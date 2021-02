Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 26 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del viernes 26 de febrero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del viernes 26 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy viernes 26 de febrero.

APRENDE EN CASA – INGLÉS: Gracias, no gracias

Aprendizaje esperado: Comprende expresiones para aceptar o rechazar peticiones.

Énfasis: Escucha y explora expresiones para rechazar peticiones.

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás expresiones para aceptar o rechazar peticiones.

¿Qué hacemos?

Lo que vas a aprender en la sesión de hoy tiene que ver con los temas que has visto en el curso. Recuérdalo en un repaso rápido, con Rigoberto.

Observa el siguiente video:

Con R de Rigoberto.

Yes, I can – sí, sí puedo; Yes, ¡of course I can! – Sí, por supuesto que puedo.

¿Qué pasa si quieres decir que no?

¿Cómo se puede rechazar una invitación con educación?

Existen varias frases que podemos utilizar para rechazar alguna petición, aunque hay muchas otras maneras de decir que no de una forma cortés; vamos a empezar con tres ejemplos específicos.

Sorry, I can´t – Lo siento, no puedo.

Tienes tres formas de decir lo que explica esta ficha, está la más sencilla y también la más directa. No proporciona ninguna explicación, simplemente vas a rechazar la invitación.

I appreciate the invitation, But I Can´t. – Aprecio la invitación, pero no puedo.

I would love to, but I have other plans. – Me encantaría, pero tengo otros planes.

Pongamos un ejemplo de cómo o cuándo puedes usar esta respuesta: Can you give us an example of how to use this response?

Sorry, I can’t. – Lo siento, no puedo.

O.k. I understand. – Muy bien entiendo.

La segunda opción es la siguiente:

Sí preguntas: ¿Can you give us an example? – ¿Puedes poner un ejemplo?

Can be answered – se puede contestar:

Sorry, I can´t. – Lo siento, no puedo. No se da ninguna explicación, simplemente se dice que no podía.

Pongamos otro ejemplo, a ver, imagina un niño llamado Luis, le hace una invitación o petición a su hermana Valentina.

Luis podría preguntarle a Valentina:

Can you help me with my homework this afternoon? – ¿Me puedes ayudar con mi tarea esta tarde?

Valentina podría contestar, Sorry, I can´t. – Lo siento, no puedo.

Con esta respuesta Valentina fue directa, no dio ninguna explicación, pero a la vez fue educada.

Ahora ve la segunda opción:

I appreciate the invitation, but I can´t. – Aprecio la invitación, pero no puedo.

Con esta respuesta, agradeces haber sido tomado en cuenta, pero, de cualquier manera, rechazas la invitación.

Ahora imagina que Luis ya terminó su tarea y quiere invitar a Valentina a jugar, Luis podría decir:

¿Do you want to play videogames? – ¿Quieres jugar videojuegos?

Y Valentina podría decir:

I appreciate the invitation, but I can’t. – Aprecio la invitación, pero no puedo.

Con esta respuesta, Valentina rechazó la invitación de Luis, pero con mucha educación, haciéndole sentir que valoraba o apreciaba haber sido tomada en cuenta; y aunque no le dio a Luis una explicación específica, le hizo saber que, no era que no quisiera jugar con él, sino que no podía; aunque no especificó por qué.

Finalmente, tienes la tercera opción:

I would love to, but I have other plans. – Me encantaría, pero tengo otros planes.

Por mucho que la invitación me guste, hay otras cosas que no puedo dejar de lado y debo de rechazar la invitación. Veamos un ejemplo con estos mismos hermanos.

Ahora Valentina podría decirle a Luis:

¿Do you want to watch a movie?– ¿Quieres ver una película?

Luis podría decir:

I would love to, but I have other plans. – Me encantaría pero tengo otros planes.

Esta opción es de una respuesta bastante clara, Luis explica que, aunque le gustaría ver una película, pero en ese momento no puede y, además, menciona la razón, es decir, que ya tenía otros planes.

