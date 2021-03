Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 22 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del lunes 22 de marzo del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del lunes 22 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy lunes 22.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE:Mi opínión en una carta

Aprendizaje esperado: Identifica algunas de las principales características y funciones de las cartas formales y de opinión.

Énfasis: Identifica las diferencias entre expresar una opinión y referir un hecho y, entre las cartas formales e informales.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás algunas de las principales características y funciones de las cartas formales y de opinión.

Identificarás las diferencias entre expresar una opinión y referir un hecho y, entre las cartas formales e informales.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a comenzar a trabajar con una nueva práctica social del lenguaje, pero antes de que descubras de cual se trata, lee el fragmento de una novela de literatura infantil y juvenil, del autor inglés Alan Durant: El pez payaso.

En esta la lectura vas a encontrar algunas pistas sobre el tipo de texto que empezarás a trabajar en esta sesion.

El pez payaso, autor inglés Alan Durant

Nuestro primer trabajo consistió en escribir la carta que teníamos planeada.

—¿Exactamente qué queremos que la gente haga?

—pregunté.

—Pues queremos que… que… nos apoyen.

—Sí, pero ¿cómo?

—Podrían firmar nuestra petición.

—¿Cuál petición?

—La que vamos a lanzar.

—Ah, sí.

—También podrían ponerse en contacto con el ayuntamiento.

Podríamos pedirle al tío Stephan los datos de contacto de los hombres de Salud y Seguridad. Y podrían escribir a su representante en el Parlamento. Eso es lo que hace la gente cuando está inconforme con algo. Mi mamá siempre le escribe a su representante.

—¿Sobre qué le escribe?

—Ya sabes: recolección de basura, reciclaje, las luces de la calle, tejones…

—¡¿Tejones?!

—Sí, nuestro representante dijo que quería matar tejones porque transmiten la tuberculosis al ganado.

Mamá dijo que era un idiota y le escribió para decírselo.

Sonreí. Ahora sabía de dónde había sacado Violet su manera tan directa de hablar.

—¿Él respondió?

Violet echó atrás la cabeza:

—Mamá sólo recibió la respuesta estándar, que decía que sus opiniones habían sido debidamente consideradas.

Los políticos nunca dicen lo que piensan y jamás hacen lo que dicen que van a hacer. Por eso no se puede confiar en ellos.

Pensé en eso un momento:

—Entonces, ¿qué caso tiene que la gente le escriba a su representante?

—Es lo que se hace —dijo Violet, simplemente.

Tardamos casi toda la mañana en terminar la carta, y luego se la mostramos a Stephan. Él se puso los lentes y la leyó en voz alta:

¡Salvemos nuestro acuario!

Querido visitante:

Esperamos que haya disfrutado su paseo por el acuario y que esté de acuerdo con nosotros en que es un lugar muy especial.

Aquí hay más de trescientas especies de increíbles peces y criaturas marinas de todo el mundo. Puede aprender sobre sus hábitats y sus hábitos alimenticios, verlos nadar y comer, y escuchar charlas fascinantes sobre ellos.

El acuario, además, es vital para la conservación. Aquí hay criaturas en peligro de extinción y tenemos tanques especiales que permiten que sus bebés sobrevivan

y crezcan.

Sin embargo, ahora todo esto está en riesgo. El ayuntamiento ha ordenado reparaciones caras y tal vez el acuario tenga que cerrar. ¡No podemos permitirlo!

Ayúdenos a salvar el acuario y a todas las criaturas que viven aquí. Por favor, apoye nuestra campaña firmando nuestra petición. También puede escribir al ayuntamiento en ____ o llamar a ____. ¡Incluso puede contactar a su representante en el Parlamento!

¡Salvemos nuestro acuario!

Sinceramente,

Violet McGee y Dak Marsden,

Campaña sea (Salvemos el Acuario)

Stephan se quitó los lentes y asintió.

—Sea, “mar”. Es ingenioso: me gusta —eso había sido idea de Violet. “Es un acrónimo”, me dijo—. Es una buena carta, muy bien escrita. Sus maestros estarían muy orgullosos de ustedes —suspiró—. El problema es que en este momento necesito dinero, no la simpatía de la gente. La simpatía no repara muros.

Dos puntos rosados aparecieron en las mejillas de Violet.

—No es simpatía, tío Stephan, es apoyo. Y con apoyo puedes hacer cualquier cosa. Ya verás.

Durant, Alan; trad. Zárate Figueroa, Darío. El pez payaso. México: SM, 2019, pp. 120-122.

Contesta las preguntas con relación a la lectura

1) ¿Qué tipo de texto se menciona en el fragmento con más recurrencia?

La carta Acuario Pez

2) ¿Qué tipo de carta es?

Petición Apoyo Ambas

Son ambas: de petición, la que menciona Violet que envía su mamá a su representante; y de apoyo, la que escriben Violet y Dak, para que el público los apoye para conservar abierto el acuario.

3) ¿Las cartas que identificaste en el fragmento son formales o informales?

Formales Informales Ambas

¿Por qué se consideran formales o informales?

Las cartas informales son aquellas que se escriben a familiares, amigos o conocidos por motivos más bien personales; mientras que las formales son las que se dirigen a personas que generalmente desconocen, necesitan ser escritas de determinada manera y buscan distintos propósitos, como las del fragmento de El pez payaso.

¿Recuerdas lo mismo? Si lo consideras necesario, enriquece la respuesta y escríbanla en tu cuaderno.

Retomando la práctica social del lenguaje que vas a iniciar; es la número 9 y consiste en “Escribir cartas de opinión para su publicación”.

Pero antes de continuar, recuerda que pueden acceder al portal de Aprende en casa III, para revisar sesiones anteriores; resolver alguna duda, reforzar algún tema o repasar una secuencia de actividades, por ejemplo.

¿Qué necesitas para esta sesion? Tu libro de texto, cuaderno u hojas para tomar notas y escribir lo que consideres más relevante, lápiz, pluma y, por supuesto, diccionario.

Consulta la pagina 110 de tu libro de texto Español.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/110

Dice lo siguiente: Práctica social del lenguaje 9.

Escribir cartas de opinión para su publicación

Con esta práctica social del lenguaje, podrás identificar, mediante la lectura de diferentes cartas de opinión, de qué manera los autores expresan y argumentan sus puntos de vista en relación con un tema. Después, tendrás el reto de escribir una carta en la que manifiestes y fundamentes tu opinión sobre una noticia reciente.

