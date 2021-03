Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 26 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del viernes 26 de marzo del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del viernes 26 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy viernes 26.

APRENDE EN CASA – INGLÉS: Una experiencia fantástica

Aprendizaje: Explora relatos breves de viajes.

Énfasis: Escucha relatos breves de viajes a zonas naturales.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás y escucharás relatos breves de viajes a zonas naturales.

¿Qué hacemos?

Today you will learn some expressions that you can use to narrate your experiences. / Hoy aprenderás algunas expresiones que puedes usar para narrar tus experiencias.

Specially, travel experiences, / especialmente experiencias de viaje.

Aunque debes recordar que por el momento debes permanecer en tu casa y evitar hacer viajes.

Yesterday an email was received from your friend Fernando, he lives in Uruapan Michoacán. / Ayer se recibió un correo electrónico de tu amigo Fernando, él vive en Uruapan Michoacán.

Your message is related to what this class is about; of travel experiences. / Su mensaje se relaciona con lo que trata esta clase; de experiencias de viaje.

Hello my dear friend

How are you?

I hope you and your family are fine.

I just wrote to say hello. I hope this pandemic is over soon.

So, you can come again to visit us here in Uruapan.

We could go to some very interesting places here in Michoacán, such as la Tzaráracua, Paracho, or we could even go to Santa Clara del Cobre or to Morelia.

We have delicious food in here in Michoacan. We can have corundas, uchepos, carnitas, chongos zamoranos for dessert and so much more!

I hope to see you soon! Take care. Your friend, Fernando.

Hola mi querido amiga o amigo

¿Cómo estás?

Espero que tú y tu familia estén bien.

Solo escribo para decirte hola. Espero que esta pandemia se acabe pronto.

Para que puedas venir a visitarnos a Uruapan otra vez.

Podríamos ir a algunos lugares muy interesantes aquí en Michoacán, como la Tzaráracua, Paracho o incluso ir hasta Santa Clara del Cobre o Morelia.

Tenemos deliciosa comida aquí en Michoacán, Tenemos corundas, uchepos, carnitas, chongos zamoranos de postre y muchas cosas más.

¡Espero verte pronto! Cuídate. Tu amigo, Fernando.

Know the experience that Francisco, Fernando’s friend, had when he visited Michoacán.

“I traveled 5 hours by bus from Mexico City to Uruapan.

When I got there, I was happy to see my friend Fernando,

He took me to Pátzcuaro lake, which is a very big lake,

Where I live there are no lakes, so I was very excited.

We went to Janitzio island which is a tourist place in Michoacán.

Each year, people in Janitzio celebrate Día de Muertos in a very special way.

Remember, this celebration is famous around the world because it only happens in Mexico.

While we celebrate Día de Muertos in our houses, people in Janitzio do it in a bigger way.

I also met people from different countries that day.

They told me that people in Mexico are friendly and the food is delicious.”

We had a lot of fun.”

Conocer la experiencia que vivió Francisco, amigo de Fernando cuando visito Michoacán.

“Y es que hace dos años visite muchos lugares increíbles. Yo nunca había visitado Michoacán así que estaba muy emocionado por el viaje.

Viajé en autobús 5 horas desde la ciudad de México hasta Uruapan.

Cuando llegué, me dio mucho gusto ver a mi amigo Fernando.

Mi amigo me llevo al lago de Pátzcuaro, que es un lago enorme.

Donde yo vivo no hay lagos, así que estaba muy emocionado.

Fuimos a la isla de Janitzio, que es un lugar turístico en Michoacán.

Cada año la gente en Janitzio celebra el día muertos en una forma muy especial.

Recuerden que esta celebración es famosa alrededor del mundo porque solo pasa en México.

Mientras nosotros lo celebramos en casa, en Janitzio lo hacen a lo grande.

También conocí a gente de otros países ese día.

Me dijeron que la gente de México es muy amigable y que la comida es deliciosa.

Nos divertimos mucho.”

