Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 4 de febrero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy jueves 4 de febrero del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 4 de febrero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

El transportador

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a realizar un instrumento para medir los ángulos.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas que son los ángulos? Los ángulos son la distancia que se forma entre dos rectas unidas por un mismo vértice, para conocer esa distancia no podemos usar cualquier instrumento, por eso tendremos que elaborar ese instrumento especial que nos permitirá realizar esta medición.

Es momento que recuerdes algunas cosas, a través de unas cuantas preguntas.

Siempre que quieras conocer la medida de “algo” utilizas diferentes instrumentos, por ejemplo:

Cuando quieres saber cuánto tiempo tardas en realizar una carrera de 100 metros ¿Qué instrumento utilizas?

Cuando ves en la televisión algunos concursos de carreras deportivas este instrumento es indispensable para saber quién llego más rápido, ¿Ya sabes cuál es?

En los teléfonos celulares también puedes encontrar este instrumento que te ayuda a medir el tiempo.

Nos referimos al cronómetro, porque es el instrumento que nos ayuda a medir el tiempo, podemos contar los segundos, los minutos, las horas.

¿Conoces otros instrumentos de medida? Bien, aquí te van otros datos interesantes.

Cuando vas a la tienda a comprar algún producto que implique pesar, como el huevo, harina, azúcar, jamón, entre otras cosas utilizan un instrumento que les ayude a saber cuánto pesan estos productos o para medir únicamente lo que tú puedes comprar. ¿Qué instrumento es?

Algunos de estos instrumentos los utilizas cuando vas al doctor y te pregunta ¿Cuánto pesas? pueden ser manuales cuando se mueve una pequeña pesa o digitales donde únicamente aparecen los números al subirte. ¿Ya recordaste cómo se llaman?

Son las básculas, y sirven para medir el peso, el peso pude ser medido en, miligramos, gramos o kilogramos.

Continuemos con más ejemplos, algunas pistas son:

Hay otro instrumento de medida que es muy utilizado en la escuela, sirve para medir distancias, que puede ser el largo de tu cuaderno o cuanto mide una línea entre otras cosas.

¿Encontraste la respuesta? Es la regla, es uno de los instrumentos de medida más comunes, ya que te ayuda a medir longitudes pequeñas. La longitud la podemos expresar en centímetros, milímetros, metros, kilómetros.

Para que te sea un poco más claro, observa los ejemplos del siguiente video.

Festival Internacional del Globo: Medir.

https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&courseID=1171&load=2792

Estas teniendo un gran comienzo, has logrado identificar algunos instrumentos de medida que facilitan tus actividades, pero, para medir hay muchos más instrumentos de acuerdo con lo que quieras saber. Por ello vas a elaborar un instrumento que te ayudará a medir ángulos.

Para hacerlo necesitarás algunos materiales, recuerda que no necesariamente tienen que ser nuevos, puedes utilizar materiales reciclados. Para elaborar tu instrumento necesitarás:

Una hoja de papel.

Una bolsa de plástico transparente.

Marcadores o plumas.

Tijeras.

Un compás u objeto circular.

Una vez que ya tengas el material listo, comenzarás a trabajar y realizarás lo siguiente:

Traza una circunferencia en tu hoja de papel, para eso puedes utilizar el compás o el objeto circular que encontraste, de tal manera que puedas marcarlo en la hoja.

Ahora que ya tienes marcada tu circunferencia vas a continuar con el siguiente paso. Recuerda que la circunferencia es la línea que encierra al círculo, es decir, su perímetro. Es muy importante que la circunferencia quede bien marcada ya que te servirá de apoyo en el siguiente paso.

Coloca la bolsa de plástico arriba del papel, de tal manera que puedas ver la circunferencia que trazaste, con mucho cuidado trata de copiar la circunferencia en tu bolsa de plástico, para eso utilizarás una pluma o un marcador indeleble, de esos que no se borran fácilmente, porque si usas lápiz o un marcador de agua en el plástico, este se puede borrar fácilmente o no marcarse.

