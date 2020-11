Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 30 de noviembre

Compartir esta publicación













Hoy lunes 30 de noviembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

CIENCIAS NATURALES

¿Cuáles son las características de los seres vivos?

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las características generales como la nutrición, la respiración, la reproducción y la relación con el medio de los seres vivos en diferentes grupos.

¿Qué hacemos?

Como hemos visto en nuestras clases pasadas, los seres vivos son sistemas complejos y dinámicos en constante interacción con su medio. La forma en que están organizados los seres vivos, es decir, sus características más generales, son el resultado de una interrelación continua entre los organismos y el medio, lo cual posibilita su desarrollo.

Los seres vivos comparten una serie de características que les permiten diferenciarse de aquellos elementos no vivos, aunque estas características son comunes a los seres vivos, se concretan de manera diferente según el tipo de ser vivo que se trate, ya sea una bacteria, hongo, protozoario, vegetal o animal.

Como primera característica de los seres vivos, vamos a hablar de la respiración.

La respiración es el proceso mediante el cual los seres vivos intercambian gases con el medio externo, consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de carbono de este mismo, la respiración suministra la energía al organismo del ser vivo para realizar sus funciones, todos los seres vivos respiran de diferente manera según sus características.

También los seres vivos que viven en el agua respiran oxígeno como el que está en el aire, pero lo obtienen disuelto en el agua y regresa el bióxido de carbono a ella.

Muchos seres vivos realizan la función de generar oxígeno para todos los seres vivos, pero, sobre todo, las plantas, por eso a los ecosistemas como bosques y selvas se les llama “pulmones” ya que a partir de la fotosíntesis se genera el oxígeno, aunque también hay microorganismos marinos que cumplen está función.

Los seres vivos intercambian y obtienen materia y energía con el medio y como resultado de ello, lo modifican, a este proceso se llama nutrición. Mediante este proceso, los seres vivos adquieren los nutrimentos necesarios para subsistir en el medio, sin embargo, hay seres vivos que producen su propio alimento y otros que se alimentan de otros seres vivos

Por ejemplo la telaraña sirve para que la araña pueda atrapar algunos insectos, como moscas o mosquitos, para después comérselos, cada ser vivo genera un mecanismo para nutrirse.

Como en la respiración y en la nutrición los seres vivos también interactúan entre sí y el medio en el que viven porque a partir de eso es que sobreviven, los seres humanos necesitamos de otros seres vivos para poder sobrevivir, ya que nos nutrimos de ellos y también respiramos gracias a ellos.

Como las arañas usan sus telarañas para atrapar e inmovilizar a sus presas, pero la telaraña también le ayuda a la reproducción, por ejemplo, algunos machos colocan ahí el esperma y después las hembras colocan los huevecillos para que estos sean fecundados y así es como nacen las arañas.

Una característica de los seres vivos: Es la reproducción. Los seres vivos provienen de otros seres vivos, pudiendo reproducirse y transferir sus características a sus descendientes así se propaga la especie.

Te invito a observar el siguiente video para conocer en qué consiste la reproducción.

Reproducirse y sobrevivir.

Es increíble la diversidad de formas en que los seres vivos se reproducen, como pudiste ver, la reproducción de los seres vivos está asociada a la adaptación y sobrevivencia de los seres vivos.

¿Sabías qué? en los ecosistemas hay seres vivos que ayudan a otros seres vivos a reproducirse, se trata de los polinizadores, responsables de la reproducción sexual de más del 80% de las plantas terrestres.

Vamos a ver un video para conocer más de los polinizadores del segundo 00:59 al minuto 02:26

La magia de los Polinizadores.

Todos los seres vivos se protegen de lo que los pueda dañar, pero también, esta característica les permite estar atentos a sus presas, por ejemplo, hablando de la araña, la telaraña actúa como un sensor de movimiento, lo que ayuda a las arañas a saber si una presa está cerca o ha caído, esa también es otra función de la telaraña, la cual tiene que ver con esa característica de los seres vivos: La relación con el medio.

Vamos a conocer más sobre esta característica en el siguiente video.

Respondiendo al ambiente.

Como puedes ver, los seres vivos son sistemas complejos en constante interacción con su medio. Todos tienen y tenemos una función y contribuimos al equilibrio de los ecosistemas.

