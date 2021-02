Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 09 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 09 de febrero del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

TE PUEDE INTERESAR: Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 02 de febrero

El programa Aprende en Casa 3 del martes 09 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy martes 09 de febrero.

APRENDE EN CASA – CIENCIAS NATURALES: Contaminación del aire

Aprendizaje esperado: Propone acciones para disminuir la contaminación del aire a partir del análisis de las principales causas y sus efectos en el ambiente y la salud.

Énfasis: Identificar causas y efectos de la contaminación del aire en el ambiente y la salud humana.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a analizar las causas y los efectos de la contaminación del aire en el ambiente y las consecuencias de esto en la salud de las personas. Este contenido guarda una estrecha relación con los temas de las sesiones anteriores.

Como recordarás, al tratar los temas del ambiente, conociste que todo lo que consumimos proviene del ambiente. También observaste que el consumo es inevitable, pero que lo puedes hacer de forma responsable. Tanto las personas como las empresas y las instituciones públicas, podemos tomar decisiones importantes para cuidar el ambiente.

Estos conceptos se relacionan con la temática de esta sesión, que trata de la contaminación del aire.

Pero antes de continuar, ¿Recuerdas cuáles son los componentes del ambiente?

Los componentes del ambiente son dos, los naturales y sociales. Ahora, ¿Cuáles son los naturales y cuáles los sociales?

Los componentes naturales son aquellos que forman parte de la naturaleza, por ejemplo, nubes, océanos, ríos, el Sol, suelo, viento, volcanes, montañas, agua, animales, plantas y microorganismos.

Y los componentes sociales son aquellos construidos por los seres humanos. Por ejemplo, comunidades, ciudades, casas, herramientas, hospitales, máquinas, museos, parques, puentes, ropa, semáforos.

Además, recuerda que tanto los componentes sociales como los naturales, aunque son diferentes entre sí, se interrelacionan y conviven en un mismo espacio. Ambos componentes, los naturales y los sociales, son importantes para la subsistencia y continuidad de las comunidades y las sociedades.

También debes tener presente lo relacionado con la contaminación y las alternativas para cuidar el ambiente, ¿Qué recuerdas de este aspecto?

Seguramente tienes presente los distintos recursos que utilizamos las personas en nuestra vida diaria: desde frutos y animales para alimentarnos, madera, minerales y otros materiales para fabricar casas y herramientas. Necesitas y todos necesitamos de estos recursos, pues nos hacen la vida más fácil.

Los seres humanos consumen recursos, pero hasta hace pocos años empezamos a reflexionar sobre el daño que causamos al ambiente asociado a nuestro consumo de recursos. Ahora es claro que nuestras acciones impactaban al planeta, por esta razón actualmente se habla de poner en marcha otro tipo de consumo, ¡El consumo sustentable!

Esta forma de consumo se refiere a adquirir sólo lo necesario, preferir productos locales, de temporada y sin empaque.

Recuerda tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante de la clase del día de hoy. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Ciencias Naturales, Sexto Grado, en las páginas 84 a la 91.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/84

¿Qué hacemos?

Reflexiona sobre la importancia del consumo sustentable.

El consumo sustentable se refiere a una práctica de consumo responsable con el ambiente y con otros seres humanos, cuyo objetivo principal es satisfacer las necesidades básicas, pero utilizando de manera sustentable los recursos naturales, los materiales tóxicos y disminuyendo la generación de desechos.

Por esto es muy importante el tema, por las causas y efectos de la contaminación del aire. ¿Qué sabes de la atmósfera?

La atmósfera es la capa gaseosa que rodea a nuestro planeta y es donde se encuentra el oxígeno que necesitamos para vivir. La atmósfera es una mezcla de gases como el nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y ozono.

La atmósfera contribuye al mantenimiento de la vida sobre la Tierra, ya que absorbe gran parte de la radiación solar ultravioleta en la capa de ozono, además, actúa como escudo protector contra los meteoritos, los cuales se desintegran en polvo a causa de la fricción que sufren al hacer contacto con el aire.

Gracias a la atmósfera, se conserva la temperatura de la Tierra, mediante el efecto invernadero, los gases de la atmósfera hacen que el calor que llega a la Tierra desde el Sol no se pierda totalmente en el espacio, conservando la temperatura incluso por la noche cuando no llegan los rayos solares a la superficie.

Ahora, es importante preguntarte, ¿Cómo hemos dañado la atmósfera y cómo podemos cuidarla? pues la atmósfera, al igual que todos los componentes naturales de nuestro ambiente, tiene un equilibrio delicado y necesitamos saber cuál es nuestra parte en el mantenimiento de ese equilibrio.

Desde la aparición del ser humano sobre la Tierra, éste ha utilizado y modificado el ambiente para beneficio propio, generando con ello problemas como la contaminación. Para comprender mejor las causas de la contaminación del aire es necesario que hagas un viaje imaginario en el tiempo a la época de la Revolución Industrial, en el siglo XIX. Imagina retroceder en el tiempo 180 años, aproximadamente.