Pero como se dijo al inicio, las respuestas anteriores son sólo tres ejemplos. Hay muchas otras frases que utilizamos para rechazar invitaciones o decir que no de manera cordial. Veremos a continuación otras frases que te pueden ser de utilidad cuando quieres rechazar una invitación, por ejemplo:

Maybe another time. – Tal vez en otra ocasión, muy bien.

I would love it, but I can’t right now! – Me encantaría, pero ahora no puedo.

Y con esto hasta podemos poner las frases para rechazar invitaciones.

Usando las expresiones propuestas se darán ejemplos de las situaciones que pueden generar con las respuestas.

Pregunta: Would you like to watch a movie?

Respuesta: Thank you. I´d love to join you but I have to study.

Pregunta: Can you help me with my essay?

Respuesta: I can´t. Sorry.

Pregunta: Would you like to go to the park and play?

Respuesta: I´d love to go, but we have to stay at home.

Pregunta: Do you like to play videogames on Sunday?

Respuesta: Sorry. I have things to do that day.

Pregunta: There is a new documentary about whales; would you like to see it?

Respuesta: That sounds interesting, but I am really busy.

Ahora te invito a ver unas imágenes y debes decidir si la persona está aceptando o rechazando la invitación.

Observa la primera imagen.

Is she accepting the food or is she rejecting the food? – ¿Está aceptando la comida o la está rechazando?

(Así continúa con todas las imágenes)

Es interesante cómo viendo las expresiones de los demás nos podemos imaginar si esa persona está aceptando o rechazando una invitación.

Con algún familiar has expresiones, él tiene que adivinar si aceptas o rechazas la invitación.

It`s your turn! – Es tu turno!

Ahora veremos una forma más en la que vas a poder repasar el vocabulario que aprendiste en este tema y los anteriores.

Realiza una lista de las palabras que se te dificultan o quieras repasar, recorta cada letra de cada palabra, desordénalas y después hay que ordenarlas para formar la palabra correcta.

Lista de palabras para “unscramble the words”.

Sorry. – yrosr.

Accept. – tacpec.

Decline. – nelidec.

Maybe.-beyma.

Invitation. – tionintavi.

Could. – udloc.

Would. – dwou.

Espero que el tema te haya gustado y te sirva para aprender.

Don`t forget that you can consult this information as much as you want. No se te olvide que puedes consultar esta ficha las veces que quieras.

El Reto de Hoy:

Platica con alguien cercano, explícale cómo en el idioma inglés se aceptan o rechazan peticiones y practica lo que aprendiste en esta sesión.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

El Reto de Hoy:

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Números venenosos

Aprendizaje esperado: Determina múltiplos y divisores de números naturales. Análisis de regularidades al obtener los múltiplos de dos, tres y cinco.

Énfasis: Encuentra recursos para verificar si un número es divisor de otro y explicar por qué se considera así.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a determinar los múltiplos y divisores de números naturales para identificar regularidades al obtener múltiplos de dos, tres y cinco.

¿Qué hacemos?

Continuarás trabajando con los múltiplos de los números naturales y sus divisores. Para empezar recuerda que, “El múltiplo de un número natural se obtiene al multiplicarlo por otro número natural”.

6 x 7 = 42

factores producto

Entonces el 42 es múltiplo tanto de 6 y como de 7.

Actividad 1

Toma tu libro de Desafíos matemáticos y comienza con un nuevo juego que está en la página 84, que es el Desafío 40 “El número venenoso y otros juegos”.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/84

En este caso, el número venenoso será el 5, se contará de uno en uno y cuando toque decir 5, levanta la mano, sigue contando y cuando toque decir un múltiplo de 5 también levanta la mano, deja de contar al llegar a 31.

Adelante, inicia con el 1, luego 2, 3, 4, 5 (levanta la mano); 6, 7, 8, 9, 10 (levanta la mano); 11, 12, 13, 14, 15 (levanta la mano); 16, 17, 18, 19, 20 (levanta la mano); 21, 22, 23, 24, 25 (levanta la mano); 26, 27, 28, 29, 30 (levanta la mano); y 31.

¿Te diste cuenta de que todos los números en los que tuviste que levantar la mano, son múltiplos de 5?

