Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 04 de febrero

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del miércoles 04 de febrero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del miércoles 04 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy miércoles 04 de febrero.

APRENDE EN CASA – GEOGRAFÍA: Grupos culturales del mundo

Aprendizaje esperado: Distingue la distribución y la relevancia del patrimonio cultural de la humanidad.

Énfasis: Identifica los principales grupos culturales en el mundo y su ubicación geográfica.

¿Qué vamos a aprender?

En esta clase es importante que recuerdes sesiones anteriores, donde analizaste las rutas migratorias de cada continente.

Como recordarás, el continente que tiene más migrantes internacionales es Asia, donde la gente se traslada lo mismo dentro de esa región que hacia otros lugares, como Europa y Norteamérica.

Con este antecedente en esta sesión seguirás revisándo otros temas, en especial el relativo a la población del mundo, pero esta vez en relación con los principales grupos culturales y su ubicación geográfica.

Reflexionarás sobre la población del mundo, pero esta vez en relación con los principales grupos culturales y su ubicación geográfica.

Asia destaca porque tiene la mayor cantidad de población del mundo, también tiene más grupos culturales que el resto de los continentes.

Recuerda que los grupos culturales son personas que han desarrollado una cultura propia, distinta a la de otros pueblos.

Debes tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir los aspectos más destacados o interesante de la clase del día de hoy. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Geografía, Sexto Grado, en las páginas 100 y 101.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm#page/100

¿Qué hacemos?

Revisa con más detenimiento los aspectos relacionados con la población del mundo en relación con los principales grupos culturales y su ubicación geográfica.

Los grupos culturales son poblaciones que tienen características y prácticas sociales, económicas y culturales que los distinguen del resto de la sociedad, es decir, son grupos de personas que comparten un origen, una historia y una forma propia de ver el mundo, regularmente, comparten lengua, religión, valores y símbolos.

Te preguntarás entonces, ¿Cuál sería la característica fundamental de un grupo cultural?

La característica básica de un grupo cultural es que sus miembros se identifican entre sí, y este vínculo de identidad es lo que los distingue de otros grupos, y de la sociedad en general. Con seguridad esta característica te lleva a pensar que los grupos culturales que existen en el mundo deben ser muy variados, y ¡Tienes razón!

En el mundo hay muchos grupos culturales, algunos muy numerosos. Ejemplo de ello son los grupos que viven en las ciudades con sus características propias, los inmigrantes que se asientan en un determinado territorio y los pueblos indígenas. Incluso, los colectivos identificados por preferencias sexuales y religiosas.

Mosaico de grupos culturales del mundo.

La diversidad de grupos culturales es enorme, así que en esta sesión solo vas a concentrarte en los pueblos indígenas, que tienen un papel relevante en la vida social y económica de muchas regiones y contribuyen de manera notable a la diversidad cultural del mundo.

¿Cómo puedes definir a un pueblo indígena?

Esa es una gran pregunta.

Los pueblos indígenas son comunidades que han permanecido en sus territorios desde hace tiempo, a pesar de los procesos de colonización a los que fueron sometidos. Constituyen sectores, de manera general, no dominantes de la sociedad, aunque, también mayoritariamente, tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales e identidad, de acuerdo con patrones sociales, económicos y culturales propios.

Te preguntarás, ¿A qué se refiere el que los pueblos indígenas fueron sometidos a procesos de colonización?

Recuerda que durante siglos varios países invadieron territorios ocupados por comunidades indígenas a las que se les impuso una forma de organización ajena, destinada a extraer los recursos naturales de sus territorios y, lo más grave también la desaparición de los seres humanos.

Procesos de colonización.

Este “proceso colonial” llevó al exterminio de varias poblaciones indígenas, a la disminución de otras, y al deterioro de las condiciones de vida de muchos pueblos sometidos.

No obstante, gracias a su fortaleza y determinación, muchos pueblos indígenas han sobrevivido a estas adversas condiciones y, en la actualidad, siguen defendiendo sus territorios ancestrales diseminados por todos los rincones del mundo.

Hay pueblos indígenas dispersos en los cinco continentes. Se estima que los pueblos indígenas, distribuidos en los cinco continentes, corresponden al 5% de la población mundial, y ocupan, aproximadamente, el 23% de la superficie terrestre. Eso significa, que los pueblos indígenas tienen mucho territorio, pues ocupan casi una cuarta parte de toda la superficie terrestre.

Los pueblos indígenas están dispersos en los cinco continentes.

Este dato te permite entender la relevancia que tienen las comunidades indígenas en la conservación de los ecosistemas y el ambiente, ya que la mayoría lleva a cabo prácticas heredadas de sus antepasados que permiten el cuidado de la naturaleza.

El continente asiático es el que tiene mayor población indígena, pues dos tercios de los pueblos indígenas del mundo viven en dicho continente. Asia tiene más de 270 millones de indígenas. África, alrededor de 50 millones. América, cerca de 40 millones. Oceanía, unos 7 millones. Europa, aproximadamente, 250 mil individuos.

Cantidad de indígenas por continente.

En Asia, los pueblos indígenas son tan numerosos que los encontramos dispersos en prácticamente todo el continente. En China hay más de 100 millones de indígenas que viven sobre todo en el sur y en el noroeste del país; un ejemplo son los Uigures. En India existen 460 grupos étnicos, llamados Adivasis, que suman más de 80 millones de personas, además, hay una gran variedad de pueblos indígenas en diferentes países como: los Dao Dos de Vietnam, los Bulangs de Tailandia, los Korowais que viven en Indonesia, y los Hmongs de Laos y Myanmar, entre otros.

