Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 23 de marzo

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 23 de marzo del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del martes 23 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy martes 23.

APRENDE EN CASA – CIENCIAS NATURALES: Cambios temporales de los materiales

Aprendizaje esperado: Caracteriza e identifica los cambios temporales y permanentes en algunos materiales y fenómenos naturales del entorno.

Énfasis: Identifica las características generales de los cambios temporales en los materiales (cambios físicos): algunos cambios de estado y formación de mezclas heterogéneas.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las características generales de los cambios temporales en los materiales, los cambios físicos: algunos cambios de estado y formación de mezclas heterogéneas.

¿Qué hacemos?

Lee la siguiente anécdota que le sucedió a Daniel, cuando iba a la escuela.

Cierto día la mamá de Daniel lo llevo a la escuela y cuando regresó por él, al terminar las clases, le comentó que no sabía dónde estaba su lonchera. Al llegar a casa la buscaron, y la encontraron junto a la ventana. Al abrirla descubrieron que, por el calor que había hecho, la gelatina se había derretido y el plátano, que ya estaba maduro, se había puesto negro.

Daniel metió la gelatina y el plátano en el refrigerador y, más tarde le preguntó a su mamá: ¿por qué la gelatina regresó a su estado original mientras que el plátano seguía negro y casi aguado? Si el calor produjo los cambios, ¿por qué el frío revierte uno y al otro no?

Y justamente en esta sesión vas a aprender e identificar algunos cambios. Recuerda que has estado estudiando los materiales, entonces, estos cambios que vas a estudiar son los que le ocurren a algunas cosas a tu alrededor. ¿Han observado cómo cambian algunos materiales en la naturaleza?

Algunas condiciones que pueden producir algunos cambios en los materiales, como el frío, el calor y la lluvia, entre otros, como los cambios que ocurrieron en los alimentos del almuerzo de su hijo, fueron causados por el calor. Has observado que los materiales tienen diversas propiedades y que pueden pasar por algunos cambios.

Algunos materiales son elásticos o muy duros porque no se pueden rayar y otros son tenaces porque no se rompen fácilmente.

“Las propiedades de los materiales”

Dependen de su composición y organización (a nivel de sus partículas)

Estas determinan si los materiales

Pueden cambiar o transformarse

Y estas propiedades dependen de su composición y su organización y, también de esto depende que puedan cambiar o transformarse. Algunas de esos cambios son temporales, mientras que otros son permanentes.

El cambio depende, en gran medida de las propiedades de los materiales y de su composición. Algunos materiales pueden cambiar o transformarse sin dejar de ser lo que son; por ejemplo, unas ligas.

Toma una liga, estírala y luego suelta, observa lo que sucede. Las ligas son elásticas, vuelve a su estado original y al estirarla, la transformas. Pero eso es un cambio temporal como se ha mencionado anteriormente esta es una propiedad de los materiales.

Cuándo se refiere a que fue temporal es ¿porque duró un momento o poco tiempo?

Aunque no es lo más importante, pues un cambio temporal puede durar mucho tiempo. Otro ejemplo, si pones agua en una olla con una tapa de vidrio transparente y la calientas lo suficiente hasta que hierva, observaras cómo se convierte en vapor, pero el vapor que llega a la tapa se condensa y vuelve a su forma líquida. Ahora, si metes el agua al congelador se podría enfriar hasta obtener hielo. ¿Qué cambios tenemos en estas situaciones?

El agua líquida se transforma en vapor y luego otra vez se vuelve líquida. Y, por otra parte, el agua líquida se vuelve sólida. ¡Son cambios de estado! El agua pasa de un estado a otro, pero nunca deja de ser agua. Cuando estiras la liga, ¿deja de ser liga?

No, es el mismo material, liga de hule o caucho, el cambio sólo es en su longitud y su grosor.

Como podrás observar, más que por su duración en tiempo, una transformación temporal se refiere a un cambio físico en el que un material puede regresar a su estado inicial. ¿En las transformaciones permanentes no hay modo de que el material regrese al estado inicial?

En general, así es. pero, primero, céntrate en los cambios temporales.

“Transformaciones temporales”

Son los cambios físicos que experimentan los materiales, en los que puede cambiar tanto su forma e incluso sus propiedades, pero no su composición

Son cambios reversibles

Hay transformaciones donde intervienen dos o más materiales que pueden mezclarse, o bien, hay materiales que pueden ser muy distintos al cambiar de estado con las variaciones de temperatura, pero cada uno de esos materiales mantiene su composición y su estructura, y pueden regresar a sus estados iniciales.

Piensa en la anécdota de Daniel: la gelatina se derritió por el calor, pero al enfriarla, se volvió sólida de nuevo, porque, como material, seguía siendo gelatina y sólo pasó por un cambio de estado. Esa fue una transformación temporal, sin importar cuánto tiempo estuvo derretida la gelatina.

Sin embargo, en el caso del plátano, aunque se puso en un lugar fresco, la transformación fue permanente, porque su composición ya era diferente. Su consistencia y color indicaban que “ya no era el mismo plátano del estado inicial” esto es una transformación permanente.

