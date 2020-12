Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 4 de diciembre

Compartir esta publicación













Hoy viernes 4 de diciembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

Juya ania betana (Del mundo del monte)

¿Qué vamos a aprender?

Desarrollarás habilidades para redactar y sintetizar información.

¿Qué hacemos?

El día de hoy desarrollaremos habilidades para redactar y sintetizar información, lo haremos a partir de las siguientes actividades:

Primero hablaremos acerca de lo que hay a nuestro alrededor, del “juya ania” o “mundo del monte” y enseguida vamos a leer un texto que analizaremos para identificar y elegir las ideas principales y así poder escribir un resumen.

Junuen betchi’ibo, bat te etejorita jikkajine, a tu’u jikkaja into a mammatte. ¿Jitasa aman bichak jume uusim? ¿jitasa ameu etejok ju jaboi? Em jo’aka’apo ket ¿Jitasa aayuk? Em jaboi ¿Jitasa eu e’etejo juya aniata betana? ¿Watek empo ta’a pea? Te a bitne, a tu’u mammatte.

Como su nombre lo indica, los resúmenes buscan “resumir”.

En el resumen sólo debes incluir la información que te parezca más relevante y no debes agregar datos que no aparezcan en el libro que decidiste resumir.

Vamos a leer un relato y en tu cuaderno responde las siguientes preguntas:

¿Qué vieron allá los niños?

¿Qué les platicó el abuelo?

¿Qué cosas hay?

FUIMOS AL MONTE Mary estaba sentada bajo un mezquite mirando un pequeño cerro, Juan llegó y le preguntó – ¿En qué piensas? fíjate que quisiera conocer allá, ¿Cómo se llamará ese lugar? Juan le respondió, es la Loma de las pitayas. Se pusieron de acuerdo para ir allá, entonces invitaron al abuelo, ya que él conocía bien el camino. Al día siguiente, al amanecer, salieron con su lonche bajo el brazo, contento su abuelo, iba hablándoles de todo lo que hay en el monte, -Todo esto que hay nuestro alrededor, lo que ustedes ven, mucho de esto se usa como medicina. En ese momento que dijo eso, Juan se cortó con una piedra afilada. El señor mayor se acercó a un etcho, cortó un pedazo y le aplicó la pulpa en la herida para que se detuviera el sangrado. Conocieron muchas plantas, de todo, algunas pequeñas y otras grandes, muy diferentes, casi todas con espinas, desde antes y ahora, las personas se han alimentado de las plantas, algunas se comen, dijo el abuelo. ¿Cuáles plantas se comen? le dijo Juan, el señor mayor le respondió. -Pues las zayas, pitahayas, sinitas, verdolagas, igualamas y otras. – ¡Abuelo también los quelites! Dijo Mary. – ¿Qué más hay aquí? le dijo Juan, – vean a su alrededor ¿Qué otras cosas ven? Mary le respondió, pájaros, vuelan juntos abuelo. -Mira abuelito, también hay animales aquí en el monte, venados, hay muchas víboras, coyotes, zorros, jabalíes, gatos monteses, y muchos otros. Así platicando llegaron a la loma de las pitayas, -Mira Juan aquí hay muchas pitayas, dijo Mary. Se sentaron bajo un gran árbol de palo fierro, el abuelo comenzó a hablarles. – Lo que hay a nuestro alrededor es hermoso, las plantas, la piedra, la tierra, la arena, la tierra roja, los cerros y los insectos del monte, todo nos ha sido dado, debemos vivir cuidándolo. Después de mucho platicar decidieron regresar, Juan y Mary estaban felices, cuando llegaron a casa les contaron a sus padres, les hablaron de todo lo que aprendieron.

Ju itom ania ujyoli, itom yo’owam ala’eaka aemak jiapsisuk, juya aniata nakeka into a suaka a bichak, itom batwe ujyolisi baa’akan. ¿Iansu jaisa eme a bicha?

Nuestro mundo es hermoso, nuestros ancestros vivían en armonía con él, amaban y cuidaban el mundo del monte, nuestro río tenía agua, ¿Cómo ven todo ahora?

