Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 22 de febrero

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del lunes 22 de febrero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del lunes 22 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy lunes 22 de febrero.

APRENDE EN CASA – HISTORIA: Lotería de las civilizaciones andinas

Aprendizaje esperado:Identifica algunas características de las civilizaciones de los Andes.

Énfasis: Las civilizaciones anteriores a los incas: Chavín, Nazca, Moche, Tihuanaco y Húari.

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión de hoy participarás en el juego de la “Lotería de las civilizaciones andinas”. Si alguna vez has jugado lotería, entonces este juego te resultará sencillo pues será similar, solamente que tendrá algunas variantes.

“Tablero de la Lotería de las civilizaciones andinas”.

Para esta actividad necesitarás 50 fichas bibliográficas blancas para elaborar tus cartas, 2 hojas blancas para elaborar tus tableros, regla, plumones, colores, lápiz y, por supuesto, el infaltable libro de texto de Historia donde revisarás las páginas 68 y 69.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/68

¿Qué hacemos?

Presta mucha atención a las instrucciones.

Necesitas jugar on otras dos personas, una de ellas será el otro jugador y la otra persona será el moderador.

Cada participante deberá tomar un tablero y veinticinco cartas, fichas o tarjetas.

Cada tarjeta está marcada con un círculo que indica a que civilización pertenece el elemento mostrado.

El juego da inicio cuando el moderador diga la palabra “civilizaciones”.

El moderador cantará y mostrará cada una de las cartas.

Cada participante deberá marcar en su tablero la imagen mostrada. Adicionalmente, deberá explicar la imagen que marcó.

Gana quien complete todas las imágenes de su tablero y grite la palabra “andinas”.

“Instrucciones de la Lotería de las civilizaciones andinas”.

Puedes elaborar tu propia lotería o descarguar el material de la página oficial de “Aprende en casa” para jugar en familia. Lo importante del juego es que expliquen las tarjetas mostradas.

Analizarás diversas civilizaciones andinas previas al surgimiento de los incas, por lo que es fundamental que te ubiques en el tiempo y el espacio.

Las civilizaciones que conocerás hoy son las siguientes:

Civilización Chavín.

Civilización Moche.

Civilización Nazca.

Civilización Tiahuanaco.

Civilización Huari.

Ahora debes detenerte un momento para analizar esto del tiempo. Primera observación, ¿Recuerdas que en clases anteriores revisaste la simultaneidad? Pues es importante observar que mientras estas civilizaciones se desarrollaban también ocurrían eventos en otras partes del mundo.

Línea del tiempo. Civilizaciones andinas.

De entrada, en Mesoamérica se estaba desarrollando la civilización Olmeca al mismo tiempo que la civilización Chavín.

Líneas del tiempo. Civilizaciones andinas y civilizaciones mesoamericanas.

Aunque también ocurrían hechos en la zona del Mediterráneo, en la línea del tiempo se observa que Europa, Asia y África ya estaban en la Edad Antigua, por lo que un hecho destacado durante esta época es la famosísima guerra de Troya.

Tanto los Olmecas como Chavín desarrollaron herramientas talladas en piedra, y en Mesopotamia ya elaboraban herramientas, es decir, instrumentos de hierro.

La civilización Moche, Nazca y Tiahuanaco surgen al mismo tiempo, pero cada una tiene un periodo de duración diferente y coinciden con el desarrollo de la civilización Zapoteca, Teotihuacan, Maya y Tolteca. Para esos momentos la Edad Antigua estaba por finalizar.

Observa cómo en la línea del tiempo después de la caída de una fracción del imperio romano, se inicia la Edad Media.

Esto te da un panorama general de lo que ocurría en otras partes del mundo durante este periodo de tiempo, ahora analiza lo geográfico.

Estás revisando las civilizaciones desarrolladas en el continente americano y ahorita estás centrándote en las andinas. Estas civilizaciones se desarrollaron específicamente en la cordillera de los Andes.

Ubicación geográfica de las civilizaciones andinas.

Ahora sí, a jugar.

Para comenzar los jugadores deben colocarse cada uno en su respectivo costado de la mesa y preparar su tablero y sus 25 fichas.

Tablero 1

Tablero 2

¡Inicia el juego!

Perú, la cuna de las civilizaciones andinas que te va a fascinar.

Si agricultura quieres desarrollar, más vale cerca de un río sedentarizar.

El río Moche: A las plantas que dan sustento ha de alimentar.

La civilización Moche o mochica también se asienta en un valle cerca de un río, como ya se mencionó el agua es fundamental para la agricultura y la agricultura para la alimentación.

El lago Titicaca: para que su nombre risa no te de su historia has de saber. El lago Titicaca fue de suma importancia para Tiahuanaco pues fue fuente proveedora de agua para la agricultura y permitió el desarrollo de la pesca. El nombre del lago, deriva de Titi, gato o puma, y de kaka, piedra. “Lago de los pumas de piedra”.

Los Caballitos de Totora: Arre Arre a trotar en el mar. Estas pequeñas embarcaciones hechas con tallos y hojas de totora les permitían navegar ríos, el océano Pacífico e, incluso, el lago Titicaca, para llevar a cabo la pesca artesanal. Actualmente son considerados patrimonio cultural de Perú y son un éxito para los paseos turísticos.

Los andenes de agricultura: Si terreno para la agricultura hay que ganar, unas buenas escaleras en la montaña podemos montar. Los andenes agrícolas son una compleja ingeniería agrícola, pues adaptaron el paisaje montañoso de los Andes para ganar terreno para la siembra y aprovechar mejor el agua de la lluvia. Inclusive actualmente se han tratado de reconstruirlos.

Los acueductos: Agua han de recolectar para poder sembrar. Está increíble esta obra de ingeniería en Nazca. Se construyó con socavones internos para filtrar el agua de los ríos cercanos, aunque también había secciones al descubierto que repellaban de piedra para conservar el flujo del agua. Las aguas que se conducían a través del acueducto eran recibidas en un tipo presa llamada qocha y una vez ahí los distribuían a los campos de cultivo. ¡Ingenioso ¿No?! Sin duda tenemos mucho que aprender de las civilizaciones andinas.

Los waru waru: Para poder sembrar, un bloque de tierra en el agua pon a flotar. Otra técnica andina de cultivo, los waru waru empleados en Tiahuanaco, son plataformas o camas de tierra sobre un área inundada en el agua. El agua alrededor de la plataforma protege los cultivos de las heladas, ya que el agua absorbe el calor del sol durante el día y en la noche lo irradia al cultivo. Muy parecido a las chinampas mexicas.



La yuca: Este alimento que no sé qué es, tubérculo ha de ser.

La yuca, al igual que la papa, es un tubérculo, riquísimo en sabor, vitaminas y minerales. Este super alimento brinda al cuerpo energía, por lo que, si eres deportista, este tubérculo es ideal.

El maíz morado: Un alimento se ha asfixiado, no te asustes, que este alimento nació morado.

El maíz morado, para empezar es un cereal, que se cultiva en Perú y México, por lo que no es de extrañarse que la civilización moche lo cultivara y lo considerara sagrado. Actualmente, al igual que los antiguos peruanos, se usa para preparar una bebida llamada chicha morada.