Debido a que la transformación había actuado en su composición. Para complementar la información, lee la información que tiene tu libro de texto de Ciencias Naturales en la página 94.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/94

“Existen cambios que provocan que los materiales dejen de ser lo que antes eran y otros que permiten a los materiales regresar a su estado inicial. Estos cambios son permanentes y temporales. En las transformaciones o cambios permanentes los materiales no pueden regresar a su composición original; por ejemplo, después de cocinar cualquier alimento crudo, quemar papel o madera o que se consuma una vela, su composición cambia y tienen características diferentes. Un cambio temporal ocurre cuando el agua o la mantequilla al exponerlas a una temperatura alta pasan del estado sólido al estado líquido mientras que ante una temperatura baja regresan al estado sólido.”

Recuerda: En los cambios temporales no se altera la composición de los materiales, los cambios son principalmente físicos y pueden regresar al estado inicial. Al contrario, en las transformaciones permanentes sí se altera la composición, los materiales se vuelven diferentes y no pueden regresar a su estado inicial.

Realiza el siguiente experimento para confirmar estas diferencias. Los materiales que necesitas son:

1 globo mediano

1 embudo pequeño

1 botella de plástico de ½ L

1 cuchara

Vinagre

Bicarbonato de sodio

Procedimiento:

Usa el embudo para adicionar una cucharada de bicarbonato dentro del globo. En la botella agrega aproximadamente 200 ml de vinagre. Con cuidado, coloca el globo en la boca de la botella, sin que se salga el bicarbonato. Una vez que el dispositivo esté listo, sujeta bien el globo y vacía el bicarbonato en el vinagre de la botella. Se observa lo que sucede.

¿Qué observaste?

Al caer el bicarbonato, sucedió algo, con el vinagre, porque empezó a burbujear y se hizo como espuma. Luego el globo se empezó a inflar ¿dónde ocurrió una transformación temporal?

La transformación temporal ocurrió en el momento en que se infló el globo, porque sólo fue un cambio físico, se estiró al llenarse de gas, pero si dejas que se desinfle volverá a su estado inicial y, lo más importante, es que sigue siendo un globo de hule y ¿dónde crees que ocurrió una transformación permanente? La transformación permanente ocurrió con el bicarbonato y el vinagre.

Lo que observaste en la botella fue una efervescencia. El bicarbonato y el vinagre reaccionaron químicamente y produjeron dióxido de carbono que hizo que el globo se inflara y eso quiere decir que la composición del vinagre y el bicarbonato ya no es la misma, ya no pueden regresar a su estado inicial.

En este momento céntrate solamente en los cambios temporales. Con lo siguientes materiales realiza un pequeño reto en el que tienes 1 y 2 minutos para demostrar tres ejemplos de cambios temporales con estos materiales.

una hoja de papel

una bola de plastilina

un globo ya inflado.

Por ejemplo, con la hoja de papel puedes realizar un barco o un avión, con la plastilina modela una figura etc.

Estos son ejemplos de cambios temporales, al hacer un barco o un avión con la hoja de papel, ya no tiene su forma inicial, pero el cambio es temporal, si lo desdoblas, vuelvo a tener una hoja, un poco doblada, pero sigue siendo papel.

Con la plastilina al modelarla y obtener una figura, pero si la aplastas y la vuelves a amasar, vuelve a tener una bola de plastilina.

En ambos casos, el cambio fue de forma física y fue totalmente reversible. La composición del material no cambió. ¿Y el globo, qué puedes hacer?

Si haces pequeños papelitos, toma el globo y frótalo en tu cabello, luego acércalo a los papelitos y comenzarán a adherirse, este es un cambio temporal y no deja de ser globo de hule en ningún momento.

En una sesión anterior, observaste otro caso, ¿Recuerdas el experimento del efecto invernadero? donde el chocolate se derritió con el calor. ¿Crees que el chocolate puede regresar a su forma original una vez derretido?

Sí, porque sólo es un cambio de estado como en el caso del agua y la gelatina, si lo enfrías vuelve a endurecerse. No queda de la misma forma, pero sigue siendo chocolate. ¿Esto de los cambios temporales ya te está quedando más claro?

Otro ejemplo es cuando calientas una vela, la puedes derretir y la cera se vuelve líquida, pero, al enfriarse, la cera se hace sólida y regresa a su estado inicial, piensa en otro que no sea por cambio de estado.

Para terminar, conoce la historia de tus amigos Cupertino y Don Leopoldo, quienes también se estuvieron preguntando acerca de estas transformaciones.

“Transformaciones Temporales”

Un día Cupertino se encontraba solo en una habitación, miraba a izquierda y derecha con impaciencia.

Cupertino: ¡Qué raro! Ya pasaron más de diez minutos y no llega Don Leopoldo. ¿Por qué se tardará tanto? Me dijo que se iba a bañar antes de venir, pero… yo creo que estaba tan sucio que se puso a remojar bastante tiempo… ji ji ji

En ese momento entro Don Leopoldo a la habitación, un poco agitado.

Don Leopoldo: ¡Uf, uf, uf! ¡Hola Cupertino! Disculpa mi retraso.