Ya tienes dos circunferencias, una en la hoja de papel y otra en el plástico, esto te ayudará a trabajar mejor ya que el plástico es transparente y podrás ver a través de él.

Recorta las dos circunferencias, la del papel y la del plástico; recuerda que siempre que uses tijeras deberás ser muy cuidadoso y poner mucha atención en lo que estás haciendo.

Teniendo ya las dos circunferencias puedes colocar una arriba de la otra para poder ver a través de ella.

Dobla la circunferencia de papel a la mitad. Ya sabes que las circunferencias son un conjunto de puntos equidistantes, esto quiere decir que se encuentran todos a la misma distancia del centro, es por eso que no importa como dobles tu circunferencia, si de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en diagonal, de arriba a abajo, o de abajo a arriba, siempre quedará dividida en dos partes iguales, cuando hagas esta división marca la línea que se formó.

Una vez que hayas realizado esta actividad, realizarás otra similar, tu circunferencia ya quedó dividida por la mitad.

Divide esa mitad en su mitad y nuevamente marca la línea que se formó.

¿Cuántas partes se formaron? Formaste 4 partes iguales, esto se debe a que en un primer momento dividiste en dos tu circunferencia y en el segundo dobles dividiste cada uno de estos en otros dos, lo que te da un total de 4 lados iguales. Además, el punto donde se unen las dos líneas que trazaste se llama centro, esta división te ha enseñado mucho.

Ahora traza estas mismas líneas, pero en tu circunferencia de plástico, para esto no es necesario doblar, con poner la circunferencia encima del papel es suficiente, ya puedes marcar estas líneas, así como el centro.

Utiliza tu círculo y ubica la distancia que hay entre una línea y otra, haciendo distinción entre la distancia en un punto más próximo al vértice de las líneas que estas intentando medir y a su vez a un punto más lejano de tal manera que se vea que la longitud no es la misma.

Como puedes darte cuenta aquí no se puede medir con una regla, ya que la distancia que hay es curva y se va modificando, para eso necesitas un instrumento que te permita medir que tanta abertura hay de un lado a otro y eso es lo que harás con la circunferencia de plástico.

En una circunferencia hay 360 grados, que es la unidad de medida que nos permite medir esta abertura, si divides la circunferencia a la mitad, la abertura de estas líneas es lo que hace que se forme una línea recta. ¿Cuántos grados habrá en la mitad de una circunferencia? Recuerda que en toda la circunferencia hay 360 grados.

¡Sí! La mitad de 360 son 180, la mitad de la circunferencia tiene 180 grados, si divides esa mitad en dos partes iguales la apertura que hay entre estas será 90 que es la mitad de 180.

Tu esfuerzo y trabajo han sido muy buenos, continúa aprendiendo, demostrando tus habilidades y conocimientos.

En esta sesión trabajaste con diferentes instrumentos que te ayudan a medir diferentes cosas, además de que comenzaste a crear tu propio instrumento que te ayudará a medir la abertura que hay entre dos líneas. La abertura que hay entre dos líneas que se unen en un mismo vértice se llama ángulo.

Recuerda que en una circunferencia encuentras un ángulo de 360 grados, y que, si la divides en dos partes iguales, las cuales se llaman medios, tienes 2 ángulos de 180 grados. Y que si a su vez divides la circunferencia en cuatro partes iguales se llaman cuartos, el ángulo de cada cuarto será de 90 grados.

Esta información al igual que tus circunferencias de papel y plástico las seguirás utilizando la próxima clase, para que las guardes y tengas preparadas para la siguiente sesión.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

Adjetivos y adverbios

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás en qué consisten los adjetivos y adverbios a través de algunos ejemplos, además, practicarás su identificación en diversas oraciones.

¿Qué hacemos?

¿Sabes para qué sirven los adjetivos y los adverbios? Debes conocer que tanto los adjetivos como los adverbios se utilizan cotidianamente cada vez que estableces comunicación con otras personas. Seguro que los has utilizado muchas veces en tus conversaciones y al expresarte.

Para que se entienda mejor, verás algunas puntualizaciones y ejemplos, además de que puedas identificarlos y entender sus cualidades, realizarás una actividad al final de la lección, que te ayudará a recordarlos y tenerlos presente.

