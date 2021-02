Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 18 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del jueves 18 de febrero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del jueves 18 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día. Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy jueves 18 de febrero.

APRENDE EN CASA – CIENCIAS NATURALES: El ciclo del carbono y el efecto invernadero

Aprendizaje esperado: Identifica qué es y cómo se originó el calentamiento global en las últimas décadas, sus efectos en el ambiente y las acciones nacionales para disminuirlo.

Énfasis: Analizar el efecto invernadero, sus causas y su relación con el calentamiento global; así como los efectos de éste en el ambiente y la salud.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a analizar qué es y cómo se originó el calentamiento global en las últimas décadas, sus efectos en el ambiente y las acciones nacionales para disminuirlo.

¿Qué hacemos?

Recuerda tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante del tema de hoy. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Ciencias Naturales, Sexto Grado, en la páginas 74 y 75.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/74

Inicia con una adivinanza.

¿Qué tienen en común las personas, los animales y las plantas, los alimentos que consumimos, el petróleo y el carbón, el humo de un volcán y el humo de los coches, los fósiles y los minerales, los diamantes y los lápices?

Observa la adivinanza con la siguiente secuencia gráfica.

¿Qué tienen en común?

Los seres humanos, los animales y las plantas.

Los alimentos que consumimos.

El petróleo y el carbón.

El humo de un volcán.

Y el humo de los coches.

Los fósiles y los minerales.

Los diamantes.

Y, los lápices.

Son cosas muy distintas, pero ¿Todas tienen algo en común?

¿Recuerdas lo que revisaste la sesión pasada? Repasa rápidamente lo que trabajaste.

Se estudió que la atmósfera está compuesta de distintos gases que nos protegen de la radiación del Sol y de esos gases que retienen el calor e intervienen en el calentamiento del planeta.

Eso es muy importante porque la atmósfera hace posible la vida en el planeta.

También se revisaron los gases que conforman la atmósfera, ¿Recuerdas cuáles son? El nitrógeno, oxígeno, ozono, hidrógeno y vapor de agua.

También conociste que otro de los gases que conforman la atmósfera es el dióxido de carbono y también analizaste el ciclo del carbono.

Identificaste que, el Carbono, es un elemento fundamental de los compuestos orgánicos que forman parte de los seres vivos, y que, cuando el Carbono se combina con otros gases, constituye otras moléculas importantes para la vida, por ejemplo, cuando el Carbono se combina con el oxígeno forma el dióxido de carbono.

Y eso lleva de nuevo a la adivinanza:

¿Qué tienen en común las personas, los animales y las plantas, los alimentos que consumimos, el petróleo y el carbón, el humo de un volcán y el humo de los coches, los fósiles y los minerales, los diamantes y los lápices?

Reflexiona, en todos los casos que acabas de observar, un elemento que se repite varias veces, es el “Carbono”.

La respuesta es que todos tienen Carbono.

Para entender un poquito más, observa el siguiente video.

Video. El carbono. Elemento básico para la vida.

Seguro que ahora entiendes un poco más la importancia del Carbono para la vida y ¿Cómo funciona su ciclo?

El Carbono es un elemento básico para la vida, ya que se combina con otros y puede formar muchas sustancias diversas que forman parte de nosotros.

El dióxido de carbono es emitido por los seres vivos que respiramos, al intercambiarlo por el oxígeno; pero también lo producen otros procesos y otros elementos, como los combustibles.

¿Recuerdas que al quemar combustible se desprende dióxido de carbono? El aumento en la producción de dióxido de carbono provoca el efecto invernadero, lo cual tiene efectos en el calentamiento global.

Con estos antecedentes ahora conocerás más acerca del calentamiento global, también revisarás su relación con el efecto invernadero y los efectos que tiene en el ambiente y la salud.

El Carbono es parte de nuestros cuerpos y de la naturaleza. Los compuestos de carbono de plantas y animales que existieron hace mucho tiempo forman los combustibles fósiles, como el carbón y el gas natural, que usamos actualmente como fuentes de energía. Cuando estos combustibles fósiles se queman, se libera dióxido de carbono que afecta el clima de la Tierra y es una preocupación ambiental importante en todo el mundo.

Esta información puedes encontrarla en tu libro de texto de Ciencias Naturales en la pàgina 75.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/75

Se les llama combustibles fósiles a los compuestos que son productos de la transformación de restos de plantas y animales que vivieron hace millones de años. Con el tiempo se convirtieron en carbón, petróleo y gas natural.

Te preguntarás si eso quiere decir que en el petróleo hay restos de dinosaurios, bueno, no sólo de dinosaurios, sino de todos los animales y plantas que estaban vivos hace millones de años y que, cuando murieron, fueron quedando atrapados por las capas y capas de tierra, y luego, sometidos a presión, se transformaron en los combustibles que han movido al mundo moderno desde hace casi 200 años, es decir, desde la Revolución Industrial, viste que no podíamos dejar de usar esos combustibles. El detalle de este dato está en la página 73 del libro de texto de Ciencias Naturales.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/73

Al quemar combustible se desprende un gas llamado dióxido de carbono (CO2). Evidencia científica está corroborando que el aumento en la producción de CO2 es un factor que provoca el calentamiento de la atmósfera, y por lo tanto el aumento general de la temperatura.