Hasta este punto, tienes claro que a lo largo de estas sesiones vas a escribir una carta de opinión para publicarla, y también identificaste que la forma de hacerlo será, en primer lugar, leer diferentes tipos de cartas de opinión para reconocer su propósito y características, con el fin de escribir una.

Por ello, en esta sesión vas a leer dos cartas de opinión, reflexiona sobre su propósito, sobre algunas cuestiones de forma como el formato, el tipo de lenguaje que utilizan; a quién son dirigidas, dónde se publican e identifica cuestiones de contenido como la diferencia entre hechos y opiniones. A lo largo de las próximas sesiones, vas a profundizar en estos elementos.

Mente y cerebro. Opinión. Cartas de los lectores

Revista JULIO/AGOSTO 2019

LENGUAJE

El lenguaje de las matemáticas

Camilo Rodríguez: Me ha resultado muy interesante el artículo «El hombre que ya no sabía calcular» de Laurent Cohen [Mente y Cerebro 96, 2019]. El título me recuerda al instructivo y ameno libro de Malban Tahan El hombre que calculaba, que leí hace ya demasiados años. La diferenciación entre un sistema innato de evaluación de cantidades y el de un lenguaje matemático que se aprende creo que también se puede observar en algunas tribus amazónicas que no poseen el concepto de número en su cultura ni, por tanto, en su lengua, denominadas por ello lenguas anuméricas. Evalúan cantidades, como el señor N. del artículo, pero son incapaces de contar números pequeños, pasando de uno y dos a unos pocos. Siempre pensé que aprender matemáticas es como aprender una lengua que, con sus reglas y herramientas, nos permite expresar ideas con rigor. Este artículo y sus explicaciones fisiológicas creo que confirman ese pensamiento.

Mente y cerebro. Opinión: “Cartas de los lectores”, en: https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/la-mente-psicodlica-773/cartas-de-los-lectores-el-lenguaje-de-las-matemticas-17674 (Recuperado el 02 de febrero de 2021)

Comienza el análisis. Observa el texto destacado en amarillo, ¿qué te indica?

Mente y cerebro. Opinión. Cartas de los lectores

Revista JULIO/AGOSTO 2019

LENGUAJE

El lenguaje de las matemáticas

“Mente y cerebro” está en cursivas, por lo que puede ser una publicación, recordando lo que has aprendido, no sólo en este grado, sino en grados anteriores. “Opinión” es la sección de la publicación donde se incluye y, “Cartas al lector” la sección donde se incluye, “revista” y “número” así como la fecha de publicación, confirma lo que se menciona.

¿Identificaste estos elementos a partir del trabajo que han hecho con soportes como periódicos y revistas y, por supuesto, con el tipo de textos que se publican en estos medios?

Con respecto a “Lenguaje” y “Lenguaje de las matemáticas”, de acuerdo con el contenido del texto, ¿qué consideras que son?

Esto es por el contenido de la carta, “Lenguaje” es el tema donde la publicación decidió incluirla porque, a partir del lenguaje de las matemáticas crea un vínculo con el lenguaje; y “Lenguaje de las matemáticas”, es probable que sea el título que le dio el autor.

¿Estás de acuerdo o tienes una propuesta diferente? Recuerda escribir todos tus hallazgos, lo que consideres importante, en lo que coincidas y, también, en lo que tengas diferencias. Si es posible, compártanlas con tu profesor o profesora y tus compañeros.

Y ¿quién es el autor de la carta?

Camilo Rodríguez.

Como lo vas a conocer, la forma en que se presentan estos elementos es variable en las diferentes publicaciones. ¿Y a quién va dirigida?

No parece que sea tan explícito, puede ser al director de la publicación, al autor del artículo, pero también a otros lectores.

Como no va dirigido directamente a alguien, puede tener múltiples destinatarios.

Ahora, con base en el contenido, ¿cuál consideras que es el propósito de la carta?

Es probable que el lector quiso compartir qué le pareció el artículo que cita y las reflexiones que motivó en él. Si no coincides con esta opinion, ya sabes, escribe tus respuestas.

¿Qué opinion expresa el lector? ¿podrías decirlo en una palabra?

Si no sabes el significado de una palabra puedes consultar el diccionario y no sólo para saber el significado de las palabras, sino para verificar antes de utilizarlas, que realmente expresan lo que deseas comunicar.

Definición de opinión.

Del lat. opinio, -ōnis.

1. f. Juicio o valoración que se forma una persona

respecto de algo o de alguien.

El autor de la carta hace una valoración personal sobre el contenido del artículo.

En la siguiente actividad analiza; en este tipo de cartas suelen presentarse hechos y opiniones, y vas a diferenciarlos, para empezar, recuerda ¿Qué es un hecho? Es un concepto que has trabajado no sólo en esta asignatura sino en diversos grados, como en Historia y en Ciencias Naturales, por ello define con tus palabras.

Por ejemplo, Un hecho es algo que sucede.

Observa la siguiente imagen de la carta que acabas de leer y menciona de que color estan resaltados los hechos.

Las opiniones estan en gris y los hechos en verde agua, ¿o es azul? Bueno, eso no es lo importante. Aunque no es sólo una opinión o un hecho a los que se refiere el autor de esa carta.

Desde el inicio y hasta que menciona el libro, el autor expresa que le parece interesante el artículo y que, de algún modo lo remite al libro que menciona.

Luego, menciona un hecho, que es que lo leyó hace varios años. La siguiente parte donde se refiere a evaluar las cantidades de forma innata o a través de una forma aprendida, a pesar de tener la palabra “creo” podría hacer pensar que se trata de una opinión, pero en realidad narra un hecho de lo que sucede con las tribus amazónicas. Y ya para cerrar, ambas son opiniones que provienen de su reflexión, la primera, al expresar la relevancia para la vida de aprender matemáticas y lenguaje de manera formal, como se hace en la escuela, y, la segunda, utiliza lo dicho en el artículo para dar solidez a su opinión.

Es importante su última opinión, al utilizar lo dicho por el artículo, habla de una opinión argumentada, y en sesiones posteriores se profundizará en este tipo de argumentos; sin embargo, lo importante en este tipo de cartas es la opinión y no el argumento, que puede estar o no.

Es importante tenerlo claro, no es como en los textos o discursos argumentativos que has trabajado, por ejemplo, en quinto, donde formular argumentos es fundamental.

