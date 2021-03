Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 18 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del jueves 18 de marzo del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

TE PUEDE INTERESAR: Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 09 de marzo

El programa Aprende en Casa 3 del jueves 18 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy jueves 18.

APRENDE EN CASA – CIENCIAS NATURALES: Relación entre las propiedades de los materiales y su consumo responsable

Aprendizaje esperado: Argumenta el uso de ciertos materiales con base en sus propiedades de dureza, flexibilidad y permeabilidad, con el fin de tomar decisiones sobre cuál es el más adecuado para la satisfacción de algunas necesidades. Repaso.

Énfasis: Analizar la relación entre las propiedades de los materiales y su aplicación en productos de uso común para satisfacer necesidades. Repaso.

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión de hoy tendrás oportunidad de repasar temas relacionados con el uso de ciertos materiales con base en sus propiedades de dureza, flexibilidad y permeabilidad, con el fin de tomar decisiones sobre cuál es el más adecuado para la satisfacción de algunas necesidades.

¿Qué hacemos?

Realizarás un recuento a partir del tema 1, del bloque III, de tu libro de texto de Ciencias Naturales, llamada: “Relación entre las propiedades de los materiales y su consumo responsable”.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/84

Es el tema sobre el que realizarás el repaso. Vas a profundizar, abordando algunos datos que quedaron pendientes o que complementan lo que ya estudiaste, y que, dada su relevancia, debes retomarlo para consolidar tu aprendizaje. Todo a través de un juego.

Antes del juego y para recordar un poco las propiedades de los materiales, observa las siguientes imágenes. Sólo tienes que observar.

Con sólo observar la imagen, seguramente puedes recordar lo que se comentó acerca de ella, se trata de cuatro objetos que poseen cada una de las 4 propiedades que viste en sesiones pasadas.

Las primeras dos imágenes son del libro de texto de Ciencias Naturales. En el primer ejemplo, hay una liga que se estira, y representa la elasticidad.

En el segundo ejemplo, hay un vidrio roto que sirve de ejemplo para tenacidad aunque muy baja.

La tercera imagen muestra un pedazo de madera rayada con un dibujo, lo cual representa dureza; y la última imagen muestra una niña con un impermeable de plástico, obviamente se refiere a la permeabilidad.

En cuanto a las características de cada propiedad.

Elasticidad es la capacidad de un material para recuperar su forma original, la tenacidad es la resistencia al rompimiento ante una fuerza, la dureza es la resistencia al rayado y la permeabilidad es la capacidad de permitir el paso de líquidos.

Ahora observa el siguiente símbolo:

Es el símbolo del reciclaje. Lo puedes encontrar en una gran variedad de productos que se pueden reciclar después de ser utilizados.

Ese es el símbolo del reciclaje, también lo viste en esa lección. Cada flecha se relaciona con una estrategia de manejo de residuos.

Observa ahora otra imagen para recordar algo más de lo que revisaste en las clases anteriores.

Esa imagen seguramente te recuerda que viste la diferencia entre residuos y basura.

Así como el proceso de degradación, en esa clase también viste diversos tipos de residuos e incluso, ya que se habla de imágenes, se colocaron varias de objetos según el tiempo que tardan en degradarse, desde unos días hasta cientos o miles de años.

Estas imágenes sirvieron para recordar, a grandes rasgos, lo que estudiaste en las sesiones anteriores.

Ahora pon en práctica lo que aprendiste a través de un juego.

Observa en qué consiste el juego: Busca a otra persona para jugar con ella; aparecerán unas preguntas, como si fueran adivinanzas y también habrá tres posibles respuestas.

Por turnos, cada persona tendrá la oportunidad de contestar una pregunta y, en caso de equivocarse o no saber la respuesta, pasará el turno al otro participante. Quien diga la respuesta correcta, recibirá una pieza de rompecabezas y al final del juego, deberán armar y describir a qué se refiere dicha imagen del rompecabezas.

Decidan con un volado quién empieza.

Primer jugador.

La primera pregunta dice:

Se extiende y se encoge, una tira larga y lisa. ¡Una liga!

La respuesta es la B) Elasticidad.

La elasticidad es la propiedad de algunos materiales de recobrar su forma original después de que han sido deformadas.

Ahora va la segunda pregunta:

Los producimos, los dejamos y dañan el ambiente.

La respuesta es C) Residuos.

Ahora la tercera pregunta.

Reflexiona, la respuesta es B) Los cosméticos son considerados residuos especiales.

Recuerda, que los residuos sanitarios son aquellos que se producen en procesos o actividades relacionadas con la higiene o atención médica, por ejemplo: Papel higiénico, algodón, pañales o material de curación.

Esta es la siguiente pregunta:

La clave es «si me quieres rayar». Es es A) Dureza.

Recuerda que la dureza es la propiedad que tienen los materiales de resistir el rayado y el corte en su superficie.

Ahora la quinta pregunta:

La respuesta es C) Las 3 erres de la ecología.

Recuerda qué significa cada erre: Reciclar, Reusar y Reducir.

Vamos con la pregunta 6

Reflexiona. La respuesta es C) Reusar.

Recuerda bien esa diferencia; reusar consiste en volver a usar un recurso determinado en la misma función en la que fue elaborado o en otra diferente; por ejemplo, Ton es un títere de reúso porque el calcetín con el que fue creado se reusó.

