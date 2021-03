Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 24 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del miércoles 24 de marzo del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del miércoles 24 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy miércoles 24.

APRENDE EN CASA – CIVISMO: Respetar las normas permite una convivencia armónica

Aprendizaje esperado: Analiza críticamente si las normas de convivencia que se establecen en los diversos contextos a los que pertenece están sustentadas en principios éticos, la justicia y el bien común.

Énfasis: Analiza normas de convivencia cotidianas para identificar los principios éticos que les subyacen y cómo contribuyen al bien común.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás críticamente si las normas de convivencia que se establecen en los diversos contextos a los que pertenece.

Identificarás los principios éticos que les subyacen y cómo contribuyen al bien común.

¿Qué hacemos?

¿En estos días te has sentido cansada o cansado, porque tu mamá y papá te despertaron muy temprano? ¿A qué hora te despertaron? ¿te has dormido muy tarde?

Seguramente en tu casa hay normas que se deben cumplir, como la hora en la que debes ir a dormir o la hora en la que debes levantarte para cumplir con tus actividades.

Si te estas quedando dormido, vas a realizar algunos ejercicios para despertarte y poder comenzar con el repaso.

Estírate, mueve los hombros la cabeza, brincar, etc., como activación para despertar, duración 1 minuto.

Ya te encuentras activo, comienza con el repaso de la sesión. Leerás algunas frases y mencionarás si es verdadera o falsa, estas frases.

Primera frase: Para resolver los conflictos es necesario discutir, alzar la voz y obligar a las demás personas para que escuchen nuestra opinión o idea.

Respuesta: Falso.

Un desafío requiere estrategias constructivas o caminos inteligentes de solución.

Respuesta: Verdadero

Se construyen estrategias a favor de los desafíos para la humanidad trabajando de manera conjunta y poniendo cada quien de nuestra parte.

Respuesta: Verdadero.

Reducir las emisiones de gases que contaminan nuestro planeta es tarea únicamente del gobierno.

Respuesta: Falso. Porque es tarea de todas y todos.

Una de las estrategias que podemos realizar para el gran desafío del cambio climático es utilizar aparatos que ahorren energía.

Respuesta: Verdadero

Regresando a tema de las normas en tu casa, cuando no respetas la norma de tu casa sobre los horarios para dormir y despertar y cuando no lo haces puede perjudicarte en tu propia persona o en la convivencia con los demás.

En este caso, al desvelarte, afecta el sueño y también la convivencia pacífica con las personas adultas que te cuidan, con quienes te molestas por algo que le pareció injusto, cuando te despiertan.

Las normas son indicaciones que se deben seguir, o a las que se deben ajustar las conductas. En muchos lados hay normas, por ejemplo, en la escuela, en la casa, en el transporte público, en los deportes, en los centros comerciales, en los cines, en el trabajo, en la calle, en fin, en todos lados existen estas reglas propias que si no se siguen pueden causar algo peligroso.

En tu caso es probable que siempre te digan que hay reglas que debes respetar y una de ellas es participar en las actividades del hogar.

En la siguiente actividad, lee algunas situaciones y las tienes que clasificar en tu cuaderno. Del lado derecho las que consideres injustas y del lado izquierdo las que consideres justas y tienes que justificar el porqué de tu clasificación.

Esperar la indicación del semáforo para cruzar la calle. Ignorar al maestro o maestra mientras expone su clase. Que los miembros de la familia contribuyan en las actividades de limpieza del hogar. Conductores y conductoras ignoran el límite de velocidad al manejar. Platicar dentro de la biblioteca. Hacer trampa en los juegos para ser las ganadoras y ganadores siempre. Mantener limpio y ordenado mi cuarto. Colaborar cuando alguien me pide ayuda. Devolver el golpe si alguien me pega. Estudiar y prepararme para mis exámenes

Son muchas normas que existen y que a veces no se respetan.

Cuando sucede algo, que te hace sentir mal, o que te enojes por no respetar las reglas, platica lo que pasó y cómo te sentiste; y también debes escuchar, para que llegues a un acuerdo que sea justo para todas las partes.