Y para no seguir adelantando en este tema, lee la siguiente carta.

El Tiempo. Opinión. Cartas del lector

24 de septiembre 2017, 02:10 a.m.

Señor Director:

Impresionante el sismo de México. Pero, en medio de todo, reconforta el ejemplo de solidaridad y de unidad de los mexicanos. Y los testimonios de la cultura que se ha construido durante largos años en torno de estos eventos de la naturaleza. Y tiene razón su editorial ‘México no está solo’ cuando afirma que “es en la tragedia cuando no hay fronteras”. Así tiene que ser, porque los pueblos somos hermanos y tanto el dolor como la alegría son iguales en todos los seres humanos.

Hay que enviarles un mensaje de fortaleza. Y, desde luego, a los colombianos que allí sufrieron la tragedia. Porque México es un país en donde trabajan muchos colombianos honestamente. En todo caso, mirémonos en el espejo de México, miremos la cultura de la prevención…

Carmen Rosa Novoa

Bogotá

El Tiempo. Opinión: “Cartas del lector”, en: https://www.eltiempo.com/opinion/cartas/las-lecciones-de-mexico-cartas-del-lector-134074 (Recuperado el 03 de febrero de 2021)

¿Qué diferencias y similitudes observas en cuanto a la estructura?

El encabezado es muy similar; está el nombre de publicación “El Tiempo”, la sección “Opinión”, y la parte de la sección donde se incluye: “Cartas del lector”. Luego esta la fecha y la hora, esto es diferente a la otra carta, ¿éste es un periódico?, por eso tiene información más precisa; mientras que la otra carta fue publicada en una revista bimestral.

Hay dos diferencias más en cuanto al formato, ésta tiene más tipo de carta, porque está el destinatario, que en este caso sí es específico: el director de la publicación, y el nombre de la autora está al final, como firma, además incluye su lugar de origen.

Hay otra diferencia, en la primera carta parece que las misivas de los lectores estuvieran clasificadas por temas, y la carta tiene título, mientras que la segunda no.

¿Qué tipo de lenguaje utilizado en ambas cartas, se parece?

Sí, aunque cada autor con su estilo, ambas utilizan un lenguaje formal.

¿Qué puedes decir, con lo que has aprendido hasta hoy sobre el contenido?

Aunque cada autor con su estilo, ambas utilizan un lenguaje formal.

¿Qué más observaste del contenido?

Primero, que ambas se centran en un tema y, segundo, que las dos hacen mención a un texto publicado en el medio, no siempre es así, en este caso ambas cartas coinciden en eso, pero en sesiones posteriores conocerás que estos espacios se ocupan o dan lugar a otro tipo de expresiones por parte de los lectores.

Sobre los hechos y opiniones, ¿puedes identificar, nuevamente, en qué color están destacados unos y otras?

Los hechos están en amarillo y las opiniones en verde; por ejemplo, al inicio, en realidad sí hubo un sismo en México, en 2017, que fue impresionante por sus consecuencias. La siguiente parte, también puede ser un hecho que en momentos así los mexicanos somos unidos y solidarios, pero el hecho de que eso la reconforte, parece más una opinión. Si piensan distinto, anótenlo y escriban por qué. Continúa tú, Gaby.

Cuando habla de la “cultura” infiero que se refiere a la de prevención y reacción, y es un hecho, porque a partir del sismo de 1985 se ha trabajado en ello.

En todo el fragmento que se refiere a la editorial publicada por el diario, es una opinión donde apoya lo que allí se expresa, lo mismo que cuando considera necesario enviar un mensaje de fortaleza. Cuando habla sobre sus compatriotas trabajando en México, es un hecho y, por último, el cierre, donde afirma que necesitan seguir el ejemplo de los mexicanos y construir una cultura de prevención, es una opinión.

En la carta anterior encontraste un argumento, ¿en esta lo hay?

En realidad esta carta sólo tiene hechos y opiniones, lo que confirma lo que se menciono anteriormente; los argumentos no son indispensables en este tipo de textos.

Para concluir con esta sesión, formaliza tres aspectos que te serán de gran utilidad para las sesiones posteriores.

Normalmente, se escribe una carta cuando se quiere comunicar con alguien que está lejos, cuando no se tiene otro medio para hacerlo, o cuando se quiere dejar constancia escrita de algo. Mientras que las cartas informales dan mayor libertad al autor porque no tienen reglas especiales, y aceptan diversas formas, las cartas formales deben escribirse con una estructura específica y lenguaje formal.

Las cartas de opinión son textos epistolares, de carácter formal, escritos por los lectores para comunicar un hecho, o expresar su opinión sobre alguna noticia, tema relevante o asunto de su interés. Éstas, se publican en secciones creadas específicamente para este fin en periódicos y revistas, impresos o digitales, que llevan títulos como: “Cartas al director” o “Los lectores opinan”, por ejemplo.

Y, por último. Las cartas de opinión tienen hechos, que es aquello que sucede tal como pasa, y opiniones, que son la postura personal que cada uno asume frente a algo. Ésta puede construirse a partir de experiencias, conocimientos, hechos, ideas o creencias, por ejemplo.

El Reto de Hoy:

Piensa sobre qué tema te gustaría escribir una carta de opinión. Aunque claro, necesitaso ponerte a leer revistas y periódicos para decidirlo

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

APRENDE EN CASA – GEOGRAFÍA: “Recursos energéticos en el mundo”

Aprendizaje esperado: Compara la producción y comercialización de productos en diferentes países del mundo.

Énfasis: Distingue países que destacan en la producción y el uso de energéticos en el mundo.

¿Qué vamos a aprender?

Compararás la producción y comercialización de productos en diferentes países del mundo.

Identificarás países que destacan en la producción y el uso de energéticos en el mundo.

En esta ocasión, aprenderás un poco más sobre la producción y uso de los energéticos en el mundo. También conocerás los países que destacan en la producción de este tipo de recursos.

¿Qué hacemos?

Para empezar, recuerda que la energía es uno de los recursos más necesarios, no sólo para los seres humanos, sino para la vida del planeta ¿sabes de dónde proviene la energía que está presente en el planeta?

La energía que se tiene en el planeta, de una u otra forma, proiene del Sol.

La mayor parte de la energía que está presente en el planeta y que pueden emplear los seres humanos proviene, de forma directa o indirecta, del Sol.

Por ejemplo, la energía con la que te calientas en un día despejado proviene directamente del Sol, en tanto que la energía que se obtiene de la combustión del petróleo y del carbón.

