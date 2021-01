Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 27 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del miércoles 27 de enero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del miércoles 27 de enero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy miércoles 27 de enero.

APRENDE EN CASA – ARTES: Entre mimos y clowns

Aprendizaje Esperado: Ubica diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes del mundo.

Énfasis: Diferencia los géneros escénicos del teatro clown y pantomima como manifestaciones artísticas.

¿Qué vamos a aprender?

Esta sesión de aprendizaje está dedicada al humor, pues como dice Tulku Lama Lobsang: “Cuando alguien ríe, nos abre su corazón. Si no abres tu corazón, es imposible tener sentido del humor. Cuando reímos todo es claro; es el lenguaje más poderoso: Nos conecta a unos con otros directamente” Así es, ¡La risa está conectada directamente con la salud!

Para las actividades de esta sesión vas a necesitar un espacio libre de obstáculos y ropa cómoda. Algunos aspectos de utilidad puedes encontrarlos en el libro de texto de Artes, Sexto Grado, en la página 21.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6EAA.htm#page/21

¿Qué hacemos?

Para iniciar revisa un video con un trabajo de mimos y clown, realizado por la alumna Geraldine Naomi Anaya Martínez, de la Escuela “Andrés Iduarte” y la maestra Paola Jovana Arredondo Pérez.

VIDEO 1: La nariz roja

Observa cómo en el video de mimos y clown las rutinas son naturales para cualquier niña o niño, cuyo elemento de aprendizaje es el juego.

Ahora a jugar “Entre mimos y clowns”.

Realiza una rutina de mímica:

Sal de tu espacio de trabajo y entra nuevamente jalando una cuerda que se estira sin que el otro extremo se visualice.

Si puedes realizar la rutina con otra persona, muestra un gran esfuerzo en la acción de jalar la cuerda e invita a la otra persona a ayudarte.

La otra persona debe prepararse: arremangase la camisa o la blusa y disponerse a ayudarte. Ambos deben jalar la cuerda con gran esfuerzo. La cuerda va cediendo poco a poco hasta que finalmente son vencidas en su esfuerzo y son jaladas hacia afuera del salón o el espacio de trabajo.

Simula estar muy molesto. Vuelven a tomar la cuerda y hagas un mayor esfuerzo para jalar la cuerda y descubrir qué hay al final de ésta.

La cuerda va cediendo poco a poco y al final de ésta aparece un animal de peluche.

Reflexiona sobre, ¿Qué es un mimo?

La palabra pantomima proviene del griego y significa “Que todo imita”. La pantomima es un subgénero teatral que utiliza a la mímica como técnica. (Es decir se comunica sin palabras sólo apoyado en gestos y movimientos).

Los mimos no usan la palabra, la abandonan, solo utilizan los gestos y el lenguaje corporal.

Este es el atractivo y la fascinación de los poetas por la pantomima, un género dramático que favorecía el gesto y el silencio por encima de la palabra, justo cuando ésta parecía agotada.

El mimo es un artista popular, bajo los rasgos de un pobre payaso obligado a reír por encima de sus lágrimas.

Observa ahora el video siguiente:

VIDEO 2: Yo soy mimo

Como podrás observar, “El clown”, busca establecer un diálogo directo con las emociones del ser humano, con el público. La estructura del clown se basa en la agudeza humorística que va de lo cómico a lo trágico, buscando siempre sorprender al espectador.

Su vestuario clásico y más conocido es de una sola pieza, con medias blancas, guantes, zapatillas y sombrero, que se inspira en el vestuario de los nobles franceses; aunque también utiliza el elegante traje denominado frac.

También es común verla con maquillaje blanco que cubre toda la cara, el cuello y las orejas delineando la boca con color rojo, los ojos y las cejas con negro. El clown parte de sí mismo para la construcción de su personaje.

¡UNO NO ACTÚA UN CLOWN, UNO LO ES!

El clown parte de un conflicto, al principio intenta solucionarlo de manera lógica y al no lograrlo va llegando al absurdo.

¡Ahora a jugar con una dinámica propia del subgénero clown!

Este juego se llama “El aparte”.

Juegaremos al teatro con dos diálogos casi simultáneos. Dos personajes se encuentran y comienzan su diálogo, pero de vez en cuando, juegan con apartes a público.

El aparte es un recurso teatral. Se parece a un pequeño monólogo en el que el personaje habla consigo mismo, simulando pensar en voz alta, pero en realidad, ha de ser oído por el espectador. Se supone que, aunque los demás personajes estuvieran presentes en la escena, no podrían escuchar este pensamiento del personaje, sólo el espectador y los demás personajes se comportan como si nunca se hubiera se expresado nada. ¡Es muy divertido!

¡Juguemos a “El aparte”!

Necesitarás jugar con otra persona. Ambos simularán una situación, por ejemplo que dos amigas se encuentran para platicar de cómo les fue en un examen.