Ubicación de los principales pueblos indígenas del mundo: ASIA

Adivas de India.

En África destacan los Zulúes con más de 10 millones de personas, que viven en Zambia, Zimbabwe, Mozambique y Sudáfrica. Los Tomas habitan en Liberia y están también los SANS que viven, principalmente, en Angola, Namibia y Botswana, así como y los Mursis de Etiopía, entre otros.

Ubicación de los principales pueblos indígenas del mundo: AFRICA

Pueblo Zulú.

En América, México es el país que tiene la mayor cantidad de indígenas, con más de 10 millones. Estos pueblos aportan una gran diversidad cultural a nuestro país, pues hablan al menos 68 lenguas o más, concretamente familias lingüísticas, tienen costumbres y tradiciones que los identifican y los distinguen de otros grupos.

Entre los pueblos indígenas más numerosos de México se encuentran los Náhuas, Mayas, Zapotecos y Otomíes, pero también hay otros grupos étnicos como los Ayapanecos de Tabasco cuya lengua está en alto riesgo de desaparecer porque sólo cuenta con 21 hablantes.

Además de México, hay pueblos indígenas en Perú, donde existen alrededor de 9 millones de indígenas, como los Achuares, los Amahucas y los Arabelas; en Guatemala habitan más de 7 millones de mayas; otro país con muchos pobladores indígenas es Bolivia, que cuenta con un número aproximado de 4 millones de indígenas, entre los que sobresalen los Quechuas y los Aymaras; además, hay indígenas Mapuches en Chile, Awas en Colombia, y Mocovís en Argentina, entre otros.

Ubicación de los principales pueblos indígenas del mundo: AMÉRICA

Indígenas Nahuas.

En Oceanía y Europa, que tienen pocos pueblos indígenas en relación con los otros tres continentes, los más representativos son, en Oceanía los pueblos Koorie y Murri, de Australia, y a los maorÍes de Nueva Zelanda.

Ubicación de los principales pueblos indígenas del mundo: OCEANÍA.

Indígenas koories.

Mientras que en Europa sobresale el pueblo Lapón, que vive al norte de Noruega, Suecia y Finlandia, así como los Nenets y Komis, que habitan en la región de los montes Urales, en la Federación Rusa. Es pertinente aclarar que a muchos pueblos indígenas se les da un nombre de acuerdo con la región en que viven, tal es el caso de los Lapones que viven en la región de Laponia, pero estas comunidades se reconocen a sí mismas como Sámis o pueblo Sámit.

Ubicación de los principales pueblos indígenas del mundo: EUROPA

Indígenas Lapones.

¿Te dás cuenta cuántos pueblos indígenas, en cuántas regiones y países tan variados?

El mundo es tan grande y, aunque seamos tan diversos, todos cabemos en él. Y sólo has visto a las comunidades indígenas más numerosas.

De manera global, hay alrededor de 370 millones de indígenas en el mundo, pertenecientes a más de 5000 pueblos indígenas, repartidos en aproximadamente 90 países.

Actividad:

Analiza, ¿Cuál es la importancia de conocer la existencia de todos estos pueblos indígenas?

Toma en cuenta que la finalidad más relevante dentro del estudio de la Geografía no se centra en la memorización de nombres de países, lugares o pueblos indígenas, sino que, con su estudio, se busca la reflexión sobre aspectos importantes, relacionados, en este caso, con las poblaciones indígenas y su relación con el espacio geográfico.

Por esta razón podrías preguntarte, ¿Por qué los pueblos indígenas, que son los dueños originarios de muchos territorios, tienen a menudo condiciones de vida desfavorables?

Otra pregunta que puedes plantearte es, ¿Cómo hacer para que en nuestra sociedad se respete a los pueblos indígenas y su derecho a ser diferentes y a mantener sus propias costumbres?

También te sería útil reflexionar sobre lo que hace el resto de la sociedad para valorar a los pueblos indígenas y respetar sus derechos humanos fundamentales, por ejemplo, como sociedad tendríamos que respetar las decisiones que cada comunidad tome para organizar su territorio y evitar discriminar a la población que habla una lengua distinta al español.

Justo sobre este último punto trata el video siguiente, ahí se plantea un problema que se acaba de mencionar: la discriminación de las personas por usar su lengua. Observa el video y reflexiona junto con tus familiares sobre esta problemática que padecen, habitualmente, nuestros pueblos indígenas. Y sobre lo que podemos hacer como sociedad para remediarlo.

Video: Voces Jóvenes. Sembrando la lengua náhuatl.

https://www.gob.mx/inpi/videos/voces-jovenes-sembrando-la-lengua-nahuatl

El Reto de Hoy:

Comparte con alguien cercano las reflexiones que obtuviste del análisis de las preguntas de la actividad 1, con toda seguridad le parecerán valiosas e importantes.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más del tema.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Lo que soy y lo que quiero llegar a ser Ti kit e tu ik lakchankutun

Aprendizaje esperado: Identifica aspectos relevantes de la práctica según propósitos de estudio.

Énfasis: Desarrollar habilidades para la reflexión intracultural.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás que la identidad refiere a las características propias de una persona o de un grupo social, como el de los totonacos.

¿Qué hacemos?

En la sesion de hoy conocerás los orígenes de los totonacos. Para empezar realiza la lectura de Jorge Bucay, es una obra muy fascinante, seguramente te agradará. Pon mucha atención:

Kamanan e tsumajan, chu uaj na lichiuinannauj ki likilhtsukutkan kuma tutunakuj kinankan. Pulh ij ka tatapikskutunani likelhtauaka ix la Jorge Bucay, uama likelhtauaka lijikua ik lakati. Na ik pu uan ka lakatitit. Skgalalh ka tauilachipitit.

