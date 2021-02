Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 03 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 03 de febrero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del martes 03 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy martes 03 de febrero.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Instrucciones para jugar…

Aprendizaje esperado: Elabora instructivos empleando los modos y tiempos verbales adecuados, así como palabras que indiquen orden temporal, numerales y viñetas para expresar secuencias.

Énfasis: -Lectura de instructivos diversos para identificar sus características (formato gráfico,

el uso del infinitivo o imperativo, adjetivos y adverbios).

-Verbos en instructivos. Adjetivos y adverbios en instructivos.

¿Qué vamos a aprender?

A través de la lectura conocerás las características de los instructivos y aprenderás a elaborarlos empleando los modos y tiempos verbales adecuados.

La sesión anterior estuviste recordando algunos juegos que se realizan en el patio con el propósito de contar con ideas para la elaboración de tu manual. Ese manual contendrá juegos, cuyas instrucciones deberán ser claras y precisas para niñas y niños de primer grado.

En esta sesión vas a trabajar con las funciones y características de un instructivo. ¿Te ha tocado participar en un juego por primera vez? Si es así, recordarás que para participar en el juego, fue necesario que alguien te explicara paso a paso en qué consiste el juego, que se hace primero, como se participa, cuáles son las reglas, en una palabra, como es la dinámica del juego y sus variaciones.

Conocer todo lo anterior es indispensable para poder jugar bien y disfrutar , parte de lo divertido radica en seguir las reglas; estas son, por decirlo de alguna manera, el alma del juego.

¿Qué hacemos?

Hay muchas cosas que explorar en torno a las características del instructivo, pero antes de entrar de lleno a la sesión, te invito a leer un cuento, algo que te ayude a soltar tu imaginación. El cuento que vas a leer es de un autor que se llama Julio Cortázar, el gran escritor argentino, quien te mostrará el arte de escribir instrucciones.

Instrucciones para subir una escalera

Autor: Julio Cortázar

Texto del libro “Historias de cronopios y de famas”

“Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en el primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie.) Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.”

Cortázar, Julio. (1995). Historias de Cronopios y de Famas. Buenos Aires, Alfaguara, p.11.

¿Qué te pareció el cuento?, muy ingenioso, ¿no crees?

Revisa los siguientes videos, con los cuales podrás comprender de mucho mejor manera el cuento que acabas de leer.

Ensayo 1 a Instrucciones para subir a una escalera.

Ensayo 2 a Instrucciones para subir una escalera.

Ensayo 3 a Instrucciones para subir una escalera.

Como pudiste apreciar en la lectura y en los videos, un instructivo es un tipo de texto que también se puede usar de manera divertida; podrías escribir algo así, como lo hizo Cortázar, por ejemplo, un instructivo sobre cómo comer un pozole rojo, o un mole de olla sin ensuciarse en el intento.

Un instructivo de ese tipo no tiene reglas, a diferencia de las instrucciones para un juego. Ten listo tu cuaderno, lápiz y goma para hacer anotaciones del tema que vamos a revisar.

En esta sesión vas a identificar algunos elementos de los instructivos, es decir, harás un alto en las instrucciones, las cuales son muy necesarias para poder explicar o entender un juego. A los juegos que jugamos en la escuela, se les llama juegos de patio, o lo que es igual, juegos al aire libre; sin embargo, no hay que confundirlos con los deportes o con los juegos de mesa.

Por ejemplo, los juegos de mesa son juegos de esparcimiento y también pueden considerarse juegos mentales, porque necesitan reflexión y estrategia.

Los juegos de patio o juegos al aire libre, requieren actividad, no es indispensable la disciplina; sirven para la convivencia, el esparcimiento y para ejercitar tu creatividad; son actividades que se hacen para divertirse.

Es muy probable que ahora entiendes por qué es tan importante jugar en el patio de las escuelas, o jugar al aire libre en tu comunidad; es una manera de hacer amigos, de conocer a más personas.

La sesión anterior conociste algunos juegos de patio. ¿Recuerdas algunos de ellos?, muy bien, revisa la lista de juegos que hiciste la clase anterior, si no la hiciste, este es un buen momento para que la elabores.

Algunos de los juegos que pudiste escribir en tu lista, podrían ser los siguientes: Ponle la cola al burro, stop, avión, escondidillas, bote pateado, resorte, encantados y gallinita ciega, entre otros que hayas escrito.

