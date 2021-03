Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 16 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 16 de marzo del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del martes 16 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy martes 16.

APRENDE EN CASA – HISTORIA: Historia Bandz, un juego de repaso

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia del espacio geográfico para el desarrollo de las culturas mesoamericanas e identifica las características de los periodos.

Énfasis: Repaso: Preclásico, clásico, postclásico.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas a reconocer la importancia del espacio geográfico para el desarrollo de las culturas mesoamericanas e identificaras las caracteristicas de los periodos Preclásico, clásico y postclásico.

¿Qué hacemos?

Has terminado de revisar a las civilizaciones andinas y mesoamericanas, y es tiempo de realizar un repaso de todo lo que abordaste durante estas sesiones.

En esta ocasión repasarás jugando un juego similar, se llama Historia Bandz.

Descubre la civilización detrás de su historia.

Para esta sesión vas a necesitar:

2 tiras de cartón o de foami.

12 tarjetas bibliográficas blancas.

2 hojas blancas.

Imágenes de las civilizaciones mesoamericanas y andinas.

Pegamento, tijeras, regla, lápiz .

Libro de Historia de sexto grado.

Con las tiras de foami o cartón vas a elaborar bandas para la cabeza. Una vez que tengas elaboradas tus bandas, en la parte de en medio realizarás un pequeño corte para poder colocar la tarjeta.

Con las fichas bibliográficas deberás realizar 12 tarjetas para cada una de las civilizaciones. En caso de que no tengas fichas, pueden elaborarlas con cartón y la imagen correspondiente a cada civilización.

En tu libro revisarás las páginas 54 a la 75.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/54

Para comenzar observa cómo debes realizar tus tarjetas y las civilizaciones que deben contemplar:

-Civilización Chavín.

-Civilización Moche.

-Civilización Nazca.

-Civilización Tiahuanaco.

-Civilización Huari.

-Civilización Inca.

-Civilización Olmeca.

-Civilización Zapoteca.

-Civilización Teotihuacana.

-Civilización Maya.

-Civilización Tolteca.

-Civilización Mexica.

Una vez que hayas realizado tus tarjetas, podrás realizar su tablero, el cual debe contener las pistas o características de cada civilización.

Deberás elaborar un tablero de pistas para las civilizaciones andinas y otro para las mesoamericanas. Cada jugador debe tener ambos tableros.

Imagina que el juego ya se está desarrollando para ver cómo se van mencionando las pistas, deberás estar atento para completar tus tableros de pistas, con los datos que se mencionen.

Un jugador escoge una de las tarjetas y, sin verla, la coloca en su banda. El otro igual tomará una tarjeta y la colocará en su banda.

Voltea tu tablero de pistas, ya que no se vale ver las características, si no, identificarías muy rápido la civilización.

Voltea tu tablero.

¿Qué civilización soy?

Van las pistas. Pon mucha atención.

-Se ubicaron en la zona sur de lo que hoy es Perú.

-Se desarrollaron entre el 100-800 d. C.

-Usaron acueductos subterráneos para sembrar.

-Comían maíz, quinoa y pallares.

-Criaban llamas y alpacas.

-Realizaban geoglifos que sólo son apreciables desde el aire.

-Elaboraban textiles con algodón y alpaca.

-Reducían cabezas humanas.

-Practicaban el sacrificio

-Elaboraban cerámica policroma.

-Tenían un gobernante y sacerdote.

-Su población estaba formada por artesanos, pescadores y campesinos.

¿Qué civilización soy? ¿Observa que se mencionó que criaban alpacas y llamas? Pues debe ser una civilización andina.

Concéntrate en las particularidades de la civilización, porque recuerda que hay elementos que son similares entre civilizaciones, como el sacrificio humano, que puede ser de civilizaciones andinas o mesoamericanas.

¿Ya lo resolviste?

Nota las particularidades, la reducción de cabezas humanas o cabezas trofeo esta característica es de la civilización Huari y Nazca.

Busca otra particularidad. La realización de geoglifos.

Es la civilización Nazca.

Si tienes dudas apóyate en tu libro de Historia para ver de qué civilización se trata.

Recuerda que no hay otra civilización andina que hiciera este tipo de figuras que solo se pueden observar si se sobrevuela el terreno donde fueron elaboradas.

¡Juega otra vez!

Dale la vuelta a tu tablero de pistas.

¿Qué civilización es?

Van las pistas, mucha atención:

-Civilización del periodo Posclásico mesoamericano.

-Se asentaron en el Lago de Texcoco.

-Usaron chinampas para sembrar.

-Cultivaron maíz y frijol.

-Construyeron el Templo Mayor.

-Intercambiaban productos en el mercado de Tlatelolco.

-Creían en Huitzilopochtli y Quetzalcóatl.

-Formaron un imperio gracias a su poder militar.

-Su gobernante era conocido como Huey Tlatoani.

-Tenían guerreros águila y jaguar.

-Realizaban sacrificios humanos.

¿Ya sabes que civilización es?

Es del Posclásico mesoamericano, por lo tanto, no es una civilización andina.

Del posclásico puede haber dos opciones, mexicas o toltecas.

Identifica alguna otra particularidad que te ayude a saber qué civilización es.

Los sacrificios humanos y el cultivo de maíz y frijol no pueden ser porque tanto toltecas como mexicas los realizaban. Por lo que podrías rescatar las siguientes particularidades: El templo mayor, las chinampas, el Tlatoani, el Lago de Texcoco y Huitzilopochtli. Lo que apunta a la civilización Mexica.

Identificaste las particularidades!

No hay otra civilización que tenga un calendario dirigido a Huitzilopochtli su dios del Sol y la guerra, además, las chinampas fueron invento de los mexicas, para sobrevivir en las pantanosas aguas del Lago de Texcoco y extender sus tierras de cultivo. Quizá lo único que se les parezca son los waru waru de la civilización Tiahuanaco.

Vuelve a tomar una tarjeta de cada una.

Voltea tu tablero para poder ver las pistas. Presta atención.

-Civilización del periodo Clásico mesoamericano.

-Se asentaron en tierras fértiles y con abundante agua al sureste de Mesoamérica.

-Cultivaron maíz y frijol.

-Construyeron Tikal, Bonampak, Chichen Itzá, Palenque, entre otros.

-Practicaron el trueque.

-Tallaron esculturas en jade, conchas y caracoles marinos.

-Inventaron calendario, un sistema de numeración y el cero.

-Practicaron el juego de pelota.

-Su sociedad se organizaba en gobernante, sacerdote, guerreros, artesanos y campesinos.

Otra vez Clásico mesoamericano. Eso indica parte de la ubicación geográfica, en cuanto a tiempo, dice Clásico; podemos pensar en la maya, zapoteca o teotihuacana.

¿Tienes alguna civilización en mente?

Se quedó que la práctica del juego de pelota se extendió por varias civilizaciones mesoamericanas, por lo que no da mucha información. Ahora, podrías pensar en el tallado de esculturas en jade, pero eso es una actividad que realizaban tanto mayas como zapotecas.