Realiza otro ejercicio, ahora el número venenoso será el 6. ¿Cómo sabrías si a quien le toque el 580 debe levantar la mano o solamente decirlo?

Tendrías que saber si 580 es múltiplo de 6. Una forma sería ir de 6 en 6 hasta llegar a la cantidad para saber si lo es o no, lo cual sería muy tardado, pero hay otra forma más rapida, ¿Sabes cuál es?

En efecto, es más rápido dividir 580 entre 6 para saber si el 6 divide exactamente al 580.

Ten presente que cuando trabajaste los múltiplos, también te diste cuenta que podías dividir el múltiplo entre el número que habías elegido y al hacer la división el residuo era cero.

En el ejercicio anterior, dijiste 5 y levantaste la mano, dijiste 10, levantaste la mano, dijiste 15 y levantaste la mano, dijiste 20 y levantaste la mano, porque todos esos números son múltiplos de 5. Si haces la división de esos números entre 5, te dará un número exacto y no sobrará nada.

Observa las divisiones que se mencionan y las que van del otro lado, para ver si es cierto, ¿De acuerdo?

Si divides 5 entre 5, toca a uno y sobra cero, en 10 entre 5 toca a 2 y sobra 0, en 15 entre 5, toca a 3 y sobra cero, 20 entre 5, toca a 4 y sobra 0. En cambio con los otros números que no son múltiplos de 5 siempre sobra algo, por ejemplo, 6 entre 5, toca 1 y sobra 1 y lo mismo pasa con los otros que no son múltiplos de 5.

Con esta estrategia, observa si al decir los múltiplos de 6, en el 120 tendrías que levantar la mano.

120 entre 6, toca a 2 por 6 =12 y sobran 0, se baja el otro 0 y 0 entre 6 a 0. Si multiplics 20 por 6 da 120, se puede hacer una división y si sobra cero, entonces ese número sí es múltiplo del otro.

Ahora responde el inciso b.

580 no es múltiplo de 6, porque al dividir 580 entre 6, da 96 y sobran 4.

Lo puedes hacer en tu cuaderno, como utilizando la calculadora, lo cual es una forma rápida de hacer la división. Resuelve de la misma manera el inciso c.

Ahora resuelve el inciso d) de la página 85.

Debes encontrar un número mayor que 1000, de manera que identifiques si se debe levantar la mano o dar una palmada.

¿Cómo saber qué número es múltiplo de 6 y que sea mayor que 1000?

Primero debes saber si 1000 es múltiplo de 6.

Usando la calculadora puedes obtener que 1000 entre seis da 166.666666, lo cual da una pista.

Si multiplicas 166 por 6, te da: 996.

Y si sumas 6 a ese número, tendrás 1002 y ese número es mayor que 1000 y es múltiplo de 6.

Actividad 2

Continúa con la resolución de los ejercicios de la página 87, de tu libro de texto.

Ten a la mano una calculadora para descubrir lo siguiente, ¿Sabes qué ocurre si tomas tu calculadora y tecleas el cero, luego el signo de más, después el 3 y por último seis veces el símbolo de igual? si tienes calculadora realízalo. ¿Qué número obtuviste?

El número 18.

¿Sabes que saldría en la calculadora si vuelves a apretar el signo de igual?

Dio 21, que también es múltiplo de 3.

Ve a la página 89 de tu libro de texto para que realices otro juego, con el ejercicio 2.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/89

¿Por qué el 5 y el 6 son divisores de 30?

Porque 5 por 6 son treinta, además si a 30 se le divide entre cualquiera de ellos, obtendrás una división exacta, es decir que el residuo es cero.

¿Qué números naturales son divisores de 45?

Son 5 y 9, ¿Cómo los encontraste?

Se encuentra buscando dos números naturales que multiplicados entre sí dan 45. Así 5 y 9 son divisores de 45.

¿Qué otros números se pueden multiplicar y que también dan 45 como resultado?

Ahora, en tu libro de texto, prepárate para llenar una de las filas que está en la tabla de la pág. 89

Tienes que poner sí o no en las casillas, dependiendo de que los números de la primera columna sean divisores de los demás.

Para empezar, resuelve dos casillas del número 6.