Es en la época de la Revolución Industrial cuando se generaron los mayores cambios tecnológicos, económicos, sociales y culturales en la historia de la humanidad, lo cual trajo consigo un sinnúmero de problemas ambientales cuyos efectos perduran hasta la fecha.

La creación de cadenas de producción y el uso de máquinas es la base de la producción en serie, con este cambio se aceleró la transformación de productos naturales, lo que generó más productos en menor tiempo, causando además la contaminación del aire, por el uso intensivo de leña y el carbón mineral para hacer funcionar las máquinas.

Con las máquinas se pudo producir más, pero se ocasionó el problema de la contaminación del aire, este problema viene desde entonces. La contaminación atmosférica, o contaminación del aire, es ocasionada por la presencia en el aire, de pequeñas partículas de sustancias como el dioxido de carbono, que pueden implicar riesgo, daño o molestia para las personas, plantas y animales.

Desde entonces las principales fuentes que generan la contaminación del aire son los procesos industriales en donde se realiza la combustión, así como la combustión que

La combustión ocurre cuando una sustancia se quema, se libera energía pero también se producen gases como el dioxido de carbono.

En consecuencia las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). La combustión de estas materias primas se produce en las fábricas y en los transportes, principalmente.

Los combustibles fósiles se obtienen a partir de restos de animales y plantas fosilizados, estos restos se pueden utilizar directamente como combustibles o bien se extraen y procesan para obtener diversas sustancias, entre otras diversos combustibles.

Al usar estos combustibles, es decir, al quemarlos, se obtiene energía y además se desprende un gas llamado dióxido de carbono, el cual es un factor que a lo largo de los años ha venido provocando el calentamiento de la atmósfera y en consecuencia el aumento general de la temperatura del planeta.

El dioxido de carbono se genera de manera natural, por ejemplo durante un incedio forestal o cuando hay una erupción volcánica.

El dioxido de carbono en la atmósfera produce el efecto invernadero, que es un proceso natural que permite que en la Tierra exista una temperatura adecuada para el mantenimiento de la vida, pero este proceso natural es muy susceptible y al afectarlo por la emisión intensa de ciertos gases resultado de la actividad humana, el equilibrio se ha alterado causando un calentamiento global, con las consecuencias en el ambiente que conocemos.

Los gases generados por nuestras actividades se acumulan en la atmósfera y alteran los procesos que son importantes para la vida en el planeta.

Actualmente el mayor impacto en la atmósfera es generando por las actividades humanas, aunque también existen las otras fuentes de contaminación del aire en las cuales no tiene intervención el ser humano. Estas son conocidas como fuentes naturales, y son las erupciones volcánicas y los incendios forestales.

Durante las erupciones volcánicas los volcanes expulsan a la atmósfera elementos altamente contaminantes, como el azufre, el hidrógeno, el cloro, el flúor, el metano o el dióxido de carbono.

Por otra parte, los incendios de bosques y pastizales liberan una gran cantidad de gases, como el monóxido y el dióxido de carbono, además de polvo y cenizas que contaminan primeramente el aire y después los suelos.

Todas las acciones sociales impactan en el ambiente, y como nosotros formamos parte de él, entonces también hay consecuencias para nosotros. Para comprender mejor está relación, observa el video siguiente.

Video: Salud y cambio climático.

¿Qué opinas de lo que observaste en el video?

Con seguridad llamó tu atención el comentario acerca del tamaño de las partículas que se encuentran en el aire, y que mientras más pequeñas sean las partículas entonces son más peligrosas, por ejemplo es el caso de las partículas de hollín que se produce al utilizar leña para cocinar en muchos lugares de nuestro país.

Precisamente por su tamaño las partículas de hollín afectan a las personas que se exponen al humo de la leña, generando problemas en su salud, específicamente en su sistema respiratorio.

A manera de resumen, recuerda que las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). La combustión de estas materias primas se produce en las fábricas y en los transportes, principalmente.

Entre las consecuencias directas de la contaminación atmosférica está el calentamiento global. También destacan enfermedades y afecciones respiratorias, principalmente, pero también algunas enfermedades de la piel e intestinales, en los seres humanos.

Es necesario atacar el problema de la contaminación del aire desde el origen modificando los sistemas de transporte, de tal manera que den prioridad al transporte público, principalmente eléctrico, al uso de la bicicleta, así como caminar, todo ello a fin de disminuir las emisiones generadas por el transporte que actualmente son la principal causa de contaminación del aire.

Otra acción consiste en obtener la energía eléctrica de fuentes renovables, como la eólica, que se genera a partir de viento, o la solar, ayudaría en gran medida a reducir la contaminación del aire.

Una última acción no menos importante consiste en cuidar las zonas verdes del lugar donde vivimos, pues funcionan como un pulmón de oxígeno que absorbe el dióxido de carbono.

El Reto de Hoy:

Reflexiona por qué se recomienda evitar las actividades físicas al aire libre cuando hay contingencia ambiental. ¿Cómo podrías contribuir con el cuidado del ambiente, a partir de lo que revisaste en esta sesión?, escribe al menos dos medidas con las que puedes colaborar.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Un diagrama para elaborar mi manual

Aprendizaje esperado: Elabora instructivos empleando los modos y tiempos verbales adecuados.