Es energía que también proviene del Sol, fue captada por la vegetación y, posteriormente, quedó atrapada en el planeta en forma de materia orgánica. Los elementos como el petróleo y el carbón tienen energía acumulada.

Por ello, a los recursos naturales como el petróleo, el carbón y el gas, se les llama recursos energéticos, pero para poder entender de mejor manera qué características tienen estos recursos y cuál es su importancia, ve paso por paso.

En sesiones anteriores se explico que los recursos minerales se dividen en metálicos, no metálicos y energéticos. Entre los minerales metálicos se tiene el oro, la plata, el cobre y el aluminio, por mencionar algunos.

Entre los no metálicos están la arena, la piedra para construcción y la sal. Por su parte, los minerales energéticos son el petróleo, el carbón mineral y el gas natural.

Recuerda que, a estos recursos energéticos como el petróleo, el carbón y el gas, también se les conoce como hidrocarburos.

Y son los hidrocarburos los recursos energéticos más empleados por los seres humanos.

Para obtener energía que se requiere en una infinidad de usos, como el combustible para los automóviles y muchas industrias, la generación de energía eléctrica, e incluso para cocinar o calentar las viviendas. Además de los hidrocarburos las personas usan otras formas de energía, aunque los hidrocarburos, como el petróleo, el carbón y el gas, son la base para el desarrollo de múltiples actividades económicas y sociales, cada vez es más común el uso de energía que se genera de forma menos contaminante.

Tal es el caso de la energía eólica que se produce a partir del viento.

La energía geotérmica, que proviene del interior del planeta.

La energía mareomotriz que se produce a partir del movimiento de las mareas.

Y la energía solar que se emplea para producir luz eléctrica en muchos lugares.

La energía solar, en algunos casos, también se usa para calentar el agua de las viviendas. Por ejemplo, los calentadores solares, calientan el agua que usan para bañarse.

Como los hidrocarburos son recursos no renovables, cuyo uso genera una importante cantidad de contaminantes, las personas se han dado a la tarea de buscar otras formas de producir energía, que sean más amigables con el ambiente, y, al mismo tiempo, que sean renovables o inagotables. Por ello, el uso de las energías llamadas alternativas, como la solar, es cada vez más amplio y diverso, como bien lo ejemplifican con el calentador solar de agua. Para conocer más sobre energías alternativas y renovables,

Observen el siguiente video.

Características, usos e importancia de las energías limpias

¿Cuáles son los países que destacan en la producción de energías renovables? Para responder a esta pregunta, revisa la página 100 del Atlas de Geografía del Mundo de 5 grado, donde hay una gráfica que representa a los ocho países que tienen la mayor producción de este tipo de energía.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5AGA.htm?#page/100

Los países que sobresalen en la producción de energías renovables son: China con el 25%, Estados Unidos con el 19%, Brasil con el 18%, Canadá con el 16%, la Federación Rusa con el 7%, Noruega con el 6%, India con el 5% y Japón con el 4%.

En esa misma página del Atlas, se presenta otra gráfica en la que se observa que, en cuanto a la producción de energía renovable a partir de biocombustibles, destacan los Estados Unidos y Brasil. ¿a qué se refiere con biocombustibles?

Los biocombustibles son sustancias orgánicas obtenidas de plantas como el maíz, el trigo o la caña de azúcar, y que son empleadas como combustible para hacer funcionar algunos motores.

Es muy interesante entender cómo el ser humano ha ido cambiando sus fuentes de energía por otras más limpias.

Sin embargo, no olvides que las principales fuentes de energía en el mundo, en la actualidad, siguen siendo los hidrocarburos. Ello significa que la mayoría de los vehículos que se mueven en el planeta lo hacen a partir de gasolina, diésel u otros derivados del petróleo, en tanto que una gran cantidad de carbón mineral se emplea como combustible en muchas industrias y en la generación de energía eléctrica en las plantas termoeléctricas. Por su parte, el gas natural, se emplea en una enorme cantidad de hogares del mundo para cocinar o para la calefacción de viviendas en zonas de clima frío.

¿El petróleo, el gas y el carbón, siguen siendo recursos energéticos muy usados en el mundo? Si, por eso resulta útil saber cómo se distribuyen en el mundo esos recursos energéticos. Para ello, consulta la página 97 del Atlas de Geografía del Mundo donde pueden apreciar un mapa en el que están representados los países que destacan por la cantidad de recursos energéticos que poseen.

Si observas la simbología del mapa, te puedes percatar que el carbón está representado por el dibujo de un carro de mina, el petróleo con una gota negra y el gas natural con una flama de colores blanco y azul.

Ahora tienes que observar con detenimiento el mapa para identificar en qué países se encuentran estos símbolos y esas serán las naciones con los mayores recursos energéticos del planeta.

Los países de América con más recursos energéticos, son Canadá y Estados Unidos, destacan respecto de los tres hidrocarburos que ya se han mencionado, petróleo, carbón y gas; también México, Venezuela y Brasil tienen petróleo y Colombia tiene carbón.

Es importante aclarar que, en general, los países que poseen importantes yacimientos de recursos energéticos son también destacados productores de estos, porque al contar con el recurso natural, han podido desarrollar o adquirir una tecnología que les permite la explotación y comercialización.

Los países de Europa que destacan por sus recursos energéticos, los Países Bajos, Reino Unido y Noruega poseen importantes yacimientos de gas, además de este recurso, Noruega cuenta con petróleo y, otros países europeos que poseen carbón son Alemania y Polonia.

Por otro lado, en Asia varios países destacan por la cantidad de hidrocarburos que poseen. Por ejemplo, la Federación Rusa y China tienen importantes yacimientos de petróleo, carbón y gas; mientras que los países del suroeste del continente como Irán, Iraq, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos poseen las mayores reservas de petróleo del mundo.

En el mapa también se observa que los países de África que destacan por sus yacimientos petroleros son Nigeria, República Democrática del Congo y Zambia. Y que Argelia y Egipto poseen gas natural.

Después de analizar el mapa de los recursos energéticos, identificar de que hay países en el mundo que cuentan con una gran presencia de hidrocarburos como Canadá, Estados Unidos, la Federación Rusa y China que tienen amplios territorios, mientras que también hay naciones que destacan por tener y producir petróleo que son países relativamente pequeños como los que se concentran en el Medio Oriente, como Iraq, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Para complementar el análisis del mapa que llevas a cabo, examina la gráfica de la página 98 del Atlas de Geografía del Mundo, donde se representan los principales países productores de petróleo del mundo.

