Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 17 de marzo

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del miércoles 17 de marzo del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del miércoles 17 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy miércoles 17.

APRENDE EN CASA – ARTES: Repasando y apreciando las artes

Aprendizaje esperado: Recuerda conceptos y actividades clave sobre los sitios donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima).

Énfasis: Repasa los contenidos de la semanas 20 a 26.

¿Qué vamos a aprender?

Esta sesión está dedicada a realizar un repaso de las artes escénicas, entre ellas las artes circenses, clown, pantomima, magia y malabares.

¿Qué hacemos?

Recuerda que un clown representa a un personaje concreto y conocido por todos, y generalmente muestra una debilidad. Esta debilidad está relacionada con algo que no sabe hacer. El clown desafía todas las leyes de la lógica. “Falla donde nadie lo haría y acierta cuando nadie se lo espera.” Se encarga de generar un desorden donde hay un orden.

El clown utiliza la ironía como recurso dramático, el tono irónico es una herramienta usual en este tipo de técnica, a veces, el clown utiliza la máscara más pequeña del mundo (la nariz roja) para dar la impresión de ingenuidad, es auténtico, libre de ser él mismo. ¡Todo el enredo que va provocando divierte en grande.

¿Es lo mismo un clown que un mimo?

No precisamente, recuerda que un mimo es aquel que utiliza la técnica de la pantomima, que es el arte de cambiar palabras por gestos, por lo que el cuerpo se convierte en su principal herramienta.

Un reconocido exponente del mimo dramático fue Marcel Marceau, quien creó a su personaje Bip en 1947; y por parte del mundo clown, ¿Quién no recuerda a personajes como “Charlote” creado por Charles Chaplin y “Cantinflas” creado por Mario Moreno?

¿Conoces un juego que se llama “Lenguaje inventado” y que estimula el lenguaje corporal?

Es momento de recordar las artes circenses, tan antiguas para la humanidad, desde la antigua Grecia, pasando por la Edad Media y la comedia del arte, artistas talentosos nos sorprendían con sus proezas corporales como equilibristas, malabaristas, titiriteros y saltimbanquis.

Inicia un recorrido por las artes, conjuntando la danza con la música, a fin de que experimentes el ritmo. .

El ritmo no solo está presente en la música, puede estar presente en todo.

El ritmo es un elemento que atraviesa a todas las manifestaciones artísticas, pero que esencialmente está en la vida misma, presente en todos los seres vivos, en los elementos naturales, incluso nuestro planeta gira alrededor del sol con cierto ritmo.

Para comenzar recuerda el concepto de ritmo cuyo origen está en la palabra griega rhytmos, del verbo rheo, fluir entonces, ritmo significa literalmente: manera particular de fluir.

Todos los lenguajes artísticos tienen que fluir para ser bellos. El teatro, la danza, así como, la música son tres lenguajes artísticos que se relacionan de manera fuerte con la expresión corporal.

Para confirmar la interrelación entre estos, realizarás una actividad que será muy enriquecedora. Seguirás el ritmo de la música mientras bailas, pero ahora agregarás emoción, serán ejercicios dancísticos llenos de teatralidad.

Actividad 1

Escucha la música y a su ritmo realiza los movimientos, toma en cuenta lo que se señala en los siguientes textos.

Texto 1

“Al practicar los distintos ritmos vitales, tanto el bailarín, como el actor, desarrollan un cuerpo activo, atento, vibrante y dispuesto a la expresión artística”.

Música relajante.

Texto 2

“El ritmo continuo nos invita a movernos de forma fluida, con brazos y piernas, haciendo formas agradables y abiertas, que no tengan ni principio ni final, donde el ritmo corporal nos exprese distintos tipos de dinámicas como lento y suave. En el que hacemos que el movimiento llegue hasta el alma, abriendo el espacio infinito y jugando con la energía que se expande”.

Obertura del vals de los cisnes.

Texto 3

“Con el ritmo percutivo, damos pasos, corremos y saltamos a tiempo, creando un ejercicio de dinámica intensa. Llevamos el ritmo en los pies creando distintos juegos instintivos y tribales, levantando y bajando las piernas, conectándonos con el suelo”.

Ritmo con percusiones (tambores).

Texto 4

“El ritmo desenfrenado sacudimos el cuerpo de forma desesperada, moviendo pies, pelvis, brazos y cabeza sin forma ni límites. Nos dejamos llevar por la música y la espontaneidad. Podemos saltar, contraernos, tirarnos al piso… ¡Todo está permitido! Incluso podemos expresarnos con sonidos vocales o gritar. Se trata de movernos en todas direcciones de forma libre y practicando todos los movimientos”.

Rock o metal.

Texto 5

“Con ritmo ligero podemos practicar una estructura: 1,2,3; 1,2,3; 1,2,3 adelante, atrás, a un lado y en distintas trayectorias, creando frases de movimiento variado.Se trata de desarrollar a través de juegos formales o libres la comunicación entre el cuerpo, el ritmo y el espacio; elementos que deben dominar los Actores, Bailarines y Músicos”.

Ritmo vals.

Trabajar el ritmo en tu cuerpo y mente te ayuda para desarrollar de manera óptima y favorecer tus capacidades en cualquier lenguaje artístico.

El ritmo también es importante en la vida de cualquier persona, ya sea que esté inmiscuido o no en el Arte.

Los elementos que se has trabajado hasta ahora, son de suma importancia para el desarrollo de las actividades artísticas.

Ahora, continúa con las artes visuales.

¿Recuerdas que elementos ocupan este lenguaje artístico en su relación con el teatro?

Los elementos son la escenografía, la utilería, el vestuario y la iluminación.

Todos estos elementos construyen un espacio ficticio, sitúan y crean en el escenario la atmósfera adecuada para la obra. ¿Qué te parece si transformas tu espacio real en espacio ficticio? ¿Cómo lo puedes hacer?

Recuerda una imagen o una escena que te haya llamado mucho la atención e intenta representarla con lo que tengas a la mano, siempre y cuando, no uses objetos que puedan lastimarte.