Puedes usar como fondo musical para esa situación el la cápsula de audio 129 cuya liga es la siguiente:

Disfruta de este juego.

Otro juego que puedes practicar es el “Lenguaje inventando”

¡Es muy divertido! Sirve para explorar tanto el lenguaje del mimo, cómo el de clown, pues se trata de un ejercicio que justamente dimensiona la expresión corporal, al cancelar, durante el juego, toda posibilidad de usar el lenguaje como lo conocemos.

¿Ves que divertido? No puedes decir nada en español. Ni en español, ni en inglés, ni en ninguna lengua que conozcamos. No deben reconocer la lengua que estás hablando pues es “lenguaje inventado”

Juegan con lenguaje inventado explorando diversas situaciones:

Una noticia relevante.

Una despedida inesperada.

Urgencia: ¡Llamen a ambulancia!

Puedes usar como fondo musical para esa situación el la cápsula de audio 130 cuya liga es la siguiente:

AUDIO:

Diviertete con este juego.

Otro juego muy atractivo es la fonomímica.

La fonomímica, también conocida como la sincronización de labios, es el arte que ostenta una persona de mover la boca, fingiendo la reproducción de una voz, ya sea propia o ajena.

Es un gran reto, ya que estamos acostumbrados a hablar, a expresarnos con la boca y que salga un sonido, pero la fonomímica nos ayuda a explorar las posibilidades que tiene nuestro cuerpo.

Trata de jugar con otra persona, a hacer fonomímica, jugando con su cuerpo y su expresión corporal con diferentes piezas musicales, en actitud lúdica.

Puedes usar los audios siguientes:

Audio 3. las mejores sopranos:

Audio 4. Luciano Pavarotti:

Audio 5. las mejores sopranos 2:

Audio 6. Luciano Pavarotti:

Audio 7. Ballet Folklórico:

¿Te has divertido?

Para concluir esta sesión reflexiona sobre lo que has aprendido.

Aprendiste sobre las actividades teatrales realizadas y gracias a los juegos exploraste tu cuerpo de manera divertida.

El Reto de Hoy:

Realiza actividades de Mimo y Clown como las que trabajaste hoy.

Diviértete inventando y realizando una historia, utiliza todos los recursos corporales, inventa personajes y situaciones y compártelo con alguien cercano.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: A dibujar estructuras

Aprendizaje esperado: Define y distingue entre prismas y pirámides, su clasificación y la ubicación de sus alturas.

Énfasis: Definir los prismas y las pirámides, así como sus alturas.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las diferencias que hay entre los prismas y pirámides y cómo ubicar sus alturas.

¿Qué hacemos?

Antes de comenzar es importante que recuerdes algunas de las características de los prismas y las pirámides que aprendiste el día de ayer. Recordarás que los nombres de las figuras que están en la base, te ayudan a nombrar a las pirámides y a los prismas. Por ejemplo: cuando la base del prisma era un hexágono, entonces el prisma se llamaba “Prisma hexagonal” y, si era una pirámide, pues “Pirámide hexagonal”.

Otra cosa que hay que recordar, son los nombres de las partes de los cuerpos geométricos, ya que te ayudarán a identificarlas con rapidez cuando alguien describa un prisma o una pirámide mencionando sus partes. Los prismas tienen dos bases, caras rectangulares, aristas y vértices, como se puede ver en la siguiente imagen.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-arrzg

También aprendiste que las pirámides tienen solamente una base, pues en la parte superior terminan en un vértice, que también podemos nombrar como “cúspide”. En estas figuras, las caras son triangulares y también podemos identificar sus aristas y sus vértices en la base, como puedes observar en la imagen.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-glyxv

El día de hoy verás cómo dibujar tus propios prismas y pirámides y comenzarás por completar los prismas y las pirámides que están en la página 55 de tu libro de texto. Para eso vas a utilizar tu regla y un lápiz o pluma, con el que unirás algunos puntos.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm?#page/55

En el caso de los prismas, vas a unir los vértices que están alineados de manera vertical, o si están numerados o nombrados con letras, unirías las letras correspondientes, coloca las letras a, b, c y d en los vértices de la base inferior y a´, b´, c´ y d´en los vértices de la base superior, como puedes observar una figura está encima de la otra y al unirlas con el plumón obtienes un prisma.

Para el caso de las pirámides que no tienen vértices correspondientes lo único que tienes que unir, son los vértices de la base, con la cúspide de la pirámide. Realiza el ejercicio en tu libro para completar las figuras y ten presente que el nombre de cada cuerpo geométrico se completa con el nombre de la base.

Considera algunos “tips” o ideas, en el siguiente video, para cuando vayas a dibujar estos cuerpos geométricos.

Observa el siguiente video desde el inicio hasta el minuto 4:12.