Menciona los países que destacan en cuanto a la producción de petróleo.

Los países con mayor producción petrolera del mundo son Arabia Saudita con el 17%, la Federación Rusa con el 16%, Estados Unidos con el 15%, China e Irán con el 7%, Canadá con el 6% y México con el 5%.

La mayoría de los países que destacan por su alta producción petrolera, son los que se han mencionado y que identificaste en el mapa por poseer grandes yacimientos de hidrocarburos.

Eso quiere decir que los países que tienen mucho petróleo han desarrollado una industria que les permite una gran producción de ese hidrocarburo y no solo eso, sino que el desarrollo de una industria petrolera eficiente les permite a estos países transformar el petróleo crudo en productos como gasolina, diésel, combustóleo y muchos derivados más que se comercializan a nivel mundial.

Así, los países que no producen petróleo pueden comprarlo a los países productores. Hay países del mundo como Alemania, Francia y Japón que no producen mucho petróleo o el que generan, no les alcanza para satisfacer las necesidades de su población, por lo que lo compran a los países que producen más hidrocarburos de los que consumen.

Cuándo se habla de recursos energéticos es importante saber qué países los producen y qué países los consumen, recuerda que los recursos energéticos tradicionales como el petróleo, el gas y el carbón, así como los alternativos, como el uso de la fuerza del viento y de las mareas, tienen como objetivo producir energía para ser empleada en una infinidad de actividades humanas. Pero la cantidad de energía que se usa en ciertos países del mundo es diferente de la cantidad que se emplea en otras naciones. Para entender más sobre el consumo de energía a nivel mundial, revisa la página 101 del Atlas. Vas a encontrar un mapa sobre el consumo mundial de energía.

En este mapa puedes observar que los países desarrollados del mundo tienen, en general, un alto consumo de energía. Tal es el caso de Canadá y Estados Unidos en el continente americano, España, Francia, Alemania y Reino Unido en Europa, la Federación Rusa, China y Japón en Asia y Australia en Oceanía.

En el mapa también puedes apreciar que la mayoría de los países que tienen un bajo consumo de energía se localizan en África, por ejemplo, en Angola, Mozambique, Zambia y Namibia y otros tantos se localizan en América Latina, como Guatemala, Honduras y El Salvador.

Eso significa que, a pesar de que los recursos energéticos del planeta son muy vastos, no toda la población del mundo los tiene al alcance. En parte, ello se debe a que hay regiones donde estos recursos son escasos, pero también se explica por la pobreza de algunas naciones que no cuentan con el dinero necesario para adquirir dichos recursos.

Es lamentable que existan tantos recursos energéticos en el planeta y que haya gente que no tenga acceso a ellos. Ojalá con las formas alternativas de energía esto pueda resolverse. Este es uno de tantos pendientes que se debe resolver, como humanidad, para que los recursos energéticos estén al alcance de todos.

Para sintetizar lo que has estudiado el día de hoy sobre los recursos energéticos y su consumo en el mundo, revisa el texto que se encuentra en la página 100 de tu Atlas de Geografía del Mundo.

“Fuentes de energía y consumo. La actividad industrial requiere de grandes cantidades de energía, que también es indispensable para el funcionamiento del sector terciario y para las actividades domésticas. La energía se ha obtenido tradicionalmente a partir del petróleo, del carbón, del gas natural y de presas hidroeléctricas o plantas nucleares, pero la necesidad de contar con fuentes renovables y poco contaminantes ha estimulado el uso de biocombustibles, de la energía eólica, la solar, la geotérmica y la producida por las mareas.

Además de encontrar nuevas fuentes, es urgente reducir el consumo de energía mediante máquinas y procesos más eficientes, para lo cual es de gran importancia la investigación científica. El nivel de consumo de energía se relaciona directamente con la actividad industrial y con el tamaño de la economía de un país. Entre los principales países productores y consumidores de energía destacan Estados Unidos, China, Japón y Alemania”.

Para concluir esta sesion y con la finalidad de reforzar los conocimientos, investiga con tus familiares, qué productos derivados del petróleo utilizan y qué recursos alternativos podrían emplear a futuro, tanto en casa como en la localidad en la cual viven.

Esta actividad será de mucha utilidad todas y todos.

El Reto de Hoy:

Reflexiona con la siguiente idea.

Como se ha explicado, la situación de los recursos energéticos en el mundo es muy desigual. Por un lado, existen varios países ricos como Estados Unidos, la Federación Rusa y China, cuya producción y consumo de recursos energéticos es muy elevada y, en consecuencia, la contaminación atmosférica que generan también es muy alta. Mientras que, en el otro extremo, existen países pobres de América Latina, África y sur de Asia que tienen un consumo energético muy bajo y, por lo tanto, su contribución a la contaminación de la atmósfera, por esta vía, también es baja. No obstante, lo anterior, los efectos negativos de la contaminación atmosférica, como el cambio climático, nos afecta a todos los habitantes del planeta.

¿Se puede hacer algo al respecto?

¿Quiénes tendrían que modificar la cantidad de recursos que consumen?

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Aprendizaje esperado:Señala la duración y la simultaneidad de las culturas de Europa y Oriente del siglo V al XV aplicando el término siglo y las ubica espacialmente.

Énfasis:Ubicación temporal y espacial de la Edad Media en Europa y las culturas que se desarrollaron en Oriente.

¿Qué vamos a aprender?

Señalarás la duración y la simultaneidad de las culturas de Europa y Oriente del siglo V al XV aplicando el término siglo.

Ubicarás temporal y espacial de la Edad Media en Europa y las culturas que se desarrollaron en Oriente.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a comenzar a estudiar un nuevo periodo en la historia de la humanidad. Quizá el nombre de este periodo no sea muy atractivo para ti, sin embargo, al reconocerlo te evocará cosas extraordinarias. Y se trata de la Edad Media.

La edad media es el periodo en el que abundaron castillos, doncellas, reyes, caballeros de la mesa redonda, batallas entre árabes y cristianos y dicen que hasta brujas y hechiceros.

También es un periodo de la historia sobre el cual se han creado numerosas películas, cuentos y pinturas en los que abundan esos seres fantásticos y extraordinarios a los que se refieren. ¿Qué cuento o película basada en la Edad Media recuerdas? Aunque recuerdes que, muchos de estos, están repletos de fantasía.