Actividad 1

Da lectura al siguiente texto, escrito en la lengua indígena conocida como totonaco, en su variante de Zihuateutla, Región Huauchinango.

Tapu uan-talhtsi

Akxnika kaks ik tauila ik lakapastaknan ik laktsinko uak kin puchakan uachi lakatin talhtsi, tsakata en nun tu limakuan tasuyu para lhúa ix litliuiki.

He ik laktsin na ix puchakan chi kalhpun tseuanit kiui, xa kiui kin kilhtamakuj chi tsukunitkus staka.

Chi ix litsakata, lakatunu talhtsi kalhi ix listakna kiui chi na la alistan.

Lakatunu talhtsi katsi chi na la li kiui, akxnika makankan lha kauan tiyat, kelhtaya xa xkan tu li tauixkani, makapistaka xa palhma, litatsuma xa xanat e ix tauakat, e tsuku masta ix ta makalan.

Lakatunu talhtsi katsi chi na la li kiui. He lhúa talhtsi kuma na uachi tapu uan.

Na kin puchakankan, lhúa tapuan ta kgalhimanan na ta kalhpun, na paklha ix tankexek, paklha, e sputa ix litalhtsi… e la ix li kui.

Xa lak tseuanit kiui e lipaxauj na kin ka uaniyani, ix li tliuiki, na kaxmatauj tachuin xa la na kin puchakankan, ka kgaxmatui ix takatsin xa talhtsi kin tapuankan.

Utunun, talhtsin, kin kamasuyuniyani tej akxnika tu kin ka patlekeniyani, na ix laklhpunan tu anan nak kakilhtamakuj, na ix laklhpunan kiristianu, akxnika lhan katsan, akxnika lipaxauj, akxnika tlajayauj e na chu uachi akxnika makatsankayauj. Tu kin tapu uankan kin ka masuyuniyani maski lhtatanitauj o stalank uilanauj.

Kin kamasuyuniyani lha chu na lakanauj akxnika ukxkatsiyauj e na chu uachi aknika maklipa lakapastaknanauj.

Uachi listakauj e taxtapalitelhayauj.

Mini lakatin kilhtamakuj, chin ta patlekemanauj nak kakilhtamakuj, xa talhtsi kin tapuankan ta la li kiui, ta makapistaka, uachi ix lilakaklhman tu likgoskan, tachan nak akgapun, slit ta mamakxtimi tun patlekenijtsa e tu namin kakilhtamakuj.

Lha tu ka jikuanij

…lakatin takatsin tanuma na kin puchakankan kin kata amani.

Lakatin talhtsi katsi…

Chi na li lá ix li kiui.

Jorge Bucay

Bucay, Jorge (2009). Cuentos para pensar. México.

OCEANO exprés. Págs. 163-167

Ahora realiza la lectura del texto traducido al español.

Sueños-semilla

“En el silencio de mi reflexión percibo todo mi mundo interno como si fuera una semilla, de alguna manera pequeña e insignificante pero también pletórica de potencialidades.

Veo en sus entrañas el germen de un árbol magnífico, el árbol de mi propia vida en proceso de desarrollo.

En su pequeñez, cada semilla contiene el espíritu del árbol que será después.

Cada semilla sabe cómo transformarse en árbol, cayendo en tierra fértil, absorbiendo los jugos que la alimentan, expandiendo las ramas y el follaje, llenándose de flores y de frutos, para poder dar lo que tienen para dar.

Cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Y tantas son las semillas como son los sueños secretos.

Dentro de nosotros, innumerables sueños esperan el tiempo de germinar, echar raíces y darse a luz, morir como semillas para convertirse en árboles.

Árboles magníficos y orgullosos que a su vez nos digan, en su solidez, que oigamos nuestra voz interior, que escuchemos la sabiduría de nuestros sueños semilla.

Ellos, los sueños, indican el camino con símbolos y señales de toda clase, en cada hecho, en cada momento, entre las cosas y entre las personas, en los dolores y en los placeres, en los triunfos y en los fracasos. Lo soñado nos enseña, dormidos o despiertos, a vernos, a escucharnos, a darnos cuenta. Nos muestra el rumbo en presentimientos huidizos o en relámpagos de lucidez enceguecedora.

Y así crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos.

Y un día, mientras transitamos este eterno presente que llamamos vida, las semillas de nuestros sueños se transformarán en árboles, y desplegarán sus ramas que, como alas gigantescas, cruzarán el cielo, uniendo en un solo trazo nuestro pasado y nuestro futuro.

Nada hay que temer,

una sabiduría interior las acompaña

porque cada semilla sabe

cómo llegar a ser árbol”

Jorge Bucay

Bucay, Jorge (2009). Cuentos para pensar. México,

OCEANO exprés. Págs. 163-167

Bucay dice que todo lo que somos, soñamos, y lo que queremos llegar a ser en la vida, se asemeja a una semilla que nace, echa raíces, crece y se convierte en un árbol magnífico, ese árbol da flores y frutos.

También dice que en nuestro interior habita esa semilla, es sabia y nos dice como debemos proceder en la vida.

¿Qué te ha parecido el texto de Jorge Bucay?

Si comparamos la lectura con nuestra vida, identificarás que así nacemos y vamos creciendo y aprendiendo con el apoyo de nuestros padres, de nuestra comunidad y así se va construyendo nuestra propia identidad. La identidad es lo que nos caracteriza como personas.