Identifica que 6 es divisor de 36.

También comprueba si seis es divisor de 100.

Si multiplicas 6 x 6 da 36 o lo que es lo mismo, al dividir 36 entre 6, da 6 y no sobra nada.

También pudiste utilizar la calculadora para dividir 100 entre 6, y el resultado es 16.66 así que seis no divide de manera exacta a 100.

Ambas estrategias, son correctas y pueden ser utilizadas para todo lo que aprendiste en esta sesión.

Continúa con la resolución de los ejercicios siguientes, en tu libro de texto, lo cual te permitirá practicar lo aprendido.

El Reto de Hoy:

Invita a alguien cercano a jugar el juego del número venenoso usando diferentes números en cada ronda. Aprovecha para explicarle alguno de los ejercicios que realizaste en tu libro y las formas que aprendiste para encontrar los números que son múltiplos de otros.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

El Reto de Hoy:

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – ARTES: El Violín de Shari Mason

Aprendizaje esperado: Reconoce cómo la música puede utilizarse para trabajar los conceptos de realidad y ficción, en el cine.

Énfasis: Ubica diferentes extractos de bandas sonoras e identifica las distintas escenas que pueden representar.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión hay un instrumento invitado, es el violín, interpretado por la Primer Violín de la Orquesta Sinfónica nacional Shari Mason.

¿Qué hacemos?

Recuerda tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante de la clase del día de hoy. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Educación Artística, Sexto Grado, en la página 34.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6EAA.htm?#page/34

Como primera actividad indaga cuáles son las partes de un violín.

https://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn

Ahora trabaja con el ritmo. Indaga cómo construir unas claves con un palo de escoba.

Observa el siguiente video.

Video. Cómo hacer claves musicales con materiales reciclables – Viajeros del Pentagrama.

Ahora trabaja con la entonación. Relaja tu cuerpo para cantar. Realiza los siguientes ejercicios:

Revisa que estés sentada o sentado derecha. Ahora realizá círculos anchos con los hombros hacia atrás, los movimientos tienen que ser lentos y suaves, después cambia el movimiento hacia adelante. Repitelo ocho veces.

Coloca la mano en la cabeza, y llevala lentamente hacia un costado, estirando el cuello durante unos segundos, después repite hacia el otro costado. Por último, deja caer suave la cabeza hacia el pecho e inclinamos la cabeza bien suave hacia abajo.

Da un masaje lento en tu cara con la yema de los dedos para aflojar las tensiones de las facciones, luego con los dedos índices realiza un vaivén en la sien, y repite varias veces.

Ahora realiza ejercicios de respiración con apoyo del diafragma.

También puedes realizar sonidos largos y cortos con afinación precisa en tono mayor. Prueba con el video siguiente.

Video. Canción sonidos largos y cortos.

Ahora diviértete con un Sketch donde un grupo de clowns hacen una presentación.

Video. Les Rudi Llata Circus.

Ahora trabaja con la lectoescritura. Indaga, ¿Qué es un compás, qué es una barra de compás y qué es un compás 4/4? Observa el siguiente video.

Video: El compás de 4/4.

Ahora reflexiona sobre la importancia de que los niños y las niñas aprendan música desde pequeños. Para ello observa el siguiente video.

Video. ECOS Valle de Guadalupe.

Diviertete escuchando la canción del video siguiente.

Video. Puedes contar conmigo. Canciones. Once niños.

El Reto de Hoy:

Atrévete a entonar una canción y luego compártela con alguien cercano y pídele que te acompañe a cantarla juntos. Seguramente pasarán momentos muy agradables.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

El Reto de Hoy:

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – VALORES: Superando mis miedos

Aprendizae esperado: Concluye cómo la emoción del miedo le permite preparar su cuerpo ante una amenaza.

Énfasis: Concluye cómo la emoción del miedo le permite preparar su cuerpo ante una amenaza.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a reflexionar sobre cómo la emoción del miedo te permite preparar tu cuerpo ante una amenaza.

¿Qué hacemos?