Por eso parte de la comunidad científica predice que el calentamiento atmosférico seguirá aumentando en la medida en que sigamos produciendo más dióxido de carbono.

¿Por qué es tan malo que haya tanto dióxido de carbono en el aire?

¿Recuerdas lo que observaste en el video anterior? Se señaló que el dióxido de carbono lo absorben las plantas, se disuelve en el agua o se incorpora a los minerales.

En una de las fases del ciclo del carbono, éste pasa de sus reservas en el aire, a las reservas de los seres vivos, como las plantas, que lo absorben y lo utilizan para elaborar sustancias nutritivas, este paso toma un tiempo, y el ser humano, quemando combustibles, ha puesto demasiado CO 2 en el ambiente y no sólo CO 2 . Observa la imagen que está en la pág. 75.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/75

¿Qué recuerdas acerca de esto?

Justo la sesión pasada viste que hay otros gases, como el monóxido de carbono, el azufre, el ozono y el metano.

¿Te das cuenta de que, en la Tierra, las actividades humanas están alterando el funcionamiento del invernadero natural que genera la atmósfera?

Actualmente, la quema de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, ha aumentado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto sucede porque el proceso de quema del carbón y del petróleo combina el carbono con el oxígeno y lo libera en el aire.

Seguramente aun cuando ya se ha mencionado el efecto invernadero, es importante precisar cómo sucede este fenómeno. Es momento de explicarlo.

Primero, observa la cápsula siguiente de Sabías que…

Efecto invernadero.

Los gases de efecto invernadero reciben su nombre porque, de manera semejante en que las paredes de vidrio elevan la temperatura interior de los invernaderos, conducen al aumento de la temperatura de la superficie de la tierra al interactuar con la energía que proviene del Sol.

El efecto invernadero ocurre de manera natural en la atmósfera de la Tierra y permite que exista la vida tal y como la conocemos en el planeta; pues sin él, la temperatura promedio de la Tierra sería inferior a los –18 °C.

Sin embargo, las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación de los bosques y selvas intensifican el efecto invernadero natural, al incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero y modificar con ello la composición de la atmósfera de la Tierra.

Tomado de: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero)

¿Qué piensas de este fenómeno? Para comprenderlo mejor observa los videos siguientes, relacionados con el EFECTO INVERNADERO.

Video. Experimento efecto invernadero.

Video. Experimento – comprender el efecto invernadero.

¿Qué te parece? En la siguiente imagen puedes ver lo que sucede en el planeta cuando se presenta el efecto invernadero.

Como puedes observar, la energía del Sol llega, una pequeña parte es reflejada por la atmósfera y las nubes, pero la mayor parte llega a la superficie de la Tierra donde la energía se absorbe o se refleja en forma de calor. Parte del calor que se refleja atraviesa la atmósfera y escapa, pero gran parte se retiene por los gases de efecto invernadero de la atmósfera, produciendo el calentamiento.

Esto es lo que también se representa en los experimentos de los videos anteriores.

Sí hay más presencia de dióxido de carbono, entonces, es mayor la temperatura.

El calor se acumula mucho más porque no puede escapar, con estos ejemplos lo puedes entender mejor.

Las actividades representadas en los videos son un modelo que te muestran las consecuencias del efecto invernadero.

El cambio climático puede traernos graves consecuencias si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Pero para que tengas un poco más de información observa el siguiente video.

Video: México y el cambo climático.

¿Observas la necesidad de hacer algo para bajar los niveles de los gases que dañan la atmósfera, y contribuir al cuidado de los ecosistemas?

¿Qué podemos hacer?

Necesitamos un cambio de mentalidad, un verdadero cambio integral de nuestros hábitos, por eso es importante estudiar Ciencias Naturales porque así entendemos que todo en la naturaleza está conectado, y que si a cada acción, corresponde una reacción, entonces debemos cambiar nuestra mentalidad y nuestras prácticas.

Identifica qué es y cómo se originó el calentamiento global en las últimas décadas, así como las consecuencias que tienen estos fenómenos en el ambiente, para así sensibilizarte sobre las acciones nacionales y contribuir a disminuirlo.

Hoy observaste que el efecto invernadero se produce por la emisión de ciertos gases, entre ellos el dióxido de carbono, que contribuyen a que la temperatura del planeta se eleve, generando el cambio climático. También recordaste cuáles son las consecuencias de este cambio climático.

Estudiaste que el carbono es el elemento básico para la vida y que se encuentra en la mayoría de los seres vivos que habitan la Tierra. En el subsuelo (en forma de combustibles fósiles y minerales) en el suelo de los mares, lagos y lagunas, en los seres vivos terrestres (plantas y animales) en la atmósfera, en forma de dióxido de carbono; en el humo de los coches y en el humo de los volcanes o en los gases que exhalamos las personas o que utilizan las plantas en la fotosíntesis para elaborar sus alimentos, todo eso contiene alguna forma de carbono.