Observa con atención el siguiente video que habla de los adjetivos.

Adjetivos.

https://pruebat.org/Aprende/Materiales/verRecurso/114/9e83a4c26974825c7c0a3cd32f7cbca4/1173/2-1

Como viste en el video, un adjetivo es una clase de palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad o característica atribuida, a continuación, veras unos ejemplos:

La casa rosa.

El árbol frondoso.

El taco rico.

El auto veloz.

La ropa nueva.

¿Pudiste identificar los adjetivos? ¡Perfecto! Hasta aquí has reconocido algunos adjetivos de forma muy sencilla. Ahora aprenderás los tipos que hay, el género y el número, para ello concéntrate en los siguientes cuadros:

Basándote en la información del cuadro anterior, realiza la siguiente actividad.

Aparecerá un tablero con el texto del lado izquierdo y los adjetivos del lado derecho.

Selecciona los adjetivos que corresponden para dar sentido a la historia, para colocar la palabra que elijas en el espacio, solo tienes dar clic en el orden de aparición tomando de referencia la lectura del texto.

Actividad adjetivos.

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8016958-adjetivos.html

¿Todas tus respuestas fueron correctas? ¡Excelente! Hasta aquí has revisado de qué tratan los adjetivos, su tipología y algunos ejemplos de uso. A continuación, verás en qué consisten los adverbios y en qué se diferencian de los adjetivos.

Observa el siguiente video que te habla de los adverbios.

Adverbios.

https://pruebat.org/Aprende/Materiales/verRecurso/114/3b47dc2a1252c3158140eff00314702b/1190/6-1

Existen varios tipos de adverbios. Mira la siguiente tabla, donde podrás identificar y se ejemplifica cada uno de ellos.

Para que pongas en práctica lo anterior, realiza el siguiente ejercicio:

Lee muy bien cada oración y elige los adverbios que corresponden.

Identifica el tipo de adverbio en cada caso.

Puedes realizar la actividad en tu cuaderno o alguna hoja que tengas a la mano.

¿Verdad que es muy sencillo identificar la función de los adjetivos y adverbios? Sigue intentando con otras oraciones.

En esta clase conociste las funciones de los adjetivos y adverbios, así como su tipología. Mediante ejemplos, aprendiste como es su uso en diferentes textos y oraciones.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

GEOGRAFÍA

México, un país de migrantes

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás aprendiendo sobre la migración en México y el impacto que causan las migraciones internas y externas.

¿Tú o tú familia han migrado alguna vez? son pocos los que han nacido en un lugar y siguen viviendo ahí. La mayoría, ha migrado alguna vez en su vida, de forma temporal.

¿A qué lugar te gustaría migrar? ¿Recuerdas el ejemplo de la clase anterior? Se mencionó que a Liz le gustaría viajar a Australia. ¿Sabes cómo se le llama a este tipo de migración?

¿Qué hacemos?

Como has visto en clases anteriores, la migración de las personas tiene diferentes causas y puede ser temporal o permanente, también, la migración se puede distinguir según el desplazamiento de las personas, si se hace dentro de un país, o fuera de él.

Cuando las personas migran dentro de su país, se le conoce como “migración interna”. Cuando migran fuera de su país, se le llama “migración externa”.

Por ejemplo: Unas personas que emigraron desde Guerrero, una entidad de México, inmigrando a la Ciudad de México, otra entidad del mismo país.

En el caso de nuestro país no tenemos restricciones para migrar de una entidad a otra, podemos pasar las fronteras político administrativas internas y cambiar de residencia. Nos podemos mover libremente entre los estados de nuestro país.

¿Cómo saber quién ha nacido en una entidad y quién no? De eso, se encarga la institución que realiza los censos y los conteos de población; y en los cuestionarios que hacen, preguntan sobre quiénes residían en otro municipio, entidad o país en los últimos cinco años, y en cuál o cuáles. Así, se lleva un conteo o se sabe de cuántas personas emigran e inmigran en una entidad, y cuáles desde otro país, entre otros datos.

