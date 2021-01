Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 22 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del viernes 22 de enero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del viernes 22 de enero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy viernes 22 de enero.

APRENDE EN CASA – INGLÉS: Review 2

Aprendizaje esperado: Describe apariencia física propia. Comprende indicaciones para trasladarse de un lugar a otro.

Énfasis: Describe apariencia física propia y de otras personas. Explora indicaciones para trasladarse de un lugar a otro.

¿Qué vamos a aprender?

Describirás la apariencia física propia y comprenderás indicaciones para trasladarse de un lugar a otro.

¿Qué hacemos?

Explorarás indicaciones de traslado a distintos lugares.

Para continuar con las siguientes clases, es necesario hacer un repaso de lo más importante que has aprendido.

El día de hoy comenzaremos con un juego que se llama “adivina quién” y a partir de las preguntas puedes ir descartando otros personajes hasta descubrir al que hace referencia.

Actividad 1

¿Quieres jugar ?

El juego se llama “adivina quién” y lo harás en compañía de tu familia. Tu tienes que hacer preguntas y a partir de las respuestas puedes ir descartando personajes hasta que descubras el que corresponda.

Se desribirán los siguientes personajes:

FRIDA KAHLO

SOR JUANA INES DE LA CRUZ

MIGUEL HIDALGO

EMILIANO ZAPATA

FRANCISCO I MADERO

MORELOS

¿Te gustaría hacer unos recorridos virtuales?

Actividad 2

Ahora realizaremos un recorrido virtual para que practiques el tomar y entender interacciones e indicaciones en ingles.

¿Te parece si te vas turnando con tu familia, en decidir el punto de origen y el punto de destino?

Observa el mapa.

Interacciones:

1) I need some things from the supermarket, where is it?

Necesito algunas cosas del supermercado, ¿Dónde está?

The supermarket is next to the library, in front of the park.

El supermercado está al lado de la biblioteca enfrente del parque.

2) Well, I am in the supermarket and I need a cake. How can I go to the bakery?

Bueno, estoy en el supermercado y necesito un pastel. ¿Cómo llego a la panadería?

Cross the street and go to the south one block. The bakery is next to the store.

Cruza la calle y ve al sur una cuadra, la panadería está a un lado de la tienda.

Recuerda los puntos cardinales.

North- norte

South- sur

East- este

West- oeste

4) How can I go to the school?

¿Como llego a la escuela?

Mmmm, you are on the bakery, right, well, walk one block to the south and turn to the west, walk straight one block and the school is in front of the hospital.

Mmmmm, estas en la panadería, ¿Cierto?

Camina una calle al sur, da vuelta al oeste y camina derecho una calle, la escuela está frente al hospital.

No olvides anotar todas las palabras en tu cuaderno y practicar mucho para poder aprender otra lengua.

See you the next class. Nos vemos la siguiente clase.

Take care. Cuídate.

Bye! ¡Adiós!

El Reto de Hoy:

Revisa los ejercicios que hiciste durante la clase.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu classe dando clic aquí

APRENDE EN CASA – ARTES: Recordar es volver a vivir: el color

Aprendizaje esperado: Utiliza la forma, el color y los sonidos para construir la historia de un personaje.

Énfasis: Emplea el color como un elemento relevante para la construcción de un personaje.

¿Qué vamos a aprender?

Utilizarás la forma, el color y los sonidos para construir la historia de un personaje.

Emplearás el color como un elemento relevante para la construcción de un personaje.

En clases pasadas, viste sobre el color y los sonidos. Recuerda que los sonidos son una herramienta fundamental para la construcción de personajes.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video, con el que recordarás acerca de los sonidos.

2810_ART_6

En esa clase fuimos construyendo una historia a partir de las ideas que nos iban dando los sonidos, esos fueron nuestros puntos de partida.

La forma también es importante para la construcción de historias y personajes.

Observa ahora siguiente video sobre las formas.

2310_ART_6

¡Es increíble cómo la forma nos rodea y nos inspira para construir historias!

Sólo necesitas ser observador del entorno y usar creativamente los sonidos y formas que te rodean.

Ahora, ¡Repasemos el color!

Observa el siguiente video.

