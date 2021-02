Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 02 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del lunes 02 de febrero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del lunes 02 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy lunes 02 de febrero.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Caculando porcentajes

Aprendizaje esperado: Resolución, mediante diferentes procedimientos, de problemas que impliquen la noción de porcentaje: aplicación de porcentajes, determinación, en casos sencillos, del porcentaje que representa una cantidad (10%, 20% 50% 75%); aplicación de porcentajes mayores que 100%.

Énfasis: Resolver, con distintos procedimientos, problemas en los que se requiere calcular el porcentaje de la unidad.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a calcular los porcentajes de una unidad para resolver problemas que requieren la obtención de porcentajes.

¿Qué hacemos?

En esta semana estarás aprendiendo de los porcentajes, con el propósito de que conozcas diferentes procedimientos para calcular porcentajes de cualquier cantidad.

Es un conocimiento que necesitarás aplicar en tu vida cotidiana para resolver diversos problemas que requieren cálculo de porcentajes, por ejemplo, cuando encuentras alguna promoción en alguna tienda, donde te ofrecen que una mercancía tiene un 30 por ciento de descuento, ¿A cuánto equivale ese descuento?

Recuerda que, anteriormente ya habías trabajado con porcentajes, ve a tu libro de texto, al Desafío número 19, que se encuentra en la página 36, “Préstamos con intereses”. En ese desafío, aprendiste a calcular un porcentaje de interés por cada $100 pesos de préstamo.

En esa ocasión, seguro te diste cuenta que, si hay un interés del 4%, se deben pagar $4.00 pesos, por cada $100.00 pesos de préstamo. Incluso llenaron tablas en las que aparecían algunas cantidades, como esta:

Aquí una tabla con el ejemplo, que muestra lo que se debe pagar por un interés del 4%, por cada $100.00 de préstamo:

Préstamo 4 % de intereses $100 $ 4.00 $200 $ 8.00 250 $ 10.00 300 $ 12:00 325 $ 13.00

Otra manera de aplicar los porcentajes es por medio de dibujos. Observa el siguiente video en el que lo podrás entender con mucha claridad desde el inicio hasta el minuto 3:06

Describiendo el significado de porcentaje

Los dibujos te ayudarán a trabajar con el desafío de esta semana. Estarás utilizando diferentes porcentajes, y revisando las diferentes formas o procedimientos para calcular porcentajes.

Actividad 1

Revisa el desafío número 30, en la página 59 de tu libro de texto e identifica que, este desafío pide calcular pocentajes y poder restarlos cuando se trata de un descuento o sumarlo cuando se trata de un interés o de un impuesto, como el IVA.

Para empezar, dibuja una cuadrícula de 10 por 10, como lo observaste en el video.

Vas a retomar el ejemplo de la cuadrícula que aparece en el video, es muy sencillo porque como ya viste, son 100 cuadros, eso significa que cada cuadro, representa el 1%

Si marcas el 10% de la cuadrícula, es como si iluminaras un cuadro de una fila de 10, es decir, el 1/10 de la cuadrícula. Coloréalo, de igual manera, si dibujas el 20% de la cuadrícula, sería como dibujar 2/10, coloréalos también. ¿Qué harás, si requieres un porcentaje más grande como el 25% o el 50%?

En el caso del 25%, es como dibujar ¼ de la cuadrícula y se puede representar de distintas maneras. Se colorean 25 cuadros en orden horizontal o se colorea un cuadrado de 5 x 5 en una de las esquinas. Coloréalo en la cuadrícula.

Y en el caso del 50% dibujarás, ¿Cuántos cuadros?

Así es, iluminarás la mitad de los cuadros de toda la cuadrícula, también se puede dibujar de manera horizontal o vertical. Coloréalos.

Ten presente que conociendo un porcentaje, puedes obtener otros de manera muy sencilla, por ejemplo: al inicio, supiste que el 10% de la cuadrícula completa, se representaba con 10 cuadritos. Si quisieras obtener el 30%, sabemos que sería como 10% + 10% + 10%, eso quiere decir que tendrías 10 cuadritos, mas 10 cuadritos, mas 10 cuadritos. En tu cuaderno dibuja una cuadrícula como la del ejemplo, para que puedas colorear el 30%, es decir los 30 cuadritos, de 10 en 10.

¿Pero, qué harías si el porcentaje que necesitas obtener, no es múltiplo de 10? ¿Cómo obtendrías por ejemplo el 45%?

Exacto, tendrías 10% + 10% + 10% + 10% + la mitad del 10%, que sería 5%. En la cuadrícula, tendrías que colorear 10 cuadritos, + 10 cuadritos, + 10 cuadritos, + 10 cuadritos, + la mitad de los 10 cuadritos, que serían 5 cuadritos. Realízalo en la cuadrícula que dibujaste en tu cuaderno.