Fernando tiene razón, los mexicanos somos muy amigables y en Michoacán, la comida es deliciosa, se antoja una sopa tarasca o un Minguiche.

Otra experiencia de viaje de la Mtra. Rosario:

“Two years ago, I visited my grandparents in Toluca I was happy to visit them because they are very nice to me my grandmother cooked something special for me every day. We played some board games and we had a lot of fun. I was very happy with my grandparents.”

“Hace dos años visité a mis abuelos en Toluca, me alegré de visitarlos porque son muy amables conmigo, mi abuela cocinaba algo especial para mí todos los días. Jugamos algunos juegos de mesa y nos divertimos mucho, estaba muy feliz con mis abuelos”

Tienes alguna experiencia que contar, ya sea un viaje, un cumpleaños, algo interesante que te pasó. Práctica lo que aprendiste en esta sesión escribiendo y completando en tu cuaderno, usando algunas de estas frases, o frases que te sepas.

Después, puedes contarle esas experiencias a alguien en tu casa, Por ejemplo:

I was very excited about… / Estaba muy emocionado por…

I was happy because… / Estaba feliz porque…

We went to… / Fuimos a…

Recuerda que es muy importante que todo lo que viste hoy lo sigas poniendo en práctica.

Until next time! /¡Hasta la próxima!

APRENDE EN CASA – VALORES: Resolviendo mi tristeza

Aprendizaje esperado: Muestra una actitud de cambio hacia la tristeza de las personas que le rodean con el fin de recibir ayuda y reconoce la tristeza en las personas cercanas para apoyar a quien lo necesita.

Énfasis: Muestra una actitud de cambio hacia la tristeza de las personas que le rodean con el fin de recibir ayuda y reconoce la tristeza en las personas cercanas para apoyar a quien lo necesita.

¿Qué vamos a aprender?

Trabajarás en una actitud de cambio hacia la tristeza de las personas que te rodean con el fin de recibir ayuda

Reconocerás la tristeza en las personas de tu entorno para apoyar a quien lo necesita.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a trabajar un tema algo difícil para las personas: la tristeza.

Cuando estas triste te sientes desanimada o desanimado, todo lo ves blanco y negro y como lo aprendiste en la sesión anterior, cuando expresas lo que sientes y descubres el porqué de tu sentimiento, con la solidaridad de las personas que te rodean, puedes ir transformando este sentimiento.

Lo primero que debes saber, es que la tristeza es una emoción básica que puedes sentirla de diferentes maneras, por diferentes razones y que depende de la razón, también varía la intensidad con la que se siente. Aunque en ocasiones sientas que nadie te va a entender si lo platicas, pero eso no debe detenerte. Recuerda que, aunque todos tienen estas emociones básicas desde que nacen, es muy diferente cómo las experimentan en la vida.

De hecho, así como tú, tus compañeros, pueden sentirse tristes en algunas ocasiones, aunque observes a una persona que siempre está tranquilo, pero alguna vez ha experimentado esa emoción y no tiene nada de malo vivirla.

Por ejemplo, el maestro Esteban comentaba que en los últimos meses ha experimentado la tristeza y ha sido más difícil debido a que, algo que le gusta mucho de ser maestro es la interacción en persona con las alumnas y alumnos. Y ahora que se tiene que mantener las clases a distancia, no es lo mismo y eso lo hace sentir un poco triste.

Pero que lo hace sentir orgulloso y feliz es saber que comparte sus conocimientos con sus alumnos, aunque sea a través de las sesiones en línea que tiene.

Y sabe que es algo que no le pasa nada más a el. Así están todos los profesores de México, enfrentando la pandemia con lo que más aman, haciendo uno de los trabajos más importantes en este momento tan histórico para la humanidad. Gracias a ellas y ellos, la educación en México no se detiene. ¡Y es una inspiración!

Como investigación puedes preguntarle a tus profesores o familiares si han experimentado en alguna ocasión la tristeza y aunque todos lo hayan experimentado, también descubrirás que ha sido de diferente manera.