Adapta el lenguaje para una audiencia determinada.

Énfasis: – Descripción de la secuencia de actividades para cada juego a partir de un diagrama de flujo.

– Borradores de los instructivos que cumplan con las siguientes características:

– Coherencia y orden lógico en la redacción.

– Pertinencia de las instrucciones.

– Verbos en infinitivo o imperativo para redactar instrucciones.

– Uso de marcas gráficas (numerales y/o viñetas) para ordenar secuencia de actividades.

¿Qué vamos a aprender?

En la elaboración de tu manual utilizarás el diagrama de flujo y revisarás que cumpla con las características que has aprendido.

¿Qué hacemos?

En esta sesión aprenderás a trabajar una secuencia de actividades para elaborar un instructivo o manual de juego a partir de un diagrama de flujo.

Realizarás un borrador para escribir tu manual.

Pon mucha atención a la coherencia y el orden lógico en la redacción y la pertinencia de las instrucciones, es decir, que sean instrucciones comprensibles para los niños y las niñas de primer año. Continuarás redactando las instrucciones, utilizando verbos en infinitivo e imperativo, como característica fundamental. Igual que en la sesión anterior, retomarás el uso de marcas gráficas, como la numeración y las viñetas para ordenar la secuencia de actividades.

¿Conoces el juego de los quemados? ¿Lo has jugado alguna vez? ¿Recuerdas lo que hay que hacer para jugarlo?

“Los quemados” es un juego que requiere de agilidad y rapidez mental, esa es la clave. Ten presente lo que se hace para jugarlo, ya que te servirá para ir avanzando en la elaboración de tu instructivo.

Actividad 1

Antes de iniciar con el ejercicio para tu instructivo, realiza la lectura del siguiente texto, el cual corresponde al primer capítulo del Libro “Pateando Lunas” del escritor Uruguayo Roy Berocay. Este texto habla de que algunas personas creen que hay juegos o deportes solo para niñas o solo para niños.

Adelante con la lectura.

¡No se puede!

Autor: Roy Berocay

—No se puede.

—Pero, ¿Por qué?

El padre caminaba alrededor de la habitación, movía la cabeza como si tuviera algún tornillo a punto de aflojarse y miraba a la niña.

—Porque eres una niña.

—¿Y eso qué tiene que ver?

¿Qué tenía que ver? Mayte era una niña, eso era cierto, una niña de nueve años, algo bajita y flaca, pero tenía piernas fuertes.

Eso le decían siempre sus amigos, el payaso de Javier que se pasaba todo el día haciendo chistes malísimos o Salvador que siempre parecía tener una patineta pegada a los pies: tienes piernas fuertes, puedes jugar, estamos seguros.

Pero para los padres de Mayte el asunto era diferente: ella era una niña, las niñas juegan con muñecas, hacen comiditas, se portan bien, dicen buenos días, buenas tardes y todas esas cosas.

¿Cómo iba a ocurrírsele a Mayte que quería ser jugadora de futbol?

Pero así era.

Las muñecas, medio rotas y despeinadas, terminaban siempre tiradas en el piso de su cuarto. Los vestidos color de rosa se le manchaban tan rápido que cuando volvía de la calle ya sabía lo que su madre iba a decir.

—Pero Mayte, ¿Estuviste jugando futbol?

—No, mamá, me trepé a los árboles.

Jugar futbol, treparse a los árboles, desafiar a Javier o a Salva a jugar carreras, eran cosas que a Mayte le parecían infinitamente más divertidas que las muñecas.

Ahora su padre seguía caminando por la habitación y ponía cara de preocupación, esa cara que ponen los adultos cuando están pensando en decir algo muy importante.

—Mayte, ya sabes lo que los vecinos nos comentan casi todos los días. Vienen y nos dicen, ah, su hija es taaan linda, qué lástima que se porte así.

—¡Pero, papá! Esas viejas son unas taradas.

Esa era otra de las cosas que hacía enojar muchísimo al papá de Mayte. La niña no sólo quería jugar futbol, treparse a los árboles y correr carreras, sino que también era bastante mal hablada.

—¿Qué dijiste?

—Nada, nada, es que esas señoras son muy, muy molestas.

Así las cosas, Mayte se fue a su cuarto y se tiró en la cama.

Por la ventana entraba una luz suave que se partía en rayas al atravesar los visillos.

Las rayas, tan claras, se dibujaban en la pared, justo encima de todas esas fotos de grandes jugadores, banderines y también algunos galanes de cine ya que, pese a lo que parecían creer todos, Mayte en definitiva era una niña absolutamente igual que todas.

Mayte miró por un rato las fotos y suspiró. Se sentía aburridísima. Además, también por la ventana se colaban los gritos y las risas de los varones que jugaban en la plaza de enfrente.

¿Por qué no podía jugar así?

¿Quién decía que las niñas no pueden jugar futbol?

Esas eran las preguntas que Mayte siempre se hacía. Le gustaba mucho pensar en las cosas.