Hasta ahora ha sido muy sencillo porque tienes correspondencia de 1 a 1, o sea que un cuadrado, representa el 1% de la figura, y 10 cuadrados, representan el 10% de la figura. Pero, qué ocurriría si nuestra cuadrícula no tuviera 100 cuadritos, ¿Qué pasaría si ahora fueran 900 cuadritos?

Verás que es igual de sencillo, sólo que ahora tienes que encontrar primero algunos valores. ¿Cuál fue el porcentaje que más se utilizó en el ejemplo anterior?

En efecto, el 10% , entonces, lo que tienes que encontrar es el 10% de 900. ¿Recuerdas que en el video explicaron que 10% significa 10 por cada 100?

Entonces, 900 = 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100.

Si sabes que se ocupan 10 por cada 100, entonces tendrías 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 90. Así obtienes que el 10% de 900, es 90.

También lo puedes obtener dividiendo, observa que el 10%, es 1/10 de la cantidad total. Si la cantidad total es 900, puedes obtener 1/10 dividiendo esa cantidad entre 10. Se hace el algoritmo de la división. Así tendrías que 900 / 10 = 90, o sea que el 10% de 900, es 90.

Cuando los porcentajes que busques sean múltiplos de 10, o múltiplos de 5, es muy sencillo, pero, ¿Qué ocurre cuando se requiere calcular un 19%?

Una opción sería obtener el 20% y restarle un 1% aunque también podrías tener 10% + 5% + 1% + 1% + 1% + 1%. En las dos opciones necesitarías conocer a cuánto equivale el 1%.

Recuerda que para saber cuánto era el 10%, se explicó que debías calcular 1/10 de la cantidad total, para conocer el 1%, puedes tener dos opciones. Observa como se aplica el algoritmo de la división.

Calcular 1/100 de la cantidad total. Así tendrías que 900 / 100 = 9, o sea que el 1% de 900, es 9. Otra opción es que si ya sabes que el 10% es 90, entonces divídelo entre 10, para conocer el 1%. Así tendrías 90 / 10 = 9, o sea que el 1%, es 9.

Actividad 2

Realiza los siguientes ejercicios y completa la tabla siguiente:

Porcentaje Cantidad correspondiente 100% 900 10% 5% 1% 35% 42%

El procedimiento a utilizar para llenar la tabla deberá ser la descomposición del porcentaje y su posterior conjunción.

En esta sesion pudiste recordar clases anteriores y analizar otros procedimientos para calcular porcentajes, así como calcular un porcentaje por cada 100, pero también observaste que los porcentajes se pueden descomponer con sumas y que eso te permite hacer también la división de la cantidad total.

Estos procedimientos te serán muy útiles para que en casa puedas resolver el desafío del día de hoy.

El Reto de Hoy:

Comparte los ejercicios que realizaste a alguien cercano y explícale como puede obtener los porcentajes de las cantidades que necesites.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

APRENDE EN CASA – CIENCIAS NATURALES: Consumo de manera sustentable

Aprendizaje esperado: Practica acciones de consumo sustentable con base en la valoración de su importancia en la mejora de las condiciones naturales del ambiente y la calidad de vida.

Énfasis: Identificar acciones de consumo sustentable: adquirir sólo lo necesario, preferir productos locales, de temporada y sin empaque, entre otros.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a conocer un poco más del mundo que te rodea, y como posibilita la vida.

En esta ocasión podrás observar cómo la naturaleza está relacionada con las actividades de los seres humanos. ¡Será una experiencia maravillosa!

Este día reflexionarás acerca del consumo sustentable, y verás cómo las actividades humanas están profundamente relacionadas con la naturaleza. A veces pareciera que son cosas separadas, pero en realidad las actividades humanas y las condiciones naturales del ambiente son un todo al cual pertenecemos y para el cual nuestras acciones como sociedad y como individuos son de gran impacto.

Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Ciencias Naturales, Sexto Grado, de la página 84 a la 91.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/84

¿Qué hacemos?

Para comenzar necesitas reflexionar un poco sobre qué es el consumo, de esta manera podrás ver más claramente la importancia del consumo sustentable.

¿Qué es el consumo?

Con seguridad te imaginas que el consumo es la acción de utilizar o gastar un producto para poder satisfacer necesidades.

¡Muy bien! A grandes rasgos verás que es el consumo.

Si lo analizas de manera más profunda, encontrarás que el consumo forma parte de un proceso más grande y complejo, el proceso de producción, en el cual, se transforman los insumos o materias primas en un producto, pero también en algún bien e incluso en algún servicio.

Dentro de este proceso de producción, el consumo es la parte final ya que estos productos, bienes o servicios serán adquiridos por las personas para satisfacer sus necesidades.

Piensa en algunos ejemplos de productos, bienes y servicios.

Un producto puede ser algo como una bolsa de arroz, una libreta o un par de zapatos. O los lápices, que vimos cómo se fabrican, en la clase anterior.

