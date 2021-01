Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 28 de enero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del jueves 28 de enero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del jueves 28 de enero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy jueves 28 de enero.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Así nos comunicamos en la comunidad Uachi ik chiuinanauj nak kachikin

Aprendizaje Esperado: Interpreta significados profundos de fragmentos de la práctica que estudia.

Énfasis: Aprender a distinguir distintos tipos de discursos.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las distintas formas de comunicación que se utilizan en la vida cotidiana, en la familia o en la comunidad, reconociendo que existen distintos tipos de discursos.

Durante esta clase apreciarás que dentro de las formas de comunicación, está el lenguaje hablado, el cual puede ser español, como la lengua materna que en su mayoría practica la población mexicana, pero tambien hay otras lenguas propias de algunos pueblos, que al igual que el español, les permite interactuar.

¿Qué hacemos?

Da lectura al saludo que hace un maestro:

“Buenos días niñas y niños, soy el Maestro Alfonso Hernández Olvera y hablo la lengua totonaca en su variante de Zihuateutla, Región Huauchinango”

Ahora observa el mensaje en lengua totonaca:

“ Kauan kuinilh lakstin tsumajan e kamanan, kit kiwanikan Alfonso Hernández Olvera. Ik chiuinan totonaco xa la nak Zihuateutla ix lakatsunaj Huauchinango”

¿Qué te parece? Hoy tendrás la oportunidad de conocer como se dicen las palabras en lengua totonaca, cada actividad que debas realizar estará traducida en la lengua indígena, trata de leerla.

Pon mucha atención en el siguiente ejercicio visual, tendrás que ejercitar tus ojos para identificar elementos en una imagen.

“Kamanan e tsumajan ik kaskiniyani kuenta ka tlauatit tu kit nak kamalaktsiniyan lakapun. Na maskujuyauj ki lakastapunkan kinu uachi na maklayauj tun kinankan na putsayauj”

Realiza las actividades que se te van señalando para que puedas llegar a tus propias conclusiones.

“Kelhtauakenanin, tu nak kelhaskini tin kin kakilhtiyalemani na uachi ka laktsintit uixinan”

Dibujo de W.E. HILL en 1915

Realiza las siguientes actividades:

Observa la imagen e identifica que es lo que miras.

A primera vista ¿Quién es? ¿Qué edad tendrá? ¿Cómo es? ¿Qué lleva puesto?

“Uxinan kelhtauakenanin, tuchu uixinan tuchu laktsinatit nak lakapun”

“Laktsinatit puskat Lhachu lakalat kata kalhi Chu uanit Tuchu lhakganit”

Es muy probable que no todos los que observan esta imagen, están identificando lo mismo, quizá estén viendo otras características y justamente de eso se trata este ejercicio visual, de que puedas tener opiniones diferentes.

“Tin ta kelhtauakamanan max xtunk tun talaktsin xlakan. Utsa ix li palakata uama taskujut, chatunu xtunk tu laktsin, lha lilakxtim tu laktsinauj e chu uachi kin tapastaknikan xtunknu, uani tachiuin”

Todas las personas tienden a pensar que ven las cosas como son, que son objetivos. Pero no es así. Se puede ver el mundo, no como es, sino como cada persona es o como se le ha enseñado para que lo vea de esa manera. Cuando abres la boca para describir lo que ves, en realidad te describes a ti mismo, mostrando tus percepciones. Cuando otras personas disienten de tu forma de ver las cosas, de inmediato puedes pensar que algo extraño les ocurre. Las personas ven las cosas de modo distinto, pues cada una mira a través del cristal de su experiencia (Covey, 2002:38)

“Uaken kinan pu uanauj xa tse tu kin tachiuinkan. Lha uachi. Laktsinaui kilhtamakuj uachin chin kinankan, uachin chin kin katamasuyunin. Akxnika li chiuinnanauj tu laktsinauj, kinankan kin kata lichiuinanani. Akxnika makapitsin xtunka ta lichiuinan pu uanauj lhatse tu xlakan ta uan. Chatunu laktsin tun patlekeninit”

Durante el desarrollo de esta clase revisarás las distintas formas de comunicación que existen en la vida cotidiana, en la familia o en la comunidad. Será muy interesante que revises que existen distintos tipos de discursos y que la forma en que las personas se comunican siempre dará un mensaje, porque como dicen algunos autores como Paul Watzlawick “Es imposible no comunicar”, hasta el que no emite palabra, algo está comunicando: enojo, tristeza, preocupación.

¿Sabías que nos comunicamos de muchas maneras? De forma escrita, oral, a través de los dibujos, y sobre todo como te expresas corporalmente: la forma en que miras, cuando guiñas los ojos, la forma en que mueves las manos, cuando bailas o cuando cantas. También hay personas que se comunican a través de silbidos como verás en el siguiente video, del minuto 4:51 al min. 5:59

31.-Mazatecos.-CELCI Hidalgo.- Ventana a mi comunidad.-VTS 08 1

“Tsumajan e kamanan, chu uaj na li kelhtauakayauj xpalakata chi la tachiuinanauj ti ka talauilanauj na kun chikan e nak kalakchikni. Tapalhúa anan tachiuin.