Busca otra particularidad.

Presta atención a sus centros ceremoniales. Son Tikal, Bonampak, Palenque entre otros, todos ellos están al sur de México y la única civilización que abarcó el sur de Mesoamérica es ¡La civilización maya!

Esta pirámide enclavada en medio de la selva tropical está en Tikal, Guatemala, y es una de las tantas ciudades importantes de la civilización maya.

Ahora debes dar otra vuelta a tu tablero.

¿Qué civilización es?

Van las pistas.

-Civilización del periodo Posclásico mesoamericano.

-Se asentaron en Tula, Hidalgo.

-Usaron terrazas de ladera para sembrar y aprovechar el agua de la lluvia.

-Cultivaron maíz y frijol.

-Practicaron el trueque.

-Creían en Quetzalcóatl.

-Tallaron los gigantes de Tula, monolitos de piedra.

-Su sociedad se organizaba en gobernante, sacerdote, guerreros, artesanos y campesinos.

-Realizaban sacrificios humanos.

¿Ya sabes qué civilización es?

Analiza las pistas. Es una civilización del posclásico mesoamericano, que cultivó maíz y frijol y realizaban sacrificios humanos. Puede ser la civilización tolteca o mexica.

¿Qué particularidades puedes observar en las pistas?

La más clara es que se asentaron en Tula, Hidalgo y que tallaron los atlantes de Tula o gigantes de Tula. Así que es la Civilización Tolteca.

Identificaste muy bien las particularidades que indicaban la civilización.

En la imagen pueden verse los gigantes de Tula. Recuerda que los toltecas fueron grandes artesanos y lo demostraron tallando estos grandiosos monolitos que puedes apreciar en Tula, Hidalgo.

Es momento de tomar nuevamente una tarjeta.

Presta atención a las pistas, para que te sea fácil identificar la civilización. Recuerda prestar atención a las particularidades de la civilización.

Las pistas son las siguientes:

Primera civilización andina que se desarrolló entre 1200 y el 400 a. C.

Se ubicó cerca del río Marañón.

Comían maíz, quinoa y pallares.

Criaban llamas y alpacas.

Tallaban cabezas de piedra con características humanas y animales.

Elaboraban textiles con algodón y alpaca.

Practicaban el sacrificio.

Tenían un gobernante y sacerdote.

Su población estaba formada por artesanos, pescadores y campesinos.

Podrás darte cuenta de que dentro de las pistas hay varias generalidades que distinguen a las civilizaciones andinas. Con seguridad notaste que estás tratando de identificar a una civilización andina.

Ahora de todas las generalidades que notas debe haber algunas particularidades que ayuden a identificar la civilización.

Primera particularidad, se menciona que fue la primera civilización andina, esto ya da una pista, pero para reafirmar el análisis, pon atención en el tallado de las cabezas de piedra con características humanas y animales. Así que es la civilización Chavín.

En la tarjeta hay una imagen de una cabeza clava, la cual contiene esa mezcla de rasgos humanos y animales.

¿Qué civilización es?

Presta mucha atención a las pistas, y sobre todo a las particularidades:

-Primera civilización mesoamericana.

-Se ubicó en los actuales estados de Veracruz y Tabasco.

-Construyeron cabezas colosales de piedra.

-Inventaron el juego de pelota y un calendario.

-Amontonaron cúmulos de tierra para construir sus pirámides.

-Cultivaron maíz y frijol.

-Sus dos principales centros ceremoniales son: La Venta y Tres Zapotes.

-Tenían gobernantes -sacerdotes, guerreros y el resto de la población eran artesanos y campesinos.

Otra vez civilización mesoamericana, pero en esta ocasión dice primera, lo que da idea y se confirma con sus centros ceremoniales, La Venta y Tres Zapotes, para rematar el tallado de las cabezas colosales. ¡Es la civilización olmeca!

En la imagen respectiva puedes ver un rasgo distintivo de la que es considerada la civilización madre de Mesoamérica: las cabezas colosales.

¿Qué civilización es?

Lee atentamente las pistas:

-Civilización del periodo Clásico mesoamericano.

-Se establecieron en el Estado de México.

-Cultivaron maíz y frijol.

-Construyeron las pirámides del Sol y de la Luna.

-Practicaron el trueque.

-Elaboraron herramientas de obsidiana y ónix.

-Creían en Tláloc y Quetzalcóatl.

Esta es fácil: Civilización del clásico mesoamericano, que además construyó las pirámides del Sol y de la Luna y su Dios fue Quetzalcóatl. Estoy segura que es Teotihuacan.

Si observas la imagen, se muestra la majestuosa pirámide del Sol.

¿Qué civilización es?

Pon atención a las pistas:

-Usaron terrazas de ladera para sembrar.

-Comían maíz, quinoa y pallares.

-Criaban llamas y alpacas.

-Elaboraban ponchos.

-Implementaron la mita.

-Veneraban a Viracocha y a Inti

-Su gobernante era conocido como Sapa Inca.

-Formaron un gran imperio.

-Construyeron las ciudades de Cuzco y Machu Pichu.

-Su población estaba formada por guerreros, artesanos, pescadores y campesinos.

Primero, es una civilización andina; las llamas y las alpacas lo indican. Y segundo, construyeron Cuzco y Machu Pichu y que a su gobernante le llamaban Sapa Inca. Es la civilización Inca. Observa la imagen, se muestra Machu Pichu, enigmática ciudad ubicada en el corazón de los Andes peruanos.

Continúa, toma otras cartas.

Presta mucha atención a las pistas y no se olviden de identificar las particularidades de la civilización:

-Civilización del periodo Clásico mesoamericano.

-Se asentaron en tierras fértiles y con abundante agua.

-Se establecieron en Oaxaca.

-Cultivaron maíz y frijol.

-Construyeron Monte Albán.

-Practicaron el trueque.

-Tallaron esculturas en jade, conchas y caracoles marinos.

-Practicaron el juego de pelota.

-Realizaron observatorios astronómicos.

-Su sociedad se organizaba en gobernante, sacerdote, guerreros, artesanos y campesinos.

Es la civilización Zapoteca. Se sabe porque una de sus particularidades es que construyeron Monte Albán en Oaxaca, y la imagen que tenía es justo de Monte Albán.

Atención a las pistas:

-Se ubicó cerca del Lago Titicaca, entre los actuales Bolivia y Perú.

-Se desarrollaron entre el 100 a. C. y el 1200 d. C.

-Usaban totoras para pescar.

-Usaron waru waru para sembrar.

-Comían maíz, quinoa y pallares.

-Deshidrataban la papa y la carne de llama.

-Su economía se basó en la crianza de llamas y alpacas.

-Construyeron la Puerta del Sol y monolitos.

-Practicaban el sacrificio.

-Tenían un gobernante y sacerdote.