Para jugar cada uno de esos juegos es importante conocer las indicaciones claras y precisas para que los niños y las niñas más pequeñas, los puedan aprovechar y así evitar accidentes.

En tu libro de texto hay un instructivo para el juego de “Ponle la cola al burro”, ubícalo en la página 76 y 77.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/76

¿Has jugado ese juego?, ¿te parece divertido?, ¿habías visto con detalle el instructivo que indica como se juega?. A continuación, revisa lo que significa instructivo en la siguiente imagen.

Actividad 2

Contesta las preguntas que vienen en la página 77, de tu libro de texto con apoyo de la imagen, también puedes ir tomando notas en tu cuaderno.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/77

Observa la imagen y responde, ¿en cuántas partes se divide el texto?, ¿cuáles son esas partes?

Así es, en tres: 1. Nombre del juego o título, 2. materiales e 3. Instrucciones; con tu lápiz o marcador, encierra los elementos mencionados.

Habrás de reunir los materiales, realizar los dibujos y especificar cuántos niños conformarán la fila para tener materiales suficientes y también será necesario establecer las reglas bajo las que podría quedar descalificada o descalificado del juego, alguno de los niños o niñas.

¿Consideras importante incluir algunas recomendaciones de seguridad?, ¿cuáles?

Los participantes deben tener cuidado si usan calzado con agujetas, para que no vayan a estar desatadas, que el camino esté libre de algún obstáculo y que los compañeros presentes no obstruyan el paso del jugador en turno, también revisar que sea adecuada la superficie sobre la que se coloca el dibujo.

Ahora, en tu mismo texto, revisa las palabras que están resaltadas y sus terminaciones, ¿ya las.identificaste?, muy bien, las cuales son: pegar, repartir, formar, caminar, poner, dejar y revisar y todas ellas terminan en ar, er, ir.

¿Las reconoces?, en efecto, son verbos y están en infinitivo. Revisa lo que dice sobre ellos el “Fichero del saber” en la página 77 de tu libro de texto.

Seguramente habrás observado que en algunos instructivos los verbos no están en infinitivo, por ejemplo cuando dice: “Lave esta prenda antes de usarse” o “ Salta con un solo pie en cada cuadro”.

Los instructivos tienen modos verbales particulares, y, por lo general, usan el modo imperativo o los verbos aparecen en infinitivo. En los ejemplos anteriores, los verbos están en su modo imperativo. Para que quede más precisa la información vamos a ver otros ejemplos.

Opción 1

Instrucciones:

Cuenta en voz alta hasta un número acordado por todos los participantes mientras estás de frente a una pared y con los ojos tapados.

Opción 2

Instrucciones:

Contar en voz alta hasta el número acordado por todos los participantes al estar de frente a una pared y con los ojos tapados.

¿Notas la diferencia?, ¿cuál es?

Realmente es algo muy sencillo, cuando los verbos están en infinitivo, aparecerán en su forma simple y su terminación será ar, er ir y si se ocupa el modo imperativo, se está dando una orden a alguien más y por lo tanto se encuentra conjugado, como en los ejemplos: “Lave esta prenda antes de usarse” o “ Salta con un solo pie en cada cuadro”.

Ningua persona dice: yo jugar, tú jugar, él jugar; en el momento en que cambiamos el verbo por Yo juego, tú juegas o ella juega, el verbo está conjugado.

Sigue revisando tu libro, ahora ve a las páginas 78 y 79. Ahí se presentan otros recursos que suelen aparecer en los instructivos. Se llaman clases de palabras, me refiero a los adjetivos y a los adverbios.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/78

Antes de completar los espacios que aparecen vacíos en el libro, es importante que tengas presente qué son los adjetivos y los adverbios. Observa el siguiente cuadro.

ADJETIVOS ADVERBIOS Palabras que acompañan al sustantivo para expresar alguna cualidad de la persona o cosa nombrada, por ejemplo, grande, rojo, bonito. Palabra invariable cuya función consiste en complementar la significación del verbo, de un adjetivo, de otro adverbio y de ciertas secuencias, ejemplo: Aquí, hoy, fácilmente, mucho, primeramente.

Sigue con el libro.

Actividad 3

Realiza el ejercicio que se encuentra en las páginas 78 y 79 de tu libro de texto.

¿Cómo va quedando tu ejercicio?

Por ejemplo, una palabra que defina o dé características del bote para jugar “bote pateado” podría ser “pequeño”, pequeño es un adjetivo.