También revisaste cómo el carbono, cuando pasa de una forma a otra, de una reserva a la otra, completa el ciclo del carbono.

En este ciclo del carbono, cuando el carbono está en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, produce junto con otros gases el llamado efecto invernadero.

Cada vez entederás mejor qué es lo que está causando el cambio climático y cómo afecta a todos, pues las consecuencias no se detienen en la contaminación del aire, pues hay impactos económicos y sociales, que son cada vez más graves.

El Reto de Hoy:

Reflexiona sobre los contenidos que analizaste hoy y escribe lo que tu, tu familia y en tu comunidad o lugar donde vives se puede hacer para contribuir con el cuidado del ambiente.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

APRENDE EN CASA – GEOGRAFÍA: Cuidemos nuestro patrimonio

Aprendizaje esperado: Distingue la distribución y la relevancia del patrimonio cultural de la humanidad.

Énfasis: Reconoce la importancia del cuidado y de la conservación del patrimonio cultural de la humanidad.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión continuarás conociendo acerca de nuestro patrimonio cultural. Aprenderás sobre la importancia que tienen las expresiones culturales de la humanidad que forman parte de nuestro “patrimonio”.

También reflexionarás sobre algunas medidas que debemos tomar en cuenta para cuidar y preservar las expresiones culturales de la humanidad, para que nos duren muchos años, y las generaciones siguientes también puedan disfrutar de su belleza.

¿Qué hacemos?

¿Qué es el Patrimonio Cultural? ¿Qué expresiones culturales de la humanidad pueden considerarse como parte del “Patrimonio Cultural”?

Seguramente tienes presente que dentro de las “expresiones culturales” están los bailes tradicionales, pinturas, canciones, mucho colorido, mucho sabor, ¡y mucho más!

Debes tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir los aspectos más destacados o interesante de la sesión del día de hoy. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Geografía, Sexto Grado, en la página 105.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm#page/105

El “Patrimonio Cultural” de una región o país son todas aquellas expresiones culturales.

Son obras materiales y no materiales que fueron creadas por los habitantes de la región, en las cuales expresan su creatividad y su cultura.

El patrimonio material es todo bien de carácter tangible, que se puede tocar, ya sea mueble o inmueble, que ha sido creado por grupos sociales del pasado.

En contraparte, el patrimonio inmaterial es todo bien de carácter intangible, o que no se puede tocar, y que conforma el legado cultural de un grupo, como las fiestas, el arte o la medicina, por ejemplo.

Usa estos conceptos para clasificar las imágenes siguientes, que representan parte del patrimonio cultural de México. Organízalas en expresiones culturales materiales y no materiales.

Los edificios, como el Palacio de las Bellas Artes, son expresión cultural material, porque los podemos tocar. Representa una expresión cultural material porque la podemos tocar, e incluso, podemos estar dentro de ella.

Ahora, realiza el mismo ejercicio con las siguientes imágenes.

¿Estas imágenes también representan parte del patrimonio cultural?

Si observas detenidamente cada imagen, te podrás dar cuenta que no son específicamente “expresiones culturales”. Sin embargo, sí forman parte del patrimonio de México, pero no del patrimonio cultural. Hay una mariposa, luego vemos un desierto, y al final una ballena que emerge del agua. ¿Qué tipo de patrimonio será?

¿Patrimonio Natural?

Estas imágenes son parte del patrimonio natural de nuestro país y, por su gran valor, han sido reconocidos como parte del Patrimonio Natural de la Humanidad. Y así como cada uno de nosotros cuidamos nuestra casa, también podemos ayudar a cuidar y a preservar el patrimonio de México.

Te preguntarás si entonces podemos ayudar a cuidar tanto el patrimonio cultural como el patrimonio natural de nuestro país.

Actividad 1

Escribe algunas medidas a tomar en cuenta para cuidar del patrimonio cultural y natural.

¿Cómo ciudadanos, que podemos hacer para cuidar estos edificios?

Para cuidar de estas enormes y bellas construcciones, y que ahora y en un futuro muchas personas las puedan seguir disfrutando, es importante que no las maltratemos, ni pintemos. Tampoco se vale llevarse las partes que las componen, es importante respetar las áreas restringidas al público y denunciar si vemos que alguien las está dañando.

Las construcciones que forman parte de nuestro Patrimonio Cultural deben ser protegidas, porque son expresiones de nuestra cultura. Varias de ellas tienen cientos de años de haber sido construidas y, obviamente, queremos que duren mucho tiempo más, para ello hay instituciones que se encargan de su cuidado y preservación.

Reflexiona sobre este aspecto observando el siguiente video.

Video. El Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Qué bueno que hay instituciones que se encarguen de proteger el patrimonio, para que dure mucho más, y todas las niñas y los niños puedan conocerlas y disfrutar de ellas. Tal vez quieras contribuir con esta tarea, como las personas que viste en el video.