Cupertino: ¡Hola Don Leopoldo! Lo estaba esperando. ¿Recuerda que quedamos de vernos aquí para que me ayudara a pensar en algunos ejemplos de cambios temporales en los materiales?

Don Leopoldo: Sí, lo recuerdo bien. Me tardé un poco porque, después de bañarme, me iba a afeitar, pero el espejo del baño estaba muy empañado. Y como no podía ver mi reflejo, tuve que esperar un rato para que el espejo se desempañara.

Cupertino: ¿En serio, Don Leopoldo? ¿Se iba a afeitar? Pero si siempre usa su bigote así de grandote.

Don Leopoldo: ¡Hum! Me afeito la barba, y el bigote sólo lo recorto un poco. Así me mantengo atractivo, como galán de cine.

Cupertino: ¡Híjole, Don Leopoldo! Ahora sí me apantalló. Pero, si quiere ser como un héroe de película, ayúdeme a pensar en ejemplos de cambios temporales en los materiales.

Don Leopoldo: ¡No tienes de qué preocuparte, Cupertino! Este es un trabajo para… ¡Don Leopoldo! Yo te puedo dar muchos ejemplos, sólo dime una cosa: ¿qué son los cambios temporales de los materiales?

Cupertino: ¡Ay, Don Leopoldo! Pues, a ver… nos explicaron que los cambios temporales de los materiales son aquellos que les permiten regresar a su estado inicial, como cuando un material se expone a una temperatura alta y se calienta, pasa del estado sólido al líquido, o al gaseoso; y luego, cuando disminuye la temperatura y se enfría, regresa al estado líquido o al sólido.

Don Leopoldo: ¡Ah! Los cambios de estado. Pues ya tengo un ejemplo. Dime, ¿te gusta bañarte con agua caliente?

Cupertino: Mmh… Pues sí, en los días que hace frío. ¿Por qué?

Don Leopoldo: Mientras me bañaba vi que el agua líquida y caliente cambiaba a vapor, y luego, el vapor que entró en contacto con el espejo se enfrió y se condensó regresando al estado líquido. Por eso se empañó el espejo del baño.

Cupertino: ¡Sí!, cuando nos bañamos, ocurren transformaciones temporales, ¡como los cambios de estado del agua!

Don Leopoldo: ¡Exactamente! Eso es algo que podemos observar en la vida diaria.

Cupertino: ¡Oiga don Leopoldo! ¡Qué buen ejemplo me ha dado! ¿Conoce otro?

Don Leopoldo: ¿Otro ejemplo? Este… pues…

Cupertino: ¿Se ha puesto nervioso? Si no conoce otro ejemplo, no hay problema. Le están escurriendo gotitas de sudor por la frente, parece que se está derritiendo.

Don Leopoldo: No es sudor… es que… no me sequé bien el cabello. Y… pues… ¡Ya lo tengo! Conozco un ejemplo tiene que ver con eso.

Cupertino: ¿Con su sudor?

Don Leopoldo: No, con mi sudor no, ¡con derretirse! Dime, ¿nunca has dejado un pedazo de mantequilla al calor del sol?

Cupertino: No, pero la he dejado en el sartén caliente para preparar mi desayuno.

Don Leopoldo: El caso es igual. Dime ¿qué pasa con la mantequilla si la calientas y luego dejas que se enfríe?

Cupertino: Pues muy fácil, se derrite y… ¡Don Leopoldo! ¡Usted es mi héroe! La mantequilla pasa de estado sólido a líquido al calentarse y otra vez a sólido cuando se enfría. ¡Es otro ejemplo de transformación temporal de los materiales!

Don Leopoldo: Así es Cupertino, algunas transformaciones temporales son comunes y las puedes observar con frecuencia. ¿Tú recuerdas alguna otra?

Cupertino: ¡Sí, ya me acuerdo de otra! Cuando bebo agua con hielo he observado que después de un rato… y también…, ¡cuando enciendo una vela! ¡Venga, voy a anotar los ejemplos en mi cuaderno!

Cupertino le comenta a Don Leopoldo sobre los ejemplos del hielo y la vela. Y le comenta.

Cupertino: “¿No ha pensado en hacer un cambio permanente afeitándose el bigote?” Don Leopoldo solo mueve la cabeza en gesto de negación y va tras él.

FIN

En la vida diaria puedes encontrar ejemplos de cambios o transformaciones temporales de los materiales. ¿Has pensado en todo lo que ocurre a tu alrededor?

Es importante que analices los ejemplos de esta sesión para entender qué son los cambios o transformaciones temporales de los materiales.

El Reto de Hoy:

Al igual que Cupertino, busca otros ejemplos, anótalos en tu cuaderno y describe en qué consiste cada cambio.

Para la siguiente sesión vas a conocer más de las transformaciones permanentes, ¿no?

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Características y funciones de las cartas formales y de opinión

Aprendizaje esperado: Identifica algunas de las principales características y funciones de las cartas formales y de opinión.

Énfasis: Reconoce formas de redactar una opinión documentada con argumentos.