Lo que sigue es fácil de contestar, es una palabra que indique la distancia a la que se espera sea lanzado el bote; no debe ser tan cerca porque eso implicaría poco tiempo para que los niños y niñas se escondan, así que debes utilizar un adverbio, que es,“lejos”. Uno más: en el libro dice: “El buscador debe buscar a los participantes lo más… —aquí va la palabra que falta— y acaba con “posible”.

Es de nuevo un adverbio, esta vez de tiempo, podrías poner “rápidamente”, o “pronto”.

Lo importante es que reconozcas las palabras que seleccionaste, deberás identificar si es adjetivo o adverbio.

Ten en cuenta que algunos adverbios terminan en “mente”, si te encuentras con palabras con esa terminación y que te indiquen la condición en la que se realiza una acción entonces es un adverbio, salvo que sea un sustantivo como mente; este tipo de adverbios se forman a partir de un adjetivo, le pones al final la terminación -mente y ¡listo!, ya tienes un adverbio. Por ejemplo, “fácil” se convierte en fácilmente, “pálido” en pálidamente, “feliz” en felizmente.

Algo que debes considerar a la hora de elaborar tu instructivo es que debes registrar tantas instrucciones, como lo requiera el juego, lo importante es la precisión con la cual se deben escribir para que se entienda como llevar a cabo el juego y además se disfrute, no hay límite en el número de instrucciones.

Cuida que las instrucciones que elabores, sean las que dan claridad y seguridad para ejecutar el juego, si pones demasiadas seguramente pueden ser muy repetitivas, lo cual puede aburrir al que las lea; por el contrario, si solo pones una o dos instrucciones puede ser que falten actividades o acciones que deben hacer los participantes y entonces no podrán realizar bien el juego.

¿Qué te pareció el tema de los juegos y sus instrucciones?, ¿muy divertido, verdad?

El Reto de Hoy:

Comparte con alguien cercano los ejercicos que realizaste en tu libro y explícale la importancia de los verbos y adverbios, en qué son diferentes y para que sirven.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Descuentos e impuestos

Aprendizaje esperado: Resuelve mediante diferentes procedimientos, problemas que impliquen la noción de porcentaje: aplicación de porcentajes, determinación, en casos sencillos, del porcentaje que representa una cantidad (10%, 20%, 50%, 75%); aplicación de porcentajes menores que 100%.

Énfasis: Resolver, con distintos procedimientos, problemas en los que se requiere calcular el porcentaje de la unidad.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a cacular los porcentajes menores que 100% para resolver problemas que requieren la aplicación de procedimientos.

¿Qué hacemos?

El día de hoy retomarás el trabajo con los porcentajes. Seguirás trabajando con el desafío número 30 de la página 59 de tu libro de texto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm?#page/59

Con el trabajo que realizaste el día de ayer, tienes los elemenos necesarios para resolver el desafío de calcular el costo de un producto que tiene descuento y que debe pagar IVA, no obstante, es necesario que analices un procedimiento más para calcular los porcentajes, luego de eso, podrás decidir cuál procedimiento es el que te parece más sencillo para utilizar.

Hasta ahora, sabes calcular un porcentaje por cada 100, como en el ejemplo del 4%, en el que por cada 100 unidades, contaban 4. También,el día de ayer, pudiste descomponer los porcentajes, para así utilizar los porcentajes más sencillos, como el 50% que es la mitad, el 25% que es la cuarta parte, el 10% que es 1/10 del total o el 1% que es 1/100 del total.

Trabajarás con un procedimiento que muy seguramente te resultará más facil. Es importante que tengas en cuenta las fracciones que has estado utilizando, para que lo relaciones con este nuevo procedimiento. Ten a la mano tu lápiz y un cuaderno, para que puedas realizar algunos de los ejercicios siguientes.

Porcentaje Equivalencia 50% 1/2 25% 1/4 10% 1/10 1% 1/100 100% 1 Entero

Como puedes observar en la tabla:

El 50% es equivalente a la mitad de un 100%, es decir la mitad, ½, de 1 Entero.

El 25% equivale a la cuarta parte, o sea ¼, de 1 Entero.

El 10% equivale a la décima parte, o sea 1/10, de 1 Entero.

El 1% equivale a la centécima parte, o sea 1/100, de 1 Entero.

Por lo anterior, el 100% es equivalente a 1 Entero.

Tomando en cuenta lo anterior, pon mucha atención al siguiente video.