Ernesty Bottom.

Actividad 2

Transforma tu espacio, imita la escena que hayas seleccionado.

¿Te diste cuenta de la importancia que tienen las artes visuales para crear un espacio ficticio?

Los elementos como la escenografía, la utilería, la iluminación y el maquillaje, son indispensables para situar y ambientar las obras de teatro.

Efectivamente, todos los elementos anteriores son esenciales para que el espectador se sienta integrado en un espacio ficticio como lo es el escenario teatral. Sigue repasando.

¿Recuerdas cuando trabajaste los temas de cine y teatro? Estuviste en la escuela de actuación.

La actuación en teatro y cine tiene sus particularidades al hacer los movimientos, la voz y los gestos.

Se debe trabajar con el cuerpo y la voz de formas distintas, dependiendo si se hace para una obra de teatro o si es para cine.

Ambos lenguajes trabajan con la acción, pero cada uno tiene sus propias necesidades y características, por ello, cada uno tiene sus propias exigencias de actuación, también aprendiste que el manejo del espacio, la voz e intensidad de la actuación son diferentes en cada uno.

Actividad 3

Imagina que eres el director de cine, y vas hacer una película, la primera escena aparece un actor que se acaba de despertar, ¿Qué tendría que hacer?

Te diste cuenta como una misma acción se realiza y observa de forma distinta dependiendo si es para teatro o para cine.

Tanto el cine como el teatro tienes sus particularidades, pero sin duda ambas necesitan de mucha creatividad

¿Te gustaría hacer tu propia lente de cine e ir desarrollando tu mirada cinematográfica?

El cine ofrece la posibilidad de conocer historias de infinidad de lugares.

El teatro y el cine siempre se han retroalimentado, hay historias que fueron hechas para teatro y luego se convirtieron en grandes películas, en muchas ocasiones llaman a los mismos actores, que gracias a su formación y continua capacitación pueden actuar en ambos medios y ambos medios necesitan de público que visiten sus hermosas salas.

Ahora, ten presente que todos los autores tienen derechos, aprendiste en sesiones anteriores que entre los derechos más importantes están los derechos morales, en el que se da crédito al autor, por eso el día de hoy es importante reconocer y agradecer a todos los colaboradores artistas-docentes que, con su talento y profesionalismo, comparten su producción artística, enriquecen cada una de estas sesiones. Merecen aplausos con gratitud y admiración por su trabajo.

Derechos de autor.

Ahora, realiza un recorrido por las sesiones más recientes, recuerda algunas imágenes de temas que has compartido.

Random de fotos.

Recordar genera mucha emoción, y seguramente ya te diste cuenta de que has realizado actividades muy divertidas.

Y sobre todo esas fotografías muestran todo lo que aprendiste durante estas sesiones.

El Reto de Hoy:

Diviértete inventando y realizando una historia, utiliza todos los recursos corporales, inventa personajes y situaciones y compártelo con alguien cercano.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos para saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

APRENDE EN CASA – CIVISMO: ¿Qué es lo que ves?

Aprendizaje esperado: Aplica sus habilidades sociales, como manejo de emociones, empatía y asertividad, para la resolución de conflictos. Analiza los desafíos para la convivencia y el bienestar que afrontan los distintos grupos sociales.

Énfasis: Identifica estrategias para solucionar conflictos cotidianos que priorizan el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos. Analiza los desafíos que enfrenta la humanidad, entre ellos la violencia en sus distintas expresiones y la desigualdad de género.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas a aplicar tus habilidades, como el manejo de tus emociones pr la solución de conflictos. Analizaras los desafíos que enfrenta la humanidad, entre ellos la violencia en sus distintas expresiones y la desigualdad de género.

¿Qué hacemos?

Antes de iniciar es conveniente recordar rápidamente, lo que estudiaste en sesiones pasadas. Para ello puedes partir de palabras clave seguidas de frases relacionadas con esa palabra.

La palabras clave es “Desafío”.

DESAFÍO

Un desafío es como un reto, hay algunos que le corresponde a la sociedad, a las familias y al gobierno, para buscar soluciones que nos beneficien a todos.

La siguiente palabra clave es “Racismo”.

RACISMO

El racismo es un tipo de discriminación por el color de piel, origen étnico o algún rasgo físico, recuerda que también revisaste que esas características dan identidad, pero no son tan importantes, dado que todas y todos somos valiosas y valiosos, y nuestras características son únicas y hermosas.

La palabras clave es “Pobreza”.

POBREZA

Recuerda que de esa palabra supiste que hay personas que tienen vulnerados sus derechos y no tienen posibilidades de acceder a servicios o satisfacer sus necesidades básicas, y les cuesta mucho trabajo llevar una vida digna, eso es de preocupar y por lo tanto se deben buscar “Estrategias” para combatir la pobreza.

La última palabras clave es “Estrategias”.

ESTRATEGIAS

Considera que para el desafío de la pobreza, una estrategia es crear más empleos, tener acceso a más escuelas y que existan servicios básicos en todo lugar. En el caso del racismo, una estrategia es estar informados, y hacer valer los derechos de todas y todos, en cada situación cotidiana.

Son buenas propuestas, seguro que unidos, y prestando atención a las acciones que como sociedad llevamos a cabo, podremos, poco a poco lograr resolver cada uno de estos desafíos.

Recuerda tener a la mano hojas de papel, un cuaderno o una libreta, lápices o crayolas de colores, y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante de la clase del día de hoy, también toma en cuenta que en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Formación Cívica y Ética, Sexto Grado, en la página 92.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6FCA.htm#page/92

Imagina un dilema donde dos personas ven una misma imagen. Una de ellas afirma que se trata de un determinado animal mientras que la otra dice que es un animal distinto. Una dice que es un sapo, y la otra que es un caballo, ahí hay un conflicto. ¿Cómo se podría resolver? Hay que preparar el ejemplo.