La quinoa: Familia del amaranto ha de ser, porque fuerte te ha de poner.

Esta plantita andina tuvo sus orígenes cerca del lago Titicaca, base de la alimentación andina, es rica en proteínas, grasas saludables y fibra.

Los pallares: Una leguminosa hemos de sembrar, para un frijolito ancho cosechar.

Los pallares o frijoles andinos son una variante de las leguminosas que presentan una forma ancha y un color blanco. Actualmente forman parte de la gastronomía peruana.

El maíz: alimento de Dioses puedes ser, y con esta delicia muchos platillos y bebidas vamos a obtener.

La planta americana que no sólo tiene un valor alimenticio de importancia. El aprecio por este alimento se representa en ceremonias, cerámicas, tejidos y otras expresiones artísticas. Sin duda, una planta venerada como a un Dios.

La alpaca: Si una has de criar, pasto le has de dar.

La domesticación de animales fue otro elemento importante en las civilizaciones, pero en las andinas –como la del Tiahuanaco, la Huari y la Moche_ este animalito de la familia de los camélidos, una vez domesticado, fue y sigue siendo fuente de riqueza para los pobladores, pues su pelo fino y sedoso es muy usado para elaborar ropa. Un poncho de alpaca es de lo más común en Perú.

La llama: Anda y corre por las cordilleras andinas.

Este pariente sudamericano del camello ha sido domesticado por las civilizaciones andinas, su uso principal es de transporte y de carga.

El cuyo: Una mascota puede ser, pero en Perú se lo han de comer.

Este animalito actualmente lo puedes encontrar en casi cualquier tienda de mascotas, pero es originario de Perú y su domesticación, a cargo de la civilización Moche, fue para consumo humano. Un platillo típico es el cuyo al horno.

La deshidratación: No dejes que te seque la garganta, mejor seca los alimentos para que te duren más.

En Tiahuanaco solían deshidratar sus alimentos; a las carnes las llamaban Charqui y a los tubérculos, Chuño. La papa la deshidratan congelándola y asoleándola por mucho tiempo, luego se pisa y se vuelve a congelar. La carne se corta en tiras finas, se les quita el jugo y la grasa y se les deja asolear en un lugar fresco. Estos procesos permiten conservar los alimentos por más tiempo.

Los monolitos: La piedra has de tallar para una escultura monumental fabricar.

Tanto la civilización Huari como la de Tiahuanaco tallaron grandes bloques de piedra para elaborar esculturas con forma humana, los cuales representaban a sus dioses. El tamaño de estos monolitos va de los 3 a los 7 metros aproximadamente.

El obelisco de Tello: Busca, busca para una figura encontrar, felino, serpientes y aves tal vez puedas observar.

El obelisco de Tello es una escultura en forma de pilar realmente fascinante, pues en ella se pueden encontrar figuras humanas y animales tallados. Algunas de las figuras que se pueden observar son partes humanas, plantas, felinos, aves y serpientes.

La cabeza clava: Mezclar cabezas humanas y animales te puede extrañar, pero en Chavín esto van a adorar.

Las cabezas clavas son esculturas enclavadas en muros y columnas, estas cabezas humanas se mezclan con las de jaguares, serpientes, cóndores y caimanes. Pero lo más interesante es lo que estos animales representaban para la cultura Chavín. Las aves simbolizaban el mundo de los cielos; los felinos, el mundo terrestre, y las serpientes, el mundo de abajo.

El huaco retrato: Si un retrato te quieres realizar, dile a los moche que en un vaso te pueden retratar.

Estos retratos en forma de cabeza, los moche los utilizaban para ceremonias funerarias y se cree que representaban a los antepasados fallecidos. Estos huaco retratos son como las fotografía que nosotros usamos para recordar a nuestros difuntos.

La conchopata: Cuando ofrendas quieres brindar, de una urna te puedes apoyar.

Las conchopata son sólo un estilo del trabajo en cerámica de la civilización Huari, ya que se caracterizaron por su decoración con diferentes colores; representaban a sus dioses, escenas de caza y la agricultura.

El huaco: Un recipiente un huequito ha de tener, para huaco poder ser.

Aunque esta tarjeta viene marcada como únicamente de la cultura nazca, los huacos fueron realizados por las diferentes civilizaciones andinas, sólo que en la imagen podemos observar un huaco representativo de Nazca.

El kero: Donde sólo agua has de tomar, pues la chicha es sólo para uso ceremonial.

Al observar un kero puede ocurrir que lo confundamos con cerámica, pero realmente son vasos ceremoniales tallados en madera. Estos vasos eran usados en Tiahuanaco para beber chicha en sus ritos y ceremonias religiosas. La chicha es una bebida fermentada que sigue estando presente en la gastronomía peruana.

La textilería: Si por los Andes vas a andar, un buen poncho de alpaca te puede tapar.

Sin duda la textilería andina es única. De las alpacas se extraía lana para hacer ponchos, pero también tejían tapices de algodón, donde representaban seres míticos de su religión.

La orfebrería: Con oro, plata y cobre muchas joyas has de laminar, martillar y repujar.

La orfebrería no es más que el trabajo artesanal de diversos metales como el oro, la plata y el cobre, en el que laminaban y repujaban joyas y piezas de gran belleza.

El trueque: Para un objeto diferente tener, un cambio debemos hacer.

El trueque es una actividad que venimos mencionando en sesiones pasadas y, como vemos, también las civilizaciones andinas lo realizaban. Esta actividad consiste en intercambiar algún objeto, alimento o animal por otro.

El Dios de los báculos: Si hay un Dios al cual un andino debe venerar, Wiracocha es esa divinidad.

Este Dios fue adorado por civilizaciones como la Huari, Tiahuanaco y Chavín. Su representación variaba en cada civilización, pero en esencia es el mismo. Es una divinidad del cielo, ya que es considerado el dios creador.

El Dios Kon: Si alimento quieres tener, a Kon alguien debe vencer.

El Dios Kon es muy parecido al dios Wiracocha, también cuenta con un báculo y está representado con una máscara felina.

Ai Apaec: Este dios la cabeza de alguien espera y con comida, agua y triunfos te ha de recompensar.

Así como para Tiahuanaco, Huari y Chavín Wiracocha es su Dios creador; Kon es el Dios creador en Nazca, Ai Apaec es el Dios creador Moche. Este Dios era bastante temido. Imagínense, era conocido como el dios degollador.

El sacrificio humano: Cuídate, mano, o la comida de un dios te volverás.

Sus dioses eran dioses creadores que simbolizaban la fertilidad, que, de acuerdo a la creencia andina, requerían de sacrificios o degollaciones para evitar la hambruna y las sequías. No podemos perder de vista que la agricultura da alimento y, por tanto, vida.

La cabeza trofeo: A una exhibición quieres ir, a una de cabezas momificadas puedes asistir.

Tanto en Huari como en Nazca realizaban esta práctica, como sacrificio a los dioses se degollaba a un humano y luego su cráneo era momificado y colgado para exhibirse en muros o como parte de un atuendo.