Bucay uan, uaken tun kinankan, tu pu uanauj e tu uanauj lakchankutunauj nak kakilhtamakuj, ix tauachi talhtsi tu paklha, chan ix tankexek, staka e kgatla kiui la, xanata e kgalhi ix tauakat.

Na uan, na kin puchakgankan ui talhtsi, katsi e kin kauaniyani chu na li tapatlekeyauj nak ka kihltamakuj.

Sa ta malakxtuyauj likelhtauakga kin kilhtamakujkan, na uachi staktelhayauj e xkatelhayauj chi kin kamasuyuniyani kin tatakan e na ku uachi kin tachikan e uahci kin k ata lilakapastelhayani. Tu kin kata lilakgapasani utsa kin kamasuyuyani.

La identidad nos permite tener nombre y apellidos, habitar en una comunidad o ciudad donde convivimos con nuestros familiares y amigos.

Tun kin kata lilakapasan kuma kgalhiyauj kin takuinikan , uilanauj nak kalakchikni e k ata lauilanauj kin tsit kan, kin tatakan e kin tatitminkan e chu uachi ti ka lakgapasauj.

Por un momento piensa en las personas de tu comunidad, ciudad o región, realizando actividades diversas y en lugares específicos. Estas personas que en algun momento de tu vida has visto, tienen una identidad propia y esa identidad es la que las identifica de forma personal.

Ka laktsintit tu tasuyuma, kiristianu xtunknu ta li tasuyu, xtunknu ix taskujutkan tun tatlauamanan. E uachi ka lilakgapaskan kiristianu chin ta uanit.

Realiza la lectura de los párrafos siguientes:

Tu kin kgataliakgapasan.

Tu uanikan ki lilakapaskankan tapatu anan.

Xa pulh lilakakpaskan usta tu kin talanankan (palh lukuj kinan, palh sitsiyauj o chu kaks lakauanauj).

Na kin katalilakapasan chi kin tapastaknikan.

Na kin katalilakapasan palh tseya talanan kgalhiyauj, pahl chiuinanauj nak tej e na chu uachi palha tlauayauj tu likgalhtininauj.

Kin ta chiuinkan na kin kata lilakgapasan.

Khletutun kihltamakuj anan. Xlipulh utsa kin kihltamakujkan, xli lakgatu kilhtamakuj uachi chi makxtim katalalilenauj kiristianu, e ix li tapatutun, kilhtamakuj antsa la lamanauj nak katiyatna e uachi tu anan kiui.

Tu kin kgatalilakgapasan ki limakxtimkan.

Ix litapatu tun kin kgatalilagapasan, utsa tu kilimakxtimkan, kuma maklauilanauj nak kalakchikni lhan kin katalilakgapasan e kin kgatalakayiyani.

Lha pulh litsuku uama lalilakgapasni tsuju na kin chikan e chuaj uak nak kgalakchikni.

Uama lilalakgapasni na litalhka aknika mak paxauayauj nak kgatani, akxnika makskujauj na kin kgalakchiknikan e na chu uachi akxnika maktayananauj na chu kin kgatapuspitniyani lamaktay coo lha ti kin ka lixokgoyani tumin akxnika makchankan kuxi o akxnika mak kaxtlauakan chik.

Makskujauj akxnika chankan kapen, stapun, pin, chankat, laxax e uaken tuchu ya taskujut tluakan na kin kgalakchiknikan.

Na kin katalilakgapasan tu lipaxauakan, tu likilhtlikan, tu uayauj kin tauakan e tapalhúa tun kin katalilakgapasan.

Tu kin katalilakgapasan kilimakxtimkan talhu ui. Kin katauaniyani kinan totonacos, kin katauaniyani Veracruzanos e na kin katauaniyan kinan xa la nak kachikin México.

La identidad personal se forma con las características propias de una persona, lo que la hace reconocerse como un individuo que es único, es decir, diferente de los demás. Esas diferencias que hacen única a cada persona incluyen rasgos físicos, actitudes, habilidades, carácter, temperamento, entre otros.

La identidad personal es el concepto que cada persona puede tener de ella misma, y que lo ha construido a lo largo de la vida con percepciones y saberes, lo cual le muestra que es diferente de todas las demás personas.

La identidad personal se desarrolla desde la niñez, continúa en la adolescencia y se fortalece en la adultez y es evidente cuando una persona reconoce su propia existencia y se identifica con un lugar en la sociedad a la que pertenece.

Lo mismo sucede con la identidad cultural de un grupo social. Los grupos culturales son poblaciones que tienen características y prácticas sociales, económicas y culturales que los distinguen del resto de la sociedad, es decir, son grupos de personas que comparten un origen, una historia y una forma propia de ver el mundo. Regularmente, comparten lengua, religión, costumbres, formas de vivir, de relacionarse, de vestir, de pensar, valores y símbolos.

La característica básica de un grupo cultural es que sus miembros se identifican entre sí, y este vínculo de identidad es lo que los distingue de otros grupos, y de la sociedad en general.

Por ejemplo, el grupo de los totonacos, de Huauchinango, Puebla, es diferente al grupo de los totonacos de Veracruz, cada grupo ha ido construyendo su cultura con la influencia de diversos factores, como el entorno, lo que los hace tener una identidad cultural con características propias.

Actividad 2

Identifica algunos elementos que caracteriza tu identidad individual.

Dibuja en una hoja blanca o en tu cuaderno una silueta de ti. . Ahora, en cada área de la silueta escribe lo que te hace diferente de las demás personas.