Una chatin chixku uanikan Paul Watzlawick: lhalá palh tu ka ti chiuinauj. Ti lha chiuinan kin ka masuyunimani palh sitsí, palh lipu uán o akgatuyujmá”

“Uixinan ix katsiyatit, tapalhúua chi chiuinannauj: tsoknunauj, chiuinanauj, tluyauj lakapun e na chu uachí lichiuinannauj chin taxakaliyauj ki maknikan e ki lakankan: chi lakauananauj, chi lakachimankxauj, chi xakaliyauj ki makankan. Akxnikan tliyauj e kilhtliyauj.

Na chiuinanauj akxnika kelhskoliyauj, uachi chi nak kamasuyuniyani, ka laktsintit”

31.-Mazatecos.-CELCI Hidalgo.- Ventana a mi comunidad.-VTS 08 1

¿Te agradó el video?, ¿Lakatittit?, ¿Podrías ensayar a comunicarte con silbidos?, ¿Ka li tsaksatit kelhskoliyatit?

Recuerda que cada forma de comunicación tiene una intención en el discurso, por ejemplo:

“Chu uaj na tsukuyauj. Na kin kalakchiknikan, tachiuin un tu uanikutun:”

Cuando llegan los candidatos a tu comunidad, su mensaje tiene una intención de convencer a los ciudadanos.

“Akxnika tachin na kin kalakchiknikan tin talichankutun lipuxku, ix tachiuinkan kin kankalima akgayinikutunani ka maktayauj, ki un uachi na tlaja”

En muchos de los pueblos totonacos desde las 5 de la mañana empiezan a anunciar en la bocina distintos comunicados ya sea para invitar a la faena comunitaria. Se entiende por faena comunitaria cuando la autoridad del pueblo invita a los señores y mujeres a ir a chapear con machete y limpiar las calles principales de la comunidad. También cuando el comité de padres de familia de una escuela solicita apoyo para ir a realizar aseo general en la escuela, a eso le llaman faena comunitaria. También usan la faena cuando se organizan para la fiesta de la comunidad, todos cooperan económicamente y también para adornar. El anuncio por medio de la bocina también se usa para promocionar algún producto en la comunidad o para dar aviso, por ejemplo, que a alguien se le perdió un animalito.

“Na kin kalakchiknikan li Tutunakú majkitsis tsisaj chukukan chiuinankan kuma kun katamakatsiniyani na anauj na makskujauj nak tej. Na chu uachi akxnika kin kauaniyani ti mapeksinin nak pukalhtauaka na anauj maktayananauj na palhnanauj nak pukelhtauaka. Na kin kalakchikni kin katamakatsiniyani nak makxokonunauj chi na li lá katani e chu uachi chi nak kaxtlauanannauj.

Puchiuin na limakuan aknika malaknukan listat e na chu uachi sa ui ti makatsankalh ix xtilán, ix chichí o ix kauayuj”

¿Qué es un discurso y cuáles son los tipos que existen?

Es importante que conozcas que la forma en que nos comunicamos refiere a un tipo de discurso. A saber, un discurso es un mensaje compuesto por diferentes ideas y conceptos que se puede transmitir vía oral o escrita. Existen distintos tipos de discursos:

“Xlijuesa ka katsiuj, akxnika chiuinannauj uin tu uanikutun. Tachiuin li tatastuka lakatin tapu úan tu lichiuinanauj o tu tsokuiliyauj. Na lakapasauj xtunknu tachiuin:

Uin tachiuin tun kin kalitachiuinanani kin tsitkan o kin tatakán tu lanitsá makastsá. Na uilapá tachiuin tun kin kamalakapasniyani chi na li tamaktakalhauj. Uama tachiuin ta mastá ti kuchununin. Tapatin uamplá tachiuin utsa tu ma akgayininin. Axknika tamin napuxkun na kin kalakchiknikan ta lichuinan ka kamaktayauy akxnika ta litauilakutun li mapeksini. Uilapá tachiuin tu kin kamakatsiniyani tuchu patlekema nak kalakchikni. Uama tachuin uankan akxnika tastojkan nak kalakchikni. Na uilpa tachiuin tu malaknu listat.

En el cuadro siguiente podrás identificar los tipos de discursos que se emplean en las comunidades, verás que tiene una riqueza muy especial e interesante.