Te preguntarás ¿cómo es que todos la experimentan diferente si al final es una misma emoción?

Un ejemplo que te va ayudar a entender mejor. Imagina que la tristeza es azul. ¿Cuántos tonos de azul hay en el mundo? Infinitos. Está el azul marino, el celeste, el rey, el eléctrico, de la misma manera pasa con la tristeza.

Con este ejemplo ayuda a dimensionar que la emoción de tristeza es diferente para cada persona y al mismo tiempo muy necesaria para afrontar el dolor y las pérdidas. Así que no olvides que cuando encuentres a alguien triste, tener empatía con esa persona es muy necesario, porque ya sabes todo lo que está viviendo.

Para regular la tristeza hay que saber identificarla, conocer la razón por la que sucede y hablar de ella.

Cada vez puedes identificar lo importante que son las emociones y regularlas, más en estos tiempos de pandemia.

Observa el siguiente video, para conocer sobre las emociones:

Carola y Don Leopoldo – Rulo y Vacuna

¿Qué te pareció el video, está interesante, no? Don Leopoldo es bueno para dar consejos. ¿Observaste cómo ayudó a Carola a enfocar su tristeza para utilizar sus habilidades y ponerse en acción? Y al platicar de lo que les causaba tristeza tanto Carola como Don Leopoldo pudieron regular lo que sentían.

Debes ver las cosas de otra manera. Es decir, desde otro punto de vista. Cuando estés lista o listo para hablarlo para que me ayudes.

Unas de tus compañeras mando un mensaje en el que decía lo siguiente:

“Siento muchas cosas y estoy muy triste porque una amiga muy querida se contagió de COVID. Y creo que está teniendo complicaciones. Me preocupa y la extraño mucho, la considero como mi hermana. Pero también me decepciona; me frustra que las personas a veces no se cuidan y son indiferentes… Y pues prácticamente eso es lo que ha causado esta tristeza que siento”.

En estos casos deben seguir las indicaciones del doctor para no tener alguna consecuencia que no se pueda resolver. ¿Y tú cómo le puedes ayudar todo el tiempo? ¿Puedes hacer algo?

Todos los días le puedes hablar para saber cómo se siente y su familia. También recomiéndale algunos libros y algunas películas. Lo que sea para que el tiempo lo pase con menos preocupación.

Esto también les ayudó a todos a entender que hasta la más mínima acción de prevención puede hacer toda la diferencia.

También te debes cuidar no solo para prevenir el Covid-19, sino también para tener mejor salud. Cuida tu alimentación ¡has ejercicio!

Cuando platicas lo que sientes. Hace toda la diferencia porque al escuchar a alguien más puedes encontrar soluciones para sentirte mejor.

Cuando una niña, niño este llorando y escuches que le digan “deja de llorar, que estaba mal ponerse triste”. Si tienes la oportunidad de recordarle que lo que sentimos es natural, necesario, es algo que sentimos todos los seres humanos. Que no tiene nada llorar. ¡Al contrario! Ayuda a liberar la emoción y a conocernos mejor. Sólo así se puede regular las emociones.

Si sientes una emoción pregúntate por qué te estás sintiendo así y qué debes hacer para regular esa emoción. no olvides que pedir ayuda es excelente ante la tristeza.

Y también podríamos ayudar a alguien más, debes aprovechar si ya sabes regular tus emociones para ayudar a los que te rodean y empatizar con ellos. Mostrarles que tienen a alguien en quien confiar y principalmente hazles saber que dialogar sobre lo que sienten es importante.

Con una actitud de cambio, puedes aprovechar tus habilidades para regular esta emoción básica, ¿no lo crees?

En el siguiente video escucha la historia sobre la tristeza con Don Leopoldo.

La tristeza, Don Leopoldo

ALGO QUE DEBES RECONOCER, SI HAY TRISTEZA, TAMBIÉN EXISTE LA FELICIDAD.