Tsumajan e kamanan, chu uaj na tsokuiliyauj tu kin katalilakgapasan. Pulh na lhuekgatit mi lakapunkan, uachi chin tasuyu uatsa. Chi na tlauakoyatit mi lakapunkan, chu uaj na tsokuilyatit tu kit nak ka skiniyani:

Na mi akgxak ka tsokuili tu lakgatiya lakapastaka.

Na min kilhni ka tsokuili tu lakgatiya kilhkatsiya.

Na mi lakgastapun tu lakgatiya laktsina.

Na mi makan, ka tsokuili tu lakgatiya xamaya.

Na min kuxan ka tsokuili tu lakgatiya majkatsiya.

Na min tojon, ka tsokuili lha lkgatiya pina.

Espero te haya gustado la actividad, te invito a seguir explorando sobre tu identidad cultural, a fin de que te reconozcas y te sientas muy orgulloso de tener una identidad propia y de pertenecer a una comunidad con una identidad cultural única. No te avergüences de tu cultura, ni de tu lengua, es muy importante reconocer y apreciar todo lo que tiene que ver con nuestras raíces.

Ik pu uan uixinana tlauichipitit na min chikan taskujut tu kit ik kaskinini e lakgatitit. Ok kauaniyani ka lakputspalatit tu uixinan ka ta lilakgapasan, ka lakgapastit e ka li paxauatit kgalhiyatit tu ka ta lilakgapasan na min kalakchiknikan. Lha ka li maxanantit min talanankan, min tachiuinkan, kuma tseuanit ka lakgapastit tu ki likilhtsukutkan.

Por hoy se ha concluido la sesión, te agradezco tu atención. Te invito a seguir aprendiendo sobre el tema.

Chu uaj aksputujtsa, paxkat kgatsilh ki la kgaxtniuj. Ij ka uaniyani aliuan ka liskat tit tu ua li chiuinauj chu uaj.

Chu uaj ij kanatsa, alimaktin na chiuinampalayauj. Palaj na tanoklhauj nak pukalhtahuaka.

El Reto de Hoy:

Comparte lo que aprendiste respecto de la identidad personal y cultural a alguien cercano, explícale el aprecio y respeto que merecen los grupos interculturales.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Aprendizaje esperado: Resuelve, mediante diferentes procedimientos, problemas que impliquen la noción de porcentaje: aplicación de porcentajes, determinación, en casos sencillos, del porcentaje que representa una cantidad (10%, 20%, 50%, 75%); aplicación de porcentajes mayores que 100%

Énfasis: Resolver, con distintos procedimientos, problemas en los que se requiere calcular el porcentaje de la unidad.

¿Qué vamos a aprender?

Calcularás porcentajes mayores que 100% para resolver problemas que requieren la aplicación de procedimientos.

En sesiones anteriores has trabajado con el tema de los porcentajes, por lo que ya sabes a qué se refiere y conoces además las maneras de calcularlo, has realizado ejercicios en los cuales has aplicado el porcentaje de descuento o aumento a varios productos.

¿Qué hacemos?

En la sesion de hoy vas a calcular el porcentaje de descuento que se aplica a diversas mercancías. Observa el siguiente ejemplo de lo que le pasó a Lulú.

Como cada semana, Lulú fue a comprar sus manzanas, siempre compra 10 y le cobran $24 pesos, pero el día de hoy al cobrarle por sus 10 manzanas le dijeron que estaban en oferta y solo le cobraron $15.60

Lulú necesita que le ayudes a calcular el porcentaje que le descontaron, debido a que no supo cuánto descuento tenían las manzanas.

¿Cómo se podrá conocer el descuento que tenían las manzanas? problemas como estos los encontrarás en el desafío 31 de tu libro de texto, en la página 60.

¿Ya pensaste en cómo se puede conocer el descuento que tenían las manzanas?

Primero debiste comprender muy bien lo que pretende el problema que se le ha presentado a Lulú, en ejercicios anteriores aprendiste a calcular el porcentaje de ciertas cantidades conociendo el precio y el descuento que se hace, pero esta situación es distinta, porque se necesita calcular el porcentaje de descuento que se le hizo a un producto conociendo el precio (base) y el precio con descuento (cantidad).

También habrás observado que algunas promociones se anuncian de esa manera, por ejemplo, en tortillerías que dicen “Solo hoy, $12 el kilo de tortilla” cuando regularmente cuesta $15, o en zapaterías que ponen en liquidación zapatos de $350 a $210.

Para todos estos ejemplos, donde solo se tiene el precio (base) y el precio con descuento (cantidad), será necesario retomar lo que has aprendido en esta semana.

Ya conoces la manera de representar porcentajes en fracción y con números decimales, por ejemplo: decir y calcularlo para hacer el descuento, por ejemplo el 30% de $150 sería: , obteniendo que el 30% de $150 es $45. Después lo restas a la cantidad inicial 150 – 45=105 para obtener que, $150 menos el 30%, queda en $105

Para que te quede más claro, te invito a observar el siguiente video.

Calcula el porcentaje de una cantidad:

https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&courseID=3156&load=3263

También puedes ir aproximando el descuento, por ejemplo para calcular el 30% de $150, inicia considerando que 10% de $150 es 15, porque 150 entre 10 es 15 (escribe ) y sumas 3 veces el 10% para que conocer el 30% escribe 10%+10%+10% = 30% y su equivalente 15 + 15 +15=45 y de esa manera también puedes obtener que el 30% de $150 es $45

Pero la situación que se le presentó a Lulú en la frutería es diferente, porque se necesita conocer el porcentaje de descuento aplicado. Solo se sabía que $150 es el precio base, $105 que fue la cantidad pagada y no se sabe el porcentaje descontado.