Tipo de discurso en la comunidad Personas que lo emiten Contenido del discurso Medio que usan Sitio donde se emiten Finalidad del discurso(narrar, informar, convencer, explicar, vender) Narrativo Padres y abuelos HistoriasCuentosLeyendasFábulas Oralidad En la casa y el trabajo Narrar, informar y explicar. Enseñar un saber ancestral. Informativo, expositivo y persuasivo Curanderas y padres de familia Discurso de las curanderas en bodas Oralidad Bodas tradicionales Informar y explicar Narrativo, informativo, expositivo y persuasivo Padres, abuelos, padrinos y familiares Consejos a los hijos sobre el trabajo, el respeto y la palabra empeñada Oralidad En todos los espacios de la vida cotidiana Informar y explicar Expositivo e informativo Médicos y enfermeras Cuidados sobre la salud y la alimentación Oral y escrito Centros de salud y sala de reunión comunitaria Explicar e informar Informativo, persuasivo y expositivo Autoridades comunitarias y educativas Trabajo y problemas en la comunidad Oral y escrito Sala de reunión comunitaria Informar, explicar y convencer Publicitarios Anuncios en la comunidad ProductosActividades comunitarias Oral y escrito Sala de reunión y en sitios públicos InformarVender

En las comunidades existen muchas prácticas sociales del lenguaje, como por ejemplo, cuando los padres o abuelos se sientan con los niños y niñas y les cuentan historias pasadas que han vivido en su infancia, también les hablan de leyendas, cuentos o experiencias, en estos ejemplos se manejan discursos narrativos que muestran los saberes de la vida y de su relación con la naturaleza.

“Na kin kachikinkan lhu ua anan tu lichiunankan. Akxnika kin tatákan e kin tsikan kin ka li tachiuinanani tu ka patlekenilhtsá, kin ka li tachiuinananani tu lanit nak kalakchikni makastsá e na kin ka li masuyunikoyani tu na katsiyauj xpalakata chi li kilhtsukunitauj nak kakihltamakuj”

En nuestras comunidades también vamos a encontrar discursos que dan los padres de familia cuando hablan de la importancia del respeto a los mayores, el saludo en la calle, y los consejos que nos brindan en la familia sobre como debemos de comportarnos en la casa y en la comunidad. Mucho se habla de ser responsables y trabajadores tanto para las mujeres y los varones. Yo aún recuerdo que desde pequeño me inicie en el trabajo en el campo y mientras caminábamos, mi padre me aconsejaba de cómo debería de trabajar.

“Na kin kalakchiknikan na maklayauj ix tachiuikan kin tatakán akxnika kin k ata mapeksiyani ix palakat tseya talanan na kalhiyauj e lha kachiua ka ti ka uaniuj ti katlatsa. Uak n aka tachiuinannauj akxnika ka noklhauj nak tej. Na uachi kin kata uaniyan chi na skujauj e na tlauayauj tu ki lilatkan chi kamanan e tsumajan. Kit ik pastakakus chi ix ki mapeksi kin tatá chi nak liskuja”

Cuando se organizan las bodas tradicionales se pide a la novia por parte de una curandera y los padres del joven, el cual se hace con un discurso respetuoso, acompañado de regalos.

En todos estos escenarios se manejan discursos narrativos, persuasivos, expositivos, además de informativos.

Entre los totonacos, vas a encontrar que en el actuar y la palabra empeñada (lo que se promete, se cumple) implica una gran responsabilidad, pues de no cumplirla se pierde la honorabilidad y el prestigio ante los ojos de la familia y la comunidad.

“Akxnika kauachu na tamakaxtoka, tlauana e chu uachi ix tatá e ix tsit kauachu ta skin taskini. Utsa tu lakatejtin ta kelhachiuinan e tamasta talakahluman, ki un uachi n aka kalhtikan.

Uak chi ua ik lichiuinamá, la makayinikan, la masuyunikan, e la ma katsinikan tu xa tse talanan.

Kinann li Tutunakú na kin talanankan e kin tachiuinkan tu mastayauj na makantaxtuyauj, tatú lhtsa kin ti ka akgayinini tin ka talauinauj na kin chikan e na chu uachi kin tachikan”

Como parte de la vida comunitaria, también vas a encontrar el discurso que brindan otras personas, como es el caso de los médicos cuando dan pláticas sobre el cuidado de la salud, principalmente ahora que se tienen que seguir medidas de higiene en el lavado de manos y el uso del cubrebocas para evitar el contagio del COVID 19. En esta acción encontrarás discursos expositivos e informativos.

“Naj kalakchikni na uilapa ix tachiun tu uan kuchunú akxnika kin kamakatsiniyani xpalaka chi na li tamaktakalhauj chi uacha makachakankan e ta kelhtlapakan xpalakata ua tajatat uanikan COVID. Uama tachiuin kin kamasuyuniyan e kin akmakatsiniyan”

En las asambleas comunitarias, en las reuniones escolares, las autoridades manejan discursos informativos, pero también discursos persuasivos para convencer de algún tema en específico que es de beneficio a todos.

“Akxnika tastojkan xpalakata kalakchikni e chu uachi ix palakata pukalhtauaka, kin katamakatsiniyani e kin kata ma akgayiniyani xpalakata tu na kin kalimakuaniyani”

En cuanto a los discursos publicitarios, vas a encontrar que en las localidades llegan varios comerciantes que ofrecen sus productos, al igual que en los medios de comunicación masiva podrás encontrar discursos publicitarios que su propósito es convencer a las personas para comprar sus productos. Y así puedes ir identificando diversos discursos en las comunidades.

