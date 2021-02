Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 23 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 23 de febrero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del martes 23 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy martes 23 de febrero.

APRENDE EN CASA – CIENCIAS NATURALES: Huella ecológica

Aprendizaje esperado: Identifica qué es y cómo se generó el calentamiento global en las últimas décadas, sus efectos en el ambiente y las acciones nacionales para disminuirlo.

Énfasis: Analizar algunos alcances y limitaciones de las acciones a nivel local, nacional y mundial para mitigar los efectos del calentamiento global.

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión de hoy aprenderás acerca de la huella ecológica, su relación con el calentamiento global y la contaminación del ambiente. Esto es muy importante porque necesitas entender a fondo el impacto que generamos en el ambiente con nuestras acciones cotidianas.

Recuerda tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante de la clase del día de hoy. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Ciencias Naturales, Sexto Grado, en las páginas 78 y 79.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/78

¿Qué hacemos?

Reflexiona sobre la palabra HUELLA. Esta palabra explica bien lo que le hacemos al ambiente, le dejamos una huella, con esas pequeñas acciones, que luego ni cuenta nos damos. Esas huellas desgraciadamente, no se borran facilmente.

El planeta en el que vivimos es un mundo con muchos recursos, como agua, suelo fértil para sembrar, todos los vegetales y los granos que obtenemos de la tierra, los árboles de los que obtenemos frutas, flores y sus maderas, el subsuelo y sus minerales, los metales.

Otros recursos son los combustibles, como el petróleo, el carbón y el gas natural.

Todos esos recursos que aprovechamos de nuestro planeta Tierra, el propio planeta los puede regenerar, pero pregúntate, ¿Qué se necesita para que eso suceda?

Por ejemplo, si se le corta una rama a un árbol, ¿Qué se necesita para que otra rama vuelva a crecer? ¿Agua? ¿Energía del Sol? ¿Abono?

Además de todos esos recursos, aún se requiere de algo que es muy importante, ¡Tiempo! Muchos recursos que utilizamos se pueden renovar de manera natural. El gran problema es que no les damos el tiempo que requieren para regenerarse. En el ejemplo anterior si al podar un árbol para que dé más frutos, se le corta una rama, hay que esperar un tiempo a que crezca otra u otras, antes de volver a podarlo. ¿Qué pasaría si le cortamos demasiadas ramas o todas? Si no tiene tiempo de regenerarse, en algún momento el árbol podría morir, y después nos quedaríamos sin árbol y sin frutos.

Analiza el concepto siguiente:

La palabra “INDICADOR” señala a “algo que indica”, indicar es señalar, entonces, un indicador es algo que señala, puede ser un dato, un número o una proporción, que nos dice que nuestras acciones como sociedad tienen impacto o efectos sobre el planeta.

Algunos de esos efectos son los que has estudiado con los últimos temas.

Regresando al concepto de “Indicador”, si ese indicador es un dato o número, lo podemos calcular, y nos permite hacer comparaciones.

Para comprender mejor, observa el siguiente video, del minuto 0’02” al 1’08”

Video. Acción verde – La huella ecológica.

La forma de vida de cada persona, sus hábitos y el consumo de recursos para atender sus necesidades básicas, deja una señal o huella en el planeta. Piensa en cuánto suelo o tierra productiva con sus recursos necesita cada persona para continuar con su estilo de vida, y qué repercusiones tiene eso para el planeta.

Investiga respecto de este dato, realiza las actividades para calcular tu huella ecológica.

Participa del siguiente juego. Solo se necesitan dos participantes. Uno de ellos representará a alguien que vive en una ciudad, y el otro a alguien que vive en una zona rural.

El juego funciona mediante preguntas. Ante cada pregunta los participantes deben responder como si realmente fueran del medio urbano o bien, del medio rural.

También se usa una campana, o algo que suene cada vez que alguien responda con algo que pueda causar o aumentar su huella ecológica. Al sonar el objeto, los participantes deben decir: ¡HUELLA! explicar por qué o cómo se deja esa huella.

Cierra tus ojos un momento e imagina un día común y corriente, completo, desde que se despiertas hasta que te vas a dormir.

Te levantas y te bañas (esta acción hace sonar la campana u objeto).

¿Por qué? ¿Está mal bañarse? No está mal bañarse, pero dependiendo de la forma en que lo hagas, puedes generar un mayor o menor impacto al planeta. Porque consumes agua que es un recurso natural.

Y en ocasiones, para que el agua llegue a tu casa, se realizan actividades que alteran los ecosistemas, por ejemplo, se desvía el flujo del agua, se entuban los ríos, se construyen presas, se excavan pozos para sacar el agua del subsuelo y, si la calientas, consumes combustibles.

Entonces si te bañas rápido, con poca agua y guardo esa agua en una cubeta para otras actividades, tu huella será menor.

Siguiente pregunta.

Tal vez huevos a la mexicana, con frijoles, tortillas y un poco de fruta, como una mandarina (esta acción hace sonar la campana).

Te preguntarás por qué.

¿Tus alimentos de dónde provienen? Los huevos son de una granja, los frijoles son cultivados en el campo, al igual que el maíz, que se usa para las tortillas, y las mandarinas también se cultivan.