Te invito a conocer formas rápidas de calcular porcentajes a través del siguiente video.

Estrategias para el calculo mental: porcentaje

https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&courseID=1596&load=2943

Retomando el caso de las manzanas, la base es $24, la cantidad $15.60 y el porcentaje no se conoce, observa.

Considerando que la base $24 es el número al que se le saca un porcentaje, la cantidad $15.60, es el número resultante al aplicar un porcentaje a la base y el porcentaje (%) es la fracción que se va a tomar en cuenta para un descuento o un aumento de precio, en este caso es descuento.

Una manera de resolverlo es cómo lo indica el siguiente video.

Calcula el porcentaje de una cantidad con respecto a otra:

https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&courseID=3156&load=3606

Para resolver este problema considera lo que te propone el video, si no lo pudiste ver, no te preocupes, realizarás lo siguiente: organiza las cantidades y los porcentajes considerando que lo que necesitas conocer es el porcentaje de 15.60, escribe 15.60 es a ¿? y 24 es a 100 % de forma vertical, divide 15.60/24 y lo multiplicas por 100 (escribe y haces la operación, obteniendo 65, ahora sabes que 15.60 es el 65% de 24, pero aún no conoces el porcentaje de descuento que se hizo, sino el de la cantidad que se pagó. Para saber el descuento debes restarle a 100% el 65% que representa 15.60, escribe 100-65=35; 35% es la cantidad que se le descontó al precio total de la manzanas.

Ahora, realiza un ejercicio más con los descuentos de las tortillas y los zapatos. Se sabe que la promoción decía que el precio de las tortillas estaba en $12 de $15 que se pagan regularmente, escribe $12 y $15, respectivamente, identifica la base y la cantidad para conocer el porcentaje.

La base sería 15 y la cantidad sería 12, entonces es importante conocer qué porcentaje es 12 de 15, sabiendo que 15 sería el 100%; escribe $12 a % y $15 a 100% de manera vertical, para que realices las operaciones correspondientes (escribe ) ¿Qué obtuviste? exacto, que 12 es el 80% de 15 y el descuento que tuvieron las tortillas es del 20%

También lo puedes hacer mediante cálculos mentales, distinguiendo que 10% de 15 es 1.5, 20% es 3 y al restarle 3 a 15 obtenemos 12, que es la cantidad que costaron las tortillas: ( ) , de esta manera obtienes el mismo resultado que te dio con el procedimiento anterior, lo cual también es correcto.

Ahora busca la manera de ver el descuento que hacen en la liquidación de los zapatos. ¿Cuánto crees que sea?

Primero debes organizar la información de manera escrita, para no confundirte en las operaciones que vas a realizar, considera que lo que necesitas saber es qué porcentaje es 210 de 350, escribe 210 a % y 350 a 100% de manera vertical; divide 210 entre 350 y lo multiplicas por 100 para conocer el porcentaje que representa, escribe: y realiza las operaciones correspondientes, ¿Cuánto obtuviste? así es, correcto, es el 60%. Ahora conoces que los zapatos costaban un 60% de su precio, el descuento que tenían era del 40% , escribe 100-60 = 40

Has comprendido la manera de conocer el porcentaje de una cantidad con respecto a otra, por medio del cálculo mental también puedes encontrar un resultado, por ejemplo, podrías suponer que los zapatos tienen un 50% de descuento, es decir, que están a mitad de precio, entonces tendrías que dividir 350 entre 2, escribe distingue que le falta un poco, así que considera el valor del 10%, que es 35 y lo comienzas a sumar al 50%, escribe 175 es 50%, 35 es 10% a 175+35, debajo en su correspondiente 50%+10% y el resultado es que el 60% de 350 es igual a 210, cantidad que cuestan los zapatos, ahora solo resta 60 a 100 para conocer el porcentaje de descuento.

Que interesante ha sido la manera de conocer el porcentaje de descuento que se le aplica a una cantidad, ambas maneras que se presentaron son útiles para conocer ese tipo de situaciones, ¿No crees?

Hoy trabajaste dos maneras de realizar cálculos para conocer el porcentaje que representa una cantidad con respecto a otra, solo para descuentos. Te invito a que preguntes por ese tipo de promociones de ofertas y descuentos que haya visto tu familia en alguna tienda, para que los sorprendas diciéndoles el porcentaje de descuento que le aplicaron al producto.

Con lo que aprendiste podrás determinar el porcentaje de descuento que tienen los productos.

El Reto de Hoy:

Realiza cálculos mentales para obtener porcentajes de descuento. Comparte los ejercicios que realizaste con alguien cercano y explícale como obtuviste los porcentajes de descuento realizados, al tener solo el precio base y la cantidad que se pagó en cada caso.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

APRENDE EN CASA – CIENCIAS NATURALES: A favor del consumo sustentable

Aprendizaje esperado: Practica acciones de consumo sustentable con base en la valoración de su importancia en la mejora de las condiciones naturales del ambiente y la calidad de vida.

Énfasis: Identificar los beneficios de la práctica de acciones de consumo sustentable para las condiciones naturales del ambiente y la calidad de vida.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión continuarás reflexionando acerca del consumo y la generación de productos, bienes y servicios.

Es fabuloso cómo un material es transformado en un producto, y al mismo tiempo es lamentable que mediante estos procesos se cause tanto impacto en el ambiente y, en consecuencia a nosotros mismos.

Para profundizar en esta reflexión, en esta sesión analizarás con mayor detalle los beneficios que trae consigo el llevar a cabo prácticas de consumo sustentable con el ambiente, lo que te ayudará a tener un consumo sustentable con el medio ambiente y a mejorar tu calidad de vida.