Construye prismas y pirámides | Matemáticas | Khan Academy en Español

¿Qué te pareció el video?, ¿te aportó ideas para que puedas dibujar los cuerpos geométricos en tu cuaderno?, ¡excelente!, con un poco de imaginación podrás tener ideas claras sobre cómo hacer los dibujos. ¡Manos a la obra!

Representa prismas y pirámides, con plastilina o con cualquier material que tengas a la mano. Elige el prisma y la pirámide que sea de tu agrado e intenta hacer las caras y las bases, lo más planas posible, para eso te puedes apoyar en una superficie plana o en tu regla. Recuerda utilizar una hoja o un plástico para cubrir la superficie en la que estás trabajando, y así no te sea dificil limpiar cuando hayas terminado.

Como puedes observar, al tener los cuerpos geométricos en las manos, los puedes manipular, girar y ver desde diferentes perspectivas, lo que te permitirá tener una mejor idea sobre cómo dibujarlos. Es importante que, al hacer un dibujo, busques una vista del cuerpo geométrico, en la que se puedan apreciar la mayoría de sus partes.

Para que puedas completar el desafío de tu libro, con las definiciones de los prismas, las pirámides y las alturas de cada uno de ellos, revisa las siguientes definiciones:

“Pirámide y prisma” son cuerpos geométricos limitados por polígonos a los que se les llama caras.

En la pirámide, una de las caras es un polígono al que se denomina base de la pirámide; las demás caras son triángulos con un vértice común. Las pirámides se nombran de acuerdo con el polígono base.

La altura en una pirámide, es la distancia que hay desde el centro de la base, hasta la cúspide.

En la pirámide la altura no mide lo mismo que las aristas de las caras.

El prisma tiene dos caras iguales y paralelas llamadas bases, mientras que todas sus caras laterales estan conformadas por rectángulos. Los prismas se nombran de acuerdo a la figura de sus bases.

La altura de un prisma, es la distancia entre la base inferior y la base superior.

Con estas definiciones podrás resolver los desafíos de prismas, pirámides y sus alturas.

El Reto de Hoy:

Elabora prismas y pirámides, comparte con alguien cercano o enseñále como hacerlos, mostrándole sus partes y nombrándolas de acuerdo con la base que les hayas puesto.

Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: ¡Este cuento sí que da miedo!

Aprendizaje esperado: Escribe cuentos de terror o suspenso empleando conectivos para dar suspenso.

Énfasis: – Acciones simultáneas para describir acciones, pensamientos y sentimientos

– Acciones continuas.

– Conectores (en ese momento, de repente, entonces) para crear suspenso.

-Planificación y redacción de un cuento de misterio o terror que considere: trama, características físicas y psicológicas de los personajes, ambiente y escenarios.

¿Qué vamos a aprender?

Redactarás cuentos de terror o suspenso, empleando conectivos para crear suspenso.

¿Qué hacemos?

En la redacción de tus cuentos de misterio o terror, emplearás algunos conectivos para darles mayor suspenso.

El objetivo de la clase de hoy es que continúes descubriendo las herramientas para escribir y revisar un cuento de terror, que explores diferentes posiblidades para escribir relatos con mucho suspenso. Para ello, es importante que tengas presente las características de los cuentos de misterio o terror, que identifiques la tensión que provocan, así como los escenarios tenebrosos en donde, por lo regular, tienen lugar estos relatos y la importancia de los personajes.

En las clases en las que has estudiado este tema, has podido identificar todos estos elementos y has aprendido cómo puedes incorporarlos a un texto escrito. Por eso, esta semana revisaste el cuadro con criterios que presenta el libro de texto de Español, sexto grado y también exploraste la voz narrativa, así como la redacción en primera y tercera persona.

Todo ello, con el fin de escribir un cuento que genere impacto en el lector a partir de la descripción de sus personajes y escenarios; cuidando la definición de los personajes tanto en lo físico, como en su comportamiento, así como la selección de los verbos, adjetivos y adverbios necesarios para producir una atmósfera que provoque miedo o tensión sobre un acontecimiento que se narra. Además, descubriste que el ambiente cambia si escribes en primera o en tercera persona, lo que te permite conocer las diferentes técnicas que emplean los escritores para producir en el lector tantas emociones vinculadas con el temor o el miedo. Una manera de seguir descubriendo sus técnicas y obtener referentes es a través de la lectura; leer es la mejor escuela, sin duda alguna y, lo mejor de todo, es que hay mucha literatura de misterio y terror; hay una gran cantidad de cuentos y también novelas, e incluso muchos cómics. Así podemos conocer a autores importantísimos de la literatura universal y también local. Imagínate leer a los clásicos como Edgar Allan Poe o Lovecraft o Bram Stoker o la increíble Mary Shelly, o también conocer los relatos de misterio que se cuentan en muchas comunidades. Sería fascinante conocer a estos importantes autores y saber en qué pensaban o cómo le hicieron para construir sus narraciones, es decir cómo desarrollaron su propio proceso creativo.