Como se mencionó en la clase pasada, las administraciones públicas pueden realizar planes y programas económicos, sociales y urbanos, según lo que se requiera en cada entidad.

Ejemplo: Si una población está creciendo mucho por la migración, planean el poner escuelas, o centros de salud, para atender a toda la gente que está llegando, entre muchas otras cosas que se determinan según las necesidades de la entidad.

Para conocer que entidades tienen mayor número de emigrantes y cual mayor número de inmigrantes, puedes consultar las estadísticas oficiales de las instituciones dedicadas a eso, así como también, los mapas de tu Atlas de México que se basan en las estadísticas de estas instituciones.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4GEA.htm?#page/102

Realiza la actividad de la página 102 de tu libro de texto. Necesitarás consultar tu Atlas en las páginas 28 y 29, es importante que también tengas a la mano tu libreta y pluma para las anotaciones.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/28

Ve a la página 28 de tu Atlas “Emigración Interna” en él puedes identificar cómo es la emigración en las 32 entidades de nuestro país. La emigración está representada en colores café, naranja y amarillo, indicando cómo se da: “altamente”, “moderada” y “ligeramente expulsora”.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/76

Si tienes dudas de los nombres de las entidades, consúltalos en el mapa de la página 76, de tu Atlas de México.

Ahora, elige cinco entidades que presenten cada tipo de emigración, y pon especial atención de qué sucede en la entidad donde vives. ¿Qué grado de emigración tiene? Identifícala.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/29

Haz lo mismo con el mapa de la página 29 del Atlas, “Inmigración interna”. Identifica, sobre este, cinco entidades que presenten cada modo de inmigración: “altamente”, “moderada” y “ligeramente receptoras”. Luego, pon especial atención de qué sucede en la entidad donde vives. ¿Qué grado de inmigración tiene?

¿Ya lograste localizarlas?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/29

Continuando con el ejemplo anterior de Guerrero y en base a las estadísticas del Atlas, podemos decir que Guerrero es una entidad altamente expulsora y ligeramente receptora. La mayoría de la gente de edad joven y adulta ha emigrado de esta entidad. La Ciudad de México es altamente tanto expulsora como receptora.

¿Sabes porque pasa esto? Se debe a la gran movilidad de personas en la Ciudad de México. Recordemos que es la ciudad más poblada del país, y en ella se ofrecen múltiples servicios educativos, de salud, recreativos y diversos comercios, que son atractivos para que la gente venga a estudiar, trabajar, usar servicios de salud, o vivir aquí, pero muchos lo hacen de forma temporal.

¿Recuerdas la entrevista con Liz de la clase pasada? Ella estuvo un año en esta ciudad, estudiando, y luego volvió a su lugar de origen. Esa dinámica la practican miles de personas, además, también hay gente que quiere cambiar sus condiciones de vida y emigra a otras entidades o países, buscando alejarse de los problemas urbanos.

¿Te acuerdas de todos los problemas que identificaste en el recorrido?

El tráfico vehicular, la contaminación, la basura, las aglomeraciones, las casas en lugares de riesgo y más.

Mucha gente que ha nacido o ha vivido algunos años en la Ciudad de México, y ya no quiere lidiar con este tipo de problemas, emigra a otros estados o países, es por ello por lo que en ambos mapas está en el rango de altamente expulsora y receptora.

Si pudiste notar en los mapas, observaste que existen varias entidades que están en el rango de altamente expulsoras y receptoras. ¿Qué circunstancias crees que influyen para que estén en esos rangos?

Por ejemplo:

Quintana Roo.

Baja California Sur.

Baja California.

En el caso de Quintana Roo y Baja California Sur.

Cada una de estas entidades tiene un gran centro turístico. Cancún y Los Cabos, que son dos de los ocho centros turísticos más importante y grandes de México. Y ofrecen múltiples oportunidades de empleo, lo que resulta atractivo para que las personas inmigren a estas entidades y ciudades en concreto. Por eso se encuentran en el rango de altamente receptoras, sin embargo, uno de los requisitos para planear estos centros turísticos fue que debían localizarse en regiones escasamente pobladas.

