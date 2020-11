Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 30 de noviembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día lunes 30 de noviembre del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

¿Qué vimos hoy?

VALORES

En bienestar, podemos estar

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás aspectos importantes para el bienestar común y de todos lo que te rodean.

¿Qué hacemos?

Como puedes ver Adriana y María no llegaron a buenos acuerdos.

María es que estoy muy enojada y todo lo que se me ocurre, haría ese problema más grande.

¿Tú que haría para ayudarle a María a resolver esta situación?

Ella es toda oídos.

De pronto suena de nuevo su teléfono:

Lesly desde la Colonia Morelos, en la Ciudad de México.

Yo pienso que lo primero es calmarse y ya después decidir qué decirle al vecino.

Adriana: Tiene mucha razón. Respira profundo y así empiezas a volver a la calma.

Patricio de Matehuala nos dice: yo pienso que también piensen qué es lo que les molesta y si hay algo que hayan hecho mal para que el vecino sea grosero.

María: Bueno, sí. Mi tío no es especialmente amable. Voy a averiguar cómo fue ese diálogo.

Renata de Todos Santos, Baja California Sur, dice: le podrían decir al vecino que, aunque ponga la música en su casa, se escucha en todo el edificio y que necesita pensar en las demás personas.

María: Eso es lo que yo le quiero decir. Que, así como a él le gusta la música, mis tíos necesitan silencio y que debe tratarlos con respeto.

Adriana: María, quizás ya se te olvidó, pero aquí hemos hablado siempre de buscar nuestro bienestar. ¿Recuerdas?

María: Claro, pero este vecino no ayuda mucho a estar en bienestar.

Adriana: Pues sí, con frecuencia no nos damos cuenta de que molestamos a otras personas, cuando nosotros disfrutamos algo.

No creo que el vecino de tus tíos quiera hacer daño, simplemente puede estar disfrutando del volumen en que pone la música sin pensar en los demás. O quizás, necesita ese volumen por alguna razón que no sabemos, como que no escuche bien.

María: ¡Ohh, eso no se me había ocurrido!

Antes, de otra cosa, observa la historia de un niño llamado Pedro a quién le sucedió algo parecido a ti.

Kipatla (LSM) – Programa 12, Pedro y la mora.

¿Cómo crees que se siente Pedro al ser tratado de esa forma por Alex?

¿Cuál crees que sea la razón por la cual Alex actúa de esa forma hacia Pedro?

María: Pero yo pienso una cosa, Adri. Al vecino de mi tío le gusta mucho la música, probablemente escuchar música sea parte de su bienestar.

Adriana: Sí, y tiene derecho a escucharla, siempre y cuando no interfiera con el bienestar y la convivencia de las demás personas que viven en su edificio.

María: Ya voy entendiendo.

Adriana: Creo que el primer paso es el diálogo, compartiéndoles que el Bienestar es un derecho de todo ser humano y que podemos construirlo en las diferentes áreas de nuestra vida.

En este caso, tanto el vecino como Pedro están realizando actividades que les gustan. La diferencia es que lo que Pedro hace, que es bailar, no le afecta a nadie. En cambio, el volumen de la música del vecino sí afecta el bienestar de tus tíos.

Pero si Pedro viviera en un departamento y al bailar molestara a su vecino de abajo ¡sería exactamente lo mismo!

El problema no es que le guste la música o bailar, sino que no piense en las demás personas, ¿Cierto?

Qué importante es el bienestar de todas las personas que nos rodean para que haya bienestar también en uno como persona.

Flor de Benicia.

¿Qué es eso?

Es una flor que nos muestra las cosas que tiene cada persona en su vida.

¿Y cómo funciona?

Esta flor. Para lograr el bienestar, se requiere que las personas trabajemos en todos los aspectos que necesitamos:

En lo material que no son lujos o cosas muy costosas, sino tener lo mínimo para cubrir nuestras necesidades básicas y tener bienestar: un techo, comida, ropa.

También está lo profesional, que en edades pequeñas sería la escuela o las cosas que estamos aprendiendo.

Lo emocional -por ello, qué bueno que estás expresando cómo te sientes y qué cosas necesitas. Además, hay que cuidar en cómo expresarlas, si las dices de manera respetuosa y aclarando en qué te afecta, aumentas las posibilidades de ser escuchado.

También en lo físico cuidar que nuestro cuerpo esté sano, comer bien, hacer ejercicio.