“Chuaj tu ya tachiuin chu katu uá kin kastamaxkikutunani, na kin kalkachiknikan lhú ua tamin stananin ta malaknu ix listatkan. Na chu uachi tu lakgtsinauj nak televisión kin kamaakgyinikutunani. Uachi na li maklatehlayauj tpalhú ua anan tachiuin na kin kalakchiknikan”

Por hoy se ha concluido la sesión, te invito a seguir aprendiendo sobre el tema. Recuerda que es muy importante poner mucha atención a los discursos para conocer su finalidad.

“Chu uaj na aksputaujtsa. Ij ka uaniyani aliuan ka skatit tu ua lichiuinauj. Lha kapatsankatit, xlijuesa kuenta katlauatit chi uan tachiuin ki un na katsiyatit tuchu ya tapu uán anán”

Hasta luego. Chu uaj ij kanatsa, alimaktin na chiuinampalayauj.

Ya pronto nos veremos en nuestras escuelas, pero por ahora… Palaj na tanoklhauj nak pukalhtahuaka.

¡Cuídense mucho! ¡ka ta maktakalhtit!

Conversa con tu familia y pregúntales, si alguien tiene alguna experiencia en alguna comunidad o si sabe algunas palabras en alguna lengua indígena para que te las comparta.

El Reto de Hoy:

Comparte los tipos de discursos que aprendiste con alguien cercano y practica comunicarte con silbidos.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

APRENDE EN CASA – GEOGRAFÍA: Principales flujos migratorios en Europa, Asia y Oceanía

Aprendizaje Esperado: Reconoce las principales rutas de migración en el mundo y sus consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas.

Énfasis: Reconoce las principales rutas migratorias por continente. (Europa, Asia y Oceanía).

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión anterior revisaste las principales rutas migratorias de América y África. Entre otros datos significativos reflexionaste sobre Estados Unidos de América, pues es el país que recibe más migrantes en el mundo, y sobre México, país de América Latina que tiene más emigrantes.

Para dar continuidad a esta temática en esta sesión revisarás las principales rutas migratorias de Europa, Asia y Oceanía, con lo que podrás integrar un panorama más completo de los flujos migratorios mundiales.

Para el desarrollo de tus actividades puedes emplear tu cuaderno, hojas blancas, una regla, bolígrafo o lápiz y colores, así como el libro de texto de Geografía, Sexto Grado, de la página 93 a la 108, y la 191.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm

¿Qué hacemos?

Para comenzar reflexiona sobre Europa. Te preguntarás cómo ocurre ahí la migración.

Europa es una de las regiones del mundo con mayor migración internacional, más de 40 millones de personas que nacieron en ese continente, viven en él, pero fuera de su país de origen. Además una cantidad similar de migrantes ha llegado a Europa de otras partes del mundo.

Pero, ¿Cuáles son las principales rutas migratorias de Europa?

En la actualidad, el mayor flujo migratorio dentro de Europa se da entre la Federación Rusa y Ucrania. Se trata de una ruta que tiene dos sentidos, pues más de 3 millones y medio de personas se trasladan de la Federación Rusa a Ucrania y un número similar lo hace en sentido contrario, es decir de Ucrania a la Federación Rusa.

Imágenes de la migración de ucranianos a Rusia.

¿Qué explica este flujo migratorio?

Este gran flujo migratorio entre la Federación Rusa y Ucrania tiene que ver con el hecho de que hace poco tiempo ambas naciones eran parte de un mismo país, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo cual significa que conservan estrechos vínculos sociales y culturales. Además, la violencia desatada en los últimos años en Ucrania ha obligado a muchas personas a trasladarse a la Federación Rusa en busca de trabajo.

Si reflexionas sobre esta corriente migratoria notarás que es similar a la que se presenta con los mexicanos que migran a Estados Unidos de América para trabajar y poder enviar remesas a sus parientes.

Ambas corrientes migratorias presentan similitudes, y no es el único caso.

Una situación similar ocurre con los migrantes de Kazajstán que también son millones y migran con la finalidad de conseguir empleo en la Federación Rusa. Este constituye el segundo flujo migratorio más importante de Europa, esta vez procedente de un país asiático que en el pasado también fue parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

¿Qué otras rutas migratorias hay en Europa, de dónde salen y a qué lugares llegan?

Hay muchos flujos migratorios en Europa, entre los más numerosos e importantes, además de los que ya mencionamos están los que se muestran en los gráficos siguientes:

Migración de turcos a Alemania.

Migración de turcos a Alemania.

La migración de turcos hacia Alemania explica porqué hoy más de un millón y medio de polacos y una cantidad similar de turcos viven en Alemania.

Migración de africanos a Europa.

Migración de africanos a Europa.

Hay una fuerte migración de los países del norte de África hacia Europa, resultado de esta corriente migratoria muchas personas nacidas en Argelia y Marruecos viven ahora en Francia, y gran cantidad de Marroquíes se han instalado en España; todos ellos buscando mejores condiciones de vida que la que encuentran en sus países de origen.