Representar un número como un decimal, porcentaje y fracción

Si tuviste la oportunidad de observar el video, ahora sabes que además de escribir los porcentajes como fracciones, también los puedes escribir como cantidades con punto decimal.

Realiza los ejercicios siguientes para convertir los porcentajes que has estado utilizando, de tres formas: como porcentaje, como fracción y como decimal.

Toma en cuenta que 50% es equivalente a 50 por ciento y también es equivalente a 50 por cada 100.

Entonces, 50% = 50 por ciento = 50 por cada 100.

Como fracción se escribe 50/100 = 50; con decimales se escribe: cincuenta centésimos = 0.50

Actividad 1

Manos a la obra, en la tabla siguiente completa los porcentajes tanto en fracciones, como en decimales.

Porcentaje Fracción Decimal 100% 1/1 1.00 50% 25% 10% 1%

Ahora, es importante que repases cada uno de los procedimientos que has estudiado. ¿Qué te parece si utilizas el procedimiento del día de ayer para calcular el 25% de 900?

Recuerda que, para hacerlo necesitas descomponer el 25% como: 10% + 10% + 5%, así como dividir 900 entre 10, para obtener que el 10% de 900 es 90. Que el 5% de 900 entoces es 45, por ser la mitad de 10. Finalmente suma 90 + 90 + 45 y obtenemos que el 25% de 900 es 225.

Ahora vas a utilizar la fracción para obtener el resultado.

Ten presente que el 25% es la cuarta parte del total, con lo que tenemos que la fracción simplificada de 25/100 sería ¼.

El procedimiento para obtener la cuarta parte de 900, requiere multiplicar 900 por ¼, observa.

Se desarrolla: 900 x ¼ = 900/1 x ¼ = 900/4 = 225

Con lo que tendrías como resultado la fracción que corresponde al 25% de 900 y que es equivalente a 225.

Para utilizar el procedimiento con decimales también vas a requerir realizar una multiplicación, observa y realiza en tu cuaderno los ejercicios.

En la tabla anterior vimos que 25% se escribe como 25/100 y luego como 0.25, que también son 25 centécimos.

Entonces el procedimiento para calcular el 25% de 900 sería multiplicar 900 x 0.25.

Con lo que tendrías que el 25% de 900 es 225.

Observa como se resuelve el problema siguiente, lo cual te ayudará para resolver el desafío número 30, de tu libro de texto.

Margarita fue a una tienda, encontró una bicicleta de $3500 que tenía un 35% de descuento, pero que igual que todos los productos, debía de pagar el 16% de IVA. ¿Cuánto pagaría al final por la bicicleta?

Recuerda que lo puedes resolver descomponiendo los porcentajes, para ello tendrías que conocer el 10% y el 5% de 3500. Y después tendrías que conocer el 10%, 5% y 1% de la cantidad que hayas obtenido.

Si lo resuelves por fracciones solamente tendrías que convertir 35% y 16% a fracción. O si lo haces por decimales, tendrías que convertir estos porcentajes a decimal, como y alo hiciste anteriormente. ¿Qué método te gustaría utilizar?

Suponiendo que te intereses por resolver el problema con fracciones o decimales tendrías que 35% son 35/100, o sea 0.35. También tenemos que 16%, son 16/100, o sea 0.16.

Si la bicicleta costaba 3500 y se le aplica el descuento del 35%, entonces tendrías que multiplicar 3500 x 0.35, para saber cuánto es lo que se debe descontar.

Para ello, se desarrolla el algoritmo de la multiplicación, observa.

3500 x 0.35 = 1225, esta cantidad se debe de restar a 3500, observa.

Restamos 3500 – 1225 = 2275

Luego a 2275 hay que agregar el 16% de IVA, por lo que debes multiplicar 2275 x 0.16, para saber cuánto se pagaría de impuesto.

Se desarrolla el algoritmo de la multiplicación, como sigue.

2275 x 0.16 = 364

Por lo tanto, sumas 2275 + 364 = 2639, que equivale exacto a lo que pagó Margarita por la bicicleta.

Ahora, ¿Qué pasaría si primero se paga el impuesto y al resultado le aplican el descuento? ¿No pagaría menos?

Se hace el procedimiento aplicando primero el 16% de IVA y luego el 35% de descuento. Realízalo en tu cuaderno.

Como te podrás dar cuenta, se hubiera pagado lo mismo, no importa por cual dato comenzar, el resultado hubiera sido el mismo.