¿Qué podemos hacer para preservar nuestros bailes, nuestras tradiciones, la comida? ¿Qué es lo más conveniente en estos casos?

Para cuidar las expresiones que no podemos tocar, es decir, para cuidar el patrimonio inmaterial, podemos comenzar por darnos la oportunidad de conocer esas expresiones, porque muchas personas no las conocen y a partir de conocerlas, podrían respetarlas y valorarlas.

Recuerda que todas las expresiones culturales que son inmateriales forman parte de nuestras tradiciones y, como mexicanos, hay que tener presente que estas nos dan identidad y debemos sentirnos orgullosos de ello.

Por último, ¿Qué consideras que podemos hacer para preservar nuestro Patrimonio Natural?

Lo fundamental, sería cuidar la naturaleza, no contaminar los ríos ni los mares, evitar talar árboles, avisar a las autoridades si vemos un incendio forestal y cuidar a los animales.

Las áreas naturales que forman parte del Patrimonio Natural de México, en algunos casos se denominan “Reservas de la Biosfera”, son áreas altamente protegidas para su cuidado y preservación.

Recuerda, si alguna vez tienes la oportunidad de visitar un área natural protegida: cuida el agua, no dañes ni molestes a las plantas y a los animales que viven en esos lugares, respeta las indicaciones que les den las autoridades encargadas de cuidar esos lugares, y, si alguien está dañando ese lugar, da aviso inmediatamente.

Tampoco debes llevarte nada de ahí, por mucho que te llamen la atención. Siempre hay que pensar que nuestras acciones deben estar encaminadas al cuidado y preservación de nuestro patrimonio.

Ahora ya sabes cómo podemos ayudar a cuidar el Patrimonio Cultural y Natural de nuestro País.

Además recuerda que el Patrimonio Cultural también puede encontrarse sumergido en el agua. Hay Patrimonio Cultural, incluso debajo del agua, en el fondo del mar.

En los océanos, ríos, lagos, lagunas, cenotes y pozos, podemos encontrar el patrimonio cultural, conformado por los rastros de existencia humana, como: embarcaciones que fueron hundidas en alguna batalla o huracán, ruinas arqueológicas como templos o ciudades, que debido a los terremotos se encuentran en el lecho marino. Estos ejemplos se consideran patrimonio cultural subacuático, ya que tienen importancia cultural, histórica o arqueológica, y además, han estado bajo el agua, parcial o totalmente, por lo menos 100 años, entonces, los restos de las embarcaciones se pueden considerar también como patrimonio cultural, esos vestigios incluyen veleros, buques de vapor, grandes mercantes, anclas, cañones, en fin, hay un sinnúmero de partes de las que se componen los barcos, y a veces se encuentran completos, o en partes, debajo del mar.

Pero si están sumergidos, ¿Cómo se puede cuidar de ese patrimonio? ¿No terminarían por desgastarse y desaparecer?

De la misma manera que se promueve el cuidado y preservación del patrimonio natural y cultural, aquí se procede a través de leyes y reglamentos que regulan cómo y cuando visitarlos. Es importante conocerlos ya que lo que no se conoce, no se puede valorar correctamente.

Para valorar el patrimonio cultural, un paso importante es conocerlo. Por ello la propuesta de actividad para ti es que escuches algo sobre la Pirekua, un canto tradicional de los indígenas P’urhépechas de Michoacán.

Apreciar el patrimonio cultural del mundo, empezando por conocer el patrimonio cultural de nuestros pueblos indígenas, que es parte del primero.

Video. La pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas.

¿Qué te pareció esta composición musical?

Genera sensaciones e imágenes de la naturaleza.

Otra pieza se llama T’arheperama, que quiere decir “Toronjil morado”. Lo compuso Tata Juan Victoriano Cira. Es un canto a la naturaleza, específicamente al toronjil morado. Le cantan a su belleza y a su utilidad, porque es una planta medicinal.

Video. Tarheperama-Toronjil Morado.

Reflexiona sobre lo que has aprendido hoy.

El Patrimonio Cultural, de una región o país, son todas aquellas expresiones culturales que realiza la gente en donde manifiesta su creatividad y su cultura. El Patrimonio Cultural de una región puede ser “material”, es decir, que se puede tocar; o “inmaterial”, ya que no se puede tocar directamente y proviene de las tradiciones. También aprendimos que hay Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural, y que puede estar tanto en tierra firme, como sumergido en el agua. Y, lo más importante, que todos podemos ayudar a cuidarlo y preservarlo.

Sin embargo, la preservación del patrimonio cultural tiene grandes retos en esta época. Para conocer al respecto, observa el siguiente video.

Video. Salvaguardia Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad UNESCO: su implementación en México.

Cómo acabas de observar, es importante conocer el patrimonio cultural de nuestro país, por ejemplo, en el caso de la ceremonia ritual de los Voladores de Papantla, conocer qué es un ritual tradicional, para qué lo realizan, y cómo fomentan el aprecio por su tradición, las creencias y los valores como parte de la diversidad cultural.