-Su población estaba formada por artesanos, pescadores y campesinos.

Se ubicaron entre Bolivia y Perú en el Lago Titicaca, usaban totoras y construyeron la famosísima Puerta del Sol, entonces es Tiahuanaco, además su imagen muestra un monolito, muy parecido al de los Toltecas.

Continúa con las últimas cartas.

Van las pistas:

-Se ubicó cerca de un río, ubicado en la costa norte de Perú.

-Usaban totoras para pescar.

-Comían maíz, quinoa y pallares.

-Criaban llamas y alpacas.

-Tallaban retratos humanos en huacos.

-Elaboraban objetos con plata y oro.

-Practicaban el sacrificio.

-Construyeron las huacas del sol y de la luna.

-Tenían un gobernante-sacerdote.

-Su población estaba formada por artesanos, pescadores y campesinos.

¡Es la Civilización Moche! Los huaco retratos y las huacas del sol y de la luna son las particularidades que lo indicaron.

Van las últimas pistas:

-Se desarrollo entre 550 y 900 d. C.

-Usaron andenes de agricultura.

-Comían maíz, quinoa y pallares.

-Criaban llamas y alpacas.

-Destacaron en la elaboración de ponchos.

-Elaboraban objetos con plata y oro.

-Practicaban el sacrificio.

-Construyeron caminos y ciudades amuralladas como Piquillacta.

-Tenían un gobernante y sacerdote.

-Su población estaba formada por guerreros, artesanos, pescadores y campesinos.

La última civilización andina y las particularidades que ayudan a identificarla son la construcción de caminos y ciudades amuralladas como Piquillacta. ¡Es la civilización Huari!

Recuerda que lo importante del juego es la elaboración de los tableros de pistas o características de cada civilización que te permitan repasar todo lo que has visto en las clases de historia.

Toma en cuenta que pareciera que las civilizaciones no tienen nada en común y son conjuntos humanos aislados; pero la verdad es que, incluso, aunque estuvieron asentadas a kilómetros de distancia las unas de las otras, como es el caso de las andinas y las mesoamericanas, te sorprenderá lo mucho que tuvieron en común.

Hay elementos ya mencionados con anterioridad, como son la ubicación cerca de cuerpos de agua, la agricultura, la domesticación de animales, la elaboración de objetos con materiales de la región, el comercio, la construcción de templos ceremoniales y ciudades, la religión politeísta, la organización en estratos sociales y, por supuesto, la concentración del poder en un gobernante.

Las civilizaciones, así como tienen elementos en común, también tienen elementos que las distinguen a unas de otras. Estos elementos particulares dependen de su ubicación geográfica, las características del lugar donde se asentaron y, finalmente, de la organización social y creencias de cada agrupación humana.

El Reto de Hoy:

Una vez que hayas realizado los tableros, analiza las similitudes y las diferencias entre civilizaciones y por supuesto, puedes divertirte en familia jugando “Historia Bandz”.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más.

Descarga tu clase dandoclic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Matemáticas en las maravillas de México

Aprendizaje esperado: Define y distingue entre prismas y pirámides; su clasificación y la ubicación de sus alturas.

Énfasis: Genera prismas y pirámides mediante el desplazamiento de figuras planas; diferencia entre prismas y pirámides; concepto de la altura en prismas y pirámides.

¿Qué vamos a aprender?

Distinguirás entre prismas y pirámides, a partir de su clasificación y la ubicación de sus alturas.

¿Qué hacemos?

¿Sabías que en nuestro país existen lugares con paisajes naturales especiales, que te causan curiosidad y que seguramente te llevan a preguntarte, y esto ¿Cómo se formó?

En alguna ocasión quizá hayas escuchado hablar del Cañón de Sumidero en Chiapas, el cual es una maravilla. ¡Hay lugares muy bonitos en nuestro país!

Los materiales que requieres tener a la mano son: Mucha disposición, tu libro de texto de Desafíos Matemáticos de sexto grado, lápiz, goma y sacapuntas.

¿Sabes qué es el proyecto “Pueblo Mágico”? En 2001 la Secretaría de Turismo, junto con otras dependencias, creó ese proyecto con la idea de reconocer, promocionar y resguardar determinados lugares de la república por su riqueza cultural y otros, a los que también se les reconoce por la magia que emana de sus atractivos naturales. Actualmente en nuestro país existen 132 Pueblos Mágicos.

En este momento, de estar en casa, puedes preguntarle a tus familiares por los lugares que conocen y que les gustan o, si tienen oportunidad, de realizar recorridos virtuales.

¿Has oído hablar de un pueblo mágico llamado Huasca de Ocampo?

Es un pueblo mágico donde encontrarás lugares históricos ¡y ahí está el Museo de los Duendes! que dicen que es muy interesante.

Este Pueblo mágico, se encuentra en el Estado de Hidalgo y ahí existe un lugar natural llamado Prismas basálticos.

Un alumno de sexto de primaria de la ciudad de México, compartió unas fotografías que tomó su papá cuando fueron de paseo.

Observa las imágenes que compartió:

Estos son los Prismas Basálticos. Fueron descubiertos por el Barón Alexander Von Humboldt, en 1803. Son un fenómeno geológico, casi único en el continente. Los prismas basálticos se componen de un sin número de columnas de basalto.

Increíbles maravillas que nos brinda la naturaleza. Es muy impresionante que de manera natural las rocas tengan formas geométricas.

Son rocas de basalto, lo que observas como columnas, ¿Qué forma tienen las columnas? ¿Qué te recuerdan?

Si, en efecto, tienen que ver con su nombre, prismas. Son muy parecidos a los prismas que se trabajaron en los desafíos 28 y 29 del libro de texto.

La forma de las columnas tiene que ver con la palabra prismas.

Observa la imagen de los prismas basálticos, de acuerdo con lo que identificas en la imagen puedes decirme, ¿Qué es un prisma?

Un prisma es un cuerpo geométrico que tiene características específicas.

En una tabla como la que a continuación se muestra ve registrando esas características.

Observa primero la siguiente imagen:

Están marcadas unas líneas de color diferente en algunos prismas, ¿Qué elemento del prisma pueden estar señalando?

Es la altura de un prisma.

Registra el primer dato en la tabla, qué título hay que ponerle a la columna.

El título de la tabla dice “cuerpos geométricos” entonces puedes escribir en la columna de la izquierda “Prismas” porque es lo que estas observando.

Escribe en tu tabla “Prisma” en la primera celda del lado izquierdo y en la siguiente celda “Altura”.

En esta imagen, observa la figura y el cuerpo geométrico, ¿Cuál es cada uno?

La figura geométrica es la de lado izquierdo y el cuerpo geométrico es el del lado derecho.

¿Qué observas específicamente de la altura? ¿Qué relación observas entre la primera figura y la segunda?

A la izquierda tenemos un polígono de 6 lados, y a la derecha podemos ver el desplazamiento de un polígono sobre el eje vertical, que es esta línea roja, que pasa por su centro. Así se forma un cuerpo geométrico.