Distingue el uso de verbos y expresiones para reportar hechos y opiniones.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás formas de redactar una opinión documentada con argumentos.

Distinguirás el uso de verbos y expresiones para reportar hechos y opiniones.

Identificarás algunas de las principales características y funciones de las cartas formales y de opinión.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a continuar trabajando con la práctica social del lenguaje 9: escribir cartas de opinión para su publicación. Es emocionante la posibilidad de conocer más a fondo las cartas de opinión como tipo de texto y, al final, escribir una en la que manifieste públicamente tus puntos de vista, ¿Qué opinas?

Es un buen hábito aprender a expresar tus razonamientos por escrito y, como lo vas a descubrir, las cartas de opinión constituyen una buena vía para hacerlo.

Es fundamental que el tema te guste y te resulte interesante. Quizá podrías escribir una carta para promover el cuidado de las migalas y de las arañas en general. ¿No crees? Siempre que pienses en un tema pregúntate ¿Por qué me atrae ese tema?

Imagina que después de analizar “La migala” decides averiguar un poco más sobre el tema y aprendes que las arañas, aunque puedan provocarte miedo, son animales esenciales para mantener el equilibrio de los ecosistemas, pues, como se mencionó, son entomófagas, es decir, se alimentan de insectos, y ellas contribuyen, en gran medida, a controlar el número de especímenes y, en caso de que exista sobrepoblación, la eliminan.

Muchos desconocen esto, y es por ello que podría ser un buen tema para tu carta de opinión.

Debido a que con mucha frecuencia se matan a las arañas y a muchos otros seres vivos sin pensar en su función dentro de los ecosistemas y, a final de cuentas, parece que a todos se les olvida que se tratan de seres vivos y que no tienen ningún derecho sobre ellos. Igual que los seres humanos, son habitantes del planeta y si la antigüedad otorgara algún privilegio, ellas tendrían las de ganar.

Aunque es probable que te gustaría opinar en una carta de muchos temas. Has pensado en la posibilidad de escribir sobre las razones por las que la lectura de literatura puede ser benéfica para la salud.

Sólo recuerda que en esta sesión de textos debes argumentar bien tus opiniones y que, por ello, la segunda posibilidad quizá no sea tan apropiada para desarrollarla en una carta de opinión, sino más bien en un ensayo o una investigación. ¡Argumentar no es fácil! Quizá puedas comenzar con un tema más sencillo y acotado.

Por otro lado, también recuerda que la propuesta de trabajo con esta práctica social del lenguaje es que la opinión se centre en una noticia reciente. Lo cual no significa, de ningún modo, que no puedas escribir cartas de opinión sobre otros temas. Expresar libremente tu opinión resulta un ejercicio muy saludable como individuos y como sociedad, aunque es fundamental anteponer siempre el respeto a los demás.

No te preocupes si tus dudas principales giran en torno al asunto de los argumentos, si no sabes bien a bien cómo identificarlos ni cómo elaborarlos, en particular en una carta de opinión pues el propósito de la sesión es, precisamente, identificar algunas de las principales características y funciones de las cartas de opinión, como título, destinatario, propósito, tema, tipo de lenguaje, opiniones, argumentos, y ciertos verbos y expresiones útiles para reportar hechos y opiniones.

Para comenzar a escribir tu carta, los materiales necesitas para la sesión de hoy son:

Cuaderno

Libro de texto de español

Algo con que anotar

Y, de ser posible, un diccionario

Recuerda tener siempre a la mano tu diccionario, durante esta clase y también al leer o al estudiar otras asignaturas.

Úsalo con libertad y no sólo investiguen en torno a las palabras que buscas en estas sesiones. Piensa que el conocimiento profundo de la lengua te permite expresar con mayor precisión y claridad, entre otras cosas.

El texto literario que vas a leer en esta ocasión es “La Jirafa que de pronto comprendió que todo es relativo”, de Augusto Monterroso.

Recuerdas que ya habías leído varios textos de Monterroso, no sólo el mini cuento “El dinosaurio” de hace tres sesiones, sino también “La Mosca que soñaba que era un Águila”, “La Oveja negra”, “El Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio” y “El Grillo maestro”.

Disfruta el texto y lee con atención en la historia en general, pues reflexionarás sobre algunos aspectos particulares.

La Jirafa que de pronto comprendió que todo es relativo

Hace mucho tiempo, en un país lejano, vivía una Jirafa de estatura regular, pero tan descuidada que una vez se salió de la Selva y se perdió.

Desorientada como siempre, se puso a caminar a tontas y a locas de aquí para allá, y por más que se agachaba para encontrar el camino no lo encontraba.

Así, deambulando, llegó a un desfiladero donde en ese momento tenía lugar una gran batalla.

A pesar de que las bajas eran cuantiosas por ambos bandos, ninguno estaba dispuesto a ceder un milímetro de terreno.

Los generales arengaban a sus tropas con las espadas en alto, al mismo tiempo que la nieve se teñía de púrpura con la sangre de los heridos.