Puedes pensar en las características de los personajes de ese cuento o película, su vestimenta y su forma de vida; sin embargo, este periodo histórico es más complejo de lo que imaginas y eso es lo que vas a aprender a partir de esta clase.

Comienza por un panorama general de este periodo histórico, que te va a permitir saber cuánto duró, en qué lugares se desarrolló y qué características principales tuvo. Y todo esto lo vas a registrar en un mapa conceptual.

Y para ello necesitas tener a la mano los siguientes materiales:

un mapa del mundo

cuaderno

colores

lápiz o bolígrafo

En tu libro de texto de Historia, 6to grado, podrás saber más de este tema en la página 80.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/80

Lo primero que debes hacer es entender por qué se le llama Edad Media a este periodo de la historia. ¿Por qué te imaginas que se le llamó así?

¿Será que le pusieron así porque usaban medias, suena más al título de una clase de matemáticas, o porque se quedaron a la mitad de algo?

Para que puedas entender mejor, utiliza una línea del tiempo. Si recuerdas este curso lo iniciaste aprendiendo sobre la Prehistoria, ese largo periodo de tiempo que empezó aproximadamente hace tres millones de años y terminó con la invención de la escritura hacia el año 3200 a. C., y tuvo una duración de aproximadamente 3,5 millones de años.

Fue el periodo que duró más tiempo. A la Prehistoria le siguió el periodo de la Antigüedad, durante el cual se desarrollaron civilizaciones como la mesopotámica, la egipcia, la fenicia, la griega, la romana, y duró aproximadamente 4476 años. Mucho menos tiempo que la Prehistoria.

Después de la Antigüedad viene la Edad Media. Y recibe este nombre porque la Edad Media –o Medievo, como también se le conoce– es un periodo que quedó atrapado “en medio” de dos bloques de tiempo, la época y la llamada época Moderna.

Por ello la Edad Media recibe este nombre porque se trata de una época intermedia entre la Antigüedad, tema que ya aprendiste, y la Edad Moderna, tema que aprenderás más adelante. La Edad Media se quedó en medio de estas dos épocas.

Por supuesto que los habitantes de la Edad Media no se llamaban a sí mismos de este modo; ellos no sabían que estaban en medio de algo. El nombre de Edad Media fue un término que personas de siglos después le pusieron a este periodo de la historia para diferenciarlo de la Edad Antigua, sobre todo de la Antigüedad griega y romana, y de la Edad Moderna, que se inicia con el llamado Renacimiento. Y esta época duró 1000 años, esto es porque los historiadores consideran que la Edad Media inició en el siglo V d.C., con la caída del Imperio romano de Occidente, y terminó en el siglo XV, con la caída de la ciudad de Constantinopla, capital del imperio bizantino, aunque algunos historiadores consideran que inició dos siglos antes y su final lo marcó la llegada de los españoles y portugueses a América. Pasaron 10 siglos.

Recuerda que un siglo es igual a 100 años, y si multiplicas 10 siglos por 100, eso da 1000 años.

Esta duración de la Edad Media anótala en el centro de tu mapa conceptual.

¿Crees que la Edad Media, con esos castillos, príncipes y princesas, fue una época que vivieron las personas de todos los continentes?

Por lo que se acaba de mencionar sobre los límites cronológicos de esta época, la Edad Media solo comprendió a una parte de la humanidad, porque recuerda que el estudio del tiempo para civilizaciones mesoamericanas es diferente. Por lo que es una época que vivieron las personas que habitaban en el continente europeo.

La Edad Media fue un periodo de la historia que se vivió principalmente en Europa, aunque con una fuerte conexión con lo ocurrido en el Medio Oriente y el norte de África, espacios geográficos donde, por un lado, se desarrolló parte del imperio bizantino y, por otro, tuvo lugar la expansión del Islam, religión que va a proclamar a Mahoma como su profeta.

Esto vale la pena registrarlo en los mapas que tienes en tus materiales. Apóyate en tu libro de Historia, en las páginas 82 y 83.

Puedes comenzar por colorear en tu mapa el continente europeo, y después ubicar los principales reinos que aparecieron allí durante la Edad Media. Con otro color, puedes ubicar el espacio geográfico donde se desarrolló el famoso Imperio Bizantino, el cual llegó a abarcar lo que actualmente es Turquía, la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo oriental.

Sabías que este imperio tuvo como capital la ciudad de Constantinopla, una ciudad muy grande y poblada, gracias a que en ella se llevaba a cabo el intenso intercambio comercial entre Europa y el Asia oriental. La destrucción de Constantinopla se dio en el año 1453., marca, para algunos historiadores, el final de la Edad Media.

También, puedes colorear en tu mapa el sur de España, el norte de África y parte del Medio Oriente, lugares donde se registró la expansión del Islam, otro hecho importante que caracterizó a la Edad Media y que sirve para explicar los conflictos bélicos que se dieron en este periodo.

En el siguiente mapa observa los reinos, están representados con fichas de ajedrez.

Un dato curioso: el ajedrez, ese juego de mesa que a tantas personas fascina en todo el mundo, surgió precisamente durante la Edad Media. Se dice que el juego fue inventado en la India en el siglo VI, como un juego del ejército. Gracias a los intercambios comerciales, el ajedrez llegó a Persia, de allí pasó al Imperio Bizantino y, finalmente, su práctica se propagó por toda Asia. Los árabes fueron entusiasmadísimos jugadores de ajedrez, tanto que no sólo estudiaron a profundidad este juego, sino que escribieron tratados sobre el mismo y desarrollaron un sistema de notación algebraica. Cuando estos árabes estaban expandiendo el Islam por el sur de España llevaron el ajedrez consigo y, de este modo, introdujeron el juego en Europa. ¿Has jugado ajedrez?

Esta historia muestra no solamente el origen medieval del ajedrez sino también las intensas relaciones y conexiones que, durante la Edad Media, existieron entre todos los territorios que has marcado en el mapa.

De hecho, en tu mapa falta que ilumines los territorios de la India, China y Japón que se mencionaron en la historia del ajedrez. Y es que, si recuerdas, la civilización China e India se empezaron a desarrollar en la Edad Antigua y lógicamente se continuaron desarrollando en la Edad Media europea, por lo tanto, estas civilizaciones también alcanzaron importantes logros políticos, sociales, comerciales, tecnológicos y científicos que en futuras sesiones vas a analizar con detalle.