El desplazamiento del polígono sobre el eje vertical describe en su trayecto al cuerpo geométrico llamado prisma. El eje vertical es la altura de este cuerpo geométrico llamado prisma. El polígono es su base, entonces, ¿Cuántas bases tiene un prisma?

Dos bases, el polígono es el mismo arriba y abajo en este caso. Registra “2 bases”.

Aquí tienes cómo queda completo. ¿Qué otra cosa puedes observar ahora en el prisma?

Que los lados del prisma son rectángulos.

Registra en tu tabla los rectángulos que menciona conductora. Dichos rectángulos se llaman caras laterales del prisma. (registra en la tabla “caras laterales”) ¿Qué más observas en la imagen?

También puedes observar unas líneas que van de una cara a la otra del prisma, se llaman aristas.

Las aristas son esos bordes que se forman por la unión de dos caras en un cuerpo geométrico. Registra “aristas”. ¿Sabes cómo se llama a la unión de las aristas con las bases?

Se llaman vértices, escribe “vértices” en la tabla.

Ya se completaron las características de los prismas.

Entonces, ¿Por qué se les llaman prismas basálticos?

Porque tienen todas sus características: Altura, y vaya que la tienen, algunos miden hasta 40 metros.

También tienen 2 polígonos iguales de base unidos por caras rectangulares.

Y tienen vértices y aristas.

Efectivamente los prismas basálticos cumplen con todas las características de un prisma.

Hay otros cuerpos geométricos como las pirámides de Teotihuacán en el estado de México.

Las pirámides se encuentran en San Juan Teotihuacán, uno más de los pueblos mágicos de México.

Teotihuacán significa “Lugar donde están los dioses” o “Lugar que tiene a nuestros dioses”, por lo tanto, según la mitología náhuatl, representa el lugar en donde fueron creados el sol y la luna, por eso ahí las pirámides más altas ¡son las del sol y la luna! Una es más grande que otra.

Hay algo muy importante, en realidad, las pirámides de Teotihuacán son pirámides truncas o truncadas, pues no poseen algunas características que las pirámides completas sí poseen. Hoy vas a descubrir, por qué es mucho mejor nombrarlas como basamentos piramidales, aunque esto no les quita la maravilla arquitectónica que son.

Vas a descubrir por qué las llaman basamentos piramidales o pirámides truncas.

Observa la imagen. Como puedes ver, tiene un polígono amarillo que inicia su desplazamiento sobre un eje vertical, como lo indica la línea roja que sube perpendicular desde el centro del polígono. ¿Qué sucede con el polígono amarillo durante su desplazamiento y al término de éste?

¡Va haciéndose más pequeño hasta que desaparece!

Realmente va disminuyendo su tamaño hasta sólo convertirse en un punto. ¿Sabes qué representa el eje vertical que sale del centro del polígono?

Como es un eje vertical, es decir, perpendicular a la base de este cuerpo geométrico, es la altura.

Ve registrando la información acerca de las pirámides en una tabla como la que usaste anteriormente.

Escribe cómo título “Pirámides” y “altura”, que es el eje vertical.

Como pudiste ver en la imagen, en este cuerpo geométrico también hay un polígono. ¿Qué representa ese polígono?

La base de la pirámide.

¿Cuántas bases tenemos?

Una base, entonces registra “1”en Base.

Observa la siguiente imagen, está completa pirámide. ¿Qué más puedes observar?

Las caras laterales en este cuerpo geométrico son triángulos.

Este cuerpo geométrico tiene sus caras laterales en forma de triángulos.

Las caras laterales están unidas por sus aristas.

Hay aristas en las pirámides y la unión de las aristas se llama vértice. En este cuerpo geométrico también hay un polígono. ¿Qué representa ese polígono?

La base de la pirámide, regístralo en tu tabla.

¿Cuántas bases hay?

Una base, entonces escribe “1” base.

Observa la siguiente imagen, con esto tienes la pirámide completa, ¿Qué más puedes observar?

Las caras laterales en este cuerpo geométrico son triángulos. Las caras laterales están unidas por sus aristas.

Hay aristas en las pirámides y la unión de las aristas se llama vértice.

Ya completaste la tabla.

¿Sabes cómo se llama al vértice que tiene hasta arriba la pirámide?

Es un vértice común a todas sus caras laterales y le puedes llamar “cúspide”.

Ahora regresa a las pirámides de Teotihuacán. ¿Ya te diste cuenta por qué no son pirámides completas, es decir, por qué son pirámides truncas o basamentos piramidales?

El basamento piramidal tiene una base, altura, aristas, vértices, pero hay una característica de las pirámides completas que no encontramos en ellas. Compara con la imagen de las pirámides, ¿Cuál es la característica por la cual las pirámides de Teotihuacán son basamentos piramidales o pirámides truncas?

En efecto, no tienen el vértice de arriba o cúspide. Le falta esa característica para ser una pirámide completa.

En la zona arqueológica de San Juan Teotihuacán, vas a encontrar basamentos piramidales o pirámides truncas, pero no pirámides completas.

¿Todos los prismas y las pirámides son iguales entre sí?

Observa la siguiente imagen. En la parte de arriba están tres prismas y en la parte de abajo tres pirámides; podemos ver las aristas, los vértices y las bases de cada cuerpo geométrico. ¿Qué forma tienen las bases?

El primer prisma tiene dos bases cuadradas, el segundo prisma dos bases triangulares y el tercer prisma dos bases pentagonales.

Con lo que acabas de observar, ¿Puedes resolver la siguiente pregunta?

¿Son iguales o no los prismas entre sí? ¿Son iguales entre sí las pirámides?

Todos los prismas tienen características iguales como la forma de sus caras laterales que siempre son rectángulos, también que tienen dos bases, aunque en eso son diferentes, por la forma de su base. Y en las pirámides todas sus caras laterales son triángulos, pero puede cambiar la forma de su base.

Realiza algunas comparaciones entre pirámides y prismas para que te queden más claros los conceptos.

En la tabla fuiste anotando las características de los cuerpos geométricos. En la primera columna están las características de los prismas y en la última columna las de las pirámides.

En medio quedaron dos columnas: Una corresponde a los prismas, y la otra a las pirámides.

Coloca una “palomita”, si la característica que se mencione corresponde tanto a los prismas como a las pirámides.

Cuando una característica no sea igual colocarás una “cruz” (X), esto significa que no tienen esa característica.

Elige un prisma y una pirámide que en su base tenga la misma figura geométrica y luego analiza en qué se parecen, es decir, qué características son iguales en ambos y qué características son diferentes.

¿El cuerpo geométrico que elegiste tiene altura?

Como los dos tienen altura marca con una “palomita”.

¿Los dos cuerpos geométricos tienen dos bases?

No, las pirámides sólo tienen 1 base y los prismas tiene dos bases.