Los colores en la publicidad.

Los colores, mágicos y bellos, dan vida a cualquier evento teatral.

Los colores nos comunican emociones y sensaciones. No es el mismo impacto ver a una persona vestida de rojo, que verla vestida completamente de negro. Los colores se usan como símbolos o códigos. Estos códigos, constituyen un lenguaje para un grupo extendido de personas.

Como te podrás dar cuenta, los colores juegan un papel fundamental en la parte artística, también genera sentimientos y sensaciones y es una manera en que influye tanto en el estado físico, como en el mental.

¿Has notado que algunos colores y tonalidades pueden irritarte o incluso, relajarte?

Mira el siguiente video sobre el uso del color en los anuncios publicitarios.

Los colores en la publicidad.

Actividad 1

Relaciona un color con alguna situación en la que puedas representar actoralmente con su relación psicológica.

Presta atención a la siguiente información:

Rojo: Lo relacionamos con: Enojo, pasión, crimen, vergüenza, tragedia, odio, calor, poder, vigor, energía, valor y prisa.

Naranja: Otoño y cosecha, contento, calor, abundancia. Sugiere pasión e inquietud.

Amarillo fuerte: Lo relacionamos con: El sol, la cosecha y el verano. Sugiere alegría, júbilo, sabiduría y amor por el otro.

Lo relacionamos con: El sol, la cosecha y el verano. Sugiere alegría, júbilo, sabiduría y amor por el otro. Violeta: Realeza, majestuosidad, riqueza, seriedad y pasión.

Verde: Lo relacionamos con: El color de la primavera, sugiere vida, esperanza, inspiración, vitalidad, juventud, vigor. El color de los bosques.

Azul: Verdad, quietud, paz, estabilidad, esperanza, espiritualidad, amor.

Negro: Muerte, dolor, horror, desesperación, luto, misterio y maldad.

Blanco: Invierno. Pureza, inocencia, santidad, fe, castidad. Sugiere divinidad, entereza, humildad, modestia y verdad.

Ahora, imagina ¡Un platón de frutas saludables! ¡Qué delicia! ¡Cuánto color!

Irás escogiendo una en turno y jugarás en compañía de tu familia, una dinámica de exploración-improvisación en dónde des vida con actuación a los colores que te toquen relacionándolo con una situación ficticia.

Situaciones:

Rojo : Una persona que camina en el desierto (calor) y está molesto porque no encuentra agua (enojo).

Una persona que camina en el desierto (calor) y está molesto porque no encuentra agua (enojo). Naranja : Un niño contento camina y brinca en un bosque sobre una alfombra de hojas secas, que busca hacer sonar y también lanzar hacia arriba para simular una lluvia de hojas.

Un niño contento camina y brinca en un bosque sobre una alfombra de hojas secas, que busca hacer sonar y también lanzar hacia arriba para simular una lluvia de hojas. Amarillo fuerte : Un rey sabio y poderoso que inspira alegría y jubilo. Desea dar un consejo.

Un rey sabio y poderoso que inspira alegría y jubilo. Desea dar un consejo. Violeta:Una surfista que explora el océano con su inmensidad, profundidad y riqueza de fauna encuentra algo valioso.

Situaciónes sugeridas para juego en pareja:

Verde: Vitalidad, EnergíayAzul: Quietud, paz.

Dos alumnas se encuentran en el salón de clases y una de ellas experimenta una gran felicidad por lo que no para de brincar con vitalidad y la otra se encuentra triste por lo que quiere experimentar un poco de paz.

Negro: Dolor, Tristeza y Blanco: Pureza y fe.

En el parque se encuentran dos vendedores de comida, uno está muy triste pues su mejor amigo se fue muy lejos y el otro está muy feliz por la llegada del invierno y la esperanza que éste trae al mundo, ¿Cómo acaba todo?

¿Qué te parecieron estos ejercicios?

Recordemos algunos conceptos.

Los elementos básicos de las artes son: El sonido, la forma, el color, el movimiento, el cuerpo, el espacio y el tiempo.

En el teatro se utiliza el color como un recurso en el maquillaje, el vestuario de los personajes, la escenegrafía y hasta la iluminación.