Por ejemplo, puedes empezar a hacer las tareas temprano para tener tiempo de hacer otras actividades y no dormirte tan tarde.

Observa el siguiente video, es un resumen de todo esto.

“POR QUÉ EXISTEN LAS REGLAS”

https://youtu.be/2hpEqD5RxXE

¡Si respetas las reglas, todas y todos salen ganando!

En los espacios donde convives existen distintas normas, para establecer límites razonables. Las normas guían y orientan en lo que haces, te ayudan a defender tus derechos y cuidar los de las demás personas. Por ejemplo, si no se obedecen las señales de tránsito o los letreros de peligro en la calle, se corre el riesgo de dañarte y dañar a otras personas.

Respetar las normas permite una convivencia armónica.

¿Qué observas en la imagen?

Hay un tractor, una bicicleta y una motocicleta circulando por la misma vía y dos personas intentando cruzar, pero se les impide el paso.

¿qué indicaciones deberían cambiarse y por qué?

En primer lugar, se debería cruzar el señalamiento del tractor porque es un vehículo que no está destinado para circular por vías donde circulan otro tipo de vehículos.

También habría que quitar las bicicletas, porque ya hay carriles exclusivos para ellas. De esta manera se evitan accidentes, en las ciclovías, o ciclopistas, pueden circular libremente sin temor a que ocurran situaciones no agradables.

Y, por último, como permitido el señalamiento de las personas siempre y cuando sea un cruce peatonal, el semáforo se encuentre en rojo para los vehículos y, estén detenidos, pueden transitar libremente.

Pero, las personas que van caminando, también deben respetar los señalamientos y buscar lugares seguros de cruce que no expongan la integridad.

Y así puedes saber que las normas existen para mantener una buena convivencia.

Se tiene que estar alerta cuando una norma no se aplica correctamente. ¿Qué harías en este caso? ¿A quién o quiénes acudirías?

La mejor opción es dialogar con la autoridad o autoridades correspondientes. Por eso debes identificar a quién dirigirte en los diferentes espacios en los que te encuentras. Actuar con respeto y aplicando las normas que están de por medio.

Y para concluir con esta sesión, recuerda lo que has aprendido:

Aprendiste que las normas son principios valores o reglas que se siguen para ser felices y no sólo eso, sino también para convivir en armonía respetando los derechos humanos y con justicia.

Hay situaciones que a veces se cree que no son justas como cuando te despiertan a cierta hora, o porque te piden ayuda en las labores de la casa, pero es importante entender que todos y todas deben cumplir las normas y ayudar en lo que puedan para que las actividades sean equitativas.

Y recuerda que conversando se puede llegar a grandes soluciones.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: ¿Cuál es la capacidad de un cuerpo?

Aprendizaje esperado: Compara el volumen de dos o más cuerpos, ya sea directamente o mediante una unidad intermediaria.

Énfasis: Diferenciar los conceptos de volumen y capacidad

¿Qué vamos a aprender?

Compararás el volumen de dos o más cuerpos, ya sea directamente o mediante una unidad intermediaria.

Diferenciarás los conceptos de volumen y capacidad

¿Qué hacemos?

Retomarás las situaciones de la sesión anterior para continuar con el estudio del volumen de los cuerpos, particularmente de los que tienen forma de prismas rectangulares. ¿Recuerdas las cajas con las que estuviste trabajando ayer?

Fueron cajas pequeñas que necesitabas para formar una caja más grande que ocupara el mismo espacio que tu caja modelo. Hasta encontraste una manera de saberlo sin necesidad de tener todas las cajas, sino haciendo algunos cálculos.

Esto es lo que se conoce como volumen de un cuerpo, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo.

En la sesión anterior, encontraste el número de cajas iguales que necesitas para ocupar el mismo espacio que un objeto tiene. En ese caso, usaste como caja modelo la cajuela de un automóvil y observaste cuántas cajas de diferentes tamaños podían caber en ella.

Tienes así un ejemplo real de que hay más de un posible valor a la hora de establecer la medida del volumen de cuerpo, pues depende de la unidad que se utilice para medirlo.