Imaginarse un mundo totalmente diferente en el que los grandes campeonatos fueran jugados por mujeres.

¡Qué emocionante sería!

Pero claro, como era muy lista, se daba cuenta de que eso tendría algunas dificultades: por ejemplo, las jugadoras no podían parar el balón con el pecho.

Sonrió.

Ahora se imaginaba el final del partido. El grito de las tribunas llenas y otro problema: ¿Qué haría cuando llegara el momento de intercambiar camiseta?

Nunca había pensado en eso. ¿Sería esa la razón por la cual sus padres no querían que fuera jugadora?

Si era eso, pensaba Mayte, no habría problema, después de ganar un partido no cambiaría su camiseta y asunto arreglado.

Si al menos pudiera hablarlo con alguien.

Con sus padres era muy difícil. Primero porque el papá trabajaba casi todo el día, y de noche, cuando llegaba cansado, se sentaba a mirar la tele.

Mayte se rió bajito.

Recordaba la cara de bobo que ponía su papá cuando miraba la tele. Era como si se fuera muy lejos. Sentado, con los ojos bien abiertos y cara de vaca hipnotizada, miraba primero el noticiero y después algunas de esas historias policiales.

—¡Muere maldito polizonte! ¡No me atraparás con vida! Y el héroe, generalmente escondido detrás de una lata de basura, apuntaba su arma y contestaba:

—¡Ríndete, Joe!

A Mayte no le gustaban esas historias, ni tampoco las telenovelas que veía su madre. Esas en las que la heroína resultaba ser la madre de su padre y la hija de su hermano quien a su vez resultaba ser el tío fallecido muchos años atrás.

—¡Oh Carlos Segismundo! No puedo ser tu esposa porque soy tu abuela.

Lo que sí le gustaba ver eran los partidos y, por suerte, cuando su padre también los veía, podía sentarse y dejarse llevar por la emoción.

—¡Pero, papá, ese gol fue en fuera de lugar!

—Estuvo bien —protestaba entonces el padre que, como todos los hombres, creía saber mucho sobre futbol.

—Estaba en “Fuera de lugar” —protestaba Mayte que seguía concentrada en la prestancia del guardameta, con esos saltos que se convertían en vuelo cuando venía un disparo muy fuerte o las corridas de los delanteros del cuadro rival.

—¡Reviéntalo! —gritaba Mayte a sus defensores y, como por arte de magia, ¡pum! el veloz delantero terminaba con la nariz incrustada en el pasto.

—¡Bieeeeeen! —aplaudía Mayte y su padre, enojado, trataba de explicarle que no estaba bien pegar patadas.

—Pero si seguía nos iba a meter un gol —protestaba ella.

—Además, es hora de que estudies. ¿No tienes nada que estudiar?

—¡Uf!”

¿Qué te pareció la lectura? y tú ¿Que piensas al respecto de esta historia? ¿Crees que los niños y las niñas pueden jugar futbol? o ¿No? y ¿Por qué?

Prepara tu cuaderno, un lápiz y una goma para iniciar la elaboración de tu instructivo; también puedes utilizar hojas blancas y colores para ilustrarlo. Recuerda que, escribir las instrucciones del juego, es parte del juego.

Actividad 2

Empieza haciendo un sencillo esquema, dibújalo en una hoja en blanco como se muestra en la siguiente imagen. Deja espacio suficiente para que puedas escribir cada uno de los elementos.

Como puedes observar, este diagrama es un valioso apoyo para escribir un instructivo porque te aporta una estructura sobre la cual puedes ir registrando las instrucciones y dibujos. Con este esquema ya tienes una idea de lo que vas a hacer.

Considera el título y los materiales, lo cual es fácil, eso ya lo puedes ir apuntando en el esquema que dibujaste en la hoja blanca.

Elabora un “borrador” de tu instructivo, esto es que, en tu cuaderno escribas las instrucciones del juego; se le llama “borrador” porque es un ensayo de como deben quedar ordenadas las ideas, en este “borrador” tienes toda la libertad de cambiar de lugar, de borrar, de reacomodar, en fin, por eso se llama “borrador”, porque puedes hacer todos los ajustes que necesites, a fin de que al tenerlo acabado lo puedas pasar a una hoja limpia, que se vea presentable y sea entendible para quien lo lea.

IntruccionesSe reúnen dos equipos con la misma cantidad de integrantes, no hay limite.Se divide el campo de juego en dos mitades dibujando en el suelo con gis. La distancia de cada mitad debe ser mínimo de 3 m. de profundidad por 3 m. de ancho.Se lanzan las pelotas a los contrarios y se intenta pegarles en alguna parte del cuerpo. El otro equipo debe hacer lo mismo de manera veloz.Cada jugador que sea golpeado con la pelota sale del juego. Pero si cacha o atrapa la pelota, la persona que lanzó la pelota del otro equipo es quien tiene que salir. El ganador es el último integrante que queda en la cancha.Las pelotas deben ser suaves, pueden ser de plástico suave o pelotas infladas, son más ligeras y no duelen cuando te golpean. Se recomienda tirar la pelota en el cuerpo del contrincante y no en la cara para evitar golpes que pudieran doler.