Así es, por lo general llamamos productos a aquello que las personas pueden emplear en la vida cotidiana para satisfacer sus necesidades, y éstos están elaborados con diversos materiales que poseen distintas propiedades, algunos son de origen natural y otros de origen sintético.

¿Y cuál es la diferencia entre ellos?

Los productos de origen natural están hechos o son elaborados con materiales orgánicos de procedencia vegetal o animal que mediante procesos de degradación pueden reincorporarse a la naturaleza. Por ejemplo, las semillas, frutas y verduras son productos que genera la naturaleza y que nosotros consumimos para satisfacer nuestras necesidades de alimentación, y los desechos que se generan del consumo de este tipo de productos se pueden reincorporar a la naturaleza mediante distintas técnicas para volver a nutrir el suelo.

Por otro lado, los productos de origen sintético están hechos con materiales inorgánicos cuya procedencia no es vegetal o animal, lo cual quiere decir que difícilmente se pueden reincorporar a la naturaleza. Algunos ejemplos son los objetos elaborados con minerales o petróleo, tales como un plato de cerámica, un vaso de vidrio, un bloque de concreto o una pelota de plástico.

Ahora, ¿te has preguntado qué pasa con los productos hechos de papel?

Toma en cuenta que el papel es un producto que requiere un proceso de elaboración complejo en el cual se utilizan materiales naturales como madera y agua, sin embargo, no es posible su reincorporación a la naturaleza. En el caso de este material y de los productos elaborados con él, podremos hablar de reciclaje para reducir el impacto ecológico que tiene su producción y consumo.

Como puedes observar, muchas de las cosas que utilizas y necesitas diariamente tienen diversos orígenes y tiene que pasar por diferentes procesos para poder llegar hasta tus manos.

Los procesos de producción son diferentes entre si. Algunos procesos son más complejos o elaborados que otros.

Hasta aquí ya revisaste que los productos son resultado de un proceso de producción y que son una gran variedad de objetos con distintos orígenes o que solemos usar en la vida diaria.

Ahora conoce qué es un bien.

Un bien es un objeto o producto que por lo general implica una elaboración más compleja, esto quiere decir que diferentes materiales y productos están involucrados, y suelen ser de carácter un poco más duradero.

Entonces una casa o un coche pueden ser un bien, ya que para hacerlos se necesitan diversos materiales y productos.

Esos son muy buenos ejemplos de lo que es un bien. Algunos otros ejemplos son los juguetes, los libros, y un reloj. Todos estos objetos comparten las características de estar elaborados a partir de diversos productos y materiales, además de que son duraderos y generalmente le pertenecen a alguna persona en particular.

A diferencia de un bien, un servicio es algo que necesita de la intervención humana directa, por ejemplo, la energía eléctrica.

Analiza este ejemplo, pues para generar la energía eléctrica se requiere que haya personas trabajando dentro y fuera de una planta eléctrica que hacen posible que ésta llegue a las casas.

Como podrás notar, un servicio es una actividad para satisfacer una necesidad, y como tal requiere de la aplicación de esfuerzos y trabajos humanos para poder existir.

Cabe aclarar que para la elaboración de productos y bienes también es necesaria la participación humana, pero la diferencia es que los servicios tienen que ver con actividades especializadas que generan un tipo de “productos” intangibles, es decir, que no podemos tocar. Si retomamos el ejemplo, la energía eléctrica es un producto que no se puede tocar. Podemos verla, e incluso sentir su calor, pero tal cual no podemos tocarla.

Entonces un servicio es algo producido gracias a la actividad humana y que posibilita muchas otras actividades. Así ocurre con el internet y la radio, los cuales son buenos ejemplos de servicios. También son ejemplos servicios médicos como las cirugías o las consultas médicas, incluso la educación.

En todas estas actividades se necesita de productos, bienes, y de la participación humana para poder brindarlos. Esos son los servicios.

Si lo reflexionas, entonces todo el tiempo estamos consumiendo algo, ya sean productos, bienes o servicios.

¡Así es! Somos consumidores desde que nacemos hasta que morimos. Y es precisamente por ello que necesitamos hablar de consumo sustentable.

¿Cuál crees que sea la diferencia entre consumo y consumo sustentable? ¿Por qué esta diferencia es tan importante? Para encontrar la respuesta observa el siguiente video.

Video: “Consumidores responsables [Revista del Consumidor TV 17.2]”.

Como has observado, para satisfacer nuestras necesidades consumimos diferentes productos, bienes o servicios que necesitamos. Para elaborarlos, producirlos o brindarlos, se requieren diversos procesos de producción que involucran al ambiente, a los recursos naturales y la intervención humana.

Comunmente hacemos el consumo de productos, bienes o servicios, pero no analizamos cómo se producen, ni se reflexiona sobre cuáles son los costos y consecuencias de la producción de éstos.

Entonces, como podrás imaginar, un consumo sustentable sería aquél que se preocupe por el impacto ambiental tanto de la producción como del consumo y porque los recursos de la naturaleza que se usaron en la producción, no se acaben.