Con estos ejemplos, con seguridad te has formado una idea general de las rutas migratorias en Europa, las cuales son variadas e involucran a muchas personas.

En el caso de Asia los flujos migratorios son más numerosos y nutridos por la enorme cantidad de población que alberga ese continente.

Por la gran cantidad de población nacida en Asia, este continente es el origen de la mayoría de los migrantes internacionales del mundo: a nivel mundial 4 de cada 10 migrantes externos son originarios de Asia, y 6, más de la mitad de los migrantes internacionales de Asia se queda dentro de ese continente.

Te preguntarás como en el caso de Europa, ¿Cuáles son las rutas migratorias más importantes de Asia? Observa algunos ejemplos destacados en los gráficos siguientes:

Conflicto en Siria. Imagen de personas que migran en busca de refugio.

Conflicto en Siria. Imagen de personas que migran en busca de refugio.

Esta corriente migratoria se explica debido a una guerra en Siria que se ha prolongado por varios años, lo que ha ocasionado más de 4 millones de migrantes procedentes de Siria, que han sido acogidos por Turquía en lo que constituye la mayor ruta migratoria de Asia, en este caso de refugiados.

La búsqueda de refugio también explica otras corrientes migratorias.

Los refugiados son personas cuyas vidas y libertades están en riesgo, debido a guerras y persecuciones, por lo que se ven obligados a abandonar su país y pedir protección en otro. Son un tipo de migrantes,regularmente, protegidos por el derecho internacional. Eso quiere decir, que mientras los migrantes estén en peligro, los países que les brindan refugio, no los pueden devolver a sus territorios de origen.

Además de los sirios, en la actualidad hay millones de refugiados afganos que huyen de la guerra en su país, a naciones vecinas como Irán y Pakistán.

Otro caso de refugiados es el de los rohinyás que han sido perseguidos en Myanmar, su país natal, a causa de la guerra y han tenido que ser acogidos en países de la región como Bangladesh y Malasia.”

Refugiados afganos y rohinyás.

Refugiados afganos y rohinyás.

Otras rutas migratorias sobresalientes en el continente asiático se presentan por ejemplo en India, que es el segundo país más poblado del mundo. Ese país tiene flujos de migrantes de millones de personas que se mueven, primordialmente, hacia Estados Unidos de América y los países petroleros de la península arábiga como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán.

Otra corriente migratoria está integrada por filipinos que además de migrar a Estados Unidos de América, lo hacen también a países cercanos del sureste asiático, que tienen un mayor desarrollo económico, como Singapur, Tailandia y Malasia. En este caso la mayoría de estos migrantes se emplea en trabajos poco calificados dentro de la pesca, la construcción y el servicio doméstico.

Como consecuencia de ello Filipinas es uno de los cuatro países que más remesas recibe en el mundo, después de India, China y México y, al igual que en nuestro país, ese dinero que envían los migrantes sirve para satisfacer necesidades básicas de las familias como la alimentación, la salud y la vivienda en los países de origen. El caso de Filipinas es muy parecido al de México.

Respecto de China, éste es uno de los países con más migrantes en el mundo.

Migrantes chinos.

Migrantes chinos.

Los mayores flujos migratorios internacionales de personas de origen chino se dirigen a Europa y América del Norte y están constituidos por individuos que buscan mejores oportunidades de empleo, aunque hay cada vez mayor número de jóvenes que se trasladan a dichas regiones con la finalidad de realizar sus estudios.

Ahora bien, ¿Cuáles son las principales rutas migratorias de Oceanía?

Oceanía es una región con poca población en comparación con los otros cuatro continentes, por ello los migrantes internacionales también son relativamente escasos. La mayor parte de las personas nacidas en Oceanía que viven fuera de la región se trasladaron a Europa y América del Norte, en tanto que los inmigrantes de Oceanía provienen, sobre todo, de Asia y Europa.

Destaca que Oceanía es una región de destino de migrantes, que provienen de países como Reino Unido, China, India, los cuales llegan en su mayoría a Australia y Nueva Zelanda. Se trata de personas que se desplazan para trabajar de forma temporal y de jóvenes que pretenden hacer sus estudios en uno de estos dos países.

Actividad:

Es momento de poner en práctica lo que has aprendido, para ello dibuja en un mapa algunas rutas migratorias de Europa, Asia y Oceanía, puedes usar para esta actividad la página 191 del libro de texto de Geografía, sexto grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm?#page/191

En el planisferio de la página 191 de tu libro de texto de Geografía, traza una flecha que vaya del país de origen al país de destino de cada una de las rutas migratorias seleccionadas.

Las rutas migratorias que debes trazar con la ayuda de un planisferio con división política y nombres, son las siguientes:

En Europa:

De Ucrania a la Federación Rusa.

De Turquía a Alemania.

De Argelia a Francia.

En Asia:

De Siria a Turquía.

De India a Estados Unidos de América, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

En Oceanía:

De Reino Unido y China a Australia.

Es importante que ubiques los lugares de origen y destino de las migraciones, para reflexionar sobre los aspectos siguientes:

Las ventajas y desventajas que pueden presentar las rutas cortas o largas de migración.