¿Son lo mismo el espacio que ocupa un cuerpo y el espacio que contiene un cuerpo hueco?

Por ejemplo, un librero, ¿qué espacio ocupa? ¿y es el mismo espacio que contiene para colocar los libros u objetos en él?

Eso es lo que tienes que reflexionar y expliques si es lo mismo y por qué lo piensas así o, en caso contrario, por qué no es así.

Por lo que aprendiste en la sesión de ayer, la respuesta es NO, que no es lo mismo el espacio que ocupa un cuerpo; que el espacio que contiene un cuerpo hueco. Ya que el espacio que un cuerpo ocupa, siempre lo va a ocupar, no importa la manera en que se coloque. En el caso del espacio interior, cuando hay hueco, puede ser distinto.

No es lo mismo el espacio que ocupa un cuerpo que el espacio que contiene un cuerpo hueco. El espacio que un cuerpo ocupa siempre lo va a ocupar, a esto se le llama volumen.

Otro ejemplo, imagina que la caja primero si estaba abierta y luego si estaba cerrada y yo no la puedes abrir, si está abierta le puedes meter cosas y ese es el espacio que tiene, en cambio, si está cerrada, no puedes meter cosas, pero sigue ocupando el mismo espacio.

Lee una historia de Alejandra, conoce lo que le hizo su hermana Paty.

“Fuimos de vacaciones a la playa el año pasado, y a Paty le gustó tanto la arena que decidió llevarse una poca a la casa, entonces se le ocurrió que la caja donde traía sus zapatos le podría servir para guardar la arena, ya que el espacio que ocupa la caja en el coche no cambiaría y, si la llenaba de arena, mis padres no se darían cuenta cuando la colocará en la cajuela. Esta ocurrencia es fantástica pensó Paty, pero tenía que estar muy atenta cuando metiéramos las cosas al coche para que mi papá no la encontrará”.

¿Crees que eso pudo hacerlo o no pudo y por qué?

“Lo que paso fue que Paty espero a que mi papá guardará las cosas y llegó con su caja.

Mi papá, le dijo: dámela para colocarla como la traíamos. Pero Paty contestó: yo la meto papi. Lo cual, le pareció extraño a mi papá, así que le insistió en que le pasara la caja y a Paty le dio miedo de que la descubrieran y se enojara mi papá.

Así que ella salió con su caja y la colocó en el lugar donde le correspondía, pero mi papá le dijo: no la acomodaste bien, y al querer moverla, algo pasó… su caja se sentía más pesada que cuando traía ahí sus zapatos, y mi papá hizo una cara de enojo y Paty se puso nerviosa y entonces mi papá le preguntó: ¿qué hay ahí dentro? Paty finalmente le dijo a mi papá lo que había hecho y él le respondió que no hiciera cosas a escondidas, que tuviera la confianza de hablar las cosas y preguntar. “

Este ejemplo es muy bueno, pues efectivamente la caja de zapatos ocupa el mismo espacio y siempre va a ocupar el mismo espacio, lo único que cambió fue el contenido que tenía la caja y eso hizo la diferencia.

Si el papá de Alejandra y Paty no hubiera tratado de acomodar bien la caja no se hubiera dado cuenta lo que había dentro y lo más importante es que puedes identificar una propiedad que tienen los cuerpos cuando tiene un espacio que es hueco y te permite servir como recipientes o contenedores. Se le llama capacidad

La caja de zapatos de Paty ocupa el mismo espacio, es decir, tiene el mismo volumen siempre, sin importar lo que tenga adentro. Su volumen no cambia, aunque este con los zapatos nuevos de Paty o llena de arena. Y lo que le cabe se conoce como capacidad de la caja.

Es el espacio que ocupa la caja no varía, pues siempre es el mismo volumen, lo que puede variar es su capacidad y también el peso. Estas tres son propiedades físicas o cualidades que tienen los cuerpos y es posible medirlas. Este nuevo aprendizaje es muy interesante. El volumen y la capacidad no son lo mismo. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. La capacidad es el espacio que contiene un cuerpo hueco.