¡Así es!, De forma breve, el consumo sustentable se refiere a satisfacer nuestras necesidades básicas a partir de consumir de manera responsable productos y bienes, sacando el mejor provecho de recursos naturales, y reduciendo la generación de residuos y materiales tóxicos.

Todo lo que hemos platicado hasta ahora es muy interesante, pero también es preocupante porque si bien es maravilloso que la naturaleza y los seres humanos estemos profundamente relacionados, entonces los daños a la naturaleza ocasionados por la producción y el consumo también nos impactan a los seres hemanos.

Lo que hacemos afecta a la naturaleza, y lo que le pasa a la naturaleza nos afecta a todos. Reflexiona más ampliamente sobre esta relación observando el siguiente video:

Video: “Hábitos y cambio climático”.

Como pudiste observar en este video, en los procesos de producción se emplean materiales y recursos; hay un impacto que dichos procesos tienen en nuestro consumo y en nuestra vida diaria; y hay consecuencias tanto de la producción como del consumo para el planeta y para nuestra salud.

Algo más que aporta el video es saber que todas y todos somos responsables de los cambios que sufre nuestro planeta, pero también tenemos en nuestras manos la posibilidad de prevenirlo.

¿Qué puedes hacer para practicar un consumo sustentable? ¡Esa es una gran pregunta! Para responderla debes reflexionar sobre tus acciones, y en este caso en particular sobre tu consumo, para poder plantear alternativas responsables.

La producción y el consumo están en un ciclo en el cual todas y todos los participantes, desde los productores hasta los consumidores tenemos la capacidad de tomar decisiones que impliquen un menor impacto ambiental, y por lo tanto en una mejora de la calidad de nuestra vida.

¡Así es!, la adquisición o el consumo de un producto es una decisión, esto quiere decir que hay diversas alternativas puesto que decidir es reflexionar acerca de lo que necesitas o requieres y los beneficios o perjuicios que tendrá tu elección.

¿Y cuáles son esas alternativas? Bueno, en realidad hay muchas y la gran mayoría podemos realizarlas en nuestra vida cotidiana sin mayores complicaciones.

Un buen consejo es recordar las 3 erres: Reducir, Reusar y Reciclar, en el momento de adquirir productos, bienes o servicios que creemos necesarios.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/88

Una de las acciones para el consumo responsable y sustentable que podemos llevar a cabo es adquirir sólo lo necesario, esto quiere decir que no compremos más de lo que verdaderamente necesitamos ya que al hacerlo generamos mayores desechos y gastamos más dinero que a lo mejor podríamos destinar a la satisfacción de necesidades.

Cuando quieras comprar algo pregúntate, ¿para qué lo necesito?, ¿qué tanto lo necesito?, ¿cuándo lo voy a utilizar y por cuánto tiempo?, así podrás identificar si en verdad es necesario que lo adquieras.

También puedes comenzar a preferir productos locales y sin envases, de este modo generarás menos desechos y apoyarás al desarrollo de la economía de tu localidad; por ejemplo, cuando en tu familia necesiten comprar semillas, frutas o productos de origen animal, puedes llevar los propios contenedores y rechazar el uso bolsas de papel o envolturas de plástico.

¡Claro! Y puedes aprovechar los envases de vidrio o plástico en los que vienen productos como la mermelada, la crema o la cajeta para guardarlos. Ésta es una buena idea, así reducirás la generación de residuos, y reutilizamos diversos objetos.

¿Tienes alguna otra idea?

Por ejemplo, puedes comenzar con sólo mantener encendidas las luces eléctricas que necesitas en un momento determinado, en lugar de tener todas las luces de la casa encendidas, eso y desconectar los aparatos eléctricos que no estamos usando pues, aunque estén apagados consumen energía.

A manera de síntesis, reflexiona sobre la importancia de identificar acciones de consumo sustentable, como adquirir sólo lo necesario, preferir productos locales, de temporada y sin empaque y emplear las Tres Erres.

También puedes reducir tu consumo de agua para lo más esencial, revisar que no haya goteras o fugas de agua en casa y si las hay, repararlas, no dejar el grifo del agua abierto mientras te lavas las manos, los dientes o lavas los trastes, procurar que tus baños sean breves, y reutilizar el agua de la lavadora para lavar el patio o los pisos de tu casa.

Una vez que comienzas a identificar algunas alternativas sobre las Tres Erres, no es tan difícil identificar y generar muchas más.

El Reto de Hoy:

Piensa en un par de alternativas para reciclar.

¿Tienes algún ejemplo?

Hay plantas de reciclaje de materiales como papel, plástico o aluminio en muchísimas partes del país.

Una práctica sustentable para el reciclaje sería separar los residuos que se pueden reciclar y hacer que

lleguen a las plantas de reciclaje correspondientes.