Las necesidades que tienen las personas cuando son capaces de dejar su lugar de nacimiento, y su hogar, para trasladarse a cientos o miles de kilómetros de éste.

Los numerosos riesgos que implica cruzar mares o desiertos en condiciones, la mayoría de las veces, de austeridad y elevada inseguridad.

Las acciones que deben llevar a cabo los gobiernos y, la sociedad en general, para brindar apoyo y respeto a los migrantes.

Recuerda que lo más interesante de esta actividad no es memorizar nombres de los países de origen y destino, sino reflexionar sobre aspectos vitales relacionados con las rutas migratorias.

A manera de síntesis considera las ideas siguientes:

Aunque las migraciones internacionales abarcan todo el planeta, cada continente presenta características particulares. Por ejemplo, dentro de Europa hay una intensa movilidad de la población favorecida por la creación de la Unión Europea, un acuerdo que garantiza, entre otras cosas, la libertad de circulación de sus ciudadanos. Sin embargo, este derecho a la libre circulación de las personas no aplica para los migrantes que desean entrar a Europa, pues casi la mitad de los europeos ven a los inmigrantes que provienen de otros continentes como un problema, no obstante afortunadamente, la otra mitad de la población europea valora las contribuciones de los migrantes a la economía, la sociedad y la cultura, reconocimiento que se traduce en un respeto, que esperemos sea cada vez más notorio, a los derechos humanos de los migrantes en general.

El Reto de Hoy:

Presenta a tu familia o a alguna persona cercana las rutas que dibujaste en los mapas y explica quienes migran y por qué lo hacen.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

APRENDE EN CASA – CIENCIAS NATURALES: Soy parte del ambiente

Aprendizaje Esperado: Identifica que es parte del ambiente y que éste se conforma por los componentes sociales, naturales y sus interacciones.

Énfasis: Identificar que los seres humanos somos parte del ambiente.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión revisarás los componentes del ambiente y la importancia que tiene reconocernos a nosotros mismos como parte de ellos.

Para el desarrollo de esta sesión debes tener a la mano un cuaderno y bolígrafo o lápiz para anotar lo que consideres importante o interesante.

Siempre que se aprende algo nuevo es importante considerar lo que ya sabías previamente. Para rescatar esos saberes previos realiza la actividad de reflexión siguiente:

Piensa en cómo está integrada y cómo funciona tu familia. ¿Cuántas personas integran tu familia?

Por ejemplo, Daniel, un amigo mio tiene una familia cercana integrada por 7 personas: su papá, su abuela, su tía Malú, su tía Loli, su hermano Jonás, su hermanita Alicia y él, que es el de en medio.

Ellos viven en la misma casa, su abuelito Enrique y su abuelita Carmen viven en Michoacán, ahí también están sus tíos Jesús, Guillermo y Ciro y las tías Margarita y Coni, además de sus primas y primos que son 8, y ya contando a todos, son en total 22.

En tu caso, ¿Cuántas personas integran tu familia?

Tanto en el caso de Daniel como en el tuyo cada persona que integra una familia es importante, y cada uno tiene una función y debe tener tareas específicas.

En las familias, los adultos son quienes trabajan y con su salario compran lo que necesita la familia, como la comida, productos de higiene y algunos otros artículos. Las niñas y los niños van a la escuela, aunque ahora están aprendiendo desde casa.

Entre todos se organizan para limpiar los lugares comunes, preparar la comida, lavar los trastes, lavar la ropa.

En algunas familias se organizan de modo que colocan un calendario en el refrigerador donde están repartidas y asignadas algunas tareas. Todos contribuyen en beneficio de la familia.

En tu caso, ¿Cómo funciona tu familia, cómo se distribuyen las tareas, qué hace cada integrante?

Ahora, ¿Qué pasaría si, durante una semana o un mes, alguno deja de hacer las tareas que le corresponden? o bien, ¿Qué sucedería si cada vez hay menos comida para todos?

Si alguien no trabaja, no habrá dinero para comprar lo que necesitemos, cada vez habría menos comida, tendríamos hambre, y eso afectaría nuestra salud; o si alguno no colabora en la limpieza, la casa estaría desordenada y sucia.

¿Ha ocurrido algo así en tu familia?

Para esta sesión puedes emplear tu cuaderno, hojas blancas, una regla, bolígrafo o lápiz y colores, así como el libro de texto de Ciencias Naturales, Sexto Grado, en las páginas 66 y 67, por si necesitas recordar algun concepto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm

¿Qué hacemos?

Continua con la reflexión sobre cómo está integrada y cómo funciona tu familia.

Como te podrás dar cuenta, para que la familia esté bien, todos debemos contribuir en las diversas actividades y cumplir con nuestras responsabilidades, ya que, si alguien no hace lo que le toca, esto tendrá consecuencias para todos.

Algo similar sucede en la naturaleza. Ya vimos, la clase pasada, que el ambiente incluye componentes sociales y naturales, ¿Recuerdan cuáles son?