En el caso del medio urbano los alimentos se adquieren tal vez en un supermercado. Queda la pregunta sobre el lugar de donde provienen los productos. Hay que investigar, porque la producción, almacenamiento y transporte de alimentos a las ciudades requiere consumir muchos otros recursos. Mientras más recursos intervienen, más grande es la huella.

Vamos a la siguiente pregunta. Imaginemos que ya regresamos a las escuelas.

Tal vez te vas caminando. Otras personas, tal vez requieran usar un autobús o un coche. Si es así, en ocasiones hay problemas de tránsito porque en cada coche va una sola persona. Todos se molestan y se quejan, como si la solución no dependiera de ellos, sino de los demás. Supongo que el tránsito y la contaminación dejan HUELLA.

Bien, sigue jugando. Esta es la pregunta siguiente.

Tal vez hace la tarea y luego vas a jugar con tu amigas y amigos. Después tal vez ves televisión o usas la computadora para continuar con tus tareas. Estas actividades también dejan ¡HUELLA! Tu forma de vida, depende demasiado de los aparatos electrónicos. Recuerda que la energía eléctrica que llega a tu casa se produce en plantas generadoras, donde hay turbinas y máquinas que funcionan a partir de gases o de la quema de ciertos combustibles. Así, cuánta más energía eléctrica consumes, más emisiones de gases de efecto invernadero se liberan a la atmósfera!

Hay más impacto cuando se usan aparatos con alto consumo eléctrico. En las zonas rurales usan leña para cocinar. Esto también genera una ¡HUELLA!

En ambos casos se usan combustibles para cocinar pero hay que tratar de emplear aquéllos que no emiten tantos gases de efecto invernadero. Uno de ellos es el gas natural, es muy útil, aun cuando no todo el mundo tiene acceso a él.

En este caso la alternativa sería usar cocinas “ecoeficientes”, que utilizan menos leña, también se promueve el uso de hornos y estufas solares. Actualmente se están buscando alternativas para generar combustibles de cocina que no sean contaminantes porque no podemos dejar de cocinar.

Para finalizar, una última pregunta.

En la ciudad se pueden encontrar muchos productos procesados. Hay alimentos que se envuelven de manera individual, y otros que vienen en una bolsa y en una caja. En este caso, mientras más procesos intervienen para distribuir los alumentos y mientras más envolturas traen, mayor es la HUELLA que producen.

Para reducir la huella en ese sentido, tendrías que evitar el consumo de alimentos “chatarra”; así se conoce a los productos que parecen muy sabrosos pero que no tienen ningún valor nutrimental, de esa manera puedes además de cuidar tu salud, cuidar el ambiente.

Es difícil, porque son accesibles y se antojan pero nadie dijo que sea fácil, ya hemos dicho que cambiar nuestros hábitos requiere el apoyo de nuestras familias y la sociedad. Hay que intentarlo, en este caso, evitar el consumo de alimentos o productos con muchas envolturas.

Llegó el momento de calcular la HUELLA.

El cálculo no es sencillo, pero sólo para comparar, consideremos que en el caso de una persona que vive en el medio rural, que se baña de manera rápida, desayuna y come alimentos poco procesados, que no usa automóvil, y usa de manera muy limitada aparatos eléctricos, su huella es de aproximadamente ¡0.7 hectáreas de tierra o suelo biológicamente productivo!

En el caso de una persona que vive en el medio urbano, que toma baños muy largos, que desayuna y come alimentos muy procesados, que usa automóvil, y usa de manera amplia aparatos eléctricos, su huella es de aproximadamente ¡3.2 hectáreas de tierra o suelo biológicamente productivo!

No debes asumir que es difícil tener una huella ecológica baja si se vive en una ciudad.

Eso depende de los estilos de vida de cada individuo y sociedad, pero también de las formas de procesamiento, almacenamiento y distribución de los productos.

Generalmente, se utilizan combustibles fósiles, como gas o gasolina, además de energía eléctrica, que, en la mayoría de los casos, proviene de las hidro y termoeléctricas.

¡Todos deberíamos ser más responsables! Aunque en las ciudades, se tenga una huella ambiental más alta que en el campo. Todos debemos hacer un esfuerzo grande por cambiar nuestros hábitos y reducir la huella ecológica.

Debe quedar claro cuántas hectáreas de suelo productivo, o área biológicamente productiva necesitamos los seres humanos. Al año, un ser humano ocupa 2.7 hectáreas de área biológicamente productiva, sin embargo, nuestro planeta solo puede darnos cerca de 1.8 hectáreas. Eso significa que cada uno de nosotros utiliza más recursos de lo que el planeta puede darnos.

Para entender mejor este fenómeno consulta el dato que aparece en la página 79 de tu libro de texto. Fíjente bien, si cada uno de los habitantes de la Tierra llevara el estilo de vida de las personas que habitan en Estados Unidos, se necesitarían.

¡Los recursos naturales de cinco planetas y medio para satisfacer nuestras necesidades!

Si todos consumiéramos como, en promedio, lo hace la población de Estados Unidos de América, necesitaríamos cinco planetas y medio para tener casa con calefacción, decorada y bien amueblada, grandes baños y excusados con agua caliente, mucha agua potable; tener el refrigerador lleno con leche, queso, frutas, vegetales frescos y mucha carne; además de aparatos electrodomésticos y electrónicos; así como muchos medios de transporte además de un automóvil, o varios, para uso diario, así, se gastan demasiados recursos! ¡Eso no es adecuado! No deberíamos seguir ese ejemplo, ¿Cómo creen que estaríamos con un mejor estilo de vida? Si nuestro estilo de vida es mejor, aún así se requieren los recursos naturales de una Tierra completa y un tercio más.

