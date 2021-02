Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 08 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del lunes 08 de febrero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

TE PUEDE INTERESAR: Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 02 de febrero

El programa Aprende en Casa 3 del lunes 08 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy lunes 08 de febrero.

APRENDE EN CASA – HISTORIA: Los habitantes de la tierra del hule: los olmecas

Aprendizaje esperado:Reconoce la importancia del espacio geográfico para el desarrollo de las culturas mesoamericanas e identifica las características de los periodos.

Énfasis: Las civilizaciones mesoamericanas: Preclásico: Olmecas.

¿Qué vamos a aprender?

Como recordarás, la sesión pasada estudiaste las características generales de Mesoamérica, su ubicación y división.

También aprendiste sobre cómo el espacio geográfico fue determinante para el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas, ya que, al existir tierras fértiles y abundante agua, la agricultura fue posible, y eso permitió que las poblaciones se volvieran sedentarias.

Así también revisaste que el espacio de Mesoamética se dividió para su estudio en áreas, y que esto también se hizo con el tiempo, por lo que se establecieron tres periodos: Preclásico, Clásico y Posclásico. Estos tres periodos se muestran de manera gráfica en la línea del tiempo de las páginas 58 y 59 del libro de texto gratuito.

Con estos antecedentes hoy revisarás las características del Preclásico y la civilización más importante de este periodo: Los Olmecas.

Para ello vas a utilizar el mapa que elaboraste en la clase anterior, lápices, su cuaderno y el libro de texto gratuito de Historia en la página 63.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/63

¿Qué hacemos?

Para comenzar observa la línea del tiempo de las páginas 58 y 59 de tu libro de texto gratuito.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6HIA.htm?#page/58

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6HIA.htm?#page/59

Como puedes observar, en la línea del tiempo, el periodo Preclásico abarcó del año 2500 a.C. al 200 d. C. es decir, duró aproximadamente 2700 años.

Y como los muestran las barras es el que tuvo mayor duración.

Este periodo se caracterizó por la adopción de la agricultura como medio de subsistencia, lo que dio como resultado la generalización de vida sedentaria y el establecimiento de las primeras aldeas. Algunos de los restos más antiguos se han localizado en Tlapacoya en el actual Estado de México.

Aunque los Olmecas fueron predominantes en este periodo, convivieron con diferentes pueblos que se establecieron en otras regiones de Mesoamérica, como se observa en el video siguiente:

Video: El Preclásico.

https://aprende.org/comparte/3ikkc8

https://aprende.org/tema/historia_timeline/M%C3%A9xico-Prehisp%C3%A1nico-hycv3v/?autoplay=3ikkc8*

De acuerdo con el video las características generales del Preclásico son:

Técnicas de riego para el desarrollo agrícola.

Centros urbanos planificados.

Arquitectura con basamentos piramidales.

Edificios con funciones políticas y religiosas.

Como lo muestra el video, la población comenzó a aumentar considerablemente, y se erigieron grandes urbes como San Lorenzo, primera capital de la civilización Olmeca, en el actual estado de Veracruz.

Ahora observa el mapa, ¿En qué región floreció la civilización Olmeca?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/58

En el estado de Veracruz estuvo su primera capital, que fue San Lorenzo, entonces el área del Golfo.

Coloca la imagen de la cabeza colosal y el letrero de civilización olmeca donde corresponde.

La ubicación de los olmecas espacialmente es en los actuales estados de Veracruz y Tabasco.

Explora más sobre esta civilización.

Comienza por el nombre, ¿Sabías que los olmecas no se llamaban así?

El nombre que ellos utilizaban para autonombrarse aún es un misterio, al igual que su lengua, la palabra olmeca es de origen náhuatl y significa “habitantes de la tierra del hule”, en referencia a los árboles originarios de la zona del golfo. El nombre olmecas fue puesto por los mexicas y permanece hasta nuestros días.

Los olmecas temporalmente, se desarrollaron entre los años 1200 y 400 a.C., aproximadamente.

Con tal antigüedad parece increíble que aún conservemos vestigios de aquella civilización, como su cerámica o figurillas en las que destacan las que se combinan rasgos humanos y felinos, semejantes al jaguar.

El jaguar, fue un elemento muy importante creían en la fusión del ser humano con el jaguar, pues sus deidades tenían rasgos humanos y de animales.

En lo económico, la región estaba rodeada de agua dulce y salada, con abundante flora y fauna como venados, monos, jabalíes, iguanas, faisanes. Se dedicaron a la agricultura y, al estar en la costa, pescaban. Y como podían abastecer a su población, entonces el resto de los productos los podían comerciar.

Así, con el comercio, se dieron los intercambios entre los distintos pueblos, porque no solo se intercambiaban productos, sino ideas y prácticas culturales.