Entre el humo y el estrépito de los cañones se veía desplomarse a los muertos de uno y otro ejército, con tiempo apenas para encomendar su alma al diablo; pero los sobrevivientes continuaban disparando con entusiasmo hasta que a ellos también les tocaba y caían con un gesto estúpido, pero que en su caída consideraban que la Historia iba a recoger como heroico, pues morían por defender su bandera; y efectivamente la Historia recogía esos gestos como heroicos, tanto la Historia que recogía los gestos del uno, como la que recogía los gestos del otro, ya que cada lado escribía su propia Historia; así, Wellington era un héroe para los ingleses y Napoleón era un héroe para los franceses.

A todo esto, la Jirafa siguió caminando, hasta que llegó a una parte del desfiladero en que estaba montado un enorme Cañón, que en ese preciso instante hizo un disparo exactamente unos veinte centímetros arriba de su cabeza, más o menos.

Al ver pasar la bala tan cerca, y mientras seguía con la vista su trayectoria, la Jirafa pensó:

“Qué bueno que no soy tan alta, pues si mi cuello midiera treinta centímetros más esa bala me hubiera volado la cabeza; o bien, qué bueno que esta parte del desfiladero en que está el Cañón no es tan baja, pues si midiera treinta centímetros menos la bala también me hubiera volado la cabeza. Ahora comprendo que todo es relativo.”

Monterroso, Augusto, La oveja negra y demás fábulas, segunda edición, México, Ediciones Era, 1994, pp. 41-43.

¿Qué te pareció “La Jirafa que de pronto comprendió que todo es relativo”?

¿Qué aspectos llamaron más tu atención?

La lectura es sencilla porque la protagonista es una jirafa y esa es una de las varias características que comparte con la fábula. Como los otros textos de Monterroso que habías leído aquí, éste es muy breve y “aparentemente ligero”, porque en realidad está cargado de ideas provocativas que fomentan la reflexión, como las del supuesto heroísmo nacionalista de los soldados que mueren en el campo de batalla, defendiendo su bandera.

Y si observas bien, el párrafo que se menciona se relaciona con aquella idea sobre la que reflexionaste cuando trabajaste con el relato histórico, sobre la posibilidad de que existan diferentes versiones de un mismo hecho.

“[…] los sobrevivientes continuaban disparando con entusiasmo hasta que a ellos también les tocaba y caían con un gesto estúpido, pero que en su caída consideraban que la Historia iba a recoger como heroico, pues morían por defender su bandera; y efectivamente la Historia recogía esos gestos como heroicos, tanto la Historia que recogía los gestos del uno, como la que recogía los gestos del otro, ya que cada lado escribía su propia Historia; así, Wellington era un héroe para los ingleses y Napoleón era un héroe para los franceses”.

Aunque en este caso, el narrador expresa dicha idea con ironía, y la adereza con la perspectiva nacionalista según la cual, si un individuo muere defendiendo su nación en automático se convierte en héroe, aunque en realidad, las dos naciones piensan lo mismo sobre los soldados caídos en el campo de batalla.

El narrador se está burlando a carcajadas de las historias patrias y de sus héroes de bronce. ¿Qué otras cosas llamaron tu atención del texto? y ¿por qué?

Analiza el final. Resulta sorpresivo, además el razonamiento de la jirafa, las ideas que le permiten concluir que todo es relativo y que, por cierto, le dan título al texto.

“Qué bueno que no soy tan alta, pues si mi cuello midiera treinta centímetros más esa bala me hubiera volado la cabeza; o bien, qué bueno que esta parte del desfiladero en que está el Cañón no es tan baja, pues si midiera treinta centímetros menos la bala también me hubiera volado la cabeza. Ahora comprendo que todo es relativo.”

¿Qué clase de razonamiento es ese? Parece un argumento.

¿Y en qué otra clase de texto o situación comunicativa te has encontrado con argumentos?

La primera puede ser el debate. Recuerdas que en quinto grado lo trabajaste en la práctica social del lenguaje 9: expresar su opinión fundamentada en un debate. ¿Recuerdas algunas de las principales características de los argumentos?

Los argumentos son razonamientos mediante los cuales se pretende demostrar algo.

Un argumento también se esgrime cuando se pretende convencer a alguien de lo que se niega o afirma.

Como en el caso de la jirafa despistada del texto de Monterroso, quien, luego de sobrevivir circunstancialmente a un cañonazo, argumenta las razones por las cuales considera que todo es relativo: porque no era más alta o porque el desfiladero en el que se posaba el cañón no era más bajo, pues, de lo contrario, la bala le hubiera “volado la cabeza”.

No hubiera sido lo mismo que afirmara que todo es relativo así nada más, a que lo hiciera como en el texto, anteponiendo sus argumentos, los cuales, si lo piensas con calma, resultan convincentes. Recuerda que no es lo mismo opinar, por ejemplo, que algo es bonito o aburrido, que demostrarlo con argumentos.

Por supuesto que cada quien puede emitir su opinión libremente, es su derecho; no obstante, es importante aprender a distinguir los juicios de gusto de los juicios de valor. A diferencia de los primeros, los juicios de valor requieren argumentos y no pueden ser consecuencia de ocurrencias simples ni de emociones pasajeras.

