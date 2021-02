Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 24 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del miércoles 24 de febrero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del miércoles 24 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy miércoles 24 de febrero.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Una respuesta inesperada

Aprendizaje esperado: Determinación de múltiplos y divisores de números naturales. Análisis de regularidades al obtener los múltiplos de dos, tres y cinco.

Énfasis: Establece el recurso de la división para determinar si un número es o no múltiplo de otro, y aproximarse al concepto de divisor de un número natural.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a utilizar la división como un recurso para determinar si un número es o no múltiplo de otro.

¿Qué hacemos?

Recordarás que en sesiones pasadas viste que el múltiplo de un número se obtiene cuando lo multiplicas por otro número, así también identificaste que la tabla pitagórica es un medio para encontrar los múltiplos de un número natural de manera muy fácil.

Actividad 1

Ya aprendiste cómo encontrar múltiplos, así que escribe en tu cuaderno los múltiplos de 10, hasta llegar a 100.

Como te pudiste dar cuenta, todos los múltiplos de 10, terminan en cero.

Abre tu libro de desafíos matemáticos en la página 79.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/79

De forma individual escribe cinco múltiplos de 10 que sean mayores que 100 como lo indica el inciso a. Escríbelos con pluma.

Seguramente te preguntarás, ¿Por qué escribir los resultados con pluma? ¿Qué pasa si me equivoco?

No te preocupes, si algún resultado está equivocado, pónlo entre paréntesis, sin tachar ni borrar nada y su respuesta correcta la anotas en la parte de abajo. De esta manera tendrás presente que ese error debe corregirse y que para resolverlo, puedes buscar otro camino que te lleve al resultado correcto. Siempre será bueno identificar los errores porque de ellos se aprende, si se corrijen.

Ahora si, en diez segundos escribe en tu cuaderno o en tu libro, cinco múltiplos que sean mayores que 100.

¿Cuáles escribiste?

Cualquiera de estos es correcto: 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, etc.

Ahora, ve al inciso b y resuélvelo, también en diez segundos.

Escribiste los múltiplos de 2 mayores que 20 y quizá son estos o algunos de ellos.

22, 24, 26, 28 y 30 o 44, 48, 62, 36, 50

Los múltiplos de 2 son números pares y todos terminan en una cifra que es número par o cero, por tanto están correctos.

Tienes 10 segundos para contestar.

Pudiste registrar: 55, 60, 65, 70 y 75.

Los cuales son múltiplos de cinco porque terminan en 5 o 0 y todos los números que escriros tienen esa terminación.

Observa tus resultados, toma en cuenta que en el inciso a, se registran múltiplos que terminan en 0 y en el inciso c los múltiplos deben terminar en 5 y 0.

Ahora, piensa en la siguiente pregunta, ¿Todos los múltiplos de 10 serán también múltiplos de 5? Justifica por qué lo dices. Piensa unos segundos tu respuesta.

Considera que todos los múltiplos de 10 también son múltiplos de 5 porque los múltiplos de 5 también terminan en 0, aunque hay otros que terminan en 5 y los de 10 siempre terminan en 0 entonces todos los múltiplos de 10 son múltiplos de 5.

Ahora piensa si, todos los múltiplos de 5 serán múltiplos de 10.

No, porque para que sean múltiplos de 5 deben terminar en 0 o en 5, pero ningún múltiplo de 10 termina en 5, todos terminan en 0, entonces no todos los múltiplos de 5 son múltiplos de 10, sólo los que terminan en 0.

Otra pregunta más: ¿De qué manera podemos saber si el 48 es múltiplo de 3?

Se puede multiplicar 3 por 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el 16, te darás cuenta de que los múltiplos van de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, 15… 33, 36, 39, 42, 45, 48. Entonces 48 sí es múltiplo de 3.

Otra manera de saber si 48 es múltiplo de 3 es dividiendo el 48 entre 3, lo cual da 16 y el residuo es cero, por lo tanto, ¡El 48 sí es múltiplo de 3! esto se puede demostrar aplicando la división.

Una estrategia más para saber si 48 es múltiplo de 3 es: multiplicar 3 x 10 que son 30 y luego multiplicar 3 x 6 que son 18, como 30 y 18 son múltiplos de 3 y al sumarlos dan 48, entonces 48 sí es múltiplo de 3.

Como puedes darte cuenta, hay tres maneras de saber si una cantidad es múltiplo de algún número.

Ahora, resuelve la Consigna 2 de la página 81.

Carmen y Paco juegan en un tablero cuadriculado, cuyas casillas están numeradas del 1 al 100 ella utiliza una ficha verde que representa un caballo que salta de 4 en 4, y él una ficha azul que representa a otro que salta de 3 en 3.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/81

Considera que puede haber una trampa entre 20 y 25, o sea entre los números 20, 21, 22, 23, 24 y 25.

Además, si la ficha de Carmen salta de 4 en 4 y la ficha de Paco va de 3 en 3, el caballo de Paco podría caer en dos trampas. ¿Cuáles serían esas dos casillas?

Lo que has trabajado antes te sirve para darte cuenta de las trampas. Si divides 21 entre 3 toca a 7 y no sobra nada, entonces 21 es múltiplo de 3, y lo mismo pasa con el 24, ya que 3 x 8 es 24, por tanto también 24 es múltiplo de 3.