Recuerda tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante de la clase del día de hoy. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Ciencias Naturales, Sexto Grado, en la páginas 84 a la 91.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/84

¿Qué hacemos?

Para comenzar necesitas hacer un pequeño repaso de la clase pasada.

Revisaste la producción y el consumo de diversos productos, bienes y servicios, y reflexionaste sobre las diferencias entre estos conceptos, ya que dependiendo de la naturaleza y la necesidad que buscan satisfacer serán las características de cada uno, también analizaste la necesidad de comprometerte con el ambiente.

Finalmente, identificaste acciones para comenzar a practicar un consumo responsable y sustentable, ¿Recuerdas cuáles fueron esas acciones alternativas para el consumo sustentable en la vida cotidiana?

Por ejemplo adquirir lo necesario para no generar residuos de más y para no gastar mucho dinero; consumir productos locales y sin envases; reutilizar recipientes de vidrio y plástico provenientes de otros productos como mermeladas y conservas; mantener encendidas las luces que estamos ocupando en un momento determinado; desconectar los aparatos eléctricos como el microondas cuando no los estés utilizando; y ser más moderados en nuestro consumo de agua al llevar a cabo nuestras actividades diarias.

¿Cuáles ya has practicado?

Rocío, una niña de sexto grado trató de aplicar estas medidas y no ha sido tan sencillo como pensaba que sería. Ella buscó comenzar a consumir productos locales y sugirió a su familia que en lugar de ir a un supermercado fueran a un tianguis o mercado cercano a hacer sus compras y llevar sus propios recipientes para cosas como semillas y productos de origen animal como queso o jamón. La idea no entusiasmó a sus familiares, decían que necesitaban cosas que sólo podían encontrar en el supermercado, como algún cereal específico. Ella les dijo que en el mercado o en el tianguis podían encontrar diversos cereales a granel, pero insistieron en que no era lo mismo.

Este ejemplo muestra cómo al principio puede ser complicado poner en práctica las diversas acciones para el consumo sustentable, sobre todo si las personas están acostumbradas a ver como algo normal adquirir los productos en el supermercado, sin embargo, los beneficios pueden verse fácilmente, por ejemplo, en el caso del cereal, cuando se compra en el supermercado, además de pagar por el producto, se está pagando por la bolsa de plástico y la caja de cartón en las que viene envuelto, lo cual significa dos cosas: el precio que se paga puede ser mayor, y se generan mayor cantidad de desechos, en cambio, si se compra el cereal suelto o a granel y se lleva un recipiente propio, el costo del producto es menor y estamos disminuyendo considerablemente la cantidad de residuos.

Encontrando estos beneficios puedes comenzar a realizar consumos de manera más sustentable.

Verás que poco a poco irás generando nuevos hábitos y será más sencillo.

Por ejemplo, al principio te costará trabajo mantener encendidas las luces que realmente necesitas, pues seguramente estabas acostumbrado a llegar a tu casa y prender varias luces, pero poco a poco irás generando el hábito de sólo encender la luz que estás usando.

¿Qué has hecho para fomentar el consumo responsable entre tus familiares o personas cercanas?

La compra de cereales a granel y la compra de productos sin envolturas puede ser bueno para nosotros como consumidores y para el medio ambiente.

Una manera de encontrar otras prácticas de consumo sustentables es investigar y tener claros cuáles son los beneficios de cada acción, para así poderlos comunicar a las y los demás y propiciar la reflexión.

Este es el tema de hoy, los beneficios del consumo sustentable.

Observa un video en el que conocerás más sobre el consumidor responsable, cómo llegar a serlo, y de la necesidad del compromiso conjunto de todos los eslabones en la cadena de producción.

Video: Consumo sustentable [Revista del Consumidor TV 22.4]

Como pudiste observar, un beneficio de adquirir sólo lo necesario es que esto nos ayuda a hacernos conscientes de cuáles son nuestras necesidades reales e inmediatas y cuáles pueden esperar o incluso son innecesarias. Haciendo esto también ahorraremos dinero, además de que generaremos menos desechos.

Adquirir solo lo necesario también nos podría ayudar a que no se eche a perder la comida por comprar de más, eso pasa muy seguido y es muy común porque muchas personas no han aprendido a identificar sus necesidades primordiales de consumo.

También conviene consumir la mayor cantidad de productos, bienes y servicios producidos dentro de nuestra comunidad, para promover la actividad económica de nuestro entorno, de esa manera, hay más oportunidades de empleo en nuestra localidad y así la gente tiene trabajo. Lo que mejora la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, mejorando así la convivencia en la comunidad.

Por si fuera poco, si consumes localmente, puedes ahorrar tiempo y dinero en traslados, pues no tienes que desplazarte grandes distancias, puedes ir caminando y eso, incluso, puede tener impactos positivos en tu salud.

Otra estrategia para consumir de manera más sustentable es evitar empaques en los productos que eliges. Con esta práctica se reduce la cantidad de desechos que tiras a la basura, además te obligas a cuidar los recipientes que utilizas para guardar los objetos sueltos. Generalmente, los productos que se pueden comprar a granel son más baratos porque se reducen los costos de producción y distribución, de tal manera que su precio final disminuye.

Además, la producción de artículos sin empaque disminuye la necesidad de usar los recursos que se destinan a su producción, que al final terminarán en la basura.