Debes recordar que los conflictos, los desacuerdos, no tienen que significar violencia, por ello hay que saber resolverlos a tiempo. Ahora trata de resolver el conflicto, con ciertos consejos que te van a ayudar mucho.

Los consejos a seguir son:

“Detente, cuida tus palabras, escucha y llega en conjunto a una solución”

Toma en cuenta que has aprendido mucho en las clases pasadas, a no enojarte, no insultar.

Pero, ¿Cómo proceder para encontrar un acuerdo entre las dos personas que obsevan algo diferente en la imagen que ya se citó?

Una observa una cosa y la otra, ve algo distinto. ¿Eso es posible? ¿No te parece raro?

En este caso es sobre un dibujo, pero muchas veces lo que origina los conflictos son los diferentes puntos de vista, pues no todas las personas percibimos la realidad de la misma forma. Entran en juego nuestros sentimientos, emociones, la cultura con la que se nos educó, la experiencia personal, entre otras cosas.

Volviendo al dilema, una persona ve un caballo, y la otra ve un sapo. ¿Será posible que ambas personas estén en lo correcto?

Observa la imagen.

¿Es un sapo o un caballo?

Observa, en posición horizontal la imagen muestra un sapo.

Pero si giras la imagen y la ves en posición vertical.

Entonces podrás ver un caballo, ¿Lo ves?

¿Es eso magia? No, no lo es, son diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos.

Y si consideras que cada cabeza es un mundo, entonces te resultará claro que muchos dilemas y conflictos son sólo cuestión de perspectiva.

Si una persona explica su punto de vista, y la otra también, tal vez ambas podran ver tanto al sapo como al caballo.

Si una se pone en el lugar de la otra eso es posible. Y a eso se le llama empatía.

La solución de conflictos, hay que practicarla, a lo largo de nuestra vida nos seguiremos enfrentando a distintos conflictos. Cada vez que eso ocurra se presenta una oportunidad para aprender y transformar, en eso tú ya has avanzado bastante.

Te preguntarás si, ¿Lo mismo sucede con los desafíos para la humanidad?

Esos desafíos, no son tan sencillos e implican cuestiones externas a nosotros. Un desafío de ese tipo requiere estrategias constructivas o caminos inteligentes de solución. Las estrategias deben considerar los valores humanos, que orientan a las personas a formas positivas de conducirse ante un conflicto.

Para aplicar este concepto, si te es posible, realiza la actividad siguiente con la participación de otras personas. Con plastilina, y en equipo, van a formar una flor ¿Quién hará el tallo? ¿Quién elaborará los pétalos? ¿Qué tipo de flor van a representar? ¿Un girasol? ¿Una rosa? habrá que acordar ¿Entendido?

Ahora observa un video sobre otro de los grandes desafíos: el deterioro del medio ambiente.

Video. México y el cambio climático.

Seguramente terminaron su flor de plastilina. ¡Qué gran desafío! A veces sólo oímos o sabemos ciertas cosas que pasan sobre el cambio climático, pero no conocemos a profundidad cuánto de nuestro planeta está siendo afectado, así es, muchos tipos de flores, como las que elaboraste con plastilina, están desapareciendo.

¿Cómo lograron hacer una flor tan bonita? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo?

Una vez organizados, ¿Se comunicaron todo el tiempo? ¿Trabajaron en conjunto? ¿cada quien se puso a hacer una parte y al final, armaron toda la flor?

Seguramente actuaron ¡como un gran equipo! si ocurrió así, lo hicieron muy bien.

Como podrás darte cuenta, para resolver un conflicto debes buscar soluciones creativas, estrategias que den resultados positivos, lo cual únicamente se puede lograr si cada quien pone de su parte. Si como sociedad contribuimos y nos ayudamos, todo ello será en beneficio de la humanidad.

Pero, ¿Qué va a pasar con los bosques que están desapareciendo? Ese es un desafío mayor.

Reflexiona un poco acerca de lo que observaste en el video. Para esto vas a hacer un cuadro de doble entrada. En un lado pondrás el conflicto y del otro las posibles estrategias que propones.

CONFLICTO: EL CAMBIO CLIMÁTICO POSIBLES ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN

Comienza con el conflicto, ¿Qué pasa? ¿Qué datos te da el video?

En el video mencionan que México es un país donde naturalmente ocurren huracanes.

Muchas especies endemicas están desapareciendo, también se han talado muchísimos kilómetros cuadrados de bosques y selvas, eso significa que hemos perdido biodiversidad y suelos fértiles.

Habla también, de lo que sucede acerca de la pobreza, porque los recursos y oportunidades no son las mismas para todos los grupos sociales, aparte, los combustibles y gases que contaminan siguen siendo la fuente principal de energía en el país. Es lamentable que nos enfrentemos a este tipo de conflictos, pues gran parte de estas acciones las hemos provocado los seres humanos.

Con esta información, ¿Cómo quedó la tabla en la columna del conflicto y las situaciones desfavorables?

Ahora revisa nuevamente el video y encuentra las estrategias propuestas, ¿Qué estrategias se mencionan?

Que en equipo, industrias, gobierno y sociedad, reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero y así se cumpla con el compromiso que hizo México cuando firmó el Acuerdo de París.

Te darás cuenta que realmente esta y todas las demás estrategias son un compromiso que debemos asumir todas y todos.

¿Qué otras estrategias pueden considerarse?

Tal vez mejorar el transporte público y el manejo de los residuos. Reducir el consumo de hidrocarburos y aumentar energías renovables, como los paneles solares que muchas casas ya tienen o los aparatos electrónicos que consumen menos energía y utilizar los recursos naturales sin destruirlos, entre muchas otras.

Puedes seguir informándote de estos temas y buscar más soluciones que contribuyan.

Con este cuadro tienes una forma sencilla de organizar tus ideas cuando te encuentres frente a este tipo de desafíos.

Y como en nuestras manos está el futuro de nuestro planeta imagina que para este curso puedes adoptar una plantita.

