 200 gramos de pan de trigo habré ingerido 0.78 gramos de grasas saturadas y si como pan de maíz serán 3.52 gramos de grasas saturadas.

Es importante conocer que esto se suma a la cantidad total de alimentos que consumimos en un día. Si comieras puro pan, ya sea de trigo o de maíz, ¿Qué cantidad necesitarías consumir para ingerir 13 gramos de grasa saturada?

Se tienen que hacer operaciones con los valores para conocer la cantidad necesaria, se comenzaría por buscar un número que al multiplicarlo por 0.39, diera como resultado 13, una vez que lo encontremos, habría que hacer la correspondencia de que cada 0.39 gramos equivalen a 100 gramos de pan de trigo.

Actividad 1

Realiza una tabla de valores para conocer los gramos de pan que aportan 13 gramos de grasa saturada, de sesiones anteriores ya sabes que 1 kg. es igual a 1000 gramos y también conoces que cuando multiplicas por 10, 100 o 1000 se agregan ceros a la derecha o se recorre el punto decimal las cifras necesarias hacia la derecha (si consideras necesario, retomar el proceso de multiplicar por 10, 100 y 1000), obteniendo que 1 kg = 1000 g. de pan de trigo nos aporta 3.9 gramos de grasa saturada. Haciendo los cálculos correspondientes (completa la tabla) obtenemos que para tener 13 gramos de grasa saturada con pan de trigo tendríamos que tener entre 3300 g. = 3 kg. y 300 g. y 3400 g. = 3 kg y 400 g.

Grasa saturada Cantidad de pan de trigo 0.39 g. 100 g. 0.78 g. 200 g. 3.9 g. 1000 g. 7.8 g. 2000 g. 11.7 g 3000 g. 12.09 g. 3100 g. 12.48 3200 g. 12.87 3300 g. 13.26 g. 3400 g. 12.48 3200 g. 12.87 3300 g. 13.26 g. 3400 g.

¿Y con pan de maíz?

Con pan de maíz será menor cantidad, ya que aquí vemos que cada 100 gramos aportan 1.76 gramos que es una cantidad considerablemente mayor, haremos algo similar, construye una tabla que muestre que por cada 100 gramos de pan de maíz, se obtienen 800 gramos de consumo de pan de maíz, obteniendo más de los 13 gramos que recomiendan diarios. ¿Qué te conviene más?

Grasa saturada Cantidad de pan de maíz 1.76 g. 100 g. 3.52 g. 200 g. 5.28 300 g. 7.04 400 g. 8.8. 500 g. 10.5 600 g. 12.32 700 g. 14.00 800 g.

Es más conveniente comer pan de trigo ya que posee menos grasa saturada y suponiendo que comas 300 gramos de pan al día, el de trigo te dará 1.17 gramos de grasa saturada y el de maíz 5.28 gramos, dejando la oportunidad de completar la cantidad de grasas con la mezcla de otros alimentos.

Observa que en la tabla hay otro tipo de grasa, ¿Cómo puedes saber la cantidad total de grasa que tendrán 100 gramos de pan?

Tipo de grasa Trigo Maíz Grasas 160 g 10 g Grasas saturadas 0.39 g 1.76 g

Habrá que seleccionar las filas en donde están consideradas las grasas de cualquier tipo y se suma la cantidad de gramos que contiene cada tipo de pan, para el de trigo sumamos 160 + 0.39 y para el de maíz 10 + 1.76 escribe en tu cuaderno: 160 g. + 0.39 g. y 10 g. + 1.76 g. y realiza las sumas correspondientes, obteniendo que 100 gramos de pan de trigo nos aporta 160.39 gramos de grasa y 100 gramos de pan de maíz 11.76 gramos de grasa.

Dependiendo de la dieta de cada persona, le conviene comer pan de maíz si debe cuidar el consumo de las grasas en general, porque le aporta menor cantidad de grasas totales, aunque la saturada sea mayor, pero si la intención es cuidar el consumo de las grasas saturadas, entonces sería mejor comer pan de trigo.