Actividad 2

Calcula el descuento de algunos productos, lo cual es una buena oportunidad para practicar los procedimientos que has estudiado hasta ahora.

Precio inicial % de descuento Precio final 2560 25% 4580 20% 7200 15% 6420 30% 5050 35% 3010 16%

¿Qué tal?, ¿Cómo te sentiste resolviendo estos desafíos?

Hasta aquí has revisado tres procedimientos para calcular porcentajes, en la medida en que los necesites aplicar, seguro irás teniendo preferencia por alguno de ellos. Encontrarás que en algunos problemas es más fácil o más rápido utilizar la descomposición del porcentaje, en otros la fracción y en otros el decimal.

Es importante que, cada vez que tengas oportunidad, practiques la obtención de porcentajes.

Actividad 3

Para concluir, resuelve el desafío número 30, en tu libro de texto, ya que el día de mañana resolverás el siguiente desafío, que también tiene que ver con porcentajes.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm?#page/58

El Reto de Hoy:

Comparte la tabla con los ejercicios que realizaste a alguien cercano y explícale como obtuviste los precios finales, aplicando los porcentajes de descuento.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Aprendizaje esperado: Analiza cómo la discriminación y la violencia de género inciden, de manera negativa, en el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad, y elabora propuestas para contribuir a la construcción de una sociedad con respeto, igualdad, solidaridad y reciprocidad.

Énfasis: Analiza estereotipos de género y cómo afectan tanto a las mujeres como a los hombres.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a reflexionar sobre nuevos e interesantes temas que se relacionan con todo lo que has visto anteriormente en Formación Cívica y Ética.

¿Qué recuerdas de la última clase de Formación Cívica y Ética?

Como recordarás, aprendiste que todas las personas tenemos dignidad, incluidos todas las niñas y todos los niños, tambien, que tenemos derechos humanos que se nos deben garantizar.

¿Recuerdas cuáles son esos derechos humanos de las niñas y los niños?

¡Claro! uno de ellos es el derecho a una vida libre de violencia, por eso las personas adultas deben de proteger y cuidar a las niñas, niños y adolescentes.

También aprendiste que la violencia la pueden sufrir las personas, pero también grupos enteros o comunidades, y que existen tanto tipos, como modalidades de la violencia.

Y, ¿Cuáles son esos tipos de violencia?

¡Bien! Los tipos de violencia son las formas en que las personas pueden dañar a otras, por ejemplo, la violencia física y también la violencia psicológica.

¿Recuerdas que también revisaste algunas modalidades de violencia?

Las modalidades de violencia se refieren a los espacios donde sucede esa violencia o en el tipo de relaciones donde se genera, por ejemplo, la violencia en el aula, la violencia en la casa o en el trabajo.

Tienes muchos saberes de tus clases de Formación Cívica y Ética, entre ellos que la mejor manera de aprender a prevenir la violencia es poniendo en práctica nuestros conocimientos y colocándonos retos a favor del respeto de los derechos humanos y de todas las personas para lograr una mejor convivencia escolar y familiar.

Con estos conocimientos, con seguridad estás ayudando a que mejore la participación de toda tu familia en las tareas domésticas en tu casa, y cuando esto sea posible, con mejores prácticas de respeto y tolerancia con tus compañeros y compañeras de escuela.

Has establecido como un antecedente de gran valor tus retos para construir una cultura sobre Derechos Humanos y la Paz.

Sobre esa base, en esta sesión vas a analizar lo que se denomina “estereotipos de género” y a revisar cómo afectan tanto a las mujeres como a los hombres.

Recuerda tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante de la clase del día de hoy, en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Formación Cívica y Ética, Sexto Grado, en las páginas 78 y 79.

¿Qué hacemos?

Los estereotipos de género causan discriminación y violencia entre las mujeres y los hombres, entre las adolescentes y los adolescentes y también entre las niñas y los niños.

Es importante identificar los estereotipos de género para cambiarlos y de esta forma, contribuir a relaciones igualitarias y respetuosas entre las niñas y los niños, las mujeres y los hombres de cualquier edad.

Pregúntate: ¿Cómo se comporta un hombre o una mujer? ¿Hay diferencias entre los hombres y las mujeres? ¿Cuáles son esas diferencias?

¿Las diferencias entre hombres y mujeres justifican que sean tratados de forma diferente?

