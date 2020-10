Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 30 de octubre

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy viernes 30 de octubre del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

¿Qué vimos hoy?

CIVISMO

Lo que respiro alimenta mi sistema respiratorio

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás sobre el Sistema Respiratorio y cómo cuidarte de alergias y enfermedades.

“Lo que respiro alimenta mi sistema respiratorio”

¿Qué hacemos?

El sistema respiratorio es el que se encarga de la respiración. De inhalar y exhalar.

Necesitamos respirar para introducir aire limpio a nuestro cuerpo y sacar el aire que ya utilizamos. Y el que ya utilizamos se convirtió en dióxido de carbono y ese no lo necesitamos. No, lo que necesitamos es oxígeno.

El sistema respiratorio está formado por:

La nariz.

La laringe

Faringe.

Tráquea.

Bronquios.

Pulmones.

El aire entra por la nariz, aunque a veces por la boca, pasa por la laringe y faringe y luego por la tráquea estas 3 partes se encuentran en el cuello de la tráquea, son dos tubos llamados bronquios y cada uno de ellos entra en los pulmones.

La respiración inicia por la nariz.

¿Los vellitos que tenemos en la nariz sirven para algo?

Claro que sirven, ellos son muy buenos amigos de los mocos y juntos filtran gérmenes y partículas de polvo o basura para que no entren a nuestro sistema y podamos expulsarlos al sonarnos la nariz.

Son protectores de los gérmenes que están en el ambiente o que llegan a cada persona al respirar gérmenes de partículas de saliva de una persona enferma.

¿Si alguien tose o estornuda o salpica saliva cuando habla puede contagiar si está enfermo?

Si. Si los gérmenes no se filtran adecuadamente podemos tener alguna infección conocidas como gripe, anginas o amigdalitis y bronquitis.

Entonces si te sientes mal mejor quédate en casita y cuídate.

Cuando los gérmenes llegan a tu cuerpo inmediatamente él, comienza a defenderse y tose y estornuda para tratar de expulsar la mayor cantidad de partículas que lo dañan y evitar que lleguen a partes más profundas como los pulmones.

¿Quieres ver como es el proceso de la respiración?

Son 3 momentos los que tiene la respiración.

La inspiración o inhalación que es cuando entra el aire que tiene el oxígeno que necesitamos para que los órganos funcionen adecuadamente.

El intercambio de gases. Los pulmones se inflan para que el aire llegue a los alvéolos. Ahí, el oxígeno del aire se absorbe y entra a la sangre, al mismo tiempo se recoge el bióxido de carbono, que es un gas que produce nuestro cuerpo después de utilizar el oxígeno.

La espiración o exhalación. Es cuando expulsamos el aire que ya utilizamos dentro de nuestro cuerpo, y que está cargado de bióxido de carbono.

Observa este video para que te quede más claro.

Sistema Respiratorio Humano

Sistema Respiratorio Humano

Qué tal si para investigar al respecto hacemos un poco de actividad física. Siente que pasa en su respiración, y regresando lo platicamos.

¡A moverte!

El ratón

¡A moverte!

El ratón

La contaminación en el aire es muy dañina para nuestro cuerpo, todas esas partículas pequeñas se quedan flotando en el aire, estas se encuentran en el humo del escape de un camión, en una chimenea, o fogón, en el cigarro de alguna persona. Generalmente estas partículas contaminantes se quedan en el aire sin que podamos verlas por ejemplo los gases que salen de los olores de algunas fábricas, tiraderos de basura al aire libre, los desechos de los perros en la vía pública que en este caso se pulverizan y flotan en el aire, el polvo que se genera en casa, químicos de algunos productos en aerosol que utilizamos constantemente o esporas del moho que se forma en lugares muy húmedos.

Puedes cuidarte evitando estar en lugares con personas que fuman, lugares con olores muy fuertes, evitar inhalar el aerosol que usan para peinarse, pegamentos, insecticidas, aromatizantes, productos que contengan químicos.

ARTES

Pintemos las tradiciones de colores

¿Qué vamos a aprender?