¿Por qué algunos seres vivos sólo están en determinado lugar?

Recuerda que habíamos hablado de los ecosistemas y cómo es que cada uno tiene un clima, un relieve, una fauna y flora particular, por ejemplo, en el desierto no podría vivir un oso polar, no encontraría su alimento y el clima no es para él.

ARTES

Explora, indaga y crea

¿Qué vamos a aprender?

Crearás una propuesta sencilla de vestuario y de maquillaje a partir del guion teatral desarrollado con los temas de interés personal.

¿Qué hacemos?

Antes de empezar quisiera darte un breve referente de la importancia del maquillaje y el vestuario en una puesta en escena, como recordarás, estos temas los abordamos antes de la presentación que realizamos de “Francisca y la muerte”, ahí enfatizamos que el maquillaje es de vital importancia ya que se utiliza para destacar ciertos aspectos físicos y característicos del personaje.

Podemos rejuvenecer y envejecer, también convertirnos en monstruos o extraterrestres, todo depende del personaje que vas a representar.

También te mencione que el maquillaje debe adecuarse al estilo general de la obra y al estilo del vestuario elegido, pero resaltando siempre las características físicas y psicológicas de nuestro personaje.

Recuerdas que, durante el armado de la obra, te presente algunos videos sobre cómo reusar objetos, ropa o accesorios de nuestra casa e incluso, te aconseje pedir a tus familiares y amigos, cosas que te funcionen para poder crear los vestuarios.

No olvides que el único límite es tu imaginación para poder crear personajes extraordinarios.

Vestuario

Ya que recordamos el papel que tiene el vestuario y el maquillaje en una puesta en escena, te voy a dar algunos tips para que te des cuenta que podemos construir nuestros personajes, sin salir de casa.

Yo hice una propuesta de vestuario en mi casa, elaborado con bolsas de plástico, es importante recordar que para todo lo que se utilice en casa, debemos pedir con antelación, la autorización de un adulto, además de pedir su supervisión durante la elaboración del vestuario y la aplicación del maquillaje, para que te asistan en cualquier posibilidad de riesgo, los adultos también pueden unirse a tu actividad, haciendo otro vestuario de alguno de los personajes del texto literario que creaste y si tienes hermanos también podrías invitarlos a colaborar.

Actividad 1. Armar un vestuario.

Pide permiso para tomar accesorios que puedan complementar el vestuario, también puedes utilizar papel, ropa y telas para confeccionar el vestuario de tu personaje, recuerda que es con lo que tengas en casa.

Maquillaje

El maquillaje es más sencillo de resolver porque se lo puedes pedir a mamá o a alguien que tenga maquillaje en la casa.

Aunque también puede ser que tú no tengas cosméticos a la mano, porque nadie en tu casa los usa o que sí los tienen pero que mamá o quien los use no te los quiera prestar.

Si no tienes la posibilidad de ocupar esos productos de maquillaje, te propongo que los elabores.

Observa el siguiente video que te muestra cómo elaborarlos.

Tutorial Maquillaje.

Te propongo maquillarte, de acuerdo al personaje que te vas a vestir según tu obra.

Espero que con todos estos tips que te dimos, ya tengas muchas ideas y herramientas para elaborar los vestuarios y crear tu maquillaje.

Recuerda que el límite lo pones tú. Juega, crea y diviértete.

VALORES

El valor de ser un ser humano

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás el deseo de bienestar común para todos.

¿Qué hacemos?

Para iniciar la clase, te comento que me quedé anoche viendo una película sobre la segunda guerra mundial, me impactó mucho, hasta tuve pesadillas y por eso hoy me siento muy triste, aunque sé que eso ya pasó hace mucho tiempo, pero no puedo creer cómo la humanidad se destruye a sí misma de esa manera.

Resulta muy triste ver como el ser humano es el peor enemigo de sí mismo.

Las emociones al escuchar los sonidos de una guerra, como: Disparos y gritos, debieron haber generado miedo y ansiedad, esas reacciones y otras, son la respuesta ante situaciones de estrés.

Y yo sólo me los estoy imaginando, no quiero ni pensar lo que vivieron las personas que estuvieron presentes en esa situación de extrema violencia.