Las ciudades que se han conformado en torno a estos centros están pobladas, principalmente, por migrantes que han llegado a trabajar y no echan raíces en el lugar, por lo que se regresan con facilidad a sus lugares de origen, o se mueven hacia otro sitio que les ofrezca mejores oportunidades de vida. Es por lo anterior que también son entidades altamente expulsoras de población.

La movilidad poblacional es muy alta en estos lugares. Al respecto, tu libro de texto de Geografía, en la página 103, indica:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4GEA.htm?#page/103

Entre las entidades que reciben más inmigrantes están las que tienen lugares turísticos atractivos, pues ofrecen mejores oportunidades de trabajo.

¿Notaste que una de las imágenes corresponde a Cabo San Lucas, en Baja California Sur? puedes verificarlo en la misma.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4GEA.htm?#page/103

“El turismo es una de las actividades económicas importantes para nuestro país, pues genera fuentes de ingreso para los prestadores de servicios que trabajan en ese sector. Los lugares turísticos como Cabo San Lucas, en Baja California Sur, atraen a migrantes temporales y permanentes que van en busca de mejores condiciones de vida”.

En estas entidades, es la actividad turística lo que produce estas condiciones de expulsión y recepción de población. Ahora verás lo que sucede en Baja California.

https://www.pueblosmexico.com.mx/mapa-de-pueblos-magicos-en-baja-23755.html

En el caso de Baja California sucede algo muy particular. Hay tres ciudades en las que se concentra la dinámica poblacional: Tijuana, Rosarito y Ensenada.

Tijuana es considerada una de las ciudades más activas del mundo por el movimiento de personas que sucede en este espacio. Está en la frontera internacional entre México y Estados Unidos de Norteamérica. Más de 80 mil personas cruzan diariamente esta frontera, en ambos sentidos.

Los mexicanos van todos los días para trabajar o estudiar en California, Estados Unidos de Norteamérica. Los estadounidenses van a Tijuana por motivos recreativos: a hacer compras, usar servicios de salud, o visitar a familiares, pero estos tipos de movimientos de personas no son considerados como migración, debido a que las personas vuelven a sus casas en México o los Estados Unidos al terminar sus actividades.

Existen cientos de miles de personas que llegan a Tijuana con la intención de emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica. A ese tipo de migración se le llama “migración externa”, porque se dirige fuera del país, ya que se cruza una frontera internacional. Para responder a las necesidades de estas personas, existen centros integradores que les brindan diferentes servicios mientras concretan su migración a los Estados Unidos.

Te preguntarás, ¿Por qué esas personas no migran directamente a los Estados Unidos? ¿Por qué lo hacen primero a Tijuana?

Porque Estados Unidos es un país que tiene múltiples restricciones para recibir migrantes; además de tener un pasaporte, requieres de una visa y un permiso especial para poder trabajar y vivir allá, mismos que son difíciles de conseguir.

Por eso, muchas personas migran de manera ilegal, es decir, cruzan la frontera sin pasar por los puntos de revisión. Las personas, muchas veces, llegan a Tijuana y permanecen ahí hasta que consiguen cruzar la frontera, pero algunos otros, que no lo consiguen, terminan por quedarse a vivir en esta ciudad.

Tijuana es una ciudad altamente receptora y expulsora, a causa de todos los que inmigran, esperando una oportunidad de emigrar a Estados Unidos de Norteamérica.

Recuerda que también están las ciudades de Rosarito y Ensenada, con un gran movimiento poblacional. A ellas llegan, para vivir, muchos estadunidenses retirados o jubilados. En estas ciudades, por este motivo, se han planeado espacios que cubren las necesidades de estas personas, y algunas inmigran de forma permanente.

Es aquí donde se comprueba que es importante conocer qué tipo de emigración e inmigración se da en la entidad, para poder planear qué se necesita.

Conocer lo que las poblaciones requieren permite a las administraciones públicas, y a empresas privadas, responder a la demanda de la gente que inmigra.