Adoptar una plantita es una pequeña acción, pero si todas y todos lo hacemos, podemos contribuir a la solución del cambio climático.

Aunque sean pequeñas acciones las que se realicen, juntos y juntas podemos ser parte del cambio, pero debemos poner en juego valores como la solidaridad, la paz, el respeto, y la equidad.

Es muy bonito saber que cuando todas y todos ayudamos, podemos encontrar grandes resultados y eso es muy importante para resolver los conflictos que se nos presentan día con día.

Primero entre las personas. Recordando los consejos:

“Detente, cuida tus palabras, escucha y llega en conjunto a una solución”.

Luego, en nuestra sociedad. Buscando en conjunto estrategias con las que sea posible contribuir a solucionar grandes desafíos.

En esta sesión reflexionaste sobre esa gran lección y gran reto para todas y todos, ya que a lo largo de todos estos temas has aprendido la importancia de saber expresar, escuchar, entender, dialogar, ser empáticos o empáticas, al ponerte en la situación de la otra persona, controlar y manejar tus emociones, llegar a acuerdos y accionar en beneficio de los derechos humanos y dignidad para fomentar una cultura de paz.

También aprendiste que la convivencia pacífica y armoniosa entre los seres humanos en un mismo espacio representa uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo en distintos ámbitos, como la comunidad o entidad, el país y el mundo.

Los desafíos, la transformación y solución de conflictos no es algo sencillo, pero pueden transformar la manera de pensar, darle un giro a la manera de sentir y manifestar las emociones, ser flexibles es una característica que ayuda mucho a solucionar los conflictos y, practicar cada uno de los consejos que aprendiste en esta sesión, es importante que siempre busques fomentar la paz.

Recuerda seguir pensando en el mejor nombre para la plantita que adoptarás en este curso, tu nueva amiga planta y mejor aún, si te es posible, puedes adquirir una nueva planta en tu hogar y ser parte del cambio.

El Reto de Hoy:

Conversa sobre estos aprendizajes con algún miembro de tu familia. Coméntale el valor de saber expresarse, de escuchar, entender, dialogar y ser empáticos, así como de saber controlar y manejar las emociones, y llegar a acuerdos para vivir en condiciones de paz.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más sobre el tema.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Porcentajes por aquí y por allá

Aprendizaje esperado: Resolución mediante diferentes procedimientos, de problemas que impliquen la noción de porcentaje: aplicación de porcentajes, determinación, en casos sencillos del porcentaje que representa una cantidad (10%, 20%, 50%, 75%) aplicación de porcentajes mayores que 100%.

Énfasis: Calcular el monto de o de los porcentajes aplicados, dada una cantidad que incluye ese o esos porcentajes; calcular una cantidad cuando se aplican dos porcentajes; significado de los porcentajes mayores a 100%

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión podrás emplear diferentes procedimientos para solucionar problemas que impliquen el uso de la noción de porcentaje, la determinación, en casos sencillos, del porcentaje que representa una determinada cantidad (10%, 20%, 50%, 75%) y la aplicación de porcentajes mayores que 100%

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy reflexionarás sobre la conveniencia o no de comprar algunos productos del hogar, ropa, comida y algunas otras cosas más, las cuales se ofrecen con descuento.

En las actividades de esta sesión revisarás el aprender a comprar, sabiendo cuándo y en dónde adquirir lo que necesitas o necesita tu familia, cuidando el dinero familiar.

Recuerda que siempre debes fijarte en lo que las tiendas ofrecen como ofertas, pues a veces es difícil saber a primera vista qué tan buenos son los descuentos. La publicidad suele ser confusa y en ocasiones se presentan supuestas oportunidades que una vez revisadas resulta que en realidad no son buenas ofertas.

Es importante saber comprar para no acabar adquiriendo cosas que no se necesitan, sólo porque se anuncien con descuento.

Para esto, usarás una herramienta matemática muy poderosa los porcentajes.

Parte del siguiente caso donde una persona recibió un volante de un supermercado y al leerlo encontró algunos artículos del hogar que se ofrecían con descuento, así que fue encerrando cada uno en un círculo.

Con esta selección elaboró una lista de los productos, de los precios y de los descuentos que tenían; luego consultó en otros dos supermercados los precios y los descuentos que ofrecían por los mismos productos, para tener un comparativo y ver cuál tienda tenía el mejor precio.

Encontró que los tres supermercados ofrecían descuentos.

Observa la tabla que elaboró y encuentra en qué tienda conviene más adquirir determinado producto. Sólo necesitas concentrarte y hacer algunas operaciones para encontrar el mejor precio y el lugar donde es más barato.

Aquí está la lista de los productos y las tiendas que comparó.

Tienda de Autoservicio “El Abarrotero Loco”10% “Todo para tu hogar”20% “La Garra del León”35% Televisor de 32´ $ 8,600.00 $ 9,100.00 $ 11,200.00 Licuadora 4 velocidades. $ 720.00 $ 550.00 $ 680.00 Cafetera eléctrica de 12 tazas. $ 800.00 $ 690.00 $ 920.00 Chamarra para niño T-12. $ 475.00 $ 490.00 $ 500.00 Pantalón de mezclilla T-16. $ 230.00 $ 350.00 $ 299.00 Jitomate bola 1 kg $ 18.50 $ 19.90 $ 22.50 Carne molida de res 1 kg. $ 160.00 $ 175.00 $ 210.00 Manzana 1 kg. $ 35.80 $ 45.00 $ 52.90

¿Dónde conviene más comprar la cafetera eléctrica?

Debes recordar que los porcentajes se pueden escribir en números decimales. Eso facilitará hacer las operaciones. Comienza calculando cuánto sale en el “Abarrotero Loco”.

Primero debo saber cuánto es de descuento, así que, calculo el 10% de 800, como ya lo has visto antes, así que en la primera opción cuesta $800 y tiene 10% de descuento, entonces…

800 x 0.10 = 80

Luego ese descuento lo debes restar al precio original y listo.