Hoy vas a observar y conocer cómo el cuerpo puede ser utilizado como un lienzo para pintar y convertirse en una obra de arte.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Observa el siguiente video que muestra cómo el cuerpo humano ha sido la inspiración para crear diversas obras de arte, entre ellas el Body Paint.

El cuerpo humano en la imagen artística Ve hasta el minuto 3:16.

https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/detalle-recurso/999

Has observado cómo el cuerpo es utilizado como forma de expresión y representación artística. Eso es el Body Paint

Realiza una investigación sobre el Body paint, considerando las siguientes preguntas:

¿Qué es el Body Paint?

¿Qué materiales se utilizan para este tipo de trabajo?

¿Qué diferencia existe entre el Body Paint y el Face Paint?

Escribe la información que hayas encontrado en tu cuaderno, incluyendo tu opinión sobre este tipo de expresión artística.

Investiga el significado de la ofrenda y de algunos elementos que no pueden faltar en las ofrendas como:

Agua

Sal

Velas y veladoras

Copal e Incienso

Flores

Petate

Pan

Escribe la información que hayas encontrado en tu cuaderno, incluyendo cómo se celebra esta tradición en tu comunidad.

Coloca una ofrenda en tu casa. Recuerda lo que acabas de investigar y que no debe falta en una ofrenda. Puedes utilizar los siguientes materiales o lo que tengas en casa:

Flores de cempazúchitl flores de terciopelo. Velas Dulce de calabaza Petate Copal Pan de muerto Papel picado Sal Vaso de agua Frutas Dulces de azúcar Semillas Mantel

Pide a tu familia que participen en la colocación de la ofrenda.

En el programa de hoy aprendiste más acerca del Body Paint, como un arte tridimensional.

También conociste el significado de la ofrenda de día muertos, la cual forma parte de una de las tradiciones mexicanas más importantes.

LENGUAJE

La monografía

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a aprender sobre las monografías.

Si hablas náhuatl, en esta sesión podrás practicarlo. Y si no lo hablas, podrás conocer un poco de esta lengua indígena.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente historia que cuenta un maestro que habla náhuatl. Se llama La dama de la Cascada y fue publicada por “La voz de Michoacán”, periódico ubicado en la capital del estado, Morelia.

Esta leyenda sucede en Contepec, un municipio del estado de Michoacán. A través de esta clase de narraciones, se puede valorar la riqueza cultural de los pueblos indígenas.

La Dama de la Cascada

Se narra que, en Tuxtepec, en la cascada de El Salto, en el municipio de Contepec, un grupo de jóvenes entusiasmados fueron a nadar.

Aunque ya sabían del riesgo que podían correr, decidieron retar al destino.

Se encontraban deleitándose de las plácidas aguas, a horas avanzadas, por cierto, bajo una preciosa luna llena, cuando repentinamente alcanzaron a ver a una mujer ataviada con una túnica blanca.

La fémina era muy hermosa, su extensa cabellera de un color negro como ala de cuervo, le descendía más abajo de la cintura.

Su piel era excepcionalmente blanca, casi igual que su vestido.

La mujer flotaba, por el borde del río donde se localizaba la cascada; iba sollozando lastimosa y dolorosamente. Al contemplarla, los jóvenes se percataron de que iba aproximándose a ellos, se alegraron, ya que consideraron que la mujer iba a nadar y así podrían observar lo que consideraban precioso.

No obstante, al irse aproximando todos percibieron un pavoroso escalofrío y la sensación de que los pelos se les ponían de punta. Inmediatamente, todos salieron del agua y echaron a correr, escapando del horrible chillido que despedía la fantasmal mujer de blanco.

Al siguiente día, la totalidad de los osados jóvenes se enfermaron, no podían tragar bocado, no podían lograr el sueño y cuando lo alcanzaban experimentaban horrendas pesadillas. Una de las progenitoras de los espantados, angustiada por ver a su hijo tan asustado, resolvió ir con una curandera.

Supieron las demás mamás y reunieron a todos los jóvenes y la curandera se dedicó a realizarles una “limpia” con hierbas especiales.