Ahora bien, al comprar productos sin empaque, ¿Cómo los almacenaríamos? Una gran opción es reutilizar recipientes de vidrio, plástico, aluminio o algún otro material duradero provenientes de otros productos; otra opción es adquirir recipientes duraderos que nos servirán durante varios años en nuestras prácticas de consumo cotidianas, de este modo podemos almacenar los productos que compramos a granel, al tiempo que reutilizamos y disminuimos la cantidad de residuos que generamos.

Eso quiere decir que hay acciones para el consumo sustentable que se complementan entre sí. La mayoría de acciones para el consumo sustentable se conectan unas con otras, haciendo aún más significativo el efecto de dichas acciones.

Por ejemplo, si compramos productos a granel y además los almacenamos en recipientes reutilizados, podemos ahorrar aún más dinero, y a largo plazo, la disminución de residuos se puede reflejar en la mejora progresiva de la calidad del aire y del agua debido a una reducción de la contaminación por la fabricación de empaques o embalajes desechables.

¿Y qué puede decirse acerca de las prácticas de consumo sustentable cuando se trata de servicios?

Existen diversos beneficios, por ejemplo, en el caso de sólo encender las luces que estás utilizando en un momento determinado y desconectar los aparatos electrónicos cuando no los estás usando, el beneficio más evidente es que al disminuir el gasto de energía eléctrica disminuye también el costo mensual que pagamos por el servicio de luz; lo cual a gran escala significa colaborar a la mejora del medio ambiente.

Otro beneficio es que prolongamos la vida útil de nuestros bienes y prevenimos posibles daños por descargas eléctricas. Como se describe en el siguiente video.

Video: Consejos para ahorrar energía [Revista del Consumidor Webcast 323]

Además, podemos ahorrar aún más energía eléctrica aprovechando la luz natural del día para llevar a cabo nuestras actividades, o bien, utilizando focos de luz LED para iluminar nuestros hogares. Esas son algunas acciones complementarias para consumir de manera responsable en nuestra vida cotidiana.

Finalmente, en el caso del servicio de agua corriente, también puedes ver muchos beneficios al llevar prácticas de consumo sustentable de este recurso natural. Al igual que en las otras acciones, cuando se modera el empleo de agua en las actividades cotidianas al mínimo indispensable, puede verse un ahorro económico, sin embargo, el beneficio más importante de esta práctica de consumo responsable es que colaboramos a la reducción del impacto ecológico negativo por desperdicio de agua potable, lo que a su vez colabora a la prevención de la escasez de este recurso en nuestras colonias, comunidades, municipios, y hasta en el país. Observa el siguiente video en donde se dan algunas recomendaciones para ahorrar agua.

Video: Consejos para ahorrar agua #ECOtip.

Como puedes observar, cada acción, aun cuando parezca pequeña, pueda tener repercusiones importantes, y son acciones que todas y todos podemos poner en practica para beneficio común.

Ahora te será un poco más sencillo darle razones a tu familia para cambiar sus hábitos de consumo, con estos argumentos todas y todos tenemos una herramienta más que nos sirve como apoyo para comprometernos con el consumo sustentable.

Actividad

Te invito a poner en práctica tus conocimientos con el “Calendario de consumo sustentable”. Puedes llevarlo a cabo de manera personal o familiar, y te ayudará a incluir en tus actividades cotidianas las distintas acciones de consumo sustentable.

Necesitarás una hoja de papel en la que trazarás una tabla con varias columnas. En la primera columna vas a colocar la palabra “Compromiso”, y en las celdas de abajo escribirás algunas de las acciones que puedes practicar para el consumo sustentable. Hacia la derecha indica los días del mes.

Puedes colocar tu calendario en algún lugar que veas con facilidad, por ejemplo, en la puerta de la cocina.

Coloca las acciones con las que te comprometas mes con mes.

El objetivo es que este “Calendario de consumo sustentable” te ayude a registrar con una palomita si cumpliste con las acciones para el consumo sustentable que te comprometiste a realizar, y con un tache las que no cumpliste.

En caso de las que no cumplas debes reflexionar acerca de qué fue lo que te impidió llevarlas a cabo para poder tomarlo en cuenta en futuras ocasiones.

Por ejemplo, en el calendario siguiente puedes observar un par de taches en el día miércoles 03 de febrero, en las actividades “Consumir productos locales” y “Reutilizar recipientes”, esto quiere decir que esta persona no pudo cumplir con dichas actividades ese día debido a que no recordó que ese día debía realizar algunas compras y no llevó las bolsas de tela y los recipientes que necesitaba para realizarlas; cuando recordó que debía comprar algunas cosas ya era tarde e iba de regreso a casa desde el trabajo, por lo que tuvo que pasar a un supermercado a conseguir lo que necesitaba.

Situaciones como esta suelen ser muy comunes, y el calendario puede ayudarte a identificar qué tan frecuentemente ocurren, bajo qué circunstancias ocurren, y qué puedes hacer para modificarlas, y así ser constantes en tus prácticas de consumo sustentable.

En este caso es posible ayudar a quienes se encargan de las compras familiares a planificar con anticipación las compras que necesitamos hacer, por ejemplo, hacer una lista de productos y los lugares de comercio local, así podremos tener presente lo que necesitamos, dónde podemos y queremos adquirirlo, y qué debemos llevar al momento de realizar nuestra compra.

El “Calendario de consumo sustentable” te ayudará muchísimo para desarrollar de manera más sencilla y consciente hábitos que sean responsables con el medio ambiente y mejoren tu calidad de vida.

El Reto de Hoy:

Presenta la idea del “Calendario de consumo sustentable” a tu familia e invítala a participar con el propósito de contribuir en la práctica de un consumo sustentable, comenta los beneficios que pueden tener.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más del tema.