Con lo estudiado, puedes resolver lo que sucede con la ficha de Carmen y podrás contestar los otros dos incisos de esta consigna.

Ahora, observa si con el apoyo de las estrategias que se explicaron antes, puedes resolver la actividad del libro de desafíos matemáticos de la página 82.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/82

En tu libro de texto o en tu cuaderno, coloca los números que están en la parte inferior del recuadro, de tal modo que las afirmaciones sean verdaderas.

A manera de ejemplo, observa cómo lo puedes hacer: 28 es múltiplo de 7 porque 7 por 4 es igual a 28, o también porque 28 entre 7 es igual a 4 y no queda residuo.

7 x 4 = 28

También puede ser así, 28 es múltiplo de 4, porque 4 por 7 es igual a 28, o también 28 entre 4 es igual a 7.

4 x 7 = 28

Siguiente ejercicio de la consigna 3, empieza con una multiplicación.

Abajo del recuadro están los números que puedes utilizar para completar los espacios en blanco: el 6, 54 y 9.

¿Cuál es tu propuesta para acomodar los números?

Coloca 6 por 9 igual a 54, por lo tanto, 54 es múltiplo de 6.

6 x 9 = 54

Si colocas los números de forma inversa da lo mismo, como 9 por 6 son 54, así que 54

es múltiplo de 9.

De esa manera ya quedó la primera parte, ahora completa lo que sigue, si tenemos el 6, 9 y 54, ¿De qué manera los acomodarás para realizar la división con la cual comprobarás si lo anterior es correcto o no?

54 entre 6 es igual a 9

También, si acomodas 54 entre 9 te da 6.

Con los mismos números puedes hacer dos multiplicaciones y dos divisiones, dependiendo de la posición que le des a los números.

Observa el ejemplo:

6 x 9 = 54

9 x 6 = 54

Por ejemplo, si tienes el 3, 17 y 51 ¿Cómo acomodas los números? para saber cuál es

múltiplo de otro.

3 x 17 = 51

El 51 es el múltiplo que obtienes de esta multiplicación, para comprobarlo puedes utilizar la división.

51 entre 3, da 17

También puedes dividir 51 entre 17, da 3

Debes tener en cuenta que en la división el cociente es un número natural y el residuo

debe ser cero.

Como ves, la división te permite verificar si el 51 es múltiplo de 3 y 17.

A través de la división se puede determinar, si un número es o no múltiplo de otro.

Hoy usaste la división para encontrar los múltiplos. Al hacer la división debes fijarte en obtener en cociente un número natural y no debe haber residuo.

Has visto que los múltiplos de un número son todos los posibles resultados de multiplicar ese número por todos y cada uno de los números naturales.

“Los múltiplos de un número son todos los resultados de multiplicar ese número por

los números naturales.”

Se recurrió a una operación adicional para trabajar con múltiplos, observaste que para encontrar un múltiplo al dividir el dividendo entre el divisor, el cociente deberá de ser un número natural y no haber residuo.

No olvides que: Para encontrar un múltiplo al dividir el dividendo entre el divisor, el cociente deberá de ser un número natural y el residuo debe ser cero.

El Reto de Hoy:

Explícale a alguien cercano las estrategias que puedes utilizar para identificar si un número es múltiplo de otro o no.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – CIVISMO: Volver a unir las piezas

Aprendizaje esperado: Aplica sus habilidades sociales, como manejo de emociones, empatía y asertividad, para dialogar, negociar e impulsar acuerdos que contribuyan a la transformación de conflictos en favor de la cultura de paz.

Énfasis: Utiliza estrategias que priorizan el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos en conflictos cotidianos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas a aplicar tus habilidades sociales, como manejo de emociones, empatia y asertividad para dialogar, negociar para llegar a acuerdos en conflictos cotidianos.

En la sesión anterior aprendiste que los conflictos son desacuerdos entre dos o más personas y que se generan porque nuestros deseos, acciones o ideas, a veces, son contrarias a las de otras personas.

También, que para resolver un conflicto es importante aprender a comunicarnos y expresar nuestro punto de vista, cuando hay un desacuerdo, podemos dialogar, comunicarnos y escuchar otros puntos de vista.

En esta sesión revisarás los conflictos y cómo puedes resolverlos, construyendo acuerdos.

¿Qué hacemos?

Como bien sabes, en la literatura, muchas veces pueden encontrarse grandes consejos para la vida, ya que nos muestran situaciones que nos hacen reflexionar.

¿Quizá algo parecido te ha pasado? Escucha esta adaptación de un muy bello cuento popular de la India, y su autor es desconocido.

Las seis personas sabias y el elefante.

Basado en un cuento popular de la India.

Eran una vez seis personas sabias que vivían en una pequeña aldea. Las seis eran ciegas. Un día, alguien llevó un elefante a la aldea. Ante tamaña situación, las seis personas sabias buscaron la manera de saber cómo era un elefante, ya que no lo podían ver.

Ya lo sé dijo una de ellas. ¡Palpémoslo!

Buena idea dijeron las demás. Así sabremos cómo es un elefante.

Dicho y hecho. La primera palpó una de las grandes orejas del elefante. La tocaba lentamente hacia delante y hacia atrás.

El elefante es como un gran abanico -dijo la primera sabia.

El segundo, tanteando las patas del elefante, exclamó: “¡es como un árbol!”.

Ambos estáis equivocados dijo el tercer sabio y, tras examinar la cola del elefante exclamó ¡El elefante es como una soga!