Los componentes naturales son los que forman parte de la naturaleza como las selvas, los desiertos, las montañas, los animales, ríos, plantas, aire y nubes.

Y los componentes sociales son los construidos por las personas y todo lo que usan o transforman; por ejemplo, transportes, casas, herramientas, hospitales, máquinas, escuelas, carreteras, y los diversos artículos manufacturados que utilizamos en nuestras actividades.

El ambiente es la suma de todo y está constituido por las selvas, los desiertos, las montañas, también por el agua, el aire, el suelo, los animales, las plantas, y también por ti, y por cada una de las personas que habitamos el planeta. Además, incluye el entorno y los lugares donde desarrollamos nuestras actividades, por ejemplo, pueblos o ciudades.

No debes pasar por alto que tú mismo y tus actividades forman parte del ambiente.

Los componentes naturales y los componentes sociales del ambiente están en el mismo espacio. No están separados, están juntos. No debes imaginar dos mundos por separado: por un lado, nosotros, los seres humanos, y por el otro, solamente aguas cristalinas, aire puro, bosques, selvas o desiertos donde habitan un sinnúmero de animales, o las altas montañas en las que vuelan las águilas. No es así, porque los componentes naturales y los componentes sociales del ambiente están en el mismo espacio, están juntos, no separados.

En el ambiente están los servicios de drenaje, las vías de comunicación donde circulan los automóviles y camiones, los cables de la luz, los mercados, las casas, los residuos tirados en la calle, además de las personas como tú, todo ello en interacción constante.

Imaginar juntos a los componentes naturales y los componentes sociales del ambiente te ayuda a explicarte las interacciones entre estos componentes del ambiente.

Las relaciones que se establecen en el ambiente entre los factores naturales y sociales incluyen a todas las personas. La actividad de las personas modifica día a día el entorno.

Recuerda de dónde provienen todos los recursos con los que se fabrican tanto los alimentos como las casas que habitamos, los vehículos en los que nos desplazamos y el combustible con el que se ponen en marcha.

No debemos olvidar que todo lo que necesitas y que usamos los seres humanos para vivir proviene del ambiente.

Para reflexionar acerca de esto observa el siguiente video en el que se muestra cómo se fabrican los lápices.

Video “D Todo-Fábrica de lápices y plastilina”.

¿Tenías idea de que hubiera tantos procesos involucrados en la fabricación de lápices?

En todo este proceso se utilizan muchos materiales, herramientas, máquinas, energía y personas.

Haz una lista de ellos. En tu cuaderno enlista los recursos necesarios para fabricar los lápices.

Con seguridad anotaste madera, grafito, pintura, pegamento, y ¿Qué más?

Recuerda que aún faltan los procesos para obtener la madera y tareas como la distribución y venta del producto final. Lo mismo sucede con cada producto que consumimos.

En cada uno de ellos se ha utilizado una gran cantidad de recursos naturales y de energía en su proceso de elaboración y distribución; esto sin considerar los residuos que se generan en todo el proceso de producción, distribución y uso.

Observa otro ejemplo, esta vez del taller de un artesano de Guanajuato.

Video “Creación y oficio- Sshinda, juguetes de madera”.

¿Pusiste atención a los materiales que mencionó para la realización de los juguetes? ¿Te parece si también los ponemos en una lista?

Con seguridad anotaste alambre, trapo, resortes, y ¿Qué más?

¿Qué dijo el atesano sobre los colores?

En el caso de la fábrica de lápices viste toda una serie de máquinas para pintar con laca los lápices, pero aquí, en Santa Cruz de Galeana, Guanajuato, usan la tierra para fabricar sus pigmentos.

Eso demuestra muy bien la cantidad de recursos que tiene nuestro planeta.

Haz la lista de los materiales que usó para fabricar los pigmentos.

Con seguridad anotaste la tierra y baba de nopal, y ¿Qué más?

Eso sin considerar la energía: el fuego, que usaba bajito porque si no, no le servía.

Así, en tu casa tienes que considerar los combustibles que utilizan.

Si una de tus vecinas vende comida los fines de semana, con seguridad hace la cuenta de cuánto gas utiliza para después pagarlo con sus ganancias. Es muy importante considerar esa parte cuando se revisan los recursos que se utilizan.

Es muy importante que te preguntes si realmente necesitas muchas de las cosas que quieres, ¿Cuántas veces las vas a utilizar? y, ¿De dónde salen los recursos con los que se han elaborado esos productos?

A manera de síntesis considera que eres parte del ambiente y dependes totalmente de él.

También debes plantearte si realmente necesitamos utilizar algunos recursos o puedes reducir tu consumo.

Si incorporas estas preguntas en tu vida cotidiana, seguramente reducirás tu consumo y estarás contribuyendo enormemente a la mejora del ambiente global.

Recuerda que todos los componentes del ambiente interaccionan entre sí, incluidas las personas, adultos, jóvenes, adolescentes, niñas, niños y bebés.

