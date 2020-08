Aprende En Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 31 de agosto

Compartir esta publicación













Este lunes 31 de agosto comenzamos nuestra segunda semana del “Aprende en Casa II” para segundo de primaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así que es hora de sacudirnos la flojerita y comenzar las lecciones de este lunes 31 de agosto y como siempre aquí te ayudamos con las actividades y respuestas de hoy.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en casa 2, Preguntas de tarea: 31 de agosto, 3º de primaria

Hoy comenzamos con Valores y en la lección “Así nos va bien en la escuela”, reconocerás lo que ya puedes hacer por ti mismo y plantearás reglas que mejoren la convivencia con tus compañeros cuando regreses a la escuela; luego en Artes y el tema “Música de todas partes”, seleccionarás algunas canciones o rondas infantiles.

Después pasaremos a Conocimiento del Medio y en la lección “El día y la noche”, describirás los cambios en la naturaleza a partir de lo que observas en el día y la noche durante el año y después en Lenguaje y el tema “¡Te dedico esta canción!”, leeremos y compartiremos canciones y poemas de tu preferencia.

Recuerda que las actividades que desarrolles en el “Aprende en Casa II” sí tienen valor curricular así que es importante no te saltes ninguna y por eso, ya mejor no perdamos tiempo y comencemos las clases de este día, ¡es hora de comenzar!

VALORES

“Así nos va bien en la escuela”

Comenta con tu familia o amigos acerca de por qué es importante que, en el salón de clases y en la escuela, nos comportemos con respeto hacia los demás. Es importante seguir las reglas porque ayudan a la interacción, eso ayuda a tener una mejor convivencia.

Te recomendamos consultar el Cuadernillo de actividades para el alumno “Programa Nacional de Convivencia” de segundo año del tema IV a partir de la página 50. También puedes realizar el ejercicio en tu libro de texto de Conocimiento del medio de primer grado, de la página 66 a la 68.

Actividades:

Observa los siguientes videos, en los cuales verás diferentes sucesos que pueden pasar en el salón de clases, las consecuencias y las soluciones que pueden hacer para mejorar la convivencia en el salón de clases. Pide a un adulto que te acompañe a verlos.

El desorden del salón de clases de Molly

El niño que no para de hablar en clase

Los niños que no respetan las reglas – aprendiendo a ser héroes

LAS REGLAS

ARTES

“Música de todas partes”

Escucharás y diferenciarás música de diferentes lugares del mundo. Reconocerás e identificarás distintos géneros musicales, es decir, diferentes ritmos y melodías, también variados instrumentos que hay en las canciones o en las rondas infantiles de tu región o del otros lugares del mundo.

Actividades:

Observa con mucha atención los siguientes videos y mueve el cuerpo intentando seguir el ritmo de la música. Pide a un adulto, papá mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos y mientras las escuchas puedes divertirte pintando, rayando o haciendo garabatos en tu cuaderno al ritmo de cada canción. Usa tus colores o crayolas

¿Pudiste identificar la letra de alguna canción? ¿De qué se trataba? ¿Te dieron ganas de bailar? ¿Descubriste el género musical de las piezas?

R2: ¡Sí, cumbia y mambo! La cumbia proviene de Colombia, ¿y el mambo? Pues sí, de músicos cubanos.

Mariana Mallol – La Cumbia del Monstruo.

Mambo Congrí”, con Rita del Prado y el Dúo Karma

VOLEVO UN GATTO NERO – 11° Zecchino d’Oro 1969 – Canzoni Animate

Moliba Makasi – Berceuse Africaine avec paroles

Xilófono – Cielito Lindo

Magdalena Fleitas – “La Vicuñita” (Stop Motion). Música Andina Latinoamericana

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

“El día y la noche”

En el “Aprende en Casa II” de hoy describirás los cambios en la naturaleza a partir de lo que observa en el día y la noche. ¿Te has preguntado a dónde se va el sol cuando llega la noche?

Seguramente has observado el cielo cuando se acerca la noche, más de una vez, ¿cierto? Quizá te has dado cuenta de los colores del ocaso y cómo se acerca la oscuridad. Si no lo has hecho inténtalo hoy. El día y la noche provocan algunos fenómenos en la naturaleza y en nuestro propio comportamiento.

Consulta tu libro de texto de Conocimiento del Medio de segundo grado en las páginas 50 a 55.

Actividades:

Con el comienzo de la noche también cambia el comportamiento de los animales y las plantas. Observa los siguientes videos. Concéntrate en lo que sucede en la noche y en el día.

Día y noche “cortometraje”.

Fenómenos del día y la noche

El sol y la luna, canción

El día y la noche

LENGUAJE

“¡Te dedico esta canción!”

Escucharás algunos poemas y canciones y observarás que hay una variedad amplia de temas. Presta mucha atención a las letras y cómo hablan las personas. Fíjate si son poemas, canciones mexicanas o de otros países. En todo el mundo hay gente que escribe poemas y canciones. Escúchalos y elige cuál te gusta más.

En tu libro de texto de Lengua Materna. Español, busca lecturas, canciones y poemas y léelos en voz alta, luego invita a alguien de casa que te acompañe, para que te lo lea en coro. También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”.

Actividades:

Observa los siguientes videos, los primeros son poemas; notarás que hay una gran variedad, ya que algunos son largos y otros cortos; algunos divertidos y otros amorosos. Pide a un adulto, papá mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos.

Las poesías que cuentan: “El Árbol y los Pajarillos”

Bañar un elefante. Crecer en poesía. Plan Nacional de Lectura. Argentina

El gallo azul

Cómo se dibuja un niño – Gloria Fuertes – Poemas infantiles

“El lobo de Lobería”. María Elena Walsh. Pakapaka

Un poco de miedo. Canciones Once Niños

La orquesta | Canciones infantiles | Toobys

Por la carretera. Canciones Once Niños

¡Gracias por tu esfuerzo! Haz comenzado muy bien la semana, muy bien, ahora ve con tu familia y enséñales todo lo que aprendiste hoy en el “Aprende en Casa II”.

Conoce las recomendaciones culinarias que nos compartieron niñas👧🏻 y niños👦🏻 como tú, nuestros "Hacedores de las Palabras", en el libro📖 "Comida🥣 y recetas📝".#EditorialConafe

Haz clic aquí:👇https://t.co/Q7DDeahKQn pic.twitter.com/GZicNrOnWY — Conafe (@CONAFE_mx) August 30, 2020