Justamente entonces, la cuarta persona sabia que estaba palpando los colmillos bramó: ¡el elefante es como una lanza!

¡No!, ¡no! gritó el quinto. Es como un alto muro (el quinto sabio había estado palpando el costado del elefante).

La sexta sabia esperó hasta el final y, teniendo cogida con la mano la trompa del elefante dijo: se equivocan, el elefante es como una serpiente.

No, no. Como una soga.

Serpiente.

Un muro.

Se equivocan.

Estoy en lo cierto.

¡Que no!

Las seis personas sabias se enzarzaron en una interminable discusión durante horas, sin ponerse de acuerdo sobre cómo era el elefante.

¡Cada quien opinaba diferente! Así es, cada quien tocaba una parte diferente del cuerpo del elefante y no llegaban a un acuerdo.

Cuando estamos en un conflicto, generalmente, sólo atendemos nuestro punto de vista, y por ello perdemos la perspectiva de las cosas, es decir, no podemos verlas con claridad y orden, y eso nos provoca desesperación.

Es necesario entonces que, además de guardar la calma, analicemos la situación para pensar correctamente y encontrar las mejores formas de llegar a una solución.

Recuerda tener a la mano hojas de papel, un cuaderno o una libreta, lápices o crayolas de colores, y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante de la clase del día de hoy. También toma en cuenta que en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Formación Cívica y Ética, Sexto Grado, en las páginas 86 y 87.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6FCA.htm#page/86

La mejor opción es llegar a un acuerdo, sin ofenderse, gritar o pelear, asi todos se responsabilizan, unos y otros toman la responsabilidad de mantener el orden y buscan la forma de dividir tareas.

Antes de enojarte, debes pensar en algo que les beneficie a ambas partes, si te enojas, busca la forma de que el enojo pase, y hablar después de eso, piensa que llegar a una solución, les va a facilitar la vida mucho más, eso les motivará.

¿Has tenido algún problema con alguno de tus hermanos o hermanas?

Si es así considera en primer lugar, que debes tomar en cuenta que la situación pone en riesgo la integridad de todas y todos quienes ahí viven.

Así la mejor opción es respetarse entre sí, y llegar a un acuerdo para que todo sea justo y equitativo, donde todos y todas se beneficien.

Hay dos aspectos importantes que se ponen en juego aquí: la justicia y la equidad.

En otros casos las alumnas y alumnos no se respetan y se lastiman. Hablando, dialogando y con un acuerdo común se puede lograr que todo el grupo tenga la misma oportunidad de sentarse en la fila de adelante, por ejemplo.

Una palabra muy importante es “Negociación”.

Suena a “negociar” para “negociar”, se necesita la disposición para hacerlo. La negociación es un proceso donde las partes involucradas intercambian información y compromisos a fin de llegar a una meta común y donde cada uno de los acuerdos que se tomen, deben ser aceptables y en beneficio de todas las partes.

Por ejemplo, si tú quieres grabar videos y tu papá quiere que hagas la tarea, él puede decir: Vamos a negociar y entonces acordamos algo que cumpla con lo que ambos queremos.

En esta situación un acuerdo puede ser que cuando termines tu tarea, ya puedes hacer lo que más te guste, que es: ¡grabar videos! y así ¡tanto él como tú ganan! este es un buen ejemplo pues hay que aprender a negociar, a veces no obtendremos absolutamente todo lo que queremos, pero sí podemos lograr una parte.

Sobre todo, en estos tiempos, es necesario aprender a negociar con nuestros familiares, para así, poder pasarla mejor en casa que es donde pasamos la mayor parte del tiempo, para aprender a negociar, primero, analizar bien cuál es realmente el conflicto.

Es necesario determinar primero, qué es lo que sucede, quién está de un lado y quién del otro, qué sentimientos, pensamientos y conductas están contrapuestos. De esta forma se puede empezar a dialogar, mediar y negociar para alcanzar acuerdos.

Puedes ejemplificar para que sea más fácil entenderlo. ¿Te gusta actuar? Imaginarnos a tres amigas que estan planeando sus próximas vacaciones y cada una quiere ir a un sitio distinto. En esta situación ellas tendrán que ponerse de acuerdo.

Intenta recrear esta situación con alguno de tus familiares, para caracterizarse pueden usar alguna bufanda, un sombrero o unos lentes.

Sobre lo que van a decir, no es necesario un guión, pueden improvisar, la representación puede ser como la siguiente:

Actor 1. Ah, me muero de ganas de que ya nos vayamos de vacaciones las tres, tengo todo listo, nos iremos a la playa más hermosa, muero por tumbarme en la arena a tomar el sol.

Actor 2. Tengo listo mi traje de exploradora, juntas vamos a recorrer las ruinas arqueológicas más impresionantes, y a descubrir sus más preciados tesoros. Las tres pasaremos las más maravillosas vacaciones arqueológicas.

Actor 3. Sé del mejor sitio para pasar unas estupendas vacaciones, en una cabaña en medio del bosque, donde podremos estudiar a los árboles y tomar fotografías de insectos. ¡Nos la pasaremos estupendo las tres!

Actor 1. Pero yo dije que quería ir a la playa, a broncearme con el sol.

Actor 2. Yo quiero ir a explorar zonas arqueológicas.

Actor 3. Pero yo quiero ir a tomar fotos al bosque.