Como puedes observar, no es fácil preservar el patrimonio inmaterial, por eso es importante respetar todas las culturas y sus manifestaciones.

El Reto de Hoy:

Reflexiona sobre el patrimonio material e inmaterial e identifica en tu comunidad los patrimonios con los que cuenta y comenta su importancia con tu familia.

Si te es posible, consulta otros libros para ampliar tus conocimientos.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Fracción entre dos fracciones

Aprendizaje esperado: Identificación de una fracción o un decimal entre dos fracciones o decimales dados. Acercamiento a la propiedad de densidad de los racionales, en contraste con los números naturales.

Énfasis: Verifica que entre dos fracciones siempre es posible identificar otra fracción..

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás que entre dos fracciones o decimales siempre es posible encontrar otra fracción o decimal.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy vas a trabajar con fracciones, para ello, ten a la mano, un cuaderno, lápiz y goma. Ayudarás a resolver un caso en el que se debe encontrar la posición en la que va un corredor. El informe dice: En una competencia de atletismo, 3 niños participan, Daniela, Sara y Juan. A los 2 minutos, Daniela ha recorrido un tercio de la pista, Sara dos tercios y la posición de Juan se encuentra en medio de las de sus compañeras. ¿En qué parte de la pista se encuentra Juan?

En una competencia de atletismo, 3 niños participan, Daniela, Sara y Juan. A los 2 minutos, Daniela ha recorrido 13 de la pista, Sara 23 y la posición de Juan se encuentra en medio de las de sus compañeras.¿En qué parte de la pista se encuentra Juan?

¿Ya pensaste en alguna estrategia para encontrar en qué punto se encuentra Juan?

Puedes usar una tira de papel del tamaño de la pista y marcar los tres puntos donde están Daniela, Juan y Sara.

Ahora, dobla esa tira a la mitad y al desdoblarla observa cómo queda. Las flechas que corresponden a Daniela y Sara quedaron una sobre otra y la flecha de Juan quedó en medio.

Como puedes darte cuenta, la flecha que señala la posición de Juan quedó exactamente en medio de la pista, entonces el punto donde se encuentra Juan es un medio. Así, has resuelto el caso, al encontrar una fracción que está entre un tercio y dos tercios, lo cual es equivalente a decir que Juan se encuentra a la mitad de la pista

Si observas estos números da la impresión de que no hay puntos en medio, pero recordarás que en la sesión de ayer, identificaste que con los números decimales se pueden identificar otros números. Se puede encontrar un número en medio si cortas en pedazos más pequeños ese espacio.

Si conviertes estas dos fracciones en otras donde los pedacitos sean más pequeños podrás encontrar varias fracciones en medio. La idea es que obtengas otras fracciones más pequeñas que sean equivalentes a un tercio y a dos tercios pero que tuvieran el mismo denominador para que las dos representen pedazos iguales.

Ya sabes que para obtener una fracción equivalente se multiplican el numerador y el denominador por el mismo número, así que multipliqué por 2 y obtuve dos sextos. Y en ésta también multipliqué por 2 y obtuve cuatro sextos, así ya eran dos fracciones más pequeñas y pude decir que la mitad entre dos sextos y cuatro sextos es tres sextos; y tres sextos es igual a un medio.

Observa las reglas del juego qure realizaron unos niños y unas niñas.

Para saber quién gira la ruleta primero, las participantes tiran un dado cada una y quien tenga el número más alto empieza.Cada uno hará girar la ruleta dos veces y se registran las fracciones que señale la flecha.Si a la misma persona le sale una fracción igual a la primera, girará la ruleta hasta que le salga una fracción distinta.Si la flecha queda entre dos fracciones “El ojo vigilante” elegirá una de las dos fracciones.Se registran los datos. “El ojo vigilante” estará atento a que la fracción de la ruleta y la que se registra sea la misma.Ya con los datos registrados, cada participante registrará una tercera fracción, ésta se debe encontrar entre las dos fracciones que salieron en la ruleta.

Los participantes del juego lanzaron los datos y se fueron registrando los resultados, el niño que la hacía de “ojo vigilante” determinaba lo que se debía registrar cuando los resultados no eran muy claros.

Ya con los datos registrados. Ahora tienes que escribir una fracción que se encuentre en medio de las que salieron en la ruleta. ¿Qué hacer para encontrar una fracción en medio de las que salieron?

Lo que hay que haer es convertirlas en fracciones equivalentes con el mismo denominador. Si multiplicas por 2 el numerador y el denominador de cada una, obtienes octavos. Y así ya se puedo afrimar que en medio de un cuarto y dos cuartos están tres octavos.

Si observas las fracciones sobre la recta quedan así.

Continuando con el juego de los niños y las niñas, volvieron a tirar los dados, giraron la ruleta y quedó en un medio y dos tercios. Por lo que decidieron convertirlas en doceavos, multiplicando el numerador y el denominador de un medio por 6 y luego el numerador y el denominador de dos tercios por 4. Así obtuvieron seis doceavos y ocho doceavos. En medio de ellas está siete doceavos.