Es mucho lo que puedes hacer, primero, reconocer que formas parte del ambiente, y después, establecer una relación diferente con él, basada en el bienestar de todos los seres humanos (presentes y futuros), del resto de los seres vivos y de los ecosistemas.

El Reto de Hoy:

Integra una lista de los materiales necesarios para elaborar la plastilina.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: ¿En qué son diferentes?

Aprendizaje Esperado: Define y distingue entre prismas y pirámides, su clasificación y la ubicación de sus alturas.

Énfasis: Analiza las características de los prismas y las pirámides.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las diferencias que hay entre los prismas y pirámides, reconociendo sus características y cómo ubicar sus alturas.

El día de hoy trabajarás con las características que presentan este tipo de cuerpos geométricos.Ya sabes como diferenciar entre prismas y pirámides y como formar estos cuerpos a partir de desplazamientos.

En clases y videos anteriores, has identificado sus partes: caras, aristas, vértices, bases y alturas. En esta clase conocerás maneras de distinguir las pirámides de los prismas, te centrarás en conocer la manera de clasificarlos, ubicar sus alturas y distinguirlos entre ellos mismos y entre otros cuerpos geométricos, de allí el nombre del desafío: ¿En qué son diferentes?, que se encuentra en las páginas 57 y 58 de tu libro de texto.

¿Qué hacemos?

Observa a tu alrededor e identifica objetos con formas parecidas a los prismas y pirámides, si es posibe ubica sus bases, cuenta sus lados, calcula su altura, ve registrando en tu cuaderno los nombres de esas figuras que identificaste.

Como te pudiste dar cuenta la geometría está en todos lados y la puedes distinguir en las construcciones que te rodean, en la misma naturaleza, un monte, cerro o volcán, puede tener la forma de algun cuerpo geométrico, así como en muchos objetos que utilizamos cotidianamente en el hogar o en cualquier lugar donde te encuentres.

Los cuerpos geométricos se clasifican en redondos, como los conos, y planos, como el prisma pentagonal.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm?#page/56

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm?#page/57

Los cuerpos geométricos planos también reciben el nombre de poliedros, dentro de ellos se encuentran los prismas, las pirámides, y otros más. Existe una gran variedad de cuerpos geométricos y diversas formas de clasificarlos.

Dibuja en tu cuaderno, un prisma pentagonal, una pirámide hexagonal y dos cuerpos geométricos redondos En tu libro de texto, en las páginas 56 y 57 hay varios ejemplos de ellos.

Ten presente que el nombre de los prismas y pirámides se complementa con el polígono que tienen en su base, por ejemplo: base cuadrada, prisma o pirámide cuadrangular, pero, si identificas que su base es un círculo entonces corresponde a un cuerpo geométrico redondo, ejemplo: un cono, o un cilindro, los cuales no corresponden a la clasificación de los cuerpos planos, es decir a los prismas y las pirámides.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm?#page/56

¿Cómo podrías construir un prisma o una pirámide?

Una manera muy sencilla de hacerlo es desdoblarlos en su caras, para que a través de su representación plana puedas darte cuenta de su desarrollo, es decir, de como está construido. Para que te sea más fácil, observa el siguiente video:

VIDEO:

https://es.khanacademy.org/math/eb-6-primaria-nme/x137d84de64ca8f83:solidos-geometricos-figuras-en-3d/x137d84de64ca8f83:desarrollo-de-poliedros/v/nets-of-polyhedra?modal=1

Recuerda, no basta con saber si un cuerpo geomético es un prisma o una pirámide, debes distinguir el polígono que tiene en la base para nombrarlo correctamente y poderlo diferenciar de otros.

Hoy trabajaste con varios conceptos y características de los cuerpos geométricos que te permitirán diferenciarlos cuando estés frente a ellos. Ya sabes que los prismas tienen dos bases iguales, que son polígonos, tienen una altura y sus caras tienen forma de rectángulos. Por ejemplo, si observas un panal de abejas, encontrarás que tanto su base inferior como superior, tienen forma de hexágono, por lo tanto, el panal de abejas se asemeja a un prisma hexagonal, como se muestra en la siguiente imagen.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-tgwtz

Ten presente que las pirámides solo tienen una base y terminan en una cúspide, es decir se unen en un vértice y son fáciles de reconocer, como las pirámides de Egipto. Observa que sus caras tienen forma de triángulo.

https://www.klipartz.com/es/sticker-png-tmskc

Esas son algunas de las características que te permiten clasificar los prismas y las pirámides, además de diferenciarlos de los cuerpos geométricos que no son prismas ni pirámides, como los cuerpos redondos.

¿Recuerdas cuáles viste hoy? Conos y Cilindros.

El Reto de Hoy:

Identifica en los objetos que tienes en tu casa los cuerpos geométricos siguientes: prismas, pirámides, conos y cilindros, selecciona uno de tamaño pequeño y después con una cartulina u hojas de papel construye uno similar, tanto en su base como en su altura, siguiendo el ejemplo del video que observaste. Ya que lo hayas realizado, preséntalo a alguien cercano y coméntale sus características.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