Así es, y reciclar lleva a cabo un proceso industrial para obtener nueva materia prima.

Ahora, la pregunta 7

A ver, «la fuerza de tus golpes resisto», «si no puedes romperme».

La respuesta es C) Tenacidad

La tenacidad es la propiedad de un material para resistir fuerzas aplicadas sin romperse o quebrarse.

Siguiente pregunta.

Piensa un momento. Si es «no más», entonces la pregunta se refiere al inciso A) que es Rechazar.

¿Recuerdas que viste que ya se están adoptando diferentes acciones que se relacionan con las tres erres del reciclaje y que nos permiten sumarnos y realizar acciones que permitan apoyar a la disminución de la contaminación? Pues esta es una de ellas.

Siguiente pregunta:

Revisa la pregunta con cuidado, la respuesta correcta es la letra C) Degradación.

Recuerda que la degradación se da debido a factores como la temperatura, la humedad y ciertos microorganismos y este proceso tiene una duración diferente dependiendo del material.

Ahora, la pregunta siguiente:

Es la A. Los residuos de origen animal y vegetal son: Orgánicos.

Siguiente pregunta:

¿Te la sabes? Es la opción C.

Recuerda que son aproximadamente 150 años los que se tarda una bolsa de plástico en degradarse.

Última pregunta.

Observa que hay dos opciones que se parecen un poco, pero la respuesta correcta es B) Permeabilidad.

Recuerda que puede asociarse esta propiedad con el impermeable, que es esa prenda que impide el paso del agua.

Creo que todas y todos ganamos, porque aprendimos.

Ahora armar el rompecabezas. ¿Cómo ha quedado?

Rompecabezas 1, armado.

Este rompecabezas muestra la tala desmedida de árboles para fabricar papel.

Recuerda que para elaborar una tonelada de papel era necesario talar 17 árboles, y dijimos que, ya que es algo que seguiremos usando, lo más adecuado es reciclarlo, reducirlo y en la medida de lo posible rechazarlo si no lo necesitamos.

Rompecabezas 2, armado.

El segundo rompecabezas muestra las emisiones contaminantes arrojadas por un molino de celulosa en una fábrica de papel, y en una sesión anterior se dijo que al producir papel, no sólo se dañaba el ambiente con la tala de árboles, sino que el proceso también genera contaminación de agua, aire y suelo.

El Reto de Hoy:

Platica con tu familia acerca del repaso que has hecho e identifica junto con ellos lo que puden hacer como familia para aplicar las tres R’s.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Conociendo mis derechos

Aprendizaje esperado: Inventa un texto narrativo conservando el propósito social de un texto fuente.

Énfasis: Redacta un texto narrativo relacionado con los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en México.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a redactar un texto narrativo relacionado con los derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy trabajarás con un tema muy importante: Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en México.

¿Sabes qué son los derechos humanos y en particular los derechos de las niñas y los niños?

Actividad 1

Para introducirte en el tema, observa el siguiente video “Los derechos de los niños en Once Niños” del minuto 00:08:24 al 00:09:15 y toma nota de lo que te parezca más interesante.

Video. Los derechos de los niños en Once Niños.

¿Qué te pareció? ¿Qué ideas llamaron tu atención? revisa tus notas.

Lee el mensaje de una maestra:

Estimadas niñas y niños, soy hablante de la lengua Ngiwa o Popoloca del estado de Puebla y es para mí un gusto acompañarles en esta clase en donde hablaremos de la importancia que tiene de la importancia que tiene el conocer y sobre todo, poner en práctica los derechos de las niñas y los niños.

Kexrein tera xichjan ku nchrichjan, ja’an nichja na tha di’in ngigua kai di’in popoloca nge rajna Ndanínga, tachruin tunúna jui ngajira ixin jai runichjana ku tsangina kexrein jichunxin thi anto rente sayakuéni chjan nchinchin.

¿Sabías que en México existen leyes que protegen sus derechos y deben aplicarse en todo el país independientemente de que vivas en grandes ciudades o en pequeñas comunidades rurales o indígenas?

¿A binu’an ixin nge rajna kudatse jichrunga nge xruun ixin sayaku’eni chjan nge kainxin rajna?

Pero para empezar hablaremos de los derechos humanos en general y posteriormente de los derechos de las y los niños en particular.

Sa’un sukuna ixin kainxin chujni antu rente ku rugunda sayaku’en chuni.

Es muy importante saber que en México existe todo un marco legal para proteger a las niñas y los niños a través de la Ley general de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por ello que es muy importante que leas la siguiente información.

En la Ley general de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, se menciona entre otras consideraciones centrales que:

Artículo 10. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de la población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos.

Artículo 11. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida.

Así es, esto que se señala es un buen ejemplo de que conocer y aplicar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes es obligación y responsabilidad de todas y todos: del gobierno, de las familias y de la sociedad en su conjunto.

Jañaa jii, thi richru suixin nchau tsengijnani tsangini kainxin thi rugunda ixi kexrein sinche’eni nge chjan ku jañaa icha jian sincheangi ni xan chinchínchjan.

¿Pero sabes que en la ley existen 20 derechos de las niñas, los niños y los y las adolescentes (NNA)?