Los actores construyen con el color personajes, ambientes y tonos en escenas de la misma forma que los pintores o escultores construyen pinturas o esculturas.

En la creación de un personaje, el color se utiliza dentro del maquillaje o el vestuario, por ejemplo, por el color de la ropa que usan, podemos identificar a un policía, una enfermera, un bombero, etc.

Se pueden utilizar algunos recursos como la iluminación o la escenografía, para crear ambientes y reforzar los sentimientos o emociones que experimenta cada personaje.

Una buena combinación de estos recursos: maquillaje, vestuario, iluminación y escenografía, técnicas vocales y corporales del actor, pueden contribuir a crear personajes reales o ficticios y presentarlos ante un público.

¡No cabe duda que recordar es volver a vivir!

El Reto de Hoy:

Realiza con tu familia, una dinámica para aplicar lo que hemos aprendido. Forma el perímetro de un cuadrado en el piso con telas y por turnos, tomando como base una situación ficticia, van recorriendo el contorno de la figura y realizando una improvisación sencilla motivada por la emoción que transmite cada color.

Ejemplo:

¿Qué sucedió en tu último cumpleaños?

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: ¿Dónde lo pongo?

Aprendizaje esperado: Ubica fracciones y decimales en la recta numérica en situaciones diversas. Por ejemplo, se quieren representar medios y la unidad está dividida en sextos, la unidad no está establecida, etcétera.

Énfasis: Analizar las convenciones que se utilizan para representar números en la recta numérica.

¿Qué vamos a aprender?

Ubicarás fracciones y decimales en la recta numérica en situaciones diversas. Por ejemplo, cuando se quieren representar medios y la unidad está dividida en sextos, la unidad no está establecida, etcétera.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Desafíos Matemáticos de 6º, se explica el tema a partir de la página 44.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/44

¿Qué hacemos?

Analizarás las convenciones que se utilizan para representar números en la recta numérica.

Hoy daremos fin al repaso con el último contenido que trabajamos en el 2020: Cómo representar números naturales, fracciones y números decimales dentro de una recta.

Recuerda que viste la importancia de ubicar el cero como punto de partida y definir con claridad un segmento que te sirva de unidad, que puedas repetir de manera sistemática, siempre con la misma medida.

En varios desafíos usamos un cordón, pero bien podíamos utilizar una tira de papel o un compás, para definir la unidad, dividirla o repetirla, ya que, se trataba de que pensaras en los números a partir del segmento de línea recta que teníamos y no a partir de los números que estaban marcados en la línea.

De esa manera ubicaste con cierta exactitud cualquier número entero, fracción o decimal sin usar la regla en los tres desafíos del libro que tenían que ver con ubicar los diferentes tipos de números en la recta. Revisa las páginas 44, 45 y 47 de tu libro de texto.

¿Recuerdas el juego de “Las carreritas”?

Ese juego es representativo de lo que puedes hacer con una recta numérica porque te lleva a localizar posiciones en una línea que se relacionan con fracciones de una unidad y con distancias específicas.

Te propongo que veas nuevamente los avances parciales de los corredores de una carrera para ubicarlos en una recta numérica.

Lee la siguiente información para resolver la actividad:

La Directora Fátima realizó una kermesse en una escuela primaria, durante la misma, algunos alumnos de las escuelas cercanas, de preescolar, primaria y secundaria participaron en una carrera. Tuvieron que atravesar de ida y de regreso la parte más larga del área verde en donde se encuentra la cancha de futbol, detrás de la escuela, que mide 120 metros.

A los 50 segundos de iniciada la carrera, el maestro Zenemig tomó la distancia que llevaba recorrida cada uno de los participantes con ayuda de algunos alumnos. Los datos que registraron son los siguientes:

Josu había avanzado 0.5 del recorrido.

Azuany llevaba 7/8 del recorrido.

Carlos había avanzado 2/5 del total de la carrera.

Andrea llevaba 180 metros de la carrera.

A Kevin solo le faltaban 30 metros para llegar a la meta.

David llevaba 0.75 del recorrido.

Maite había recorrido 4/10 de la carrera.