¿Recuerdas que una fracción se puede convertir en un número decimal? eso es lo que debes hacer.

Ten presente que entre las fracciones y los números decimales, siempre se pueden encontrar más números.

Entre una fracción y otra siempre vas a encontrar muchas más fracciones, que de momento parece que no están, pero que puedes descubrirlas si aplicas tus conocimientos.

El Reto de Hoy:

Explícale a alguien cercano lo que aprendiste hoy, muéstrale los ejemplos realizados y si les es posible, construyan una ruleta y ejercita tus conocimientos sobre la equivalencia entre fracciones y decimales.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: La radio como herramienta de comunicación

Aprendizaje esperado:Elabora guiones radiofónicos para difundir conocimientos de forma autónoma o colaborativa.

Énfasis: Produce guiones radiofónicos para comunicar información relevante para su comunidad.

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión de hoy trabajarás con el tema de la radio como una herramienta de comunicación que puede ayudarte en tus trabajos escolares.

¿Qué hacemos?

Actividad 1

Escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas y, posteriormente dales respuesta.

¿Por qué la radio es un medio de comunicación? ¿Cómo se utiliza la radio en tu comunidad? ¿Qué temas de tu interés podrías comunicar por medio de la radio?

Puchiuin ua uanikan radio lijikua limakuan na puchiuinanauj ix palakata kin taskujutkan xala nak pukelhtauaka.

Ka tsokuilitit e ka kelhaskininintit:

Tuchu limakuan puchiuin radio. Na min kalakchikni lilakaskinkan. Tuchu tse na lichiuinankan na radio

Todos sabemos que la radio es un medio poderoso para difundir noticias y conocimientos, pero además la radio también puede difundir música, necesidades y opiniones de las personas. En nuestralas comunidades, es una herramienta muy importante para promover y fortalecer las prácticas culturales y sus lenguas maternas.

Lha xman tu takatsin lichiuinankan nak puchiuin, na uachi tapaxu’an, tun talakaskinima nak kalakchikni, e tu ta lichi’uinan kiristianu. Na kin kalakchiknikan, limakuan ma chiunikan xpalakata kin talanankan e na chu uachi kin tachiuinkan tutunaku.

Seguramente tus padres o abuelos te habrán comentado algunos recuerdos muy hermosos de la radio, porque cuando era niños sus abuelos escuchaban las famosas radionovelas.

Las radionovelas, tienen una magia muy especial y en la comunidad de Zihuateutla en Huauchinango, Puebla, se escucha muchísimo la radio, no solo porque llega a los lugares más apartados, sino porque en esa comunidad la gente se dedica al campo y se levanta muy temprano y mientras se prepara para el trabajo se entretiene escuchando las noticias o las canciones de la región porque la radio tiene un ingrediente muy especial, ¿Sabes cuál es?

Tu lichiuinankan talakapastakni nak puchiuin radio tseuanit li’uan. Na kit ik kgaxmatnitsa. Na kin kalakchini Zihuateutla, na ik kaxmatauj puchiuin radio kuma makat kilhchan. Kiristianu ti tsisaj ta’an taskuja takaxmataki puchiuin radio lha makgatsinininkan tu patlekema nak ka kilhtamakuj e na chu uachi xata paxa’uan. Katsiyatit tu ix litseuanit radio.

Es probable que hayas escuchado la radio y a la vez hayas estado realizando otra actividad lo cual es muy agradable, porque hace más llevadero el trabajo que estés realizando.

¿Conoces la fórmula mágica que tiene la radio.

Tsama na limakuan. Radio kgalhi ix litseuanit

Nada más y nada menos que la imaginación, sí, la radio alimenta y enriquece nuestra imaginación.

Tu ix litseuanit radio utsa ua uanikan Talakapastakni. Radio kin kamalakapastakniyani tu xa sasti ta pu’an

¿Será por eso que la radio nunca pasará de moda?

Así es, la imaginación es un don maravilloso que tenemos los seres humanos. Por eso somos capaces de disfrutar tanto de la lectura de un libro, porque nos imaginamos la historia y seguimos muy de cerca a los personajes y hasta sentimos lo que ellos sienten.

Talakapastakni lakgatin talakgalhuman kin katamaxkinitani kinan kiristianu. Na chu uachi lijikua lipaxauayauj likelhtauakga kuma kinkamalakapastakniyan tu patlekenitsa makgastsa, ka lakgapasauj tin kiristianu ta patlekenilh kilhtamakuj e na uachi majkatsiyauj tu xalakan ta majkatsi.

Para dar un ejemplo, ¿De cómo puedes organizar el contenido de un programa de radio? revisa la siguiente cápsula de la pandilla radiofónica donde participan niñas y niños como tú, te invito a escucharlo en la siguiente liga.

Cápsula Pandilla de noticias.

https://www.alasyraices.gob.mx/infancia2.html?section=contenido&subsection=audios

Tu na likatsiyatit chu limatsatujkan tu lichiunankan nak radio, naj kamasuyuniyani

Cuando la escuches harán volar tu imaginación estas bellas voces.