O en lo social, poder convivir en armonía con otras personas o grupos de personas y poder desarrollar nuestros intereses y talentos como tú lo estás buscando.

Y algo muy importante, las demás personas tienen que entender que no pueden impedir que logremos todas y cada uno de estos aspectos, porque nos hacen daño.

Si es una flor, debemos cuidarla.

¡Exactamente! y la cuidamos cuando no permitimos el maltrato ni las injusticias. Otra forma de mostrarle a las personas que el Bienestar de las personas debe ser respetado, es solidarizándose de manera respetuosa ante una injusticia, ¿Qué tal si observas un ejemplo? ¿Me acompañas?

La dignidad: identidad humana.

¡Qué buena lección le dieron los alumnos de la secundaria a ese señor!

Le mostraron que no es correcto prohibir el goce del Bienestar a nadie y que estaba cometiendo una injusticia con ese niño.

Adriana: ¿Qué decidiste con la situación de tú tío?

María: Todo lo que hablamos hoy me hace saber que el vecino no está tratando con respeto la dignidad de mi tío Ramiro y él no vive en bienestar. Ante esa injusticia, creo que no me puedo quedar callada. Tengo que ir a hablar con él.

Adriana: Creo que, si escuchas a tu voz de fortaleza, podrás ser muy clara con él y explicarle cómo su bienestar no puede estar por encima del bienestar de sus vecinos.

María: Cuidando de hablar tranquilamente con él y averiguar sus motivos y tratando de lograr un acuerdo que beneficie a ambos.

Espero que me escuche y logremos un acuerdo.

Adriana: Invitamos a niños y niñas.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

ARTES

Un sueño con bocetos

¿Qué vamos a aprender?

Propondrás una idea en boceto para realizar una producción bidimensional a partir de lo que ya aprendiste en las clases de artes.

¿Qué hacemos?

El día de hoy tenemos un caso que resolver y tiene que ver con los sueños.

El alumno Arturo Herrera de la Escuela Francisco I. Madero, del Municipio de Nicolás Romero en el Estado de México, comenta que tuvo un sueño y quiere saber. ¿Cómo puede empezar a representarlo en una obra artística? Y mandó algunas ideas de su sueño que tendrán que buscar resolviendo algunas pistas. Ayudemos a Arturo a representar su sueño y busquemos las pistas. Este es un caso para el Equipo de Agentes de Arte de 3er grado de “Aprende en casa II”.

Demos paso a nuestra investigación.

Recuerden que algunos artistas se basaron en expresar el mundo de los sueños con el surrealismo, una corriente que invita a representarlos fuera de la realidad.

Conoceremos a la artista plástica Leonora Carrington, en el siguiente video titulado “Leonora Carrington, imaginación a todo galope”.

“Leonora Carrington, imaginación a todo galope”.

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/leonora-carrington-imaginacion-a-galope-fino

Leonora Carrington fue una artista plástica, que además de ser pintora y hacer escultura, también fue escritora.

Se basó en algunas culturas, en la mitología, la fantasía, la naturaleza y los sueños.

Siempre que quieran realizar un trabajo artístico, ya sea dibujo, pintura, mural e incluso una escultura, necesitan realizar un boceto.¿Qué es un boceto?

Para contestar la pregunta, observen la siguiente cápsula.

Cápsula “¿Qué es un boceto y cómo realizarlo?”

Para poder empezar a realizar cualquier producción es necesario partir de un boceto, un dibujo rápido con las características principales de lo que queremos realizar y no necesariamente tiene que estar terminado.

Existen pistas que podrían ayudar a resolver el caso, pon atención:

La primera pista habla acerca de una flor cuyos pétalos son el resultado de mezclar dos colores primarios, cuyo simbolismo es muy importante dentro de las tradiciones mexicanas.

Bien, busquemos la respuesta a esta pista para saber de qué se trata el sueño de Arturo, y para eso vamos a necesitar la ayuda de todas las niñas y niños que nos están viendo.

Para esta actividad requerirás 3 pinturas acrílicas de color amarillo, rojo y azul, pinceles, godete o tapaderitas y vaso con agua.

Actividad 1. “Mezclando colores”

Con pinturas de colores primarios realizarás mezclas obteniendo los colores secundarios (naranja, verde y morado).

¿Cuál de estas mezclas corresponderá al de la flor del sueño de Arturo?

A la flor de cempasúchil.

Recuerden que en alguna clase ya se había pintado una flor de cempasúchil usando técnica de acuarelas.