Chavín de Huántar: Para pedir y ofrendar a un dios, Huántar es el lugar.

Chavín de Huántar es un impresionante sitio arqueológico ubicado entre los ríos Mosna y Huacheqsa. Este sitio contaba con dos templos y una misteriosa red de laberintos.

Huacas del Sol y de la Luna: No las confundas con Teotihuacan, que los moche los pies te van a jalar.

Las Huacas del Sol y la Luna fueron templos de la civilización moche en los que se realizaban sacrificios humanos; entre ambos templos se encontraba su ciudad, en la cual había plazas, viviendas y calles. Los de clase alta vivían a los pies de la Huaca de la Luna; los artesanos y textileros de clase media en el centro, y a las orillas los agricultores y pescadores considerados de clase baja.

Piquillacta: El pueblo de las pulgas te ha de impresionar por lo pequeño que está.

Este pueblo Huari era conocido como el pueblo de las pulgas, pero, no es que vivieran pulgas ahí, sino que era muy pequeño, así que piki hacer referencia a diminuto y llacta a pueblo. Aunque les cuento un secreto: ese nombre se lo pusieron los españoles.

El camino Huari: Para el comercio practicar, un montón de caminos hay que crear.

Estos caminos son también conocidos como Qhapac Ñam y recorrían la Cordillera de los Andes, facilitando la comunicación entre pueblos.

Akapana: Podrías pensar que este sitio en Perú está, aunque en Bolivia lo vas a encontrar.

El castillo de Huarmey: Mausoleo que va a asombrar, con tanta cámara funeraria que se puede encontrar.

Se le llama castillo porque su estructura de adobe recuerda a los castillos europeos, sin embargo, es un mausoleo, donde se encuentran cámaras funerarias de 63 momias mujeres de la más alta nobleza Huari.

Tiahuanaco se asentó en partes de lo que hoy son Perú, Chile y Bolivia, este sitio arqueológico se encuentra ubicado en Bolivia.

Tiahuanaco: Una ciudad de gigantes te va a asombrar, que en la antigüedad lograron labrar. Ciudad ubicada cerca del lago Titicaca en Bolivia, su elaboración fue realizada con grandes bloques de piedra, traídos desde lejanas canteras.

Wiracochapampa: La llanura de la divinidad los 500 metros va a sobrepasar.

Otra ciudad Huari con grandes murallas, plazas, patios y acueductos. Su nombre significa “llanura de la divinidad”.

La portada del sol: Si tocan a la puerta puede ser el sol, pero para los tiahuanacos un calendario es mejor.

Este vestigio arqueológico ubicado en Tiahuanaco se cree que fue construido como calendario que marca los tiempos de siembra y cosecha. En su centro podemos apreciar la escultura del Dios de los báculos.

Cahuachi: Un templo nazca has de realizar para a tus dioses venerar.

Ciudad característica de la civilización nazca. Fueron grandes arquitectos pues, además de edificar templos y plataformas en Cahuachi, hicieron un observatorio solar.

Las galerías subterráneas: Si un susto te quieres llevar, a los jaguares que dentro están has de escuchar.

En estas galerías conducían a quienes serían ofrendados en sacrificio y al recorrerlas se escuchaba un sonido estruendoso que simulaba el rugido de los jaguares; quienes lo escuchaban solían asustarse, aunque se ha descubierto que ese sonido realmente era producto de los acueductos que conducían aguas subterráneas.

El Cíe Quích: Todo el valle ha de gobernar y los moche se han de cuadrar.

Era el rey o gobernante del valle y los dominios mochicas.

La dama de Cao: Una mujer importante has de ser, para un funeral de lujo merecer.

Se cree que fue una mujer de la clase dominante moche, pues fue encontrada momificada en una tumba con lujosos adornos como 18 collares de oro, plata, lapislázuli, cuarzo y turquesa.

El señor Huari de Vilcabamba: Un gobernante Huari en su tumba van a encontrar.

Gobernante del imperio de Huari en Pampa.

El sacerdote: El que todo lo sabe, sino quién más, la ceremonias y sacrificios va a realizar.

La figura del sacerdote era muy importante en las civilizaciones andinas, pues era quien tenía los conocimientos matemáticos, astronómicos y agrícolas para llevar a cabo las ceremonias y los rituales.

Los geoglifos: Líneas y figuras que sólo al volar puedes observar.

Estas majestuosas líneas trazadas en Nazca solamente se pueden apreciar desde los cielos; una vez en el aire, puedes observar figuras de criaturas vivientes, como un cóndor, un mono, plantas, seres humanos o deidades. Se especula que pueden ser calendarios astronómicos o caminos sagrados.

La antara: Una flauta música va a generar y a los corazones humanos ha de alegrar.

Una antara es la unión de varios carrizos de caña organizadas de las más grande a la más pequeña, los cuales forman una flauta de pan que genera música característica de las cordilleras andinas.

La escritura: Líneas, puntos y zigzags en pallares puedes grabar, para poderte comunicar.

No todas las civilizaciones andinas desarrollaron la escritura, al parecer solo lo logró la civilización moche, que ocuparon pallares o frijoles para pintar líneas y puntos y así llevar un conteo numérico. ¡Qué paciencia para pintar en un frijol!

Algunas de estas civilizaciones coincidieron en tiempo y otras no, esto no resta que haya similitudes derivadas de la influencia entre poblaciones, principalmente por las movilizaciones humanas.

El Reto de Hoy:

Con el juego de la lotería pudiste observar algunas coincidencias y particularidades de cada una de las civilizaciones andinas desarrolladas antes de los incas. Lleva a cabo este juego las veces que quieras para aprender más sobre la cultura y la historia andina. Invita a tu familia a jugar, con toda seguridad se divertirán mucho.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Cuándo formal, cuándo informal

Aprendizaje esperado: Reconoce la función del relato histórico y emplea las características del lenguaje formal al escribirlo.

Énfasis: Lee un relato histórico y reflexiona sobre su función, características y estructura.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la función del relato histórico y las características del lenguaje formal al escribirlo.

¿Qué hacemos?

Descubrirás diferentes tipos de textos, formas de leerlos y escribirlos, además de maneras diversas de comunicación con otras personas, a través de la lengua oral.

En la sesion de hoy daremos continuidad al trabajo de construir un relato histórico. Recuerda que es un texto relacionado con la asignatura de Historia, por lo que es importante que busques información en las fuentes que tengas disponibles, para que puedas contrastar hechos y datos, y elaborar, tu propia interpretación sobre el personaje, hecho, proceso o periodo que hayas seleccionado.

Recuerda también hacer uso, tanto al leer, como al escribir, de las nociones para el estudio de la historia que tienen que ver con el espacio: ubicación espacial, es decir, ¿En dónde se desarrollan los hechos? ubicación temporal, ¿Cuándo suceden? ¿En distintos momentos o a un mismo tiempo? y ¿Qué los provoca y con qué resultados?

Recuerda que cuando hay un hecho que sucede al mismo tiempo que otro, se llama “simultaneidad” y aquello que provoca que algo suceda, se llama “causa” y su resultado “consecuencia”.