Las guerras se han dado en el planeta desde el inicio de la humanidad y han sido por diversos motivos. Son situaciones que el mismo ser humano provoca, causando daños a otros seres humanos.

No logro entender bien esa parte, donde el ser humano lastima a otros y se vuelve su enemigo.

¿Qué persona querría, por su voluntad, participar en una guerra?

Para que te quede más claro, debemos empezar por el principio, ¿De dónde viene la humanidad? leí que el origen del ser humano es muy antiguo, más o menos, 160 millones de años y que el continente africano se considera la cuna de la humanidad.

¿Y si todos tenemos la misma cuna?

¿Si todos somos iguales, porque no todos tenemos las mismas oportunidades para lograr nuestro bienestar?

Para responder a estas preguntas tenemos que hablar de lo que es la dignidad, lo que implica comprender que el ser humano es un fin en sí mismo. Que su vida es única e irrepetible y por ningún motivo, puede ser utilizado ni desviado de los fines que cada uno haya fijado libremente, para hacer de su vida lo que él o ella deseen.

Cada quien puede utilizar su vida para ponerse metas y cumplirlas, por ejemplo, José Hernández, un astronauta de la NASA, con padres de origen mexicano, aprendió a hablar inglés hasta los 12 años, hizo examen para ser astronauta y fue rechazado once veces y logró a pesar de todo hacer su primer viaje espacial en el 2009.

Usó la perseverancia para lograr sus metas y no dejó que nadie se lo impidiera. Él, como muchas otras personas, han logrado sus metas en la vida sorteando inconvenientes.

¿Cómo crees que se siente una persona que logra sus metas?

Supongo que los hace sentir satisfechos, agradecidos, felices, con emociones que los ayudan a generar esa sensación de bienestar en ellos y en quienes los rodean.

Desafortunadamente, ha habido otras tantas personas más que no han podido ver sus sueños culminados, sus metas han quedado sin cumplir, ya que de alguna u otra manera, se ha violentado su dignidad por situaciones sociales o económicas.

¿Cómo crees que se sientan las personas a las que les pasa esta situación?

Yo creo que experimentan una serie de sentimientos y emociones que les obstaculizan, tales como insatisfacción o tristeza.

Aquí lo principal es la empatía, al ser empáticos con todas las personas, ya que, aunque no hayan concretado en su totalidad su plan de vida, se debe respetar su dignidad en la situación en que se encuentren, al final de cuenta, todos y todas somos iguales en derechos.

Un ejemplo es la película que te comenté, ¿Tú crees que los hombres que participaron en la Segunda Guerra Mundial tenían como fin o meta para su vida morir en manos de otros seres humanos? durante las guerras la dignidad de los seres humanos es pisoteada y de esta experiencia tenemos que aprender para que no se repita en un futuro.

El respeto a la dignidad está relacionado con el sentirse bien, con estar bien.

¿En qué momento dejamos de tener bienestar?

¿Y qué se puede hacer para evitar esto?

Lo principal de la dignidad humana es que permite hacer efectivo el respeto a los derechos humanos. Si tenemos empatía, generamos solidaridad, es decir, la capacidad de cada miembro de un grupo o sociedad de actuar como un todo. Con esto podemos ayudar a aquellos que han sido vulnerados en su dignidad y lo más importante evitar las injusticias.

Yo me siento muy molesto cuando veo injusticias, me imagino el sufrimiento de la gente, como en la guerra, que sin deberla ni temerla, pasaron por hambre, fueron maltratados y en el caso más extremo, asesinados, sin duda, es indignante esa situación.

¿Acaso alguien de tu familia sufrió en alguna guerra?

No, pero muchos de nuestros abuelos o bisabuelos vivieron la Revolución Mexicana, perdieron sus hogares, sus familias y fueron desplazados a lugares desconocidos y lejanos. Nadie merece un trato así.

La dignidad humana debe ser respetada y cuidada en todas las situaciones en las que se desarrolle el ser humano, esto se presenta tanto a nivel mundial, como en nuestras comunidades. Dentro de nuestra misma sociedad existen ejemplos de situaciones donde se puede truncar la dignidad humana.

Desafortunadamente podemos ver a nuestro alrededor casos de exclusión o discriminación, ya sea por género, edad, color de piel o situación social, esto sucede en nuestras comunidades, en las escuelas e, inclusive, hasta dentro de las propias familias.