¡Tenemos que cambiar nuestros hábitos! Y llevar un estilo de vida que no dañe al planeta.

Por ejemplo, si llevaramos el estilo de vida de la gente de Afganistán para mantener a la población global se necesitarían 0.17 planetas.

Sin embargo, hay que considerar que, Afganistán es un caso de un país de Medio Oriente, y las condiciones sociales y políticas son diferentes a las nuestras.

En el continente americano hay países con una huella ecológica más baja que la de Estados Unidos, como, Bolivia, Brasil, Cuba, y Perú.

México, al igual que muchos países, tiene que reducir la huella, porque desgraciadamente, todos terminamos pagando por países que dejan una gran huella. ¡Porque es un solo mundo para todos!

Como puedes ver, resolver el problema no es sencillo y requiere, lo que mencionamos al inicio de la clase, tiempo…

Afortunadamente ya hay muchas personas que han decidido hacer algo y están obteniendo algunos buenos resultados. Hay que conocer casos de éxito, para usarlos como ejemplos. Existen países que están aprovechando fuentes de energía que casi no generan residuos. Incluso aquí en nuestro país, hay casos de éxito. Conoce uno por medio del siguiente video, del minuto 0’00” al 1’52”

Video. Cherán, una comunidad heroica. Una de las #ExperienciasEcológicas​ para salvar al planeta.

Es agradable darse cuenta de que la gente ama sus comunidades y que puede organizarse para cuidar y aprovechar los recursos naturales de manera adecuada.

La comunidad de Cherán, en el estado de Michoacán, es un ejemplo para las comunidades y para la gente en general, de cómo se pueden organizar, basta con tener un buen conocimiento del ambiente y los ecosistemas, así como comprender que dependemos del buen aprovechamiento que hagamos de los recursos del planeta.

Las acciones individuales son buenas, aunque limitadas para resolver un problema global, pero, si hay organización y trabajo en equipo, en la sociedad, ¡Sí se puede!

Analiza la tabla, que aparece en la página 78 en su libro de texto de Ciencias Naturales 6° grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/78

En la columna de la izquierda observa el recurso de alto impacto, en la de en medio nota por qué o para que recurrimos a ese recurso. Y en la columna de la derecha observa cómo hay una alternativa que tiene un menor impacto en el ambiente.

Como primer recurso, carne de res. Usado como fuente de proteína. Ahí una alternativa es el consumo de frijoles.

Este dato es importante para disminuir el calentamiento global porque el exceso de ganadería altera los ecosistemas. Se talan más árboles para hacer los campos donde pastan las reses y, además, donde hay tanto estiércol, se liberan gases de efecto invernadero, como el metano.

En el tercer renglón dice como “recurso de alto impacto”, automóvil, como “uso del recurso”, transporte; y como “alternativa de menor impacto”, usar la bicicleta.

En este caso andar en bicicleta o caminar es mejor usar automóvil porque hacemos ejercicio y no se queman combustibles ni se emiten gases de efecto invernadero.

Se puede reducir el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, por ejemplo, sembrando árboles, porque las plantas absorben el dióxido de carbono y al producir sus alimentos liberan oxígeno, dando tiempo al medio ambiente para que los recursos renovables se regeneren.

Observa la tabla. ¿Qué menciona acerca de los residuos que generamos? Al separarlos, los orgánicos pueden servir para hacer composta, con la que podemos fertilizar el suelo para las plantas, y muchos de los inorgánicos se pueden reciclar, y así ya no estaríamos generando tanta basura.

Si observas bien, todas las alternativas que aparecen en esta tabla tienen que ver con mitigar o reducir el cambio climático.

El Reto de Hoy:

Con esta información, revisa las alternativas que pudieran tener, en tu familia y comunidad, para hacer un uso moderado de los recursos, a fin de que los puedan aprovechar mejor. También podrías investigar acerca de nuevas tecnologías, nuevos métodos de cultivo, nuevos combustibles, nuevas fuentes de energía y observa si se pueden aplicar en tu comunidad.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Bosquejando mi relato histórico

Aprendizaje esperado: Redacta borrador de relato histórico en párrafos, con cohesión, ortografía y puntuación convencionales.

Énfasis: Elabora un esquema de planificación de un relato histórico sobre un pasaje elegido, en el que se señalen los aspectos a considerar:

–Los sucesos en orden lógico y coherente.

–Conectores para indicar orden temporal, causas y consecuencias.

–Tiempos verbales en pasado para indicar sucesión y simultaneidad

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a redactar un borrador del relato histórico que contenga párrafos, cohesión, ortografía y puntuación. Observarás que los sucesos se encuentren en orden lógico y coherente, y los conectores indiquen orden temporal, causas y consecuencias, así como que los tiempos verbales se expresen en pasado para indicar sucesión y simultaneidad, que son características que has venido trabajando en las sesiones anteriores.

¿Qué hacemos?

Comenzarás la redacción del borrador de tu relato histórico. Antes de eso, leerás un relato histórico, reflexionarás sobre sus particularidades, elaborarás un esquema de planificación que te guíe en la elaboración del borrador de tu relato histórico y posteriormente, comenzarás la redacción del mismo.