A continuación, lee dos cartas de opinión publicadas en dos periódicos de circulación nacional, la primera en España y la segunda en México. Luego, identifica algunos aspectos particulares de ambas cartas, basados en los parámetros de la tabla que aparece en la página 113 de tu libro de texto de Español.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/113

Misma que llenarás a partir de la información que vayas reconociendo. A continuación, aparecerá en pantalla la tabla a la que me refiero, donde podrán ver los rubros que mencioné.

El País. Opinión. Cartas a la directora

15 de diciembre de 2011

Los animales no son juguetes

Pilar García Maza

En estas fechas tan señaladas se multiplica la compra de animales para regalar. Son unas fechas para reflexionar antes de comprar un animal como si fuera un juguete que se abandona sin más cuando te has cansado de él. Muchísimos son los perros y gatos, entre otros animales, que al terminar estas fechas navideñas o antes de las vacaciones de verano son abandonados para morir atropellados en las carreteras.

Antes de llevar un perro o un gato a casa hay que tener en cuenta todos los cuidados que necesitan y si realmente queremos o podemos hacernos cargo de él como un miembro más de la familia.

Un animal necesita mucha atención y un tiempo de adaptación, sobre todo si es un cachorro, que tiene que ir acostumbrándose a las nuevas reglas de la casa. Muchas veces se les dan órdenes contradictorias y no acaban de comprender lo que queremos de ellos, haciendo muy difícil la convivencia humano-animal. Saber educarlo o saber buscar ayuda profesional es imprescindible. La adopción de un animal es un paso importante y hay que pensarlo bien antes de adoptar, ya que ellos necesitan unos cuidados básicos; comida, agua, refugio, ejercicio y paseos diarios. No son simples juguetes de usar y tirar.

Un animal de compañía es para toda la vida y si al final se decide adoptar es siempre preferible acudir a una protectora o refugio que comprarlos. Hay miles de animales que han sido abandonados y que esperan un hogar. Ellos necesitan una oportunidad, a cambio ellos nos darán alegría, ternura, cariño, compañía y su amistad incondicional para toda su vida.

El país. Opinión: “Cartas a la directora”, en: http://www.elpais.com/articulo/opinion/animales/juguetes/elpepiopi/20111215elpepiopi_9/Tes (Recuperado el 7 de febrero de 2021)

Contesta las siguientes preguntas:

¿Cuál es el título de la carta?

¿Quién es el destinatario de la carta?

¿Cuál es el propósito de la carta?

¿De qué trata la carta?

¿Cómo es el lenguaje?

Por último, antes de pasar a la siguiente carta, explica qué opinión expresa.

Segunda carta

Reforma. Opinión. Cartas

Caza de elefantes: ¡Trofeos de la vergüenza!

¡Trofeos de la vergüenza! Una atrocidad sacada de la peor historia. El hombre guiado por la destrucción natural, a cambio de dinero, ejerce la cacería. Tal es el caso del Presidente de Estados Unidos, cuya administración aprobó la ley de comercialización de productos de marfil genuino, afectando la veda a la caza del elefante africano. Actualmente se estima que la especie ronda entre 400 y 500 mil paquidermos vivos en el mundo. Botsuana, país donde se encuentra la mayor cantidad de ejemplares libres, está siendo testigo de decenas de elefantes cazados y mutilados mes a mes. A pesar de la ONG Elefantes sin Fronteras y legislaciones para la protección de fauna y medio ambiente, no se puede detener, pues la orden viene de arriba, ya que el Presidente Mokgweetsi Masisi ordenó a los rangers botsuanos no detener ni atacar a los cazadores furtivos, curiosa casualidad. La caza se prohíbe, pero la venta del producto que genera millones de dólares en ganancias es legal. No existe una sola justificación para que se atente contra la vida de algún ser y cuando seamos testigos de la extinción de esa gran especie, no habrá marcha atrás ni nueva ley que lo remedie.

Mauricio Maldonado Aranzábal

Jalisco

Reforma. Opinión: “Cartas”, en: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/cartas/ (Recuperado el 28 de enero de 2021)

Contesta las siguientes preguntas, al final de las dos lecturas vas a encontrar la tabla con las respuestas, puedes comparar con las tuyas.

¿Cómo se titula la carta?

¿Qué puedes decir sobre el destinatario?

¿Cuál es el propósito?

¿De qué trata la carta?

¿Qué tipo de lenguaje se emplea?

¿Y qué opinión expresa?

¿Consideras que las opiniones están basadas en argumentos?

¿Qué clase de verbos y expresiones particulares útiles para reportar hechos y opiniones suelen emplearse en las cartas de opinión?