También puedes localizar centros de acopio de estos materiales cerca de donde vives y llevar ahí los residuos que concentres para reciclar.

El consumo sustentable, además de estar presente al momento de adquirir un producto, bien, o servicio, también lo está cuando decidimos qué hacer con los residuos que éstos generan.

Debes comprometerte a poner en práctica medidas como estas en tu casa y en tu vida cotidiana en la medida de tus posibilidades.

Comenta con tus familiares las distintas acciones que tienen para ser consumidores sustentables, a fin de que tomen decisiones acerca de las acciones que puedan llevar a cabo de manera conjunta.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia del espacio geográfico para el desarrollo de las culturas mesoamericanas e identifica las características de los periodos.

Énfasis: Mesoamérica, espacio cultural.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a centrarte en conocer las características de Mesoamérica y la importancia que tuvo el espacio geográfico para el desarrollo de las diversas civilizaciones mesoamericanas.

Recuerda que durante las sesiones pasadas aprendiste sobre otras civilizaciones que se desarrollaron en otros continentes como la Egipcia o la antigua China. Ahora es momento de conocer más, pero sobre civilizaciones que tuvieron lugar en nuestro territorio.

Es importante que tengas a la mano tu libro de texto de historia 6to grado, además de lápices, cuaderno, colores, en esta ocasión necesitarás un mapa de la República Mexicana.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/58

Recuerda que para el estudio de la Historia, debes ubicarte espacial y temporalmente. Por ello, en este caso, realizarás un rompecabezas de Mesoamérica, que te permitirá identificar la localización de esta área cultural y sus divisiones, así como las civilizaciones que se desarrollaron en ella.

Este rompecabezas lo estarás trabajando en esta y las siguientes clases.

¿Qué hacemos?

Para comenzar toma en cuenta que aunque esta clase se centra en Mesoamérica, es importante recordar que en nuestro país pueden identificarse dos áreas más: Oasisamérica y Aridoamérica.

Observa el siguiente video que te permitirá identificar, de manera general, las características de una y otra.

Video “Las áreas culturales del México antiguo/Televisión educativa”.

¿Qué diferencias identificaste entre una y otra?

Con seguridad te diste cuenta que la diferencia más notable es el clima y, por supuesto, el acceso al agua.

En Aridoamérica estaban muy limitados de ese recurso natural en comparación con Mesoamérica.

¿Recuerdas cuál era una de las características que compartían las civilizaciones que estudiamos anteriormente?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/37

Por ejemplo, Mesopotamia, Egipto, China e India se establecieron cerca de ríos donde encontraron elementos propicios para el desarrollo de la agricultura.

Lo mismo pasó con Mesoamérica, una de sus características, como lo cita el video, es que había lluvias abundantes.

El área que ocupaba Mesoamérica era una extensa región rica en recursos naturales, ya que en ella existían diversos ecosistemas: regiones semiáridas, selvas tropicales, montañas, planicies, bosques templados, mesetas, así como un rico sistema hidrográfico formado por ríos y lagos. Este espacio geográfico fue determinante para el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas.

Antes de continuar reflexiona sobre cómo se dio el proceso de sedentarización, es decir, cuando los pobladores se asentaron a vivir en un lugar. Para ello observa el video siguiente:

Video “Cazar o sembrar/Televisión educativa”.

Como pudiste observar, el tránsito de nómadas a las sociedades sedentarias fue un proceso que llevó mucho tiempo y esfuerzo: desde que las poblaciones humanas comenzaron a poner en práctica la domesticación de semillas y plantas y, gradualmente, después de mucho tiempo, esto se convirtió en lo que hoy conocemos como agricultura.

Como puedes observar, la característica más importante para el desarrollo de estas civilizaciones es la agricultura, lo que llevó a la sedentarización.

Recuerda que civilizaciones como Mesopotamia y Egipto basaron su alimentación en cereales como la cebada y el trigo.

Así también la alimentación de las civilizaciones del lejano oriente, como China estaba sustentada en un cereal: el arroz.

En Mesoamérica, ¿cuál fue el cereal en el que se basó la agricultura y la sedentarización? Para contestar esta pregunta, observa el video siguiente.

Video “El maiz domesticado de Mesoamérica”.

Las civilizaciones mesoamericanas se basaban en el maíz, aunque también se cultivaba chile, frijol y calabaza.

Entre los años 2500 y 1200 a.C., la agricultura se consolidó en Mesoamérica, lo que permitió que se establecieran las primeras aldeas agrícolas sedentarias.

Ahora es momento de retomar el mapa.

Lo primero que debes considerar es que Mesoamérica es un concepto que elaboró el filósofo y antropólogo Paul Kirchhoff en 1943, al encontrar similitudes entre las civilizaciones desarrolladas en ese enorme territorio.

Mesoamérica recibió ese nombre por la posición intermedia que ocupaba en el continente americano, es decir, significa “América Media”.