Por fortuna, todos se pudieron curar del susto, y más nunca retornaron a la cascada en la cual se les había mostrado la mujer: In sihual iyaxka tsikuinial

Muijtua pampa in lajtoli panok pin kaltikpan Tuxtepec pin tsikuinial iyaxka atepelajtokan contepec, munichikuje miak telpokajmes uan yauijki maltiji kapakilisli.

Niman kimatiluaya pampa len kipanoskia uan mayojki yauijki yihuanti yahuiji.

Kiman maltiluya ka kaltsintli sesektik uan ya kalayua kinami mistontatay amo kichihuaje len, kiman kajsije kitaje kiname se sihual mulakentihualaya ka tsutsumajli istajkil.

In sihual nisiaya kualtichin, itelahuak itson kataya liltik kiname istakapal se kakalotik, itson kimakaya pa ixiktli.

Ikuilaxli niseaya istajkil kinami iyapali ilakin.

In sihual nijnimiaya panial, itenko in al kapa kataya in tsikuinial. Chokaya tikijtoskia kakokolisli.

Niman kitaji in telpokajmes pampa yahuiya kapik yihuanti, muistokaje pampa lamatije pampa yahuiya malti ka yihuanti, uan yahuiluaya kitalo kichi kualtichin kataya. Kiman ajsitiaya pehuaji sijsikuije uan pehuaji mumajtiji mukitsaji itojmiyo uan ikuilaxli yuyukaya. San niman, kisaje iyaxka al uan pehuaji mulaluje nakatil kikajkahuajtiaji in chokalisli kalia kichihuaya in istajkil sihual timajkil.

Okse tonali mochin in telpokajmes mukokoji, amo uil lakualuaya, amo uil kochiluaya uan kiman kochiluaya lajtimikiluaya titskuino.

Inantsi se telpokal amo kimatiaya len kichiskia pampa kitaya ixol kinami kataya, kitemok se sihual kalia lapajtini.

Kimatiji inoksekin nantsitsian, kinhuikaje ixolomes ka in sihual pakinpajtiskia, in sihual kinpopochuik ka sakal uan oksekin poxajkijmes.

Chikuali pajtiji in telpokajmes ka in majtilisli, amo mukuipaje yahuije maltiji pin tsikuinial kapa kitaje in sihuamajtil.

Lo que acabas de leer es una leyenda que trata sobre fantasmas.

Lo más importante al momento de escribir una monografía es elegir un tema. Mientras más específico sea ese tema, mejor. Por ejemplo, si quieres hablar de los fantasmas, para definir mejor tu investigación, en lugar de hablar sobre todos los fantasmas del mundo, puedes enfocarte sólo en las leyendas sobrenaturales de la cultura náhuatl, ¿qué te parece esa idea? De ese modo, te será más fácil reunir la información que necesitarás para elaborar tu monografía.

Lee la siguiente información sobre las características de la monografía.

La palabra monografía está compuesta por dos vocablos latinos Monos, que significa uno y graphos, que significa escritura. “Escribir sobre un solo tema”.

Para poder hacer una monografía, se necesita hacer previamente un trabajo de investigación. Kiman kinekis muchias se tenehualisli, muneki se tekipanolisli kalajlanilisli. Kaki kimati

Para empezar a elaborar la monografía tienes que formular algunas preguntas sobre el tema, como las siguientes:

¿Dónde se ubica el grupo indígena? ¿Cómo es su población? ¿Cuál es su riqueza natural? ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica ¿Cuál es su riqueza cultural? ¿Kapa yulia in masehualijme? ¿Kinami michi ikaltikpan? ¿Kalia iyulilisli? ¿Kalia in tekijme kalia tekipanoa? ¿Kalia imiaktilisli masehualijmis?

Lee con atención los pasos a seguir para poder elaborar una monografía clara y ordenada.

Delimita tu tema, por ejemplo: ¡Los fantasmas en las leyendas de la cultura náhuatl!

Recolecta información, en libros, revistas, periódicos o internet.

Anota en una libreta la información que te parezca más relevante. Procura ser concreto y redactar con tus propias palabras las ideas centrales.