Además los prismas tienen dos polígonos como base y las pirámides sólo tienen uno.

Coloca una “cruz”, porque las pirámides tienen 1 base y los prismas 2 y les anotas el número de bases que tiene cada cuerpo.

Ya identificaste que los dos cuerpos geométricos tienen caras laterales, pero ¿Cómo son las caras laterales de un prisma? ¿Cómo son las caras laterales de una pirámide?

Se debe colocar una cruz porque las caras laterales de los prismas son rectángulos y las caras laterales de las pirámides son triángulos.

Los prismas tienen caras laterales rectangulares, y las caras laterales de las pirámides son triángulos, por lo tanto, es correcto colocar que en eso son diferentes, entonces coloca una cruz.

¿Los prismas y las pirámides tienen aristas?

Los dos cuerpos geométricos tienen aristas que son los bordes donde se unen las caras. Así que coloca una “palomita” en los dos.

Pero, debes tener presente que el número de aristas cambia de acuerdo con el número de lados que tenga el polígono que forme la base en ambos cuerpos geométricos.

Además, con los vértices sucede exactamente lo mismo que con las aristas: los dos cuerpos geométricos tienen vértices, pero su número depende de la forma del polígono de la base de cada uno y la forma en que sus caras se unen.

Entonces aquí también son iguales porque los dos tienen aristas y vértices, aunque su número difiera de acuerdo con la forma de su base.

Has terminado de completar la tabla. ¿Puedes explicar un poco más esto de que el número de aristas y vértices es diferente en los dos?

Observa un prisma y una pirámide con base cuadrada, identifica que el prisma y la pirámide tienen 4 caras laterales; sin embargo, el prisma tiene 12 aristas y la pirámide tiene 8 aristas. Ahora, fíjate en el número de vértices, en el prisma son 8, mientras que en la pirámide son solamente 5.

Los prismas son cuerpos geométricos que se distinguen principalmente por la forma de sus dos bases. El polígono que forme las bases determinará el nombre del prisma. Por ejemplo, en la imagen hay un prisma cuadrangular porque sus dos bases son cuadradas, un prisma triangular, porque sus dos bases son triángulos y un prisma pentagonal porque sus dos bases son pentágonos.

Lo mismo sucede con las pirámides, estos cuerpos geométricos únicamente tienen una base y la figura que la forme determina su nombre.

Así puedes observar que puede existir una pirámide cuadrangular porque su base es un cuadrado, una pirámide triangular porque su base es un triángulo y una pirámide pentagonal, porque su base es un pentágono.

Entonces es muy importante que te fijes cómo son las bases de los prismas y las pirámides para darles un nombre específico.

Recorrer pueblos mágicos te ayudó a analizar prismas y pirámides. Pero hay que recordar que ahorita es tiempo de quedarse en casa para cuidarnos todas y todos.

El Reto de Hoy:

Comenta con alguien cercano, lo que aprendiste sobre los prismas y las pirámides, preséntale tu cuadro de semejanzas y diferencias y eplícale en qué consisten.

Identifica si en tu comunidad hay este tipo de construcciones y cuando ya se puedan visitar, acude y disfrútalas.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Manual de juegos de patio y relato histórico (repaso)

Aprendizaje esperado: Reconoce los rasgos esenciales de un manual de juegos de patio.

Reflexiona sobre las principales características de los relatos históricos.

Énfasis: Reflexiona sobre los elementos que caracterizan un manual de juegos de patio (formato gráfico, el uso del infinitivo o imperativo, uso de verbos, adjetivos y adverbios en instructivos, palabras que indican orden temporal, marcas gráficas como ordenadores para indicar una secuencia de actividades en instructivos, etcétera).

Reflexiona sobre las particularidades fundamentales del relato histórico (función, características del lenguaje formal al escribirlo, sucesión y simultaneidad de las acciones, relación de causa y consecuencia, relaciones cohesivas, etcétera).

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer los rasgos esenciales de un manual de juegos de patio y reflexionarás sobre las principales características de los relatos históricos: lenguaje formal, sucesión y simultaneidad de las acciones, relación causa y consecuencia, entre otros.

¿Qué hacemos?

Esta sesión la dedicarás a repasar y a fortalecer los aprendizajes recientemente construidos a partir del trabajo con las prácticas sociales del lenguaje 6, 7 y 8, es decir, las dedicadas al manual de juegos de patio y al relato histórico, repasarás lo trabajado en las dos primeras prácticas sociales.

El propósito de la sesión es que reconozcas los rasgos esenciales de un manual de juegos, y, en la segunda, reflexionar sobre las principales características de los relatos históricos.

Los materiales que requerirás son: Libro de Texto, diccionario, cuaderno, y lápiz o pluma para escribir. Es muy importante que tengas a la mano tu diccionario, recuerda tenerlo siempre a la mano, durante esta sesión y también al leer o al estudiar otras asignaturas. Úsalo con libertad y no sólo investigues en torno a las palabras que buscamos aquí.

Actividad 1

Leerás el cuento más pequeño del mundo se titula “El dinosaurio” y su autor es el escritor nacido en Honduras, nacionalizado guatemalteco, Augusto Monterroso. Tito para sus cuates, quien, por cierto, radicó en México buena parte de su vida.

“El dinosaurio”

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”

Monterroso, Augusto, Obras completas (y otros cuentos),

tercera edición, México, Joaquín Mortiz, 1971, p. 77

Si analizas este cuento, podrás darte cuenta de que cumple, entre otras cosas, con la estructura tradicional del cuento, compuesta de planteamiento, nudo y desenlace. Recuerda que la información no siempre es explícita y que para obtenerla debes reflexionar sobre lo leído, hacer inferencias, plantear preguntas y, sobre todo, disfrutar de la lectura.

Analiza el cuento con tu familia, también puede gustarles el ejercicio.

Es una buena manera de aprender a leer en la acepción que implica “comprender” y no sólo “decodificar símbolos”. Es importante que hagas ejercicios de análisis como los que has realizado, por medio de preguntas.

Así, puedes comenzar a leer en tiempos recientes. Es muy valioso que reconozcas tu nivel de comprensión sobre los textos, que no solo se quede en si te gustó o no.

Llegó el momento de comenzar con el repaso, primero sobre el manual de juegos para patio, y luego sobre el relato histórico.

Muy interesantes esas dos prácticas sociales del lenguaje. La primera te pudo recordar tu infancia, mientras que la segunda te acercó a una de tus principales pasiones en la vida: La historia, y te mostró con claridad a un personaje extraordinario: Don Francisco Villa.

Si lo recuerdas, primero identificaste y reconociste diversos juegos de patio, y los enlistaste, con el propósito de elegir uno y de elaborar un manual dirigido a niños más pequeños.

Este ejercicio de memoria te trajo al presente recuerdos preciosos jugando resorte, avión, gato, escondidillas, ponle la cola al burro, encantados, estatuas de marfil, listones y varios más.