Carta 1 Carta 2 Título Los animales no son juguetes Caza de elefantes: ¡Trofeos de la vergüenza! Destinatario(s) La directora del diario y los lectores en general. Los lectores en general. Propósito Crear conciencia sobre la enorme responsabilidad que implica tener un animal no humano en casa. Denunciar a la administración del presidente de Estados Unidos y a las personas involucradas en el mercado del marfil y de la caza de elefantes en Botsuana. De qué trata De la problemática derivada de la falta de conciencia de muchas personas en torno a todas las implicaciones de adquirir un animal no humano, en particular durante la época de las fiestas de fin de año. De la aprobación de la administración del presidente de los Estados Unidos para la comercialización legal del marfil, afectando así, con la complicidad del gobierno de Botsuana, la veda a la caza de elefantes africanos. Tipo de lenguaje Claro, preciso y correcto (formal). Formal. Qué opiniones expresa Que la gente debe reflexionar antes deadquirir o “comprar un animal como si fuera un juguete que se abandona sin más cuando te has cansado de él”. Que a cambio de dinero el ser humano es capaz de las mayores atrocidades, como la destrucción de la naturaleza; y que no hay manera de justificar el asesinato de ningún ser vivo (en este caso en particular, de los elefantes africanos).

Para concluir con la sesión recuerda que continuaste identificando algunas de las principales características y funciones de las cartas de opinión, como título, destinatario, propósito, tema, tipo de lenguaje, opiniones, argumentos, y ciertos verbos y expresiones útiles para reportar hechos y opiniones.

El Reto de Hoy:

Si tienen acceso a periódicos y revistas puedes buscar otras cartas de opinión, leerlas con cuidado y realizar un ejercicio como el que acabas de llevar a cabo en la sesión.

Esto te permitirá reforzar sus aprendizajes, lo cual, a final de cuentas, te facilitará la escritura de tu propia carta de opinión para difundirla con las personas con las que te sea posible hacerlo.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: ¿Cómo determino el volumen de un cuerpo?

Aprendizaje esperado: Comparación de volúmenes de dos o más cuerpos, ya sea directa o mediante una unidad intermediaria.

Énfasis: Usar diferentes unidades de medida para determinar el volumen de un cuerpo

¿Qué vamos a aprender?

Compararás volúmenes de dos o más cuerpos.

Usarás diferentes unidades de medida para determinar el volumen de un cuerpo

¿Qué hacemos?

Recuerdas a tu compañera Fernanda, la que hace unas sesiones se fue a vivir a Londres. ¿Tú te acuerdas? Estuviste trabajando lo del cambio de monedas, en esa ocasión aprendiste lo del cambio de divisas con el Desafío 46

Ella le hablo a la Mtra. Para decirle como se había mudado pues tenía que llevarse todas sus cosas o al menos parte de ellas y una mudanza, es muy complicada de México a Londres.

Por ello tuvo que escoger lo que realmente era indispensable ya que los costos de traslado eran muy caros, y eso de escoger es difícil, ya que llego a creer que todo lo que tiene, lo necesita.

Por lo que tuvo que contratar un servicio de paquetería internacional y eso fue algo muy interesante. Cuando llamó a LSMR (“Llega Seguro y más Rápido”), pidió todos los informes y ahí le dijeron que los envíos de paquetería a Londres tardan en llegar 5 días hábiles, si se manda por carga aérea.

Además, se requiere empacar todo en cajas de cartón, las cuales se le proporcionaron.

Tenía 3 diferentes tamaños y el costo es según el peso de la caja. Fernanda cuando vio las cajas, observó que eran cuerpos geométricos en forma de prismas rectangulares, como la mayoría de las cajas.

Aunque parece que es complicado, no lo es, porque ella recordó que los cuerpos geométricos tienen tres dimensiones: alto… ancho… y largo.

Una dificultad a la que tuvo que enfrentarse fue saber cuáles y cuántas cajas le convendría usar, por diferentes razones, una de ellas, es saber cuánto espacio ocuparían en la cajuela del automóvil donde las transportaría a la empresa que las llevaría a Londres.

¿Cómo hizo Fernanda para saberlo?

La empresa de paquetería, le compró algunas cajas de los tres tamaños que ofrecen. Luego, las acomodó en la cajuela del automóvil para hacer pruebas y determinar cuántas cajas de cada tipo ocupan el espacio equivalente al de la cajuela.

Para saber cuántas cajas necesito Fernanda, vas a estimar cuántas cajas de cada tamaño podría meter Fernanda en su cajuela.

Cuántas cajas de tamaño C se necesitan para ocupar el mismo espacio que el de la cajuela del automóvil. ¿Se necesitan más de cinco?

Porque si una caja de tamaño C la coloca de la forma en que la observas en la imagen

…entonces, ¿quedan? Ah, sí, se requieren más porque falta la parte de arriba.

Se requieren más de cinco cajas de tamaño C para cubrir el mismo espacio que ocupa la cajuela del automóvil. Para comprobarlo, Fernanda las fue acomodando de la siguiente manera:

formó un piso y luego fue poniendo en filas así hasta completar el mismo espacio que la cajuela.

Es una buena estrategia, la que uso. Pero le faltaba saber cuántas cajas de tamaño A ocupan el mismo espacio que tiene la cajuela del automóvil, y después con las cajas de tamaño B, para saber y decidir cuáles le convenía usar o si le conviene contratar el servicio de transporte terrestre de la paquetería al aeropuerto.