El Reto de Hoy:

Recuerda algún momento o situación que te haya puesto triste y cómo, a partir de las sesiones de Educación Socioemocional, lo pudiste ver de manera diferente.

Platícalo con tus familiares y amigos. Tal vez ellos también pasaron por algún momento igual.

Si te es posible consultar otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: ¿Qué me conviene más?

Aprendizaje esperado: Compara razones en casos simples.

Énfasis: Diferenciar los conceptos de volumen y capacidad

¿Qué vamos a aprender?

Compararás el volumen de dos o más cuerpos, ya sea directamente o mediante una unidad intermediaria.

Resolverás problemas que impliquen determinar si una razón del tipo “por cada n, m” es mayor o menor que otra sin necesidad de realizar cálculos numéricos.

¿Qué hacemos?

¿Alguna vez han tenido frente a ustedes supuestas ofertas y una vez que las analizan se dan cuenta que no convienen para nada? Por ejemplo, cuando quieres comprar un balón y al preguntar su precio te contestan: “un balón cuesta $120, pero si te llevas 2 te los dejo en $250”.

En muchas ocasiones, pero algunos no saben hacer operaciones o quieren engañar para que caigas y les des tu dinero, para evitar eso, debes estudiar mucho y practicar para que difícilmente caer en esos fraudes.

En esta sesión analizarás muchos ejemplos para saber qué te conviene más o dónde te conviene más comprar. Por ello resuelve los problemas siguientes:

1. En un puesto que venden panes, tenía un letrero que decía lo siguiente:

Lo malo de todo esto es que mucha gente no se daba cuenta que esa oferta no era oferta en realidad.

En este caso, conviene más comprar un pan, luego regresar y comprar el otro, y después ir por el tercero, ¿no crees?, así te ahorrabas un peso.

2. Un frasco de mermelada de 500 g cuesta $24 y el de 1 kg, es decir, 1000 g cuesta $50. ¿Cuál frasco te conviene comprar?

Puedes hacer uso de las estrategias cuando calcules el tanto por ciento y te ofrezcan el doble, el triple etcétera, así que si el doble de 500 es 1000 por lo que el doble de 24 es 48 y 48 es menor que 50, así que conviene comprar dos de 500g.

En los siguientes ejemplos que vas a realizar ojalá puedas llegar a tus conclusiones sin necesidad de escribir tus operaciones.

3. Este caso le paso a la Mtra. Beatriz

Estos problemas te ayudan mucho a cuidar la economía y no comprar en el primer puesto, sino que analices en cuál te conviene.

Reflexiona en varias estrategias en que podrías determinar dónde conviene comprar naranjas.

Una opción podría ser ver lo que tendrías que pagar en cada puesto por el mismo número de naranjas, o quizá determinar cuánto cuesta cada naranja en cada puesto. Una manera en la que es sencillo compararlas es la siguiente:

Por ejemplo, tienes dos costos de cada puesto

5 naranjas por $7

3 naranjas por $5

Iguala la cantidad de naranjas para poder compararlos. ¿Cómo igualas la cantidad?

Busca un número que tengan en común el 5 y el 3, que corresponden al número de naranjas de cada puesto. Recuerda, que hace unas sesiones aprendiste sobre los múltiplos. Si encuentras un múltiplo de 5 y 3 podríamos comparar de una manera clara y visible.

El múltiplo más pequeño que tengan el 5 y el 3, es el 15.

Con esto puedes saber cuánto pagarías en los dos puestos por 15 naranjas y así decidir dónde comprarlas. En el primer puesto 15 es el triple de 5, es decir, es tres veces 5, por lo que pagaríamos también el triple de 7.

15 = 3 x 5

3 x 3 = 21

En el primer puesto pagarías 21 pesos por 15 naranjas.

Realiza el mismo procedimiento para saber cuánto te cuestan 15 naranjas en el segundo puesto.