Gracias a las excavaciones arqueológicas realizadas en los tres principales centros urbanos San Lorenzo, Tres Zapotes y La Venta es que podemos constatar su florecimiento, desde conocer sobre su planificación urbana y la construcción de basamentos hasta su escultura monumental, y los utensilios de su vida cotidiana.

San Lorenzo, es considerado como el primer centro urbano olmeca en el periodo Preclásico, por su organización social, densidad de población y la transformación del paisaje mediante el sistema de terrazas y canales. Cuando San Lorenzo decayó la venta se convirtió en la capital.

Recuerda que el sistema de terrazas era la modificación que se hacía en los cerros, de forma escalonada para aprovechar el terreno.

Sin duda, algo con lo que relacionamos siempre a la civilización olmeca es con las majestuosas cabezas colosales.

Las cabezas colosales son un rasgo característico de esta cultura, han sido localizadas diecisiete, la mayoría se encontraron en San Lorenzo, este lugar contaba con comunicación terrestre y acuática lo que permitió el traslado de los bloques de basalto de once, dieciocho y hasta treinta y cinco toneladas, con que fueron labradas.

Y hay algo más sorprendente: La distancia entre el lugar donde obtenían el basalto, que es un tipo de roca volcánica, que usaban y donde fueron localizadas abarcaba, en algunos casos, aproximadamente 150 kilómetros.

Te preguntarás, ¿Cómo movían todas esas toneladas durante ese trayecto? Ahora con todas las maquinas que existen nos puede parecer poco esfuerzo, pero en ese momento, ¿Cómo creen que trasladaban este material?

Mientras tratas de imaginarlo observa el siguiente video sobre estas monumentales obras.

Video: Antropológicas – Las cabezas colosales de los Olmecas (Cápsula Prog. 6).

En algunas ocasiones, llegamos a pensar que la historia solo se encuentra en los documentos, pero los restos materiales también son otra fuente de la Historia.

Conoce más sobre una de estas obras, por ejemplo, la última localizada, es decir la número 17, los especialistas quienes la encontraron le pusieron por nombre “Tiburcio”. La descripción de este hallazgo es la siguiente:

Esta cabeza colosal se realizó hacia el año 1500 a. C y fue encontrada en San Lorenzo. Sus características físicas son que está labrada con basalto y mide 1.80 metros y pesa ocho toneladas. Posiblemente un gobernante por la vestimenta, los adornos y postura, se cree que la especie de casco en la cabeza hace referencia a la modificación en el cráneo.

Sí, la modificación del cráneo fue una práctica mesoamericana, llevada a cabo con infantes para adaptar sus rasgos, en este periodo se buscaba ensanchar las facciones.

Es importante mencionar que estas prácticas estaban relacionadas con sus creencias y estas van cambiando de una sociedad a otra.

Con los Olmecas se consolidaron sistemas de gobierno organizados y centralizados, el desarrollo de la escritura, el uso de calendarios y la práctica del juego de pelota. Su legado, estuvo muy presente en lugares del Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos a través de la influencia que generó, sobre todo en las prácticas culturales.

Hacia el año 400 a.C. la población olmeca comenzó a abandonar los centros urbanos, situación que se desconoce a la fecha.

El Reto de Hoy:

Comparte con alguien cercano lo que más haya llamado tu atención de la cultura Olmeca.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

Desscarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – GEOGRAFÍA: Minorías culturales del mundo

Aprendizaje esperado: Distingue la distribución y la relevancia del patrimonio cultural de la humanidad.

Énfasis: Identifica las minorías culturales del mundo.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión conocerás qué son las minorías culturales e identificarás algunas de ellas en el mundo.

Como podrás darte cuenta, el tema de hoy se relaciona con otro que revisaste de manera reciente sobre los grupos culturales del mundo.

El tema de hoy es una continuación de lo que trabajaste en la sesión pasada, por esa razón debes recordar qué son los grupos culturales. ¿Recuerdas qué los caracteriza?

Los grupos culturales están formados por grupos de personas que comparten la misma lengua, la misma religión, tienen valores comunes y una forma propia de ver el mundo.

Aunque también hay que agregar que los grupos culturales, generalmente, tienen un origen común y comparten una historia.

Los rasgos que tienen en común los integrantes de un grupo cultural hacen que se identifiquen entre sí, y que se distingan de otros grupos.

Si consideras estas características, entonces podrás suponer que las minorías culturales forman parte de los grupos culturales del mundo.

Para comenzar, debes tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir los aspectos más destacados o interesante de la clase del día de hoy. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Geografía, Sexto Grado, en las páginas 102 y 103.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm#page/102

También necesitarás hacer uso de tu libro de texto de Geografía, Sexto Grado, en la página 40.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/Z7778.htm?#page/40

¿Qué hacemos?