Como puedes observar, el borrador elaborado es bastante claro, más aun porque se han enumerado cada una de las instrucciones, de esta manera es muy sencillo, solo ten presente que los verbos con los que se inicia cada instrucción deben estar en imperativo o en infinitivo, así que ajusta las instrucciones, colocando verbos en imperativo o en infinitivo.

Observa cómo puede quedar. Hay dos opciones.

Opción “A”

Opción “B”

Como puedes observar, en la opción “A” las instrucciones inician con verbos en infinitivo y en la opción “B”, se usan verbos en imperativo.

Ten presente que los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir.

Cómo sabes, los infinitivos son verbos que no están determinados, o no tienen un tiempo verbal, es decir, no están en presente, o en futuro o en pasado, este tipo de verbo simplemente expresa la acción, sin determinar su tiempo. Por ejemplo, Dibujar es un verbo en infinitivo, pero dibujó, está en pretérito, o dibujaré, está en futuro. En el ejemplo encontramos: hacer, dibujar, lanzar, cachar, atrapar, todos estos son verbos que están en infinitivo.

Los verbos imperativos son diferentes a los infinitivos, son aquellos que sirven para expresar una orden o un deseo, dan una instrucción. Identifica en el texto del cuadro azul, los verbos imperativos. Escríbelos en tu cuaderno.

Son verbos imperativos porque expresan una acción que es una orden, o bien son acciones obligadas para el juego, ahí aparecen conjugados los mismos verbos que en el ejemplo anterior, solo que en vez de decir: Hacer dos equipos, dice: Hagan dos equipos, Dibujen la cancha, Lancen las pelotas, ¡en fin!, las instrucciones van dirigidas de manera específica a alguien.

Elabora un diagrama similar al que hiciste en la sesión pasada, ya tienes el título, los materiales y también las instrucciones, las cuales puedes resumir en pasos muy precisos y concretos.

Compara tu diagrama con el que se muestra aquí y observa en qué se parecen y en qué son distintos y por qué. En caso de requerir ajustes, realízalos en tu borrador.

Cómo te pudiste dar cuenta, en esta sesión hiciste un borrador de un instructivo, después lo ordenaste en un esquema sencillo con viñetas y numerales, identificaste los verbos infinitivos e imperativos y, finalmente hiciste un diagrama de flujo, todo esto utilizando el juego de los “Quemados” como insumo.

El Reto de Hoy:

Consigue manuales o instructivos, cualquier empaque de algún producto tiene instrucciones de uso. Identifica si los verbos de las instrucciones se encuentran en infinitivo o imperativo. Comparte tu diagrama de flujo con alguien cercano y pídele que lo lea y te comente si se entiende lo que hay que hacer para jugar “Quemados”.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Grandes porcentajes

Aprendizaje esperado: Resolución, mediante diferentes procedimientos, de problemas que impliquen la noción de porcentaje: aplicación de porcentajes, determinación, en casos sencillos, del porcentaje que representa una cantidad (10%, 20% 50% 75%); aplicación de porcentajes mayores que 100%.

Énfasis: Buscar maneras para calcular porcentajes mayores a 100%.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas con distintos procedimientos, mediante el cálculo de porcentajes mayores a 100%.

¿Qué hacemos?

En esta sesión continuarás fortaleciendo tu aprendizaje con el tema de los porcentajes, para ello, vas a revisar algunos ejemplos con problemas diferentes a los que ya realizaste y vas a seguir usando los procedimientos que estuviste practicando. Seguramente te quedará cada vez más claro y afirmarás tus conocimientos.

Con el estudio de este tema podrás resolver muy fácilmente el desafío número 32 titulado “El IVA”, el cual se encuentrea en la página 61 de tu libro de texto.

En esta sesión identificarás que existe una diferencia importante entre los porcentajes que has estudiado en sesiones pasadas y los que revisarás ahora, ya que te concentrarás en buscar maneras de calcular porcentajes mayores a 100% para resolver varios problemas. Para hacerlo, habrás de echar mano de los procedimientos que te sean más sencillos y fáciles.

¿Has escuchado hablar del IVA? ¿Has leído la etiqueta de algún producto que tenga esas siglas IVA?

En México, el IVA son las siglas del Impuesto al Valor Agregado, esto es que el IVA es el impuesto que pagamos por cada producto que adquirimos y que está grabado con este impuesto. Para la mayoría de los productos, el IVA corresponde al 16% de su costo, eso quiere decir que cuando compramos un artículo, pagamos un poco más del 100% de su costo, por adquirirlo.

El IVA es un ejemplo que aplica para los porcentajes mayores que 100%. Hay muchos otros ejemplos en los que también aplican los porcentajes mayores a 100%, como cuando se pagan intereses de un préstamo y otros más.

Observa el siguiente video en el que identificarás diversos ejemplos de como se aplica el IVA.

Video Con el IVA incluido.