Analiza la situación siguiente: En una calle un señor con un bigote muy grande le hizo la parada a un taxi y cuando vio que la conductora era una mujer, no quiso tomarlo, murmuró algo así como “las mujeres no saben manejar” mientras se iba con su gran bigote, otras personas aprovecharon y abordaron ese mismo taxi manejado por la mujer. Su viaje fue agradable y rápido, gracias a los excelentes atajos que la conductora conocía.

Observa la presencia de mujeres conductoras en el video siguiente:

Video: Mujeres que mueven a la ciudad.

Tanto las mujeres como los hombres pueden trabajar en lo que ellas y ellos quieran.

Revisa este otro caso: En una familia, el padre dijo a su hija que ya no la dejaría ir a la escuela porque cuando crezca se va a casar, va a tener muchos hijos y sólo hará cosas de la casa, pero a ella le gusta mucho estudiar y no quiere dejar la escuela. Este hombre también piensa que su hijo varón es el único que tiene que estudiar e ir a la universidad porque tendrá que trabajar, casarse y mantener a su esposa.

Pregúntate, ¿Tendría algo de malo que fuera al revés?

https://www.lavanguardia.com/files/image_948_465/uploads/2020/11/25/5fc646a9466e2.jpeg

Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, como es el derecho a la educación, a decidir con quién casarse, decidir si quieren y cuántos hijos tener, o elegir su proyecto de vida y en qué van a trabajar, como las mujeres conductoras de taxis y camiones.

Desafortunadamente, aún hay personas que no respetan estos derechos por considerar que las diferencias entre las mujeres y los hombres deben decidir sus ocupaciones, metas, sueños, etcétera.

Reflexiona sobre este punto por medio del video siguiente:

Video: Diferencia entre sexo y género.

Como pudiste observar, sí hay diferencias entre hombres y mujeres, pero ¿Cuáles son esas diferencias?

Las diferencias entre las mujeres y los hombres, las niñas y los niños son físicas, anatómicas, biológicas y cromosómicas.

Físicas, porque unos somos muy altos, otros bajitos, delgados o morenos de nuestra piel o nuestro cabello y ojos de diferentes colores.

Biológicas porque, por ejemplo, las mujeres pueden tener bebés y los hombres no.

Todas las personas tenemos nuestras propias características físicas, que se pueden apreciar a simple vista, pero en ocasiones, las personas creen que esas diferencias físicas determinan cualidades o defectos.

Tener bebés, en el caso de las mujeres, es una de esas diferencias biológicas y anatómicas, como has observado en las clases de Ciencias Naturales, donde pudiste estudiar el cuerpo humano, la sexualidad y los aparatos reproductivos de las mujeres y los hombres. El cuerpo de la mujer es apto para tener bebés, pero una mujer puede decidir libremente no tener ningún bebé y está en su derecho decidirlo.

Lo equivocado es cuando esas diferencias biológicas, son utilizadas por algunas personas para determinar los roles que deben desempeñar las mujeres y los hombres en sus actividades cotidianas. Ahí es cuando puedes identificar un estereotipo de género.

Revisa tu libro de texto de Formación Cívica y Ética, de 6º grado, en la página 78.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6FCA.htm#page/78

El texto de esta página, dice así:

“En la vida cotidiana, a menudo se expresan maneras de pensar y formas de actuar que constituyen actos de discriminación que suelen pasar inadvertidos, porque se consideran como algo natural, debido a creencias, costumbres, normas y prácticas sociales que dicen cómo debe comportarse una mujer y cómo un hombre”.

“Estas formas de pensar provocan, en ocasiones, prejuicios que nos conducen a establecer relaciones de desigualdad y discriminación hacia las mujeres, principalmente”.

Como puedes observar, los estereotipos de género pueden afectar tanto a las mujeres como a los hombres de cualquier edad, como a las niñas y los niños y, por lo tanto, ser tratados de forma desigual y ser discriminados.

A manera de síntesis es importante reconocer que el sexo tiene que ver con esas diferencias físicas, anatómicas, biológicas y cromosómicas; y el género, es el conjunto de atributos sociales, jurídicos, históricos, políticos y culturales asignados a las personas por ser hombres o mujeres.

Los estereotipos de género afectan tanto a mujeres y hombres al no permitir que decidan de forma libre sobre su vida y su bienestar y sólo se les permite que hagan lo que la sociedad espera de ellas y ellos.

Todas las mujeres y los hombres de cualquier edad, en particular las niñas y los niños, tenemos los mismos derechos humanos.