¿Te gustaría saber cuáles son?

Thi rugunda runu’eni

Na. Rugunda sinthechu xan ku sangixan chrui;

Yuu. Rugunda sayaku’eni je’e xan sa’u;

Nii. Rugunda tsa xan kexrein si’ixan;

Nuu. Rugunda sinthe xan nge ni ndu’axan;

Na’un. Rugunda xraje’un renthe xan kaixan;

Inkjaun. Rugunda sinchenuthe’a ni xan;

Yaatu. Rugunda sinthechu xan jian ku tachrui sangixan;

Jni. Rugunda sengakja xan chujni jian ku jian sangi xan;

Naa. Rugunda tsuni’an xan ku ruchundaxan xruan;

The. Rugunda sinchenunthe’a ni xan ni’in

The na. Rugunda tsji xan tsangi xan xruun

The yuu. Rugunda sinchejuga’a xan

The nii. Rugunda je’e xan tsinche’e xan thi xraxaun xan, ku kexe’e

nthia ruruexan

The nuu. Rugunda chau runichjaxan thi xraxauxan ku tsunu’exan

Thi jichru xruun

The na’un. Rugunda xinche’e xan xra ku tsengijna xan nichuuxan

The inkjaun. Rugunda ruxranthe xan nge ikanxin chujni

The yaatu. Rugunda sayaku’en xan thi jichunxin xan

The jni. Rugunda jian se’exan ku ku tsengijna na xan nge na chijni

The naa. Rugunda jian sinthe xan sadikau nindu’a kjin

Kan. Rugunda nchau sunde’en xan ntha tsjachia tsunchjiaxin xra

¿Y ahora qué hacer con toda esta información?

Ten presente el aprendizaje esperado: Inventa un texto narrativo conservando el propósito social de un texto fuente.

Xraxaura ixin tsangira ku sinchechjiara na chijni nge xrrun, runichjara ixin thi antu rente xanchinchin.

El texto fuente es la Ley general de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes (LGDNNA) y conocerás cómo redactar un texto narrativo relacionado con los derechos que se han mencionado de manera general.

Rutse’ena na xruun di’in LGDNNA ku tsjagu’ara kexrein rukjira thi bikininxin xan nchinchin.

Recuerda que un texto narrativo es un tipo de texto que se caracteriza porque en él se cuentan una serie de hechos o acontecimientos, los cuales pueden ser reales o ficticios. Generalmente, los textos narrativos siguen una estructura fijada en tres partes: planteamiento, nudo y desenlace. Se caracteriza por la figura de un narrador quien puede aparecer a través de un personaje dentro de la historia o ser el mismo que todo lo sabe y va relatando las secuencias (como en las autobiografías).

Xraxaura ixin thi xruun sinchechjiara rundachru kexrein ku’en na thi ku’en nduaxi, ku kain nchau rukjin thi je’e xraxaun. Are rukjira sa’u tsexinxinra thinú ku’en ku kensen ku’en, kuthimejan kexrein ku’en, ixi unda jañaa ku’en ku kexrein juexinxin. Nge xruun jii na thi runijchja ku nchau ruxragu ngaxi’in chijni ku kai nchau je’u tseki chijni.

Actividad 2

Para darte un ejemplo de este tipo de texto narrativo escucha la siguiente narración autobiográfica de “La vida de un travieso” de Lisandro René Hernández López, 12 años, lengua Hñahñú que forma parte de las narraciones de las niñas y niños indígenas de la DGEI.

¡Espero que te guste!

“La vida de un travieso”.

¿Qué te pareció?

A través de este texto narrativo un niño nos cuenta su historia y nos permite establecer una relación con nuestro tema de hoy.

¿Con cuál o cuáles de los derechos de las niñas y los niños que hemos enunciado podrías relacionar esta narración?

¿Cómo podrías relacionar algunos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con tu historia de vida?

¿Kexrein bikura?

Kunixin xruun ji’in na xichjan tsekiiana na chijni tsengijnana tsinxin na thi kuangina jai.

¿Nge chijni kuira kexe’en thi rente sayaku’eni chjan binchira?

¿Kexe’en thi rente sayaku’eni chjan bikura nchau ku’en are ja’ara bangira?

Actividad 3

Para concluir realiza la siguiente tarea.

Lee y comenta la historia de vida de Lisandro con papá, mamá o tus abuelitos y pídeles que te platiquen: ¿Cómo y en dónde naciste? ¿Cómo fueron tus primeros años de vida? ¿En dónde has vivido? ¿Cómo fuiste cambiando físicamente y en tu forma de ser y de pensar? ¿Cómo ha sido tu experiencia de vida escolar? ¿Cómo podrías relacionar algunos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con tu historia de vida?

Anchee sithuchjiana na xra. A jaan.

Ncheninchjan na xrun di’in Lisandro kunixin nduda ku janaa ku ndachena tsekiana ¿thinu buan? ¿krexrein banche are nchin? ¿thinuu bangixin? ¿kexrein bangi ku kexrein baxraxaun? ¿Kexrein kuangi nge nchia tangini xruun? ¿Kexe’en thi rente sayaku’eni chjan bikura nchau ku’en are ja’ara bangira?