Ian into te ji’ojteita ji’ojnokne, te a tu’u mammattene into juka che’a beje’ek ama yeu pu’ane.

Ahora vamos a leer un texto, identificar y extraer lo más importante.

Ian into, jeibu te ji’ojteita ji’ojnoksuka nattemaim te yo’opnane, junak bea te ju’unene jitasa che’a beje’e.

¿Batna’ateka jaisa te jiapsan?

¿Jaisa te juya aniata bichan?

¿Ian wasuktiamposu?

¿Jaisa ayuka bea tu’ine?

Después de leer el texto, responde las preguntas que nos ayudarán a encontrar las ideas principales.

¿Cómo vivíamos antes?

¿Cómo tratábamos el (o al) monte?

¿Y ahora?

¿Cómo podemos remediar la situación?

¡Ian ala! Jume yo’opnaim te nau chu’aktaka a ji’ojtene. Junuen bea juka che’a beje’emta ji’ojtene. Bweta ket a mammattene into a tu’u ji’ojtene, nau cha’akamta. ¿ju’unakiachi? ¿aa ji’ojnoktu?

¡Ahora sí! unamos las respuestas para escribir nuestro resumen, de esa manera se extrae lo más importante, pero también observa la coherencia del texto al escribirlo.

¿Es comprensible el texto?

¿Se puede leer?

LO QUE NOS CORRESPONDE

Desde hace mucho tiempo, vivimos en el mundo del monte, el río nos da agua y la tierra nos da alimento. Debemos vivir en armonía con aquello que tenemos en nuestra tierra, el mundo del monte necesita de cuidado, necesita ser vigilado.

Antes, las personas, cuyo padre era el sol y su madre la luna, se comunicaban con el mundo del monte y el universo, nadie se menospreciaba, se trataban como uno solo, pero más antes aún, al mezquite, al álamo, al carrizo, le pedían permiso para cortarlo, hablando primero, explicando para qué lo querían, y no cortaban mucho, así vivíamos antes.

Ahora en estos tiempos, desde que nos taparon el río, se talaron muchos árboles para sembrar la tierra, los venados se fueron lejos, los jabalíes, los gatos monteses, los cascabeles; muchos animales ya casi no los vemos, y antes vivían entre nosotros.

Además, la gente, sin pensar en ello, empezaron a cortar todo el mezquite, los álamos, los palo fierros, los citabaros y otras plantas. Ahora por lo pronto, tal vez sea bueno que reflexionemos en tratar de no acabar con el monte, no cortar los mezquites nuevos, no tumbar los álamos y esperar que crezcan las plantas, está en nosotros esto. Niños, vamos hablando con nuestros padres, con nuestra autoridad sobre la caza del venado, del jabalí, de las palomas, de las codornices, de las águilas, de los pájaros, que ya nos los maten, para vivir entre ellos de nuevo. El río, que por ahora lleva agua negra, vamos a rescatarlo, y todo lo que ahí vive, cuidémoslo.

Jitasa te ta’ak.

Inien bea taawak. Ju tebe ji’ojteipo te juka etejoita che’a beje’emta yeu pu’aka nau a chayaka a ji’ojtek. Junuen bea empo ket wate ji’ojteim ji’ojnokatek emo temaisimne junuen bea ju’unene jitasa che’a beje’e.

Senu wemta ket te ta’ak, ito konila ayukamta, juya aniata betana into jaisa jume itom yoyowam a nakeka a yo’oreka a suuan. Itepo ket junuen emo uju’une.

Así es como se hace un resumen.

Haciendo preguntas y respondiéndolas sabrás cuales son las ideas principales.

También aprendimos a cerca de lo que nos rodea, del “juya ania” y de cómo nuestros abuelos lo amaban, cuidaban y respetaban.

Así es como debemos conducirnos también nosotros.

MATEMÁTICAS

INGLÉS

VALORES

INGLÉS

Adivina a dónde vas

¿Qué vamos a aprender?

Aprendera a describir su entorno inmediato como punto de referencia para desplazarse.

¿Qué hacemos?

Escucharás conversaciones en las que se describe el entorno inmediato para desplazarse.