Un ejemplo que te permita distinguir entre un concepto y otro. Para ello observa la siguiente tabla que es parte de la ficha técnica de una automóvil. Este modelo tiene varias versiones y en algunas cambian sus dimensiones.

Los de la versión Platinum y Exclusive son más altos que los de las versiones Sense y Advance.

Tienen 10 mm más de alto. ¿Qué unidad de medida se utiliza para indicar las dimensiones de largo, ancho y alto del automóvil?

En esta imagen las tres medidas están en milímetros, pero tienen la equivalencia a centímetros, luego a decímetros y a metros.

¿Qué unidad de medida se utiliza para señalar la capacidad de la cajuela del automóvil?

Se utiliza el litro. ¿pero el litro no se utiliza solamente para el agua?, y eso es porque el agua es el referente más cercano para la capacidad de un contenedor, pero en general, la capacidad es la cantidad de “algo” que le puede caber a un recipiente. Piensa en algunos recipientes que conozcas.

Las botellas de agua, el tanque de la gasolina en un coche, las cajas donde se guardaron los libros que se van a donar a la biblioteca, las latas de comida.

Identifica que todas contiene algo dentro. Eso que permite que tengan algo dentro de ellas se conoce como capacidad. Y ¿cuál es el peso del automóvil en la versión básica?

.

Observas que según lo que quieras medir se usan diferentes unidades. En el volumen se usaron milímetros, que puedes convertir en metros, centímetros, etc. Para la capacidad se usaron litros, que también tienen otras equivalencias y para el peso se usaron kilogramos que ya has usado también algunas de sus equivalencias.

De acuerdo con lo que quieras medir, será la unidad que ocupas.

Pero además de distinguir con qué unidad se mide, ¿te quedó clara la diferencia entre volumen y capacidad?

Recuerda que el volumen es el espacio que un cuerpo ocupa y la capacidad es el hueco o espacio que tiene dentro para contener algo.

Por hoy has concluido con esta clase.

El Reto de Hoy:

Para reforzar el aprendizaje del día de hoy; lo puedes realizar junto con algún familiar. Resuelvan la Consigna 2 del desafío 47, de la página 99

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm?#page/99

Trata de conseguir los materiales y realiza este desafío y contáctanos para decirnos que estrategias usaste para resolverlo y si tienes alguna duda le puedes preguntar a alguien de su familia o a su maestro o maestra.

Otro reto, ¿será posible que en algunos casos el volumen y la capacidad sean iguales? Piensa y trata de dar respuesta a este reto.

Y con este reto termina la sesión de hoy.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Reflexionando en torno a las particularidades de las cartas de opinión

Aprendizaje esperado: Lee cartas de opinión publicadas en medios impresos.

Identifica la estructura de las cartas de opinión.

Énfasis: Conoce formas de adaptar el lenguaje según el destinatario, y distingue el uso de verbos y expresiones para reportar hechos y opiniones.

Identifica las diferencias entre expresar una opinión y referir un hecho, y reconoce algunas de las principales características de las cartas formales y de opinión.

¿Qué vamos a aprender?

Leerás cartas de opinión publicadas en medios impresos.

Conocerás formas de adaptar el lenguaje según el destinatario, y distingue el uso de verbos y expresiones para reportar hechos y opiniones.

Identificarás las diferencias entre expresar una opinión y referir un hecho, y reconoce algunas de las principales características de las cartas formales y de opinión.

En esta sesión vas a continuar trabajando con la práctica social del lenguaje 9: escribir cartas de opinión para su publicación.

Además, podrás comenzar a planear tu carta.

¿Qué hacemos?

En la próxima sesión planearás la escritura de la carta de opinión. Pero antes de llegar a eso continúa leyendo y analizando cartas y reflexionando sobre algunas de sus particularidades.

Los materiales que vas a necesitar para esta sesión son los siguientes:

Cuaderno,

libro de texto de español,

Lápiz, pluma, o lápices de colores

y, de ser posible, un diccionario;

Recuerda tener tu diccionario siempre a la mano, durante esta sesión y también al leer o al estudiar otras asignaturas. Una sugerencia es que no sólo investiguen las palabras que buscas aquí en tus sesiones. Piensa que el conocimiento profundo de la lengua permite expresarse con mayor precisión y claridad, entre otras cosas.