Realicen el boceto en una hoja blanca con lápiz, de la flor de cempasúchil como referencia de la pista encontrada.

Actividad 2: “Descubriendo el mensaje oculto”

Se escucha sonar el teléfono.

Agentes, felicidades por haber logrado descifrar la primera pista.

La segunda pista será un mensaje oculto, sólo que se traspapeló entre tantos documentos.

Su misión es encontrar el mensaje y descifrarlo.

Utilicen sus sentidos, primero el de la vista. Saca tu lupa para investigar.

Buscan en varias partes y al llegar a una mesa observan que hay varias hojas. Y descubren que en cada una de las hojas fue escrito el mensaje con alguna especie de tinta invisible.

En investigaciones pasadas el limón se usaba para dejar mensajes ocultos entre los camaradas del equipo y se revelaba pasando fuego por debajo, no lo hagan solos siempre busquen a un adulto para que les apoye.

Tomen nota de todo lo que descubran, busquen la vela y cerillos.

Prendan la vela y la pasan por debajo de cada hoja para descubrir el mensaje oculto.

¡Bien! El mensaje oculto que han descubierto es la imagen de Quetzalcóatl.

Actividad 3: “Dibujando a un mensajero oculto”.

Llama nuevamente por teléfono el jefe Monstrilio.

Muy bien ya tienen la segunda pista resuelta.

La última pista, se encuentra en el personaje principal de una leyenda maya.

Recuerden que tienen que realizar el boceto de ese personaje.

Observen el siguiente video titulado “La leyenda del colibrí (´x ts´unu´um).

La leyenda del ´x ts´unu´um (colibrí).

En la cultura Maya se narra una leyenda del nacimiento y misión del colibrí.

Los colibríes fueron los mensajeros de los deseos y pensamientos.

Fue creado a partir de una piedra de jade.

Realicen el boceto del colibrí que fue el personaje principal de la leyenda.

Tracen líneas del boceto formando el colibrí. Al terminar, peguen el boceto en su cuaderno.

Muestren los 3 bocetos realizados del sueño de Arturo.

Ya descubrieron a qué se refiere el sueño de Arturo.

Se escucha el sonido del teléfono.

Monstrilio:

Muy buen trabajo agentes, han resuelto de manera artística todas las pistas para conocer los elementos del sueño de Arturo.

Estén atentos por si hay más casos que resolver.

Monstrilio cuelga la llamada.

Los tres bocetos: La flor de cempasúchil, Quetzalcóatl y el colibrí, hacen alusión a nuestra cultura.

Se concluye que el sueño de Arturo tiene elementos característicos de las tradiciones y la mitología mexicana, como lo que pintaba la artista plástica Leonora Carrington.

“Caso resuelto”.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

CIENCIAS NATURALES

¿Qué es un carnívoro?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás e identificarás que es un carnívoro y ejemplos de los mismos.

¿Qué hacemos?

¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos que la mejor forma para entender a los animales es observándolos y que, como no podemos verlos en vivo, vamos a verlos en muchas fotos y videos?

Pues observa la siguiente imagen con muchos animales, vas a seguir desarrollando las habilidades para observarlos y vas a escribir en tu cuaderno tres cosas que predominan en ellos.

Lo primero que llama la atención, son la forma de los dientes, todos son puntiagudos, buenos son como nuestros colmillos, pero en su caso o son muy grandes o todos los dientes tienen forma de colmillo.

En el caso del ave, su pico es muy grande, aunque es una fotografía se puede ver que es muy fuerte y llama la atención que es curvo y tiene como un gancho en la punta.

Lo último serían las garras, algunas son enormes, como la del tigre.

Esas observaciones son las que necesitábamos, este grupo de animales tan distintos tienen características que les permiten alimentarse de algo en especial, ¿Qué te imaginas que come?

Tiene garras, dientes grandes y afilados, no creo que coman fruta o semillas. ¿Verdad?

¡Exactamente comen Carne! Observa con atención la siguiente explicación sobre los “animales carnívoros”.

A estos animales se les conoce como carnívoros, porque se alimentan de otros animales y estas características (los dientes y las garras) les permiten desgarrar la carne.

Para un animal carnívoro la carne es lo principal, y hay algunos que hacen de todo para conseguirla.

Hay diferentes tipos de animales carnívoros al momento de consumir la carne. Por ejemplo:

Por lo general estos animales requieren de un consumo casi exclusivo de carne para mantener una dieta rica en proteína y grasas, lo que se traduce para ellas en energía y salud.