En la clase de hoy vamos a continuar con lo que aprendimos las clases anteriores; que el inglés puede servirnos para poder encontrar las cosas y los lugares. Vamos a empezar con un repaso de las indicaciones y preposiciones que ya hemos explorado ¿Están listos y listas? Are you ready?

Turn right.

Turn left.

Go straight on.

Go to the West.

Go to the South.

Walk 4 steps.

Across the street.

In.

On.

Under.

In front of.

Observa la siguiente cápsula de la maestra Rosalía, ella te recordará lo de la clase pasada:

Cápsula Rosalía.

Ahora jugarás Memorama en compañía de alguién de tu familia. Observa las imágenes.

Bakery.

Bus station.

Factory.

Hospital.

Museum.

Park.

Police station.

Restaurant.

School.

Store.

Subway.

Supermarket.

Irás repitiendo siempre el nombre en voz alta. Al tiempo que vayas haciendo pares.

Finalmente hagan comentarios de acuerdo con el juego y quién ganó.

Recuerda las indicaciones:

Turn right. Turn left. Go straight on. Go to the West. Go to the South. Walk 4 steps. Across the street.

Y las preposiciones:

In. On. Under. In front of.

Obseva la siguiente conversación en la que solicitan y dan indicaciones para llegar de un lugar al otro, usando nuestro mapa.

Conversación 1

STUDENT A: Hi, how are you?

STUDENT B: Fine thanks and you?

STUDENT A: Very well, thanks. Can you help me please?

STUDENT B: Yes, sure.

STUDENT A: Where can I get some milk?

STUDENT B: Ok , you go straight on the street and turn left at the corner. The store is next to the bakery.

STUDENT A: Thank you very much.

STUDENT B: I have just remembered that I have to return some books to the library.

STUDENT A: Mmmm, go straight on the street and turn right at the hospital, go straight on the street, the library is on the right in front of the factory.

STUDENT B: Great, thank you.

STUDENT A: I would like to buy some snacks, is there a supermarket near here?

STUDENT B: Yes. There is one next to the library. Go straight on the street, the supermarket is on the left, in front of the police station.

STUDENT A: thank you for helping me.

STUDENT B: You´re welcome. It´s a pleasure.

¿Qué te parecio?

Conversación 2

STUDENT A: Hi, how are you?

STUDENT B: Fine thanks and you?

STUDENT A: Very well, thanks. Can you help me please?

STUDENT B: Yes, sure.

STUDENT A: How can I get to the park?

STUDENT B: Ok , go straight on the street and turn left at the hospital, go straight on the street, the park is on the right.

STUDENT A: Thank you very much. I would like to buy some food, is there a restaurant near here?

STUDENT B: Yes. There is one next to the hospital. Go straight on the street, the restaurant is on the left, in front of the museum.

STUDENT A: Thank you for helping me.

STUDENT B: You´re welcome. It´s a pleasure.

Si te diste cuenta, siempre hay varios caminos para llegar a un lugar, hay muchas maneras de dar indicaciones.

Explora un poco más. Elabora un dado. En cada cara del dado escribe un letrero con sitios. Vas a lanzar el dado dos veces, la primera para saber cuál es tu origen, y la segunda dirá el destino. Y cuando veas en nuestro mapa donde están estos sitios, puedes jugar con distintas maneras de llegar o de dar indicaciones.

Ahora ve otra cápsula en la que te darán más ejemplos de cómo llegar a un parque.

Descripciones del entorno para desplazarse.

Completa estos diálogos con las indicaciones correspondientes.

El origen es The Restaurant y el destino The Store.

Repite la dinámica con estos Orígenes/Destinos.

Restaurant – Library.

Restaurant – Museum.

School – Park.

School – Restaurante.

Con esto podrás ubicarte mejor, dar y pedir indicaciones de cómo llegar a algún llegar.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

VALORES

Una ardilla y un partido de fútbol

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que debes poner en práctica breves discusiones o pláticas internas, así como elaborar escritos personales para que te ayuden a superar obstáculos.

¿Qué hacemos?

Cuando tenemos objetivos que alcanzar, ya sean de trabajo, escolares o personales, pueden presentarse varios obstáculos que debemos superar para alcanzarlos y esto nos puede generar ansiedad.