En ese puesto te ofrecen 3 en $5. Para obtener 15 naranjas debes multiplicar 3 x 5, ¿estás de acuerdo? Pero también debes multiplicar por 5 el costo de las naranjas, así tienes que…

3 x 5 = 15

5 x 5 = 25

Aquí pagarías $25 por 15 naranjas. Entonces ¿dónde te conviene comprar las naranjas?

Con estas operaciones te conviene más comprar las naranjas en el primer puesto donde nos ofrecen 5 naranjas por $7 Siempre debes comparar para ver dónde te conviene pagar.

4. Éste es muy sencillo, pero debes justificar por qué eliges uno u otro.

En una tienda de autoservicio venden el paquete de 6 gelatinas en 23.90 y en la tienda de la esquina el mismo paquete de 6 cuesta $24.50 ¿Dónde sería mejor adquirir el paquete de gelatinas?

Si es el mismo paquete, tiene la misma cantidad de gelatinas, lo más conveniente es comprar donde cuesta más barato.

Parece obvia, pero hay personas que no reflexionan en este tipo de cosa, consideran que si es poca la diferencia no vale la pena fijarse, pero has cuentas y notarás que, de poquito en poquito dinero, la cuenta se hace muy grande.

5.- En una carnicería, 1 kilogramo costó $90 y eran 9 bistecs, y en el supermercado 1 kilogramo de carne costó $100, y eran 8 bistecs. ¿En dónde conviene volver a comprar la carne?

¿Acaso donde dan más bistecs?, o

¿quizá donde sea más barato?

Analiza las dos situaciones ¿qué sucede en una y qué sucede en la otra, para que tomes una decisión?

En una dan más bistecs, que en la otra. ¿Tienes que sacar el costo de cada bistec?

Debes tomar en cuenta que en un lugar son más chicos los bistecs que en el otro y por eso te dieron más.

Si no sabes cómo resolver el problema, debes regresar a leer el problema y determina si estás considerando toda la información que ahí te dan.

En los dos lugares me vendieron un kilogramo de bistecs, entonces no importa si son grandes, medianos o pequeños los bistecs, en total todos pesan un kilogramo.

Esta información no habías considerado. Con esto ya puedes decidir dónde comprar.

6.- Ultimo problema: Hay dos paquetes de playeras, uno que trae 6 por $450 y otra presentación, que tiene 9 playeras en $675. Si las playeras son de la misma marca y tamaño, ¿cuál presentación conviene comprar?

Se tiene una relación en los números. Ambos son múltiplos de 3.

Si tomas como referente el 3 ya que 6 es el doble y 9 es el triple y esas son las presentaciones de venta de las playeras.

Para saber cuál conviene, primero cuánto costaría 3 playeras que sería la mitad de 6, pero entonces también hay que obtener la mitad del precio y eso sería 225 pesos.

¿cómo lo comparas con el paquete de 9 playeras?

Una opción es sacar la tercera parte a 9 y eso da 3, pero entonces hay que sacar la tercera parte a 675 y eso da 225 también. Entonces en ambos casos, el precio de las playeras es el mismo.

Aquí la decisión de qué paquete comprar se basará en pensar para cuál de los dos paquetes te alcanza y si necesitas 6 o 9 playeras.

En tu libro de texto de Desafíos Matemáticos, resuelve y analiza lo que se te pide en la página 101

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm?#page/101

Resuelve los siguientes problemas sin hacer operaciones. Argumenta tus respuestas. Esto es porque siempre tienes que saber por qué eliges un camino u otro, por qué tomas una decisión u otra.

Una caja de 15 colores cuesta en la papelería $30 y una caja de 12 colores y de la misma calidad cuesta $36 en la cooperativa escolar… ¿qué cree maestra? Yo no necesité hacer operaciones para dar mi respuesta.

No siempre es necesario hacer operaciones, sino estar muy atento a lo que vas a comprar y lo que te ofrecen.

Con esto concluyes la sesión de hoy, recuerda que aparte de hacer operaciones tienes reflexionar y observar en lo que te ofrecen, si en verdad es una oferta o no lo es.

