Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 25 de marzo

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del jueves 25 de marzo del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del jueves 25 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy jueves 25.

APRENDE EN CASA – CIENCIAS NATURALES: Cambios permanentes de los materiales

Aprendizaje esperado: Caracteriza e identifica los cambios temporales y permanentes en algunos materiales y fenómenos naturales del entorno.

Énfasis: Identifica las características generales de los cambios permanentes en los materiales (cambios en composición) cocción y descomposición de alimentos, combustión y oxidación.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las características generales de los cambios temporales y permanentes en los materiales, cambios en composición: cocción y descomposición de alimentos, combustión y oxidación.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a estudiar los cambios o transformaciones permanentes de los materiales, para comprenderlas mejor, recuerda un poco lo que aprendiste en la sesión pasada.

Conociste las transformaciones temporales de los materiales y las características a estas transformaciones temporales.

Son cambios en los que los materiales pueden regresar a su estado inicial, es decir, son esas transformaciones en las que los materiales pueden mezclarse unos con otros y pueden volver a separarse, o bien, pueden cambiar de estado de agregación al ser sometidos a cambios de temperatura, pero el material sigue siendo el mismo y puede regresar al estado inicial.

Por ejemplo, cuando mezclas agua con sal, se forma una disolución, y aunque parezca que no se pueden separar, puedes calentar la mezcla para evaporar el agua y dejar la sal en el recipiente.

Los componentes de la mezcla quedan como estaban antes, ahora bien, en ocasiones cuando se mezclan sustancias o materiales, pareciera que el cambio no es temporal, y que cambia por completo la composición inicial de lo que se combina.

Esto es lo que vas a estudiar en la sesión de hoy. ¿Has observado cómo cambian algunos materiales en la naturaleza? ¿Has notado que los materiales se transforman con el paso del tiempo o por acción del ambiente, de manera irreversible? Por ejemplo, ¿Qué sucede cuando la comida se deja a la intemperie? Cambia, comúnmente le dicen que “se echa a perder”, pero en realidad se transforma, se descompone. Y ya que cambió, ¿Puede volver a cambiar para estar como antes?

No, ya que “se echó a perder”, la comida no se puede recuperar. Si eso fuera posible, no habría desperdicio de comida y hambre en el mundo. ¿Qué pasa con la masa de las tortillas una vez que ponen éstas en el comal? ¿Puedes volver a tener la masa como estaba antes?

No, una vez que se coció la masa y la tortilla está hecha, ya no puedes recuperar la masa, ya no es igual. ¿Cambió la consistencia de la masa? ¿Su composición? Sí, porque ya no es masa. ¿Qué pasa si la dejas en el comal durante mucho tiempo? Se tuesta, se hace dura. Se puede quemar y convertirse en carbón. Y, ¿ese carbón puede volver a ser tortilla? No. Ese carbón es diferente a la tortilla y a la masa original.

Y cuando dejas un objeto que contiene hierro bajo la lluvia, por ejemplo, una bicicleta, ¿qué le puede pasar al metal? Se empieza a oxidar, y cuando ya paso eso, ¿El metal puede volver a su estado original?

Pues se puede lijar, para quitar el óxido y se ve casi igual, es casi igual porque el óxido que le quita al hierro no va a regresar al estado original. Si alguna vez has observado un coche abandonado o algún “fierro viejo” que esté muy oxidado, habrás podido notar que se empieza a deshacer e incluso pierde tenacidad y se puede romper fácilmente. El cambio que ha sufrido el metal es irreversible.

En todos los casos que se han mencionado la situación es similar. Los materiales han pasado por una “transformación permanente”. Para entenderlo mejor, observa la siguiente imagen.

Una transformación permanente es un cambio en los materiales y en el que éstos ya no pueden volver a su forma o estado original.

Esto sucede por un cambio en su composición cambio químico, a diferencia de las transformaciones temporales donde la composición no se altera cambio físico.

En las transformaciones permanentes se forman nuevas sustancias, y no se puede volver a los componentes originales, es decir, las transformaciones permanentes implican cambios que no se pueden revertir, como los ejemplos del inicio de la sesión y eso es porque la composición de los materiales cambia y se transforma en algo muy distinto, los cambios, en general son muy evidentes y dan algunas pistas del tipo de cambio que ha ocurrido.

Porque los cambios temporales también son muy evidentes, por ejemplo, el hielo es muy distinto al agua líquida y el lodo es muy distinto a un puñado de tierra seca.

Por eso debes tener en cuenta algunas pistas, por ejemplo, con el agua, cuando se vuelve hielo, ¿Se desprende algún olor característico?

No, el agua cuando se vuelve hielo no cambia su olor ni su color de alguna manera sigue siendo transparente, en el lodo sí cambia un poco, el color se vuelve más intenso, pero sólo es el tono dado por la humedad. Cuando se hace lodo, ¿Hay alguna energía que se libere, por ejemplo, en forma de calor?

Cuando presencias un cambio en los materiales, ¿Debes hacerte este tipo de preguntas para saber si es una transformación temporal o permanente? Si, son pistas para identificar una transformación permanente.

Como observas en muchas de esas transformaciones permanentes, puedes detectar aspectos como:

Si hay un cambio en el color del material.

En su olor.

Si al combinarse, estos materiales emiten algún gas o algún tipo de luz.

Si al formarse estas nuevas sustancias, se utilizó o se liberó calor.

Siguiendo estas pistas puedes saber qué pudo ocurrir con los materiales, ¡Es como ser detective!

Y eso es lo que vas a hacer en la siguiente actividad, vas a jugar a los detectives y aprender a identificar estas transformaciones permanentes en la naturaleza y también en la vida cotidiana.

En las transformaciones permanentes se dan “cambios químicos” en los materiales, pero ¿Qué es un cambio químico?

Es un cambio que ocurre en la composición de los materiales, de manera que una vez que se transforman ya no se tiene el mismo material, sino otro u otros diferentes. Por otra parte, en las transformaciones temporales los cambios son físicos, y por eso pueden revertirse.

“CAMBIO FÍSICO = NO SE ALTERA LA COMPOSICIÓN DE LOS MATERIALES”

Como en el caso del agua, que no deja de ser agua, aunque cambie a vapor o hielo, sin embargo, en un cambio químico ocurre un cambio en la estructura del material.

“Cambio químico, ocurre cuando una o más sustancias pasan por un proceso en el que su composición se reorganiza para formar nuevas sustancias”.

¿Qué es lo que entiendes de esta definición? De alguna manera, una sustancia cambia completamente o que dos o más sustancias, al mezclarse, interactúan o reaccionan y forman algo nuevo.

Por eso son útiles las pistas o señales que debes seguir para identificar un cambio permanente:

A menudo puede haber un cambio en el olor o el color de la sustancia, también se puede emitir luz, se pueden liberar gases y generalmente hay intercambio de energía en forma de calor, por ejemplo, cuando enciendes un cerillo, ocurre una transformación en la que se emite luz y calor, y también se liberan gases que forman el humo. En la descomposición de la comida, también se desprenden gases y calor.