Actor 1. ¿Una cabaña en el bosque? parece película de terror, lo mejor es la playa.

Actor 2. ¡Yo quiero explorar! no tirarme en la arena sin hacer nada.

Actor 1. Pues si se ponen en ese plan, yo no voy.

Actor 2. Y yo menos.

Actor 3. ¡Alto! A ver negociemos.

Actor 1. Está bien, pero ya me compré mi traje de baño.

Actor 2. Y yo mi cámara fotográfica.

Actor 3. Debe haber una forma en que tú puedas gozar del mar, tú del bosque y yo de ¡ya sé! Qué les parece si vamos a Veracruz. En Veracruz, podemos ir a explorar las zonas arqueológicas unos días, luego hospedarnos en una cabaña en el bosque y terminamos en la playa para descansar frente al mar.

Actor 1. ¡Padrísimo!

Actor 3. Así todas disfrutamos de lo nuestro y aprendemos de lo que le gusta a las demás.

Actor 1. Tú, nos puedes enseñar fotografía.



Actor 3. Y tú de arqueología.



Actor 1. Y yo les voy a enseñar a descansar frente al mar.



Las tres. ¡Bravo!

Con esta dramatización te preguntarás, ¿Cuál es la fórmula para poder encontrar las mejores soluciones ante los conflictos? Esa es una muy buena pregunta, pero debes tomar en cuenta que no hay una fórmula, ya que los conflictos no son únicos y lo importante es que cada parte involucrada escuche las opiniones, puntos de vista y sentimientos de las demás personas.

En un conflicto debes dialogar, plantear lo que necesitamos y también escuchar a la otra parte para comprender y empatizar con ella, o sea nos ponemos en su lugar. De esta forma cada quien puede entrenar su mente y emociones.

Y aunque no hay fórmula para los conflictos, si hay algunos consejos que podemos tomar en cuenta para el momento en el que nos encontremos en una situación así. ¿Quieres conocerlos?

Son cuatro consejos:

Detente.

Cuida tus palabras.

Escucha.

Llega en conjunto a una solución.

Es un buen inicio, pero lo más importante es ponerlos en práctica. Conocernos a nosotros mismos y buscar soluciones en beneficio de todas las partes, es algo que debe priorizarse, recuerda que siempre debemos respetar los derechos humanos y la dignidad de todas y de todos.

Y tú, ¿Cómo lo haces? Sabemos que no existe una fórmula para resolver conflictos, cada quien lo hará dependiendo de la situación. Lo cierto es que, si contamos con más información, nos será más fácil enfrentar estas situaciones.

Puedes escribir en tu cuaderno otros consejos y compartirlos con tu familia. A propósito de consejos, en la página 86 y 87 de su libro de texto de Formación Cívica y Ética, se encuentran algunos tipos de solución y también acciones que puedes realizar cuando tengas algún desacuerdo con otras personas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6FCA.htm#page/86

Revisa cada propuesta de tipos de solución y después piensa en algún ejemplo donde puedas aplicarla.

¿En el tipo de solución “Temporal”, observando la imagen, qué ejemplo se te ocurre?

Por ejemplo, como cuando las personas que se manifiestan y por ese momento sus peticiones son respondidas, pero que habrá que seguir un proceso más largo.

¿En el tipo de solución “Por autoridad” observando la imagen, qué ejemplo se te ocurre?

Cuando alguien del salón de clases tenía un desacuerdo con alguien más, la maestra o maestro, que es la autoridad en el salón, ayudaban a solucionarlo de la mejor manera. Seguramente este tipo de solución también la has vivido en tu casa.

Cuando se les pregunta a varias personas sobre alguna situación, y se toma en cuenta la opinión de todas para llegar a una solución, como en una junta de vecinos. ¿De qué tipo de solución se trata? Es la solución por concenso.

¿Y en el tipo de solución “por sorteo”, cómo se procede? Pues como en la lotería, por sorteo deciden quién gana.

¿Y en el tipo de solución “por acuerdo”, cómo se aplica? Pues cuando las partes involucradas acuerdan, como cuando entre todas las amigas, deciden a qué van a jugar, eso es lo que debes poner en práctica.

En el tipo de solución “por repartición”, ¿Qué ocurre? Se practica cuando se reparte el trabajo de forma equitativa entre todas y todos. Esa es una muy buena práctica para las relaciones laborales.

El último tipo de solución es “por mediación”. Se presenta cuando una persona sirve como réferi, es imparcial entre dos equipos, para llegar a una solución.

Como pudiste observar, frente a un conflicto, la verdadera solución considera las necesidades de ambas partes y buscan que cada parte quede satisfecha con el resultado, así se evita que se repita un conflicto similar y transformamos el conflicto a favor de todas las partes involucradas.

La resolución final debe conciliar los diferentes sentimientos, posturas, acuerdos, compromisos y acciones para alcanzar la convivencia pacífica y el goce de la libertad de las personas.

Esto es “Volver a unir las piezas” que se habían separado. “Volver a unir las piezas” eso apunta a que no hay que romper las relaciones por conflictos y mantenernos unidos en su solución.

Algo que también aprendíste hoy es que cada quien, de manera individual y colectiva, debe encontrar las mejores soluciones ante un conflicto. Por eso es importante conocer a las partes involucradas, así como las emociones, sentimientos y opiniones que están en juego ante un conflicto porque podemos negociar, dialogar y mediar. De esta forma todas y todos ganamos, convivimos de manera pacífica, nos respetamos, gozamos de nuestros derechos y podemos ¡volver a unir las piezas!