También aprendiste que sexo y género, no es lo mismo, pues el sexo tiene que ver con nuestras diferencias biológicas que tenemos como hombres o mujeres, y el género, es algo que definen las personas y la sociedad, es lo que se espera de alguien por ser hombre o mujer.

Las diferencias físicas, biológicas, anatómicas o cromosómicas, no deben ser utilizadas para dar un trato desigual y discriminatorio a las mujeres y los hombres, incluidas las niñas y los niños, ya que eso puede afectar el desarrollo de todo su potencial, es por eso que hay que saber identificar los estereotipos de género y cambiar nuestras formas de pensar.

¡Qué las diferencias no impidan un trato igualitario y respetuoso entre todas y todos!

La desigualdad y la discriminación, generan violencia, y la violencia puede ser casi invisible a los ojos de las personas o bien, tener expresiones extremas, generando un impacto negativo para las personas que la sufren, llegando a poner en riesgo su vida, su desarrollo y su bienestar. Observa el video siguiente:

Video: Derecho a la no discriminación.

Día a día, con nuestras actitudes y conductas podemos hacer una convivencia escolar, familiar y social positiva, a favor de la igualdad y la no discriminación como parte de una Cultura de Derechos Humanos y para la Paz, todas y todos tenemos la obligación de respetar a todas las personas independientemente de sus diferencias.

Actividad 1

¿Qué otros estereotipos de género existen? ¡Juega a identificarlos!

En cada una de las afirmaciones siguientes señala si “Cierta” o “Falsa” cuando intuyas que se trate de un estereotipo de gérero, e intenta decir, por qué.

¡Empecemos!

“A todos los niños les gusta jugar fútbol”.

Es “Falso” porque muchos niños prefieren pintar, tocar el piano, cocinar o leer, además, hay niñas que adoran jugar fútbol y lo hacen muy bien.

“Todas las niñas quieren vestirse como princesas”.

Es “Falso” porque a algunas niñas les gusta mucho, pero otras prefieren vestirse con pantalones y trepar árboles.

“Los mayores de 70 años ya no sirven para nada”.

¡Falso! Hombres y mujeres mayores son productivos, tienen mucha experiencia, algunos hasta han escalado altas montañas son súper activos, trabajan y hasta ganan concursos de baile de salón.

“Los hombres sí lloran”.

¡Verdadero! Los hombres son seres humanos que también tienen derecho a expresar sus sentimientos.

El Reto de Hoy:

Comparte con alguien cercano lo que aprendiste respecto de los estereotipos de género y cómo afectan estos a hombres y mujeres.

Si te es posible, consulta otros libros para saber más sobre el tema.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – ARTES: El circo como arte escénico

Aprendizaje esperado: Ubica diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes del mundo.

Énfasis: Diferencia los géneros escénicos del teatro, clown y pantomima como manifestaciones artísticas.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión conocerás los sitios donde se presentan las artes escénicas y los géneros escénicos del teatro. Para ello te invito a que viajemos con tu imaginación a los más extraordinarios secretos del circo! ¡Entraremos por la puerta de la fantasía! En la que te deleitarás con increíbles hazañas y donde se estremecerá tu corazón.

¿Conoces un circo? ¿Has estado allí alguna vez? de no ser así, no te preocupes, porque hoy a través de esta clase lo conocerás y también lo disfrutarás.

Cada uno de los actos circenses contiene la imaginación de un proceso creativo. El circo es un manantial de actividades, una fuente inagotable de nuevas sensaciones, nuevos retos, nuevos riesgos y por supuesto, nuevos conocimientos.

Cuando llegas al circo, siempre hay quien te dice: ¡Pasen y vean! pasen y ¡Vivan el circo! Y tienen toda la razón porque el circo siempre es emocionante y divertido.

El día de hoy te invito a que adquieras tu boleto de la fantasía y disfrutes de un extraordinario espectáculo de Artes Escénicas en su modalidad de Artes Circenses.

Existen diversos sitios en México y en otras partes del mundo, donde se presentan artes escénicas: Teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima.

El propósito de esta clase es: Comprender y apreciar al género circense como parte de las artes escénicas y lo único que requerirás como materiales son: Ropa cómoda, lápiz, papel y lo más importante: ¡Mucha imaginación!

Conocerás los sensacionales malabaristas. El malabarista es la persona que puede ejecutar un gran número de piruetas o ejercicios con uno o más objetos dependiendo del tipo de malabar. Vamos a conocerlos en los siguientes videos.