Es muy importante leer en este tipo de tablas el tamaño y la cantidad de porciones que tienen los productos que regularmente consumimos y así comparar entre la diversidad de marcas que abundan, buscando siempre seleccionar los productos que más se adecuen a las necesidades de nuestro cuerpo.

Por ejemplo, el exceso de cloruro de sodio (sal) en el cuerpo también es malo para la salud, porque ocasiona que suba la presión arterial, lo cual hace trabajar más duro a tu corazón, lo que a la larga, provocará otras enfermedades.

Por ello es muy importante que al momento de revisar las etiquetas, también identifiques la cantidad de sodio o sales que tienen los alimentos, por ejemplo, el pan de trigo tiene 0.65g de sal y el de maíz 0.778g.

Recuerda que 1000 mg equivalen a 1g y que solo se divide entre 1000 para obtener los valores obtenidos.

¿Cuál te conviene más?

La OMS sugiere que las personas mayores a 15 años consuman 2.5g de sal al día, por lo que comer 100g de cualquier pan no sobrepasa lo recomendado, pero si consideramos que comemos 300g de pan, comeremos 2g de sal con el pan de trigo y 2.3g con el pan de maíz, porque 300 es tres veces 100; la sal total será la que suma .650 tres veces, para el pan de trigo y .778 tres veces para el de maíz. De esta manera podemos calcular las cantidades que debemos o queremos consumir de ciertas sustancias.

Como puedes darte cuenta, toda esta información es muy importante para tu salud y las matemáticas te pueden ayudar a tener una vida más saludable.

El Reto de Hoy:

Realiza un ejercicio con la tabla de información nutricional de algún producto que tengas en casa, pueden ser galletas, o algún pastelillo u otro. Calcula cuantas porciones comerías de ese producto y cuanto obtendrías de calorías, grasas, sodio, azúcar, fibra, escribe tus resultados en tu cuaderno.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

Aprendizaje esperado: Comprende expresiones para aceptar o rechazar peticiones.

Énfasis: Escucha y explora expresiones para aceptar peticiones. 

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a utilizar expresiones para aceptar o rechazar peticiones.

¿Qué hacemos?

Para la clase de hoy necesitas:

Notebook.

Pencil.

Recuerda hacer notas de todo lo que te parezca importante. Y a partir de tus notas puedes repasar, o también puedes enseñarle a alguien todo lo que has aprendido.

So, let’s start! – ¡Vamos a empezar!

Actividad 1

Inicia esta actividad realizando un ejercicio que además de movilizarte te permitirá practicar algunas palabras del vocabulario.

Con “left”, da un brinco a la izquierda.

Con “right”, da un brinco a la derecha.

Con “north”, al norte; con “east”, al este; con “south”, al sur; y con “west”, al oeste.

¡Very Good ¡, ¡Muy bien! let’s begin. ¡Comienza!

Right North Left West Right East Left South

¡Very Good ¡ ¡Muy bien!

En esta sesión vas a aprender a escuchar y explorar intercambios de expresiones para aceptar o rechazar peticiones. Para ello, observa las siguientes palabras que sirven para conectar ideas y expresiones.

If,que en español significa “si”. Seguramente estás pensando que la palabra “Si”, la has escuchado como “yes”, pero “If”, no es un “si” afirmativo, es un “si” condicional, y lo vas a utilizar cuando necesites expresar una acción y su consecuencia. Observa los ejemplos:

If you eat all your food, I can give you a dessert. Si te comes toda tu comida, puedo darte un postre.

En cambio, un “sí” de afirmación se emplea de esta manera:

¿Do you like apples? ¿Te gustan las manzanas?

Yes, I do. Sí me gustan.

¿Identificas la diferencia?