Fernanda acomodo las cajas de manera semejante a cómo lo hizo con la caja de tamaño C, usó algunas cajas de cada tamaño que le permitieran observar y determinar cuántas cajas cubrían el ancho, el largo y el alto de la cajuela. Así que ahora vas a hacer algunas estimaciones de cuántas cajas de tamaño B puede llevar.

Fernanda para saber el espacio que ocupan las cajas que llevaría en el carro se puso a acomodar alguna de las cajas y luego fue poniendo en filas hasta completar el mismo espacio que la cajuela. ¿Cuántas cajas de tamaño B crees que se necesitan para ocupar el mismo espacio que tiene la cajuela?

¿Crees que caben aproximadamente 12 cajas del tamaño B.? comprueba y cuenta el número de cajas que se necesitan.

Se acomodaron dos a lo ancho de la cajuela, hacia lo alto caben 3 cajas, ahí ya van 6… y, según se ve en la imagen, caben otras 6 cajas frente a ellas, entonces… sí, si son 12 cajas del tamaño B las que caben en la cajuela.

De manera semejante puedes actuar para estimar cuántas cajas de tipo A cabrían en la cajuela y después comprobarlo cómo Fernanda hizo cuando iba a mudarse.

Como esas cajas son más pequeñas, entonces caben más cajas en la cajuela. Fernanda, tuvo que pensar en muchas cosas para llevarse a Londres lo que necesitaba.

Con la experiencia que vivió Fernanda puedes contestar el desafío del día de hoy que es el que está en la página 98 de tu libro de Desafíos Matemáticos y se llama ¿Cuántos de éstos?

La consigna dice: “En equipos, utilicen como modelo la caja que les asigne su profesor para realizar las siguientes actividades.

Determinen cuántas cajas o botes se necesitan para ocupar el mismo espacio que la caja modelo.

Cajas de gelatina:

Cajas de cerillos:

Botes de leche:

Realiza lo que se pide en el desafío con el material que tienes. Por ejemplo, tu caja modelo puede ser una caja de zapatos, debes determinar cuántas cajas se necesitan para ocupar el mismo espacio que la caja modelo.

Pero antes de que hagas la comparación directa, haz un cálculo aproximado de cuántas cajas pequeñas caben, bien acomodadas, en tu caja modelo. ¿Cuántas cajas pequeñas crees que se necesitan para rellenar la caja grande? ¿12?

Debes observarlas con mayor cuidado antes de decir cualquier cantidad que se te ocurra.

Después de hacer tus aproximaciones comprueba y observa cuántas cajitas de ésas caben en tu caja modelo.

Si colocas primero lo que cubriría la base de tu caja modelo, ¿cuántas caben? Vas a completar el siguiente enunciado:

Son ______ cajitas en este nivel, pero ya te di cuenta que puedes colocar ____ niveles. Entonces ¿cómo lo puedes calcular?

¿Cómo crees que podrías calcular cuántas cajitas pequeñas habría en total en tu caja modelo? Si no tienes muchas más cajitas, entonces no vas a poder contarlas todas…

¿Crees que será necesario tener todas las cajitas que caben ahí, para después contarlas?

Si ya tienes que en todo ese nivel cupieron cierto número de cajitas, lo que haría si tuviese más cajitas es ponerlas igual y llenar otro nivel, y si te faltan para arriba, tendrías que hacer otro nivel de cajitas y así te seguirías hasta llegar a la altura de la caja modelo.

Tendrías qué ver cuántos niveles iguales de esas cajitas le caben a esta caja. Entonces, ¿cuántas cajitas requieres para llenar esta caja?

Son ____ cajitas y hacia arriba caben_____, entonces puedes multiplicar las que están en ese nivel por el número de niveles que pueden caber en la caja.

Puedes hacer el desafío del libro poniendo en práctica esta estrategia, para ver si te es útil, o si pensaste en otra, puedes ponerla en práctica para que compruebes si resulta o no como lo pensaste.

Además, considera que estos resultados los obtuviste a partir de las cajas que estas usando y, que todo depende de las dimensiones con las que estés trabajando y, por tanto, esto puede variar. Lo que debes cuidar es que realmente están formando la caja modelo, es decir, que las composiciones de cajas ocupan el mismo espacio que la caja modelo.

Esto de estimar el espacio que ocupan las cosas es lo que hacen cuando van a comprar algún mueble para la casa, se dice… esto cabe o no cabe y cuando mueven y acomodan la distribución de los muebles que tienen.

Aprender a estimar el volumen de las cosas es algo muy importante para infinidad de actividades que se realizan. Por ejemplo, cuando manejes un automóvil, si no conoces y estimas el espacio que ocupa no podría decidir dónde te puedes estacionar. O también, cuando compres un mueble muy grande y no pensaste si va a poder entrar por la puerta. Cuando colocas libros en un estante o cuando organizas cosas en un anaquel debes estimar el espacio que tienes y el que ocupan.

Estimar el volumen de las cosas es muy importante.

Pero por hoy, has llegado al término de esta sesión.

El Reto de Hoy:

No dejes de hacer tu trabajo con las cajas para que te vayas ejercitando en esto de calcular el espacio que ocupan los objetos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