Ya sabes cuánto duró la Edad Media y qué territorios comprendió. Todo eso lo debes registrar en tu mapa conceptual para que te quede algo así:

Ahora nos falta conocer, de modo muy general, algunas de sus características para registrarlas también en nuestro mapa conceptual. ¿Qué nos puede decir al respecto, Vero?

Las personas en la Edad Media sus principales actividades económicas fueron la agricultura y la artesanía.

La agricultura siguió siendo muy importante durante la Edad Media; a tal grado que los reyes y los señores nobles, de los que tanto has leído y escuchado en los cuentos y las películas, eran los dueños de las tierras y tenían numerosos vasallos o siervos que se encargaban de trabajarlas a cambio de protección.

Los siervos trabajaban las tierras de los nobles para que estos, a su vez, los protegieran de lo que ellos consideraron pueblos “bárbaros” o “invasores”: pueblos germánicos, eslavos, magiares, musulmanes.

A este sistema se le conoció como feudalismo y fue, quizá, el rasgo principal de la Edad Media, tan importante que, por eso, a los dueños de las tierras también se les denomina “señores feudales”. Esto anótalo en tu mapa conceptual.

¿Recuerdas qué religión había logrado obtener un gran número de seguidores a finales de la Edad Antigua? Esto fue el cristianismo, durante la Edad Media el cristianismo en Europa tomó aún más fuerza, junto a otros cultos monoteístas, es decir, aquellos que creían en un solo Dios, como el judaísmo y el islam.

Por lo que durante la Edad Media el cristianismo se convirtió en la principal religión de Europa, coronando a los reyes medievales y acumulando enormes riquezas. ¿Quién te imaginan que coronaba y legitimaba a estos reyes?

La autoridad más importante de la iglesia: El Papa. Además, quienes han sido nombrados Papa siguen viviendo en la misma región desde la Edad Media, siguen viviendo en Roma. La iglesia católica y el Papa son muy importantes durante la Edad Media.

Imagínate que la religión determinaba, en buena medida, la vida cotidiana de las personas, de tal suerte que el cristianismo moldeaba todos los modos de ver e interpretar el mundo y la vida de los hombres y las mujeres de la Edad Media.

Por eso en este periodo, es cuando se dan las famosas guerras entre cristianos y musulmanes seguidores del Islam, las famosas cruzadas, batallas bélicas que iniciaron en el siglo XI, cuando los reyes cristianos de Europa se lanzaron hacia el Medio Oriente para recuperar Jerusalén, considerada Tierra Santa, que había sido conquistada por los musulmanes que profesaban el Islam.

Estas luchas recibieron el nombre de Cruzadas porque el emblema de los europeos era la cruz cristiana. Y como puedes observar en tu mapa, la Edad Media resulta más compleja que las fantasías.

¿Qué opinas sobre la Edad Media? ¿Lo que aprendiste hoy coincide con lo que ya sabías o imaginabas de este periodo?

No olvides completar tu mapa conceptual, apoyándote de tu libro de texto, para terminar con tu mapa mental.

Y para concluir observa el siguiente video para recapitular lo que has aprendido en esta sesión.

La Edad Media y las invasiones Bárbaras

En las próximas sesiones profundizarás en todos estos aspectos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

APRENDE EN CASA – VALORES: Triste tristeza

Aprendizaje esperado: Responde a la tristeza como una emoción necesaria para enfrentar situaciones de pérdida.

Énfasis: Responde a la tristeza como una emoción necesaria para enfrentar situaciones de pérdida.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas a identificar que el sentimiento de tristeza es una emocion necesaria para enfrentar situaciones de perdida.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a conocer un evento que le paso a Maria y a su prima Monserrat.

Un día Monserrat queria jugar con su prima María por lo que sus papás la llevaron a su casa, y por ello estaba feliz; cuando estaba por entrar a la casa de María, observo a una niña que se encontraba en un rincón del patio, al acercarse a ella, escucho que estaba sollozando, no reconocia quien era, por lo que cuando estaba muy cerca de la persona le pregunto:

Monserrat: ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Te ayudo en algo?

La niña volteo y reconocio a su prima era María. Está triste y desganada.

Monserrat sosprendida le pregunto: ¡María! ¡No! ¿Qué pasó?

María: Nada, nada, Monserrat. Lamento que me vieras así. ¿Has venido con tus papás a visitarnos, verdad?

Monserrat: ¡Sí! Pero no te preocupes, si no te sientes bien.

María: No, déjalo. Ya estoy mejor.

Monserrat miro sin convencimiento a su prima y se acerco a ella.

Monserrat: ¿María, segura que estás bien? No te noto con los ánimos de siempre. Si quieres, platica conmigo, así puedo ver cómo puedo ayudarte.

María: Gracias, Monserrat, en serio lo aprecio. Tienes razón. Sí me siento triste, pero pues no quería que me vieras así.

Monserrat: No te preocupes María, es importante que expreses tu tristeza…

María: ¡Ay! No es necesario, no quiero apagar tus ánimos y que tu tambien estes triste.

Monserrat: ¡Al contrario, María! Es importante aprender cómo esta emoción básica no es mala, sino que ayuda muchísimo a las personas que saben identificarla y aceptarla.

María: ¿Tú crees?

Monserrat: Sí… Mira, gracias a ella puedes fortalecerte y usar las habilidades que te ayuden a valorar el daño de lo que estas sufriendo, a recuperar aspectos valiosos e incluso hacer nuevos planes para lograr lo que te propongas. Eso nos platico mi maestro de educación socioemocional

Cuando observas a una persona que se encuentra algo desanimada y melancólica. No tiene la energía de siempre y parece que va a llorar pero esto no solo le puede pasar a una persona, incluso a ti tambien te pueden pasar estas emociones.. Recuerda que si no te comunica será difícil encontrar ayuda.

Es probable que en este momento pienses que no sabes cómo comunicarme, porque no tienes mucha confianza con las personas o simplemente porque no quieres abrumar a las personas.

Pero eso no importa, lo que aquí importa es que estás en un círculo de confianza, con una persona que sabes que se preocupa por ti. Sabes que puedes expresarte con una prima o primo, amiga, amigo con tu mamá, papá, abuelitos o tios. ¡Eso te va a ayudar!

Aunque sientas que si lo dices, no va a servir de nada.