El tema se centra justo en el proceso creativo, tú como parte de los estudiantes de sexto año, seguramene ya tienes importantes avances en la redacción de tu cuento de misterio o terror, en clases anteriores ya has definido varias cosas, entre ellas, la trama; es decir, lo que va a pasar, así como la selección de tus personajes, quién será el protagonista y si habrá un antagonista y, si no fuera así, ahora es el momento de hacerlo.

Tendrás la oportunidad de escribir algunos párrafos que tomen en consideración el uso de conectores para crear suspenso. Después, utilizarás la metáfora y el símil en tus narraciones y recibirás algunas pautas para que puedas revisar tu cuento, enriquecerlo y decidir en dónde lo podrás presentar.

El material que vas a requerir es tu libro de texto de Español, sexto grado, cuaderno u hojas para escribir, lápiz y goma. Muy bien, iniciarás como siempre, con una actividad dedicada a la lectura. Antes de empezar a leer, es importante decirte que mediante la lectura conocerás más acerca de como se trabaja una narrativa.

Actividad 1

Realiza la lectura en voz alta del Texto Los duendes en la milpa, Relato inédito.

Los duendes en la milpa

Mi hermano Hilario y yo aún éramos niños, nuestro padre estaba ausente y tuvimos que ir a cuidar la milpa. Hicimos una casita de varas para pasar la noche, encendimos una fogata y nos sentamos a observar las estrellas. El monte era una mancha gigante y oscura, después, un grupo de nubes oscuras se detuvo cubriendo la luna, el momento fue tan fuera de lo normal que hicimos silencio, de pronto mi hermano dijo:

-¡Mira, en el monte!

Ambos vimos aparecer pequeñas lucecitas que parecían caminar hacia nosotros, venían bajando el monte como si fueran velas en una rápida procesión.

-¡Son duendes! Dije espantado.

Mi hermano me tapó la boca llamándome a silencio y escuchamos que una voz decía:

-¡Qué hermosa flor tienen esos niños!

Ambos volteamos a la fogata.

-¿Trajiste el tabaco? Dijo Hilario.

Antes de poder responderle, Hilario ya estaba desesperado buscando en los morrales el tabaco. El tabaco ahuyenta a los duendes y esa noche lo comprobamos; las luces desaparecieron del monte y la voz del duende no se volvió a escuchar.

Aquella noche la pasamos en vela, no pudimos pegar un ojo y cuidamos el tabaco hasta que despuntó el alba. Pudimos ver entonces el monte claramente, el cielo estaba limpio y el sol comenzaba a calentar. Hilario lentamente empezó a dormirse y yo, sin saber en qué momento, me quedé dormido también.

Nos despertamos al medio día cuando el sol comenzó a picarnos, agarramos los morrales llenos de maíz y tomamos camino de regreso a casa. Caminamos hasta el río y ahí nos detuvimos un momento a tomar agua, fue cuando detrás de nosotros aparecieron dos hombres y nos preguntaron.

-¿Pesan mucho esos morrales?

– Sí. Dijo Hilario.

– Nosotros vamos para allá también, si quieren, les ayudamos con los morrales.

Aceptamos contentos y caminamos detrás de los dos hombres, el camino ya no era un camino real, la pequeña brecha para una persona que acostumbrábamos ahora era un camino amplio, nos sentíamos muy a gusto e incluso el aroma de las flores era intenso y agradable, pasamos por un arroyo azul como el cielo y de pronto caí, me sostuve con las manos y al ver mis brazos, vi que los tenía todos arañados, el hermoso camino había desaparecido, Hilario tenía rota la camisa e igual que yo estaba golpeado y sucio, arañado por la maleza, estábamos perdidos en medio del monte, no había camino y los morrales con maíz no estaban. Habían sido los duendes, olvidamos el tabaco en la milpa y nos alcanzaron, habían sido ellos quienes nos perdieron, disfrazando el camino.

Gritamos mucho rato para encontrar a alguien, hasta que un señor nos escuchó y gritó también para encontrarnos, él nos guió hasta el río donde hacía más de tres horas, nos habían hallado los duendes, al llegar, nuestros morrales con maíz estaban ahí. El señor se despidió de nosotros, nos regaló un poco de tabaco y maltrechos como estábamos, continuamos camino, media hora después Hilario comenzó a buscar en su morral y pálido me dijo.

-¡Se me cayó el tabaco!

SEP (2008). Los duendes en la milpa. Relato inédito. En: Guía de aprendizaje para la Asignatura de la Lengua y Cultura Náhuatl de la Huasteca. México, SEP/CGEIB.