Resuelve algunos ejercicios, aplicando los procedimientos, toma en cuenta que hay productos que tienen el precio base, y señalan el IVA que se debe sumar al precio base. Hay otros productos que ya lo incluyen, por ejemplo, cuando compras el mandado en la tienda de la esquina o en el mercado, regularmente el vendedor o vendedora ya le agregó el IVA anteriormente, por eso sólo pagas el precio que ellos indican por cada producto. ¿Y entonces cómo sabrás cuándo debes agregar el IVA y cuándo no?

Lo más común, es que en las tiendas que aún no le agregan el IVA, lo indiquen en la etiqueta de sus productos. Regularmente encontrarás que junto al precio está la leyenda “+ IVA”, y eso indica que lo debes agregar.

Por ejemplo, un celular, tenía esa leyenda junto al precio del teléfono, lo cual significó pagar más el 16% de su costo. Recuerdo que su costo era de $1,500.00

El procedimento que se explicó en el video, permite saber cuál fue el costo que se pagó de IVA.

Observa los dos procedimientos mediante los cuales se puede saber el monto que se pagó de IVA.

Procedimiento 1

Multiplicar 16% por 1500 = $240.00, los cuales se suman a los 1500 = $1,740.00, que fue el pago total del teléfono celular.

Procedimiento 2

Multiplicar 1500 por 1.16, que se integra así: 100% + 16%=116%=1.16 = $1,740.00

Actividad 1

Calcula el porcentaje de IVA que corresponde pagar por cada uno de los teléfonos celulares siguientes, utiliza el procedimiento que más te agrade.

COSTO IVA PRECIO FINAL 2300 16 % 3100 16 % 5450 16 % 6325 16 %

Con estos ejercicios, ahora ya sabes como calcular el IVA, cuando no está incluido en el precio del producto.

Hay muchas actividades que requieren calcular los porcentajes, por ejemplo, cuando una persona solicita un préstamo en un Banco, este implicará un pago de intereses, o cuando una persona presta dinero a rédito, también se entiende que cobrará intereses por la cantidad prestada; otro caso es cuando se compran productos con una tarjeta bancaria de crédito; en todos los casos es necesario saber el porcentaje que se cobrará sobre lo prestado para calcular lo que se pagará de intereses o de rédito.

Realiza un ejercicio en el que necesitas saber cuanto pagarás de interés por un año, por comprar con una tarjeta de crédito, el teléfono celular de $1,740.00, si el interés es del 11% anual.

Recuerda que con el procedimiento 1 puedes obtener el 11% de 1740.00 y el resultado lo sumas a los $1740.00 dando un total de $1931.40 porque el 11% de 1740.00 es $191.40

O bien, con el procedimiento 2, multiplicando 1.11 por 1740.00 = $1931.40

Actividad 2

Realiza los siguientes ejercicios de la tabla, calculando el interés que se señala para obtener el costo final, utiliza el procedimiento que te sea más fácil.

Costo del Celular Interés Costo final $1740 13 % $2668 18 % $3596 16 % $6322 19 % $7337 22 %

Con estos ejercicios, seguro que ya puedes calcular porcentajes mayores que 100%, así como calcular el IVA de un producto y también calcular el interés que se cobra por compras a crédito. Por todo lo que ya has aprendido, ya estás preparado o preparada para resolver el Desafío 32, de tu libro de texto, página 61, adelante resuélvelo.

Cada vez que vayan a la tienda, tienen una oportunidad de practicar el tema de porcentajes.

El Reto de Hoy:

Investiga con tu familia el costo de algunos aparatos o productos, escríbelos en tu cuaderno, posteriormente calcula el IVA, es decir el 16%, para saber lo que se pagó de impuesto por cada producto. Luego, comparte los ejercicios que realizaste con alguien cercano y explícale como obtuviste el costo del IVA.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – HISTORIA: Turismo histórico: civilización teotihuacana

Aprendizaje esperado:Reconoce la importancia del espacio geográfico para el desarrollo de las culturas mesoamericanas e identifica las características de los periodos.

Énfasis: Clásico: Mayas, Teotihuacanos y Zapotecos.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la importancia del espacio geográfico en el desarrollo de las culturas mesoamericanas. Con los contenidos que has revisado en las clases pasadas seguramente has imaginado la posibilidad de visitar algún sitio interesante, como Teotihuacan.

Tal vez ahora no puedas visitarlo, pero si puedes hacer un tríptico turístico-histórico invitando a las personas a conocer este lugar cuando les sea posible.

En tanto, podrías hacer uso de tus conocimientos para elaborar trípticos que presenten a las civilizaciones mesoamericanas del periodo clásico.

En esta sesión podrás crear un tríptico para la civilización teotihuacana, posteriormente, otro para la maya y otro para la zapoteca.

Para ello, necesitarás tres hojas blancas, colores, dibujos o imágenes de las civilizaciones teotihuacana, maya y zapoteca, pegamento, lápiz o pluma y por supuesto tu imprescindible libro de texto de historia. Las páginas que revisarás son la 64 y 65.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/64

¿Qué hacemos?