Video 1. Haciendo malabares.

Se rquiere práctica y disciplina para dominar las habilidades que se necesitan en un circo! así cómo tenacidad y constancia por que el Arte circense es el arte de la destreza corporal, la fantasía y el color.

Dentro del código circense los lenguajes escénicos se diversifican y hay una infinidad de artistas que podemos disfrutar, como lo son:

El Mimo, ¿Recuerdas que este tipo de arte ya lo hemos estudiado en “Aprende en casa”? este artista diseña su acto basado en el movimiento del cuerpo sin uso de la palabra hablada, estos artistas son reproductores corporales o vocales de un objeto o un ser en específico. Sigue disfrutando con el siguiente video.

Video 2. Artes circenses 1.

Como pudiste observar, en el video se presenta el Titiritero(a) que ejerce el arte de la manipulación de un personaje inanimado a quien dota de vida para la reproducción de obras o actos en general.

Los Acróbatas, quienes requieren de mucha capacidad o preparación, ya que realizan grandes proezas corporales, muy sorprendentes todas ellas. En un circo escénico se presentan diversos artistas con variadas rutinas.

Ahora, te invito a observar un video, donde puedes apreciar el cuidado y rigor que se requiere para hacer acrobacias. Te recomiendo que lo disfrutes y, al mismo tiempo, ten mucha precaución, pues no son ejercicios fáciles para cualquier persona, se requiere disciplina y la asesoría de un especialista.

Video 3. Haciendo acrobacias.

¡Qué difícil y estético es este acto circense! En otros tiempos la llegada del circo era un gran acontecimiento, tanto en las ciudades como en los pueblos. Los espectáculos circenses son muy antiguos, conoce algunos datos históricos sobre ellos.

Se dice que culturas muy antiguas como Grecia y Roma tenían algunos espectáculos similares a los del circo tradicional; también cuentan algunos documentos antiguos que, en este continente, las culturas prehispánicas tenían entre sus grandiosos talentos, artistas en edad infantil y en edad adulta, que tenían habilidades como acrobacia, malabarismos, contorsión, entre muchos otros.

Como sabes ahora, los artistas circenses son antiquísimos! Es toda una tradición que pertenece a la historia cultural de la humanidad. Por ejemplo, los saltimbanquis, que lograron mucho prestigio en las artes circenses durante el Renacimiento.

Antes, en los circos se mostraban actos con animales, por fortuna, ahora se les protege, privilegiando la exhibición de las habilidades corporales, así ubicamos al circo como un lugar mágico, pero sabemos que lo que hay detrás es disciplina, perseverancia y trabajo. Te invito a revisar el siguiente video.

Video 4. Parte histórica.

Como pudiste darte cuenta las Artes Circenses son muy divertidas y apasionantes. Continúa conociendo las distintas disciplinas que pueden habitar en un circo.

Trapecistas: Son especialistas en el desplazamiento por el aire por medio de un trapecio. ¡Oh! ¡Wow! es una de las rutinas más espectaculares. Este tipo de acto se realiza con medidas de seguridad como: malla y arnés, para cuidar la integridad física del artista. ¡Sorprendente! Observa el siguiente video.

Video 5: Artes circenses 2.

Contorsionista: Es la manipulación del cuerpo y se caracteriza por realizar movimientos que requieren flexibilidad extraordinaria

Payaso: Es un personaje muy emblemático y querido en el circo, el término “payaso” procede del italiano pagliaccio, a su vez deriva de “paglia” (“paja”), parte del vestido tradicional del personaje, que recuerda la tela rizada que utiliza para cubrirse.

Como has podido darte cuenta, el mundo del circo es impresionante y muy divertido. En una sencilla función de circo participan diversos aprendizajes. Has un recuento de lo aprendido hoy.

Hoy aprendimos que los artistas circenses son considerados escénicos, también aprendimos que el circo es un arte que requiere disciplina, perseverancia y un entrenamiento de atletas de alto rendimiento, por ello, debemos valorar y cuidar todas esas manifestaciones artísticas que son parte de nuestro patrimonio cultural y legado histórico.

El Reto de Hoy:

Te invito a dibujar y explicar alguna de las Artes Circenses que más te haya agradado, compártelo con alguien cercano y ten presente que para practicar lo visto en clase, requieres de una supervisión especializada para así evitar cualquier tipo de accidente.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.