Con esta información desarrolla un texto narrativo o autobiografía. Recuerda pedirle apoyo a tu maestra o maestro, él o ella seguramente sabrán orientarte y si puedes escribe tu narración en la lengua indígena que hablas.

Puedes ilustrar tu autobiografía con fotos o dibujos y así podrás compartirla con tus amigos cuando regreses a tu escuela.

Kunixin thi kui’ira anchee kjira nge xruun kexreein bangira ku kain thi bathura

Xraxaun ndache ni tjagu xruun tsengijnana ku nchau sinchechjian xra icha jian nge tha nichja ja’a.

Kai nchau nge xruun thenganíto ja’a kuthimejan tjagu’en xan jian thji’u are rukjan nge nchian tangini xruun.

Por hoy has terminado, espero que sigas cuidándote para que pronto regreses a tu escuela.

Ncha’un jai ujuexin, dayaku’en chura ku tuin rukjana nge nchia tangini xruun.

¡Hasta muy pronto!

¡Sútana!

¡Y que tu corazón esté contento!

¡Ku tachruin tsunu’en ansean ra!

El Reto de Hoy:

Presenta el texto narrativo o autobiografía que hayas escrito a alguien de tu familia y explícale el valor de la aplicación de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Dímelo con gráficas

Aprendizaje esperado: Lectura de datos, explícitos o implícitos, contenidos en diversos portadores para responder preguntas.

Énfasis: Interpretación de los datos registrados en tablas y gráficas; características principales de las gráficas de barras.

¿Qué vamos a aprender?

Podrás leer e interpretar datos registrados en tablas y gráficas. Así también continuarás con el repaso de los contenidos de Matemáticas que has estudiado hasta ahora en este 2021. Recuerda que en Ciencias Naturales, Español, Historia y Geografía has analizado información de tablas y de algunas gráficas, lo cual podrás retomar en la sesión de hoy.

¿Qué hacemos?

En Ciencias Naturales has analizado tablas que te permiten comparar la información; en Español, te ha permitido organizar varios datos; en Historia o Ciencias Naturales, hacer una lectura más rápida cuando tenemos una gran cantidad de información; y por otra parte, has analizado muchísimos tipos de gráficas en Geografía. Sin lugar a dudas, las tablas y las gráficas te han brindado información muy específica.

El manejo de tablas y gráficas no es un contenido que sólo se pueda utilizar en Matemáticas, pues su uso no se limita a esas asignaturas, sino que te puede servir en cualquier momento de tu vida cotidiana, de allí que sea posible relacionar temas de Matemáticas con los de Historia.

Analizaste unas tablas y gráficas comparando la cantidad de población que había en 1910, cuando inició la Revolución Mexicana y 1920 cuando ya había concluido.

Hoy revisarás los datos registrados en tablas y gráficas; así como las características principales de las gráficas de barras. Hay dos tipos de información que se obtiene de las gráficas: La información explícita que da la altura de las barras y la implícita que se deduce o calcula mediante operaciones.

En esta sesión sólo verás gráficas de barras, ¿Recuerdas algún desafío donde hayas usado otro tipo de gráficas?

Trabajaste con esta gráfica circular, que proporcionó información sobre las paletas que se vendían en una escuela.

Los desafíos que trabajaste se parecían a muchas de las situaciones de la vida.

Seguramente has puesto en práctica muchas de las cosas que has aprendido a través de estas sesiones de Matemáticas. Ahora conocerás las diferencias entre los tipos de gráficas que se han utilizado, algunas de sus características para que, conociéndolas, las utilices mejor y sepas cómo interpretarlas y hasta cómo hacer las propias.

Las gráficas circulares también se conocen como gráficas de sectores o de pastel. En la gráfica circular, como ésta que se muestra en la imagen, los diferentes sectores del círculo representan de manera individual varios elementos que interesa saber y tiene también la ventaja de representar la totalidad de la muestra. En esta gráfica, puedes identificar que se está identificando el 100% de la información, además indica el porcentaje, ya sea en forma numérica o gráfica de cada elemento que se esté graficando.

Observa ahora las gráficas de barras. Éstas representan la información en grupos separados. Utiliza dos ejes, en uno se anotan las características de los datos y en el otro se gradúa como si fuera una recta numérica, para que se ubique la cantidad (o frecuencia) de los datos que se están analizando. La altura de las barras ayuda visualmente a saber la cantidad que hay de cada dato.

También existen otros tipos de gráficas, las cuales estudiarás más adelante, como los histogramas, las gráficas de línea, o las gráficas de dispersión. Es muy interesante conocer sus diferencias para poder saber cuándo utilizar cada tipo de gráfica. Cada una tiene un uso distinto y ofrece también distintas posibilidades.

Hoy vas a conocer un poco más de las gráficas haciendo la actividad que aparece en tu libro de texto en el Desafío 34 “Nuestro país” de la pág. 66. ¿Recuerdas qué se proponía? ¿Qué observas en la gráfica?

Se muestra una tabla con la superficie total en kilómetros cuadrados de varios países, incluido México.

Observa qué lugar ocupa México, en la tabla.

El décimo cuarto país más grande del mundo. Lee lo que dice debajo de la tabla, es la fuente de donde se tomó la información. Dice que es el INEGI; quien aporta dicha información, de esa manera se sabe que los datos de la tabla son confiables.