Para iniciar, debes tener presente que los grupos culturales pueden ser grandes en cuanto a número de personas, como los mestizos de México que hablan español, o pequeños, como algunos pueblos indígenas que pueden llegar a tener menos de 50 hablantes de su lengua original.

Como te habrás dado cuenta, las minorías culturales son un tipo de grupo cultural, pero con pocas personas.

Las minorías culturales son grupos étnicos, religiosos o lingüísticos que comparten una identidad común y son, de manera general, menos numerosos que el resto de la población del país o del lugar en el que viven. Esta condición provoca situaciones diversas y en ocasiones hasta complicadas para las minorías culturales.

Te preguntarás: ¿Qué situaciones, o particularidades viven las personas que son parte de una minoría cultural dentro de sus países?

Esas personas pueden experimentar situaciones únicas. Las minorías culturales viven situaciones diversas, de acuerdo con el país o lugar del que forman parte. Por lo regular, se trata de personas que no tienen mucho poder político ni económico dentro de la sociedad e, incluso, en algunos casos son maltratadas o perseguidas por las poblaciones más numerosas. Pero, a pesar de todo, son grupos que buscan mantenerse unidos y conservar su cultura.

Las minorías culturales, con frecuencia, se distinguen por rasgos religiosos, lingüísticos o étnicos.

Las minorías religiosas están formadas por grupos que se distinguen por tener creencias y prácticas religiosas diferentes a las predominantes. Un ejemplo son los musulmanes que viven en Europa o los Estados Unidos de América o los católicos que residen en Japón.

Por otro lado, las minorías lingüísticas son aquellas que tienen una lengua diferente a la de la población mayoritaria. En este caso, se encuentran los pueblos indígenas de México, mencionados en otras sesiones. En este caso, a pesar de que hay más de 68 grupos indígenas que hablan lenguas propias y diferentes, constituyen una minoría en comparación con la población que habla español.

Las minorías étnicas están formadas por personas que pertenecen al mismo pueblo o grupo étnico, por lo que comparten valores y visiones del mundo que los distinguen del resto de la población mayoritaria. Tal es el caso de los judíos que viven en países como Ecuador, México o en otros países diferentes de Israel.

Contrario a lo que ocurre en Israel, donde los judíos no son minoría, sino mayoría.

Varias minorías culturales se identifican y se distinguen del resto de la sociedad, por más de una característica. Por ejemplo, los pueblos indígenas, con frecuencia pertenecen a una etnia que habla una lengua propia, y sus prácticas religiosas también son particulares.

Cuando las minorías son originarias del país donde viven, como los pueblos indígenas de México, reciben el nombre de minorías nacionales, y cuando provienen de otros países y se asientan en una nueva región o país, se les denomina minorías de inmigrantes.

Pero no siempre las minorías culturales se caracterizan por su lengua, religión o la etnia de las personas. Los grupos urbanos, o también llamadas tribus urbanas, como los emos, los góticos, los otakus o los raperos, también representan minorías culturales que, pueden hablar la misma que lengua que el resto de los habitantes, sin embargo, tienen un estilo de vida distinto que los identifica como grupo y que se manifiesta en su vestimenta, gustos musicales, forma de pensar particular y expresiones artísticas.

Ahora revisa algunas minorías culturales que son relevantes en el mundo.

Hay una gran cantidad de minorías culturales en el mundo y que todas son importantes, sin embargo, destacan algunas.

Una de las minorías culturales más numerosas de Europa es la de los gitanos que, se cree, llegaron a ese continente desde India y Pakistán, a partir del siglo XV. Este grupo cultural ha sufrido persecuciones en más de un momento a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo pasado, por lo que se han visto obligados a migrar, tanto dentro, como fuera de Europa.

La mayor parte de los gitanos viven en la actualidad en España y Francia y su lengua original casi desaparece. Durante mucho tiempo, los gitanos han tenido que hablar lenguas distintas a la suya, por lo que el “caló” o romaní, su lengua original, está prácticamente extinta. A pesar de ello, el pueblo gitano mantiene su identidad y una serie de valores que los distinguen como: La organización familiar, el respeto mutuo y manifestaciones artísticas particulares.

También hay gitanos en México y para conocer más acerca de su forma de vida, su historia y su singular forma de cantar, observa un video sobre los gitanos en nuestro país.

Video: Café Gabi´s, ya se van los gitanos. El eterno festín.

Observa con atención el video, de preferencia los fragmentos del minuto 1′ 18” al 2′ 18”; luego del minuto 12′ 45” al 19′ 08” y finalmente del minuto 20′ 13” al 21′ 52”.