Organiza muy bien la información para no mezclar datos que no se relacionan entre sí. Puedes elaborar un mapa conceptual para definir qué datos utilizarás y qué subtemas abordarás.

Por ejemplo, esta podría ser el inicio de tu monografía de fantasmas:

“En todas las culturas del mundo existen relatos terroríficos que hablan sobre fantasmas. La cultura náhuatl no es la excepción, como lo demuestra el relato llamado La dama de la cascada. En esta leyenda, tres jóvenes que querían pasar un día divertido cerca de una cascada, se topan con una escalofriante aparición…”

Como puedes ver, al inicio, se menciona que se centrará en los fantasmas que aparecen en las leyendas pertenecientes a la cultura náhuatl. Después, se relata la historia de La dama de la cascada. Después pueden describirse ciertas creencias que se tienen en algunas comunidades y las formas en las que las personas que les temen a los aparecidos se protegen.

Todas las monografías deben contar con los siguientes elementos:

Una portada en la que aparece el nombre de la monografía y el autor.

Una introducción en la que se explica, de manera general, el tema que se abordará.

Un desarrollo, en el que se detallará la información que se recopiló.

Las conclusiones, en las que el autor puede dar una opinión basada en los datos objetivos de su investigación.

Una bibliografía.

VALORES

¿Sentimos lo mismo?

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión anterior reflexionaste y aprendiste sobre la Empatía, que te ayuda a ponerte en el lugar de los demás y ver cómo tus acciones les afectan o benefician.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención el siguiente diálogo entre los personajes Ale y Aníbal El diálogo se da cuando los dos llegan a su lugar de trabajo.

ALE: Cuando iba a salir de casa, vi que dos llantas de mi bicicleta estaban ponchadas. Como no me daba tiempo tomé el auto y me vine manejando. La verdad me gusta ser ecológica y evitar todo lo que contamina, y además no me siento en confianza al conducir en la ciudad. Pero necesitaba llegar a tiempo y me aventuré.

ANÍBAL: ¿Y por qué no sientes confianza al conducir?

ALE: ¿En esta ciudad? Es un caos. Los conductores, ciclistas y hasta peatones, hacen lo que quieren, no respetan las señales.

ANÍBAL: ¿Y si vienes en auto, por qué llegaste tarde?

ALE: Tuve que dar algunas vueltas antes de poder entrar al trabajo, pues estaba atrapada en el tráfico y antes de llegar al edificio, casi atropello a un ciclista que se me atravesó.

ANÍBAL: Espera, ¿de qué color es el auto que manejabas?

ALE: Rojo, ¿por?… No me digas que tú…

ANÍBAL: ¡Casi me atropellas!

ALE: ¡Te me atravesaste!

(Ambos se miran un tanto enojados y extrañados, pues ahora estaban en el lugar del otro.), (Se preguntan uno al otro, en un tono alto, al mismo tiempo)

ALE: ¿Por qué no avisaste que saldrías del carril?

ANÍBAL: ¿Por qué ibas tan rápido?

ALE: ¿Por qué no respetas el carril de coches?

ANÍBAL: ¿Por qué ibas tan cerca del carril de bicicletas?

ALE: Antes de que esto se salga de control creo que aquí hay un conflicto y así no se arreglan las cosas, todo se soluciona con un debate, y veremos que sucede. Ahí me podrás dar tus argumentos para poder entender ¿qué fue lo que pasó?

ANÍBAL: Estoy de acuerdo, veremos quién tiene la razón y ahí nos arreglamos, ¿les parece que lo hagamos junto con ustedes en casa les parece que hagamos dos equipos?

Ahora lee con atención los argumentos que da cada personaje:

ALE: Pues estando al volante me di cuenta de que no es fácil ser conductora. Aníbal se salió del carril confinado para ciclistas, y eso me hizo sentir mucho miedo, pensé que iba a atropellarlo ¿qué tienes que decir al respecto?