Al igual que ellos, la pandilla radiofónica, tu también puedes hacerlo de manera muy creativa.

Lakstin tsumajan e kamanan kuma skgalalh uilananchipitit, na uachi na tlauayatit taskujit chin tatlaualh ua ka uanikan pandilla radiofónica.

Recuerda que es muy importante la elaboración del guion de radio, además las niñas y niños indígenas tienen un recurso muy valioso para hacer programas radiofónicos, esto es su lengua materna, lo cual les da la posibilidad de hacerlo de manera bilingüe, lo cual abre una oportunidad para que personas que no conocen el sonido de las lenguas originarias, tengan forma de descubrirlas.

Ti lakstin tsumajan e kamanan xa la nak kalakchikni, ta kalhi tu na ta litla’ua ix taskujutkan chi ua cha ix tachiu’inkan, kuma na tse na tachiunan nak español e na chu uachi li tutunaku. Kinu uachi na ta kgatsi tachiuinkan ti lha talakgapasa.

A partir de la cápsula radiofónica, identifica los siguientes aspectos.

Nombre del programa.

Modalidad en la que se realiza: grabado o en vivo.

Contenido (tema que aborda).

Tipo de público al que va dirigido (niños, jóvenes, adultos o todo público).

Duración.

Fecha de elaboración y fecha de transmisión.

Música o efectos especiales que apoyan el relato.

Ik kelhaskini tin kin kakilhtiyalemani

Chu uanikan tu lichiuinanka

Lalhkus o lanitsa tu lichiuinankan

Tuchu lichiuinan

Ti chu ix palakata tu lichiuinamaka

Chu ix linaj e lha chu nin ti lakaxtlauaka

Tuchu ya tapaxauan takaxmatni

Con base en la cápsula de la Pandilla radiofónica, da respuesta a cada aspecto del guión radiofónico.

¿Cuál es el nombre del programa?

Chu uanikan tu lichiuinankan

Ahora identifica la modalidad en la que se realiza, ¿Habrá sido grabado o en vivo?

Lanitsa o lakgaxtlauakakus.

Parece en vivo, los niños se escuchaban muy naturales, aunque si son de diferentes estados difícilmente podían estar en un solo lugar, así que tuvo que ser grabado.

Por eso la importancia de tener un guión y más importante todavía es que no sea notorio que se está leyendo, debe parecer muy natural, una lectura en voz alta donde se transmitan las emociones. Hay un pequeño truco para que la lectura se escuche muy natural.

Lanitkus. Utsa liamkuan na tsokuilikan tu lichiuinankan nak radio.

Anan tu ka li takgxmatli likelhtauakga ix likanaj

Es algo muy fácil y sencillo, simplemente deberán imaginar lo que están leyendo, de esa manera su voz parecerá más real y no fingida.

Man kata lakgapastakli tu ta likelhtauakgamanan. Kinu uachi ix tachiuinkan tanks nata kgaxmata e tu ix li kanaj

Deberán leer su guión radiofónico cuantas veces sea necesario, antes de grabarlo. Pueden trabajar en pequeños equipos y ayudarse unos a otros. Ahora vamos con el contenido que aborda. ¿Cuál crees que es?

Ix lijuesa maklhu’a kata likehltauakgalh ix lichi’uinkan. Tse nata lamaktaya palh makxtim na ta skuja.

Ch’uaj na kgatsiyauj tuchu ta lichiuinan pandilla.

Podría ser noticioso, porque los niños estaban dando noticias de diversos estados del país, aunque lo hacían de manera divertida y no exactamente de acuerdo a las noticias reales.

Cuando se usa la imaginación para recrear un programa de noticias, pero desde su creatividad, no falta el público al que va dirigido: niños, jóvenes, adultos o todo público.

Ix likanaj, kuma lakstin ta lilakaskimanan ix talakapastaknikan lha ta lichuinan tu lama nak kakilhtamakuj.

Kin kasputniyakus, chu’aj tichu ix palakata tu lichiuinamaka.

Puede ser para niños porque hablan niñas y niños, pero también podría ser para todo público.

La duración y fecha de transmisión, ¿Cuándo fue?

Katsiyauj: Chu ix linaj e lha chu nin ti lakaxtlauaka

La duración son 5 minutos con 50 segundos.

El tiempo de duración es muy importante porque permite saber qué tiempo ocupará en la transmisión, así el presentador tendrá oportunidad de intervenir en su debido momento. El tiempo de 5 minutos con 50 segundos, es el que se requiere porque se trata de una cápsula radiofónica y regularmente no pasan de 10 minutos, aunque también hay programas que pueden durar hasta una hora.

Todavía falta identificar la fecha de elaboración y de transmisión.

Man ajkitsis minuto itat ciento segundos kuma uanikan cápsula, makatunu tanaje ajkauj minuto, na anan lichi’uin tanaje aktin hora.

Axman kin kasputniyani na katsiyauj lhachunin ti kaxtla’uaka e lha chu nin lichiuinanka.