¿Sabes qué es el INEGI?

Es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es el que se encarga de realizar el censo de población y vivienda donde encuestadores y encuestadoras visitan todas las casas del país para saber cuántas personas viven en cada casa y hacerles preguntas sobre sus características y actividades.

Se hacen conteos de este tipo desde hace mucho tiempo porque son de utilidad para conocer las necesidades y características de la población y poder tomar decisiones.

Sirve, por ejemplo, para saber cuántas escuelas y hospitales se necesitan en una localidad, o para identificar cuáles son las principales actividades económicas en cada lugar, para ello utilizan tablas como la que observaste antges y también gráficas.

El desafío de página 66 y 67 de tu libro de texto, te pide responder a varias preguntas que se pueden resolver con la información de la tabla.

También venía una tabla y una gráfica de barras que mostraba el número de habitantes en cada entidad federativa de nuestro país.

Se observa que la barra roja más larga corresponde al Estado de México.

¿Y eso qué quiere decir?

¿Que es el estado que más habitantes tiene?

Como observas, hay información que puedes conocer rápidamente mediante las gráficas, así que sigue con el repaso.

Los materiales que requieres tener a la mano son: Mucha disposición, tu libro de texto de Desafíos Matemáticos de sexto grado, lápiz, goma y sacapuntas.

Actividad 1

Repasarás la lectura e interpretación de gráficas de barras con una tabla y una gráfica que tiene datos, analizarás el proceso a fin de superar las dificultades que puede implicar y conocerás los aspectos que pueden ser importantes de tomar en cuenta.

Analiza la tabla. ¿Qué observas?

Hay mucha información en esta tabla, por ejemplo, el título es: “Riqueza de especies de vertebrados registradas por entidad federativa 2014” y alcanzo a ver que están todas las entidades federativas.

Identifica en la tabla que consta de 6 columnas, en la primera están las 32 entidades federativas, en la segunda columna aparece la palabra peces, en la tercera anfibios, en la cuarta reptiles, en la quinta aves y en la sexta columna dice mamíferos y muestra el número de especies de vertebrados que menciona el título. Hasta abajo está la fuente de donde se tomaron los datos.

Además, hay entidades federativas que están acomodadas alfabéticamente.

Actividad 2

Ubica en la tabla la información que te solicitan las preguntas siguientes y corrobora las respuestas:

¿Qué entidad tiene el mayor y el menor número de peces?

La entidad que tiene el mayor número de peces es Baja California Sur y la que tiene menos es Tlaxcala.

¿Cuáles son las tres entidades que tienen el mayor número de reptiles?

Chiapas, Oaxaca y Veracruz con 219, 257 y 195 respectivamente.

Ahora identifica las tres entidades que menos mamíferos tienen.

Aguascalientes tiene 46, Guanajuato tiene 68 y Tlaxcala 54.

¿Cuántas especies de peces hay en Oaxaca?

114 especies.

¿Y qué entidad es la que tiene la cantidad más cercana a estas 114 especies de peces?

Tendrías que fijar tu atención en las que tengan más de 100, por ejemplo, Yucatán tiene 115 especies.

¿Qué entidades tienen el mismo número de anfibios?

Una estrategia sería observar si hay menos de 10, sólo hay una entidad que es Baja California Sur, ahora las que están entre 10 y 20, no, ningún número se repite, entre 20 y 30, tampoco, ahora entre 30 y 40, están Hidalgo y México tienen 32, pero también Morelos, Sinaloa y Sonora, tienen el mismo número: 37.

Aunque hay muchos datos, tenerlos ordenados en la tabla permite localizarlos más fácilmente. Una última pregunta: de las cinco clasificaciones, ¿Cuál es la que más especies posee?

La de las aves, ¡es la única que en todas las entidades maneja más de 200 especies!

Sí hay una gran cantidad de aves en nuestro país.

Tener la información ordenada en la tabla permite identificar las respuestas de una manera muy fácil y rápida.

Ahora observa las siguientes gráficas.

El título de estas gráficas es: “Áreas protegidas en el mundo, según región del Convenio de Diversidad Biológica 2014”.

Son 10 áreas protegidas en total y se encuentran en: África, Asia, Caribe, América Central, Europa, Oriente Medio, América del Norte, Oceanía, América del Sur, y Océanos del Sur.

Hay gráficas que están divididas en áreas terrestres y marinas, pero debajo de las barras de la segunda gráfica están las diversas áreas en las que decidieron clasificarla y vale para ambas.

Hay diferencias en las gráficas, la primera gráfica, la que corresponde a las superficies terrestres, llega hasta el número 30 y la segunda, que corresponde a la de superficies marinas, llega al número 20.

Es importante que cuando analices gráficas, te fijes muy bien en los datos de ambos ejes.

La región que ocupa el quinto lugar en cuanto a la superficie terrestre protegida, es Oriente medio.

El lugar que ocupa Oceanía en cuanto a la región con mayor superficie terrestre es el noveno lugar.

Las superficies terrestres protegidas que son menores al 14%, están en Asia y en Europa.

Las superficies terrestres o marinas protegidas se encuentran entre el 1 y el 2%

En las superficies terrestres no hay ninguna y en las marinas la única que hay es en el Caribe y Oriente Medio.