¡Qué sorprendente historia! ¡Qué suerte tuvieron esos niños! Y qué final, no quisieras estar en sus zapatos, ¿Verdad? es una historia muy bonita que describe lugares que son conocidos o muy cercanos a los espacios en donde viven muchos niños y niñas que quizá ahora están trabajando esta clase. Este texto relata una historia que tiene lugar en un contexto rural, así que no importa donde te encuentres, siempre podemos tomar cosas del entorno y crear historias tenebrosas.

Ahora, comenzarás a trabajar con los conectores para darle mayor suspenso a tu cuento.

Ayer conociste que, cuando se escribe ficción, es muy importante utilizar los verbos de manera ingeniosa y cuidadosa, así como ser congruente con los tiempos de los verbos. Recuerdas que platicamos sobre el uso de los adverbios y los verbos en pretérito y copretérito, como en:

La abuelagritóangustiadamenteal ver lo que quedaba de su casa.

La abuelagritabaangustiadamenteal ver lo que quedaba de su casa.

Aquí el verbo es “gritar” y se transforma en “gritó” cuando lo utilizas en pretérito simple y, “gritaba” cuando lo utilizas en copretérito.

Pues bien, hay que seguir trabajando con los verbos, pero ahora fíjate bien: Cuando relatas una historia también puedes describir acciones que suceden al mismo tiempo; es decir, dos acciones que se realizan al mismo tiempo. Por otro lado, también puedes utilizar otros verbos para describir acciones que suceden una detrás de la otra. Por ejemplo, la redacción de una acción, con base en la historia de los niños que leíste, podría ser la siguiente:

“Los niños colocaban tabaco mientras los duendes los vigilaban”

Como puedes observar, en este ejemplo, se identifican dos acciones que se hacen de manera simultánea. En cambio, revisa este otro ejemplo:

“Los niños colocaron tabaco en la fogata, luego se durmieron”

En este ejemplo, puedes identificar que ya no se habla de una acción simultánea sino de una acción continua; es decir, las acciones (colocar y dormir) suceden una detrás de la otra.

Fíjate muy bien en el uso de los verbos en pasado, a veces se combina el copretérito, como en “colocaban” y el pretérito simple como en “colocaron”, a veces ambos están en pretérito simple, a veces, ambos verbos aparecen en copretérito. Lee en voz alta las siguientes acciones e identifica que tipo de acciones son:

Los niños colocaban tabaco mientras los duendes los vigilaban.

Los niños colocaban tabaco al tiempo que los duendes los vigilaban.

Los niños colocaban tabaco y, en ese preciso instante, los duendes los vigilaban.

Los niños colocaban tabaco cuando los duendes los vigilaban.

¿Qué tienen en común estos grupos de oraciones?

Todas ellas presentan dos acciones, las palabras resaltadas precisan que dichas acciones se hacen al mismo tiempo.

Así es y las palabras resaltadas se conocen como conectores. Hay muchos de donde elegir, son conectores temporales que indican simultaneidad; es decir, dos cosas a la vez. En el siguiente gráfico observa ejemplos de conectores de este tipo.

Conectores de simultaneidad

A la vezA medida queAl mismo tiempoAl tiempoAl tiempo queConformeCuandoEn aquel preciso instanteEn ese preciso instanteEn este preciso instante

En paraleloEntoncesEntretantoMientrasMientras queMientras tantoParalelamenteSegúnSimultáneamente

Actividad 2

Inventa dos oraciones en las que utilices un conector de la lista, con los personajes de un cuento y los verbos en pasado y copretérito.

Los personajes son: un vampiro, un cuello, una niña.

Los verbos conjugados son: mordía y luchaba.

Con estos elementos ya puedes elaborar tus dos oraciones, si gustas puedes agregar otros elementos como adjetivos o adverbios, preposiciones, artículos, incluso sustantivos, pero NO más verbos.

¿Cómo quedaron tus dos oraciones? Quizá se parecen a estos ejemplos:

“El vampiro mordía el cuello mientras la niña luchaba por su vida”

“La niña mordía el cuello del vampiro mientrasluchaba”

Ahora verás otro tipo de conectores, estos se ocupan en oraciones que indican la sucesión o continuación de acciones, como en el ejemplo “Los niños colocaron tabaco en la fogata, luego se durmieron”, ahí la palabra “luego” que es un adverbio de tiempo tiene la función de conector pues indica que algo más pasará, que sigue otra acción.

Observa la siguiente lista con los conectores de continuidad que también son temporales porque se relacionan con el tiempo.

Conectores de continuidad

A continuaciónAl finalAl inicioDe prontoDe repenteDespuésEn ese momento

EnseguidaEntoncesLuegoMas adelanteMas tardePosteriormenteSin esperarlo

Ahora revisa los ejemplos de conectores de acciones simultáneas y de continuidad, en tu libro de texto, en las páginas 71 y 72.