Otros, como la hiena, son carroñeros.

Pueden ser las garras, picos o dientes filosos que ya mencionamos; hasta otros más elaborados como el camuflaje, los reflejos rápidos, una gran fuerza o venenos especiales.

Hay quienes usan la cacería como método de obtención de carne, mientras que otros recurren a métodos más elaborados, por ejemplo: el cangrejo mantis, quien se esconde en pequeñas cuevas y da un puñetazo al agua, tan potente, que aturde a su presa y la deja quieta para poder capturarla.

Están también los carnívoros en la clasificación de ‘insectívoros’ que son aquellos que comen insectos en su mayoría. Como por ejemplo el murciélago come insectos con abundancia en su dieta, ya que son muy ricos en proteínas. ¡El oso hormiguero usa su lengua para devorar cientos de hormigas en cada caza!

Para recordar lo aprendido, realiza el siguiente ejercicio en el cual vas a identificar a los animales carnívoros que conocemos.

Escribe en una hoja en tu cuaderno la palabra CARNÍVOROS, y después elabora una tabla que diga “SÍ” y “No”.

Tú tendrás que escribir los nombres de los animales, si son carnívoros o no. Pide apoyo a quien este contigo a que te diga nombres de animales e incluso los que aparecen en las imágenes de la clase. En el caso de los que se mencionen, sí son carnívoros deberás complementar tu respuesta con una característica de ese animal como: dientes afilados, garras, picos, desgarran el alimento, buenos reflejos, velocidad, fuerza, etc.

En la siguiente clase aprenderás sobre la forma de alimentarse de otro grupo.

Si te es posible, consulta otros libros. Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más, no olvides consultar tu libro de Ciencias Naturales, de 3º de primaria para saber más del tema o si tienes dudas, consulta a tu maestra o maestro de clase.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

LENGUAJE

Palabras que dan sentido

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás cómo utilizar el diccionario para sacarte de dudas cuando no conoces el significado de una palabra.

¿Qué hacemos?

¡Hagamos más! frases. ¿Te parece?

Ahora tenemos que buscar las palabras que te hicieron falta para entender mejor tu texto sobre las medidas de precaución sobre las enfermedades respiratorias.

Vamos a trabajar con el libro. Trabajemos juntos el índice.

Subrayemos algunas palabras que no entendemos.

Transmisible, invalidez, epidemiología e higiene.

Muy bien. Búscalas en el diccionario, para encontrar las palabras adecuadas para explicarlas. Recuerda que las palabras están en orden alfabético.

Transmisible:

Que hay enfermedades que se pueden transmitir.

Que son contagiosas. Muy bien. Colócala en tu cuaderno.

Tomemos la segunda palabra. Invalidez. ¿Te acuerdas que muchas palabras que empiezan con “in” quiere decir que “no”? Como incierto- que no es cierto- o inusual- que no es usual. A lo mejor aquí es lo mismo. Veamos:

Es decir que hablaremos sobre enfermedades que dejan sin la capacidad de hacer algo. Por ejemplo, yo sé que, si el sarampión no se cuida, puede dejarte sordo.

Es importante cuidarnos siempre. colócala en tu cuaderno también.

Siguiente palabra. Epidemiología, ¡está bien larga!

Pero. ¿Qué son epidemias?

¡Ah como la pandemia!

Busquemos cuál es la diferencia, o si son lo mismo.

¡Ah es una epidemia general!

Colócala también en tu cuaderno ¿Tienes otra?

Una última, que es muy importante porque nos sirve para atacar a todas esas malvadas enfermedades: Higiene. Veamos qué nos dice el diccionario.

¿O sea que solo con limpiarnos podemos evitar muchas de esas enfermedades transmisibles que te causan invalidez?

Exacto. Todos a lavarnos las manos y limpiar nuestra casa y nuestro cuarto.

¿Te diste cuenta cómo el diccionario nos ayudó muchísimo para entender de qué habla ese libro?

Es importante que siempre te queden claras las palabras que son clave en un texto, porque si no, puedes entender todo al revés.

Tener un diccionario a la mano es siempre importante. Puede ser como este en papel o también puedes buscar en internet.

Los glosarios también son muy útiles. Son como pequeños diccionarios especiales para el libro que estás consultando.

Esperamos te haya servido este ejercicio.

Puedes revisar los documentos que consultaste para elaborar tu folleto y seguir buscando palabras desconocidas en tu diccionario. Así conocerás cada vez más palabras para expresarse mejor siempre.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