Recuerda que enfrentar conflictos día a día, es algo común, pero ahora, cuentas con más y mejores herramientas para encontrar soluciones en beneficio de todas las partes involucradas.

El Reto de Hoy:

Recuerda un conflicto que hayas tenido tú o alguien de tu familia, identifica la forma como se resolvió y relaciónala con el tipo de solución que le dieron y que hoy revisaste.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: ¡El extraordinario Centauro del Norte en Aprende en casa III!

Aprendizaje esperado: Redacta un relato histórico en párrafos, con cohesión, ortografía y puntuación convencionales.

Énfasis: Revisa borrador del relato histórico. Presenta el relato histórico para el acervo de la Biblioteca de aula.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a redactar un borrador del relato histórico que contenga párrafos, cohesión, ortografía y puntuación también aprenderás a revisar su estructura y contenido.

¿Qué hacemos?

En esta sesión terminaras de redactar tu relato histórico en párrafos, con cohesión, ortografía y puntuación convencionales, y, si te es posible, que lo compartas primero en tu entorno inmediato, con tu familia y cuando hayas regresado a la escuela, con tus compañeras y compañeros.

Los materiales que necesitarás para la clase y que debes tener a la mano son: cuaderno, libro de texto de Español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario.

Actividad 1

Hoy leerás un fragmento que forma parte del Capítulo V del libro Memorias de Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán.

Antes de que comiences con la lectura, ten presentes las preguntas sobre las que has estado reflexionando desde que se inició el trabajo con esta práctica social del lenguaje. Leélas con detenimiento y tenlas presente durante la lectura que vas a relizar.

¿Qué es un relato?

¿Qué es un relato histórico?

¿Para qué crees que se escriben sucesos de la historia?

¿Pueden existir diferentes versiones sobre un mismo hecho?

Como sabes, se ha estado haciendo referencia al Centauro del Norte, Francisco Villa, nacido en Durango, ¿Cómo se dice? ¿Duranguense o Durangueño?

Para estar seguros, busca en tu diccionario las palabras para saber cual es el gentilicio correcto de las personas nacidas en Durango.

Como puedes ver, es correcto utilizar duranguense y durangueño, ahora sí llegó el momento de ir a la lectura.

Memorias de Pancho Villa

Capítulo V

Una tarde habló conmigo a solas Feliciano Domínguez, que era uno de los comprometidos. Me dijo él:

Oiga usted, jefe. Mi tío Pedro Domínguez acaba de volver de Chihuahua, adonde fue a pedir una autorización para recibirse de juez de acordada. Dice que nos va a perseguir sin descanso, y a mí me parece muy peligroso que se reciba de juez. Yo lo siento mucho, jefe, porque es mi tío, y muy buena persona, y muy valiente; pero creo, por el bien de nuestra causa, que hay que matarlo. Mi tío Pedro Domínguez vive en el rancho del Encino.

Le respondí yo:

Está usted en lo justo. Tenemos que acabar con todos esos hombres que sin oír la voz del pueblo ni la de su conciencia sostienen la tiranía y son origen de los muchos sufrimientos de los pobres. Ahora mismo, amiguito, tomamos ocho hombres y nos vamos al rancho del Encino para quitarle a su tío todas esas ideas.

Así fue. Dejamos el resto de la gente en el campo de La Estacada, y yo y aquellos nueve hombres nos fuimos al rancho del Encino.

Yo quería estar seguro de la calidad de los quince hombres que había escogido para que juntos conmigo lucháramos en la revolución maderista. Cuando conocí el ánimo de todos, y lo que valían, y para qué seríamos buenos, tomamos el rumbo de Chihuahua y fuimos a detenernos en el rancho de Montecillo, que está como a tres leguas de la capital.

Esa noche entré yo a la ciudad para considerar con don Abraham González las providencias tocantes al levantamiento, que no tardaría mucho en ocurrir.

Él me dijo:

Quiero, Pancho, que vengas a ocultarse con tu gente en alguna casa de la ciudad, para que desde allí me cuides. La policía me vigila mucho, y desconfío de que cualquier día los enemigos no me cojan y me metan a la cárcel.

Y así se hizo. Otro día siguiente, 4 de octubre de 1910, nos instalábamos en la casa número 500 de la Calle 10ª de Chihuahua yo y mis primeros muchachitos de la revolución maderista.

Todos estábamos perfectamente armados y montados. Eran buenos los caballos, las monturas, los rifles, las pistolas; era bastante el parque. Los haberes de todos los pagaba yo de mi propio peculio, pues como jefe me correspondía la obligación de atender desde luego a que mis hombres no pasaran necesidad. Yo, que sabía mucho de lo que eran penalidades y privaciones andando por las quebradas de la sierra con fuerza enemiga a la espalda, sabía también que una tropa sólo vale cuando está segura de que será surtida en su necesidad. Por eso, desde aquella primera hora, yo comprendí que mi mayor obligación como jefe habría de consistir en que a mis muchachos no les faltara nada.

Guzmán, Martín Luis, Memorias de Pancho Villa, México,

editorial Porrúa, 1984, pp. 25-26.

¿Qué llama tu atención de este relato, respecto de los cinco que leíste antes?