Seguirás trabajando con el personaje, hecho, proceso o periodo que hayas seleccionado a partir de tus propios gustos e intereses. Como sabes, has venido trabajando con el personaje de Pancho Villa. Continuarás reflexionando sobre los aspectos relevantes del tema elegido, el uso del lenguaje formal e informal, y se construirá una línea del tiempo que pueda servirte, tanto para ordenar tu relato histórico, como para ilustrarlo. De las fuentes consultadas, seguirás tomando nota de la información que requerirás para redactar tu relato, como la sucesión de hechos, por ejemplo, sin olvidar incluir los datos bibliográficos, así también identificarás las relaciones de persona, lugar o tiempo, incluidas en el discurso, que te permiten dar cohesión al texto.

Los materiales que necesitarás para la clase y que debes tener a la mano son: cuaderno, libro de texto de Español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario.

Actividad 1

Realiza la lectura del texto que a continuación se presenta.

Los de abajo.

Capítulo XX

¡Que viene Villa!

La noticia se propagó con la velocidad del relámpago.

¡Ah, Villa! La palabra mágica. El Gran Hombre que se esboza; el guerrero invicto que ejerce a distancia ya su gran fascinación de boa.

¡Nuestro Napoleón mexicano! exclama Luis Cervantes.

Sí, “el Águila Azteca, que ha clavado su pico de acero sobre la cabeza de la víbora Victoriano Huerta”. Así dije en un discurso en Ciudad Juárez habló en tono un tanto irónico Alberto Solís, el ayudante de Natera.

Los dos, sentados en el mostrador de una cantina, apuraban sendos vasos de cerveza.

Y los gorrudos de bufandas al cuello, de gruesos zapatones de vaqueta y encallecidas manos de vaquero, comiendo y bebiendo sin cesar, sólo hablaban de Villa y sus tropas.

Los de Natera hacían abrir tamaña boca de admiración a los de Macías.

¡Oh, Villa! ¡Los combates de Ciudad Juárez, Tierra Blanca, Chihuahua, Torreón!

Pero los hechos vistos y vividos no valían nada. Había que oír la narración de sus proezas portentosas, donde, a renglón seguido de un acto de sorprendente magnanimidad, venía la hazaña más bestial. Villa es el indomable señor de la sierra, la eterna víctima de todos los gobiernos, que lo persiguen como a una fiera; Villa es la reencarnación de la vieja leyenda: el bandido-providencia, que pasa por el mundo con la antorcha luminosa de un ideal: ¡robar a los ricos para hacer ricos a los pobres! Y los pobres le forjan una leyenda que el tiempo se encargará de embellecer para que viva de generación en generación.

Pero sí sé decirle, amigo Montañés, dijo uno de los de Natera, que si usted le cae bien a mi general Villa, le regala una hacienda, pero si le choca ¡nomás lo manda fusilar!

¡Ah, las tropas de Villa! Puros hombres norteños, muy bien puestos, de sombrero tejano, traje de kaki nuevecito y calzado de los Estados Unidos de a cuatro dólares.

Y cuando esto decían los hombres de Natera, se miraban entre sí desconsolados, dándose cuenta cabal de sus sombrerazos de soyate podridos por el sol y la humedad y de las garras de calzones y camisas que medio cubrían sus cuerpos sucios y empiojados.

Porque ahí no hay hambre. Traen sus carros apretados de bueyes, carneros, vacas. Furgones de ropa; trenes enteros de parque y armamento, y comestibles para que reviente el que quiera.

Luego se hablaba de los aeroplanos de Villa.

¡Ah, los airoplanos! Abajo, así de cerquita, no sabe usted qué son; parecen canoas, parecen chalupas; pero que comienzan a subir, amigo, y es un ruidazo que lo aturde. Luego, algo como un automóvil que va muy recio. Y haga usté de cuenta un pájaro grande, muy grande, que parece de repente que ni se bulle siquiera. Y aquí va lo mero bueno: adentro de ese pájaro, un gringo lleva miles de granadas. ¡Afigúrese lo que será eso! Llega la hora de pelear, y como quien les riega maíz a las gallinas, allí van puños y puños de plomo pa’l enemigo. Y aquello se vuelve un camposanto: muertos por aquí, muertos por allí, y ¡muertos por todas partes!

Y como Anastasio Montañés preguntara a su interlocutor si la gente de Natera había peleado ya junto con la de Villa, se vino a cuenta de que todo lo que con tanto entusiasmo estaban platicando sólo de oídas lo sabían, pues que nadie de ellos le había visto jamás la cara a Villa.

¡Hum, pos se me hace que de hombre a hombre todos semos iguales! Lo que es pa mí naiden es más hombre que otro. Pa peliar, lo que uno necesita es nomás tantita vergüenza. ¡Yo, qué soldado ni qué nada había de ser! Pero oiga, ai donde me mira tan desgarrao, ¿Voy que no me lo cree? Pero, de veras, yo no tengo necesidá.

¡Tengo mis diez yuntas de bueyes! ¿A que no me lo cree? dijo la Codorniz a espaldas de Anastasio, remedándolo y dando grandes risotadas“.

Azuela, Mariano, Los de abajo, México, Fondo de Cultura Económica, 1975, pp. 46-48

¿Qué te pareció el fragmento?

Sabías que el texto que leíste forma parte de una de las novelas históricas más reconocidas de la Revolución Mexicana: Los de abajo, de Mariano Azuela.

En sesiones anteriores se ha trabajado con el uso del lenguaje formal en diferentes tipos de textos, y también en el relato histórico, ¿Qué tipo del lenguaje utiliza el autor en éste?

Utiliza dos tipos de lenguaje: formal e informal, tanto en las intervenciones del narrador como en los diálogos; tiene que ver con el tono de la obra, y también con las características de los personajes, y del texto en sí, que es un relato histórico con características literarias, pues se trata de una novela histórica.

Observa cómo se identifican las características que se mencionan en el párrafo anterior, en la primera parte del fragmento.

En general, el texto en su mayoría está escrito en lenguaje formal pero hay inclusiones de lenguaje informal cuando, por ejemplo, el narrador dice: La noticia se propagó con la velocidad del relámpago, utiliza una frase coloquial para expresar que el hecho se difundió con rapidez.

Las expresiones de los personajes son muy correctas: ¡Ah, Villa! La palabra mágica. El Gran Hombre que se esboza; el guerrero invicto que ejerce a distancia ya su gran fascinación de boa. Nos dice que es un personaje culto que tiene un vocabulario amplio que utiliza correctamente. Y su compañero igual: ¡Nuestro Napoleón mexicano! exclama Luis Cervantes. Se aprecian las características literarias.

Lo dicho por el personaje refleja que tiene conocimiento sobre la historia del mundo, es decir, se trata de una persona informada. Sabes, ¿Quién fue Napoleón?

El relato histórico que escribirás, requerirá de fuentes de consulta que aporten la información del personaje, de los hechos o sucesos a fin de tener mucha claridad para escribir el relato histórico, así como se busca en el diccionario, cuando se desconoce una palabra, del mismo modo, cuando se desconoce un personaje, hecho, proceso o periodo de la Historia, es importante indagar sobre él, no se necesita profundizar, sino encontrar la información adecuada para comprender mejor lo que leemos, en este caso, por ejemplo, ¿Por qué es relevante comparar a Villa con Napoleón?