Es un sentimiento de miedo, temor e intranquilidad que nos hace sentir inquietos y hasta como si nuestro corazón se acelerara.

Todas y todos tenemos la capacidad de planear, de anticipar, de aplicar estrategias y diseñar planes para mejorar algunos aspectos que nos van a favorecer el pensamiento reflexivo y eso puede ayudar a reducir la ansiedad.

El pensamiento reflexivo, es el tipo de pensamiento que consiste en darle vueltas a un tema en la cabeza, considerarlo desde diferentes puntos de vista y buscar posibles soluciones, con todas sus consecuencias. Es algo muy útil cuando nos enfrentamos a un obstáculo.

Durante nuestra vida, siempre vamos a tener retos y metas que cumplir y depende de cada uno de nosotros usar las herramientas adecuadas para superarlos y alcanzar los objetivos para avanzar.

Imagina que nos piden alguna tarea, puede ser hacer una maqueta o un dibujo, el cual será calificado en cuanto al resultado final, obviamente vamos a querer que nos salga perfecto, por lo que hay que anticipar un resultado en nuestra mente, pero, ¿Qué pasa cuando nos angustiamos o desesperamos porque creemos que nos va a salir mal?

Tenemos que pensar no solo en el resultado, sino en los pasos para lograrlo.

Otro ejemplo puede ser, en un partido de fútbol, la meta es meter la pelota en la portería del equipo contrario y evitar que metan la pelota en nuestra portería, son varios jugadores al mismo tiempo y cada uno debe de cumplir una misión durante el juego, pero puede pasar que uno de esos jugadores no esté concentrado y preparado física y mentalmente en el partido. Debe mantener un diálogo consigo mismo, decir que van a ganar, sin importar que haya jugadores mejores, pensar que se hará todo lo posible por ganar y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Para jugar fútbol no solo hace falta una buena condición física, la mente debe de estar enfocada, tú crees que con la mente nublada como brillantina o de mono saltando de un pensamiento a otro, lo logrará, también deben tener la mente atenta para superar los miedos, ¿Crees que será fácil participar en un partido, en un estadio lleno de gente y obtener el triunfo?

Nosotros en nuestra vida diaria también tenemos metas a corto, mediano y largo plazo. Algunas de ellas las alcanzamos de inmediato, como participar en la clase de Educación Socioemocional y otras, tardamos un poco más, como terminar la educación primaria.

Seguro tú tendrás algunas metas que no has cumplido y que, tal vez, te puedan causar miedos, sin embargo, debes confiar en tus habilidades y buscar superar tus limitaciones. Habrá situaciones que se te hagan más fáciles y otras que requieran de más esfuerzo, de esta manera, como lo hemos aprendido en clases anteriores, lo importante es esforzarse y no rendirse.

Nadie dijo que fuera fácil, pero las cosas que valen la pena de la vida requieren de esfuerzo y dedicación. Imagínate, si todo fuera fácil, cualquiera podría obtenerlo. Hay una palabra que puede sonar muy rara, pero es muy importante y la mayoría lo hacemos sin darnos cuenta.

Esa palabra es METACOGNICIÓN , es reflexionar sobre nuestros propios pensamientos.

Es la conversación que tenemos en la cabeza, cuando discutimos con nosotras mismas, o nosotros mismos mentalmente o hacemos planes.

Eso mismo, al reflexionar sobre nuestros propios pensamientos obtenemos perspectiva, es decir, consideramos las cosas desde diferentes puntos de vista y con ello, es posible darnos cuenta de un cambio positivo hacia el bienestar.

¿Te ha pasado que a veces piensas que eres “bueno” o “malo” para algo? yo de niña escuchaba a mi mamá decir cosas como: “Gaby es muy buena para el inglés” o “las matemáticas no son lo tuyo” el escuchar o decirnos este tipo de frases nos hace creer que son ciertas y que es algo que no podemos cambiar, lo cual es falso. Si utilizamos la metacognición para comprender la forma en que aprendemos, sin duda, lograríamos confianza en nuestra capacidad para crecer, aprender y mejorar.

Hay veces que debemos confiar en nuestra capacidad en situaciones no muy agradables y esperar obtener los mejores resultados.