En este relato histórico, resalta el hecho de que, a diferencia de los cinco relatos anteriores, en este el narrador habla en primera persona del singular.

Como puedes darte cuenta, este relato histórico está escrito en primera persona debido a que se trata de unas memorias, las cuales, a pesar de ser ficcionales por haber sido escritas por Martín Luis Guzmán y no por Francisco Villa, conservan ese rasgo particular de distintos tipos de textos autobiográficos, como las memorias, precisamente.

Recuerda que, como has observado, el relato histórico abarca diversos tipos de textos, tales como la novela y el cuento histórico, las memorias, los textos historiográficos, entre otros.

¿Qué más llama tu atención del texto?

Quizá te sorprende que el lenguaje, a pesar de ser formal, incluye algunos detalles que no parecen gratuitos, como el hecho de que Pancho Villa, cuando habla, anteponga el pronombre yo al de los demás.

¿A qué crees que se deba, que se escriba así, anteponiendo el pronombre yo al de los demás?

Probablemente se debe al hecho de que esa clase de detalles le sirven al narrador para expresar de manera implícita tanto la educación escolar del personaje como su manera de pensar. La manera en que escribimos y leemos dice mucho sobre la forma en que pensamos.

Actividad 2

Llegó el momento de responder, a manera de recapitulación, las cuatro preguntas que sugiere tu libro de texto de Español, en el apartado “Lo que conozco”, en la página 87. Como podrás ver, se agrega una pregunta relacionada con las particularidades de los relatos históricos, con el objetivo de que enriquezcas tu aprendizaje.

La propuesta es que reflexiones sobre los relatos históricos que has leído y analizado, así como sobre el que estás escribiendo, y que respondas las preguntas con tus propias palabras.

Respuesta a la primera pregunta: Un relato es una narración que da a conocer uno o varios hechos. ¿Coinicide con tu respuesta?

¿Qué es un relato histórico?Si lo piensas con calma, con tu primera respuesta ya contestaste una parte de la segunda pregunta.

Es una narración que da a conocer uno o varios hechos que constituyen una historia en sí misma, que está integrada por una sucesión de acontecimientos ordenados cronológicamente, en la cual los personajes van sufriendo una transformación, así como las situaciones en las que están envueltos.

Ahora piensa, ¿Cuáles son algunas de las principales características del relato histórico?

Los relatos históricos están divididos en párrafos y suelen contar con un título, un inicio, un desarrollo y una conclusión, como en el caso de todos los relatos que has leído, como en el de la página 88 de tu libro de texto de Español.

Además, como se ha mencionado varias veces, las acciones referidas se ciñen a un espacio y a un tiempo determinados, como en los relatos que leíste, cuyas acciones se llevaban a cabo en su mayoría en el Norte de México, durante los primeros años de la Revolución.

También suele emplearse el lenguaje formal, que se distingue por la corrección sintáctica, por cuidar mucho la forma, por emplear un vocabulario preciso y por la ausencia de muletillas, modismos y vulgarismos, como en los escritos por Martín Luis Guzmán. Excepto en algunas partes de los relatos, como los diálogos directos, en los que, para que resulte más verosímil, sí suele emplearse un lenguaje más informal, cercano al cotidiano, como lo observaste en varios relatos, como el de Mariano Azuela.

Algunos relatos históricos se centran más en la sucesión de hechos, como el fragmento de El águila y la serpiente, de Martín Luis Guzmán, sobre la fuga de Villa de una prisión, mientras que otros pueden ser más reflexivos, como el de Nellie Campobello, donde el narrador analiza la manera de percibir y juzgar a Franciso Villa.

En resumen:

¿Para qué crees que se escriben sucesos de la historia?

Para contarles a otras personas ciertos acontecimientos que, por su relevancia, el autor considera importante difundir, como la vida y obra de Don Doroteo Arango.

Última pregunta:

A continuación recordarás algunos aspectos que debes tomar en cuenta al momento de revisar el borrador de tu relato histórico. Los puedes consultar en la página 94 de tu libro de texto.

Actividad 3

Ahora ha llegado un momento muy importante, realiza la lectura de un relato histórico escrito por una persona de sexto año de primaria, sí, alguien como tú, que quiso compartir su escrito contigo.

El extraordinario Francisco Villa y su representación en seis relatos históricos.

¿Quién fue Francisco Villa? Esa pregunta se me impuso cuando comencé a revisar distintas fuentes sobre este personaje de la historia de México. En el presente relato intentaré responder esa pregunta a partir de la manera en que fue representado tanto su forma de ser y de actuar como su físico por distintos autores en fragmentos de relatos históricos que hablan sobre algunos acontecimientos ocurridos durante los primeros años de la Revolución; en particular, centré mi atención en la manera en que el nacido en 1878 en San Juan del Río, Durango, fue percibido entre 1910 y 1912.

Un primer elemento que llama mi atención en torno a Francisco Villa es su nombre, no sólo porque ha recibido un gran número de motes (El Centauro del Norte, “Nuestro Napoleón mexicano”, el Robin Hood mexicano, “el Águila Azteca” y “El Gran Hombre”, entre otros), sino también porque su nombre de pila era, en realidad, José Doroteo Arango Arámbula, quien, de acuerdo con distintos autores, se lo cambió luego de tener problemas con la justicia. En Memorias de Pancho Villa, el narrador cuenta: “En vez de ocultarme bajo otro nombre cualquiera, cambié el de Doroteo Arango, que hasta entonces había llevado, por este de Francisco Villa, que ahora tengo y estimo como más mío. Pancho Villa empezaron a nombrarme todos, y casi sólo por Pancho Villa se me conoce en la fecha de hoy” (p. 4).