Los materiales que necesitarás para la clase y que debes tener a la mano son: cuaderno, libro de texto de Español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario.

Hoy leerás un fragmento de la novela histórica El águila y la serpiente, de Martín Luis Guzmán. En particular, la parte inicial de la sección titulada “La fuga de Pancho Villa”, que es parte del libro séptimo denominado “Iniciación de Villista”.

¿Cómo presentará el narrador de este texto a Pancho Villa? ¿Su visión será diferente o parecida a la de los textos que leíste antes? Y ¿Qué información nueva le aportará a mi relato?

Esas preguntas podrán guiar tu lectura.

Actividad 1

Revisa con atención el siguiente fragmento.

LIBRO SÉPTIMO

INICIACIÓN DE VILLISTA

1

La fuga de Pancho Villa

Carlitos Jáuregui me contó, una noche que esperábamos en Juárez la llegada de Villa, el origen de sus relaciones con el guerrillero.

Cuando Villa estaba preso en Santiago Tlatelolco me iba relatando Jáuregui yo trabajaba como escribiente en uno de los juzgados militares. Aquellos días los recordaré siempre como los de mi mayor miseria. Tenía de sueldo alrededor de cuarenta o cincuenta pesos, a causa de lo cual vivía triste, tan triste que, según me parece, la tristeza se me echaba de ver en raro contraste con mis pocos años. Para ganar un poco más, solía ir al juzgado por las tardes, pasadas las horas de oficina, y allí escribía sólo hasta acabar las copias que me encargaban abogados y reos. Mi escritorio estaba junto a la reja detrás de cuyos barrotes comparecían los acusados; de manera que desde mi asiento podía yo ver una parte del pasillo de la prisión, solitario casi siempre a esas horas.

Una tarde, al alzar la vista de sobre el escritorio y mirar distraído hacia el pasillo, vi a Villa, de pie tras de la reja. Había venido tan calladamente, que no sentí sus pasos. Llevaba, como de costumbre, puesto el sombrero y echado sobre los hombros el sarape.

Buenas tardes, amiguito me dijo amable y afectuoso.

Su aspecto no era exactamente igual al que le había conocido las mañanas en que el juez le tomaba declaración o lo llamaba para cualquier diligencia. Me pareció menos lleno de desconfianza, menos reservado, más franco. Lo que sí conservaba idéntico era el toque de ternura que asomaba a sus ojos cuando me veía. Esa mirada, que entonces se grabó en mí de modo inolvidable, la descubrí desde la primera ocasión en que el juez me encomendó asentar en el expediente las declaraciones que Villa iba haciendo.

Vengo a ver añadió si quiere usted hacerme el servicio de ponerme en limpio una cartita.

Luego conversamos un buen rato, me dio el papel que le debía copiar y quedó en que volvería él mismo a recogerlo a la tarde siguiente, a la misma hora.

Al otro día, después que hubo recogido su carta, clavó en mí los ojos por mucho tiempo y, al fin, me preguntó, haciendo más notable el matiz afectuoso de su sonrisa y su mirada:

Oiga, amiguito: ¿Pues qué le pasa que lo veo tan triste?

No me pasa nada, general.

No sé por qué llamé yo a Villa general desde la primera vez que hablamos. Y añadí luego:

Así estoy siempre.

Pues si así está siempre, eso quiere decir que siempre le pasa algo. ¡Vaya, vaya, dígamelo! A lo mejor resulta que yo puedo sacarlo de sus penas.

Aquel tono, un poco cariñoso, un poco rudo, un poco paternal, me conquistó. Y entonces, dejándome arrastrar por la simpatía que Villa me manifestaba, le pinté en todos sus detalles las privaciones y miserias de mi vida. Él me escuchó profundamente interesado, y tan pronto como terminé de hablar metió mano en el bolsillo del pantalón:

Usted, amiguito, me dijo, no debe seguir padeciendo de ese modo. Yo voy a encargarme de que su vida cambie. Por principio de cuentas, tome esto para que se ayude.

Y me tendió, por entre los barrotes de la reja, un billete de banco doblado tantas veces que parecía un cuaderno diminuto.

Al principio yo rechacé con energía aquel dinero que no había pedido; pero Villa me convenció pronto con estas palabras:

Acepte, amiguito; acepte y no sea tonto. Yo le hago hoy un servicio porque puedo hacérselo. ¡Usted qué sabe si mañana ha de resultar al revés! Y tenga por seguro que si en su mano está hacer algo por mí cualquier día, no esperaré a que me lo ofrezca: se lo pediré yo mismo.

Esa noche, ya en la calle, estuve a punto de desmayarme al pie del primer foco de luz que encontré en mi camino. Al desdoblar el billete vi algo que apenas podría creer: ¡el billete era de a cien pesos! ¡Nunca había tocado con mis manos otro billete igual! Tenía dibujada, sobre fondo rojo, una hermosísima águila mexicana con las alas abiertas y muy largas.

Guzmán, Martín Luis, El águila y la serpiente, México, Colección Málaga, 1977, pp. 187-190.

¿Qué te pareció la lectura?

Retoma las preguntas guía para entender mejor el contenido del fragmento que acabas de leer.