800 – 80 = 720

El precio de la cafetera eléctrica en “El Abarrotero Loco”, es de $720

¿Cuánto sale en “Todo para tu hogar”?

En esa tienda cuesta $690 y hacen un 20% de descuento así que primero calcula el descuento.

690 x 0.20 = 138

Y después el descuento debes restarlo al precio original.

690 – 138 = 552

Así que en “Todo para tu hogar” esa cafetera la dan en $552

Calcula el precio que tendrías que pagar en “La Garra del León”.

En esa tienda la venden a $920, pero tiene un descuento del 35%

920 x 0.35 = 322

Eso quiere decir que, al precio original le debes descontar $322, así que:

920 – 322 = 598

El precio de la cafetera en esta tienda es de $598

Entonces el mejor precio por la cafetera es el del almacén “Todo para tu hogar”.

Seguramente pensaste en que saldría más barata en donde ofrecían un mayor descuento, pero ahora puedes ver que debes hacer cuentas antes de decidir.

Precisamente esto es algo que vas a aprender en esta clase. No por tener un mayor descuento, quiere decir que resulte más barato un artículo.

Ahora, ¿En qué almacén dan más barata la chamarra?

Para saberlo tienes que hacer de nuevo todos los cálculos para los tres almacenes.

Para que no resulten tan tardados y tediosos todos los cálculos, puedes seguir un camino más corto. ¿Quieren conocerlo?

Empieza calculando el precio de la chamarra en “El abarrotero loco”. Ahí vale $475 y tiene un descuento del 10% en vez de calcular primero el 10% y después restarlo al precio original, analiza cómo estás haciendo los cálculos. ¿Estás de acuerdo que el precio original representa el 100%? bueno, pues como ofrecen un 10% de descuento, puedes restar al 100% el 10% y eso te da 90% esto quiere decir que sólo pagas el 90% del costo, ¿Verdad? Pues bien, vas a ver qué pasa si multiplicas el precio original por 90%

475 x 0.90 = 427.50

Entonces, el precio final con el descuento incluido de la clamarra es de 427 pesos con 50 centavos.

Realiza la comprobación siguiendo la forma anterior. Con ese procedimiento los cálculos serían los siguientes:

475 x 0.10 = 47.50

475 – 47.50 = 427.50

Como podrás notar se encontró el kismo resultaso pero haciendo más operaciones.

Sige practicando con esta nueva forma se hacer el cálculo directo del precio, incluyendo el descuento. Obten el precio de la chamarra en los otros dos almacenes de esta forma directa.

En “Todo para el hogar” la chamarra cuesta $490 y tiene un descuento del 20%. De modo que su precio con todo y descuento representa el 80%. Así que:

490 x 0.80 = 392

Su precio es entonces de $392

Ahora con el precio de la chamarra en “La garra del león”.

500 x 0.65 = 325

El precio más bajo es el de 325 pesos.

En esta ocasión coincidió que con el descuento mayor se obtuvo el precio más bajo. Eso reafirma que la mejor forma de saber cuál es el mejor precio, es recurriendo a las Matemáticas y no dejándonos llevar por lo que se nos ofrece, sin analizar cuidadosamente las opciones.

Ahora, ¿En cuál de los tres almacenes es más barato el kilogramo de carne molida?

Calcula el precio final que da “El abarrotero loco”, utilizando el atajo que aprendiste.

160 x 0.90 = 144

Aquí vale $144 pesos.

Ahora ve a cómo dan la carne en “Todo para su hogar”.

175 x 0.80 = 140

Entonces este almacén la da a $140 pesos.

Por último, calcula el precio final de la carne en “La garra del león”.

210 x 0.65 = 136.50

Su precio ahí es de $136.50 por lo tanto, aquí es donde más conviene comprarla.

Ahora, ya que estas viendo la utilidad de los porcentajes, aprovecha para ver otro aspecto de ellos, ¿Qué significa tener un porcentaje mayor al 100%?

Seguramente siempre habías calculado porcentajes menores que 100. Obsérvalo con ayuda de un gráfico.

Observa la imagen. Si el primer cuadrado representa el 100% ¿Qué porcentaje representan los dos cuadrados que están en la segunda imagen?

En la primera imagen el cuadro representa el 100, entonces en la segunda imagen hay dos cuadros, uno completo y el otro cuadro en donde la zona sombreada es la cuarta parte, entonces, como una cuarta parte es igual al 25% entonces los dos cuadros representan 100 + 25 representan el 125%.

Ahora realiza un ejercicio semejante. Haz un diagrama en donde esté representado el porcentaje de 375%. Te puede ayudar si consideras que un cuadrado representa el 100%

Si un cuadrado representa el 100%, entonces al sumar otros dos tendrías:

100 + 100 + 100 = 300

Sólo falta ver cómo se podría representar el otro 75%. Si dividimos otro cuadrado en cuatro, entonces tenemos que cada cuadrito menor representa un cuarto o si se expresa en porcentajes, sería 25%. Así que tres de esas partes representan el 75% faltante.

Entonces la representación gráfica de 375%, quedaría así.

Una vez que has ilustrado de manera gráfica lo que significa tener más del 100%, observa cómo podrías obtenerlo numéricamente. Resuelve el siguiente problema. “Si un animal al nacer tiene un peso de 450 gramos y al cabo de unos meses alcanza el 250% de su peso inicial, ¿Cuánto pesa actualmente?”

Si 450 representa el 100% entonces el 250% es igual a dos veces y media esa cantidad. Así que para obtener el peso que equivale a 250% debes sumar dos veces esa cantidad, más su mitad, así:

450 + 450 + 225 = 1 125

Entonces el animal pesará 1,125 gramos.

Ahora resuelve un reto, o lo que de manera coloquial se conoce como un “torito”. Si 500 representa el 100% ¿Qué número representará al 500%?