A finales del siglo XVIII, Francia había vivido una década de agitación tras la “Revolución Francesa”. Este proceso no sólo cambió la vida de la nación, de Europa, sino de todo Occidente. Tras consumarse la Revolución Francesa, el país vivió gobiernos inestables con líderes impopulares; las políticas económicas provocaron el crecimiento sin freno de la inflación. La gente estaba cansada de revueltas civiles, de ver construir y derrumbarse propuestas de Estado que no lograban consolidar los ideales revolucionarios en la cotidianidad política, económica, social y cultural y de no vislumbrar un proyecto certero de nación. Los franceses pedían un gobierno más estable que les permitiera tener una vida más segura en todos los sentidos. La gente necesitaba estabilidad.

Mientras todo eso sucedía, surge Napoleón Bonaparte, quien escaló en las fuerzas armadas y, bajo su mando, Francia ganó diversas batallas que fueron famosas en el reino, por lo que él era un militar reconocido por el pueblo y considerado un héroe nacional. Su prestigio, aunado al anhelo popular de un gobierno estable y certero, hizo posible que encontrara las alianzas necesarias para erigirse como primer cónsul en 1799. Desde el inicio de su gobierno, hasta 1815, se gestaron las “guerras napoleónicas”, que fueron una serie de conflictos bélicos librados entre Francia y diversas naciones europeas, que pretendían poner fin a la tiranía de las monarquías y adoptar la libertad, para 1811, Napoleón prácticamente dominaba Europa.

En la imagen, Napoleón es quien está en la cima de la loma. Él era un gran estratega en el campo de batalla, y siempre fue al frente de sus tropas.

Ahora, ¿Puedes darte cuenta por qué el autor del texto compara a Villa con Napoleón?

Es evidente la admiración del personaje en el relato que leíste al comparar a este militar y gobernante, relevante para la historia del mundo, con nuestro Panchito Villa.

Revisa el siguiente diálogo, ¿A que crees que se refiere?

La imagen hace referencia al escudo nacional. Cuando has revisado los símbolos nacionales en primaria, seguramente supiste que el águila era como la fuerza, el valor, el ser protector de la nación mexicana, y la serpiente podría representar todo aquello que atentara contra ella, así que se puede deducir que también, como lo has leído en los diferentes relatos, que dotan a Villa a través de esta imagen, de esos poderes sobrehumanos y a Huerta, como el mal para el país.

Como puedes darte cuenta, existen muchos elementos de análisis en las fuentes de consulta, que son útiles para comprender con mayor profundidad.

Actividad 2

En el siguiente texto observa las palabra subrayadas, ¿Sabes a qué se refieren?

Consulta en tu diccionario las palabras “gorrudos” y “vaqueta” y analiza si pertenecen al lenguaje formal o informal.

Seguramente ya te diste cuenta que la palabra “gorrudos”, no está en el diccionario y esto se debe a que es una palabra coloquial, del lenguaje informal.

¿Encontraste en el diccionario la palabra “vaqueta”? ¿Qué significa?

Cuero de ternera, curtido y adobado.

Quiere decir que, sus zapatos eran grandes, de piel de ternera, como botas vaqueras.

Es importante que observes que en los relatos que has leído, puedes encontrar pistas que te indican los hechos que son relevantes para el propósito de tu relato, y si lo requieres, puedes indagar más sobre ellos.

Por ejemplo, cuando dice: ¡Oh, Villa! ¡Los combates de Ciudad Juárez, Tierra Blanca, Chihuahua, Torreón! sugiere, que en todos esos lugares se libraron batallas, comandadas por Villa, y por todo lo aprendido sobre el proceso histórico y el personaje, se puede buscar en las fuentes seleccionadas o en otros libros especializados de Historia, ¿Cuándo sucedieron? ¿Quiénes se enfrentaron? ¿Cuál fue su duración? Esos datos, por ejemplo, ayudarían a construir una línea del tiempo, como las trabajadas en Historia, para ilustrar el relato.

Dependiendo el relato que vayas a escribir, indaga lugares precisos, participantes, fechas y duración sobre esos hechos para construir una línea del tiempo que puedas incluir en tu relato histórico.

¿Recuerdas los cuatro relatos que has leído? Encontrarás que son muy diferentes y, aunque este trabajo se ha centrado en la figura de Pancho Villa, puedes observar que, en general, los textos destacan la figura del personaje, dotándolo sólo de cualidades positivas, incluso cuando puede estarse refiriendo a cosas no tan adecuadas, como un ilícito. Por ejemplo, cuando dice:

“…el bandido-providencia, que pasa por el mundo con la antorcha luminosa de un ideal, ¡robar a los ricos para hacer ricos a los pobres!

Como lo observaste en la clase anterior, el autor abunda en adjetivos positivos para él, incluso cuando habla de robar, asigna al acto delictivo un algo de magia y luminosidad, de hazaña.

Por eso, es importante buscar textos que confronten las posturas; es decir, que te muestren distintas perspectivas de aquello sobre lo que investigas, para que te formes un juicio propio, con base en lo leído.

Si lees bien, puedes encontrar inconsistencias, en este caso sobre el personaje, en el mismo fragmento; por ejemplo, cuando dice: “Pero sí sé decirle, amigo Montañés dijo uno de los de Natera, que si usted le cae bien a mi general Villa, le regala una hacienda; pero si le choca ¡nomás lo manda fusilar!”

En ese párrafo que acabas de leer, observa que hay una causa con consecuencia afortunada o desafortunada, según el caso: “si usted le cae bien a mi general Villa, le regala una hacienda; pero si le choca ¡nomás lo manda fusilar!”

Ahora observa en el siguiente cuadro, cómo construye el autor, el discurso para darle cohesión a partir de los personajes, los lugares y el tiempo.

Mira, en los dos primeros párrafos, el discurso tiene cohesión y sentido cuando hablan de la ropa, calzado y equipamiento de las tropas de Villa y, en contraste, surge cierta decepción en los personajes, que se hace evidente cuando el narrador describe la situación de los soldados de Natera que es opuesta.

Lo cual se refuerza cuando uno de los personajes dice: “Porque ahí no hay hambre, traen sus carros apretados de bueyes, carneros, vacas. Furgones de ropa; trenes enteros de parque y armamento, y comestibles para que reviente el que quiera.

Los autores utilizan palabras que se usan como marcadores, las cuales dan cohesión a lo escrito y permiten que progrese el discurso. ¿Recuerdas cuáles son?

Algunas palabras que sirven para ordenar la información, por ejemplo, en conversaciones: pues, pues bien, así las cosas. Para decir qué sucede, como: en primer lugar, en segundo lugar, por una parte, por otra parte, entre otras.

Como has aprendido en grados anteriores y, en diversos momentos del curso de sexto grado, un marcador muy importante es el conector, que como recordarás tiene múltiples funciones, por ejemplo, de conectores tenemos: además, encima, aparte, incluso, por tanto, por consiguiente, de ahí, en consecuencia, en cambio, por el contrario, entre otros.