Acerca de la pregunta sobre el lugar del que se fugó Villa, es que se escapó de la cárcel gracias a Carlos Jáuregui, el escribiente mencionado en el relato. Si quieres averiguar más sobre el asunto deberás hacerlo por tu cuenta, se trata de una historia muy emocionante, también se dice que no desaprovechó el tiempo y que aprendió a leer y a escribir ahí, en la cárcel.

¿Qué opinas sobre la manera en que el narrador presenta a Pancho Villa en este texto?

Como pudiste advertir, es representado con sombrero y sarape, además, el narrador lo pinta con un lenguaje muy formal como una especie de persona capaz de hipnotizar con la mirada y con el buen trato, como una especie de seductor, pues dice, por ejemplo:

Por otro lado, ¿Qué información nueva crees que podría aportarle al relato histórico que estás escribiendo?

Es probable que los aspectos que te resultan más atractivos sean, sobre todo, la insistencia en la manera de representar a Villa como un ser muy especial, súper astuto y con una enorme capacidad para convencer y seducir a los demás, por otro lado, la lectura de este relato puede ser útil porque te da pistas sobre otros aspectos de Villa y sobre los que deberías investigar más, como las circunstancias de su encarcelamiento y fuga, derivado de eso, también podrías profundizar en torno al dato que compartió sobre el momento en que la Aguilita azteca aprendió a leer y a escribir.

Las fuentes que consultamos no siempre nos otorgan información directa, sino que, como en este caso, pueden ofrecernos pistas útiles sobre aspectos que podríamos investigar aún más para enriquecer el relato.

Actividad 2

Ha llegado el momento de que empieces a planificar formalmente tu relato histórico. Para lo cual revisa los pasos propuestos en la página 92 del libro de texto de Español, Planifiquemos el relato histórico:

Es importante que ya hayas elegido el hecho o acontencimiento de tu relato historico.

¿Sobre qué hecho o acontecimiento estás escribiendo tu relato histórico? escríbelo en tu cuaderno, a fin de que te vayas dando cuenta de lo que tienes y lo que hace falta.

En este caso y a manera de ejemplo, el hecho o acontecimiento del que has venido participando se da en el momento histórico de la Revolución Mexicana cuyo personaje elegido, entre muchos otros, es Francisco Villa.

Ahora, que ya se tiene el hecho o acontecimiento, es necesario definir lo que quieres saber de ese momento histórico y lo que quieres narrar de ese hecho o acontecimiento.

Por ejemplo, podrías enfocarte en la manera en que ha sido representado tanto su físico como su forma de ser, para lo cual requerirás definir, ¿En qué periodo te centrarás?

Podría ser, por ejemplo, que te enfocaras en los primeros años de lucha revolucionaria, quizá de 1910 a 1913, aproximadamente.

¿Te planteaste algunas preguntas que puedan ayudarte a guiar tu investigación?

Para guiar tu investigación podrías elaborar preguntas como la siguiente:

¿Cómo fue representado tanto el físico como la forma de ser de Francisco Villa en distintos relatos históricos que describen los acontecimientos de los primeros años de la Revolución?

Como pudes observar, en este caso, todo está en una sola pregunta, la cual te lleva a pensar en donde tendrás que investigar para elaborar la narración de tu relato histórico, es decir, determinar las fuentes de búsqueda, de las cuales debes registrar las referencias bibliográficas de las fuentes consultadas.

En este ejemplo, podrías basarte, sobre todo, en los fragmentos de relatos históricos que leíste en las sesiones anteriores y lo que has escrito en tu cuaderno.

Recuerda establecer el orden en el que narrarás los acontecimientos, es decir el inicio, el desarrollo y el cierre.

Puedes seguir un orden cronológico, que como has podido apreciar en todos los relatos históricos que has leído, ese es un rasgo fundamental de este tipo de textos.

Ten presente que los sucesos deben narrarse siguiendo un orden lógico y coherente, sin brincos injustificados en el tiempo, ni en las ideas.

Actividad 3

Revisa las páginas 90 a la 94 de tu libro de texto de Español, donde podrás encontrar la información acerca del uso de conectivos para indicar un orden temporal, y la relación causa y consecuencia, así como los tiempos verbales en pasado para señalar sucesión y simultaneidad, aspectos que ya estudiaste y que, como observaste en los textos leídos, son también fundamentales en un relato histórico.

Con la revisión de los fragmentos de los relatos históricos, recordarás que en varios momentos se ha dicho que, don Doroteo Arango, es decir Francisco Villa, era una persona “extraordinaria”, ¿Sabes que significa la palabra “extraordinaria”? y ¿Qué significa “ordonario”?

Busca en tu diccionario, las palabras extraordinario y ordinario.

Extraordinario. Fuera del orden o regla natural o común. Añadido a lo ordinario.

Ordinario. Común, regular y que sucede habitualmente.

El Reto de Hoy:

Realiza la planificación de tu relato histórico de acuerdo con las pistas que revisaste en la actividad 2. Una vez que hayas hecho tu planeación, compártela con alguien cercano y explícale lo que ya tienes y lo que te hace falta, quizá te pueda apoyar en conseguir lo que falta para que puedas dar paso a la elaboración del borrador de tu relato histórico.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Aprendizaje esperado:Distingue las características de la organización económica, social, política y cultural de los incas.

Énfasis: Los incas: Organización económica, social, política y cultural.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas a distinguir las caracteristicas de la organización economica, social, politica y cultural de los incas.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy participarás en un viaje imaginario, irás hacia el sur del continente, ¡Hacia los Andes!