A veces, todas las señales se pueden observar al mismo tiempo, pero, en otras ocasiones pasan por etapas o algunas no se presentan o no siempre son evidentes, se tiene que ser muy observador. Si buscas a tu alrededor encontrarás diferentes ejemplos. Puedes ser detective en tu propia casa.

Comienza en la cocina imagina, por ejemplo, un pedazo de carne cruda o una papa. Estos alimentos tienen un olor, un color, una textura particular. Anota esas características en una columna que diga “Antes del cambio”.

Ahora, imagina que asas la carne y las papas en un sartén.

¿Qué pasa cuando se cocinan estos alimentos?

¿Huelen igual después del cambio?

¿Cambiaron de color?

¿Y qué otros cambios tienen?

¿Estuvo involucrado el calor?

¿Se liberó algún gas?

Y la carne y la papa, ¿Pueden volver a estar como al principio, antes del cambio?

Lo mismo sucede cuando se hornea un pastel. Cuando se cocinan los alimentos, se transforman de manera permanente, por lo tanto, todas estas pistas o señales indican que la cocción de los alimentos es un tipo de transformación permanente, al responder estas preguntas puedes llegar a esta conclusión

¿Qué pasa cuando los alimentos como las frutas, se dejan mucho tiempo sin que nadie se los coma? Se echan a perder. Se pudren, se llenan de hongos y huelen mal, esto sucede con el calor y, al entrar en contacto con microorganismos, como bacterias y hongos, se comienza a alterar su composición. ¿Cómo podrías comprobarlo?

¿Hay cambio en el olor de la comida que se echa a perder?

¿Hay cambio en el color?

¿Se emite luz en este cambio?

¿Se emiten gases?

¿Se emite calor, o hay un intercambio de calor?

¿Puede volver a transformarse en alimento fresco?

Sabias que, si haces una composta, y mides la temperatura con un termómetro puedes registrar una temperatura elevada, o sea que sí, ocurre una liberación de calor.

Por lo tanto, puedes concluir que la descomposición de los alimentos es otra transformación permanente.

Hasta este momento ya identificaste dos procesos de transformación permanente.

Otro caso, ¿Qué pasa con una bicicleta si la deja afuera cuando llueve?

Se ha comentado que el metal, es decir el hierro, se oxida, sobre todo si ya se le cayó la pintura. Para estos casos aplica las preguntas a la oxidación.

¿Hay un cambio de color?

¿Hay un cambio de sabor?

Aunque no hay intercambio de calor, ni se emite luz cuando las cosas se oxidan, pero eso no quiere decir que no haya un intercambio de energía a un nivel que no puedes percibir. Para entenderlo mejor, consulta la página 94 de tu libro de texto de Ciencias Naturales.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/94

En el libro te sugiere un experimento muy interesante, que puedes realizar en casa. Se trata de elaborar un circuito eléctrico con dos clavos de hierro, alambre, una batería y tierra húmeda. Una vez armado el circuito debes esperar, aproximadamente dos horas. ¿Qué crees que suceda?

Como es un circuito, tiene que fluir la electricidad de la batería y algo sucederá con los clavos. ¿Se oxidarán?

El mismo término: “oxidación” te da una pista. Para que suceda, se requiere la participación del oxígeno libre para que actúe sobre el metal.

La electricidad rompe las moléculas de agua y libera oxígeno, que entonces actúa sobre el hierro del clavo, provocando la oxidación.

La oxidación es otro tipo de transformación permanente, que ocurre en la naturaleza y a través de la cual se forma una nueva sustancia.

El oxígeno es muy importante para la vida, pero también es un poderoso corrosivo. Analiza otro ejemplo que ya se mencionó, ¿Qué pasa con las cosas que se queman? Por ejemplo, un papel.

¿Cambia el color?

¿Qué pasa durante la transformación?

¿Hay emisión de luz o de gas?

Las cenizas que quedan, ¿pueden volver a ser papel?

Por lo tanto, las cosas que se queman representan otra transformación permanente, tiene un nombre específico para el proceso que hace que los materiales se quemen, ¿Lo recuerdas? Se llama ¡COMBUSTIÓN!

¿Hasta este momento están quedando claras las transformaciones permanentes?

Para comprobarlo, realiza un juego en el que vas a relacionar dos columnas.

Observa la siguiente tabla, en la que vas a encontrar algunos ejemplos y vas a decir si es una transformación temporal o permanente. Si tienes duda, aplica las preguntas clave.

Transformación Ejemplos Temporal Permanente Derretir mantequilla.Mezclar agua con sal.Hacer palomitas de maíz.Mojar una hoja de papel.Preparar arroz con leche.Maduración de una fruta.Hacer cubos de hielo.Hacer una fogata con leña.

En esta sesión aprendiste que las transformaciones permanentes son aquellas en las que los materiales sufren un cambio químico, alterando su composición, en los cuales se suele notar:

Además, en estas transformaciones, se forman nuevas sustancias o materiales y el producto resultante no puede volver a su forma inicial.

También conociste que algunos ejemplos de esas transformaciones y que tienen que ver con procesos de: cocción, descomposición, oxidación y combustión.

El Reto de Hoy:

Busca otros ejemplos de transformaciones permanentes a tu alrededor. Anota los ejemplos en tu cuaderno, con una breve explicación, y coméntalos con tus familiares y su maestra o maestro.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Las lenguas de México

Aprendizaje esperado: Reflexionar sobre la importancia de reconocer legalmente la diversidad lingüística de México.

Énfasis: Elabora un glosario sobre las familias, agrupaciones y variantes lingüísticas de su estado.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre la importancia de reconocer legalmente la diversidad lingüística de México.

Elaborarás un glosario sobre las familias, agrupaciones y variantes lingüísticas de su estado.

¿Qué hacemos?

En esta sesión aprenderás sobre la diversidad lingüística y cultural que nos caracteriza y sobre lo importante que es reconocernos como un país pluriétnico y pluricultural.

¿Te gustaría saber más acerca de los derechos lingüísticos que garantizan el uso pleno de las lenguas indígenas?

Para introducirte al tema, observa los siguientes videos, en los cuales se menciona la riqueza lingüística de México y de un relato en la lengua mazateca.

Lenguas indígenas en México – UNAM Global.

El origen del arcoíris.

https://68voces.mx/mazateco-el-origen-del-arcoiris

Basado en un cuento mazateco de tradición popular. Lengua: Enna (Mazateco) del Norte, Oaxaca

En el programa televisivo se contará con la presencia del maestro Dionisio Demetrio Olivares Gamboa quien dará la clase en la lengua mazateca del estado Puebla, del municipio de San Sebastián Tlacotepec, también contestará algunas preguntas.