Ubícalos en las fuentes que estés consultando, y observa cómo facilitan que el discurso y los elementos que en él intervienen, tengan cohesión y sean coherentes.

Esto también te ayudará a comprender mejor los textos que vayas leyendo; y a redactar de una mejor manera tu relato histórico.

¿Hay un error en el texto, cuando la palabra “aeroplanos” aparece primero bien escrita y, más adelante, en el diálogo, mal escrita? aeroplanos, airoplanos.

Cuando aparece mal escrita, el autor la está utilizando como un recurso para indicar que así pronuncia la palabra el personaje, es decir, imita el lenguaje oral.

Es cierto que al transcribir un texto, se ha recomendado que se deben corregir aquellos errores que se encuentran en el lenguaje oral, pero es importante que sepas que en los textos literarios está permitido, sólo es importante que, si deseas utilizar ese recurso, escribas la palabra entrecomillada, para que a cualquier lector le resulte claro que no fue escrita así por un error, sino a propósito.

En ese diálogo también puedes identificar el uso de marcadores, como los que se mencionan anteriormente, para describir el paisaje desde el cielo.

En este diálogo hay algo interesante acerca de lo que se señaló respecto de las virtudes que los textos destacan de Villa, y que se complementa con la contradicción que se identificó, fragmentos atrás. Es interesante observar, cómo el personaje, sin echar abajo la imagen del Centaurito, si da a entender que no puede vérsele como a un ser mágico, místico y tan venerado, porque no es más que un ser humano.

Ahora, revisa que te falta para continuar con el borrador de tu relato histórico.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm#page/94

Es momento de que definas los recursos gráficos que utilizarás en tu relato histórico y cuál será su propósito.

Durante esta sesión analizaste diversos elementos del relato histórico, que leíste en diferentes fragmentos y que te ayudarán en la redacción de tu texto.

Reafirmaste lo trabajado sobre lenguaje formal e informal y recordaste que a partir de los hechos marcados en las fuentes de consulta, puedes crear una línea del tiempo, como la que realizarás a partir de uno de los fragmentos. También repasaste algunos marcadores que permiten dar cohesión a los textos.

Con todos esos elementos, podrás avanzar en casa con tu relato histórico. Seguramente te sorprenderás conociendo más sobre algún personaje o acontecimiento relevante de la historia.

El Reto de Hoy:

Con todo lo que has revisado hasta aquí ya estás en condiciones de dar inicio a la construcción de tu relato, así que manos a la obra, escribe los elementos más importantes que le darán vida a tu relato histórico.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Aprendizaje esperado: Relaciona procesos de producción, transformación y comercialización de diferentes productos en el mundo.

Énfasis: Reconoce procesos de producción de diferentes productos en el mundo, en relación con los espacios donde se realizan.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión revisarás un tema de gran interés relacionado con las formas en que se obtienen diferentes productos en distintos lugares del mundo. Para ello, recuerda las etapas del proceso productivo de algún producto, por ejemplo, un lápiz.

Debes tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir los aspectos más destacados o interesantes de la sesión del día de hoy. Recuerda que también puedes emplear el libro de texto de Geografía, Sexto Grado, en la página 105.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm#page/59

También vas a emplear los mapas que aparecen en las páginas 91 a 96 del tu libro de texto Atlas de Geografía del Mundo, Quinto Grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5AGA.htm?#page/91

¿Qué hacemos?

Para iniciar reflexiona con base en la pregunta, ¿Qué tuvo que haber sucedido para tener en tus manos este lápiz?

Todo inicia con algún recurso de la naturaleza, es decir, obteniendo primero, aquello necesario para hacer un lápiz, por tanto, su origen es la madera de un árbol.

Posteriormente, este recurso tuvo que ser transformado y comercializado.

Recuerda que ya habías revisado que las actividades económicas se dividen en: “primarias”, que son todas aquellas que se dedican a la extracción o aprovechamiento de los recursos naturales del medio como: el agua, la flora, la fauna y los minerales, entre otros.

El aprovechamiento de la madera es una actividad económica primaria.

Las actividades “secundarias” se relacionan con la transformación de las materias primas, es decir, los recursos naturales, que por esta acción se convierten en productos o bienes distintos a los obtenidos de la naturaleza.

La elaboración de productos como un lápiz, es una actividad económica secundaria.

En primer lugar, se tenía un árbol, luego éste fue transformado para, de ahí, obtener un bien, por ejemplo, el lápiz del que estamos hablando.

Por último, están las actividades “terciarias”, que se encargan de la distribución, venta y consumo de productos. En ellas se hace todo lo posible para que este lápiz llegue a tus manos y te sea útil.

La distribución de productos es una actividad económica tercearia.

Hoy te enfocarás en los distintos productos que se obtienen en diferentes lugares del mundo.

Reflexionaras a partir de la pregunta, ¿Por qué es importante el suelo, el relieve, el clima y el agua, entre otros componentes del medio, para poder producir lo que necesitamos?

La respuesta va en el sentido de que son importantes porque sin estos elementos no tendríamos recursos naturales. El suelo, el relieve, el clima, el agua, entre otros, permiten que determinados lugares sean óptimos para la producción de ciertos recursos naturales.

Por ejemplo, si se siembra maiz en una zona donde no llueve y hace mucho calor el resultado es que no podría producirse el maíz, debido a las condiciones del clima.

Revisa el siguiente video para saber un poco más sobre los componentes mencionados que conforman el espacio geográfico.

Video. Componentes del espacio geográfico.

https://www.youtube.com/watch?v=b-9X0KkbCj0+%5D&feature=youtu.be

Del video se desprende que los elementos físicos, las características sociales y culturales, así como los factores económicos y políticos, permiten que se lleve a cabo cierto tipo de producción.

Un claro ejemplo de esto es la producción agrícola que tiene China. China es el país con la mayor producción de trigo y arroz en el mundo. Esto, gracias a que el territorio chino es enorme y cuenta con climas adecuados para la agricultura, suelos fértiles y un relieve con poca inclinación en el que se puede sembrar de manera relativamente fácil.

En China los agricultores, también siembran en las montañas, pues al ser una de las sociedades más antiguas y, hoy en día, el país más poblado del mundo, a lo largo de su historia han tenido que producir enormes cantidades de alimentos, lo que los ha llevado a idear distintas formas de cultivo que permitan alimentar a toda su población.

Terrazas de cultivo en China.

Cuando el terreno para cultivar no era suficiente, los chinos hacían cortes en las laderas de las montañas, parecidos a grandes escalones, que les permitían sembrar sobre áreas planas, a estos enormes escalones se les llama terrazas de cultivo. Cortar las montañas para que las laderas no sean inclinadas, sino en forma de escalones, requiere un gran esfuerzo por parte de mucha gente, pero esto ha permitido que, en varias zonas de China, se siembre durante siglos, sin que el suelo se erosione. Como el suelo de estas montañas ya no está inclinado, cuando llueve y baja el agua por las laderas ya no arrastra el suelo y este no se pierde, así es como funcionan las terrazas de cultivo construidas por los chinos.