Otro caso interesante es el del pueblo Huni Kuin, que significa “hombres verdaderos”. Este pueblo vive en la selva amazónica, en los límites de Perú y Brasil, y está compuesto por varios grupos, como los Kaxinawás, que fueron enrolados en la extracción del caucho y separados, por esta razón, a comienzos del siglo pasado; unos quedaron en Brasil y otros en Perú, aunque al paso del tiempo, muchos de ellos se volvieron a unir en un mismo territorio.

Una costumbre de los Kaxinawás consiste en que cada hombre o mujer, escoge dónde y con quién quiere vivir cuando es adulto. Asimismo, cada padre de familia puede decidir mudarse a otro lugar con la finalidad de construir una nueva comunidad, siempre y cuando tenga la habilidad de convencer a otros de que lo sigan.

En el caso de Asia, podemos hablar del pueblo Ainu de Japón. Se trata de una comunidad con un idioma y cultura propios, y cuyos rasgos físicos son muy parecidos a los esquimales o inuits. En su vida diaria cazan con arcos y flechas, y se alimentan de carne de venado, oso, zorro y pescado, así como de mijo, frutas, hierbas y raíces. Se calcula que en la actualidad hay más de 20 mil individuos de esta minoría cultural.

Los Ainu han vivido durante miles de años en el norte de Japón, principalmente en la isla de Hokkaidō, y durante mucho tiempo se les presionó para abandonar sus costumbres e integrarse a la cultura japonesa mayoritaria. Solo recientemente, el gobierno japonés ha hecho esfuerzos para reconocer a la minoría Ainu como un pueblo indígena y respetar su forma de vida.

Actividad 1

Ahora reflexiona sobre la ubicación de estas minorías. Realiza un ejercicio de localización. Para ello, necesitarás el mapa de la página 40 del Cuaderno de Actividades de Geografía de sexto grado.

En este mapa podrás ubicar las minorías culturales que se señalan en la simbología.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/Z7778.htm?#page/40

Primero ubica al pueblo Huni Kuin en Brasil.

Sigue con los Inuits en Alaska, Norte de Canadá y Groenlandia.

Ahora localiza a los Navajos en el sur de Estados Unidos.

Después ubica a los Mayas en el sureste de México y Guatemala.

Los Yapas que viven en el norte de Australia.

Los Maoríes en Nueva Zelanda.

Y, por último, localiza al pueblo Ainu que habita en el norte de Japón.

Debes tomar en cuenta que solo has localizado unas cuantas minorías culturales, como una pequeña muestra de la enorme cantidad que existe en los cinco continentes.

Para finalizar, conviene que reflexiones sobre casos contradictorios como el de Guatemala o Bolivia, donde los grupos indígenas son más numerosos que otros sectores de la población, como los mestizos y, sin embargo, hace poco se les llamaba minorías.

Hoy en día, aún es común que no tengan oportunidades para lograr una vida plena, de acuerdo con sus valores y su visión del mundo.

También, es pertinente que tengas en cuenta que las minorías enriquecen la diversidad cultural del mundo, y tienen los mismos derechos que los grupos mayoritarios de la sociedad.

El Reto de Hoy:

Analiza la siguiente idea: La cultura y forma de vida de las minorías culturales han de ser respetadas, lo mismo si las integran millones de individuos, que si se trata de 20 personas, ¿Por qué consideras que debe ser así? comparte con alguien cercano y pídele su opinión.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Elaboro un manual

Aprendizaje esperado: Usa notas y diagramas para guiar la producción de un texto.

Énfasis: Notas y diagramas para guiar la escritura.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a usar notas y diagramas para guiar la elaboración de un manual.

¿Qué hacemos?

En esta sesión trabajarás con herramientas que te sean útiles para ordenar las ideas de un texto que formará parte del manual o instructivo que vas a elaborar.

Como sabes, un manual requiere de instrucciones ordenadas y precisas que le permitan a quien lo lee, entender lo que va a hacer y que esto le sirva para obtener el producto que espera. Para ello, aprenderás a elaborar notas y diagramas que sirvan de apoyo a las instrucciones del manual que vas a dirigir a los niños de primer grado de primaria.

Te propongo un juego muy divertido que se llama “Las cuatro esquinas”, ¿Lo conoces? espero que sí, de no ser así, no te preocupes, lo vas a aprender paso a paso; pero antes vamos a empezar con la lectura del día de hoy.

Actividad 1

Revisa el texto de la compositora y narradora mexicana, Elia Crotte; este texto es muy bonito, porque habla de uno de los juegos tradicionales en México: La Lotería.

LOTI LOTERÍA

Por: Elia Crotte Franco.