¿Su lengua es entonces una de las 16 variantes lingüísticas reconocidas para el idioma mazateco?

Jabina an xu choo, an ngichijku jmi, jkin kuyo jtinina, ku yo cho chito ndo mi noxkinro ku jtin chito xu cho ndo mi tafuu ku noxijtsa.

La lengua mazateca pertenece a la familia lingüística otomangue. Mi variante lingüística se habla en el estado de Puebla en la región de la sierra negra específicamente en el municipio de San Sebastián Tlacotepec al sureste, colindando con los estados de Oaxaca y Veracruz. Como puedes observar en los saludos, aunque es el mismo mazateco, varía entre cómo se habla en Puebla y Oaxaca.

“Saludos en lengua”

Es importante es saber que, aunque oficialmente se llama Mazateco, hay 16 formas diferentes de hablarlo.

Por eso en esta sesión reflexiona sobre la importancia de reconocer legalmente la diversidad lingüística de México y trata de identificar las familias, agrupaciones y variantes lingüísticas del estado.

Ku ngo chotojya ngoda jani ngo chitsajanla akujtin an jtin tu ngotseenni noxinondo xu choto’o Mexiku

¿Te gustaría conocer más sobre esa diversidad lingüística?

Para iniciar con el tema de hoy anota las siguientes preguntas para que más tarde indagues con tus familiares y con tu maestro o maestra e investigues en tus libros de texto o en internet para poder responderlas.

Ngo mo katsiyaa jabi an xu chibá, skanongi xutsani, kitijko ya lo mo yitsali tso mujun, chonongia chitoli’i o tso mujun ngona, totsi an o internet totsini an xu mi moli. Tuku mo chonongia jño china xujun tso jtin an xu mi moli.

A so kinujyo nguka’a xona xu cho an xu jkee, xu mi ta oxu choni kini tsijii.

A yoxkunngi chito xu jke’e an cho.

Amoó skoyoli jma an xu cho jkee chito xu mi ta chiño sayijini ngo ndona nongilii.

Akumo moli tso mii ngondali tajni ndona sa nujko’o jabo an xu nujki, aku’uñii.

¿Alguna vez has escuchado hablar una lengua indígena diferente a la tuya? ¿En dónde?

¿Conoces alguna región de tu estado en donde se hable una lengua indígena diferente a la tuya?

¿Logras diferenciar entre una lengua y otra?

¿Qué experiencias has tenido fuera de su comunidad como hablante de una lengua indígena?

En esta sesión vas a conocer las lenguas de México y algunas de sus variantes y para iniciar lee con atención la siguiente información.

A través de las siguientes imágenes puedes observar algunos rasgos de las personas de los pueblos originarios que existen a lo largo y ancho del país. Son pueblos que poseen sus propias tradiciones, costumbres, vestimenta y lengua.

Cada grupo tiene diferentes manifestaciones según sus formas de pensar, lo que se llama cosmovisión o según en la región donde viven; muchos grupos étnicos viven en la sierra, o en el desierto y un buen porcentaje han migrado a las ciudades desde sus lugares de origen.

Kini xu ya koxi’ini tsisajanla jabi yisan ndo tito’o ngotse’e an xu jton ngojin Mexiku kun dojo ko to sajinno a kujmi ngo ngu ngu.

Ngoda kichoyitsanii ngo akujtin an sa nujkoo ngotseennii Mexiku, kibe na yisan tsa’a jño chito ngo ngu ngu xu choo jke an xu mita otsuni kini tsojan.

Ngo ngu ngu noxinondo ko tsu ko tsu ngu ngu an, kini ndona jkina ngoo’o jkexu nujka ku jkee xu cho jkee noxinondo. Jtin chito xu jkee choo xu sandu ngi ndachokun ku xu sandu ndo ni jma xu jtin o nongi kixe.

¿Qué debes hacer para investigar y reflexionar sobre los derechos lingüísticos?

Primero debes recordar que en México las lenguas indígenas, al igual que el español, son lenguas nacionales y forman parte del patrimonio cultural y lingüístico del país y por ello es muy importante que en las escuelas se promueva y se fortalezca la enseñanza y el aprendizaje en las lenguas originarias como una de las formas de ejercer los derechos lingüísticos de las niñas y los niños indígenas.

Pregunta si alguno de tus familiares, tíos, abuelos, bisabuelos o hasta tatarabuelos, hablan o hablaron alguna de las lenguas indígenas de tu región o estado, o puede ser que alguien vino de otro país y que aparte de hablar la lengua nacional del lugar también hable alguna lengua originaria de otro país.

Nongi Mexiku ngo chitsajanlaa tuxki an xu jtin ngo ndu ndojna kini koxen nonda ko choo ko choo ngo ngu noxinondo, ndo nfotseenina, sa bokuyolaa jño nchiste ngo kotoma ja annojo, ngo mi chojo akutsun an xu yajnono chitochongono’o

Chonongia jño chito nijyolii tso jtin ngu xu ma habi an xu tachoo o jkee an, tso jtin nguli chito xu chiño monili, chinili’i, nomicholi’i, ndo ji’ini tso chota an kibo chito xu jton ngonda ndo ji’inni

Revisa el mapa de México desde el punto de vista cultural, y como seguramente ya lo han revisado en otras clases, en nuestro país se converge mayas, mazatecos, nahuas-, chontales, purépechas, yaquis, rarámuris, tzeltales, popolocas, zapotecos, entre muchos otros lo que hace una diversidad lingüística y cultural importante, según el registro que muestra el catálogo de lenguas indígenas del INALI existe en nuestro país la presencia de un total de 11 familias lingüísticas y de ellas se desprenden 68 agrupaciones en las que se identifican 364 variantes lingüísticas, todas y cada una de ellas con una gran riqueza cultural las mismas que han aportado mucho a nuestra historia.

Ngojin xu ya tatsuchitsajanla’a, ya tito’o ndi jabi yisan ndo ngojdana ngo jtin chito xingee x uta oxu choni an kini nujka ngoño.

Kuta axuni ngu ngu noxinondo jtian jkoxkusuan Kini jtinno ngojño.

Choxken xingee.

En este mapa tienes una lista de lenguas ordenadas alfabéticamente y enumeradas y luego el mapa de México donde puedes observar las lenguas que se hablan a qué espacio de nuestra República corresponde.

Buscas una lengua maya, en la lista el número que ocupa el maya es el 31 y luego busca en el mapa y ubica el número 31 y puedes observar que el maya se habla en, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Yingu yisan jtino ndi tsa noxinondo tu ngotseeni ndona nujkotaá , ndona mo chitsajanla’a ngo ngu ngu an xu nujka ngo ya tichibo ndona cho’ chito, mo chitsajanla ndi.