Estas situaciones son difíciles, sin embargo, siempre hay esperanza.

GEOGRAFÍA

Las regiones naturales en Asia, África y Oceanía

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la distribución de las regiones naturales en Asia, África y Oceanía.

¿Qué hacemos?

El día de hoy seguiremos revisando el tema de las regiones naturales en los continentes, específicamente, las que existen en Asia, África y Oceanía, pero antes, te invito a recordar un poco sobre la clase anterior.

Vimos las regiones naturales que hay en América, Europa y la Antártida; y que en nuestro continente existen muchas regiones naturales e incluso países megadiversos, además revisamos que las regiones naturales están directamente relacionadas con las zonas térmicas, el clima y sus factores.

Ahora que estas aprendiendo sobre las regiones naturales es muy importante, porque así puedes valorar la biodiversidad y cuidarla, ya que en cada región natural habitan plantas y animales particulares y es nuestra responsabilidad ayudar al cuidado del ambiente para evitar que estos lugares sufran alteraciones, pero ese cuidado no sólo consiste en conocer sobre las regiones, sino tomar acciones como disminuir nuestra huella ecológica, evitar invadir las zonas protegidas y utilizar al máximo los recursos de este planeta.

Ya que has aprendido la importancia de los bosques, la estepa, la tundra, el desierto y otras regiones naturales que existen en nuestro planeta. En la clase anterior vimos cómo en Europa existen menos regiones naturales que en América, recuerda que la mayor parte de ese continente está conformado por bosques en la zona fría que está al norte, encontramos la taiga y la tundra; y al sur de Europa, ya en los límites con Asia, estepa y pradera y la región mediterránea.

También revisamos las regiones naturales de la Antártida, donde hay hielos perpetuos.

Ahora, toca revisar Asia, África y Oceanía, pero primero quiero que recordemos la ubicación de estos continentes en un mapa de la tierra.

Te invito a que revises la página 59 de tu Atlas de Geografía del Mundo, ahí podemos encontrar todos los continentes de la Tierra, también quiero aprovechar para recordarte los países megadiversos que hay en cada uno de los continentes, por ejemplo, en América, tenemos muchos como: Estados Unidos, México, Perú y Venezuela, en el continente europeo no hay países megadiversos, en la Antártida tampoco tenemos países megadiversos, en el continente asiático hay países como India y China, en el continente africano, tenemos países megadiversos como Madagascar y Sudáfrica, en Oceanía a Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea.

El 70% de la biodiversidad está contenida en solo 17 países, que se califican como megadiversos, la mayoría se localizan cerca de los trópicos, o bien, cuentan con agua suficiente para el desarrollo de ecosistemas diversos, por eso es importante conocerlos y uno de ellos es mi hermoso México, nuestro país cuenta con muchos recursos naturales y varias de sus regiones son parte del patrimonio natural de la humanidad, recuerda que nuestro país es megadiverso e insisto, debemos valorarlo y cuidarlo.

Una vez que hemos terminado con esta introducción sigamos revisando las regiones naturales que hay en Asia, África y Oceanía.

Observa el mapa de la página 65 de tu Atlas de Geografía del Mundo, si observas la nomenclatura del mapa, podrás observar varias regiones naturales en este continente y que se encuentran distribuidas a lo largo de su territorio, como es evidente, la parte norte de Asia, donde tenemos países como Rusia, encontramos zonas geográficas con taiga y tundra, sin embargo, en la parte central del continente cambia la distribución de estas y podemos observar varias regiones naturales, las marcadas de color amarillo corresponden al desierto, en color naranja estepa y pradera y bosques en color verde.

También hay algunas regiones como las de alta montaña, que corresponden a la región del Himalaya y algunas regiones mediterráneas, sobre todo en los límites con Europa y África.

En la parte sur de Asia, tenemos también regiones naturales como desierto, sobre todo en los territorios que colindan con África y Europa, incluso en la India y regiones con selva, tanto la llamada alta como baja, señalados en color verde.

En Asia existen manglares y humedales, que están marcados en distintos tonos de azul, también sabana, eso quiere decir que en ese continente habitan muchas especies de plantas y animales, para darte un ejemplo, busqué algunas imágenes representativas de las regiones naturales de Asia, te mostraré algunas. Pon mucha atención.