Así, como puedes ver en el mapa, Mesoamérica abarcó desde el noroeste de México hasta Centroamérica, en los actuales territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

¡Inicia con la integración de tu mapa y tu rompecabezas!

Actividad:

Ilumina o señala en tu mapa el espacio que corresponde a Mesoamérica e identifica si tu entidad federativa se localiza dentro de ella, si no es así, tal vez se ubican en lo que fue Aridoamérica u Oasisamérica.

Observa que dentro de Mesoamérica, también hay divisiones.

Los estudiosos del México antiguo han dividido Mesoamérica en cinco regiones, como puedes observar en el mapa:

En el Occidente, actual Michoacán, se establecieron los purépechas. También abarcó los estados de Jalisco y Nayarit. Esta es una pieza del rompecabezas; ubícala o pégala sobre el mapa de Mesoamérica.

En Oaxaca, los mixtecos y zapotecos; cubrieron el actual estado de Guerrero. Esta es otra pieza del rompecabezas; ubícala o pégala sobre el mapa de Mesoamérica.

En el Altiplano central encontramos las civilizaciones Teotihuacana, Tolteca y Mexica. Esta es otra pieza del rompecabezas; ubícala o pégala sobre el mapa de Mesoamérica.

La región maya se ubicó en lo que actualmente es la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y tuvo lugar la civilización maya. Esta es otra pieza del rompecabezas; ubícala o pégala sobre el mapa de Mesoamérica.

Y en la costa del Golfo encontramos a los Olmecas, Totonacos, Huastecos estas civilizaciones ocuparon el territorio de las actuales entidades de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Esta es otra pieza del rompecabezas; ubícala o pégala sobre el mapa de Mesoamérica.

No olvides señalar en tu mapa las divisiones de Mesoamérica.

Ya estudiaste que estas civilizaciones tuvieron en común una base alimentaria en el maíz, ahora pregúntate ¿qué otros elementos compartieron?

Como puedes observar en el mapa, Mesoamérica estuvo conformada por distintas regiones con características particulares, por ejemplo, cada una tuvo diferentes lenguas, pero también compartieron gran cantidad de similitudes.

Tuvieron un constante intercambio de productos e ideas que favoreció la integración cultural de todos los grupos, por ejemplo, prácticas como el juego de pelota.

Había una clara diferenciación social, en lo más alto de la escala estaban los gobernantes, que a la vez eran sacerdotes o jefes guerreros, luego los artesanos y los campesinos, que eran la mayor parte de la población, y trabajaban la tierra.

Desarrollaron un alto grado de urbanismo y de arquitectura con la construcción de basamentos piramidales, canales de riego o unidades habitacionales.

La religión era politeísta, es decir que creían en distintos dioses.

Crearon formas diversas de escritura como la ideográfica, y se basaron en una numeración vigesimal.

Asimismo, trabajaron el barro, la piedra, la madera, las plumas de ave, las pieles de algunos animales como el jaguar, el algodón y otras fibras naturales.

Recuerda que no todas las civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron de forma simultánea, es decir, al mismo tiempo, y, aunque es difícil determinar fechas precisas de inicio y fin de cada una, los especialistas han dividido su desarrollo en tres grandes periodos para facilitar su estudio: periodo preclásico, clásico y posclásico.

Observa la línea del tiempo de las páginas 58 y 59 de tu libro de texto gratuito.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6HIA.htm?#page/58

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6HIA.htm?#page/59

El periodo Preclásico, abarcó del año 2500 a.C. al 200 d.C. En él se ubican a dos principales civilizaciones, los Olmecas en Tabasco y Cuicuilco en el Valle de México.

Después el periodo Clásico comprendió desde el año 200 d.C. hasta el año 900 d.C. en el que tuvieron su esplendor las civilizaciones Teotihuacana en el altiplano central, la civilización Maya y Zapoteca en Monte Albán.

Finalmente, el Posclásico este periodo inició alrededor del año 900 d.C. y culminó en el año 1521 con la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlan.

En las siguientes clases profundizarás en cada uno de estos periodos y las civilizaciones que comprenden.

Como cierre de esta sesión recuerda lo siguiente:

Con la domesticación de plantas y semillas los habitantes de las primeras aldeas modificaron sus relaciones, y sus comunidades se fueron transformando en sociedades más jerarquizadas.

Poco a poco aumentó la población y con ello surgió la especialización en nuevas labores. Aunque la base de la economía era la agricultura otras personas se dedicaron a labores como la artesanía o la construcción, y así surgieron las grandes ciudades.

La agricultura se basó en el maíz, producto que en la actualidad preseta una gran variedad, hay maiz azul, cacahuazintle, amarillo, o el maiz para hacer palomitas o bien, el que se usa para el delicioso pozole. Los habitantes de la regiones de Mesoamérica además cultivaban otras plantas para su alimentación como el chile o la calabaza.

Así, algo que disfrutamos en la actualidad es producto de miles de años de historia.