Es un viaje en el espacio y en el tiempo, a los Andes en tiempos de la civilización inca.

Para evitar contratiempos debes planificar el viaje y preparar todo lo necesario para tu gran expedición aérea hacia el tiempo y espacio de la civilización inca, otra de las grandes civilizaciones de América antes de la llegada de los españoles.

Debes tener a la mano tu libro de Historia de sexto grado, tu cuaderno, lápiz o bolígrafo y colores, pues para esta sesión realizás un plan de viaje a la civilización inca. En tu libro revisarás las páginas 70 y 71.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/70

Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el lugar hacia donde te vas a dirigir.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/59

Como puedes observar en tu libro de Historia en la página 59, hay un mapa de la parte sur de América que puede servir para que te ubiques en el espacio geográfico.

Puede serte de utilidad, pero será mejor si ocupas un mapa que te ubique desde México, hacia donde quieres viajar o puedes ocupar este mapa.

Aquí se muestra la ubicación de México y del imperio inca. Puedes observar que la civilización inca está ubicada en el mismo continente que México, sólo que tendrás que viajar de norte a sur para llegar.

La civilización inca fue una de las grandes culturas que se desarrollaron a lo largo de la cordillera de los Andes, a diferencia de las culturas que viste la clase pasada, los incas constituyeron un gran imperio que abarcó un extensísimo territorio, parte de lo que actualmente son Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, a este extenso imperio, los incas lo llamaron el Tahuantinsuyo, palabra en lengua quechua que significa “las cuatro partes del mundo”.

¡Tahuantinsuyo, allá vamos! aunque es demasiado territorio para recorrerlo en un solo día en tu avión imaginario. Es un extenso territorio el que abarcaron los incas. ¡Imagínate! ¡Su imperio abarcó el territorio que hoy ocupan seis países! Así que necesitarás precisar los lugares que visitarás.

Puedes entonces, acotar tu visita solamente a algunos lugares importantes en la historia del desarrollo de la civilización inca.

Puedes hacer tu recorrido imaginario con una visita al Lago Titicaca. Como todas las civilizaciones agrícolas que has visto en este curso, la de los incas se originó a las orillas de este gran cuerpo de agua llamado el Lago Titicaca.

Este lago tiene la particularidad de que es el más alto del mundo, ya que se encuentra ubicado a una altitud de 3,812 metros sobre el nivel del mar, y también es el cuerpo de agua dulce más grande de Sudamérica, para llegar ahí tienes que viajar hacia la frontera de los actuales países de Perú y Bolivia.

Fue en este lago donde comenzó la gran expansión del imperio Inca, por ello, en sus mitos de origen, los incas lo consideraron un lugar sagrado, el lugar de origen de sus principales deidades y sus primeros gobernantes. Cuando vayas al lago Titicaca puedes visitar la Isla del Sol, la cual, de acuerdo a la mitología inca, fue el hogar de su dios principal, el dios Inti, dios del Sol.

Si recuerdas, cuando jugaste la lotería, se mencionó que el nombre del lago proviene de Titi que significa puma y Kaka que significa piedra, “El lago de los pumas de piedra”.

Después del lago Titicaca, ¿Hacia dónde podrías dirigirte?

Puedes ir hacia la ciudad de Cuzco (o Cusco) el centro político, administrativo y militar del imperio inca. Ubicada al sureste del actual Perú, esta ciudad fue fundada en el siglo XII, y desde ahí gobernaron los incas, es decir, los gobernantes del imperio.

Viajarás a la “Capital arqueológica de América”. Aquella que se planeó para ser construida en forma de puma, porque para los incas el puma significaba fuerza, sabiduría y naturaleza, es el ombligo del imperio inca.

Recuerda que los incas eran los gobernantes o era toda la población, a los gobernantes de esta cultura se les llamaba inca, por eso a toda esta civilización y a sus habitantes los conocemos con ese nombre. El inca era la máxima autoridad del Tahuantinsuyo. Lo interesante es que se trataba de una autoridad dual, es decir, no se trataba de un solo gobernante sino de dos, eso lo aprenderás con más detalle durante tu viaje.

Un dato sobre este aspecto es que el primer gobernador de los incas se llamó Manco Cápac y su esposa fue Mama Ocllo.

Entonces, primero irás al Lago Titicaca, de ahí al Cuzco y tal vez podrías terminar tu recorrido en Machu Picchu, la ciudad “perdida” de los incas.

Antes de partir hacia Machu Picchu, debes aprovechar, pues cuando estes en Cuzco, podrías visitar los mercados de esa ciudad, en los que se pueden encontrar los productos agrícolas y textiles cultivados y creados por los incas.

Ahí puedes comprar un poncho de algodón o de alpaca. El poncho es una prenda muy utilizada por los incas, pues tenían que cubrirse del frío de los Andes.

Hay otros productos que hacían los incas, además de los ponchos, pues los incas fueron extraordinarios agricultores porque a pesar de habitar en una zona tan alta como los Andes, supieron aprovechar las distintas zonas ecológicas que se les presentaban. Así, supieron obtener una gran variedad de productos, gracias al cultivo que hicieron de las tierras semi-áridas de las costas, de los valles interandinos, de las laderas de los cerros y de las zonas más altas de la puna.