Aprendiste a distinguir los juegos de patio de los de mesa, y concluiste que los juegos que realizas en la escuela son denominados de patio, o lo que es igual, juegos al aire libre, sin embargo, también se aclaró que no hay que confundirlos con los deportes.

Los juegos de patio o al aire libre requieren actividad física, aunque no es indispensable la disciplina.

Por otro lado, los juegos de mesa son de esparcimiento y también pueden considerarse juegos mentales porque, por lo general, exigen reflexión y estrategia.

También se resaltaron algunas de las razones por las que el juego es una de las actividades más importantes de la infancia.

Primero porque te ayuda a estrechar lazos afectivos, además, te enseña a respetar reglas, fomentando así la convivencia y el trabajo en equipo, también es beneficioso para aprender a ganar y a perder, lo cual no siempre es sencillo. Estimula la creatividad, te alegra y puede contribuir a nuestro fortalecimiento físico y desarrollo intelectual.

También identificamos la función de los manuales de juegos.

Para ello, recordaste las primeras veces en que jugaste un juego, y surgen dudas, y necesitamos conocer sus reglas, la dinámica y sus variaciones. Así que se vuelve necesario recurrir a un instructivo o debemos pedirle a alguien que nos explique cómo se juega.

Sí, conocer las reglas de juego es indispensable.

Es parte de lo divertido de jugar, pues las reglas son las que en gran medida le proporcionan identidad al juego mismo.

Si lo recuerdas, también leíste diversos instructivos para identificar sus características, incluso revisaste “Instrucciones para subir una escalera”, de Julio Cortázar.

¿Qué otra particularidad de los instructivos identificaste al leerlos y analizarlos?

Aprendiste que los instructivos requieren modos verbales particulares y que, por lo general, usan el infinitivo o el modo imperativo.

¿Te acuerdas de las características del infinitivo?

Los infinitivos no están determinados o no tienen un tiempo verbal, es decir, no están en presente, futuro o pasado. Este tipo de verbo sólo expresa la acción, sin especificar un tiempo particular. Por ejemplo, “dibujar” es un verbo en infinitivo, pero “dibujó” está en pretérito y “dibujaré” en futuro.

Los infinitivos son verbos sin tiempo definido y terminan en -ar, -er o -ir. Ahora, ¿Qué podrías decir sobre el modo imperativo?

Se emplea para expresar una acción que es una orden, y en los manuales de juego se usan para manifestar acciones obligadas en el mismo. Por ejemplo: “Hacen dos equipos” y “Hagan dos equipos”.

Para recordar con mayor precisión la información observa los ejemplos:

Con el verbo en infinitivo.

Instrucciones.

Contar en voz alta hasta el número acordado por todos los participantes al estar de frente a una pared y con los ojos tapados.

Con el verbo en imperativo.

Instrucciones.

Cuenta en voz alta hasta un número acordado por todos los participantes mientras estás de frente a una pared y con los ojos tapados.

Entonces, cuando los verbos están en infinitivo, aparecerán en su forma simple y su terminación será -ar, -er e -ir; y si aparecen en modo imperativo, esto equivale a una orden.

Otra característica de un manual es que debe contener instrucciones claras, sencillas y precisas.

Aún más en el manual que elaboraste, pues sus destinatarios fueron los y las niñas de primer grado.

Por ello se trabajaron herramientas para ordenar el texto cuando escribiste un manual o instructivo, y obsertvaste cómo hacer notas y diagramas al escribir.

Elaboraste una secuencia de acciones para crear tu manual, si tienes alguna duda, puedes consultar la página 80 de tu libro de texto, donde aparecen algunas sugerencias de formato, que incluyen apartados para el título, los materiales y las instrucciones.

Se debe especificar el tamaño y forma del texto, así como los dibujos, esquemas, diagramas y/o fotografías que incluirás.

De eso se trata, de escribir instrucciones de manera secuenciada, es decir, paso a paso, dando ejemplos con ilustraciones y, después, hacer un diagrama para dar una idea gráfica del orden de la información. Encontramos esta clase de diagramas, por ejemplo, en los instructivos para armar cosas.

Además, para la elaboración del instructivo aprendiste que se deben incluir palabras que indican orden temporal como: primero, después, mientras, al mismo tiempo, luego, antes.

Y con el mismo propósito puedes emplear numerales y viñetas para expresar secuencias. Las viñetas y los numerales son marcas gráficas que ayudan a organizar listados de palabras o texto, como en este caso las instrucciones.

Puedes poner como viñeta prácticamente lo que desees, desde puntos, estrellas, flechas o cualquier figura.

Repasarás las principales características del relato histórico.

Es importante volver a subrayar que trabajaste con relatos históricos desde la perspectiva de la asignatura de Lengua materna. Español y no de la de Historia.

Y los análisis que hiciste te permitieron darte cuenta de que cada relato histórico posee particularidades únicas que lo distinguen del resto, pues tanto quienes los escriben como los que los leen son sujetos y, por lo tanto, la visión es siempre subjetiva.

Eso se relaciona con lo que se te explicó de que se puede hablar, por un lado, del hecho histórico en sí mismo, al cual, por decirlo de algún modo, se accede mediante la vivencia o la investigación, y, por otro, de la perspectiva única que cada quien tiene para vivirlo, interpretarlo y contarlo, inevitablemente.

Y aunque existan visiones y versiones opuestas de un mismo acontecimiento, no significa que un autor esté mintiendo.

Cada quien narra acontecimientos reales del pasado desde su perspectiva, y pone atención en cosas en las que no se fijan los otros, y las dice de maneras diferentes, con sus propias palabras y emociones, pues todos son personas únicas, todos los autores afirman haber sido fieles al momento de escribir sobre lo que atestiguaron y/o investigaron.

Lo cual se relaciona con la función del relato histórico, que, según observaste, es contarles a otras personas ciertos acontecimientos que, por su relevancia, el autor considera importante difundir, como la vida del generalísimo Villa.

¿Qué otras particularidades del relato histórico recuerdas?

Que lo que se relata corresponde a un espacio y tiempo determinados, que describen una sucesión de acontecimientos ordenados cronológicamente.

En efecto, el relato histórico está integrado por una sucesión de acontecimientos en los cuales los personajes van sufriendo una transformación, así como las situaciones en las que están envueltos. Como en el relato sobre Villa escrito por Nellie Campobello, donde se enfatiza cómo dejó de ser un rebelde bandolero para convertirse en uno de los principales estandartes de la Revolución Mexicana.

Por otro lado, ¿Te acuerdas si el relato histórico debe seguir alguna estructura particular?

Tanto los análisis que se realizaron, como la escritura de tu propio relato histórico te permitieron comprobar que, como en otra clase de relatos, el histórico también suele seguir una estructura tradicional: introducción, desarrollo y conclusión.

¿Y recuerdas el lenguaje que suele emplearse en esta clase de textos?

Lo más común es que se emplee el lenguaje formal.