El texto literario que hoy vas a leer, son unos cuentos cortos “Natación” y “La montaña”, del escritor cubano Virgilio Piñera.

Hace un par de meses leíste el cuento “La caída”, del mismo Piñera. Lee los cuentos, “Natación” y “La montaña”

Natación

He aprendido a nadar en seco. Resulta más ventajoso que hacerlo en el agua. No hay el temor a hundirse pues uno ya está en el fondo, y por la misma razón se está ahogado de antemano. También se evita que tengan que pescarnos a la luz de un farol o en la claridad deslumbrante de un hermoso día. Por último, la ausencia de agua evitará que nos hinchemos.

No voy a negar que nadar en seco tiene algo de agónico. A primera vista se pensaría en los estertores de la muerte. Sin embargo, eso tiene de distinto con ella: que al par que se agoniza uno está bien vivo, bien alerta, escuchando la música que entra por la ventana y mirando el gusano que se arrastra por el suelo.

Al principio mis amigos censuraron esta decisión. Se hurtaban a mis miradas y sollozaban en los rincones. Felizmente ya pasó la crisis. Ahora saben que me siento cómodo nadando en seco. De vez en cuando hundo mis manos en las losas de mármol y les entrego un pececillo que atrapo en las profundidades submarinas.

La montaña

La montaña tiene mil metros de altura. He decidido comérmela poco a poco. Es una montaña como todas las montañas: vegetación, piedras, tierra, animales y hasta seres humanos que suben y bajan por sus laderas.

Todas las mañanas me echo boca abajo sobre ella y empiezo a masticar lo primero que me sale al paso. Así me estoy varias horas. Vuelvo a casa con el cuerpo molido y con las mandíbulas deshechas. Después de un breve descanso me siento en el portal a mirarla en azulada lejanía.

Si yo dijera estas cosas al vecino de seguro que reiría a carcajadas o me tomaría por loco. Pero yo, que sé lo que me traigo entre manos, veo muy bien que ella pierde redondez y altura. Entonces hablarán de trastornos geológicos.

He ahí mi tragedia: ninguno querrá admitir que he sido yo el devorador de la montaña de mil metros de altura.

Piñera, Virgilio, Cuentos fríos, México, Lectorum, 2006, pp. 123 y 124.

¿Qué te pareció “Natación” y “La montaña”? Para algunos van a creer que son un poco raros… ¿Nadar en seco? ¿Comerse una montaña? Son un poco peculiares. A otros les resultan muy atractivos, no sólo por la manera en que están escritos, sino también por las historias e imágenes descritas por los narradores.

¿Qué es lo que hace el narrador de “Natación” para explicar por qué prefiere “nadar en seco”? Lo que hace el narrador del cuento es argumentar. Aunque las opiniones mediante las cuales explica por qué considera que es mejor nadar en seco que en agua resulten peculiares. Por ejemplo:

“No voy a negar que nadar en seco tiene algo de agónico. A primera vista se pensaría en los estertores de la muerte”.

¿Sabes qué significa eso de “los estertores de la muerte”? Busca en el diccionario la “estertor” para conocer su significado.

Estertor

1. Respiración anhelosa, generalmente ronca o silbante, propia de la agonía y del coma.

2. Ruido de burbuja que se produce en ciertas enfermedades del aparato respiratorio y se percibe por la auscultación.

Al hablar de “los estertores de la muerte” el narrador del cuento está aludiendo a ciertos ruidos respiratorios surgidos en condiciones particulares como la agonía y, en este caso, el nado en seco.

Volviendo al cuento “Natación”. ¿Te percataste de que el narrador no sólo expresa opiniones, sino que también refiere hechos?

Los va intercalando. El párrafo inicial, por ejemplo, arranca del siguiente modo: primero refiere un hecho: “he aprendido a nadar en seco”; luego expresa una opinión: “Resulta más ventajoso que hacerlo en el agua”; y después vuelve a referir otro hecho derivado del primero: “No hay el temor a hundirse pues uno ya está en el fondo”.

