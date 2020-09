Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 30 de septiembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy miércoles 30 de septiembre del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

El programa Aprende en Casa de hoy miércoles 30 de septiembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día de hoy.

Alumnos de primero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO:

Reconocerás las distintas partes de tu cuerpo y practicarás hábitos de higiene y alimentación para cuidar tu salud.

Identificarás las múltiples posibilidades de lo que puedes hacer con las partes de tu cuerpo. Y te percatarás que no hay nadie igual a ti.

ACTIVIDAD

Para esta sesión necesitarás el siguiente material:

• Lápices de colores

• Lápiz

• Tu libro de texto

• ¡Mucha energía!

Observa la página 20 de tu libro de texto Conocimiento del Medio, si por alguna razón no tienes tu libro contigo, no te preocupes, puedes consultarlo en la siguiente página:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm

Observa atentamente a los niños del dibujo ¿En que se parecen? ¿Crees que todos son iguales?

Todas las personas tenemos las mismas partes del cuerpo, no somos iguales, porque tenemos características particulares. También tenemos gustos diferentes, formas de pensar diferente, comemos diferentes cosas, y aunque todos podemos hacer lo mismo con nuestro cuerpo, también somos diferentes porque preferimos ciertas cosas, a algunos les gusta jugar con la pelota o correr, a otros sentarse a jugar un juego de mesa, o todos pueden comer zanahorias, pero no a todos les gusta, todos pueden usar las manos para cocinar, pero a muchos no les gusta hacerlo y prefieren leer un libro.

Vamos a ver el siguiente video, escucha con atención lo que dicen los personajes:

1. Convive en armonía y respeto

Respetar las diferencias nos permite convivir. Como dice Nora y Alan las diferencias nos hacen únicos. Te propongo que, al terminar la clase, dibujes o escribas en tu cuaderno algunas de tus preferencias. Por ejemplo: tú comida, favorita, tu deporte favorito, escribe algo que disfrutes mucho, la ropa que prefieres, el peinado que más te gusta, Puedes escribir o dibujar todo lo que quieras de ti.

En tus preferencias puedes escribir cosas como, por ejemplo:

• Cabello largo o corto

• Comida favorita

• Deporte favorito

• ¿Te gusta bailar?

• ¿Sabes nadar?

• ¿Prefieres usar falda o pantalón?

• Color de piel

• Juego favorito

Recuerda que tú eres especial y único. Comenta tus respuestas con tu familia.

Para identificar las características que compartas con otros cómo las partes de tu cuerpo, jugarás a “Simón dice”, el juego es así:

Quien inicia el juego debe decir: Simón dice… y después da una indicación relacionada con alguna parte de nuestro cuerpo y todos siguen esa indicación mientras la repiten. Después otro integrante da otra indicación y el resto la sigue, pero antes debe decir y hacer la primera indicación y después, decir y hacer la que se agregó y así, vamos a ver si podemos seguir varias indicaciones sin equivocarnos.

Pueden mencionar diferentes indicaciones, agregando que toquen una parte de su cuerpo, espalda, pierna, tobillos, cuello, oreja y tobillo al mismo tiempo; o también dar saltos o giros

Es momento de trabajar con tu libro, busca la página 163 en la sección recortable, pide el apoyo de tu acompañante para recortarlo y armarlo. Guárdalos para que cuando regreses a clases se lo muestres a tu maestra o maestro.

Hoy aprendiste sobre las características que te hacen sentir único y diferente, también aprendiste sobre las partes de tu cuerpo.

El Reto de Hoy:

Para el reto de hoy necesitaras el siguiente material:

• Hojas de periódico.

• Pegamento o cinta adhesiva.

• Tijeras.

• Plumones.

• 2 siluetas de papel.

Pega varias hojas de periódico, las suficientes para que quepas acostado sobre ellas, dibuja tu silueta para después recortarla, ya que tengas tu silueta, escribe el nombre de cada parte del cuerpo. No olvides que puedes pedir la ayuda de un adulto.

MATEMÁTICAS: ¿Avión en la mesa?