Para la escritura de los relatos históricos suele emplearse el lenguaje formal, el cual, como pudiste apreciar, por medio de todos los relatos que leíste, se distingue por la corrección sintáctica, por cuidar mucho la forma, por emplear un vocabulario preciso y por la ausencia de muletillas, modismos y vulgarismos.

Excepto en algunas partes de los relatos, como los diálogos directos, en los que, para que resulte más verosímil, sí suele emplearse un lenguaje más informal, cercano al cotidiano.

A través de los diálogos directos los personajes se escuchan más “naturales”, de una forma más cercana a como habla la gente del pueblo en su día a día.

“Luego se hablaba de los aeroplanos de Villa”

También estudiaste la relevancia de las relaciones causa y consecuencia en los relatos históricos.

Gracias a uno de los relatos que leíste pudiste observar que, por ejemplo, algunas de las principales causas por las que la gente se unía a la revolución eran la pobreza, la ignorancia y el deseo de vivir de mejor manera. Y una de las principales consecuencias de esa pobreza y de esa desigualdad generalizada fue la Revolución.

También estudiaste los conceptos de sucesión y simultaneidad.

Ya los habías estudiado en Historia. La sucesión implica que algo va detrás de otra cosa, pusiste el ejemplo de la sucesión presidencial de un país o, en otras palabras, el cambio de presidente.

Por otro lado, la “simultaneidad” se da cuando dos o más cosas ocurren al mismo tiempo; por ejemplo, mientras los y las niñas en sus casas leen, analizan y escriben relatos históricos, están conociendo las particularidades de esta clase de textos como se ha mencionado, mientras Villa luchaba predominantemente en el Norte del país, Zapata lo hacía en el Sur.

En otras palabras, cuando hay un hecho que sucede al mismo tiempo que otro, se llama “simultaneidad”, aquello que provoca que algo suceda se llama “causa”, y su resultado “consecuencia”.

Recuerda cuáles son algunas de las palabras útiles para indicar simultaneidad, al mismo tiempo, mientras, mientras tanto, al tiempo, a la vez; y sucesión, luego, después, primero, primero que nada, al final.

Antes de terminar, a manera de repaso del repaso, responde a tres preguntas.

¿Qué es un relato?

Un relato es una narración que da a conocer uno o varios hechos.

¿Qué es un relato histórico?

Una narración que da a conocer uno o varios hechos históricos.

Esta clase de texto es una narración que da a conocer uno o varios hechos que constituyen una historia en sí misma, que está integrada por una sucesión de acontecimientos ordenados cronológicamente, en la cual los personajes van sufriendo una transformación, así como las situaciones en las que están envueltos.

¿Pueden existir distintas versiones de un mismo hecho?

Cada autor narra acontecimientos reales del pasado, pero desde su perspectiva, y pone atención en cosas en las que no se fijan los demás, y las dice de maneras diferentes, con sus propias palabras y emociones.

La objetividad en sentido estricto no existe, pues todo en Historia es una reconstrucción y una interpretación de lo sucedido, aun cuando se haya sido testigo de los acontecimientos, por eso, es importante que busques textos que confronten las posturas; es decir, que les muestren distintas perspectivas de aquello sobre lo que investigan, para formarte un juicio propio, con base en lo leído.

El Reto de Hoy:

Comparte con alguien cercano el repaso que hiciste en esta sesión y explícale las respuestas a las tres preguntas que se te hicieron.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – CIENCIAS NATURALES: Efecto invernadero y calentamiento global

Aprendizaje esperado: Identifica qué es y cómo se generó el calentamiento global en las últimas décadas, sus efectos en el ambiente y las acciones nacionales para disminuirlo. Repaso.

Énfasis: Revisar las causas del efecto invernadero y su relación con el calentamiento global. Repaso.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas a identificar qué es y cómo se generó el calentamiento global en las últimas décadas, sus efectos en el ambiente y las acciones nacionales para disminuirlo.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy llevarás a cabo un repaso de algunos temas que trabajaste en clases pasadas, podrás retomarlos para analizar otros aspectos interesantes de estas temáticas. Recuerda que un repaso siempre es bueno para recordar algún tema o resolver algunas dudas sobre el tema del «efecto invernadero».

EFECTO INVERNADERO

Toma en cuenta que en algunos lugares durante el invierno el frío es muy intenso y en esos sitios es común que los seres vivos deban «invernan», es decir, pasan el invierno en algún lugar protegido.

INVERNAR

Otros seres vivos presentan cambios en su fisiología, durante la época calida del año acumulan grasa en su cuerpo y, durante el invierno se aletargan o duermen de manera prolongada. Lo que hacen esos animales es «hibernar».

HIBERNAR

En estos dos procesos hay diferencias. «Invernar» es pasar el invierno, mientras que «hibernar» es pasar el invierno en un estado de letargo o adormecimiento, eso pasa con algunos osos, tortugas, ranas y murciélagos, son animales que hibernan.

Ya sea que un organismo inverne, o hiberne, debes buscar un lugar acogedor donde la temperatura no sea tan extrema, un lugar para pasar el invierno: Un invernadero. Este es el significado que se le dio al término hace mucho tiempo, pero actualmente casi no se usa así.

Antes de iniciar recuerda tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante de la sesión de hoy. En esta sesión puedes emplear el libro de texto de Ciencias Naturales, Sexto Grado, en las páginas 72 a la 81.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/72

Realiza esta revisión de contenido o repaso a partir de tres preguntas básicas.

¿Qué es un invernadero?¿Cómo funciona un invernadero?¿Por qué la Tierra se compara con un invernadero?

Estas preguntas son muy interesantes, a veces pensamos que ya todos conocen el significado de algunos términos, pero no siempre es así. Por eso, es importante que anotes en tu cuaderno todos los términos que desconozcas y que busques su significado en un diccionario o en alguna fuente de información confiable.

Empieza esta revisión con la primera pregunta.

¿Qué es un invernadero?

Antes un invernadero se entendía como un lugar para pasar el invierno, pero ese entendimiento ya está en desuso.

Un invernadero: Es un lugar cerrado, estático y accesible a pie, dotado habitualmente de una cubierta translúcida exterior de vidrio, plástico o acrílico, dentro del cual se puede obtener un microclima mediante el control de la temperatura, de la humedad y de otros factores ambientales; además, pueden contar con sistemas automáticos de riego y ventilación, los cuáles se utilizan en el cultivo controlado.

Como podrás notar, los invernaderos se relacionan principalmente con lugares especiales para cultivos, son como tiendas de campaña transparentes o casas hechas de vidrio, plástico o acrílico. Lo principal es que dentro de ellos se puede mantener una temperatura cálida, respecto al exterior. Observa un ejemplo con un video que nos muestra un invernadero donde se cultivan orquídeas. Del minuto 6:12 al 8:40

Video. Factor Ciencia: El mundo de las orquídeas.

Ya conociste qué es un invernadero. Hay algunos pequeños como el de la fotografía anterior, y otros muy grandes como los que se muestran en el video.