Para comenzar, lo primero que tienes que hacer es tomar una hoja blanca y doblarla en tercios, con la intención de que quede como tríptico. Por eso se llama tríptico, porque debe llevar 3 dobleces.

Una vez que la hoja esté doblada en tres inicia por colocar el título de la civilización correspondiente.

Es importante que tengas en cuenta que además de este tríptico, debes revisar tu libro de historia e investigar por tu cuenta un poco más sobre cada tema.

Elabora tu tríptico utilizando tus propias palabras e ideas.

Empieza colocando el título del primer tríptico. Que puede ser “Civilización Teotihuacana”, o bien otro título más llamativo, un título que invite a las personas a querer visitar Teotihuacan y a querer saber sobre su historia.

¿Qué título se te ocurre?

Tal vez: “Teotihuacan: Una visita histórica más allá de su zona arqueológica”.

Ya que tengas tu título puedes realizar la portada de tu tríptico.

Puedes decorar la portada de tu tríptico con imágenes o dibujos alusivos a Teotihuacan.

Después de la portada, inicia el tríptico mencionando la ubicación geográfica de Teotihuacan.

Para que una persona visite un lugar histórico debe conocer, primero, el lugar donde se ubica. Lo primero que debes consultar es tu libro de texto de historia en la página 58, para saber en qué región floreció la civilización Teotihuacana.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/64

El mapa indica que se ubicaron en el Altiplano Central.

Observa un video del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Video: Zona Arqueológica de Teotihuacan, Estado de México.

Ahora con tus propias palabras redacta cuál es la ubicación de Teotihuacan. ¿Cómo piensas escribirlo en tu tríptico?

Tal vez: “Si estás ubicado en la Ciudad de México, podrás llegar a Teotihuacan recorriendo unos 50 km aproximadamente, ya que esta magnífica ciudad se encuentra ubicada en el Estado de México”.

Y puedes complementarlo escribiendo lo siguiente: “Esta urbe sagrada fue construida hacia el 200 a.n.e, en el Altiplano Central, es decir que se encuentra ubicada en una planicie rodeada de montes y volcanes inactivos”.

Esta sección del tríptico puedes ilustrarla con un mapa.

Ahora, si tu tríptico es histórico es muy importante que redactes algo relacionado al tiempo histórico en el que se desarrolló esta civilización.

Pensando en que se desarrolló entre los años 100 a.n.e y el 750 d.n.e, de acuerdo con lo que viene en tu libro de historia. ¿En qué periodo histórico lo ubicas tú?

Si recuerdas, en la línea del tiempo, la civilización teotihuacana abarcó desde finales del Preclásico y gran parte del Clásico, de acuerdo con la periodización de la historia para las civilizaciones mesoamericanas y, si la queremos ubicar en la historia universal, se desarrolló desde finales de la Edad Antigua y hasta mediados de la Edad Media.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6HIA.htm?#page/58

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6HIA.htm?#page/59

Recuerda que mientras la periodización de la historia mesoamericana marca el desarrollo de sus civilizaciones; para continentes como el europeo, africano y asiático su periodización indica los momentos históricos que impactaron a los tres continentes.

Con estos elementos, ¿Cómo propones que se plasme la periodización en tu tríptico?

Como recordarás, en las sesiones de repaso, viste que durante las fechas en que la civilización teotihuacana surgió, Roma estaba conquistando todos los territorios que podía, así que su imperio estaba en la cúspide de su gloria.

Así, durante finales del periodo de la Edad Antigua, Roma se consolidó como imperio y conquistó gran parte de los territorios del Mediterráneo; esto hasta su división y la caída del Imperio Romano de Occidente. Estos hechos estaban ocurriendo cuando la civilización teotihuacana estaba en su esplendor.

Y para cuando llegó la decadencia de Teotihuacán, Europa, Asia y África ya estaban en la Edad Media y estaban enfrentando el primer brote de la peste bubónica, una pandemia como la que enfrentamos en estos momentos.

Ya con estos datos, puedes escribir textos como el siguiente: “La civilización Teotihuacana se desarrolló durante el año 100 a.n.e y el 750 d.n.e; surge cuando Roma está en expansión y decae cuando Europa y Asia enfrentan la primera peste bubónica”.

Ahora ha llegado el momento de enamorar a los lectores del tríptico con la belleza de la arquitectura teotihuacana. Este segmento del tríptico debe ser excepcional pues es el que atraerá a los turistas a ésta fantástica ciudad preservada por el tiempo. Observa un video que te ayudará a plantear algunas ideas para este espacio del tríptico.

Video: La trama del tiempo: El Clásico.

https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9648/f88d0ad26983a077c92a57179c88d621/142262

Del video puedes rescatar que su arquitectura fue una construcción monumental, y fue una ciudad trazada en cuatro cuadrantes orientados hacia los 4 puntos cardinales.

¡Qué interesante! Para atraer a los turistas puedes mencionar lo siguiente: “Ven a descubrir una arquitectura monumental y déjate deslumbrar por las pirámides del sol y de la luna. Descubre a través de la historia, que las pirámides del sol y la luna realmente estaban destinada a la veneración del dios del agua y la fertilidad, pero fueron los mexicas quienes las asociaron como construcciones dirigidas al sol y a la luna”.