Onkuya tso jke’e chito ma botsino ma an xu nujka, mo skutoó jabi yisan ku jkotsindali’i ndona nongili kun dona fona an xu nujki.

Tso ngoxa xu majanli mo chi’ti’i ngisi mana kun dona cho an jño chito.

Ahora estas lenguas que se hablan en todo México han sido estudiadas, y por su reconocimiento científico se dividen en familias lingüísticas, el mazateco, el náhuatl, totonaco, paipai, maya, tapehua, etc. Estas familias lingüísticas s las veremos en la siguiente presentación.

Cómo puedes observar, se forman 11 familias, que son: Algica, Yuto nahua, cochimi yumana, seri, oto mangue, maya, totonaco tepehua, tarasca, mixe zoque, chontal de Oaxaca y huave. Esto quiere decir que cada lengua tiene una relación, familiar con otras lenguas por lo que forman una familia. Y cada una de estas familias la conforman una serie de lenguas.

Kibena an xu nujka tu ngotse’eni Mejiku tuxki jkimo , bachi xu jon koon ku jiin ku yinguko’oo minchoñojona’a kibo an xu maata oxu fonani ku chinchoñijin jtangu monina kini xu jmi Algica, Yuto – nahua, cochimi yumana, seri, oto mangue, maya, totonaco tepegua, tarasca, mixe zoque, chontal ku huave ku kibena an jtini ngo choto’o jke’e an.

Ndo tsu kibe an, ami tsukoo.

Con todo puedes conocer que México es históricamente muy diverso, y que aparte de las lenguas originarias también se habla el español y todas ellas se reconocen constitucionalmente como lenguas nacionales y que los grupos étnicos en su gran mayoría son bilingües, es decir, que aparte de hablar una lengua indígena, también hablan el español, y no solo eso muchos paisanos por la migración que existe a los Estados Unidos se han convertido en hablantes de tres lenguas o trilingües.

Además, hay zonas o regiones donde conviven más de una lengua originaria por lo que sus habitantes pueden aprender además de su lengua materna y el español, una o dos lenguas indígenas más.

¿Recuerdas las preguntas del inicio de la sesión?

¿Alguna vez has escuchado hablar una lengua indígena diferente a la tuya? ¿En dónde?

¿Conoces alguna región de tu estado en donde se hable una lengua indígena diferente a la tuya?

¿Logras diferenciar entre una lengua y otra?

¿Qué experiencias has tenido fuera de su comunidad como hablante de una lengua indígena?

Ndojo tsu kibe an xu tasu choto’oya, a bitsaanni, ngo tio kobatsiyaa, ngo ko jkanongini mana xu ya jyoo ku ma ngisona xu mo chonongila chitooni.

A so kinujyo nguka’a xona xu cho an xu jkee, xu mi ta oxu choni kini tsijii.

A yoxkunngi chito xu jke’e an cho.

Amoó skoyoli jma an xu cho jkee chito xu mi ta chiño sayijini ngo ndona nongilii.

Akumo moli tso mii ngondali tajni ndona sa nujko’o jabo an xu nujki, aku’uñii.

Para responder estas preguntas realiza un reto que te ayudará a reafirmar este tema.

Realiza una investigación sobre las lenguas que se hablan en tu estado, recaba información a través de tus libros de texto, en internet o con tu familia.

También puedes ubicarlas en un mapa y así conocerás mejor las regiones en donde se hablan.

Redacta la información reunida en lengua indígena. Si puedes utilizar procesadores de texto para formalizar los escritos y difundirlos posteriormente en tu comunidad escolar.

Pide a tu maestra o maestro su apoyo para elaborar un glosario sobre las familias, agrupaciones y variantes lingüísticas de tu estado o región.

Ngo mo chojtoya ku soku ngisono an nko jabi xu tatsuchobo’ona tosiyo ngiso.

Tso mitsomoli chonongia cbitoli jma ngiso an xu nujka ku ndona, totsitoola, molo tso internet chitsajanlaa.

Tanndojo an, komo choto’oyo kun gomo kanojmiyonii ngo jño kibo chito xu mima ku majan jkatoyo.

Chonongilaa jño chijna xujun tso jma xu mo kandojo’o ku chijtoo ngiso maxu mo komo ngisoni ngoto jabi an xu tatsu nujka.

Y recuerda que en México las lenguas indígenas, al igual que el español, son lenguas nacionales y forman parte del patrimonio cultural y lingüístico del país. Por ello es muy importante que en las escuelas se promueva y se fortalezca la enseñanza y el aprendizaje en las lenguas originarias como una de las formas de ejercer los derechos lingüísticos de las niñas y los niños indígenas.

También puedes acudir a tu maestra o maestro para pedirle orientación y apoyo para explorar la relación de este tema con otras asignaturas, por ejemplo, con español, geografía o historia de México.

¡Hasta pronto!

Tió skojen

Ngojin nchisti xe’en ku chi’in, takitsaan ngo ndi noxinondono’o xu mi Mejiku tuxki jkimo an xu nujka otsu an yimo tsa chito chongoonoo ku otsu an jkorejen , ngotseeni subo an noxinondono’o ngoda, ya oxu titoo ndo jabo xujun xu botaxumono ndo jabi an xu nujka ya choto’o ngomo sakatusen ku sakinke’e, kun gomo jkokuya ngoyo nijyo xujun.

Otian jño chijna xujunli ngo koto kuyo ngisoli ngomo chitsajanla jabi an ku chito’o xunjun ndomo ngiso kotsiinni kibe an, ngomo sakatusen ja jkokixe xu ya tijno ngo chotoyoxe a’annoo.

Tu otijki’ini an xu banomiyoni, chooxken ku mi sachojen.

Ndojo tatsujno’o ku chitsajanla’a yijini’i.

Nokotachini’i

Tió skojen

El Reto de Hoy:

Para reforzar lo que has aprendido en esta sesión observa el siguiente vídeo que te invita a reflexionar sobre la diversidad cultural y lingüística, a partir del minuto 4:08 a 5:32

Diversidad Cultural de México (Parte 2)

De esta forma, ha terminado esta sesión.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: El espacio que ocupa un cuerpo geométrico

Aprendizaje esperado: Compara el volumen de dos o más cuerpos, ya sea directamente o mediante una unidad intermediaria.

Énfasis: Compara volúmenes de cuerpos, tanto directamente como a través de diferentes unidades de medida.

¿Qué vamos a aprender?

Compararás el volumen de dos o más cuerpos, ya sea directamente o mediante una unidad intermediaria.

¿Qué hacemos?

¿Te gusta recibir regalos? Te estarás preguntando como es que está relacionado los regalos con esta sesión, y es fácil pues vas a tratar aquí, tiene relación con los regalos. En esta sesión vas a forrar cajas de regalos y aunque no lo creas, esto puede ser emocionante, pero también algo complicado.