Ahora reflexiona sobre la segunda pregunta.

¿Cómo funciona un invernadero?

Para analizar el funcionamiento de un invernadero observa las imágenes siguientes.

En la primera imagen se observa un invernadero que parece una casa de vidrio, también está el Sol. En la segunda imagen se observar que la energía del Sol entra al invernadero y que el calor queda atrapado en el interior, donde se acumula.

La energía luminosa del Sol puede entrar a través del vidrio o plástico, pero al transformarse en calor ya no puede salir y por eso dentro del invernadero se siente más calor que afuera.

Ahora pasa a la tercera pregunta.

¿Por qué la Tierra se compara con un invernadero?

Imagina a la Tierra como una casa de vidrio. Imagínala precisamente como un invernadero.

Para comprenderlo mejor elabora un modelo, a partir de las impresiones de una imagen del Sol y otra de la Tierra arma el modelo como un rompecabezas; las piezas serán el Sol, la Tierra, la atmósfera, las nubes y las flechas de colores. Podrás ir colocando estas piezas para entender su relación, con este modelo te será más fácil entender el proceso del efecto invernadero.

El Sol.

La Tierra.

Las partes se relacionan de la manera siguiente.

Los gases de la atmósfera actúan como el techo y las paredes de un invernadero e impiden que escape el calor del planeta.Por eso a este proceso se le conoce como «efecto invernadero».

Recuerda que es un proceso natural que se debe a la presencia de la atmósfera, pero el problema es que en la actualidad el «efecto invernadero» se intensifica debido a la contaminación y la acumulación de gases producto de ella, gases que generan o acentúan el «efecto invernadero», como el dióxido de carbono.

Este comportamiento de los gases que se generan o acentúan el «efecto invernadero», también puede simularse con un modelo, pero de una forma experimental.

Recuerda que si deseas realizar esta actividad experimental, debes hacerlo con la supervisión de una persona adulta.

Actividad experimental: Efecto invernadero.

Material:

3 platos.

3 vasos pequeños de vidrio.

2 vasos grandes de vidrio transparente.

Un poco de agua natural.

Un poco de agua mineral.

3 chocolates.

Procedimiento:

Numera los platos como 1, 2 y 3.

Coloca un vaso pequeño, invertido, en cada uno.

Al plato 1 agrégale un poco de agua natural, sin que se derrame.

Al plato 2 agrégale un poco de agua mineral.

Al plato 3, déjalo sin agua.

Coloca un chocolate encima de cada vaso pequeño.

En los platos 1 y 2, coloca un vaso grande, invertido, sobre el vaso pequeño con el chocolate.

Deja los tres platos durante 20 minutos, en un lugar donde les dé el Sol.

Observa en cada caso qué sucede con los chocolates, cada cinco minutos.

La siguiente imagen muestra cómo debe quedar montado el experimento.

Antes de montar el experimento debes reflexionar sobre la pregunta siguiente. Revisa la pregunta, reflexiona y escribe en tu cuaderno tus respuestas con la predicción de lo que crees que sucederá en cada plato.

Tal ves consideres que los tres chocolates se van a derretir, pero será más rápido en el vaso que tiene agua natural, porque ésta también se va a calentar.

O quizá consideres que se van a derretir más rápido los dos que están cubiertos.

¡Adelante con el experimento!

¿Cuáles fueron los resultados?

Notarás que el chocolate que tardó más tiempo en derretirse fue el del plato 3 que no tenía agua, ni vaso grande.

En segundo lugar, quedó el chocolate del plato 1 que tenía solo agua natural, y el que se derritió más rápido fue el del plato 2 que tenía agua mineral.

Ahora reflexiona sobre las preguntas siguientes.

¿Qué tan diferente fue tu explicación del resultado obtenido?¿Qué representa el vaso grande?¿Por qué se usa el agua mineral como parte del experimento?

Con seguridad supusiste que los chocolates se derretirían más rápido si estaban bajo el vaso grande, porque ahí estaría actuando el efecto invernadero, pero no podías saber si sería más rápido en el plato con agua natural o el que tenía agua mineral.

También debió llamar tu atención que no era casual usar agua mineral, pues las burbujas del agua son dióxido de carbono.

Y, si el dióxido de carbono se estaba acumulando dentro del vaso grande, entonces había la posibilidad de que el efecto invernadero fuera un poco mayor y que el chocolate de ese plato se calentara más.

Si te das cuenta, el plato 3 era el control, es decir el montaje para ver los efectos del Sol en el chocolate sin efecto invernadero.

El plato 1 era el efecto invernadero en condiciones «normales».

Y el plato 2 era el efecto invernadero aumentado por la presencia de dióxido de carbono.

Entonces, ¿Qué representa el vaso grande?

La atmósfera.

La acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera hace que se incremente el efecto invernadero y eso conduce a que se aceleren los efectos del cambio climático, como sequías intensas, huracanes más fuertes, deshielo en los polos o incendios más frecuentes.

Son muchos efectos y consecuencias que, al parecer, no sólo tienen que ver con el aumento de calor. Porque si bien la temperatura aumenta, el cambio no es constante y depende de muchas variaciones y de la dinámica del planeta, por ejemplo, fenómenos como el día y la noche, los vientos, las corrientes marinas y los cambios estacionales. Percibimos las variaciones de temperatura a lo largo del día o del año, casi de manera normal, pero en promedio, la temperatura global está aumentando. ¡Qué importante es que entendamos cómo actúa el efecto invernadero en nuestro planeta y en nuestro país!

Observa el video siguiente que explica el caso de México y su relación con el efecto invernadero a nivel global. Del minuto 0:38” al 1’35” y del 1’55” al 3’30”

Video. Territorio y cambio climático.

Ahora puedes comprender mejor porque sembrando más árboles, combatimos el cambio climático entre otras acciones.

Recuerda que el efecto invernadero es un fenómeno natural, gracias al cual existe la vida en el planeta, pero nosotros, con nuestras acciones, lo hemos intensificado, acelerando el cambio climático, que es algo que afecta a todo el mundo.

Observa cómo al estudiar un tema, éste se relaciona con otros, por ejemplo: no se puede entender a fondo lo que es el “efecto invernadero” sin que se le relacione con el tema de la contaminación del aire, y de todos los residuos que producimos los seres humanos.

Así es, cuando estudias Ciencias Naturales, puedes entender un poco más a la naturaleza. Todo se relaciona, porque hay un solo mundo. En la siguiente sesión conocerás un poco más acerca de esto, porque seguirás repasando.

El Reto de Hoy:

Tu reto consiste en realizar el experimento y ver si tus resultados coinciden con los señalados aquí pero además, piensa en cómo puedes comunicar tus resultados y explicarlos a otras personas a partir de lo que repasaste hoy.

Puedes, por ejemplo, hacer un folleto, una nota periodística, un cartel o hasta grabar un video.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.