Ese fue el comienzo del mito creado en torno a este personaje histórico, el cual ha sido alimentado por los autores que han escrito sobre él y, sobre todo, por la gente del pueblo, que comenzó ha adoptarlo como un estandarte de la defensa de los derechos de las personas desde la época prerrevolucionaria, la cual, de acuerdo con autores como Campobello, Muñoz y Blanco Moheno, se caracterizaba por la injusticia, la pobreza y la desigualdad, causas tanto del inicio de la Revolución como de que Villa haya decidido unirse.

Sin embargo, en contraparte, según estos autores, Villa también fue considerado “bandido”, pero por aquellos individuos cuyos intereses afectaba con sus acciones en pro de la justicia, la igualdad y la libertad, precisamente. Por ejemplo, Mariano Azuela lo denomina “el bandido-providencia”, es decir, una especie de “rebelde con causa”. Otro buen ejemplo de ello es el apartado “La fuga de Pancho Villa”, incluido en El águila y la serpiente, que, como el título lo indica, relata tanto la manera en que Villa se fugó de la cárcel en 1912 como las causas de su encarcelamiento. En relación con las causas de la rebeldía de Villa, en Memorias de Pancho Villa el protagonista afirma: “Tenemos que acabar con todos esos hombres que sin oír la voz del pueblo ni la de su conciencia sostienen la tiranía y son origen de los muchos sufrimientos de los pobres” (p. 25).

No obstante, a partir de 1910 la percepción en torno a Villa cambió y se convirtió, al menos desde la perspectiva de los autores consultados, en un representante formal del pueblo y en líder militar (deja de ser nombrado “rebelde”) y para 1911 ya destaca como coronel y como estratega. En ese sentido, en el episodio titulado “Becerrillo” escrito por Muñoz, Pancho Villa es presentado cuando la lucha armada ya comenzó y cuando ya es considerado “el jefe de la Revolución”. Blanco Moheno coincide con esa visión y afirma: “El nombre de Pancho Villa, apenas unos días después de lanzarse a la revolución, es un nombre que crece como la explosión del descontento” (p. 46).

Sobre la manera de representar físicamente a Francisco Villa, el narrador del texto de Campobello lo pinta del siguiente modo en 1910: “vestido de amarillo y llevando un sombrero ancho, con listón tricolor en la copa y unas cananas fajadas en cruz” (p. 368). A su vez, en el relato de Muñoz es descrito como: “Francisco Villa, hasta encontrarlo: treinta y cuatro años de edad, cien kilos de peso, cuerpo musculoso, como una estatua. Su mirada parece desnudar las almas: sin interrogar, averigua y comprende. Es cruel hasta la brutalidad, dominante hasta la posesión absoluta. Su personalidad es como la proa de un barco, divide el oleaje de las pasiones: o se le odia, o se le entrega la voluntad, para no recobrarla nunca” (p. 56). Por su parte, en El águila y la serpiente es representado así: “Llevaba, como de costumbre, puesto el sombrero y echado sobre los hombros el sarape” (p. 188).

Ejemplos sobre la manera de representarlo sobran en los relatos históricos; los anteriores son sólo una muestra de lo dicho antes sobre el hecho de que la figura de Pancho Villa se ha convertido, casi, en la de un personaje mitológico, como lo sugiere el sobrenombre de El Centauro del Norte. Esa mitología sale a relucir en todos los relatos que leímos y, de hecho, en Los de abajo, de Mariano Azuela, publicada en 1916, ya se describe dicho fenómeno; en el capítulo XX, luego de que diversos personajes opinan sobre Villa sin conocerlo, empleando adjetivos y destacando sus logros para ensalzar su figura, otro personaje afirma: “¡Hum… pos se me hace que de hombre a hombre todos semos iguales!… Lo que es pa mí naiden es más hombre que otro. Pa peliar, lo que uno necesita es nomás tantita vergüenza. ¡Yo, qué soldado ni qué nada había de ser!” (p. 48).

Por todo lo anterior, me atrevo a asegurar que el 20 de julio de 1923 sólo falleció en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el cuerpo de don Francisco Villa, pues su legado y su ejemplo siguen vivos, lo cual no implica de ninguna manera, que haya sido un ser perfecto ni un santo, tan sólo… extraordinario.”

¿Qué te pareció este relato histórico que te han compartido?

¿Se parece al que tu estás escribiendo?

No olvides registrar las fuentes, es decir los nombres de los libros o materiales que estás consultado para que integres la bibliografía que usaste para construir tu relato histórico.

El Reto de Hoy:

Concluye la elaboración de tu relato histórico y compártelo con alguien cercano, explícale todo lo que hiciste para redactarlo y leéselo para que conversen sobre su contenido.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales que tengas a la mano, para saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – ARTES: A escena: Luces, cámara ¡Acción!

Aprendizaje esperado: Ubica diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes del mundo.

Énfasis: Reconoce al Teatro y Cine como artes dramáticas y observará sus coincidencias, diferencias e influencias mutuas.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas los sitios donde se presentan artes escenicas, reconociendo el Teatro y Cine como artes dramaticas; observaras sus coincidencias y diferencias.