Cuando vas a forrar una caja de regalos, ¿En qué piensas para elegir lo que necesitas? Te fijas en el tipo de papel, observa el tamaño de la caja para calcular aproximadamente cuánto papel vas a necesitar y forro el regalo de acuerdo con la persona a la que se lo vas a dar.

Se acaba de hacer referencia en algo muy importante: observar el tamaño de la caja te hace pensar en cuánto papel necesitas para forrar. Observa la siguiente imagen. Son cajas de regalos que varias personas forraron.

Imagina que vas a dar algunos regalos, ¿De qué forma se te ocurre que puedes ordenar las cajas? ¿Cómo le harías?

Pensando en que las vas a forrar para regalo, ordénalas, escribe los números del 1 al 6, iniciando en la caja más grande.

¿Cuál fue el criterio que utilizaste para ordenarlas? Piensa en que primero debes forrar la más grande, y así consecutivamente, porque si te falta papel, es más fácil acomodar algunos de los pedazos y forrar la pequeña.

Las pudiste ordenaste de la más grande a la más pequeña, de mayor a menor, ¿Qué te pareció la propuesta de ordenar las cajas de mayor a menor?

Observa la siguiente imagen, muy atento para anotar tus argumentos.

Tienes otro tipo de cajas, también se usan para regalo o para guardar cosas, de acuerdo con lo que observas, ¿Cómo las ordenarías? ¿Ya tienes la idea escrita de cómo las ordenarían? Analicemos la propuesta de conductora.

En esta ocasión como sólo son 3 cajas, puedes colocar el 1 a la que se ve más grande, luego el dos a la que es un poco más pequeña y 3 a la más chica. ¿Qué piensas? ¿Qué consideraste para ordenar estas cajas? Quizá hayas coincidido con conductora o quizá no. Observa detenidamente las imágenes otra vez.

En esta imagen ya están ordenadas según una propuesta. ¿Crees que en realidad son de diferente tamaño? ¿Qué crees que pase si cambias las cajas de posición? ¿Cambiará el orden que se les asignó? ¿Por qué crees que pudiera cambiar el orden? Observa.

Aquí tienes la caja 1, junto a ella observa la caja 2, pero en otra posición, ¿Qué pasó?

Ahora cambia de posición la caja 3. ¿Qué pasó con el orden que tenías?

No era el correcto, al observar las cajas sólo se observó la parte de enfrente sin considerar las otras partes de las cajas. Para ordenarlas correctamente debes observar el tamaño de todas y cada una de sus dimensiones de esta manera tendrás la seguridad si el espacio que ocupa una caja es mayor o menor en relación con las cajas que la compares.

Para observar lo que se menciona, observa la siguiente imagen.

En un primer momento de acuerdo con la cara lateral de la caja, se pensó que eran de diferente tamaño, pero cuando cambias la posición de estas cajas parecen iguales, pero debes comprobarlo. ¿Cómo puedes comprobar si ocupan el mismo espacio o no?

Puedes usar una caja más pequeña como le hicimos en las sesiones anteriores para conocer con cuántas cajas pequeñas se forman cada una de las cajas que estás trabajando.

En la clase pasada estuviste trabajando con cajas más pequeñas y al poner las cajas concluimos que se necesitaban varias cajas para formar la base de la caja grande.

Comprueba con esta idea, para saber si las tres cajas son diferentes entre sí o son iguales, de acuerdo con el espacio que ocupan.

Tienes la caja 1, la 2 y la 3, vas a usar como unidad de medida la caja pequeña que se encuentra en la parte de arriba de cada una de las cajas. Cabe señalar que la unidad de medida es igual para las tres.

Observa qué sucede al colocar la caja pequeña, tantas veces como sea necesario. Así queda la caja 1.

La base tiene 18 cajitas o unidades de medida, ahora cuenta cuantos niveles hacia arriba tiene 1,2,3,4,5,6,7,8.

Ya sabes que de base tiene 18 unidades de medida y hacia arriba tiene 8 niveles. ¿Qué harás para saber cuántas cajas o unidades de medida necesitas para llenar el espacio de la caja? ¿Cuántas cajas pequeñas ocupa todo el espacio de la caja?

Si en la base tienes 18 entonces se repite la misma cantidad por cada nivel, así que

realiza la suma

18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 = 144

Tienes 144 cajitas o unidades de medida. Este resultado también lo puedes obtener a través de una multiplicación, el 18 se repite 8 veces.

Entonces, 8 veces 18 es lo mismo que 8 x 18, o 18 x 8, lo cual da 144, de esta forma también obtienes el resultado.

Observa la segunda caja. ¿Cuántas cajas pequeñas tienes en la base? ¿Cuántos niveles encuentras en esta caja?

En la base hay 24 unidades de medida y tiene 6 de niveles. Utiliza una multiplicación, es más rápido, para encontrar cuántas cajas son el total entonces, 6 veces 24 es lo mismo que 24 x 6 = 144 para esta caja se necesitan 144 cajas pequeñas.

Se necesitaron 144 unidades de medida para la segunda caja.

Registra los datos, analiza la tercera y última caja. Observa cuántas unidades de medida necesitas para la caja 3.

Tienes 48 unidades de medida en la base, cuenta los niveles hacia arriba que tiene esta caja, son 3 por lo tanto, 3 veces 48 es lo mismo que 48 x 3 = 144 unidades de medida. Para esta caja se necesitan 144 cajitas o 144 unidad de medida.

Con esto que has hecho, se comprueba que son iguales las cajas, las tres ocupan el mismo espacio: 144 cajas pequeñas o 144 veces la unidad de medida que elegiste. En un principio se creía que eran diferentes por la posición en que estaban, pero con esto ya comprobaste que no es así.

Es importante tener en cuenta las comprobaciones que acabas de hacer. Respondan esta pregunta, pero antes de contestar detente para reflexionar, ¿Cómo es que llegaste a saber cuántas unidades cabían en las cajas?

Mediste primero la superficie de la base, es decir, cuántas cajitas ocupaban todo el primer nivel, después esa medida la sumé tantas veces como unidades tenía su altura.

En otras palabras, primero multiplicaste el ancho por el largo de la base para obtener la medida de la superficie de su base, y luego a ese resultado lo multiplicaste por su altura.

Es curioso es que, teniendo diferente base y diferente altura, en las tres cajas cabía la misma cantidad de cajitas pequeñas, aunque acomodadas de diferente forma. Eso, ¿Qué te hace pensar? Recuerdas cuando se mencionó que las tres eran de diferente tamaño.

Puede haber cajas que tengan diferente forma, pero que les quepa la misma cantidad de unidades iguales, por ello no es bueno dejarse llevar sólo por la apariencia, siempre es mejor analizar bien antes de tomar una decisión.

Piensa en lo siguiente, ¿Qué sucede si la unidad de medida fuera más pequeña? o bien, ¿Qué pasa si la unidad de medida fuera más grande?