Puedes agregar: “Camina sobre la calzada de los muertos, y enamórate del diseño de una ciudad histórica arquitectónicamente sustentable. Ven e impresiónate, así como en su momento se deslumbraron los mexicas, con el “lugar donde fueron hechos los dioses”.

A través de la historia puedes promover el turismo de nuestro país y conectar con nuestras raíces. El tríptico lo puedes ilustrar con una imagen panorámica de Teotihuacan y anexar la siguiente leyenda: “Una ciudad decorada con esculturas y pinturas que representaban a sus diosas de la fertilidad”.

Además, ahora que has estudiado diversas civilizaciones puedes concluir la importancia que tenían para éstas los fenómenos y elementos naturales. Por ello no es de extrañarse que gran parte de los dioses de estas civilizaciones representaran fenómenos y elementos naturales.

Ahora, retoma lo que has estudiado en clases anteriores, por ejemplo, cuando identificaste la importancia de la agricultura para la formación de todas estas civilizaciones.

¿Qué te parece si ahora que has tocado el tema de la agricultura lo vinculas con un segmento de gastronomía en tu tríptico?

A pesar del paso del tiempo, la comida sigue siendo un aspecto fundamental para las sociedades modernas.

Recuerda que para Mesopotamia, Egipto, China, El Valle del Indo y Grecia, la ubicación geográfica jugó un papel importante en el desarrollo de la agricultura. Lo mismo ocurrió en Mesoamérica. La ubicación geográfica y clima templado permitieron que hubiera condiciones propicias para abundantes cosechas. Lo cual está relacionado con la dieta mesoamericana.

¿Qué te parece si para completar este subtema de tu tríptico observas el siguiente video que te vinculará con las civilizaciones maya y zapoteca?

Video: La dieta mesoamericana.

Es increíble la cantidad de alimentos que siguen presentes en nuestra dieta actual, ¿No lo crees así? Es sumamente importante que en tu tríptico invites a los turistas a visitar los restaurantes de comida típica mexicana, que en la elaboración de sus platillos exaltan los alimentos originarios de nuestro país.

Tal vez puedes redactar lo siguiente: “Tu recorrido arqueológico ha sido largo y fascinante, pero no podría estar completo sino deleitas tu paladar con la gastronomía mesoamericana”.

Y complementar con lo siguiente: “Ven a disfrutar de alimentos milenarios, productos de la domesticación de plantas y animales en Mesoamérica. No puedes dejar de probar las típicas quesadillas, los riquísimos tamales, los inigualables tlacoyos, todos ellos platillos hechos a base de maíz. Incluso en los restaurantes cercanos a Teotihuacana podrás encontrar platillos prehispánicos hechos a base de maíz, frijoles, calabazas, chiles, jitomate y agaves; por mencionar algunos alimentos”.

Este subtema lo puedes cerrar comentando que “Visitar Teotihuacán es una oportunidad de fortalecer a tu cuerpo con alimentos nutritivos y balanceados”. ¿Qué te parece?

Seguramente esa forma de concluir te gusta, pues está comprobado que la dieta mesoamericana debe ser retomada como base alimenticia para la sociedad mexicana actual.

Casi estás por concluir tu tríptico de Teotihuacan y no puedes dejar de mencionar la importancia comercial que tuvo esta ciudad cuyos habitantes realizaron diversos intercambios con otras ciudades mesoamericanas; incluso, hoy en día en los puestos cercanos a Teotihuacan puedes encontrar artesanías elaboradas de materiales extraídos de la región, como la obsidiana, tal como lo hicieron en su momento los artesanos y comerciantes teotihuacanos. Para profundizar en este aspecto observa nuevamente el video siguiente.

Video: La trama del tiempo: El Clásico.

https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9648/f88d0ad26983a077c92a57179c88d621/142262

Para este aspecto tu redacción puede ser la siguiente: “Si ya has disfrutado de la grandeza de la arquitectura teotihuacana, de su historia y de su riquísima comida, no puedes dejar de pasear por el mercado y adquirir una memorable artesanía de obsidiana y ónix”.

Y completarla asi: “Siéntete parte del intercambio comercial que caracterizó a la cosmopolita ciudad teotihuacana y disfruta de la belleza de sus artesanías, podrás encontrar collares, joyas de jade, cerámica de barro y textiles”.

Con todas tus ideas creativas, seguro que el tríptico está quedando fantástico. Para concluir la última sección puedes mencionar algo acerca de sus Dioses.

Puedes decir algo como lo siguiente: Ven a conocer más sobre Tláloc, “el dios de la lluvia”, y Quetzalcóatl, “la serpiente preciosa o emplumada”

El Reto de Hoy:

Concluye tu tríptico de Teotihuacan y preséntalo a alguien de tu familia, coméntale cada una de las partes de tu tríptico, seguramente le parecerá muy interesante.

Si te es posible, consulta otros libros y comparte el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.