En las orillas del área verde que limitaban el recorrido, a 120 metros uno de otro, se encontraban César y Kimberly con botellitas de agua por si algún estudiante requería hidratarse.

Si se representa el recorrido como una línea recta continua, ¿A qué distancia del punto de partida se encuentra cada uno de los participantes? Ubica sus posiciones en una recta numérica.

Ahora traza nuestra recta y ve, ¿Qué longitud tendría el recorrido que van a realizar estos estudiantes?

Realiza la operación en tu cuaderno, considerando que es de ida y vuelta, es decir, el doble de los 120 metros.

Traza la recta y ubica en ella todos los números, identificando cuáles son números decimales y cuáles números fraccionarios. Observa que en esta ocasión hay un dato diferente, donde se indica lo que le faltaba a un niño para completar el recorrido.

El recorrido de Josu y David está expresado con número decimal: El primero es de 0.5 y el segundo de 0.75

Asimismo tenemos los avances de Azuany, Carlos y Maite expresados con números fraccionarios: 7/8, 2/5 y 4/10 respectivamente.

El avance de dos alumnos está expresado mediante distancias absolutas: Andrea ha alcanzado los 180 metros y a Kevin le faltan 30 metros para terminar la carrera.

Te propongo que empecemos con estos dos datos. Tomemos los 180 metros de Andrea: ¿Qué relación tienen con el total de la carrera que son 240 metros?

Puedes tomar los 240 metros del recorrido completo como el entero a partir del cual puedas trazar la recta en la que ubiques los avances que están expresados como fracción, tanto los que están escritos como cocientes de dos números naturales, como los que están expresados como números decimales.

Tenemos que 120+60= 180 por lo tanto, Andrea recorrió ¾ partes de la carrera. Ahora ve el recorrido de Kevin que le faltaron 30 metros. ¿Qué relación observas?

Anota y resuelve la resta en tu cuaderno.

¿Puedes encontrar una fracción parecida para los 210 metros que recorrió Kevin? Te propongo que comiences por lo más evidente: El recorrido total lo puedes dividir en 240 partes, que corresponden a cada metro del recorrido; de esas 240 partes, Kevin avanzó 210, por lo que puedes expresar directamente eso como fracción: 210/240.

Primero intenta simplificarla dividiendo el numerador y el denominador, primero entre 10 y luego entre 3 para llegar a 7/8.

Para terminar el repaso de localización de números en la recta numérica, ¿Recuerdas el desafío en que se indicaban dónde se encontraba un número, pero no nos marcaban el 0?

El 0 era la cola que tenías que vigilar dónde la ponías para que te alcanzara el espacio e ir hacia adelante. Ubica este par de números en la siguiente recta numérica.

2.50 1 1/8

……………………………………….1

Comenta en familia de que otras maneras se podrían colocar los puntos en la recta.

El Reto de Hoy:

Recuerda que al resolver un problema debes buscar la manera de llegar a una solución. No se trata de hacer operaciones sin reflexionar sobre lo que significan.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – VALORES: Todos importamos

Aprendizaje esperado: Toma decisiones concretas que beneficien a los demás, aunque no le beneficien directamente.

Énfasis: Toma decisiones concretas que beneficien a los demás, aunque no le beneficien directamente.

¿Qué vamos a aprender?

Tomarás decisiones concretas que beneficien a los demás, aunque no te beneficien directamente.

¿Qué hacemos?

Resolverás situaciones que te beneficien a ti y a los demás.

¿Por qué es importante tomar decisiones que beneficien a los demás, aunque a nosotros no tanto? aquí te damos un ejemplo de alguien que cree todo lo contrario, alguien muy aflictivo.

¿Sabes quién es?

Actividad 1

Observa el siguiente video.

Nuestras diferencias son nuestras.

El Conde Aflicción es alguien que nos ha puesto pruebas en semanas anteriores. Se aprovecha de nuestros momentos de vulnerabilidad para hacernos dudar, pero tiene razón en que el control emocional depende de cada quien, ¿Qué crees que opine el Conde de pensar en el bienestar de las demás personas?

Un buen trato.

Del minuto 26:31 al 26:45

Como ves, el Conde sostiene que sólo él mismo es la prioridad, que todo lo demás no importa. ¿Crees que eso ayude en algo?