Si el 100% es 500, el 500% es 5 veces más que 100 entonces debes sumar 5 veces 500, o para hacerlo más rápido, pues a 500 lo multiplicas por 5

500 x 5 = 2 500

Ese es el resultado: 2 500 es el 500% de 500

Ahí va otro desafío:

Si 200 es el 100% ¿Qué cantidad representa el 125%?

200 representa al 100%, entonces necesitamos un 25% más para tener el 125% que queremos conocer. El 25% es una cuarta parte y se expresa en decimales como 0.25

Por lo que si multiplicas:

200 + 0.25 = 50

Entonces sumas:

200 + 50 = 250

Ahí está 250 es el 125% de 200

Se aplica el porcentaje en los problemas anteriores, usando diferentes estrategias, resuelve el problema siguiente:

“Ayer llegó el estado de cuenta de una tarjeta de crédito y solicitan el pago de la cantidad gastada, junto con los intereses generados. En este caso el banco “Mi Tesoro” cobra el 23% mensual. Las compras fueron las siguientes: la primera fue de $160 pesos, la segunda de $210, y en la última de $430 pesos, además $ 560 de gasolina, un sartén de $158 y un vaso de licuadora que costó $ 300.00”

¿Cuál fue el importe de las compras? Hay que sumar todos los gastos.

160 + 210 + 430 + 560 + 158 + 300 = 1 818

El importe de las compras fue por mil ochocientos dieciocho pesos.

Ahora, calcula exactamente cuánto debe pagarse al banco, teniendo en cuenta que cobra el 23% por concepto de intereses de todo lo que se gastó.

Aquí lo que hay que hacer es sacar el 23% de 1 818 y sumarlo a la cantidad que se gastó. Así tendrás el total de lo que se debe pagar.

Usa una manera sencilla y rápida de calcular gracias a lo que aprendiste en esta sesión.

Si todo lo que se gastó es el 100% y además se le van a cargar el 23% entonces en realidad lo que vas a calcular es el 123% ¡Así de sencillo! Multiplica:

1 818 x 123 = 2 236.14

¿Observas cómo se desarrollan tus habilidades matemáticas?

El Reto de Hoy:

Has concluido con esta sesión de repaso. Ahora tu reto consiste en solucionar unos “toritos”. Puedes copiarlos en tu cuaderno para analizarlos con calma y responderlos.

“Julio antes podía correr una hora todas las mañanas; ahora ya puede correr hora y media, ¿Qué porcentaje representa su rendimiento actual en comparación con el anterior?” Las opciones son las siguientes:

150%

125%

100%

“Elena hacía ejercicio dos horas al día; ahora se ejercita dos horas y media. ¿En qué porcentaje aumentó su actividad diaria?” Las opciones son las siguientes:

50 %

25 %

100 %

Comparte tus resultados con alguien cercano y explícale lo que hiciste para obtener esos datos.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más sobre el tema.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: De vuelta al cuento y a la obra de teatro

Aprendizaje esperado: Reconoce y reflexiona sobre varias de las características fundamentales de las obras de teatro y de los cuentos.

Énfasis: Reflexiona sobre algunas de las principales particularidades de las obras de teatro y de los cuentos (descripción de personajes, escenarios, diálogos, tiempos verbales, puntuación y organización gráfica).

Identifica las semejanzas y diferencias fundamentales entre las obras de teatro y los cuentos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer y reflexionar sobre caracteristicas de las obras de teatro y de los cuentos. Identificaras las semejanzas y diferencias fundamentales entre las obras de teatro y los cuentos.

¿Qué hacemos?

Esta sesión te centrarás en reflexionar en algunas de las características esenciales de los cuentos y de las obras de teatro, la dedicarás a repasar y a fortalecer los aprendizajes recientemente construidos a partir del trabajo con la práctica social del lenguaje 8, es decir, la dedicada a los cuentos y su adaptación a obras de teatro.

El propósito de la sesión es hacer un repaso de la adaptación que hiciste del cuento a obra teatral.

Los materiales que requerirás son: Libro de Texto, diccionario, cuaderno, y lápiz o pluma para escribir. Es muy importante que tengas a la mano tu diccionario, recuerda tenerlo durante esta sesión y también al leer o al estudiar otras asignaturas.

Actividad 1

Leerás un cuento más del autor argentino Julio Cortázar, que está dividido en tres partes. Seguro recuerdas algunos de los títulos de este autor, que fueron leídos como “Tía en dificultades”, “El diario a diario”, “Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj” e “Instrucciones para dar cuerda al reloj”.

Lee el fragmento “El amor sagrado y el amor profano” por Tiziano.

El amor sagrado y el amor profano

por

Tiziano

“Esta detestable pintura representa un velorio a orillas del Jordán. Pocas veces la torpeza de un pintor pudo aludir con más abyección a las esperanzas del mundo en un Mesías que brilla por su ausencia; ausente del cuadro que es el mundo, brilla horriblemente en el obsceno bostezo del sarcófago de mármol, mientras el ángel encargado de proclamar la resurrección de su carne patibularia espera inobjetable que se cumplan los signos. No será necesario explicar que el ángel es la figura desnuda, prostituyéndose en su gordura maravillosa, y que se ha disfrazado de Magdalena, irrisión de irrisiones a la hora en que la verdadera Magdalena avanza por el camino (donde en cambio crece la venenosa blasfemia de dos conejos). El niño que mete la mano en el sarcófago es Lutero, o sea, el Diablo. De la figura vestida se ha dicho que representa la Gloria en el momento de anunciar que todas las ambiciones humanas caben en una jofaina; pero está mal pintada y mueve a pensar en un artificio de jazmines o un relámpago de sémola”.

Tiziano. El amor sagrado y el amor profano, (1515-1516)

Ahora lee el fragmento “La dama del unicornio” por Rafael.