“Loti no podía viajar como ella deseaba, se pasaba la vida entera soñando en recorrer el mundo.

Sus deseos se vieron realizados porque su abuelita le ayudó a descubrir un excelente medio de transporte: Los libros, poderosos amigos en los que Loti encontró historias, leyendas, relatos, cuentos y misterios, que la hicieron volar y conocer universos y personajes para disfrutar y compartir.

Una vez que Loti fue de visita, se quedó conversando con su abuelita acerca de las historias y los personajes que habían conocido últimamente, y entre plática y plática, ambas se entretuvieron jugando con el migajón del pan, dándole formas diferentes. Al final de la tarde, habían creado hermosas figurillas que representaban personas, animales, juguetes, frutas e instrumentos musicales, entre muchas otras cosas.

Loti se entusiasmó al descubrir que las figurillas eran personajes y objetos que ya había imaginado, que ya habían conocido en los libros que ella y su abuelita habían leído. Sentada en el piso de la sala, conversaba con las figurillas y estas respondían con voces diferentes. Loti se divertía mezclando personajes de una historia con otra y, al mirarla, su abuelita tuvo una gran idea, sacó su “libreta de las ideas” y comenzó a escribir.

Las palabras salían y formaban versos que, al ser leídos en voz alta, resultaban ser pequeñas adivinanzas con rimas dedicadas a las figurillas que Loti y la abuelita habían diseñado.

Días después, a Loti le pareció divertido dibujar en las hojas de la “libreta de las ideas” un retrato de cada figurilla. La abuelita, encontró entre los tiliches una tabla en donde ilustró algunos de esos retratos, cada uno dentro de una casilla y entonces invitó a su nieta a jugar, identificando los versos que ella “cantaba” con las imágenes ilustradas.

El juego era divertido y quisieron hacerlo más grande, así que durante varios días se dedicaron a realizar tablas y tarjetas con versos y figuras, fueron días de mucho trabajo y las tardes se iban volando entre colores, diseños, palabras y largas conversaciones.

Cuando por fin acabaron, se dieron cuenta de que tenían entre sus manos un regalo para compartir, así que llamaron a los niños y niñas que vivían cerca de su casa. Le repartieron a cada participante una de las tablas que habían dibujado, después Loti y su abuelita iban “cantando” cada uno de los versos, así, quien adivinara cuál era el objeto o personaje que se encontraba oculto en la rima, pondría sobre la imagen de la tabla un granito de frijol y quien llenara primero todas las casillas sería merecedor de un premio.

Decidieron llamar a este juego La lotería y así fue que Loti y su abuelita tuvieron nuevos amigos con los cuales compartieron y realizaron el enorme sueño de viajar, conocer y disfrutar todo un mundo de imágenes y palabras.

Al terminar el juego, entre las voces y el barullo de los invitados, surgió otro verso que juntos cantaron a coro:

Estuvimos muy contentos

compartiendo en este día

con colores y juguetes

¡figuras de lotería!”

¿Qué te pareció la lectura? ¡Qué interesante es conocer como surgió ese juego que divierte tanto llamado Lotería! ¿Lo has jugado alguna vez? al término del día podrías reunirte con tu familia y jugarlo, seguro te divertirás mucho.

Prepara tu cuaderno, un lápiz y una goma para iniciar la elaboración de tu instructivo; también puedes utilizar hojas blancas y colores para ilustrarlo.

Recuerda que, escribir las instrucciones del juego, es parte del juego.

Es muy importante que el juego que elijas sea seguro para los niños de primer grado, a fin de evitar accidentes, de allí que revisa que el juego que vas a elegir cumpla con las siguientes características.

a) Que el espacio en el que se va a desarrollar el juego sea un espacio suficiente y seguro.

b) Que los materiales que se necesiten sean fáciles de conseguir, de preferencia que se encuentren en casa.

c) No utilizar objetos que puedan resultar peligrosos: Globos, objetos punzocortantes, bolsas de plástico, etc.

d) Que pueda haber vigilancia y supervisión de un adulto.

Piensa en los juegos que hasta ahora se han mencionado como el Stop, resorte, avión, gato, escondidillas, ponle la cola al burro, encantados, estatuas de marfil, listones, y observa cuál o cuáles si cumplen con las características de un juego seguro para niños menores.

Ahora, observa la forma en que puedes ir haciendo tu manual, abre tu libro de texto en la página 80. Allí te presenta algunas sugerencias de formato, es decir, las partes que puede llevar, observa cómo se distribuye la información en tres apartados: Título, materiales e instrucciones.

Este diagrama resulta bastante útil para que inicies tu instructivo o manual porque como podrás identificar, también señala las especificaciones que debes decidir, esto es el tamaño, la forma del texto y de los dibujos, esquemas o diagramas o fotografías, en fin, lo que requieras para que tu manual quede muy claro, preciso y completo.