Español Libro de Primaria Grado 6° .: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos :. (conaliteg.gob.mx)

En los ejemplos que, por cierto, pertenecen a un relato de misterio y horror puedes identificar los conectores correspondientes. Para el primer ejemplo “mientras” y en este último, “Después”. Es muy importante que en casa aproveches este juego de escribir párrafos como estos y así, familiarizarte con el uso de estos adverbios llamados conectores.

Llegó el turno para otro tema igual de importante e interesante. Uno de los recursos que se tienen al escribir historias de terror, son las metáforas y símiles. Se trata de figuras retóricas que pueden utilizarse para enriquecer las descripciones que se integran a la narración. Revisa el libro de texto para conocer cómo funcionan, en la página 70 y dale lectura para conocer los recursos descriptivos que puedes utilizar en tus relatos o redacciones.

Español Libro de Primaria Grado 6° .: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos :. (conaliteg.gob.mx)

Como pudiste observar, los textos y las descripciones que se hacen sobre los personajes o escenarios se fortalecen si incorporamos estas figuras retóricas. La descripción de la metáfora se encuentra en el texto que leíste, es una Figura literaria en la que se atribuyen características físicas propias de una cosa a otra sin mencionarla explícitamente, como cuando dice “con mirada de fuego y manos de hielo” que corresponde a “ojos rojos y manos frías”

¿Y el símil? También es un recurso literario que utilizamos para comparar o manifestar semejanza entre dos cosas. Como “ojos como hogueras y manos parecidas a las de un esqueleto.

Actividad 3:

Selecciona un personaje, describe lo que le sucede y también agrega algún rasgo del personaje; ya que lo hayas hecho, utiliza la misma descripción haciendo uso de la metáfora o un símil. Es muy sencillo, hecha a volar tu imaginación, por ejemplo: el tambor de su pecho puede ser el corazón o, la nieve de sus cabellos puede referir a las canas, en fin, hay muchas posibilidades y no hay una sola manera, lo único que debes hacer es dejar que tu imaginación sea creativa, vivimos en un mundo de metáforas.

Revisa la decripción siguiente, este ejemplo quizá pueda parecerse a tu descripción:

“De repente, cuando la luz se apagó, una bruja con dientes verdes y nariz grande y curvada, los persiguió”.

“De repente, cuando la luz se apagó, una bruja con sonrisa de esmeralda y un gran gancho en el rostro, los persiguió”.

Así, los dientes verdes equivalen a la sonrisa de esmeralda y el gancho para describir la nariz de bruja.

Hasta aquí ya revisamos dos elementos que podemos incorporar a los cuentos; por un lado, el uso de conectores o nexos y, por otro, el de metáfora y símil.

Si ya concluiste la versión de tu cuento y no sabes qué hacer para mejorarlo, revisa en tu libro de Español, sexto grado, la página 72, la cual has estado consultando a lo largo de esta clase. Identifica el apartado que dice “revisen el cuento que les entreguen”. Es una actividad para revisar los escritos entre pares, pero, en estas condiciones, puedes tomarlos en cuenta para revisar tu propio cuento; cuando se planea, crea y revisa lo que se quiere decir en un texto escrito, te estás asegurando de que tu cuento tenga lo necesario para poder ser leído y disfrutado.

Revisa el borrador de tu cuento, fíjate en la ortografía y la puntuación; es decir, verifica que sus acentos, comas, puntos y mayúsculas están correctos. Si tienes duda, pregunta o trata de conseguir un diccionario. Asegúrate que tu cuento tiene un planteamiento, nudo y desenlace, o sea, un principio, desarrollo y cierre. Acuérdate de revisar si los elementos que provocan tensión están presentes, si hay misterio, si sucede algo inexplicable. Vuelve a la descripción de tus personajes y sus escenarios para que te asegures de que tienen las características necesarias que los hacen formar parte de un cuento de terror. Por último, revisen si utilizaron metáforas o símiles, si hay verbos en pretérito y copretérito, si su relato sucede en el pasado y asegúrense de tener conectores o nexos.

Como podrás darte cuenta, es muy importante que te asegures de que tu cuento presenta todo lo que acabas de revisar; hacerlo con cuidado te permitirá identificar si falta algo, si lo puedes mejorar o si deseas enriquecerlo, de modo que te sientas muy satisfecho del trabajo realizado.

Conversa con tu familia y pregunta, si alguien tiene una historia terrorífica que te inspire para escribir más cuentos de terror y suspenso.

El Reto de Hoy:

Comparte tu cuento con alguien cercano e identifica lo que le provoca.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – CIVISMO: Rechazo la violencia y defiendo los derechos humanos

Aprendizaje Esperado: Analiza cómo la discriminación y la violencia de género inciden, de manera negativa, en el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad, y elabora propuestas para contribuir a la construcción de una sociedad con respeto, igualdad, solidaridad y reciprocidad.