Puedes preguntarle a tus conocidos que es lo que hacen cuando se sienten tristes. Puedes aprender mucho ¡y más en estos tiempos de pandemia! A la gran mayoria de las personas les ayuda era hablar con sus familiares y amigos.

En esots tiempos de pandemia lo que se dificulta es estar separados de los demás, el tener esos lazos fuertes son buen apoyo.

Aunque hay diferentes razones por las que sentir tristeza, como cuando se pierde algo valioso y puede ser cualquier cosa: un juguete, una mascota, incluso un ser querido, o también cuando sientes que no te toman en cuenta, ni te reconocen. También puede ser cuando no logras una meta o pierdes la esperanza de hacerlo.

Al resto de las personas también les pasa esto. Todas y todos sienten tristeza, lo importante es que puedes poner atención a lo que te está causando esa emoción para encontrar maneras de eliminarla. Acuérdate que es temporal, no dura para siempre.

¿Cómo puedes estar tan seguros de que la tristeza puedes sentir un dia si y otro no? ¿Qué pasa si es seguido?

Es parte de la vida. Si quieres alegría, tienes que tener tristeza también. Por ejemplo si seguido experimentas esa emoción, regularmente te sientas sin ganas de nada, todo lo ves igual e incluso nada te hace sentir mejor, pero eventualmente lográs sentirte bien y lográs que la tristeza deje de invadirte.

¿Pero qué puedes hacer para salir de la tristeza y no dejarte atrapar por ella?

Primero, tienes que analizar que es la que te pone triste para después ocuparte y usar tus habilidades personales para sentirte mejor, como hablar con tus seres queridos y hacer ejercicio.

Observa el siguiente video, que es un ejemplo de cómo manejas las emociones, a partir del minuo 16:37 a 18:00

Diálogos en confianza (Saber vivir) – ¿Para qué las emociones?

Es muy cierto lo que dice el video , y más ahora que estás por salir de sexto grado y experimentas un sin fin emociones, preguntales a tus papás o a quien te acompaña que fue lo que sintieron cuando iban a salir de la primaria, algunos experimentaron mucha tristeza que el ciclo estuviera por terminar y saber que iban a dejar de ver a la mayoría de sus compañeros porquea lo mejor en ese entonces era difícil estar en contacto, pues no existían las redes sociales y era incierto si se volverían a encontrar.

Escucha la siguiente canción para animarte un poco y que puedas recordar en los próximos meses.

Vitamina Sé. Cápsula 63. Ayer salí de sexto.

En esta canción dice cosas muy bonitas sobre lo que vivirás ahora que estás por salir de sexto.

Con esto queda claro lo de las emociones básicas, que se tienen que experimentar todas y salir adelante con ellas. Pero el punto de la tristeza, es todo.

Por ejemplo. Imagínate que estás en una nave espacial viajando por el universo.

Muy tranquila, tranquilo, relajada, relajado y planeando qué harás cuando llegues a tu destino, cuando de repente, así sin esperarlo, chocas con algunos meteoritos. Por supuesto te impresiona el impacto, te sorprendes y hasta te asustas; pero con todo ese universo de emociones que te causó el choque, tienes que detenerte un momento para que puedas ir a revisar el daño de tu nave, ¿no? Porque si no encuentras el daño no podrás repararlo.

Y eso es muy importante por que si te das cuenta que el daño es leve puedes seguir en tu ruta después de unos cuantos ajustes. ¡Pero! Si es muy grave, debes hacer nuevos planes para recuperarte. Podría tomar más tiempo, pero es necesario.

Aunque no tengas idea de cómo reparar tu nave o en este caso tu estado de ánimo.

¿Por qué no empezas con lo básico? ¿Cómo te sientes? Piensa muy bien antes de responder.

Aunque sientas que ¡La vida perdió color! Todo apagado, descolorido. Por eso no te dan ganas de hacer cosas. Y si piensas en los colores que faltan, se te hace un nudo en la garganta y teienes ganas de llorar.

Es normal sentirse así, pero si dejas que la tristeza esté más presente en ti. Este es el ejemplo perfecto porque dejaste que se apoderara el color gris. Pero las luces pueden aparecer nuevamente, cuando no estas sola, tienes amigos y familiares que te dan su apoyo para que no todo sea oscuro. La alegría es color rojo o amarillo, son olores sutiles y dulces, es escuchar los pajaritos cantar, y sentir una temperatura agradable y cálida, entre muchas cosas más.

Y con esto sabes cómo es la alegría y cómo es la tristeza y sabrás llegar de regreso a la otra emoción.

Una tactica para que eso suceda es el juego que se llama “Shibarihat”.

Observa la siguiente cápsula sobre la tristeza

La tristeza: Cupertino y Don Leopoldo.

¿Escuchaste lo que compartieron tus amigos Cupertino y Don Leopoldo sobre la tristeza? Es necesario expresar y comunicar lo que te pasa, para que te puedan ayudar.

A veces solo necesitas llorar, para liberar tensión.

Imagina que un día estas triste porque se perdio tu mascota y no lo encuentras por ningun lado, lo primero que debes hacer, en estos casos, es pensar hacia dónde se pudo haber ido. Luego comienza a pegar carteles por la colonia y repartirlos con tus vecinos. Y es probable que alguno de ellos lo haya visto o incluso lo lleven hasta la puerta de tu casa.

De esta forma puedes lograr resolver tu tristeza y utilizado tus habilidades personales para encontrar una solución.

No te preocupes si sientes ganas de llorar, eso es necesario y una manera natural de regular la tristeza que sientes, además de que liberas tensión por medio de las lágrimas.

Tal vez te sirva traer a tu mente momentos felices que hayas pasado con tus amigos o familia, tu ya sabes como hacerlo.

Por ejemplo, en el siguiente video observa a partir del minuto 11:58 a 13:30, en el conoce como el profesor Esteban, tuvo un día feliz al recorrer varios lugares relacionados con las emociones y descucbre que sucedió cuando llega a la tristeza:

6º Primaria | Educación Socioemocional

Es buena técnica eso de recordar bonitos momentos para que te ayuden a sentirte mejor.

María al platicar con Monserrat, se sintio mejor y decidio que cada vez que se sintiera triste recordaría como su prima estuvo con ella hasta que dejara de llorar y estuviera nuevamente feliz.

El Reto de Hoy:

Escribe en tu cuaderno qué te causa tristeza y cómo la experimentas. También cómo respondes a ella y la regulas para sentirse mejor.

Esto te ayudará a reflexionar.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