Actividad 2

Para calentar motores, realiza un ejercicio con el juego “Las cuatro esquinas”.

Primero identifica el título: “Las cuatro esquinas”. Ahora ¿Cuáles serán los materiales que se necesitan? solo un gis para dibujar en el piso. Y las instrucciones, es decir, ordenar los pasos del juego en ideas muy bien explicadas.

Empieza con el Paso 1. Reunir a cinco amigos y amigas. Se necesitan cinco personas para jugar.

Paso 2. Dibujar un cuadrado grande en el piso del patio, de al menos 3 o 4 metros por lado y en cada una de las esquinas, un círculo.

Paso 3. Cada uno de los participantes debe colocarse en una esquina y el participante que queda debe colocarse en el centro. Se trata de intercambiar lugares velozmente y evitar quedar en el centro.

Paso 4. Consiste en que el jugador del centro debe gritar: ¡Cambio! y, en ese momento, los jugadores cambiarán rápidamente de esquina, y el central deberá intentar ocupar alguno de estos sitios. Si lo logra, el jugador que perdió su lugar, deberá pasar al centro.

Observa el gráfico que representa el juego “Las cuatro esquinas”.

Es un juego muy sencillo, que necesita agilidad y rapidez. ¿Qué te parecn las instrucciones? ¿Son claras y precisas? ¿Podrías llevarlo a la práctica?

Como puedes observar tanto las instrucciones como el dibujo ayudan a que quien lo lea pueda entender como se juega, así como están escritas las instrucciones del juego que acabas de revisar, así puedes elaborar las instrucciones del juego que hayas elegido para tu manual, identifica si requiere algún dibujo, gráfico o esquema para que los niños de primer año lo comprendan mejor y lo puedan jugar.

Como observaste, las instrucciones se fueron construyendo paso a paso y al final con un dibujo sencillo, se ilustra la disposición de los jugadores y el cuadrado en el piso. Eso es lo que requerirá tu manual.

Ahora pon mucha atención para que aprendas como elaborar un diagrama, ten presente los elementos que deben estar escritos: título del juego, instrucciones resumidas, por ejemplo: reunir jugadores, dibujar el cuadrado en el piso, explicarles a los jugadores en qué consiste el juego, colocarse en las posiciones y por último jugar.

Como puedes observar, cada una de las instrucciones, tiene una flecha que indica el sentido que hay que seguir para cada uno de los pasos, los cuales vas a representar en un diagrama, como el siguiente.

Ten presente que, con el instructivo, el dibujo y el diagrama, no hay duda, cualquier persona puede entender el juego.

El diagrama que acabas de revisar forma parte de los diagramas de flujo, y se llaman así porque el sentido de las flechas que conectan una idea con otra, marca lo que debe suceder después de cada paso. Los diagramas de flujo se pueden utilizar para explicar de manera gráfica muchas ideas, por ejemplo, es común encontrar estas representaciones en los instructivos para armar cosas.

Ten en cuenta que las instrucciones deben escribirse utilizando verbos en infinitivo y paso a paso, tal y como se hizo en el diagrama. Observa la imagen del diagrama: Hay un título, luego se escriben los materiales: número de jugadores y el gis para dibujar el cuadrado, después las instrucciones. Con estos elementos ya puedes describir lo que se debe hacer para jugar este juego.

Como puedes observar en el gráfico, para señalar los materiales que se requieren se utilizan viñetas; en cambio, las instrucciones deben ser numeradas para que se entienda lo que se hace primero y luego lo que sigue y así hasta terminar, es decir la secuencia de los pasos.

Las viñetas y los numerales son marcas gráficas que ayudan a organizar listados de palabras o texto, como en este caso, las instrucciones. También sirven para que los escritos sean más atractivos, la información esté mejor organizada y pueda comprenderse de una manera más ágil.

¿Has utilizado las viñetas o los numerales en el escrito de algún téxto? si lo has hecho, seguramente sabes que estos elementos gráficos hacen mas comprensible cualquier información, de no ser así, puedes escribir un texto y utilizarlos.

El Reto de Hoy:

Busca en tu casa un manual o instructivo, revísalo e identifica si tiene dibujos o gráficos, viñetas o numerales y compáralo con lo que aprendiste en esta sesión.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – VALORES: Aprendo a enojarme

Aprendizaje esperado: Expresa con respeto y claridad la emoción del enojo ante situaciones adversas que lo provocan.

Énfasis: Expresa con respeto y claridad la emoción del enojo ante situaciones adversas que lo provocan.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a identificar que el enojo es una emoción que se presenta ante diversas situaciones, te invito a reflexionar sobre el enojo.