He aprendido a nadar en seco. Resulta más ventajoso que hacerlo en el agua. No hay el temor a hundirse pues uno ya está en el fondo […].

¿Y cómo distinguiste los hechos? Son situaciones, eventos, acciones y/o acontecimientos verificables por medio de los sentidos, porque se trata de algo objetivo, como decir: “He aprendido a leer”, o, como en el caso del cuento: “He aprendido a nadar en seco”, y “No hay el temor a hundirse pues uno ya está en el fondo”, lo cual nadie se atrevería a poner en tela de juicio, pues a causa de la gravedad, en una alberca vacía uno siempre estará en el fondo.

¿Y cómo diferencias los hechos de las opiniones?

Las opiniones, a diferencia de los hechos, son expresiones de los pensamientos, sentimientos y emociones, las cuales surgen, precisamente, de los hechos mismos.

Y ya que estas distinguiendo hechos de opiniones, si lees al final de “Natación”, la última frase es la que, le proporciona mayor magia al cuento, porque el narrador enuncia como un hecho algo que no podría ser verificable en un mundo como el nuestro:

“De vez en cuando hundo mis manos en las losas de mármol y les entrego un pececillo que atrapo en las profundidades submarinas”.

Esta frase constituye una especie de pasadizo hacia un mundo ficcional que resulta muy parecido al mundo que habitas día con día. Quizá su atractivo surja, precisamente, de ese engañoso parecido.

Ocurre algo similar en “La montaña”, donde el narrador mezcla hechos verificables con opiniones que pretenden persuadir al lector, para convencerlo de que lo que dice es verdad, aunque esto último resulte un poco loco; por ejemplo:

“La montaña tiene mil metros de altura. He decidido comérmela poco a poco. Es una montaña como todas las montañas: vegetación, piedras, tierra, animales y hasta seres humanos que suben y bajan por sus laderas”.

Aunque en “La montaña” a diferencia de en “Natación”, las opiniones son demasiado descabelladas, extremas, resulta muy difícil creer que en un mundo como en el que vives, alguien pueda siquiera pretender comerse una montaña ¡y de mil metros de altura!

De cualquier forma, la magia surge, en parte, del hecho de que el mundo del cuento es sospechosamente parecido al nuestro y, al mismo tiempo, diferente. Esa vacilación entre ambos mundos y entre los hechos concretos y las opiniones descabelladas vuelven atractiva la narración.

¿Ahora ya quieres leer más cuentos de Virgilio Piñera?

Llegó el momento de dejar de lado los cuentos para leer y analizar otra clase de texto: una carta de opinión. Para ello, trata de identificar las opiniones emitidas por el autor, así como el inicio, el cuerpo y el cierre de la carta.

Mente y cerebro. Opinión. Cartas de los lectores

Revista SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2018

Despertador interior

Markus Topel, Darmstadt (Alemania): Desde hace unos años soy suscriptor y entusiasta lector de Mente y cerebro. Sin embargo, el artículo «¿Por qué a veces nos despertamos poco antes de que suene el despertador?» [por Hans-Günter Weess en Mente y cerebro no. 93, 2018] me decepcionó. El artículo de Weess no responde la cuestión que se plantea en el título. En cambio, explica muchas cosas interesantes, pero irrelevantes para la pregunta y, finalmente, concluye con una simple exposición del fenómeno. Además, la afirmación sobre que la hormona cortisol es la responsable de nuestro despertar tampoco explica por qué dicha hormona se libera poco antes de las seis de la mañana.

Mente y cerebro. Opinión: “Cartas de los lectores”, en: https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/psicologa-para-la-paz-758/cartas-de-los-lectores-despertador-interior-17103 (Recuperado el 04 de febrero de 2021).

¿Identificaste las opiniones del autor? El autor de la carta manifiesta las razones por las que lo decepcionó la lectura de un artículo publicado en la revista Mente y cerebro.