Otro ejemplo es el cuento de una ardilla que no sabía que podía volar.

Observa el siguiente video.

Cuento de la ardilla que no sabía volar. Narración de Ángel Aranda (Alas y raíces).

https://www.facebook.com/watch/?v=368296441020797

Qué linda ardilla, me gustó como habló consigo misma, primero que no iba a poder y después, se repetía a sí misma: “Lo voy a lograr” una y otra vez.

Eso es algo muy importante: Las afirmaciones positivas, nuestra mente es muy poderosa y las palabras tienen su poder, decía Renato Russo: “Las palabras cortan más que los cuchillos, ellas no perforan la piel, rasgan el alma”.

Es impresionante como las palabras tienen tanto valor que pueden hacer tanto daño como un corte de un cuchillo.

Ahora imagínate si te repites a ti misma (mismo) una y otra vez, “no voy a poder”, “me voy a equivocar”, “esto nunca me sale.

Lo que pensamos puede hacerse realidad, pero no digo que si tenemos hambre y pensamos en algo delicioso significa que va a aparecer frente a nosotros.

Lo que quiero decir es que los pensamientos nos pueden ayudar u obstaculizar, son como las emociones, debemos repetir en silencio, para nosotros mismos, palabras de aliento, centrándonos en el esfuerzo que debemos hacer para obtener un resultado o alcanzar una meta.

Imagínate que vas a presentar un examen, digamos de matemáticas, ya que para la gran mayoría es una materia difícil y que requiere de un esfuerzo adicional.

Primero, es importante repasar, hacer ejercicios diarios de unos 5 minutos, para tener la habilidad con las matemáticas, después, tener pensamientos que nos ayuden a tener confianza en uno mismo, como: “haré todo lo posible” o “haré lo mejor que pueda”, debemos concentrarnos en el esfuerzo que necesitamos hacer y para realizarlo.

Ponte frente al espejo y al observarte, ¿Te gusta lo que ves? ¿Te miras a los ojos? ¿Te sientes cómoda o cómodo observándote? ¿Realmente conectas con la imagen que está en el espejo? Imagina que cada vez que te ves en el espejo, por ejemplo, en las mañanas mientras te peinas o lavas los dientes, esas miradas al espejo te llevan a pláticas internas, contigo misma o mismo.

Mírate a los ojos y ve en esa persona a tu mejor amiga. A alguien que tienes plena confianza y le contarías todo, ¿Cómo hablarías con esa persona? ¿Qué le dirías si necesitará tu apoyo? ¿Y si te dijera algo como que está ansiosa por el examen de matemáticas?

Le diría que ha estudiado mucho, que ha repasado muy bien y que ponerse nerviosa solo le complicaría las cosas, que ella puede lograrlo, que debe tener confianza en lo que ha aprendido y si siente que le falta algo, aún tiene tiempo para aprenderlo o pedir ayuda.

Esta es una forma de tener un diálogo interno. No es necesario el espejo, pero puede ayudar, lo principal es saber escuchar lo que pensamos y sentimos y aprender a hablarnos de manera positiva.

También podemos tener este diálogo interno por medio de nuestra bitácora de viaje, escribiendo lo que pensamos y sentimos.

De esta manera podemos lograr cambiar las emociones aflictivas, como la ansiedad, por emociones constructivas, como la seguridad al hacer algo.

Confiar en nuestras habilidades y los aprendizajes nos ayudará a que con esfuerzo alcancemos las metas.

Te invito a pensar en alguna situación difícil a la que te enfrentes o te hayas enfrentado en el pasado, ¿Qué te dirías? ¿Qué palabras usarías para hablar contigo mismo o misma? ¿De qué manera esas palabras te pueden ayudar u obstaculizar?

Yo, por ejemplo, me enfrento al trabajo a distancia, dar clases en línea, no soy buena con las tecnologías, me da miedo equivocarme o fallarles a mis alumnos.

Pero pienso, ¿Qué es lo peor que puede suceder? la tecnología no depende de mí, pero si estoy bien preparada, me digo que puedo hacerlo y que no tenga miedo, que confíe en mis habilidades y aplique lo que he aprendido.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