Como lo señala tu libro de texto, entre los principales cultivos de los incas estuvo el maíz, la planta de coca, que al masticarla les servía para adaptarse a la altura de los Andes, y un producto que a la larga fue fundamental en la alimentación de toda la humanidad, sobre todo en tiempos de crisis, la papa.

Los incas fueron los primeros en domesticar esta planta y su cultivo fue uno de los grandes legados que le hicieron a la humanidad, además de estos productos agrícolas, los incas desarrollaron la ganadería, sobre todo de animales camélidos como la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco, animales que les servían para transportar sus productos en las altas tierras de los Andes, obtener carne y obtener lana con la que confeccionaban sus extraordinarios ropas y tejidos.

A esto hay que agregar que los incas también desarrollaron la metalurgia, es decir, la extracción y uso de metales como el oro, la plata, el cobre, el estaño y el bronce. Con estos metales, los incas fabricaron armas y objetos ornamentales.

Los incas, en sus mercados intercambiaban los productos con base no en el uso del dinero sino del trueque. Práctica que, como vimos en el caso mesoamericano, consistía en el intercambio de un producto por otro. El trueque fue una práctica muy usada en el antiguo imperio inca, pero en la actualidad en Perú se ocupa dinero. En tu viaje imaginario tal vez podrás aplicar el trueque al cambiar algunos pesos por soles, la moneda del actual Perú, para comprar artesanías en Cuzco.

Con todo esto, ¿Ya estás preparada o preparado para el viaje al Tahuantinsuyo?

Pero aun falta que en tu mapa marques la que será la última parada, ¡El extraordinario Machu Picchu!

Situada a lo alto de la montaña, a unos 2,430 m sobre el nivel del mar, Machu Picchu fue una ciudad construida por los incas alrededor del año 1450, en tiempos del inca Pachacútec. Esta ciudad es una muestra clara de los extraordinarios conocimientos que en el campo de la arquitectura y la ingeniería llegaron a desarrollar los incas.

Esta ciudad es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad y una de las siete maravillas del mundo. En definitiva, no puedes dejar de visitar a “La ciudad perdida de los Incas”.

¿Cómo quedó tu plan de viaje a la civilización inca? ¿Tienes ya marcados los sitios de interés histórico que visitarás?

Ya tienes lo necesario para tu viaje hacia el territorio de la civilización inca. un mapa para viajar de México al territorio inca, una ruta con los sitios que vas a visitar, tu libreta para anotar todo lo que vas a aprender, tu libro de Historia de sexto grado para conocer más sobre los incas y, por supuesto, tu avión imaginario que casi, casi vuela a la velocidad del cóndor.

El cóndor es la ave emblemática de la región andina que vas a visitar.

Observa el video siguiente sobre la civilización inca.

Video: Los incas.

Seguramente en el video escuchaste que ellos hablan quechua, ante esta situaciòn la pregunta es, ¿Cómo vas a comunicarte con ellos en tu viaje imaginario?

En la actualidad el quechua población es una lengua indígena que aún hablan amplios sectores de la población andina, sin embargo, cuando visites los países que abarcó el antiguo imperio inca, podrás darte cuenta de que su población también habla español como nosotros.

Y hablan español porque fueron conquistados por los españoles, tal como les sucedió a los mexicas aquí en México, entonces, sí podrás comunicarte con ellos y aprovechar para aprender algunos regionalismos de la zona andina.

En las sesiones siguientes continuará el recorrido. Lo interesante del viaje será poder recabar todos los elementos necesarios para conocer con detalle la civilización inca, para, posteriormente, poder compararla con la civilización mexica.

El Reto de Hoy:

Preséntale tu plan de viaje imaginario a alguien cercano y coméntale lo que aprendiste hoy de cada lugar que piensas visitar.

Si te es posible, consulta otros libros para saber más sobre el tema.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Aprendizaje esperado: Determinación de múltiplos y divisores de números naturales. Análisis de regularidades al obtener los múltiplos de dos, tres y cinco.

Énfasis: Identifica las características de los múltiplos de algunos números mediante el análisis de la tabla pitagórica y concluye cómo se obtiene un múltiplo de cualquier número.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a determinar múltiplos y divisores de números naturales.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy vas a conocer el trabajo que realizó una persona muy inteligente, que además llevó a cabo grandes descubrimientos y le gustaban mucho los números; por si fuera poco, también era vegetariano, hizo grandes descubrimientos, fundó una escuela donde se estudiaba aritmética, geometría, astronomía y, hasta el día de hoy sus aportaciones a la matemática tienen mucha importancia.

Es un personaje de la época de la Grecia antigua, y creó una tabla que nos ayuda a saber cómo se obtienen los múltiplos de cualquier número y a conocer cuáles son sus características, su nombre se utilizó para dar nombre a la tabla.

En la página 75 de tu libro de texto, Desafíos matemáticos, está la tabla. Seguro que has escuchado hablar de ella, es una herramienta sumamente útil, ¿Ya sabes a que tabla se refiere?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm?#page/74

Pitágoras nació en la isla griega de Samos hace más de 2 500 años. Como matemático, hizo muchas aportaciones importantes, por ejemplo: la tabla aritmética que lleva su nombre, una demostración geométrica relacionada con los triángulos rectángulos, ¡el famoso Teorema de Pitágoras! que estudiarás en la secundaria, también descubrió los números irracionales y los números cuadrados; y fue el primero en observar que la armonía musical se basa en relaciones matemáticas.