Si la caja que usamos para medir fuera más pequeña aumentaría la cantidad de cajas que se necesitarían.

¿Qué pasa si la unidad de medida fuera más grande?

Observa la siguiente imagen. En ella se muestra diferentes unidades de medida; la roja tiene la forma de un cubo, pero mide el doble de la unidad que utilizaste. La azul es la unidad que utilizaste para medir las otras cajas y también tiene forma de cubo y la tercera y cuarta cambian de forma, ya no tienen forma de cubo, sino que son prismas rectangulares.

Eso quiere decir que puede variar la cantidad de unidades que necesite para cubrir el espacio de un cuerpo geométrico, según sea el tamaño de la unidad de medida que elijas.

¿Qué pasa si cambia de forma la unidad de medida?

Observa cuidadosamente. El contenido que vas a trabajar corresponde al desafío 48 así que necesitas tu libro de texto, también necesitas una hoja o cuaderno donde tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas.

Consulta tu libro de texto en la página 100 el desafío se llama, ¿Cuál es el más grande?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm?#page/100

Necesitas cajas, pídele a un adulto que te proporcione 4 de distintos tamaños y debes enumerar de acuerdo con su tamaño las cajas: la más pequeña tendrá el número 1 y la más grande el 4.

Observa la imagen de su libro.

En ella hay 2 niñas y 2 niños, cada uno tiene una caja en sus manos, siguiendo la indicación anterior coloca un número a cada caja. Recuerda, que la más pequeña llevará el 1 y así consecutivamente hasta llegar al 4, que le corresponderá a la caja más grande. ¿Cómo resolverías este desafío?

Como has visto antes, fíjate en cada una de las dimensiones de las cajas. En otras palabras, para colocar los números como pide la consigna, calcula el tamaño del ancho, largo y alto de cada caja, y entonces quedaron así.

¿En dónde más piensas que se puede utilizar todo lo que has visto?

Podrías calcular la capacidad de las cisternas para almacenar agua de casas o edificios.

También otras casas tienen una pileta para almacenar agua y que podrías saber cuánto le cabe, también podrías saber con cuánta agua se llenan las albercas o fosas de clavados.

Muy bien conductora. Me parece muy interesante todo lo que acabas de mencionar. Aunque lo que ejemplificaste, requiere cálculos más complejos, los cuales pronto aprenderás a hacer con lo que vayas a aprender más adelante. Mientras tanto, podrías aplicar lo que aprendiste de un caso más sencillo. Por ejemplo, para saber qué pecera comprar.

A algunas personas les gustan las mascotas; las más comunes son los perros y gatos; pero a otras personas les gustan los peces de diferentes colores y tamaños o las tortugas.

Cuando has decidido tener una pecera debes pensar en el espacio que ocupa todo lo que requiere tu mascota para que pueda vivir en buenas condiciones, y también debes considerar que debe tener buen espacio para desplazarse, así como el espacio para la bomba de oxígeno, la decoración que le puedes colocar a la pecera como rocas, plantas de plástico, etc. De esta manera puedes calcular el tamaño de la pecera que necesitas y pensar si en casa dispones del espacio necesario para colocar tu pecera, porque además del espacio o volumen que se requiere que tenga en el interior para lo que decidas que llevará, también debe prever el grosor de los cristales o el material de la pecera.

A lo mejor pensabas que era más fácil decidir tener peces de mascota, pero no, tienes que adaptarles un espacio para vivir y eso te lleva a hacer cálculos.

Lo que aprendiste en la sesión de hoy con las cajas te ayuda a saber en qué fijarte para conocer el espacio que ocupa una pecera, de acuerdo con sus dimensiones y así poder tomar una decisión acertada, porque mientras más grueso sea el vidrio ocupará mayor espacio externo si quieres conservar el mismo espacio interno.

Pensaste en las mismas cajas de hace un momento, comprobaste que en todas se ocupaba el mismo número de cajas pequeñas, pero ¿Qué habría pasado si las paredes de las cajas fueran de diferente grosor? ¿Les cabría la misma cantidad de cajas pequeñas?

No, claro que no, porque si conservan el mismo tamaño por fuera, pero una es mucho más gruesa que otra, entonces no podrá medirse su tamaño con las cajitas pequeñas, es como con las peceras.

Esto es muy importante. Las cajas con las que antes tienen el mismo grosor y, por tanto, puedes medir su volumen con las cajitas pequeñas, pero si alguna de ellas fuese más gruesa entonces, aunque tenga el mismo tamaño que las otras, no le cabrá la misma cantidad de cajitas.

Entonces, ¿Cómo podrías medir el volumen de la caja más gruesa con las cajitas pequeñas? ¿Se te ocurre alguna forma de medir el volumen de una caja de manera externa, es decir, sin necesidad de ver cuántas cajitas pequeñas le caben?

Si en lugar de meter las cajitas dentro de la caja, como lo hiciste primero, las formas todas de manera que ocupen afuera el mismo espacio que la caja, así como se observa en la imagen, también podría calcular el volumen que ocupa la caja grande. Esta estrategia te permite conocer el volumen de la caja, sin importar el grosor del material con el que está hecha, aunque si lo piensas bien, tal vez no tendrías que colocar todas las cajitas pequeñas, ¿Se te ocurre qué otra cosa podrías hacer?

¿Qué te parece si haces lo mismo que hiciste al inicio de la sesión, ¿Recuerdas? Primero pusiste el primer piso, es decir, viste cuántas eran de largo y cuántas de ancho, ¿Ya recordaste?

Si a la caja que apareció en la imagen le caben en el primer nivel 12 cajitas (que son nuestra unidad de medida) y con 4 niveles iguales alcanzas la altura de la caja grande, ¿Cuántas cajitas necesitas para ocupar un espacio igual al que ocupa la caja grande?

Multiplica la cantidad de cajas que ocupé en el primer nivel por la cantidad de niveles que necesitaría para alcanzar la misma altura, esto es 12 x 4 son en total 48 cajitas las que necesitas.

Y como comprobaste para conocer el espacio que ocupa la caja grande no necesitas saber el grosor que tiene el material del que está hecha.

Bueno, estas llegando al final de la sesión, pero antes de terminar recuerda que es importante conocer el espacio que ocupan los objetos, ya sean cajas, mesas, sillas, libros, o cualquier otra cosa, pues gracias a eso podemos, entre otras cosas, organizarlos mejor.

Durante la sesión observaste que las primeras cajas que tienen la misma forma con diferente tamaño ocupaban un espacio diferente. Sin embargo, en las siguientes cajas identificaste la importancia de observar algunos otros aspectos, para decidir si una caja es más grande o pequeña que otra.

Con cierta unidad de medida cubriste la base y también determinaste cuántos niveles tenía la caja, lo cual te permitió conocer cuántas unidades de medida necesitas en cada caso, así tuviste una forma de comprobar que ocupaban el mismo espacio.