La región que tiene el mayor porcentaje de superficie marina protegida son los Océanos del sur con 17.7%

Las gráficas son muy útiles porque es más sencillo encontrar los datos. Las gráficas de barras facilitan la búsqueda de cualquier dato que necesites.

También se facilita la interpretación de los datos, porque al conocer todas las partes que las integran, se puede descifrar la información que se requiera.

Y ya que las conoces mejor, ¿Qué te parece si usas los datos que una alumna de sexto grado de la escuela primaria República del Brasil envió? Elabora una gráfica de barras con su información.

Estos son los datos que envía, pon mucha atención.

“Desde que estamos cuidándonos en casa he observado a todos los vecinos y vecinas de mi conjunto habitacional desde mi ventana. Los veo a diario, de 5 a 6.30 de la tarde, que es cuando hay más movimiento, porque salen con sus mascotas. No los entrevisté, pero me di a la tarea de llenar una tabla y anotar cuántas personas salían a pasear a sus mascotas.

El lunes, salieron 17 personas, el martes 16, el miércoles 19, el jueves 18, el viernes 16, el sábado 20 y el domingo de 15”.

Al analizar estos datos, ¿Qué podrías decir?

Primero, se observa que las personas se preocupan por sacar a sus mascotas a pasear; también se identifica que el miércoles y el sábado es cuando salen más personas a pasear a sus mascotas, quizá porque el domingo puedieran estar muy cansados y cansadas, quizá por eso es el día que menos personas salieron a pasear a sus perros.

Ahora, elabora en tu cuaderno la gráfica, coloca los ejes vertical y horizontal.

En el horizontal coloca los días de la semana, esto es de lunes a domingo, y en el vertical registra el número de personas que salen a pasear a sus perros, del 1 al 20, de cinco en cinco. Dibuja los espacios de los ejes y observa lo que vas a obtener como resultado.

Datos de número de personas que salen a pasear a su mascota:

El lunes 17

El martes 16

El miércoles 19

El jueves 18

El viernes 16

El sábado 20

El domingo de 15

Como puedes darte cuenta, es muy fácil elaborar tu propia gráfica de barras.

Con la gráfica de tu libro puedes responder más preguntas diferentes a las que vienen ahí escritas, de esta manera puedes ejercitar apoyándote de esa información o buscando en otros lugares algunas gráficas que tengan la fuente de donde obtuviste los datos, para que estés seguro de que la información es confiable.

Hasta aquí has repasado cómo interpretar la información que ofrecen las tablas y las gráficas de barras, y darte cuenta de que es muy sencillo hacerlo, con sólo saber leer la información que proporciona cada gráfica.

Los repasos son muy importantes pues permiten reafirmar tus conocimientos, así como algunas estrategias que vas descubriendo al analizar la información de la tabla y las gráficas.

Continúa interpretando diferentes tipos de tablas y gráficas en los periódicos, revistas o en internet, para estudiarlas, identificar sus partes, los datos que te proporcionan y compararlos con los datos que surjan otros días acerca de los mismos temas.

El Reto de Hoy:

Realiza una gráfica sencilla donde registres información de tus familiares, por ejemplo, qué deporte les gusta más, o qué tipo de comida es la que más consumen, también puedes observar lo que sucede en su casa, colonia o comunidad y registrarlo.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – GEOGRAFÍA: Cuidemos el Patrimonio de la humanidad

Aprendizaje esperado: Distingue la distribución y la relevancia del patrimonio cultural de la humanidad.

Énfasis: Reconoce el patrimonio de la humanidad y la importancia de su preservación para las generaciones futuras.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a recordar qué es el Patrimonio de la humanidad. Para ello, deberás recuperar algunos conceptos clave y los elementos del patrimonio cultural, así como aspectos para contribuir a cuidarlo.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión debes tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir los aspectos más destacados o interesante de la sesión del este día. Recuerda que también podrás emplear el libro de texto de Geografía, Sexto Grado, en la página 65.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm#page/65

También necesitarás el mapa que aparece en la página 89 del Atlas de Geografía del Mundo, Quinto Grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5AGA.htm?#page/89

Reflexiona sobre tus anteriores clases con el tema de Patrimonio de la humanidad. Relacionado con este tema observa la siguiente postal.

Observa que es un lugar hermoso, que tiene una pirámide y está en la selva. El lugar se llama Calakmul. ¿Será posible, que este bello lugar forme parte del Patrimonio de la humanidad?

Si es posible, pues el Patrimonio de la humanidad contempla el Patrimonio natural y el Patrimonio cultural. Recuerda que este último se divide en dos tipos: material e inmaterial, por lo que se ve en la imagen de la postal, Calakmul cuenta con los dos.

Realiza una actividad para recordar acerca del patrimonio. Observa las palabras e imágenes siguientes:

Observa las palabras y la imágenes detenidamente.

Recuerda que el Patrimonio cultural material es la expresión de las culturas a través de objetos arqueológicos, históricos o artísticos, que constituyen la diversidad cultural del país.

También recuerda que el Patrimonio cultural inmaterial, se ha constituido con las tradiciones y costumbres que han concentrado el saber y la memoria de los antepasados.

