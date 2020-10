Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 30 de octubre

Compartir esta publicación













Hoy viernes 30 de octubre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

VALORES

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a comparar razones y sentimientos en situaciones de desacuerdo y como se puede llegar a un punto donde ambas partes queden satisfechas con el resultado.

¿Qué hacemos?

Necesito que pongas atención. Respira profundo antes de contestar, me gustaría que me digas que ves en la siguiente imagen.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Una señora elegante, de perfil.

La cara de una persona mayor.

Nuestro punto de vista depende mucho de lo que percibimos, y de cómo lo interpreta nuestro cerebro.

Otro ejemplo:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Como ves este vaso de agua, lo ves medio lleno o medio vacío.

Estamos conscientes que nuestro cerebro interpreta lo que percibimos dependiendo de nuestras experiencias pasadas y de nuestros sentimientos, podemos aplicar la escucha atenta para entender bien los dos lados de la moneda.

Es cuando en una situación de conflicto observamos diferentes puntos de vista, necesidades e intereses distintos o contrarios a los propios. Esto involucra dos elementos: La razón y la emoción, ¿Sabes diferenciar entre ellos?

La razón es lo que pensamos y la emoción lo que sentimos.

La razón es nuestra capacidad para reflexionar, obtener conclusiones o formar juicios, en efecto, es una cosa más intelectual.

La emoción son los sentimientos que alguna situación despierta en nosotros mismos o en los demás, es cómo nos sentimos.

Durante un conflicto, usualmente la razón y la emoción van involucradas, y es muy útil saber diferenciar entre una y la otra.

INGLÉS

Cómo me veo y qué puedo hacer

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a describir la apariencia física propia.

¿Qué hacemos?

A continuación te presentamos información y algunas actividades que te ayudarán a describir la apariencia física propia y de otras personas.

Hello girls and boys. Hola niñas y niños.

Bienvenidas y bienvenidos al programa de Lengua Extranjera Ingles.

Hoy tendremos otra clase increíble y única, como tú.

En la clase de hoy vamos a explorar más características y cualidades para describirnos de manera más detallada.

El material que vamos a necesitar es Notebook and pencil (lápliz y cuaderno).

¿Te parece que repasemos algunos de los adjetivos de la clase pasada?

Realizarás un repaso con las imágenes que se utilizaron en la clase anterior para describir adjetivos: Tipo de cara, labios, nariz, cabello, barba, tez, etc.

Ahora describamos a esta persona.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Hoy vamos a repasar algunas cosas que vimos la clase pasada y a complementarlas.

Vamos a agregar más posibilidades y descripciones, alto, bajo, delgado, llenito, joven, viejo, cabello chino, lacio, negro, café, gris, corto y largo.

Empecemos por estos 3 ejemplos, anota en tu cuaderno.

I am tall (Soy alto/a).

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

He is chubby (Él es llenito).

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

She is thin (Ella es delgada).

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Cuando se trata de “mi” utilizo “am” cuando se trata de un tercero como ella o él tengo que utilizar “is”.

Vamos con otros ejemplos, anota en tu cuaderno.

I have a small nose. – Tengo una nariz pequeña.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

He has short and curly hair. – Él tiene cabello corto y rizado.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

She has long and straight hair. – Ella tiene cabello largo y lacio.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

¿Te diste cuenta de que utilizamos dos versiones?

Very good! ¡Muy bien! utilizamos “have” cuando hablamos acerca de nosotros y utilizamos “has” cuando nos referimos a ella o él.

Esto que acabamos de explorar nos recuerda algo que ya habíamos visto en otras clases con el verbo “Can”.

Es justamente el complemento que nos hace falta para la clase de hoy.

I can run. – Yo puedo correr.

He can jump. – Él puede brincar.

She can sing. – Ella puede cantar.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

LENGUAJE

Y tú, ¿sabes cómo elaborar un resumen?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás cómo realizar síntesis y resúmenes integrando información de fuentes orales y escritas.

¿Qué hacemos?

El día de hoy aprenderemos acerca de cómo realizar síntesis y resúmenes propios.

Eso es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, el otro día estaba platicándole a mi hermana que vi una película muy bonita en la pantalla gigante que pusieron en la plaza central de nuestro pueblo. Mi hermana se durmió a la mitad de mi descripción y cuando se despertó me dijo: “Es que hablas mucho y te tardas en llegar a la parte interesante” pero yo creo que cada detallito es importante.

La película se llamaba “Edelmira, la vaca cantora” te voy a contar de qué se trata, pero no te vayas a dormir.

“Una vaca iba caminando por el cerro, el viento soplaba violentamente, a la vaca se le sacudía la cola y los cachetes se le inflaban porque el aire le entraba por la boca. La pobre vaca, que se llamaba Edelmira, mugía desesperada, porque no podía avanzar. El viento se lo impedía, pasó volando un zanate, al que también le costaba mucho aletear. Y una ardilla, que quería saltar de un árbol a otro, no lograba moverse, el viento la obligaba a permanecer en la rama que se sacudía violentamente”.

¡Perdón! es que te tardas mucho en llegar a la parte interesante, como te lo dijo tu hermana.

¿No es importante el viento, el zanate, la ardilla, las ramas de los árboles que se sacuden como si estuvieran espantando moscas?

En la película, todos esos detalles son importantes, pero en el resumen, debes describir los sucesos principales, ¿Qué le pasa a la vaca?

Se encuentra una cueva y se refugia.

¿Y después?