Identificarás la cantidad de objetos que completa la decena, a partir de una cantidad dada, menor que 10. Necesitarás tu cuaderno, tus lápices de colores y tu material contable.

ACTIVIDAD

Observa el siguiente caso para ayudar a María a resolver su problema:

“María está juntando botellas de agua para reciclar ella quiere reunir 10 botellas y solo tiene 6 pero no sabe cuántas más debe reunir”

Una forma de solucionar este problema es dibujando las botellas que tiene María y después dibujar las botellas faltantes hasta llegar a 10.

Otra forma es que podrías apoyarte con tus deditos de la mano. Por ejemplo:

Tienes 6 botellas, las imaginas en tu cabeza y sigues contado hasta que llegues al diez, son 7, 8, 9, 10 (vas subiendo tus dedos mientras cuentas hasta llegar a 10 y muestras sus cuatro dedos arriba.

La siguiente actividad que realizarás será jugar al Avioncito, ¿Recuerdas que la semana pasada lo jugaste? Pero ahora lo jugaras en la mesa y los números los harás con puntos como los de los dados.

Cómo puedes observar, cada casilla lleva puntos y no números.

La primera casilla lleva en un punto, la segunda casilla lleva 2 puntos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez puntos, según la casilla que le corresponde

Ten a la mano tu material contable y sigue las siguientes instrucciones:

1. Tomen 1 pieza de tu material contable

2. Lanza la ficha en el avión, procura que caiga dentro de una casilla, si no cae vuelve a intentarlo hasta que caiga dentro, te recomiendo no la lances tan fuerte, para que no se te pierdan, ahora que ya cayó en alguna casilla, cuenta el número de puntos que obtuviste, escríbelo en tu cuaderno. Puede ser por medio de puntos o con número.

Por ejemplo, si tu ficha cayera en el cuadro correspondiente a 5, ¿Cuánto te faltaría para llegar a 10?

Realiza la siguiente actividad, con ayuda de tu acompañante, busca en tu casa dos cajas o dos contenedores, también necesitarás tus 10 taparroscas.

En uno de los contenedores vas a poner el número de fichas que tú quieras y el resto de las fichas colócalas en la otra caja o contenedor. Por ejemplo, si en la primera caja pones 3 fichas, ¿cuantas fichas quedarán en la otra?

Tienes 3 taparroscas en un recipiente, mete las fichas y sigue contando hasta que te dé 10; cuentas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuenta las fichas que tienes en el recipiente 2, se cuenta una a una las fichas llegando a 7.

Repite, pero ahora mete otro número de fichas. Realiza varias veces la actividad, para que te sea más sencillo identificar.

Realiza otra actividad más, observa el número que se indica, debajo se mostrara una imagen con tres posibles respuestas que complementaran el número para llegar a 10, tienes que elegir el color del rectángulo que tenga la respuesta correcta:

• Número 6

La respuesta correcta es el rectángulo color rojo, porque si sigues contando después del 6, entonces sería: 7, 8, 9 y 10

• Número 3

La respuesta correcta es el rectángulo color azul, porque si sigues contando después del 3… 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

• Número 5

La respuesta correcta es el rectángulo color azul, porque si sigues contando después del 5… 6, 7, 8, 9 y 10

El Reto de Hoy

Toma tu dado, lánzalo, cuenta los puntos y di ¿Cuántos puntos les faltan para llegar a 10? Invita a algún familiar a realizar el juego, a ver quién dice la respuesta más rápido y correctamente.

LENGUAJE: Para usar la biblioteca debemos…

Establecerás y escribirás reglas sencillas para la convivencia en el aula de clases.

Propondrás acuerdos para el uso de la biblioteca.

Abre tu libro de texto en la página 29 por favor obsérvala ¿Qué piensas al ver la ilustración y el título de la actividad “las reglas de la biblioteca”?

Concéntrate y respira profundamente, tú tienes muchos conocimientos y experiencias que has adquirido a lo largo de la vida en tu casa, en tu comunidad y, tal vez en el jardín de niños. Usa también esos grandes dones que tienes llamados imaginación e inteligencia.