De estas imágenes, algunas corresponden al Patrimonio cultural material y otras al Patrimonio cultural inmaterial. ¿Podrías seleccionarlas y unirlas con el nombre que corresponde? Las líneas no deben cruzarse, es como un juego de “Tripas de gato”. ¿Con cuál quieres empezar?

Empieza con el “Patrimonio cultural material”.

A ver, pueden ser las obras de arte que corresponde a la imagen 11, los libros que corresponden a la imagen 1, manuscritos que corresponden a la imagen 3.

En el número 8 hay fotografías y también películas o cintas, que están en el número 7. Ellas forman parte del patrimonio inmaterial, y aquí están las artesanías que tiene el número 10, y todo objeto de carácter arqueológico, histórico, científico y artístico.

También, recuerda que el Patrimonio cultural material está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, conjuntos arquitectónicos, zonas y monumentos de interés con valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras, por ejemplo, un edificio; o porque están en inseparable relación con el terreno, por ejemplo, una pintura rupestre.

Continúa con el Patrimonio cultural inmaterial. Tienes la religión que tiene el número 6, en el corazón hay diversas lenguas y tiene el número 2, también hay unas personas que tienen unos instrumentos, y representan la música con el número 12, las danzas religiosas y los bailes festivos con el número 4, los trajes que identifican a cada región en el número 9 y, bueno, faltan más como la gastronomía.

Recuerda que hay un organismo que establece el Patrimonio de la humanidad. Es una historia interesante. En 1972, hace casi medio siglo, representantes de muchos países se reunieron en la ciudad de París, Francia. Reunidos allí se pusieron de acuerdo en que había varios lugares del planeta, que tenían un valor excepcional, debían ser protegidos para disfrute y bien de la humanidad, desde entonces, se han ido agregando más sitios de gran valor que conforman, lo que se ha denominado, el Patrimonio natural y cultural de la humanidad.

Entre los lugares protegidos hay algunos que son naturales y otros que tienen elementos creados por los seres humanos. El patrimonio de la humanidad está formado por 1,121 sitios declarados bajo protección, de ellos, 869 son culturales, es decir, son creación de los seres humanos y 213 son lugares naturales. Hay también 39 lugares que son mixtos, porque combinan elementos naturales y culturales. ¡Como Calakmul! Calakmul y los bosques tropicales de la zona son considerados como un bien mixto.

Además de Calakmul, México tiene un papel a nivel mundial en la conformación del patrimonio cultural. En 1987, México integró, por primera vez, algunos bienes a la lista del patrimonio mundial. Hoy cuenta con 29 sitios designados como patrimonio cultural y 9 como patrimonio cultural inmaterial. Eso quiere decir que, tanto los sitios como las tradiciones de nuestro hermoso país son reconocidos a nivel mundial, ya que en ellos se muestra nuestra identidad y la abundancia de nuestra tierra.

Así es, no solo el patrimonio son lugares o zonas arqueológicas o arquitectónicas, sino también las tradiciones y costumbres. Recuerdas que cuando viste la clase del patrimonio, visitaste dos lugares.

Se trata de la gran pirámide de Chichen Itzá y del maravilloso Taj Mahal.

Pues ahora conoce otros lugares. ¿Cuáles te gustaría visitar en esta ocasión? Piensa bien, serán dos sitios, pero hay una condición. La condición es que sean sitios que formen parte del Patrimonio de la Humanidad.

Pueden ser las pirámides de Egipto, y caminar en el desierto.

También el Palacio de Versalles, para conocer cómo vivían los reyes.

La Catedral de Notre Dame para recorrerla y escuchar las campanas.

También caminar en las calles de París.

Y la Muralla China.

Pero solo tienes tiempo para visitar dos sitios, así que escoge con cuidado.

Estás en Egipto y hace mucho calor aquí.

Estás en Egipto, en las Pirámides de Giza.

Localizadas en la meseta del mismo nombre. Son construcciones muy antiguas conformadas por criptas reales hechas para los faraones.

¡Qué antiguas y qué imponentes son! Aquí hay mucho por caminar, para conocer cada detalle de las pirámides.

Ahora al siguiente destino del viaje. Visitarás una muralla muy larga, ¿Sabes cuál es? Seguramente es uno de tus sitios favoritos, es la Muralla China.

La Gran Muralla China está formada por una serie de torres conectadas mediante lienzos de muralla.

En el año 2012, el organismo chino responsable del Patrimonio cultural de ese país anunció que su longitud oficial es de 21 196 km.

¿Cómo ves? ¿Te ha gustado el último destino del viaje?

Son impresionantes todas esas construcciones, son bellas, enormes, muy complejas y con mucha historia. ¡No hubo una que no te dejara sin aliento!

Ahora por medio de un video conoce este último destino. ¡Es un palacio! Del minuto 0:00 al minuto 3:00

Video. Un jour à Versailles. A Day at Versailles.

https://www.youtube.com/watch?v=ETmC3jkDAwY]

¡Qué maravilloso es el Palacio de Versalles! Esto lleva a preguntarte si en todos los países hay sitios o tradiciones que se consideran Patrimonio cultural de la humanidad.

La respuesta es que no, no en todos, aunque la mayor parte de los países del mundo tienen riquezas, ya sean materiales o inmateriales, que son reconocidas como parte del Patrimonio de la humanidad.