Si solo piensas en ti, no podrás pensar en los demás. ¿Recuerdas lo que es la empatía?

Seguro alguna vez te ha pasado que las emociones se desbordan y te hacen perder el control. Esto es parte de identificarlas y saber qué hacer, no tiene por qué preocuparnos, sin embargo, algunas veces las emociones aflictivas no nos permiten ver con claridad lo que hacemos o predecir cómo actuaremos.

Observa el siguiente video.

El beneficio de mi decisión.

Del minuto 06:24 al 6:45

Es complicado, pero lo que ayuda a clarificar nuestros pensamientos y acciones, es la perseverancia y el esfuerzo para lograr lo que sea. Veamos el siguiente video para conocer sobre Yakuma.

El que persevera, alcanza.

La historia de Yakuma y su forma de hacer las cosas, son una gran muestra de todo lo que se puede lograr usando emociones constructivas y buscando el beneficio de los demás.

Cualquier persona puede realizar acciones que logren hacer un cambio, sin importar la escala. Lo importante es hacer las cosas en forma adecuada. Ve la plática que tuvo el profesor Esteban con su amigo, quien se llama Ramses.

Un buen trato.

Del minuto 15:44 al 20:12

Se nota el placer y la satisfacción que Ramses obtiene al ayudar a los demás.

Observa un relato parecido al anterior.

El beneficio de mi decisión.

Del minuto 03:18 al 05:15

Todas y todos tenemos nuestro propio universo de emociones. Debemos conocerlo para poder identificar y controlar nuestras emociones y de esa forma, brindar beneficios a los demás. ¿Has tomado recientemente alguna decisión que ayude a los demás? ¿Cómo te sentiste después de ayudar?

Otra situación. En la Ciudad de México existe un gran problema de contaminación. Varios coches dejaron de circular por los altos niveles de contaminación del ambiente. La maestra María Luisa utilizaba a diario su bicicleta, dejando su carro encerrado. Sin embargo, al darse cuenta de la situación le propuso a tres vecinos que dejaran de usar su coche y que ella los llevaría a sus centros de trabajo, pues laboraba por el rumbo que ellos iban, así lo hizo y se sintió satisfecha con su decisión al contribuir a la mejora del medio ambiente.

Al tomar esa decisión la maestra María Luisa, muchas personas se vieron beneficiadas.

Cuidar nuestro planeta es muy importante, es nuestro hogar, nuestra tierra, nuestro planeta, debemos tomar decisiones para conservar en buenas condiciones del medio ambiente.

Mira el siguiente video.

Un lugar mejor.

Delminuto 14:24 al 17:30

Varios alumnos de la maestra Alejandra le dieron su opinión a la reportera Reportina Calcetina.

Un lugar mejor.

Del minuto 18:16 al 19:24

Ahora mira un video de 5o grado, con la maestra Gabriela, “la pirata”.

Una ardilla y un partido de fútbol.

Del segundo00:11 al 02:35 y del 24:57 al 26:34

La Pirata, ayudado por su loro Lolo, tomaron la decisión importante para el beneficio de su tripulación. Se percataron que a pesar de la ansiedad, ella tuvo que controlar sus emociones y volver hacer los cálculos para llegar a buen puerto.

Afortunadamente en el mundo hay personas que utilizan su empatía para pensar en el bienestar de los demás.

¡Recuerdas al Guardián Emocional?

Que nadie se quede fuera.

El Guardián Emocional nos ha ayudado mucho a combatir al Conde Aflicción y su intención es que todas y todos regulen sus emociones para tomar las mejores decisiones.

Observa el siguiente video.

Simplemente gracias.

En una situación así, debemos ser capaces de tomar decisiones concretas, aunque no nos beneficie directamente a nosotros. Eduardo no pensó en su bienestar, pensó en toda la gente a la que podía ayudar. ¿Se te ocurren más formas de ayudar a otras personas?

El beneficio de mi decisión.

Del minuto 16:52 al 19:01

El Reto de Hoy:

Escribe en tu diario de las emociones, alguna acción que hayas tomado para ayudar a alguien.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