Fue muy importante lo que descubriste y aunque pensaste que eran de diferente tamaño, al final resultaron ser iguales y que te dejaste llevar por tu intuición sin comprobarla.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aqui

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – GEOGRAFÍA: La producción industrial en el mundo

Aprendizaje esperado: Compara la producción y la comercialización de productos en diferentes países del mundo.

Énfasis: Distingue países que destacan en la producción industrial en el mundo según su tipo.

¿Qué vamos a aprender?

Compararás la producción y la comercialización de productos en diferentes países del mundo.

¿Qué hacemos?

En esta sesión se va abordar el tema de la industria en el mundo, para empezar, ¿Qué es la industria? Para algunas personas al escuchar la palabra “Industria” lo relacionan o creen que es una fábrica.

Un lugar amplio donde hay enormes máquinas, muchas personas y chimeneas grandes de donde todo el tiempo está saliendo humo.

Las personas que acuden a estos lugares a trabajar van con ropa gruesa y cómoda para cuidarse de diferentes peligros.

Usan cascos para proteger su cabeza y manipulan diferentes máquinas y herramientas.

Estas ideas, tienen que ver con algunas de las características de la “Industria” como lo has visto en sesiones anteriores, esta corresponde a las actividades económicas.

La Industria es una actividad económica secundaria y se encarga de transformar las materias primas que se obtienen de las actividades económicas primarias.

Para comprender mejor lo que es la industria, consulta el Atlas de Geografía del Mundo de 5º grado, en la página 98.

El proceso de transformación de la materia prima en productos elaborados a través de la industria requiere, además de la materia prima, estos tres factores: personas que son consideradas como “mano de obra”, “combustibles” para el funcionamiento de la maquinaria y “agua”, que es empleada en diferentes momentos de los procesos de transformación.

Debido a esto, muchas empresas que se dedican a la industria han podido establecer centros de trabajo, o fábricas, en otros países, por eso se denomina a algunas empresas como trasnacionales, ya que tienen presencia en diferentes partes del mundo. Observar el siguiente video para conocer más acerca de la industria, a partir del minuto 1:26 a 2:40

Video 1

La transformación de las materias primas en productos elaborados es una actividad muy compleja y, debido a ello pueden tener diferentes tipos de industria.

La industria se puede clasificar, por ejemplo, de acuerdo con la transformación de las materias primas, el nivel de desarrollo tecnológico, o por el número de personas que intervienen, entre otros aspectos.

En esta ocasión, conocerás los tres tipos de clasificación mencionados, tomando en cuenta la transformación y elaboración de las materias primas y el lugar que ocupan en relación con el consumidor final. Así, se puede mencionar: las “industrias pesadas”, o también llamadas “industria de base”, la “industria de bienes de equipo” y, finalmente, la “industria ligera” o de bienes de consumo.

Algunas características de cada una de ellas, son:

Las industrias pesadas, o industrias de base, transforman las materias primas en productos semielaborados que, posteriormente, serán utilizados por otras industrias para producir objetos elaborados o bienes de consumo, por ejemplo,

como la siderurgia, que transforma el hierro en el acero. Y la metalurgia pesada, que transforma los minerales metálicos en metales como el aluminio.

También la industria química pesada que transforma, por ejemplo, los hidrocarburos como el petróleo.

Considerando que este tipo de industrias necesitan grandes cantidades de materias primas como el hierro, minerales metálicos y los hidrocarburos, ¿Dónde consideras que se establecen?

Debido a que utilizan grandes cantidades de materias primas, se deben localizar cerca de las materias primas, aunque también considera que algunas se establecen en zonas portuarias donde llegan esas materias primas.

El siguiente de acuerdo con la clasificación que se presentó hace un momento, es la industria de bienes de equipo, está relacionada con la producción de maquinaria, herramientas y equipos electrónicos que van a ser empleados por otras industrias y en la elaboración de los productos finales.

Se trata de los circuitos electrónicos que se utilizan por ejemplo para elaborar las computadoras o los celulares, así como de grúas tractores entre otros. Dentro de las industrias de bienes de consumo ellas, puedes encontrar:

La elaboración de productos como el cemento, el vidrio, el pavimento o los azulejos necesarios para la construcción.

Así como también las máquinas y herramientas que son utilizadas por otras industrias, como la aeronáutica, la naval, la de material ferroviario y la de maquinaria agrícola e industrial.

Este tipo de industrias se localizan, por lo general, cerca de zonas urbanas, ya que dependen de la disponibilidad de la mano de obra.

La industria de bienes de consumo es la que se dirige al consumidor, este tipo de industrias transforman los productos semielaborados en productos elaborados o finales, que ya están listos para ser adquiridos por el consumidor. Algunos ejemplos de este tipo de industria son:

La industria textil, la industria del automóvil y de la alimentación, entre otras.

Además, debido a que este tipo de industrias elaboran los productos dirigidos al consumidor final, de manera general, se localizan cerca de los centros urbanos o en lugares bien comunicados para tener un rápido acceso a los mercados.

Es momento que conozcas algunos tipos de industria, así como los países que destacan en este sector a nivel mundial. Para esto consulta en el Atlas de Geografía del Mundo de 5º grado, la página 98

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5AGA.htm?#page/98

Ahí tienes las gráficas de los “Principales países con producción industrial” y, también, el mapa de la página 99 con el título “Principales países con producción industrial”.

Hay cinco gráficas, la primera es de Industria pesada, la que sigue dice industria alimentaria, luego industria química, industria automotriz e industria petrolera.

La primera gráfica se refiere a la Industria pesada, acabas de conocer que este tipo de industria emplea grandes cantidades de materia prima y energía, como la transformación de hierro para la producción de acero y diferentes materiales que requieren otras industrias.

En la gráfica puedes observar que, entre los países productores que destacan en este tipo de industria, se encuentran Estados Unidos con el 31 % a nivel mundial, Japón con el 15 % y Alemania con el 11%

Revisa el caso de los Estados Unidos, para ello, consulta la página 97 en el mapa de “Recursos minerales y energéticos”.

Aquí puedes observar que Estados Unidos es uno de los países que cuentan con yacimientos de hierro y carbón. Ahora observa el mapa de la página 99 “Principales tipos de industria y producción industrial”. Revisa la simbología, donde se representan los “Tipos de industria”, e identifica que el círculo de color azul representa la industria acerera y con el color café se presenta la industria de maquinaria pesada.

Por lo tanto, los Estados Unidos destacan porque tiene, entre otras cosas, la materia prima para este tipo de industria, entre otros factores. Muy buena aportación, ahora la siguiente gráfica es de la INDUSTRIA ALIMENTARIA.

En este tipo de industria el principal mercado es el de los alimentos de diversa naturaleza, sean comidas, bebidas o ingredientes para la cocina.