Observa las líneas subrayadas con azul el autor de la carta explica las razones por las que la lectura del artículo “¿Por qué a veces nos despertamos poco antes de que suene el despertador?” lo decepcionó. Mira:

Es claro su argumento: “no responde la cuestión que se plantea en el título”, y, en cambio, explica otros asuntos en la parte resaltada con gris; además, por lo dicho por el autor de la carta, en el artículo también se omite una idea central, la relacionada con la hormona cortisol.

¿Identificaste los diferentes momentos de la carta, es decir, sus apartados: entrada, cuerpo y conclusión?

Vuelve a leer el texto e identifica los distintos apartados de la carta, tú vayas señalándolos en voz alta.

El inicio es la primera frase, la subrayada con verde, donde el autor contextualiza su opinión explicando que: “Desde hace unos años soy suscriptor y entusiasta lector de Mente y cerebro”.

El cuerpo, por su parte, es donde se explica el meollo de la carta: la opinión del autor, la que se señaló hace un momento y que está subrayada con amarillo.

Y la conclusión es el último segmento de la carta, donde el autor argumenta su opinión. El texto resaltado con rosa.

¿Cómo sentiste el ejercicio? ¿crees que la carta estaría escrita del mismo modo si el destinatario fueran niños y niñas por tratarse de la carta de opinión publicada en una revista infantil, y no, como en este caso, una revista de divulgación científica?

El lenguaje de la carta debe pensarse y adaptarse en función del destinatario y, como dices, no sería lo mismo dirigirse a los lectores de una revista de divulgación científica que a una infantil.

En tu libro de texto de Español, resuelve los ejercicios propuestos en las páginas 114 y 115.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/114

Son como el que acabas de realizar. El propósito es, primero, identificar las opiniones de los autores de las cartas que ahí se reproducen y, luego, reconocer la estructura de los textos y las funciones de sus apartados.

Una sugerencia, primero realiza esos ejercicios para fortalecer tus aprendizajes. Eso te facilitará la escritura de su carta de opinión en las siguientes sesiones.

Ahora, realiza un ejercicio de reflexión sobre las principales características de las cartas de opinión, en particular a las marcadas en la tabla de la página 116 de tu libro de texto de Español.

Reflexiona sobre las cartas de opinión que has leído en la sesión mientras vas llenando la tabla.

¿Cuál es el propósito de las cartas de opinión?

¿Qué tipo de contenido se aborda?

¿Cómo es el lenguaje?

¿Qué clase de recursos suelen emplear los autores de las cartas para expresar sus opiniones?

¿Podrías decir cómo es la estructura del texto?

¿Qué tipo de trama suelen tener las cartas?

Compara tus respuestas con la siguiente tabla, con sus respectivas respuestas.

Carta de opinión Propósito Crear conciencia, denunciar y opinar sobre temas específicos. Contenido Se abordan temas muy diversos, vinculados con la información publicada en el medio escrito de comunicación en sí o con algún hecho noticioso referido ahí. Lenguaje Formal (claro, preciso, accesible) Recursos En general, se trata de exposiciones argumentativas, donde primero se exponen diversos hechos y opiniones, y luego se sustenta lo dicho por medio de argumentos. Estructura Suelen componerse de un inicio, un cuerpo y un cierre; asimismo, poseen otros elementos, como lugar, fecha, título, destinatario y firma. Tipo de trama Tienden a poseer una trama argumentativa, la cual primero plantea tanto un tema particular a tratar como la perspectiva del autor, quien después respalda su perspectiva por medio de argumentos.

Esto ha sido todo por esta sesión, pero la próxima semana iniciarás con la escritura de la carta de opinión.

Recuerda que en esta sesión aprendiste a identificar las diferencias entre expresar una opinión y referir un hecho, por haber reconocido las opiniones y la estructura de las cartas de opinión, y por haber reflexionando sobre algunas de las principales características de ese tipo de cartas.

El Reto de Hoy:

Antes de la próxima sesión, lee y analiza todas las cartas de opinión que puedas de la manera en que lo has hecho en las sesiones y como lo propone tu libro de texto. Eso te facilitará, la próxima semana, la escritura de una carta de opinión.

También reflexiona y dialoga con tus familiares la siguiente pregunta:

“¿Cuál es la importancia de que en diferentes medios exista un espacio para la opinión del público?”