Empieza a mugir, el eco de la cueva hace que sus mugidos se escuchen como una bella voz humana. Una señora de la ciudad estaba de vacaciones y acampó en el cerro, al escuchar ese sonido melodioso se sintió cautivada, grabó los mugidos y los transmitió en su programa de radio, un campesino se dio cuenta de que la voz de la vaca se hizo famosa, se roba a Edelmira para ganar dinero con ella. La pequeña niña que era la propietaria de Edelmira la busca por todos lados, al final, el amor triunfa por encima del dinero.

Ese es un verdadero resumen, ¿Te diste cuenta de la diferencia?

Precisamente sobre eso será la clase de hoy, ¿Cómo es y cómo se hace un resumen?

El resumen.

MATEMÁTICAS

Miles y miles de años

¿Qué vamos a aprender?

Hoy conocimos y comprendimos diferentes unidades y periodos para medir el tiempo.

¿Qué hacemos?

Estaba leyendo un libro acerca de los dinosaurios, y encontré que vivieron hace más de 205 millones de años, ¡Imagínense!

Eso fue hace muchísimo, no existían los humanos en ese tiempo.

Hace cuánto tiempo vivieron los primeros dinosaurios, es una unidad de medida, empleada en periodos de tiempo muy extensos, se abrevia Ma, que quiere decir millones de años.

(Ma = Millones de años)

La clase pasada vimos unidades de tiempo y la más grande fue el milenio, que eran 1,000 años, pero si existen los Ma. ¡Eso quiere decir que es una medida más grande!

Podemos ver algunos ejemplos, en esta tabla se explican los periodos en los que se divide la historia de la Tierra desde el punto de vista geológico y paleontológico.

Eón hadeico o hádico. Desde que inicio la Tierra hasta hace 4,000 Ma Eón arcaico. Desde hace 4,000 Ma hasta hace 2,500 Ma Eón proterozoico. Desde hace 2,500 Ma hasta hace 542 Ma Eón fanerozoico. Se extiende hasta la actualidad.

Los eones, también podemos referirnos a eras geológicas; por ejemplo, la unidad del eón fanerozoico se divide en tres eras geológicas; paleozoica, desde 542 Ma hasta 251 Ma; mesozoica, desde 251 Ma hasta 65.5 Ma; y cenozoica desde 65.5 Ma a la actualidad.

Nuestra era comenzó desde hace 65,5 Ma, es decir, la cenozoica.

Dependiendo de la circunstancia, podemos utilizar diferentes unidades para medir el tiempo, son día, año, lustro, siglo, Ma, etcétera.

Vamos a ver unos ejemplos:

El planeta Tierra tiene una edad aproximada de 4 500 Ma.

La civilización china existe desde hace aproximadamente 10,000 mil años. En nuestros tiempos modernos se han registrado casos de seres humanos que logran vivir hasta un siglo. Nuestro planeta Tierra, tarda en dar la vuelta al Sol 365 días.

Para seguir hablando de años, tengo más información “El primer sistema de video juegos se presentó en el año 1971, era un video juego que hacía referencia al espacio, en la década de los años 80 comenzaron a surgir salas de video juegos; pero la revolución de los video juegos en 3D se dio entre los años de 1990 y 1999”.

SALUD E HIGIENE

Oxigeno mi cuerpo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a promover acciones para reducir la propagación de enfermedades transmisibles, al identificar los factores de riesgo y protectores de la salud, en los entornos familiar, escolar y comunitario.

¿Qué hacemos?

A continuación te presentamos información y algunas actividades que te ayudarán a cuidar el sistema respiratorio y prevenir las enfermedades y alergias.

Información importante:

¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo te sientes? Escríbelo en tu diario de Vida Saludable.

Hoy vamos a compartir contigo “El sistema respiratorio”

¿Qué te imaginas cuando decimos sistema respiratorio? Escribe en tu cuaderno una lluvia de ideas.

El sistema respiratorio junto con los pulmones nos permiten respirar. Permite la entrada de oxígeno en nuestro cuerpo cuando inhalamos.

El sistema respiratorio permite que el oxígeno presente en el aire entre en el cuerpo y que el cuerpo se deshaga del dióxido de carbono al exhalar.

¿Sabes qué partes le componen?

Fosas nasales.

La boca y la garganta.

Faringe, laringe y cuerdas vocales.

La tráquea que se divide en dos, los bronquios que llegan a los pulmones y se ramifican en alvéolos.

Para ello te vamos a compartir cuáles son las enfermedades que pueden presentarse en el sistema respiratorio.

Rinitis. Irritación-inflamación de las mucosas de la nariz.

Catarro. Inflamación de las vías respiratorias altas de la garganta.

Faringitis. Irritación-inflamación de la faringe.

Puede producir fiebre y picazón en la garganta. Laringitis. Irritación e inflamación de la laringe.

Puede producir afonía es decir dificultad para hablar. Bronquitis.

Inflamación de los bronquios. Puede producir tos y fiebre. Neumonía.

Inflamación del pulmón o alguna de sus partes. Produce fiebre y mala ventilación. Es peligrosa.

Sigamos, en esta temporada de frío una de las enfermedades más comunes es la influenza.

¿Pero qué es esa enfermedad? ¿Cómo se contagia? ¿Qué síntomas presenta?

Para eso te invitamos a ver el siguiente video:

Influenza estacional

Observa el siguiente video.

Tabaquismo

Recuerda en casa cuidar de tu sistema respiratorio, come sano y a tus horas, bebe abundantes líquidos sin azúcar agregada de preferencia agua simple potable, duerme las horas adecuadas y por supuesto has ejercicio. Consume vitaminas A y C y todo esto te permitirá llevar una Vida Saludable.