ANÍBAL: Pues yo me di cuenta de que no es fácil ser ciclista, tenemos muy poco espacio para maniobrar cuando alguien se atraviesa de repente. Eso me hace sentir desconfianza cuando los carros pasan muy cerca de nosotros.

ALE: No creo que hayas sentido eso, te viste muy atrevido al hacerlo. Pero déjame decirte que tu pudiste frenar para evitar pegarme con tu bicicleta, estuviste a punto de ocasionar un accidente más grave, me hiciste enojar con esa acción.

ANÍBAL: Acepto que no es algo que haría todo el tiempo pero estaba en riesgo una persona y no quería hacerle daño, además lo que no sabes, es que había una coladera justo en la ciclovía por esa razón no me quedó de otra.

ALE: Viéndolo bien creo que ahora estoy entendiendo lo que me dijiste la vez pasada que las personas que manejan tienen que ir muy concentradas para hacer estas maniobras en el volante.

ANÍBAL: Sí, entiendo también lo que me dijiste con respecto a los ciclistas, para ustedes tampoco es fácil y más porque tienen a veces un espacio muy reducido para esquivar cualquier cosa que se atraviese.

ALE: Me parece que ambos tuvimos acciones que nos ayudaron mutuamente, es bueno saber que pudiste entender mi punto de vista y yo el tuyo; con respecto a los que usan vehículos tienen que ser muy hábiles y venir muy concentrados para evitar accidentes.

Cómo pudiste ver en esta situación de Ale y Aníbal, el poder escucharse mutuamente, sirvió para entenderse y saber que pueden expresar lo que están sintiendo.

Lee con atención la siguiente información sobre el pueblo mágico de Tlalpujahua.

Puedes ver el siguiente video si quieres conocer este lindo pueblo mágico.

Viajar para contar – Tlalpujahua, Michoacán (13/08/2015)

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

MATEMÁTICAS

¿Qué vamos a aprender?

En la clase anterior aprendiste algunas características de los triángulos según la longitud de sus lados. En esta sesión vas a enriquecer ese conocimiento estudiando una característica más que pueden presentar estas figuras, y es el número de ejes de simetría que puedes identificar en ellos.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades:

Identifica los ejes de simetría del siguiente triángulo.

¿Cuántos ejes de simetría se pueden trazar en el siguiente triángulo?

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Como ves es un triángulo equilátero. Recuerda que una de sus características es que todos sus lados tienen la misma longitud:

Tienes que identificar una línea que divida a la figura en dos partes simétricas, por lo que no puedes trazar esa línea en cualquier lugar sobre la figura. Ve algunas opciones:

Traza una primera línea entre el centro de la base y el vértice opuesto. Tendrías este resultado:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Como puedes observar, la línea divide al triángulo en 2 partes iguales y simétricas, por lo tanto, la línea marcada es un eje de simetría.

Pero no es el único lado que puedes emplear para trazar. Considerando que son tres lados iguales, puedes, en cada uno, trazar un eje que vaya desde la mitad de cada lado hacia el vértice opuesto, obteniendo los siguientes resultados:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Si trazaras cualquier otra línea sobre la figura, aun cuando pudieran ser parecidas a las que ya identificaste, ninguna de ellas te permitiría identificar partes simétricas:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Por lo que puedes concluir que otra característica del triángulo equilátero es que tiene 3 ejes de simetría.

Identifica los ejes de simetría del siguiente triángulo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Recuerda que el triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y uno distinto.

Traza una primera línea entre el centro de la base y el vértice opuesto, obteniendo este resultado:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Como puedes observar, a ambos lados de la línea se tienen partes iguales porque tienen la misma forma. Y también simétricas por la distancia a la que cada parte se encuentra con relación a la línea trazada. Por lo tanto, se identifica un primer eje de simetría.

Si sigues el mismo principio de trazo en los 2 lados restantes, es decir desde la mitad de cada lado hacia el vértice opuesto, obtienes lo siguiente:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Si observas con atención, ninguna de las líneas trazadas en ambos casos permite dividir el triángulo en partes iguales y simétricas, por lo que se puede concluir que en el triángulo isósceles solamente se puede identificar 1 eje de simetría.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