Pero eso no es todo, en la actualidad los agricultores de China han incorporado el uso de la tecnología con la finalidad de aprovechar mejor sus recursos naturales, por ejemplo, emplean drones para regar y fumigar sus cultivos, también, echan mano de aplicaciones de cómputo para monitorear las parcelas y usan la inteligencia artificial para conocer, en todo momento, la evolución precisa de sus cultivos.

Empleo de la tecnología en cultivos en China.

Empleo de la tecnología en cultivos en China.

Gracias a estos apoyos, China ha tenido un lugar sobresaliente en la producción agrícola y ganadera en los últimos años, aunque no solo los agricultores de este país, otros países tienen una alta producción agrícola y ganadera.

Revisa en el Atlas de Geografía del Mundo de 5° grado, de la página 91 a la 96. En las gráficas de la página 91, puedes observar cuáles son los principales países productores de granos básicos en el mundo.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5AGA.htm?#page/91

China es el mayor productor de trigo y arroz, mientras que Estados Unidos ocupa el primer lugar en producción de maíz.

Ahora, observa el mapa de la página 92 del Atlas. Aquí puedes darte cuenta de que, además de China y los Estados Unidos, hay otros países que también destacan en la producción de granos a nivel mundial. Mencionar algunos.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5AGA.htm?#page/92

En el mapa sobresalen Canadá, Brasil, Argentina e India, entre otros. Todos estos países tienen una alta producción agrícola porque cuentan con extensas zonas con suelos fértiles, relieves suaves y climas apropiados para el cultivo de granos, además, en estas naciones se emplea tecnología moderna y la gente del campo recibe apoyos económicos por parte de sus gobiernos.

Revisa la producción ganadera, que aparece en la página 93 del Atlas. Aquí, los que sobresalen en cuanto a producción de varios tipos de ganado son países como: Canadá, Estados Unidos, Brasil, la Federación de Rusia, China e India. Podrás observar que varios países que destacan en producción agrícola también son de los primeros en la cría y producción de ganado. Esto es así porque los países que tienen una gran producción agrícola, con frecuencia, dedican parte de esta a la obtención de forrajes, es decir, alimentos para el ganado. Por eso, muchos países agrícolas también son ganaderos.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5AGA.htm?#page/92

En cuanto a la producción pesquera sobresalen, en Asia, países como la Federación de Rusia, China, India e Indonesia; en el continente americano destacan Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Chile y Perú. Reflexiona sobre lo que tienen en común estos países para que puedan tener una elevada producción pesquera.

Estos países, y otros que sobresalen en la producción de pescados y mariscos, tienen varias características en común. Para empezar, tienen amplios litorales, lo que significa que están rodeados de mares y océanos; además, la mayoría tiene una tradición pesquera de décadas o siglos que les ha hecho desarrollar barcos especializados, mecanismos y herramientas necesarias para la pesca.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5AGA.htm?#page/94

La producción de madera se lleva a cabo en aquellos países que tienen extensos bosques, ya sea templados o fríos, como los que existen en Canadá, Estados Unidos, China y la Federación Rusa o bosques tropicales, como los de Brasil, India o Indonesia.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5AGA.htm?#page/95

Sobre la producción de minerales, los minerales son materia prima empleada por la industria para generar distintos productos. Entre los más destacados están el oro, la plata, el cobre, el plomo y el hierro. China es el principal productor de oro, plomo, hierro y zinc, mientras que Perú y México ocupan los primeros lugares en la producción de plata, y Chile es el número uno en la creación de cobre.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5AGA.htm?#page/96

China sobresale en varios aspectos. China es un país muy rico en recursos naturales y, recuerda que también es la nación más poblada del mundo, lo que sin duda le permite tener muchos trabajadores para producir una gran cantidad de productos agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros y minerales.

Observa el video siguiente acerca de la producción de China y de las condiciones que la han favorecido en los fragmentos señados.

Video. Documental – China, el gigante asiático. El despertar del dragón.

Minutos del 0’51’’ al 2’37’’

Minutos del 11’44’’a 13’31’’

Minutos del 17´31’’ al 17’41’’

Para finalizar recuerda que para analizar la producción de un país hay que considerar muchos aspectos, entre los que se encuentran las características físicas, sociales y culturales, así como los factores económicos y políticos, todos ellos permiten que se lleve a cabo cierto tipo de producción, pues intervienen todos los componentes del espacio geográfico.

Para finalizar considera que es fundamental tener en cuenta que, si nos trasladamos de un lugar a otro, cambian las características del lugar como el clima, el suelo y el relieve, esto combinado con la forma en que los seres humanos se organizan, da como resultado que en algunos lugares se obtengan ciertos productos, diferentes de los que se tendrán en otras regiones. Gracias a la diversidad de recursos naturales y al trabajo de los seres humanos es posible obtener una infinidad de productos que permiten satisfacer las múltiples necesidades de la población. En este sentido, no debes perder de vista que cada lugar es vital por lo que produce.

El Reto de Hoy:

Identifica que recursos naturales existen en la comunidad donde vives y que se produce con ellos y para qué, escríbelos en tu cuaderno.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más sobre este tema.

APRENDE EN CASA – VALORES: El barco de las emociones

Aprendizaje esperado: Selecciona sus habilidades personales aprovechando su alegría y agrado hacia compañeros y amigos para establecer lazos de amistad.

Énfasis: Selecciona sus habilidades personales aprovechando su alegría y agrado hacia compañeros y amigos para establecer lazos de amistad.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a poner en juego tus habilidades aprovechando tu alegría como un ingrediente que te favorece para desarrollar lazos de amistad y compañerismo con quines te rodean. La alegría es una emoción básica que se activa ante los logros que obtenemos y ante situaciones que se perciben como favorables.

Hoy conocerás la historia de Malú y María quienes te invitan a realizar un viaje en el “Barco de las Emociones” durante este viaje descubrirás el valor de tu alegría para hacer amigos y buenos compañeros.

Actividad 1

Acompaña a María y Malú durante el viaje en el “Barco de las Emociones”.

Malú: ¡Quién no quisiera viajar en ese barco! ¿A dónde nos lleva?

María: Si subes a ese barco podremos ir a cualquier emoción, tú dime a dónde quieres ir ¡y vamos!

Malú: Creo que hay un lugar al que a todos nos encantaría ir a toda velocidad, ¡Vamos hacia la Alegría!

Malú: ¡Mira lo que encontré! es una botella y trae un mensaje en su interior, ¡Estoy asombrada!

María: Sí ¡Es un mensaje! Quizás necesitamos cumplir ciertos requisitos para entrar.

Malú: Déjame leerlo, dice así: Si quieren llegar a la Alegría, tendrán que superar la antipatía. Un recorrido por distintas mareas, varias paradas en islas estrechas. Sigan al pie de la letra el siguiente mapa, y encuentren al final del camino más que una mata. Atentamente, ¡Hey! ¡Aquí acaba la nota!

María: ¿Segura que no tiene firma?