También en español hay una diferencia, observa, el “sí” de afirmación tiene acento y el “sí de condición no lleva acento. Del mismo modo, en inglés, el “Sí” de afirmación es “yes” y el “Si” de condición es “If”

¿Qué otras palabras podemos usar para conectar ideas en inglés?

then entonces and y because porque

“because” se usa para dar una razón a una acción, y como observarás, conecta dos oraciones, por ejemplo:

I like to eat bananas because they are sweet. Me gusta comer plátanos porque son dulces.

Podrías decirlo en dos oraciones separadas:

I like to eat bananas.

Bananas (they) are sweet.

Para eso sirven las palabras y expresiones que conectan ideas, en lugar de usar dos oraciones separadas, hacemos una sola.

I like to eat bananas because they are sweet. Me gusta comer plátanos porque son dulces.

That´s right. Es correcto.

Ahora, observa algunos ejemplos de cómo hacer peticiones.

¿Dad, can you give me some money?Papá, ¿me puedes dar algo de dinero?

Mom, don´t give me chicken, thank you. Mamá, ya no me des pollo, gracias.

Para hacer peticiones educadamente se usan las palabras siguientes, escríbelas en tu cuaderno.

CAN COULD WOULD

Te invito a observar las siguientes imágenes, te ayudarán a entender mejor el uso de estas palabras.

Observa con detenimiento esta imagen, a partir de lo que miras, ¿Qué imaginas que sucede?, ¿Qué estarán platicando?

Podría ser que el papá pregunte:

Could you taste the jam? ¿Podrías probar la mermelada?

Como te puedes dar cuenta, con base en una imagen, es posible crear un diálogo y como en un diálogo hay preguntas y respuestas, ¿Cuál podría ser la respuesta?, observa la imagen.

Como respuesta puede ser: “Yes, I could”, que significa, “sí puedo”. Así se va formando un diálogo, que es la interacción entre dos o más personas.

“Yes, I could”, es una forma de expresar aceptación, “sí puedo”.

¿Podría haber alguna otra forma de decirlo?

“Yes, I would love it”. “Sí, me encantaría”.

Otras expresiones que se pueden usar para aceptar algo pueden ser:

“that would be great”, “eso sería genial” o “Yes, of course”, “sí, claro”.

Actividad 2

Inventa 3 diálogos distintos a partir de la imagen que observaste al inicio.

Recuerda que en la primera imagen el papá preguntaba:

Could you taste the jam?¿Podrías probar la mermelada?

Y el hijo podría contestar:

Yes, I could. Sí puedo.

Ahora, imagina un diálogo con uno de los niños, de la misma imagen.

Can I have a piece of bread too? ¿Puedo tener una pieza de pan?

Of course, here you have. Por supuesto, aquí tienes.

Perfect! ¡Perfecto! Uno más.

Can you share with your brother? ¿Puedes compartir con tu hermano?

Yes, I can. Sí, puedo.

Well done. Bien hecho. Observa la siguiente imagen.

Ahora inventa tres diálogos distintos y compáralos con los siguientes.

Diálogo 1

Can you imagine? It was terrible. ¿Te lo puedes imaginar? fue terrible.

Yes of course. Sí, por supuesto.

Diálogo 2

Could you give me a bite of your bread? ¿Podrías darme un bocado de tu pan?

No, it is mine. No, es mío.

Diálogo 3

Can you eat faster, please? ¿Puedes comer más rápido, por favor?

Yes! I’s late, right? ¡Sí! Es tarde ¿verdad?

¡Qué simpáticos diálogos! Observa la siguiente imagen.

Inventar tres diálogos distintos, es probable que se parezcan a estos.

Diálogo 1

Could you lend me your marker? ¿Me prestas tu plumón?

Yes, here you have. Sí, aquí tienes.

Diálogo 2

Can you help me with my drawing? ¿Puedes ayudarme con mi dibujo?

That would be great! ¡Eso estará genial!

Awesome! ¡Sorprendente!

Diálogo 3

Would you like to paint my finger Green? ¿Te gustaría pintar mi dedo de verde?