Regresa a la actividad, piensa:

• ¿Quiénes son los niños y niñas que ves ahí?

• ¿En dónde están?

• ¿Qué están haciendo?

• ¿Están contentos o enojados?

• ¿Están platicando o en silencio?

Coméntalo con la persona que te acompaña en este momento.

Anota en una hoja o en tu cuaderno tus ideas, recuerda pedir el apoyo de tu familiar para que escriba lo que tú le dictes. No olvides que es importante que siempre hagas tu mejor esfuerzo, que intentes escribir, aunque tengas dudas de cómo hacerlo, de qué letras utilizar, ya habrá tiempo para corregir el trabajo, y poco a poco iras mejorando.

Te invito leer algunas opiniones de niños así como tu:

• Rosa nos dice “Los niños están en el lugar donde ponen los libros en el salón, porque es la hora de leer.”

• Juana cree que “Es la biblioteca de la escuela y los niños están haciendo una tarea”.

• Según Federico “Son niños como nosotros y la niña está buscando un libro.”

• Minerva cree que “Son niños que no están hablando, están contentos y callados. Todo está en su lugar y limpio.”

Para entender mejor este tema, observa fragmentos de la experiencia que tuvieron Alan y Staff, en una visita a su biblioteca favorita, por no tener cuidado suficiente, y tal vez romper alguna que otra regla del lugar, y lo que estuvieron a punto de perder:

1. Un día en Once Niños… Remix de cuentos

Alan ignoró las recomendaciones sobre cómo se debe estornudar, afortunadamente no les prohibieron regresar, porque sí deshojaron o desorganizaron un material, que además ni sabían cómo arreglar, de no ser por la niña que les sugirió guiarse por el número de página, quién sabe qué hubieran hecho.

Salvaron, porque lograron rescatar el libro, pero piensa un poco acerca de qué pasa si no se cuidan los libros, y éstos se van perdiendo, ¿después qué leerías tanto tu como otros niños?, ¿en dónde consultarías las dudas que tengas?, ¿cómo te divertirías, aprenderías, conocerías…? Te das cuenta de qué tan importante es definir algunas reglas que guíen tu conducta, y la de todos los que coincidan en un lugar así.

Para proponer algunas reglas, puedes apoyarte en las siguientes preguntas:

• ¿Cómo creen que deben estar sus manos cuando usar los libros?

• ¿Cómo debemos manipular los libros para que no se maltraten?

• ¿Se pueden prestar los libros de la biblioteca de la escuela para llevarlos a casa?, si ello es posible, ¿cómo podrían organizar su préstamo?

• ¿Qué debes hacer si otro niño está leyendo un libro y tú también quieres leerlo en ese momento?

Es muy importante que todos los niños quieran leer, investigar, aprender, conocer y descubrir más cosas, por eso es indispensable que se establezcan reglas con la finalidad de que todos puedan hacerlo de manera armónica, como compañeros que se ayudan, y cuidando los libros para leerlos todo el tiempo que sea posible, y que, si se gastan, sea porque ya los leyeron mucho y no porque los maltraten. Que se deben organizar muy bien, ordenarlos y acomodarlos en su lugar siempre, para que cuando se busquen de nuevo sea fácil encontrarlos.

Estas son ideas que algunos niños de diferentes escuelas han propuesto para darse a la tarea de elaborar el reglamento de su biblioteca escolar o de salón. Si alguna te parece útil, puedes anotarla con ayuda del familiar que te acompañe:

• Todas las niñas, niños y maestros deben de participar en las actividades de la biblioteca.

• Respetar los días y horarios de lectura de los libros de la biblioteca.

• Acomodar los libros en su lugar después de leerlos.

• Anotarse en una lista los que quieran leer el mismo libro.

• Cuidar los libros si se los llevan de préstamos a casa.

• Presentar al grupo el libro que más les haya gustado.

• Tratarse con respeto.

El último punto es valioso, porque ser respetuoso y aprender a platicar siempre con los demás sobre las diferencias, los desacuerdos, las confrontaciones, etcétera, es fundamental para la vida en sociedad, para la sana convivencia.