¿Qué hacemos?

En esta sesión participarás en actividades “de película” para reconocer al teatro y cine como artes dramáticas y observar sus coincidencias, diferencias e influencias mutuas.

El cine también es conocido como “el séptimo arte”, y el día de hoy vas a conocer un poco más acerca de él. Para ello vas a partir de una pregunta que es la siguiente, ¿Se actúa igual en el cine y en el teatro?

Durante la sesión recuerda tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante de la clase del día de hoy. En esta sesión también puedes emplear el libro de texto de Educación Artística, Sexto Grado, en las páginas 58 y 59.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6EAA.htm?#page/58

Para empezar reflexiona sobre la pregunta que se ha planteado, ¿Se actúa igual en el cine y en el teatro?

Considera que el teatro y el cine son manifestaciones dramáticas, y en este espacio de sexto año, ya se ha mencionado varias veces que lo dramático hace alusión a la acción.

Cuando vas al teatro o al cine, lo que se espera es que “las cosas pasen”, “no que sean narradas. Las personas quieren ver a los personajes comiendo, y no que nos cuenten que están comiendo. Eso es el mundo de la actuación en teatro, cine (por ciento también en la televisión) es el mundo de la acción.

Tal vez te gustaría estudiar actuación y hacer vibrar al público con tu arte magistral. Recuerda que en el mundo de la ficción todo se puede, así que si lo deseas, será ¡Concedido!

Imagina que estás en una escuela de actuación.

¡Bienvenida o bienvenido a la escuela más privilegiada de actuación para cine y para teatro!

Aquí podrás indagar cuáles son esas diferencias, entre la actuación en cine y la de teatro. Existen varias, y hoy vas a conocer algunas, por ejemplo, en el teatro se pide hacer los movimientos muy marcados y en el cine, por lo general, los gestos son más cotidianos e introspectivos. En el teatro, el espectador ve siempre al actor de cuerpo entero, puesto que lo tiene frente a sí.

Comparativamente, en el cine se puede hacer uso de diferentes planos con la cámara para ver situaciones específicas del personaje.

La voz en teatro debe alcanzar hasta la última fila de la sala, por otro lado, en el cine el intérprete debe cuidar, en cada movimiento, la limpieza de la voz que sale de su micrófono, en teatro, el actor cuenta con un espacio que habrá de habitar con sus movimientos según marcaje del director.

En cine el actor depende del enfoque de la cámara, por lo que, el rango de movimientos depende de la toma.

Los gestos en teatro deben ser amplios, extendidos e incluso exagerados, en cambio, en cine cualquier gesto fársico se ve extraño e incluso dependiendo de la toma, podría ser de mal gusto.

Otro elemento que hay que debes tomar en cuenta es que en teatro, el actor interactúa con el público en vivo, recibe sus estímulos y energía. En cine el actor, no puede interactuar con su público pues la actuación es para una cámara.

En el Teatro no es posible editar, es decir, es un hecho que debe hacerse en vivo, sin cortes, por eso se ensaya una obra de teatro previamente durante varios meses, en cambio, en cine, una escena se puede repetir varias veces y grabar en desorden, pues cómo todo queda guardado, la película se recorta y pega en otro momento, a eso se le llama edición.

Es importante saber cómo cada lenguaje tiene sus especificaciones y su técnica específica para llegar a un buen resultado. Las manifestaciones artísticas son siempre una forma de ver la vida, por eso en el cine y el teatro, así como, en otras artes, se usan definiciones como “perspectiva”, “enfoque”, “encuadre”. Eso significa que siempre se escoge un momento, entre muchos para contar la historia. En el cine se escogen los momentos más extraordinarios de la historia de un personaje.

Y como estamos hablando de dos formas de expresión, siempre debemos tener presente que cada una tiene sus particularidades. Todo depende de los lentes con que se mire.

Cuando trasladamos la misma historia a otra plataforma, es decir, de cine a teatro o de teatro a cine estamos frente a un ejercicio de adaptación.

La adaptación es una tarea muy importante para contar la historia que se pretende.

En la sesión anterior reflexionaste sobre la música en el teatro, ahora con tu imaginación viaja en el ferrocarril de las artes, la música la podemos adaptar al cine o al teatro para reforzar el sentido de lo que se quiere decir. ¿Te gustaría hacer un breve ejercicio con la música?

Escucha el audio siguiente y piensa cómo se puede adaptar a una obra de teatro o al cine.

Audio Mix Clásica. mp3

Aprendiste que, aunque la música y el teatro son géneros dramáticos, también tienen diferencias importantes.

Tienen fuertes similitudes, pues los dos son géneros en los que el lenguaje es la ACCIÓN. ¡Los dos son espectaculares, maravillosos, divertidos! Y sobre todo fuente de información y conocimiento. Para realizar la adaptación de una obra de cine o de teatro, considera responder las siguientes preguntas, ¿Qué elementos deberías considerar? ¿Qué tipo de música utilizarías para crear ambientes? Y ¿Qué elementos de la expresión corporal y tonos de voz deberías utilizar para la interpretación de los personajes?

El Reto de Hoy:

Elige un cuento que te agrade mucho y con lo que hoy aprendiste, adáptalo a una obra de cine o de teatro, luego compártelo con alguien cercano y explícale lo que hiciste.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.