Encontrarás algunas explicaciones sobre unos números que son muy útiles para varias cosas, ya lo verás, jugando descubrirás muchas cosas interesantes.

El juego que hoy vas a realizar requiere de la tabla de Pitágoras y tarjetas. Observa bien la tabla y date cuenta cómo está organizada, identifica que tiene números muy bien organizados en columnas y filas.

La tabla de Pitágoras tiene una columna y una fila numeradas que están con un color más oscuro. Fíjate en la siguiente imagen.

La primera fila y la primera columna están numeradas y ordenadas y son más oscuras que los demás cuadritos.

Actividad 1

Para participar en el juego, dibuja en tu cuaderno, una tabla como la que se muestra en el dibujo o en tu libro, una vez que lo hayas hecho, vas a localizar un número en la fila y otro en la columna y, marcarás donde estos se junten, o donde se cruzan ambas.

Columna Fila Número al que se llega 8 2 16 5 4 6 6 7 9 10 3 4 8

Para llegar al número dieciséis, tuviste que ubicar el número 8 en la columna y el 2 en la fila y luego localizar el punto en donde se cruzan.

También pudiste localizar el 2 en la columna y el ocho en la fila y al ubicar el punto en el que se cruzan encontrar el dieciséis.

Ahora, completa el ejercicio, identificando el número al que se llega.

Como podrás darte cuenta, el número que está en esas casillas es el resultado de multiplicar la columna por la fila, o bien, la fila por la columna.

En la primera fila y en la primera columna encontrarás los números del 1 al 10 con los que realizarás los cálculos, que serán multiplicaciones, puedes observarlo en la imagen que sigue, o en tu libro de texto.

Actividad 2

Realiza las multiplicaciones que sean necesarias para completar los números que faltan en las columnas 2, 5 y 10.

En el cuadro vacío que está entre la columna y la fila de números, puedes colocar el signo de multiplicación, porque lo que vas hacer es multiplicar los números de las columnas por las filas o los números de las filas por los de las columnas, en este caso completarás los números de las columnas 2, 5 y 10.

Una vez que realizaste el ejercicio, ¿Qué observas en los resultados de multiplicar la columna 2 por los números de la fila? ¿Cómo son los resultados?

Seguramente, te has dado cuenta que van de 2 en 2 y que todos los resultados son números pares.

Asegúrate de haber llenado todos los espacios vacíos de las columnas 5 y 10.

Hasta aquí has completado filas, ahora hay que completar columnas, comienza: 2 x 3 = 6, 2 x 4 = 8, 2 x 6 = 12 y 2 x 10 = 20

Observa detenidamente, primero la fila y después la columna del 2.

Compara los números de la fila y la columna del 2. ¿En qué se parecen?

¿Ya identificaste? los mismos números, todos son pares, al igual que los que están en la fila horizontal del 2, por eso, los números que se multiplican por dos, siempre tendrán como resultado un número par.

Ahora observa los resultados que obtuviste en la fila y columna 5.

Seguramente, al igual que en el caso del 2, todos los números de la fila, se repiten en la columna, y todos terminan en 0 o en 5.

Revisa tus resultados y observa si coinciden con los aquí mostrados.

¿Ya te diste cuenta de que todos los números que se encuentran dentro de la tabla pitagórica se obtienen de multiplicar los números que están en la primera columna y primera fila?

En efecto, todos los números que están dentro de la tabla son el producto de dos números que se cruzan.

Todos los números que están en una fila o en una columna son múltiplos del que se encuentra de los números del 1 al 10 que están en fila y en columna.

¿Sabes que es Múltiplo?

El múltiplo de un número es el que se obtiene de multiplicarlo por otro número cualquiera. Por ejemplo, 3 x 9 = 27

El 27 es múltiplo de 3, pero también es múltiplo de 9, porque 9 x 3 = 27. Esto lo puedes comprobar en la tabla pitagórica.

Mira la fila del número 2, la cual tiene resultados de multiplicar 2 por los números de la columna del 1 al 10, así que todos los números que están en la fila del 2, son múltiplos de 2.

Analiza, una vez más, la tabla. Observa los múltiplos de la fila del 2 y del 5, ¿Qué números aparecen en ambas filas?

El 10 y el 20.

Algunos números pueden ser múltiplos de dos números. Por ejemplo, el 10 y el 20 son múltiplos tanto del 2 como del 5. Observa:

2 x 10 = 20 y 5 x 4 = 20

Hay varios números que se repiten en la tabla y ésa es la razón.

Como puedes darte cuenta, en la tabla el número 18 se repite 4 veces, ¿Esto quiere decir que el 18 es un múltiplo de varios números?

¿Qué números son múltiplo de 18? Responde en tu cuaderno.

Es importante resaltar que en la tabla pitagórica se registran todos los múltiplos de los primeros diez números naturales. Los múltiplos de un número se obtienen cuando lo multiplicas por cualquier otro número.

En esa tabla hay varios números que se repiten y que están en diferente posición, pues son múltiplos de varios números al mismo tiempo. También identificaste las características de los múltiplos de dos y cinco.

El Reto de Hoy:

Completa todos los espacios vacíos de la tabla de tu libro de texto, de la página 75 y muéstrala a alguien cercano, explícale como se obtienen los resultados y por qué algunos son múltiplos de otros.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.