Como revisaste en la sesión anterior, sentirse enojada o enojado es algo que le pasa a todos los seres humanos, especialmente si enfrentan alguna situación que no les favorece.

¿Cómo reaccionas tú, cuando estas enojado o enojada? ¿Quiénes te rodean se dan cuenta de tu enojo?

Puedes reaccionar de múltiples maneras ante el enojo, y así como tú, las personas reaccionan a sus enojos, por ejemplo, ¿Cómo reacciona tu mamá o papá o tus hermanos o hermanas? Las reacciones del enojo se notan en el rostro, en las manos, incluso en la postura, lo cual es completamente normal, no obstante, es importante aprender a enojarse y también a quitarse el enojo de encima.

Actividad 1

Revisa con atención el caso que se presenta a continuación y reflexiona sobre las reacciones de los protagonistas, observa la forma como cada persona manifiesta su enojo.

Esteban es un niño de tu misma edad, le fascina jugar fútbol y siempre está jugando con su balón. Se mete tanto en su juego que pasa desapercibido la presencia o llegada de personas, observa lo que sucede y pon mucha atención en las reacciones de quienes se relacionan con él, quizá algo de esto te ha sucedido alguna vez.

María: Parece que Esteban está muy ocupado jugando con su balón. Hace 10 minutos que llegué y no me hace caso. Pero no voy a enojarme, ya aprendí que enojándome, no voy a conseguir nada.

María (se dirige a Esteban): ¡Hola, Esteban! ya estoy aquí, ¿No te has dado cuenta?

Esteban no hace caso a María y le dirige el balón a un amigo suyo que va pasando.

El amigo de Esteban siente la mirada molesta de María.

María: Creo que mejor voy a respirar profundamente, porque ya necesito controlar mi enojo, ese Esteban se está pasando, mejor respiro y así estaré más calmada.

María se dirige a Esteban, quien sigue jugando con el balón y en un tono de voz fuerte le dice ¡Esteban!

Esteban reacciona con brusquedad y se quita unos protectores de oídos. Se ríe nervioso y se acerca a María.

Esteban: ¡Hola, María! Una disculpa, estaba muy distraído porque mañana vamos a jugar fútbol y estoy preparándome para el encuentro. ¿Tú vas a jugar con el equipo contrario, Verdad?

Esteban da el balón a María, quien intenta llevar a cabo unas dominadas. Cuando se le va el balón a María, Esteban exclama con júbilo.

Esteban: ¡Ya ganamos!

María: ¡Eso ya lo veremos en el campo de fútbol!

Esteban: ¡Pues te invito a practicar más!

María: Pero, Esteban, ¿Cómo vamos a jugar fútbol si estamos en una pandemia?

Esteban se sorprende y luego se molesta. Es verdad, ¿Crees que tardemos mucho en vacunarnos contra el COVID-19? Podríamos esperar para poder jugar ahora sí sin riesgos.

María: Ya verás cómo hay tiempo más adelante para jugar y divertirnos.

Esteban está molesto y por ello no responde, frunce el ceño, no puede disimular que está enojado.

María: Esteban, ¡Tranquilo!

Esteban: No, pues, obvio estoy molesto. Estaba esperando este partido con ansias, pero no hay mucho que podamos hacer. Todos debemos cuidar de todos y quedarnos en casa.

María: Exacto, piensa en los que sí tienen que salir a trabajar para ganar su pan de cada día. Ya ves cómo algunas actividades comerciales y artísticas han tenido que seguir adelante.

Esteban: ¡Cierto! ¿Supiste de lo que hicieron los artesanos mexicanos?

María: ¡No! ¿Qué?

Observa el siguiente video del 0:10 al 1:08, y entérate de lo que le comentó Esteban a María.

Diálogos en confianza (Sociedad) – Ayudemos a nuestros artesanos.

María: ¡Esteban! Eso le pasó a mi amiga otomí, Mariana Xareni, quien vende artesanías en las calles.

Esteban: ¿Xareni? Qué lindo nombre. Oye, María, ¿Y Xareni sabe hacer la muñeca artesanal mexicana o muñeca de bola?

María: Sí, por supuesto. Me mandó este video para que me diera cuenta de lo trascendente de su arte otomí, aunque, bueno, los mazahuas también crean esta muñeca mexicana.

Continúa observando el video, del minuto 17:16 al 18:26, para conocer un poco más de esta artesanía mexicana.

Diálogos en confianza (Sociedad) – Ayudemos a nuestros artesanos

Esteban: Para enfrentar la pandemia, una de las medidas para disminuir el contagio fue que todos y todas se quedaran en casa. Pero el trabajo de algunas personas era precisamente vender sus productos en las calles.