Cuando regreses a tu escuela, en grupo, con tu maestra o maestro, harán su propio reglamento, el que les parezca más conveniente, se ajuste más a sus necesidades y les dé mejores resultados.

Hay que leer los libros, pero no hay que comérselos, como lo hacía Enrique en la siguiente historia:

2. CUENTO NIÑO COMELIBROS

El Reto de Hoy

Imagínate un cuento en el que se hable sobre la importancia que tienen las reglas para usar los libros de la biblioteca y, con ayuda de un adulto, escríbelo en una hoja. Los personajes pueden ser animales, personas o lo que cada uno elija. Ilústralo de la manera que prefieras, con dibujos o, si te los autorizan tus papás, con recortes de revistas o periódicos. Guárdalo muy bien para que cuando conozcas a tus compañeros de grupo, lo compartas con ellos y tus maestros.

INGLÉS: Transitando por la vía pública

En esta sesión aprenderás acerca de señales de tránsito. En inglés se dice “Traffic signs”.

What traffic signs do you know? ¿Cuáles señalamientos conoces?

Para esta sesión necesitarás el siguiente material:

• Cuaderno / Notebook

• Lápiz / Pencil

• Lápices de colores rojo y azul / Color pencils Red & Blue

• Regla / Ruler

Seguramente conoces muchos en español, ahora es tiempo de conocerlos en inglés.

ACTIVIDAD

Los señalamientos son importantes para evitar accidentes y así cuidarnos todos, uno de los más importantes es el semáforo, en inglés se llama “Traffic light”.

Repite un par de veces para que te acostumbres a la palabra

Semáforo / Traffic light, ¡Excelente! / Excellent!

El semáforo tiene 3 colores… Verde, amarillo y rojo

Cada color del semáforo tiene una indicación:

• El verde / Green, indica que puedes avanzar.

• El amarillo / Yellow, indica que debes de bajar la velocidad

• El rojo / Red, indica que te debes detener para que otros vehículos o personas puedan cruzar.

¡Repite los tres colores para que no los olvides Great! / ¡Bien! What else? / ¿Qué más?

Ahora aprende la palabra ¡ALTO! Se dice “STOP!” No olvidas repetirla unas cuantas veces para que no la olvides. Será fácil de recordar, ya que siempre la ves al cruzar alguna calle y te detienes.

En las calles existen muchos señalamientos de prohibición “Prohibition signs”, que son los que tienen un círculo rojo con una franja en diagonal.

This is an example of prohibition sign / Este es un ejemplo de un signo de prohibición:

Esto es prohibido el paso a peatones. Los peatones son las personas que van en la calle a pie. Se llama “prohibited to pedestrians to cross” o se abrevia “no pedestrians”:

Prohibido bicicletas, sí se prohibe la circulación a bicicletas, entonces se dice “no bikes”:

Awesome! / ¡Asombroso!,solo necesitas incluir la palabra “NO” al inicio.La siguiente imagen significa Prohibido el paso a carros y motocicletas “no cars, no motorbikes”

Prohibida la vuelta a la derecha “no right turn”

Prohibida la vuelta a la izquierda “no left turn”

Seguramente también has observado imágenes que en lugar de tener un círculo cruzado tienen un triángulo. Esos son signos de advertencia y se llama “warning signs” repeat…” warning signs” ¡Good! ¡Bien!

Y sobre todo nos indican que alguien o algo cruzan por nuestro camino.

Niños cruzando “Children crossing”

Tren cruzando “railroad crossing”

¡Animales cruzando! “animals crossing”

También hay otros signos que son de información y se llaman “information signs”

Como el de los estacionamientos. Es muy vistoso porque solamente es una “E” grandota. Pero en inglés Estacionamiento se dice “Parking”, entonces en lugar de “E” verás una “P”

También informan sobre los lugares para estacionarse que están reservados “Reserved Parking” Es muy importante respetar los lugares que son para personas embarazadas, de la tercera edad o con alguna discapacidad

No olvides repetir todas las oraciones un par de veces, para familiarizarte con ellas y practicarlas con los integrantes de tu familia.

¿Quieres practicar más?

Visita esta página