Énfasis: Identifica que la discriminación y la violencia afectan el desarrollo de mujeres y hombres y limita sus oportunidades.

¿Qué vamos a aprender?

Darás continuidad a los contenidos del bloque 1, en especial retomarás lo que aprendiste relacionado con un saber muy importante para tu vida cotidiana: el saber tomar decisiones.

El contenido que revisarás en esta sesión está relacionado con la violencia. Sobre este tema revisarás que existen diferentes tipos y modalidades de la violencia, y sus consecuencias, como son la afectación de los derechos humanos y del desarrollo en sociedad.

También analizarás como prevenir la violencia a tu alrededor, con las diferentes formas que hay para contribuir a una cultura de paz.

Para adentrarte en este contenido es importante que reflexiones sobre hechos o situaciones que conozcas o que hayas vivido relacionados con la violencia. Pregúntate: ¿Qué es la “violencia” y cómo puedes identificarla?

¿Has sido testigo de un acto violento? ¿Cómo supiste que se trató de un acto violento?

Recuerda que la violencia puede dañar de manera física pero también emocionalmente a una persona.

¿Cómo crees que puede sentirse un niño que es maltratado? ¿Sentirá dolor, tristeza, enojo? Una persona que sufre violencia puede salir lastimada físicamente pero también sentir tristeza, enojo o frustración.

Es importante saber que la violencia en contra de las personas genera diferentes daños, por esta razón debes aprender a identificar tanto las diferentes formas de violencia como los diversos daños que ésta puede generar. Este conocimiento es un primer paso para ayudar a que esto no ocurra.

A lo largo de esta clase podrás compartir experiencias tanto negativas como positivas sobre los diferentes tipos y modalidades de la violencia, y sus consecuencias, y reconocer la importancia de rechazar cualquier tipo o manifestación de violencia y de defender los derechos humanos.

Para estos fines puedes emplear tu cuaderno, bolígrafo o lápiz y colores, así como el libro de texto de Formación Cívica y Ética, Sexto Grado, en las páginas 68, 69, 70 y 71.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6FCA.htm?#page/68

¿Qué hacemos?

Para comenzar reflexiona en la definición de violencia. Existen diversas definiciones de violencia, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como: “El uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”.

Violencia física y psicológica.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6FCA.htm#page/34

Analiza esta definición y reflexiona sobre quién puede sufrir de violencia.

Si lo piensas con detenimiento podrás ver que cualquier persona, grupos o comunidades pueden sufrir violencia. Lamentablemente, nadie está exento de violencia.

La violencia puede ser a una persona, un grupo de personas o incluso toda una comunidad.

Por ejemplo, hay violencia cuando una comunidad vive en situación de pobreza extrema, pues la pobreza extrema es una manifestación de la violencia que puede provocar daño psicológico o incluso la muerte a los miembros de esa comunidad.

Entre los tipos de violencia se encuentran la violencia física y la violencia psicológica -o también llamada psico-emocional-. Existen otros tipos de violencia como son la sexual, económica, patrimonial y obstétrica, pero en esta sesión solo analizarás la física y psicológica.

Como puedes observar los “tipos de violencia”, son las formas en las que puede causarse daño a una persona, un grupo de personas o a toda una comunidad.

A diferencia de ello las “manifestaciones de violencia” se refieren a los espacios o las relaciones en las que se puede dar la violencia. Un ejemplo es la violencia en las aulas o la violencia en el transporte público.

Para reflexionar sobre este aspecto revisa tu libro de texto de Formación Cívica y Ética de 6º grado, en la página 69, ahí encontrarás un fragmento de la novela Corazón. Diario de un niño, obra del italiano Edmundo de Amicis, a finales del siglo XIX, la cual está contada, como dice su nombre, a manera de un diario escrito por un niño, más o menos de tu edad.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6FCA.htm?#page/69

Ahora revisa las ilustraciones que están en la página 71 de tu LTG de Formación Cívica y Ética.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6FCA.htm?#page/71

Reflexiona sobre estas ilustraciones a partir del fragmento de Corazón, Diario de un niño.

¿Qué observas en las ilustraciones? ¿Cómo se relacionan las ilustraciones con el relato de la historia?

Como puedes observar, son imágenes que representan violencia. Hay personas que están haciendo daño a otras personas. También muestran las distintas formas de cómo se hace daño a las personas, ya sea diciendo cosas que lastiman su autoestima -como en la violencia psicológica-, o también la violencia que se da entre personas del mismo o de diferente género, a la que llamamos violencia de género.

Ahora, si estas ilustraciones muestran formas de violencia, entonces en el relato, ¿Lo que le hacen a Crosi -el niño del relato- tiene relación con la violencia?