Reflexiona sobre la situación siguiente: María tuvo un sueño muy feo y desde entonces no se le ha quitado el miedo. Piensa de manera incesante en situaciones catastróficas y también tristes, que podrían pasar.

Ningún miedo es sencillo de entender y de eso trata la sesión de hoy, vas a reflexionar sobre esa emoción y cómo te permite preparar a tu cuerpo ante una amenaza.

El miedo es una emoción básica en las personas, que se activa ante un peligro que puede ser real o imaginario, obviamente, si ocurre es por algo. Permite alertarnos de algún peligro, nuestro cuerpo nos avisa con diversas sensaciones desagradables y prepara al organismo para movilizar una gran cantidad de energía y responder de manera rápida ante el peligro.

Lo más importante es desarrollar la capacidad de enfrentar el miedo con éxito.

Continua reflexionando sobre el caso de María y su sueño.

Ella tiene la fantasía de un viaje donde navega y llega a la isla de la alegría, en su sueño aún no había salido de la isla de la alegría, cuando de repente todo cambió, empezó a relampaguear y llover horrible.

Luego, de la nada, estaba haciendo un examen súper difícil y el lugar donde estaba sentada le daba mucho miedo, sentía que la miraba alguien que no podía ver, era horrible.

Ahora ella siente como si su miedo del sueño se estuviera transformando en una realidad.

El miedo la invade, no puede pensar claro, se siente en alerta por lo que pueda pasar.

Parece que está en la tormenta del miedo, una tormenta que se alimenta del miedo mismo. ¡Tendrá que vencer al miedo si quiere salir de esa tormenta!

¿Qué harías tú?

Recuerda que el miedo solo es una emoción que debemos aceptar para poder responder correctamente. El miedo en lugar de congelarnos, debe ayudarnos y prepararnos para responder.

Observa la cápsula siguiente relativa al miedo.

Video. El miedo, respuesta de sobrevivencia humana – Gaceta UNAM.

El miedo no es del todo malo para nosotros. ¿Qué opinas de las respuestas que genera el miedo?

¿Qué origina el miedo de María?

¿Te gustan los exámenes?

Ese es el origen del miedo de María.

Tal vez sea un miedo no a los exámenes, sino a hacerlos sin haber estudiado antes.

Pasar de un grado escolar a otro, o, de la primaria a la secundaria también genera miedo. ¿Cómo superarlo? Tal vez con ayuda de tus papás, reflexionando que el cambio es normal en la vida y pasar de la primaria a la secundaria no es fácil, pero es parte de crecer.

Ese cambio también trae ventajas, como el conocer nuevos amigos y maestros con quienes aprender cosas muy interesantes.

Con reflexiones como estas se pueden enfrentar los miedos.

Realiza la actividad siguiente. Escucha unos sonidos inquietantes y trata de mantener la calma, sin importar si esos sonidos te provocan miedo.

Video. Música de suspenso.

Trata de adivinar el origen de cada sonido.

Una mente en calma nos ayuda a actuar de mejor manera, por eso, aunque estos sonidos nos ponen intranquilos o hasta causan miedo, al mantener la calma y poner atención podemos descubrir el origen de cada uno de ellos.

Así también, puedes actuar en la vida cotidiana, regular el miedo para que cumpla su función principal que es protegernos de un posible peligro, sin que nos empuje a tomar decisiones que puedan causarnos algún conflicto.

Recuerda lo que acabas de hacer con los sonidos, cualquiera de tus sentidos te puede ayudar a enfocarte en el origen de lo que te quiere dar miedo.

Recuerda que el miedo te permite enfocarte en la situación para poder actuar, esta sesión te ayudó a entender esta emoción tan intensa, como es el miedo.

Seguramente has de sentir miedo o muchos nervios por el examen de admisión a la Secundaria, pero recuerda que es una emoción básica. tienes muchas fortalezas para enfrentarlo y lograr el objetivo, sólo prepárate muy bien.

El Reto de Hoy:

Escribe en tu diario de emociones, aquellas situaciones que te causan miedo, después escribe, cómo tendrías que aprovechar esas emociones de miedo para tu protección, seguridad y autocuidado.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

El Reto de Hoy:

Gracias por tu esfuerzo.