Hoy en día, en nuestro país, viven pueblos descendientes de estas sociedades, que conservan su propia lengua, formas de organización y manera de entender el mundo.

El Reto de Hoy:

Reflexiona sobre ¿Cómo influyó el cultivo del maíz y otras plantas como la calabaza, el chile o el frijol en las culturas mesoamericanas? y ¿Cuál es la importancia que tiene en la actualidad el maíz para nuestro país? Comenta estos puntos con alguno de tus familiares.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: ¡A jugar!

Aprendizaje esperado: Adapta el lenguaje para una audiencia determinada.

Énfasis: -Identificación y reconocimiento de juegos de patios.

-Lista y selección de los juegos de patio que conocen para elaborar un manual dirigido a niños más pequeños.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a realizar la adaptación del lenguaje de un manual dirigido a niños pequeños.

En esta sesión vas a jugar, porque aunque seas alumno o alumna de sexto grado, seguro que aún te gusta jugar. El juego es una de las actividades más importantes en la infancia, que ayuda a crecer, pensar y respetar reglas, fomentando así la convivencia, enseña a ganar y a perder, además, estimula la creatividad; fomenta el trabajo en equipo y te pone alegre.

¿Recuerdas a qué jugabas con tus compañeras y compañeros de estudio cuando estaban en el patio de la escuela?

Si ya recordaste a lo que juegabas con tus compañeros y compañeras de escuela, está muy bien porque hoy hablarás de juegos; vas a conocer juegos de distintos lugares de México, luego, en otras clases más adelante, vas a armar un manual de juegos de patio.

¿Qué hacemos?

Revisa tu libro de texto para que tengas claridad en la práctica social a estudiar. Busca las páginas 74 y 75 y da lectura a su contenido para comprender lo que habrás de realizar en este clase.

¿Ya pensaste en algunas de las respuestas a las preguntas que te plantea el libro? has un ejercicio de memoria. Que tal el juego del resorte en el patio?

En la imagen que estás viendo puede apreciarse cómo se jugaba. ¡Es un juego muy divertido!

De igual manera te divertirás mucho al realizar la lectura siguiente:

La cacería del nahual del libro Costal de versos y cuentos. México, Conafe. Versión digitalizada.

La cacería del nahual.

—Salir de cacería es muy divertido, pero también muy peligroso por eso conviene ser precavida en esas aventuras. Se pueden cazar conejos de aire, serpientes de mecate y hasta nahuales pero una misma puede ser cazada por alguna gigantesca araña invisible o por algún elefante verde lleno de ramas y hojas.

Esto le explicaba Claudia a Sandra, la más pequeña del pueblo, cuando llegaron todos sus amigos, listos para la cacería de ese día, iban formados, uno detrás de otro, con machetes de madera, ramas de árbol como escopetas y un costal vacío e iban saltando y cantando:

¡A la víbora, víbora, de la mar, de la mar, por aquí pasa el nahual con sus alas de petate y sus ojos de comal!

—¿Y qué cazaremos esta vez? —les preguntó Claudia.

—Pues, ¡un nahual! —contestaron todos a coro.

Así que primero comenzaron a vestirse como cazadores de nahuales. Unos se pusieron sombreros de ramitas; otros, cucuruchos de papel periódico; y otros más, paliacates amarrados a la cabeza, a cada quien se le ocurrió un disfraz diferente, pero todos estuvieron listos en un abrir y cerrar de ojos.

Luego, iniciaron la búsqueda del nahual en el patio de la casa de Claudia y después continuaron por los bosques imaginarios de la calle. Iban todos agachados, uno detrás de otro, y mirando para todas partes con los ojos bien abiertos. —¡Ay! —gritaron Pablo, Yolanda e Israel cuando al dar vuelta en la esquina de la calle, se encontraron con un perro del pueblo.

Igual Roberto, Raúl y Lupita se llevaron un susto cuando les salió al camino un burro que se había escapado de su corral. Y también Carina y Guillermo, al toparse con los cuernos de una vaca cuando se asomaron al establo de Don Pepe.

Y así andaban, entre susto y susto, hasta que se acercó Sandra a los demás para mostrarles el nahual que había cazado y llevaba dentro del costal: ¡Miren todos! Ya traigo uno de esos… de esos… ¡nahuales!

Todos rodearon a Sandra, listos para darle duro al nahual si es que intentaba atacarlos a todos, pero lo que sacó Sandra del costal fue una gallina vieja.

—Pero esta gallina no es un nahual —le dijo Claudia.

Entonces Sandra contestó, toda enojada: ¡Ah; yo no sé! Ustedes lo único que dijeron fue que esos… esos nahuales tienen alas de petate y ojos de comal, así que confórmense con esta gallina, que tiene las alas y los ojos como dicen.

¿Qué te pareció la lectura? ¿Muy divertida, verdad?