Es claro que si, pues tres o cuatro compañeros le pegaban con sus reglas y además, le aventaban a la cara cáscaras de castañas, se burlaban de él, lo imitaban y le ponían apodos, por lo que Crosi sufría violencia física y psicológica.

Crosi sufre tanto violencia física como violencia psicológica causada por varios de sus compañeros de clase.

Sobre el mismo relato, ¿Cuál es tu opinión sobre la reacción de Garrón -el niño que acepta la responsabilidad por haber lanzado el tintero? ¿Crees que hizo lo correcto? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?

Garrón quiso proteger a su compañero de un regaño injusto porque el maestro, que recién entraba al aula no sabía cómo se dieron las cosas.

El maestro juzgó el golpe del tintero en su pecho como una agresión a su persona. No conocía la situación previa y por eso Garrón actuó de ese modo. Tal vez tú hubieras hecho lo mismo y después le hubieras explicado al maestro todo lo que pasó antes de que él llegara.

Debemos apoyar y ser solidarios con nuestros compañeros y compañeras de clase y buscar mediante el diálogo la solución a los conflictos que se nos presenten día a día.

En tu libro de texto de Formación Cívica y Ética de 6º grado, en la página 70, puedes leer que la violencia en las aulas y en las escuelas es un fenómeno que se ha presentado desde hace tiempo en diferentes lugares de nuestro país y del mundo, dañando la dignidad de las personas, sin embargo, se puede prevenir y erradicar la violencia, sus tipos y modalidades.

ES NECESARIO RECHAZAR LA VIOLENCIA Y DEFENDER NUESTROS DERECHOS HUMANOS.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6FCA.htm?#page/70

Recuerda que la dignidad es inherente a todos los seres humanos y por tanto, la base de los derechos humanos. Todas las personas tienen derechos, incluidos por supuesto, las niñas y los niños.

Los derechos de niñas y niños se encuentran reconocidos tanto en las leyes nacionales como en los tratados internacionales. Yo me acuerdo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Todos los derechos, deben ser garantizados a las niñas y niños, sin excepción alguna, y es obligación del Estado mexicano tomar las medidas necesarias para protegerlos de cualquier forma de discriminación y violencia. Entre sus derechos se encuentran el derecho a la educación, a una vida libre de violencia, el derecho a la participación y a expresar sus ideas y opiniones.

La escuela debe garantizar que las niñas y los niños desarrollen sus potencialidades respetando siempre su dignidad.

Rechazar la violencia y defender nuestros derechos humanos está estrechamente relacionado. La Cultura de Paz y Derechos Humanos es parte de la prevención de la violencia. La violencia va en contra de la Cultura de Paz y de Derechos Humanos.

Una Cultura de Paz no sólo ayuda a prevenir y erradicar la violencia, sino que contribuye a entablar relaciones armónicas, solidarias y respetuosas.

Todas las personas podemos contribuir a la construcción de una Cultura de Derechos Humanos y de la Paz, para lo cual es necesario el rechazo de la violencia, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales, entre otros aspectos.

Tú puedes contribuir a una transformación de tu entorno en la familia, en la escuela o en la sociedad en general. Para ello debes prevenir la violencia y aprender a resolver los conflictos de una forma no violenta, y construir con nuestras acciones una Cultura de Derechos Humanos y de Paz.

Desde tus propias actitudes, pensamientos, acciones y conductas de su día a día, puedes contribuir a la construcción de dicha Cultura.

Para concluir esta sesión reflexiona sobre lo que has aprendido.

Aprendiste que la violencia la pueden sufrir las personas, grupos o comunidades, y que existen tanto tipos como modalidades de violencia.

Aprendiste que los tipos son las formas en que las personas pueden dañar a otras. Entre ellas se encuentran la física y la psicológica, mientras que las modalidades se refieren a los espacios o relaciones en las que se dan la violencia. Un ejemplo que vimos hoy es la violencia en el aula y la violencia que se puede generar entre alumnos y alumnas.

Aprendiste que todas las personas tenemos dignidad, incluidas las niñas y los niños, y que para preservarla, contamos con los derechos humanos, uno de ellos es el derecho a una vida libre de violencia, y es una obligación para las personas adultas protegernos.

Aprendiste que todas las personas -incluidas las niñas y los niños-, a través de sus actitudes y comportamientos positivos, de relaciones de respeto y solidaridad hacia los demás, pueden ayudar a una Cultura de Derechos Humanos y de la Paz.

El Reto de Hoy:

Desde tus propias actitudes, pensamientos, acciones y conductas de tu día a día, puedes contribuir a la construcción de dicha Cultura. Practicar la Cultura de la Paz es un reto cotidiano.

Tú puedes contribuir a una transformación de tu entorno en la familia, en la escuela o en la sociedad en general. Para ello debes prevenir la violencia y aprender a resolver los conflictos de una forma no violenta, y construir con tus acciones una Cultura de Derechos Humanos y de Paz.

Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.