María: Como las calles se quedaron vacías, los vendedores ambulantes tuvieron que buscar otras formas de ganar dinero para mantener a sus familias.

Esteban: Sin duda hubo molestia y enojo en muchas personas por esta disposición necesaria y dolorosa para evitar la propagación del COVID-19.

María: Claro, y eso no sólo le pasó a Xareni, sino a muchos más artesanos que a través de la venta de sus productos artesanales se ganaban la vida.

Esteban: Entre esos productos se encontraba la muñeca de bola.

María: Justo como esta.

Esteban: ¡Mira, María! Sus listones multicolores en las trenzas y como parte del tocado.

María: ¡Son hermosos!

María: Fíjate en su vestido lleno de flores también muestra los colores, las formas y los olores propios de vida, abundancia y alegría.

Esteban: ¿Ya viste los detalles en el bordado de su falda?

María: Los bordados del vestido representan aves que se relacionan con el sol, la luna y el movimiento.

Esteban: Me encanta cómo toda esta riqueza de la cultura mexicana es expresada a través de sus artesanías. Y bueno, al dejar los lugares habituales en donde vendían estos hermosos productos, algunos integrantes de la población otomí se enfadaron, pero buscaron una solución al problema. Lograron regular sus emociones para tomar las mejores decisiones y buscar una mejor forma de vida.

Observa el video del 00:01 al 2:15

Ar Lele, la historia de la tradicional muñeca otomí.

María: Me encanta cuando el enojo se transforma en defensa de la dignidad, de los derechos de las personas, de la defensa ante las injusticias es decir, en algo positivo. Como Brígida, quien expresa su molestia para que sus creaciones sean respetadas en todo el mundo.

Esteban: Sí, me dí cuenta que al decir “¡Ya basta!” hizo una gran diferencia. ¡Y qué bueno!

María: Estoy de acuerdo, Esteban. Lo que me llama la atención es como Brígida controla su enojo para lograr lo que quiere. ¡Pero no lo desaparece por completo! ¿Viste?

Esteban: Sí, María, a mí también me impresionó, pero, mira, yo creo que todos y todas sentimos enojo porque es algo natural. Aquí lo importante es aprender a tomar decisiones que nos protejan en ese momento y que incluso nos beneficien en un futuro, ¿No crees?

María: A ver, Esteban, por favor, más despacio, ¿Cómo está ligado el enojo con las decisiones? Creí que sólo bastaba con controlarlo.

Esteban: Es parte. Cuando uno se enoja, pierde el control; así que deja de considerar todo lo demás por el coraje que está sintiendo en ese momento. Y es muy probable que no se tomen las mejores decisiones.

María: Ah, ya entiendo y estoy de acuerdo. Una persona muy enojada, no se da cuenta de lo que hace, porque se puede dejar llevar por un impulso.

Esteban: Exacto. En ese estado emocional, puede hacer cosas que pongan en riesgo su integridad personal, por ejemplo, enfrentarse con alguien.

María: ¡Ahí no es nada más su integridad personal, también la de la otra persona!

Esteban: Así es, imagínate que en esa situación de “ira incontrolada” alguien saliera seriamente lastimado. ¿Qué sucedería?

María: Pues si fuera un conflicto sin control, tal vez hasta haya consecuencias legales.

Esteban: Cierto. ¡Qué horror! Hacer algo de lo que te sientas culpable por un impulso irracional de enojo. Hasta podría afectar toda la vida que planeaste.

María: Sí, definitivamente no es algo que hay que tomar a la ligera. Debemos aprender a entender el enojo y a regularlo.

Esteban: Tú lo has dicho. Aunque parezca imposible, todos y cada uno de nosotros puede aprender a regular sus emociones. De esa y muchas cosas más se trata la Educación Socioemocional. Las emociones son parte indispensable de nuestras vidas, pero no debemos dejar que la controlen. El enojo existe, porque a diario nos enfrentaremos a cosas que nos molestan, pero si sabemos identificarlo y regularlo, podemos evitar consecuencias negativas y hasta podríamos usarlo para nuestro beneficio, como el caso de Brígida.

Como te pudiste dar cuenta en este caso donde Esteban y María analizan cómo el enojo regulado puede ayudar a salir adelante. Ten presente que la importancia del enojo está en aprender a controlarlo y pensar como de esa situación puedes encontrar algo que te convenga, de ese modo podrás tomar mejores decisiones y ser favorecido.

El Reto de Hoy:

Identifica situaciones en las que hayas podido controlar tu enojo, recuerda como te sentiste después de haberlo hecho. Aprender a controlar el enojo te ayudará a tomar mejores decisiones y eso es muy conveniente para ti.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.