La próxima sesión reflexionarás sobre el asunto.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

APRENDE EN CASA – ARTES: ¡Qué se abra el telón… siempre!

Aprendizaje esperado: Identifica y visita monumentos, zonas arqueológicas, museos o recintos culturales (locales o estatales) para explorar su patrimonio y ejercer su derecho a la cultura.

Énfasis: Valora la riqueza patrimonial que representan los recintos culturales: el valor del edificio teatral.

¿Qué vamos a aprender?

Identifica y visita monumentos, zonas arqueológicas, museos o recintos culturales (locales o estatales) para explorar su patrimonio y ejercer su derecho a la cultura.

Valora la riqueza patrimonial que representan los recintos culturales: El valor del edificio teatral.

¿Qué hacemos?

Has leído la obra teatral “Romeo y Julieta” de William Shakespeare. ¿Conoces a los protagonistas de la obra de teatro?

Romeo y Julieta escrita por William Shakespeare, y son una de las parejas más famosas.

Sabes que los espacios teatrales en el mundo son lugares mágicos donde han desfilado tantos y tantos personajes de todas las épocas. Cierra los ojos y trata de imaginar que se abre el telón de cualquier teatro, y ahí están los personajes de la literatura contando su historia:” Don Quijote”, “Simbad el marino”, y seguramente ahí también están Romeo y Julieta.

México es un país rico en cultura y tiene recintos teatrales, bellos. ¡Asombrosos! Hay joyas arquitectónicas a lo largo y ancho del país. ¿Te gustan los edificios teatrales de todo México?

Visita algunos de la Ciudad de México. ¡realiza un viaje por el Centro Cultural del Bosque, observa detenidamente por si encuentras a Romeo por alguna de sus butacas.

Algunos de los edificios teatrales son:

Sala Centro Cultural del Bosque.

Sala Xavier Villaurrutia.

Teatro del Bosque Julio Castillo.

Teatro de la Danza.

Teatro El Galeón Abraham Oceransky.

Teatro El Granero Xavier Rojas.

Teatro Orientación.

Edificios teatrales.

Material INBAL, Créditos en el video.

En cualquiera de estos lugares sería un honor actuar y representar alguna obra de teatro como puede ser Romeo y Julieta.

¿Conoces el teatro de Bellas Artes? ¿Antes de la pandemia lo habías visitado? ¡Es un placer recorrer esos edificios que son patrimonio artístico invaluable! ¡Conoce a conocer más sobre el Palacio de Bellas Artes!

Patrimonio Artístico – Palacio de Bellas Artes (INBAL)

Lugares del teatro.

Material INBAL, Créditos en el video

Es un lugar majestuoso, te imaginas caminar por: Las butacas, el escenario, el paso de gato, la cabina, la taquilla, camerinos, lobby, etc.

Visitar el teatro vives su magia en vivo y a todo color.

Recuerda que son las autoridades sanitarias las que pueden decir cuándo es seguro regresar a estas salas, entonces, ¡Visita el teatro con la familia y valorará y cuida mucho estos edificios que son orgullosamente nuestros!

Observa el siguiente video y conoce al especialista teatral Andrés Castuera, quien menciona de la importancia de fomentar el teatro.

Cápsula Andrés Castuera.

Sigue los consejos del especialista y realiza una obra de teatro en casa. Imagínate actuando intensamente:

– “Niega a tu padre y rehúsa tu nombre o, si no quieres, júrame tan sólo que me amas, y dejaré yo de ser una Capuleto”

– ¡Ya no puedo más me voy a rendir! ¡No soy nadie sin mi Romeo!

– “No te rindas, el destino cruel parece, pero no pierdas la esperanza”

Para actuar tu obra de teatro puedes caracterizarte como Julieta o como cualquier otro personaje, realiza un viaje con ayuda de la imaginación y del internet para conocer los recintos teatrales más importantes y descubre su valor histórico-cultural, así como arquitectónico.

En esta sesión conociste los teatros del Centro Cultural del Bosque y el Palacio de Bellas Artes, ambos en la capital.

Por hoy se ha concluido con esta sesión de artes.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