La dama del unicornio.

por

Rafael

“Saint-Simon creyó ver en este retrato una confesión herética. El unicornio, el narval, la obscena perla del medallón que pretende ser una pera, y la mirada de Maddalena Strozzi fija terriblemente en un punto donde habría fustigamientos o posturas lascivas: Rafael Sanzio mintió aquí su más terrible verdad. El intenso color verde de la cara del personaje se atribuyó mucho tiempo a la gangrena o al solsticio de primavera. El unicornio, animal fálico, la habría contaminado: en su cuerpo duermen los pecados del mundo. Después se vio que bastaba levantar las falsas capas de pintura puestas por los tres enconados enemigos de Rafael: Carlos Hog, Vincent 7 Grosjean, llamado «Mármol», y Rubens el Viejo. La primera capa era verde, la segunda verde, la tercera blanca. No es difícil atisbar aquí el triple símbolo de la falena letal, que a su cuerpo cadavérico une las alas que la confunden con las hojas de la rosa. Cuántas veces Maddalena Strozzi cortó una rosa blanca y la sintió gemir entre sus dedos, retorcerse y gemir débilmente como una pequeña mandrágora o uno de esos lagartos que cantan como las liras cuando se les muestra un espejo. Y ya era tarde y la falena la habría picado: Rafael lo supo y la sintió morirse. Para pintarla con verdad agregó el unicornio, símbolo de castidad, cordero y narval a la vez, que bebe de la mano de una virgen, pero pintaba a la falena en su imagen, y este unicornio mata a su dueña, penetra en su seno majestuoso con el cuerno labrado de impudicia repite la operación de todos los principios. Lo que esta mujer sostiene en sus manos es la copa misteriosa de la que hemos bebido sin saber, la sed que hemos calmado por otras bocas, el vino rojo y lechoso de donde salen las estrellas, los gusanos y las estaciones ferroviarias”.

Rafael. La dama del unicornio, (1505-1506).

Continúa con el fragmento “Retrato de Enrique VIII de Inglaterra”, por Holbein.

Retrato de Enrique VIII de Inglaterra.

por

Holbein

“Se ha querido ver en este cuadro una cacería de elefantes, un mapa de Rusia, la constelación de la Lira, el retrato de un papa disfrazado de Enrique VIII, una tormenta en el mar de los Sargazos, o ese pólipo dorado que crece en las latitudes de Java y que bajo la influencia del limón estornuda levemente y sucumbe con un pequeño soplido. Cada una de estas interpretaciones es exacta atendiendo a la configuración general de la pintura, tanto si se la mira en el orden en que está colgada como cabeza abajo o de costado. Las diferencias son reductibles a detalles; queda el centro que es ORO, el número SIETE, la OSTRA observable en las partes sombrero-cordón, con la PERLA-cabeza (centro irradiante de las perlas del traje o país central) y el GRITO general absolutamente verde que brota del conjunto. Hágase la sencilla experiencia de ir a Roma y apoyar la mano sobre el corazón del rey, y se comprenderá la génesis del mar. Menos difícil aún es acercarle una vela encendida a la altura de los ojos; entonces se verá que eso no es una cara y que la luna, enceguecida de simultaneidad, corre por un fondo de ruedecillas y cojinetes transparentes, decapitada en, el recuerdo de las hagiografías. No yerra aquél que ve en esta petrificación tempestuosa un combate de leopardos, pero también hay lentas dagas de marfil, pajes que se consumen de tedio en largas galerías, y un diálogo sinuoso entre la lepra y las alabardas. El reino del hombre es una página de historial, pero él no lo sabe y juega displicente con guantes y cervatillos. Este hombre que te mira vuelve del infierno; aléjate del cuadro y lo verás sonreír poco a poco, porque está hueco, está relleno de aire, atrás lo sostienen unas manos secas, 8 como una figura de barajas cuando se empieza a levantar el castillo y todo tiembla. Y su moraleja es así: «No hay tercera dimensión, la tierra es plana, el hombre repta. ¡Aleluya!» Quizá sea el diablo quien dice estas cosas, y quizá tú las crees porque te las dice un rey.”

Cortázar, Julio. Historias de Cronopios y de Famas. Biblioteca Cortázar.

Séptima reimpresión. Alfaguara: Argentina, 2000, pp. 6-8

Holbein. Retrato de Enrique VIII de Inglaterra, (1537)

Quizá te llamó la atención que dentro de la lectura de etos fragamentos se encuentren estas pinturas, las cuales existen, fueron pintadas en el siglo XVI por diferentes artistas plásticos y, lo que leíste, es la interpretación que Cortázar, como espectador, hizo de cada uno, expresando, en palabras muy complejas, qué elementos identificó en cada obra y si le gustó o no, y por qué.

Inicia con una pequeña actividad, para realizarla, recuerda lo trabajado en esta práctica social del lenguaje. Observarás dos caracterizaciones, ya sabes que los tipos textuales no tienen definiciones únicas; sin embargo, tras leerlas, será importante que identifiques cuál retrata mejor al cuento, y cuál a la obra de teatro.

Narración breve, oral o escrita.

Narración breve, oral o escrita, en la que se relata una historia de ficción que se enfoca en una anécdota, desarrollada en inicio, desarrollo y cierre e incluye un reducido número de personajes.

Es un texto escrito para su puesta en escena y cuenta con planteamiento, nudo y desenlace. Sus recursos más importantes para hacer avanzar la acción son las acciones y emociones de los personajes, indicadas en acotaciones, y los diálogos.

La primera caracteriza al cuento y, la segunda a la obra de teatro.

Realiza el siguiente ejercicio que consiste en identificar a qué tipo de texto pertenece cada elemento; si es a cuento, diremos “C” si es una obra de teatro, “OT” y si es compartido por ambos “A”.

Actividad 2

Escribe en el paréntesis la letra según corresponda.

( ) Diálogos.( ) Actos.( ) Escenas.( ) Trama.( ) Planteamiento, nudo y desenlace.( ) Escenario.( ) Narración en presente, pasado o futuro.( ) Personajes

El primer elemento es “Diálogos”

En muchos cuantos hay diálogos, aunque no es una generalidad, pero se puede decir que sí es un elemento de este tipo de texto. En teatro, con toda seguridad hay diálogos, según observaste mientras hacías la adaptación, es uno de los componentes principales de este tipo de texto, así que digo “A” porque tanto los cuentos pueden tener diálogos, como las obras de teatro.