Hiciste algunas operaciones mentalmente y, en otros casos sacas tus conclusiones sin necesidad de escribir las operaciones, incluso hiciste algunas deducciones.

El Reto de Hoy:

Regresando de vacaciones volverás a abordar ejercicios como el de la sesión de hoy, sin embargo, en este periodo práctica todo lo que has estudiado hasta este momento. recuerda que la práctica hace al maestro.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

APRENDE EN CASA – ARTES: La batería de Enrique Nativitas

Aprendizaje esperado: Ubica diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes del mundo.

Énfasis: Identifica distintos recintos en el mundo en donde se representan espectáculos artísticos.

¿Qué vamos a aprender?

Ubicarás diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas, como es el teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes del mundo.

Identificarás distintos recintos en el mundo en donde se representan espectáculos artísticos.

En esta sesión, en el programa televisivo se contara con el instrumento invitado, la bateria, presentada con un gran músico: Enrique Nativitas. A lo largo de esta sesión podrás utilizar la música de manera intencional en la representación de personajes ficticios.

¿Qué hacemos?

Antes de iniciar con esta sesión, sabes ¿qué es una bateria?

“La batería es un instrumento musical que pertenece a la familia de percusión. Este equipo estándar se usa en la música pop, el blues, el jazz, el rock, el heavy metal (en casi todos los géneros musicales), convirtiéndose, por tanto, en un instrumento indispensable para muchas agrupaciones musicales”.

Fuente: https://www.ecured.cu/Bater%C3%ADa_(instrumento_musical)

Actividad 1 “memorama musical”.

Para esta actividad pidele a quien te acompañe que juegue contigo, van a jugar con compases de 4/4

Inicia con un compás, toca un ritmo y tu acompañante tiene que elegir cuál de los dos compases estas tocando.

Compás 1

Compás 2

Compás 3

Al terminar es el turno de tu acompañante, pero para hacerlo más interesante realicen 2 compases.

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Alguna ocasión has intentado aprender una canción, pero te cuesta mucho trabajo pronunciar las palabras porque están algo raras.

Pero hay una manera muy divertida para practicar tu dicción para cantar; ya que es de las cosas más importantes, porque si no pronuncias bien pues no se te va a entender la canción.

Juga a leer trabalenguas, lee el siguiente:

Juan tuvo un tubo,

y el tubo que tuvo se le rompió,

y para recuperar el tubo que tuvo,

tuvo que comprar un tubo igual al tubo que se rompió.

Despues canta una canción donde los finales de frase tienen un ligero trabalenguas

¡Vamos a cantar!

SOMOS INDÍTARALAS

Somos inditararas

Michoacanitararas

Que nos paseamororos

Por el portal.

Somos inditararas

Michoacanitararas

Que nos paseamororos

Por el portal.

Vendiendo guajereres

Y jicaritararas

y florecitaras

de temporal.

Vendiendo guajereres

Y jicaritararas

y florecitaras

de temporal.

Árbol frondosororo

De verde pradororo

Que yo he soñadororo

En mi niñez

Árbol frondosororo

De verde pradororo

Que yo he soñadororo

En mi niñez

Vendiendo guajereres

Y jicaritararas

y florecitaras

de temporal.

Vendiendo guajereres

Y jicaritararas

y florecitaras

de temporal.

Aun que muy pobre

la juarecita

pero ancianita

del delantal

Aun que muy pobre

la juarecita

pero ancianita

del delantal

Asi por eso

con tu permiso

tanto niñito

vine a cantar

Asi por eso

con tu permiso

tanto niñito

vine a cantaaaar

Practica diferentes trabalenguas y diviertete con ellos.

Actividad 2: Lectoescritura.

¿Has practicado leer y escribir las notas musicales do, re, mi, fa sol, la y si?

Si no has podido practicar, con estas actividades lo podrás hacer. Hay varios trucos para facilitar la lectura de la música. Así cómo los trucos para pasar de nivel en los videojuegos.