No, because mom wouldn’t like it. No, porque no le gustaría a mamá.

Observa la siguiente y última imagen.

Elabora tres diálogos y revisa si se parecen a los siguientes.

Diálogo 1

Can you close the window, please? It is windy. ¿Puedes cerrar la ventana por favor? hace aire.

Yes, I can. Sí puedo.

Great! ¡Genial!

Diálogo 2

Could you come later? Because my mom is not at home. ¿Podría venir después? Porque mi mamá no está en casa.

Yes, of course. Sí, claro.

Good. Bien.

Diálogo 3

Would you like to go out and play? ¿Te gustaría salir a jugar?

No, I can’t because of the confinement I have to stay at home. No, no puedo, porque por el confinamiento tengo que quedarme en casa.

Perfect! Perfecto.

El Reto de Hoy:

Preséntale a alguien cercano alguna de las imágenes que más te haya gustado e invítalo a inventar un diálogo, respóndele con las palabras que expresan aceptación o rechazo, utilizando las frases en inglés que aprendiste en esta sesión.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

APRENDE EN CASA – ARTES: Tonana. El canto en lengua indígena

Aprendizaje esperado: Distingue las características principales de las técnicas elegidas y las utiliza con fines expresivos.

Énfasis: A partir de una secuencia musical primitiva relaciona y crea imágenes.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás que dentro de ti hay un instrumento invitado, que es la voz, cantando en diferentes lenguas indígenas e intepretada por una de las mejores cantantes mexicanas: ¡¡Tonana!!

Recuerda tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca importante o interesante del tema del día de hoy y tu libro de texto de Educación Artística, Sexto Grado, en la página 17.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6EAA.htm?#page/17

¿Qué hacemos?

Todos tenemos un instrumento maravilloso dentro de nosotros que es la voz. No podemos ver cómo funciona porque está dentro de nosotros, pero si es posible saberlo, investiga que partes de tu cuerpo se ponen en marcha cuando cantas, observando el siguiente video.

Video: Como funciona la voz al cantar.

Ahora trabaja con el ritmo. Investiga cómo construir instrumentos musicales con objetos de uso cotiadiano. ¡Puedes construir una cuica!

Observa el siguiente video para que puedas conocer cómo lo puedes hacer.

Video: Samba Cuica.

Ahora trabaja con la entonación, aprende a respirar correctamente. Observa cómo se debe respirar en el siguiente video.

Video: Cómo respirar bien (por la nariz) y gozar de buena salud.

Ahora realiza ejercicios de respiración con apoyo del diafragma, así como lo muestra el video.

También puedes realizar sonidos largos y cortos con afinación precisa en tono mayor. Prueba con el video siguiente.

Video: Canción sonidos largos y cortos.

Ahora diviértete con un Sketch donde un profesor de guitarra con poca paciencia se dispone a darle clases a un alumno, quien lo coloca en una situación terrible.

Video: Le guitariste.

Es importante que reflexiones sobre la importancia de seguir cantando en lenguas indígenas. Observa y disfruta el siguiente video.

Video: La Llorona interpretado en Náhuatl.

Trabajemos con la lectoescritura. Practica con sonidos largos y cortos, por ejemplo con figuras rítmicas donde revises su escritura y apreciación auditiva. Apóyate con el siguiente video.

Video: Las figuras rítmicas y sus tiempos.

Reflexiona respecto de la siguiente pregunta: ¿Qué relación existe entre la música y el arte primitivo?

Video: La música en la prehistoria.

Actividad 1

Busca ejemplos de instrumentos y arte rupestre. Identifica alguno, e imagina cómo se usaba.

El Reto de Hoy:

Disponte a cantar alguna canción que te agrade y percibe en tu cuello qué es lo que sucede. Repite el ejercicio con alguna persona de tu familia y explícale por qué dentro de su cuerpo hay un instrumento y cuál es. Invitala a que canten juntos.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales, para saber más.