Malú: No, lo que tiene es un pequeño mapa. ¡Tenemos que seguirlo! Suena demasiado divertido. Quizás podremos conocer al autor de la nota.

María y Malú miran el mapa, lo giran varias veces para entenderlo y al mismo tiempo dicen: ¡Por allá!

Malú: Vamos a la cabina a ver si podemos lograr que el barco vaya más rápido.

Malú: ¡Estoy muy emocionada! Eso salió excelente.

María: Al principio me sentí ansiosa por los retos, pero ahora que trabajamos en equipo me doy cuenta que juntas podemos eso y más. ¡Qué alegría!

Malú: Yo también me siento alegre, creo que es porque confío en ti y veo que estamos dispuestas a colaborar para cumplir la meta. ¡Sigamos así!

María: ¡Mira! Creo que ya nos acercamos a la primera isla, me agrada mucho que estemos tan felices, tan alegres, por fin hemos llegado.

Malú: Si me siento muy alegre y esto me recuerda un video donde me parecía increible ver a dos amigos tan contentos, compartiendo alegría, además del apoyo y la solidaridad que fue lo que les mantuvo unidos a pesar de estar físicamente separados.

María: Eso, es lo que hace la alegría.

La alegría ayuda a formar lazos más fuertes con las personas que te rodean. Más si, a pesar de las circunstancias, buscan compartir la emoción constantemente.

María: Malú ven, mira lo que estoy encontrando, es un cofre.

Malú: ¿Es un tesoro?

María abre el cofre y encuentra una nota y le dice a Malú, mira ¡Es otra pista! es un crucigrama. Hay que descifrarlo y así sabremos hacia dónde dirigirnos.

Malú: ¡Me encantan los crucigramas! ¡Vamos a resolverlo!.

Actividad 2

Únete a María y Malú para resolver el crucigrama, ve anotando en los espacios las palabras clave y que son las pistas para el viaje.

María: A ver, leo la primera rima: “Desde la antigua Grecia, hasta el día de hoy. Es cautivadora esta emoción. Alto brinca el que la experimenta. De la ‘E’ a la ‘O’ te alimenta” .

Malú: ¿Qué? no entiendo bien.

María: Creo que no es muy complicado. Definitivamente es una emoción relacionada con la alegría y algo tiene que ver con Grecia.

Malú: ¡Lo tengo! Recuerdo que lo vi en una clase de historia. Los antiguos griegos pensaban que cuando tenías un dios dentro de ti ¡estabas entusiasmado!

María: ¡Siiii! Malú, tienes razón, ¡es el entusiasmo!

Malú: ¡Mira! Es la Isla del Entusiasmo. ¡Podemos llegar rapidísimo!

María: ¡Bien! ¡Me siento muy bien compartiendo esta aventura contigo!

Malú: ¡Así es! Si no, no estaríamos tan entusiasmadas.

Como puedes darte cuenta, el entusiasmo es una emoción que te impulsa para lograr lo que te propongas, como en el caso de Malú y María que han asumido una actitud de entusiasmo en todo lo que están haciendo lo cual les está permitiendo no solo lograr las pistas para llegar a su destino, sino también disfrutar del viaje.

Malú: ¡Ahí! Mira hay otro cofre y es parecido al otro, ¿Que tendrá?

Malú: Seguramente otra pista, abre el cofre, saca una nota y la lee. Es la pista de la siguiente palabra. ¡Va! “Yo por ti, tú por mí. Es como una seguridad. Que a muchos nos da paz. No sólo es esperanza, es …”.

Malú: ¡Comunicación!

María: ¡Confianza!

Malú y María, escriben las palabras en el crucigrama, tú también escríbelas.

Observa como en el caso de María y Malú, ha sido fundamental la comunicación, la cual es una capacidad que se favorece cuando hay una buena actitud de alegría y disposición, si ellas no se dispusieran, sería difícil que se comunicaran y más difícil aun que pudieran convivir y disfrutar de esta aventura.

La confianza es también parte importante de cualquier relación, sin confianza es difícil comunicarse y relacionarse, y más difícil aun lograr cosas juntos. La confianza aporta seguridad y paz, las cuales riman con esperanza.

Malú: ¡Excelente! Sí que somos un equipo.

Malú: Gracias, María. Me alegra mucho que dijeras eso.

María: ¡Eso hacen los logros compartidos! Ahora, ¡Vamos hacia la Isla de la Alegría! Estoy muy emocionada de ver qué habrá allá.

Como puedes observar en este caso, tanto María como Malú, no solo han dispuesto su entusiasmo, comunicación y confianza, además han aportado sus habilidades, saber leer un mapa, agilidad mental para encontrar las palabras escondidas en las rimas, para observar y descubrir cosas, habilidades físicas para subir, bajar, pero sobre todo para llevarse bien. En el equipo de Malú y María, se identifica, entusiasmo, comunicación y confianza. ¿Has tenido amigos con los que te has sentido así?

Sigue en el viaje con Malú y María y mira lo que encontraron.

Malú y María, se detienen y miran alrededor con asombro.

Malú: ¡Oh! La isla de la alegría es hermosa. No puedo creer que logramos ver esta preciosura. Siento una emoción en todo el cuerpo, desde mi cabeza hasta los dedos de los pies.

María: Creo que eso es justo lo que hace la alegría siempre en nuestro cuerpo. Dar una sensación de bienestar incomparable.

Malú encuentra una botella con una nota dentro y la saca para leer otro mensaje y le dice a María: ¡Mira! Al parecer las adivinanzas no se han terminado.

Malú: No, terminamos: “Bienvenidos a la Isla de la Alegría. Donde el apoyo mutuo es tu mejor guía. Nada como una convivencia sana. Para compartir la felicidad ganada. Muchos niños y niñas llegaron antes que ustedes. Disfruten mucho, esperemos continúen alegres.”

Observa que en la rima que ha leído Malú se menciona el apoyo mutuo, como la mejor guía, reconociendo que quienes logran llegar al final, es porque se han dispuesto para ser apoyo mutuo de ambas personas, lo cual les ha permitido estar conviviendo sanamente y compartir la alegría que juntas construyeron.

Actividad 3

Reflexiona sobre este caso, resolviendo las siguientes preguntas.

¿Si María hubiese estado entusiasta pero Malú no, habrían disfrutado de esta aventura? ¿Si Malú hubiese aportado confianza pero María no, habrían logrado avanzar? ¿Qué hubiera pasado si tanto María como Malú, no hubiesen aportado sus habilidades? ¿Podrían haber logrado llegar a la meta?

Como puedes darte cuenta, para fomentar relaciones de amistad y compañerismo, es fundamental que las personas que forman esa relación estén dispuestas, que aporten su entusiasmo, comunicación, confianza, apoyo y sus habilidades, que son las herramientas para construir una sana convivencia.

El Reto de Hoy:

Escribe una experiencia que hayas tenido con tus amigos o compañeros, o con tu familia, en donde identifiques entusiasmo, comunicación, confianza, apoyo mutuo y donde hayan dispuesto sus habilidades para lograr algo que se propusieron. Lo puedes hacer también con dibujos.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más sobre este tema.