Como no se tiene el guion de la pandilla radiofónica, no se sabe exactamente la fecha de elaboración del guión, ni la fecha en qué se transmitió por primera vez.

Únicamente falta identificar la música o efectos especiales que apoyan el relato.

Chu’aj na katsiyauj tuchu ya talipaxa’uan o chu li lakgaxtlauakanit tachi’uin.

Se escuchaba en todo momento una música de fondo muy divertida y en cada intervención de los niños había una música distinta, en el caso de los efectos especiales se pudo escuchar el sonido de susto del Sr. Ruíz, al que le salieron canas o los maullidos de los gatitos abandonados. Seguramente pudiste identificar muchos otros.

La música es un ingrediente indispensable que debe incluirse en el guion radiofónico y debe ser de acuerdo al tema que estemos tratando, para eso hay que seleccionarlos con mucho cuidado. Se recomienda que escuches música variada y divertida, acorde a tu edad, pídele a tus papás que te ayuden a elegir. Para terminar esta clase se va a presentar una canción muy alegre de un grupo de Atlixco Puebla, Monedita de oro, por eso deben seguir muy atentos de principio a fin.

Xa tapaxau’an utsa ix lijuesa. Tu na lichi’uinanauj na putsaniyauj tuna mamakxtoka tapaxa’an.

Ij kauani lakstin kata kaxmatli tu ta lakgati tapaxa’uan. Ka skinitit min tatakan ka kamaktayan na laksakatit tu xa tseuanit tapaxa’uan. Tu na li aksputaujtsa, naj kamakgaxmatiyan tapaxaúan xa la nak Atlixco Puebla, ua uanikan Tumin xa tapalaxla. Ka kaxpatit ix litsukuni e ix li aksputni.

Hemos identificado una estructura básica de un programa de radio y esto se realiza a través de un guion que será tu herramienta de trabajo para transmitir de manera organizada el contenido o tema que quieras comunicar a los radioescuchas.

Laktsijtsa ix li tatastukat tu uacha lichiuinankan nak radio, uanaikan: guion / tu kilhtiyalenin chi chiuinankan.

Por supuesto que pudes usar diversos temas, distintos a las noticias, siempre y cuando lo hagas con base en un guion radiofónico que te ayudará a seguir una secuencia planeada del tema o temas, que pueden ir desde los relatos de la palabra antigua (cuentos, leyendas, mitos), hasta las campañas para promover una alimentación sana, para la promoción de un producto artesanal o para la transmisión de un programa de música regional.

Lhu’a tu tse na lichiuinanauj nak puchuin radio, tu na limakuan na kahliyauj guion / tu kilhtiyalenin chi chiuinankan. Tse na lichuinanauj nak puchiuin tu xa tseya taua e na chu uachi na tse na kaxmatauj tapaxauan xa la na kin kalakchiknikan.

Te podrás dar cuenta de que no hay un guion único, sino que éste deberá diseñarse de acuerdo al tipo de programa que se quiera transmitir; los programas pueden ser grabados o en vivo y los temas deben seleccionarse en función del tipo de público al que están dirigidos.

Si planeas un programa radiofónico con base en un guion podrás decir con seguridad, quien habla y en qué momento lo hace, qué debe decir, qué música debe escucharse y en qué momento debe aparecer y concluir, cuándo habrá que hacer una pausa, entre otros aspectos.

Realiza un ejercicio parecido al que se hizo en esta sesión, escucha en la radio uno o dos programas e identifica su estructura.

Nombre del programa.

Modalidad en la que se realizó (fue grabado o es transmitido en vivo).

Qué contenido o tema desarrolla.

A qué tipo de público va dirigido (niños, jóvenes, adultos o todo público).

Cuánto dura y en qué fecha se transmite.

Qué tipo de música, o sonidos especiales se escuchan.

Toda esta información anótala en tu cuaderno.

Na li aksputaujtsa kin taskujutkan, uixinan lakstin tsumajan e kamanan, na ka kaxpachipitit puchiuin radio.

Ka li lakaskintit tu ij kamasuyunin ix tatastukat e ka tsokuilitit:

Chu uanikan tu lichiuinan

Lalhkus o lanitsa tu lichiuinankan

Tuchu lichiuinan

Ti chu ix palakata tu lichiuinamaka (lakstin, lakgatla kamanan, chixku’uin o uaken chi uilaka nak kalakchikni)

Chu ix linaj e lha chu nin ti lakaxtlauaka

Tuchu ya tapaxauan takaxmatni

Si te es posible escucha la canción del grupo de Atlixco, Puebla, Monedita de Oro, que cantan en La Radio.

La Radio, Monedita de Oro.

Chu’uaj ik kanatsa, alimaktin na tanoklhpalayauj. Paxkat katsilh ki la kaxmatui.

El Reto de Hoy:

Pídele a alguien cercano que te platique si le gusta la radio y que te diga por qué. Coméntale lo que aprendiste en esta sesión. Si tienes manera de hacerlo, escucha un programa de la radio y difrútalo.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