Aunque no es obligatorio que todos los cuentos tengan diálogo, sí pueden recurrir a este recurso, que en teatro es fundamental.

El segundo elemento es: “Actos”.

Son parte de la estructura de una obra de teatro y pueden ser de uno a tres; cuando son más de uno, el cambio de acto se marca con la caída del telón o cuando el escenario se va a oscuros, es decir, se queda sin luz.

El siguiente elemento es “Escenas”.

Las escenas son también parte de la estructura de las obras de teatro y se marcan con la entrada y salida de los personajes.

El siguiente elemento es “Trama”.

Ambos textos tienen trama, pero son elementos con características diferentes. En el teatro la trama, que sucede se realiza en un presente continuo, es lineal; mientras que, en el cuento, la trama son los hechos que, encadenados entre sí, construyen la historia y pueden ser de diferentes tipos: lineal, que muestra los sucesos en orden, de principio a fin; dar saltos en el tiempo, que resultaría complicado realizar, en teatro por los cambios de escena y de personajes, pero la más complicada, sería la paralela; donde los hechos narrados suceden en espacios diferentes a un mismo tiempo.

La respuesta es “C”.

Ahora “Planteamiento, nudo y desenlace”.

En el planteamiento se presenta la situación de la obra de teatro, en el nudo, explota el conflicto y, por último, en el desenlace se resuelve el conflicto, ¿Me apoyan?

Seguramente, trabajar la adaptación, te permitió tener tan claras las partes de la obra de teatro.

El siguiente elemento es “Escenario”.

Es “OT”, porque es el lugar físico donde se lleva a cabo la representación.

Ahora, “Narración en presente, pasado o futuro”.

Es “C”, cuento, porque el teatro, sucede siempre en presente, mientras que el cuento no tiene esa limitante de tiempo.

Ahora, el último: “Personajes”.

Es “A”, porque tanto los cuentos, como las obras de teatro tienen personajes.

Así es, observa cómo quedaron los elementos.

(A) Diálogos.(OT) Actos.(OT) Escenas.(C) Trama.(OT) Planteamiento, nudo y desenlace.(OT) Escenario.(C) Narración en presente, pasado o futuro.(A) Personajes.

Como ya lo observaste durante el trabajo realizado en la adaptación, existen características que diferencian a ambos tipos de textos y otras que se comparten, lo que hace posible que se puede adaptarlos.

Con base en su experiencia al trabajar esta práctica social del lenguaje, ¿Consideras que cualquier cuento puede ser adaptado a una obra teatral? ¿Por qué?

Sí, porque en todos se cuenta una historia que sucede en determinado tiempo y lugar, y participan uno o más personajes que realizan determinadas acciones, tienen pensamientos o sentimientos que expresan de diferentes maneras como el diálogo, o a través de las descripciones del narrador, por ejemplo. Y todo eso puede transformarse en lugares a retratar en un escenario, en personajes con sus acciones, emociones y voces.

Por todo lo que aquí se dice, la mayoría de textos que son adaptados a obra de teatro, pertenecen al género narrativo, no sólo cuentos, sino también novelas, porque sus características son compatibles.

Actividad 3

Lee los siguientes diálogos con atención y responde cuál pertenece a cada tipo de texto.

1Marcela: (Preocupada). No sé dónde pueda estar. ¿Será que le pasó algo? Hilario: (Intentando tranquilizarla) No pienses en eso, ya verás que está bien.

2—No sé dónde pueda estar —dijo Marcela. ¿Será que le pasó algo?—No pienses en eso —recomendó Hilario— ya verás que está bien.

El recuadro 1 utiliza acotaciones para describir el estado del personaje y, el recuadro 2, explica entre guiones qué dice cada quien. Así que el primero sería un diálogo de obra de teatro y, el segundo, de cuento.

Por último, un pequeño reto de escritura.

Transformen el cuento de Augusto Monterroso, “El dinosaurio”, en acotación y diálogo de obra teatral.

El dinosaurio.Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.Monterroso, Augusto. Obras completas (y otros cuentos). Bolsillo Era: México, 2019, p.71

Acotación: (El Hombre despierta y descubre al Dinosaurio al pie de su cama. Aterrado, se tapa la cabeza con las cobijas).

Acotación (El Hombre despierta y descubre al Dinosaurio al pie de su cama. Aterrado, se tapa la cabeza con las cobijas).

DiálogoHombre: (Aterrado). ¡Ahhhhhh!Dinosaurio: (Sorprendido). ¿Por qué gritas? ¿Acaso soy tan feo?

Es un buen momento para retomar el cuadro que se hizo durante el desarrollo de la práctica social del lenguaje para adaptar un cuento a obra de teatro, considerando las ideas con respecto a lo que sabías acerca de cada tipo de texto, y también, con base en la lectura y análisis de los textos trabajados.

Este cuadro lo realizaste en la tercera clase del proyecto. Revísalo las veces que lo necesites.

Actividad 4

Ahora, para enriquecer el trabajo, llena la tabla con lo realizado en esta práctica social del lenguaje, respondiendo a cada una de las preguntas que se describen debajo del cuadro.

¿Qué tipo de texto son?

Ambos literarios.

¿A qué género pertenecen?

La obra de teatro corresponde al género dramático, y el cuento al narrativo.

¿Cuál es el propósito de cada uno?

De la obra de teatro, contar una historia para ser representada, del cuento, contar una historia para ser leída.

¿En qué tiempo verbal o verbales se narran uno y otro?

La obra de teatro en presente. El cuento puede ser en pasado, presente o futuro.

Así debió quedar tu cuadro, compáralo e identifica lo diferente para que lo corrijas.

El Reto de Hoy:

Comparte con alguien cercano el repaso que hiciste en esta sesión y explícale las semejanzas y diferencias que encontraste entre el cuento y la obra de teatro.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