Hay países que cuentan con un mayor número de riquezas materiales o inmateriales que otros. La distribución de los sitios que son reconocidos como parte del Patrimonio cultural de la humanidad es irregular.

Observa su distribución en el mapa de la página 89 del Atlas de Geografía del Mundo de quinto grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5AGA.htm?#page/89

De acuerdo con la simbología puedes observar que la mayor cantidad de lugares considerados dentro del Patrimonio cultural se encuentra en Europa occidental.

En el caso del continente asiático, destacan China e India.

En el caso de América, resulta muy claro en el mapa que, México y Brasil son los países del continente con mayor representatividad de Patrimonio cultural.

Recuerda que la simbología del mapa señala, con los tonos más claros, los que representan la menor cantidad de sitios reconocidos como parte del Patrimonio cultural, pero eso no quiere decir que sean menos valiosos, ya que todos forman parte del gran legado cultural.

Ahora recuerda que, en las clases pasadas, también viste elementos representativos del patrimonio cultural de nuestro país. Sobre ello, puede mencionarse lo siguiente.

La gastronomía, por ejemplo, la cocina tradicional mexicana del estado de Michoacán que es una tradición comunitaria ancestral de la vida cotidiana.

Y los bailes, como el de los Parachicos de la fiesta tradicional de Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas.

Video. Danza de los Parachicos, Turismo Cultural INAH.

Música, como La Pirekua que es un canto tradicional de las comunidades indígenas p´urhépechas del estado de Michoacán.

Video. La pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas.

Tradiciones religiosas, como La Romería de Zapopán, en el estado de Jalisco, que es un ritual para la llevada de la virgen de esa localidad.

La Charrería tiene su origen en el trabajo que realizaban los vaqueros y que considera, entre otras actividades, el pastoreo, el arreo y la lazada de ganado, tanto en corrales como en el campo abierto.

En México hay mucha diversidad, recuerda que es importante conocerla y valorarla, así como contribuir a su cuidado. Considera que todos podemos ayudar a cuidar el Patrimonio cultural y natural de nuestro país.

En México hay mucha diversidad, recuerda que es importante conocerla y valorarla, así como contribuir a su cuidado. Considera que todos podemos ayudar a cuidar el Patrimonio cultural y natural de nuestro país.

El reto de hoy consiste en escribir algunas medidas que se pueden tomar en cuenta para cuidar de nuestro patrimonio.

¿Qué consideras que, como ciudadanos, se puede hacer para cuidar estos edificios?

Para cuidar de estas enormes y bellas construcciones, y que ahora y en un futuro muchas personas las puedan seguir disfrutando, es importante que no sean maltratadas ni pintarrajeadas. Tampoco se vale llevarse las partes que las componen, es importante respetar las áreas restringidas al público y denunciar a quien las esté dañando, eso se puede hacer para cuidarlas.

Ten presente que todas las expresiones culturales que son inmateriales forman parte de nuestras tradiciones y, como mexicanos, hay que reconocer que estas nos dan identidad y debemos sentirnos orgullosos de ello.

Para cuidar del patrimonio inmaterial, puedes comenzar con darte la oportunidad de conocer esas expresiones, ya que muchas personas no las conocen. Comprendiéndolas, puedes respetarlas y valorarlas.

¿Qué consideras que se puede hacer para preservar nuestro Patrimonio Natural?

Por lo que se observa en las imágenes, lo fundamental sería cuidar la naturaleza, no contaminar los ríos ni los mares, evitar talar árboles, avisar a las autoridades si identificas un incendio forestal y cuidar a los animales. Estas son recomendaciones útiles para todos.

¿Sabes que el Patrimonio Cultural también se puede encontrar sumergido en el agua?

Hay Patrimonio Cultural, incluso bajo el agua, en el fondo del mar, también en los océanos, ríos, lagos, lagunas, cenotes y pozos, podemos encontrar el patrimonio cultural, conformado por los rastros de existencia humana, como las embarcaciones que fueron hundidas en alguna batalla o huracán y ruinas arqueológicas como templos o ciudades que, debido a los terremotos, se encuentran en el lecho marino

Los restos de las embarcaciones se pueden considerar también como patrimonio cultural.

Estos ejemplos se consideran patrimonio cultural subacuático, ya que tienen importancia cultural, histórica o arqueológica, y además, han estado bajo el agua, parcial o totalmente, por lo menos 100 años. Esos vestigios incluyen veleros, buques de vapor, grandes mercantes, anclas, cañones, hay un sinnúmero de fragmentos de las que se componen los barcos, y a veces se encuentran completos, o en partes, debajo del mar.

Pero si están sumergidos, ¿Cómo se puede cuidar de ese patrimonio? ¿No terminarían por desgastarse y desaparecer? De la misma manera que se promueve el cuidado y preservación del patrimonio natural y cultural que se comentó; pero es importante conocerlos, ya que lo que no se conoce, no se puede valorar correctamente.

El Reto de Hoy:

Conversa con algun familiar cercano respecto del valor que tiene el patrimonio de la humanidad, explícale todo lo que es patrimonio y por qué es importante cuidarlo. Identifica qué de lo que hay en tu comunidad forma parte del patrimonio nacional.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.