Entonces, de acuerdo con la gráfica, observa que Estados Unidos representa la mayor producción con el 39 %, le siguen Japón, Reino Unido y China con el 8%, después está Francia con el 7 %, México, Brasil y Alemania con el 5 %.

Observa de nuevo el caso de este país, para ello consulta el mapa de la página 93 “Ganadería” aquí observa que Estados Unidos es de los principales productores de carne y leche. En el mapa “Producción de granos básicos”, de la página 92, también puedes observar que es uno de los principales productores de maíz, arroz y trigo. ¿Qué tipo de relieve crees que sea mejor para establecer una planta industrial?

Así como para la agricultura y la ganadería se necesitan terrenos planos, con mayor razón para la industria, porque en un terreno con mucha pendiente se pueden caer las paredes de las fábricas.

Revisa el mapa de” Relieve continental y oceánico” en la página 29, en especial a Estados Unidos, cuenta con amplios valles que le favorecen para establecer grandes fábricas.

Un ejemplo de esto lo tienes en la página 119 de libro de Geografía de 6º grado. ¿Nos puedes decir qué ves en la fotografía del lado derecho?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm#page/119

Hay una fotografía de una planta de extracción de jugo de naranja, en Florida. Se puede observar que hay una carretera y grandes tráileres para transportar la materia prima, que son naranjas.

Un aspecto importante para el establecimiento de la industria, son las vías de comunicación, tanto para que llegue la materia prima, como para la distribución de los productos.

En la foto, también se aprecia que es un terreno plano.

Continua con la INDUSTRIA PETROLERA.

Como su nombre lo indica, se dedica a la exploración y extracción, así como al refinamiento, del petróleo.

De acuerdo con las gráficas, identifica que el país que representa la mayor producción en porcentaje es Arabia Saudita.

Ahora, consultar nuevamente el mapa de “Recursos minerales y energéticos” que se encuentra en la página 97 de acuerdo con la simbología, busca petróleo y gas natural, y observa que Arabia Saudita, cuenta con ambos.

También tienes las gráficas de la Industria automotriz que, como su nombre indica, se encarga de la construcción de diferentes tipos de automóviles y equipos de transporte. Aquí observa que China destaca con el 32% y le sigue Japón con 17%

Así es, por ello revisa el caso de Japón que, de acuerdo con las gráficas, también se encuentra entre los países que sobresalen en distintos tipos de industria. Recuerda cuáles son los elementos para el establecimiento de las industrias.

Contar con recursos naturales, mano de obra, capital y políticas encaminadas a para promover algunas actividades, tales como subsidios o disminución de impuestos.

Observa de nuevo las gráficas de la página 98, y localiza a Japón, sobresale en la industria pesada, la industria alimentaria, la industria química y la industria automotriz. Ahora, revisa el mapa de la página 97 “Recursos minerales y energéticos”. Cuando revisaste el mapa en el caso de Estados Unidos identificaste que cuenta con carbón y con hierro, por lo que puede dedicarse a la industria siderúrgica con éxito. ¿Y qué pasa en el caso de Japón? Se puede observar que este país no cuenta con los recursos necesarios para la industria siderúrgica, como yacimientos de hierro, ¿Entonces, por qué Japón sobresale en la industria pesada?

Contar con los recursos naturales puede facilitar la realización de algunas actividades económicas, pero, como aprendiste en las sesiones anteriores, no determina la realización de las mismas, ya que también es posible importarlos. Eso quiere decir ¿que, en este caso, como Japón no cuenta con los recursos y los compra?

Japón no tiene en su territorio yacimientos de hierro, entonces lo que hace es importar la materia prima. En este caso la política fue determinante para la realización de la industria siderúrgica, ya que, además, este país se preocupó por preparar y capacitar a la población para así contar con mano de obra especializada.

También se tiene que considerar que este país cuenta con puertos que facilitan el transporte de la materia prima y de los productos elaborados.

El desarrollo industrial es fundamental en la economía de los países. Analiza el caso de México. Si observas nuevamente las gráficas de la página 98 del Atlas de Geografía del Mundo puedes identificar que nuestro país tiene presencia a nivel mundial en la producción industrial.

También, si observas los símbolos que representan los diferentes tipos de industria, México tiene presencia de industria de maquinaria pesada, alimentaria, química, así como automotriz y petrolera. Aunque no destaca en ninguna gráfica.

La industria es, para la economía de nuestro país, una actividad muy importante.

Eso significa que, aunque no esté representado en la gráfica entre los países que destacan en la producción industrial, el valor que tiene la producción de México es muy importante para la economía nacional, ya que, recuerda que la industria es una actividad intermedia entre las actividades económicas primarias y terciarias, además de que de ella dependen millones de personas como trabajadores, obreros, ingenieros, transportistas, entre muchas otras.

Los que no trabajan directamente en ella, también dependen de la producción industrial, ya que si, por alguna razón, se dejaran de producir los productos que se consumen diariamente, habría escasez y esto afectaría la economía de nuestro país y, quizá también, afectaría a otros lugares del mundo.

Ahora ya sabes un poco más acerca de la producción industrial en el mundo, y su importancia para la economía de los países.

Para terminar, puedes mencionar que, si bien la industria ha favorecido un modelo de vida del ser humano, hasta el punto de modificar para siempre la forma de vivir, la sociedad de consumo en que se vive en estos momentos, se sostiene principalmente en la explotación de los recursos naturales de la Tierra.

Además, nuestro planeta se ve transformado por el sector industrial, que favorece la satisfacción de una demanda de productos y energía cada vez mayor, por ello, el destino de la industria, visto así, está íntimamente ligado al futuro de la vida en el planeta.

Con esto se concluyen las actividades de la sesión de hoy.

Reforzaste tu conocimiento acerca de la actividad industrial en el mundo, también, identificaste los principales países y algunos tipos de industria con mayor presencia a nivel mundial, además, conociste la importancia de la industria en nuestro país.

El Reto de Hoy:

Continúa analizando las gráficas de la página 98 y el mapa de la página 99 de tu Atlas de Geografía del Mundo de 5ª grado.

También reflexiona y comentar con tus familiares sobre una idea muy relevante: Si bien es cierto que la producción industrial es fundamental, porque por medio de ella se puede adquirir muchos bienes y servicios que pueden ayudar a satisfacer necesidades básicas, también es cierto que la industria ha generado mucha contaminación y, en algunos casos, ha llevado al deterioro de los recursos naturales.

¿Pero, se puede hacer algo ante esta situación?

Todas y todos pueden hacer algo al respecto, de acuerdo con el nivel de responsabilidad, participación y toma de decisiones. Cada quien, desde lo que le corresponde, como consumidores, empresarios, y con las políticas públicas adecuadas, pueden contribuir a prevenir o mitigar la contaminación generada por la industria.

También, investigar acerca del desarrollo sustentable, del cual se continuará mencionando más adelante.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.