Un truco es memorizar las notas que se escriben sobre las líneas del pentagrama con la clave de sol. Escribe la clave de sol en la segunda línea del pentagrama…

Ya sabes el orden de las notas do, re, mi, fa, sol, la y si, ¿cierto? ¿Lo recuerdas? Repasa su escritura.

Fuente:https://guitarmonia.es/do-re-mi-fa-sol-la-si/

Si sigues escribiendo, después de si, se repite do, de nuevo re, mi, fa y así sucesivamente.

Para seguir escribiendo más notas en el pentagrama de manera ascendente, necesitas de las líneas adicionales. Se escriben de la siguiente manera…

do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do etc…

Las notas dentro del pentagrama, si dejas sólo las notas escritas sobre las cinco líneas del pentagrama. ¿Cómo se llaman? Una pista, observa las notas que acabas de escribir. Son…. MI, SOL, SI, RE Y FA.

Con este truco si olvidan el nombre de las notas, ustedes mismos podrán averiguar y descubrir sus nombres.

Actividad 3

Como has estado en casa por mucho tiempo, en esta actividad vas a dar una vuelta al mundo en unos minutos con un TOP 5 que te sorprenderá, conociendo 5 lugares alrededor del mundo en donde se representan artes escénicas ¡para niñas y niños!

5 Teatro de Marionetas de Agua Thang Long, Hanoi, Vietnam.

Se trata de un teatro de marionetas, pero no cualquiera, ya que éstas representaciones son sobre el agua, así es, este se originó en los arrozales inundados del río Rojo por eso la idea del agua y se han hecho representaciones durante más de 1,000 años.

Este gran espectáculo se compone de un estanque de agua donde se colocan las marionetas que son articuladas por actores detrás de una lona que también sirve como decorado y es acompañado por músicos, cantantes en vivo, hielo seco y fuegos artificiales.

4 Compañía Sogolon de Teatro de Marionetas en la República de Mali en África

Este teatro hace adaptaciones de cuentos y leyendas, dando vida a nuevos personajes que fabrican con papel maché o con trapos. Sus obras hablan de temas del cuidado del medio ambiente, salud o concientización de situaciones que ahí suceden como los incendios de la sabana. También es tomada como una experiencia terapéutica.

3 Casa de Ópera de Sidney en Australia

Este es uno de los lugares más impresionantes y maravillosos reconocido mundialmente.

Aquí podrás escuchar a una de las mejores orquestas del continente, sino que también es sede de Compañía de Teatro de Sídney y por supuesto de la Compañía Ópera de Australia, pues es llamada “casa de ópera” ¿recuerdas?

Actualmente los espectáculos para niños son muchos y muy recurrentes. ¿Te imaginas entrar a este hermoso teatro?

2 Teatro Pequeño Ángel en Londres.

Es un pequeño salón especialmente diseñado para niñas y niños y para la preservación de los espectáculos de marionetas desde hace ya 30 años.

Aquí no solo podrás presenciar grandes espectáculos de títeres, sino que también te permiten experimentar con marionetas de distintos materiales y tamaños.

Ofrece espectáculos gratuitos en línea, actividades manuales y una sección donde los niños pueden compartir sus creaciones. Es un sueño ¿no te parece?

1 El Palacio de Bellas Artes en la capital de nuestro país.

Es considerado el más importante en la manifestación de las artes en México y ha sido escenario y testigo de mucha historia.

Dentro de él, puedes encontrar muchos escenarios, espacios artísticos y museos, donde podrás disfrutar una gran variedad de espectáculos de todo tipo, dedicados a las niñas y niños.

¿Sabes qué es lo mejor? pues que podrás encontrar miles de actividades, conciertos, recorridos virtuales y contenido exclusivo para ti desde casa entrando a su sitio de internet.

¿Cuál ha sido tu favorito? ¿conocías ya alguno de ellos? No te pierdas la siguiente sesión para conocer más de la música y las artes en México y el mundo.

¿Por qué crees que es importante que los niños aprendan música desde pequeños?

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