Así como Claudia se imaginó que un nahual era algo parecido a una gallina, ¿Cómo imaginas que es un nahual? ¿A qué se parecerá?

Pues manos a la obra, para iniciar con la elaboración del manual de juegos que indica esta práctica social del lenguaje. ¿Sabes que es un manual?

En el siguiente cuadro, encontrarás información para precisar lo que es un manual, leélo con atención.

Después de conocer lo que es un “Manual”, podrás elaborar un tipo de cuadernillo con los juegos de patio que sean más de tu agrado, anotando su nombre, número de jugadores, forma de jugar y las reglas. Es muy importante que consideres que este “Manual” o cuadernillo es para los estudiantes de primer grado de primaria.

¡Qué bien! Así cuando haya oportunidad, podrás organizar y jugar con las y los alumnos más pequeños de la escuela y de casa, podrías jugar con tus hermanitos o primos más pequeños, si es que las condiciones así lo permiten.

Recuerdas si a tus amigos o amigas les gustaba jugar ¡Stop!

Es un juego en el que cada jugador elige llamarse con el nombre de un país, fruta, o número, o lo que se decida. Todos los jugadores eligen un nombre, mientras tanto, se dibuja un círculo con un gis en el piso y se escriben los nombres dentro del círculo.

Para iniciar el juego, todos los participantes colocan uno de sus pies sobre el nombre que eligieron, tocando levemente el centro del círculo que, por cierto, dice ¡Stop! después, comienza el juego, por turnos, cada participante hace la siguiente declaración: “Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es…”, y dice uno de los nombres del círculo. En ese momento, si no oíste tu nombre, todos se alejan corriendo del círculo lo más que puedan, el elegido tiene que pisar el centro del círculo y gritar ¡Stop! para que los demás se detengan. La dificultad en el juego es adivinar cuántos pasos hay entre el círculo y la persona que lo eligió.

¡Es un juego muy divertido! Si lo comentas con tu familia en casa, seguramente lo recordarán y te hablarán sobre muchos más que ellos conozcan.

Como pudiste darte cuenta, se hizo una descripción muy puntual de la forma en que se juega “Stop”, es decir, podemos identificar las instrucciones para jugarlo, lo cual se relaciona con una información que contiene tu libro, en la página 75.

Te invito a ver un video de Elia Crotte, quien es una narradora y compositora mexicana de la Ciudad de México, ella te va a contar qué juegos jugaba cuando iba a la escuela.

Video:

¿Qué te pareció el video de Elia Crotte? ¿Qué te parecieron los juegos? ¡Muy divertidos! ¿Verdad?

Actividad 1

Escribe en tu cuaderno una lista de los juegos que son de tu interés, los que más te agradan, considera que son para niñas y niños de primer grado, por tanto deben ser lo más seguros posible, a fin de evitar accidentes. Las instrucciones deben ser claras y sencillas.

Te inivito a ver un video más, se trata del maestro de secundaria William Kantun, del estado de Campeche, veamos qué nos cuenta el maestro William.

Video:

Hay muchos juegos y maneras de jugar. Por ejemplo, en el estado de Baja California, los niños Pai pai, Kumiai y los Cucapá juegan al Piak, ¿Quieres ver cómo es?

Observa el siguiente video que te mostrará como se juega Piak, de 0:48 a 3:00 min.

Pai pai. Jugamos Piak

¿Qué te parece si en casa amplías la lista de juegos que se han propuesto hoy? Toma en cuenta que estos juegos se realizarán en el patio o un área donde se pueda correr o pintar algo en el piso, es importante cuidar que nadie resulte lastimada o lastimado.

¿Cómo piensas que puedes explicarle a un niño de primero de primaria un juego que les pueda gustar? Eso es importante, no es lo mismo escribir para alguien de nuestra edad, que escribir para un niño de 6 o 7 años de edad.

Puedes comenzar a ensayar comentando primero a algunas personas de tu familia o que estén cercanas y luego, explicándole a tu hermanito o hermanita. Te darás cuenta de que la explicación va a ser diferente, ¿En qué cambia?

Recuerda que este manual será consultado por alumnos que están iniciando su proceso de adquisición de la lecto escritura, algunos quizá ya lean en forma fluida y otros no, pero puedes considerar algunas ilustraciones o dibujos que les acerque de forma sencilla las instrucciones del juego que quieres compartir con estos niños y niñas.

En la siguiente sesión realizarás algunos ejercicios de redacción que aporten a tu práctica social del lenguaje más elementos para la construcción de tu manual.

Revisa tu lista de juegos y ve pensando cuál o cuáles de esos quieres compartir con los niños y niñas de primer grado. También puedes platicar con alguien cercano sobre los juegos que le gustan, seguro que te aportará ideas que después ocuparás para escribir las instrucciones del manual del juego del que quieres contar.

El Reto de Hoy:

Imagina y comparte con alguien cercano la forma como crees que puedes explicarle las instrucciones de un juego a un niño o niña de primer grado.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