Esta imagen corresponde a un animal representativo de China, es un oso panda y está comiendo bambú. Es un habitante de regiones naturales llamadas bosque de bambú, en lo alto de las montañas en China.

Antes de la pandemia, podíamos visitar alguno de estos animales, claro no en China, sino en el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, el oso panda es una especie en peligro de extinción.

Te invito a ver el siguiente video que nos habla sobre la necesidad de cuidar esta especie, del segundo 00:06 al minuto 01:20

Oso panda.

Como puedes ver, en nuestro país se cuida esta especie que es endémica del continente asiático.

El elefante asiático. Este elefante es el mamífero terrestre más grande de Asia, puede llegar a medir 3.2 metros de alto y pesar hasta 5000 kilogramos, vive en los bosques tropicales húmedos del continente, en países como la India y Tailandia, es otra especie que es necesario preservar.

Ahora sigamos con África, para esto, regresemos al Atlas de Geografía del Mundo, pero ahora en la página 66. Nota cuales son las regiones naturales de este continente, por ejemplo, en la parte norte de África, que colinda con el Mar Mediterráneo, tenemos desierto, aquí está uno de los más famosos del mundo, el desierto del Sahara y una pequeña franja con clima mediterráneo, en la parte central del continente hay principalmente selvas, también hay selvas y desierto, esto se debe a que se encuentra en la región tropical del planeta, hace calor, hay humedad y un clima adecuado para que existan estas regiones con diversidad de plantas y animales.

Como puedes ver en la parte sur del continente, otra vez tenemos desiertos y altas montañas. Las regiones naturales de este continente son menos variadas que en Asia, pero también importantes.

En el desierto del Sahara, viven animales diversos como esta víbora cornuda del Sahara, mírala.

Esta serpiente se llama así por sus cuernos, es una de las especies más venenosas del planeta y habita especialmente en los desiertos.

Ahora observa este otro habitante del desierto.

Los dromedarios además de habitar en el desierto han sido domesticados y utilizados para el trabajo y transporte de las personas que viven en ese lugar.

Es un camello arábigo y tiene una joroba, mientras que los camellos poseen dos, además, los camellos son originarios de Asia central y los dromedarios de la península Arábiga.

Te invito a observar y poner mucha atención en este video que nos enseña sobre África, del segundo 0:38 al minuto 3:05 y del minuto 3:34 al 6:48

África y sus secretos.

Como pudiste ver, en África existe gran diversidad de regiones naturales y especies muy interesantes, espero hayas aprendido bastante sobre este continente.

Ahora pasemos a Oceanía, si me acompañas vamos a la página 67 de tu Atlas de Geografía del Mundo podrás observar las regiones naturales de este pequeño continente.

Aunque es un continente pequeño, tienen varias regiones naturales, ya habíamos dicho que Australia, que se encuentra en este continente y es un país megadiverso. En Oceanía podemos encontrar selva, sabana y estepas, una gran parte ocupada por desierto, algunos bosques, región mediterránea y zonas de alta montaña, sobre todo en Nueva Zelanda, donde vive una conocida mía, ella me mandó unas fotografías que tomó de un animalito muy curioso que vive allá.

Es un koala, es un marsupial y vive en los bosques de eucaliptos, podemos encontrarlos en Australia, el eucalipto es un árbol que crece en Australia y en otros lugares del mundo.

Aquí tenemos otro habitante de Oceanía.

Es un ornitorrinco, es el único mamífero que pone huevos en lugar de dar a luz a sus crías vivas, además tienen unas características muy peculiares, como su pico que asemeja a un ave, concretamente a un pato, pero también tiene extremidades que parecen aletas y cuerpo de mamífero, es una especie bella y excepcional, por cierto, también en peligro de extinción, al igual que el koala.

El día de hoy ha sido de mucho aprendizaje sobre Asia, África y Oceanía, para terminar, completaremos un esquema.

CONTINENTE REGIONES NATURALES FUENTES CONFIABLES Asia Desierto, selva y alta montaña, etc. Africa Selva, regiones mediterráneas, etc. Oceanía Selva, desierto, bosque, etc.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