Ahora hablemos un poco más de la migración externa. Es la que se realiza al cruzar una frontera internacional. Se puede hacer de manera legal, es decir con documentos migratorios en orden; o de manera ilegal, es decir, sin estos documentos.

Los países tienen diferentes requisitos para poder inmigrar a sus territorios. Algunos son muy estrictos, como el caso de los Estados Unidos y algunos países europeos como España, Francia y Alemania, entre otros. Las restricciones tienen que ver con que mucha gente quiere ir a vivir a estos territorios porque tienen condiciones económicas y calidad de vida más atractivas que las que tienen en sus lugares de origen. Para evitar la llegada desmedida de personas a estos países los gobiernos implementan controles estrictos de quiénes pueden ingresar para estudiar, trabajar y vivir ahí.

¿Conoces que es lo que sucede si alguna persona migra de forma ilegal y las autoridades se dan cuenta? En general, lo que sucede es que lo deportan, es decir, lo expulsan de ese territorio. Es una experiencia muy fuerte.

Para que te des una idea lee la carta que escribió Antonio, la puedes encontrar en tu libro de Geografía en la página 100.

Mientras lees puedes hacer anotaciones en tu libreta, sobre los puntos que te parezcan importantes de la experiencia de Antonio y su familia.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4GEA.htm?#page/100

¿Notas cómo casi toda la familia de Antonio ha emigrado de Zacatecas, de la misma forma y por los mismos motivos?

Todos sus tíos se fueron sin documentos migratorios a los Estados Unidos y menciona que es lo que hacen muchos hombres y mujeres del lugar donde vive, Nieves en Zacatecas, porque no encuentran empleo, o les pagan muy poco y no les alcanza.

Ahora lee la página 104 de tu libro, lo que se dice sobre la migración externa que realizan los mexicanos. Ya sabes que, si algo te interesa o tienes dudas, anótalo en tu libreta para preguntar a algún familiar o a tu maestra o maestro.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4GEA.htm?#page/104

Es impresionante el número de mexicanos que había en 2010 viviendo en Estados Unidos: 11 millones. ¡Ahora debe haber más!

¿Notaste que Guerrero es una de las entidades de donde más personas emigran a los Estados Unidos? ¿Identificaste a Zacatecas como entidad de la que más mexicanos emigran para ir a Estados Unidos, tal como lo cuenta Antonio en su carta?

Te invito a que leas esa misma página, hay un dato que te puede interesar mucho:

Aquí tienes una imagen que representa lo que menciona el dato anterior.

¿Qué fue lo que más te impresiono? Cómo pudiste ver, según las estadísticas de 2010, hay más zacatecanos viviendo en Estados Unidos que en Zacatecas. Esto evidencia una gran emigración de esa entidad hacia el país vecino.

Mencionamos lo de las restricciones migratorias, pero es importante que sepas que no todos los mexicanos que emigran a los Estados Unidos lo hacen de manera ilegal, hay también muchas personas que migran de forma legal, cubriendo los requisitos que les piden para ingresar.

Si una persona quiere migrar de forma legal a Australia para estudiar, le pedirán unos requisitos, que serán diferentes si su propósito es ir a trabajar allá. Como se explicó en la clase anterior las causas por las que migran las personas son múltiples, y las circunstancias son diversas. Hay familias, o personas, que lo hacen de forma planeada, y buscan mejoras económicas y de calidad de vida, en otros países de América, o hasta en países de otros continentes.

Reflexiona: Las experiencias de Antonio, comparadas con las que pueden vivir quienes migran de manera legal, son muy diferentes.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

INGLÉS

Story time

¿Qué vamos a aprender?

Today we are going to read a story.

El día de hoy vamos a leer un cuento.

¡Qué bien! ¿Es un cuento conocido?

Muy conocido. Seguramente todas y todos lo conocen y lo han leído alguna vez en español.

¿Cuál será?

Lo van a descubrir, no se preocupen, antes de empezar es muy importante recordar que las lecturas, deben llevar los siguientes elementos:

Que es como iniciamos el cuento, y describimos algunos de los personajes de los que vamos a hablar.

Body.

Desarrollo.

Que nos lleva a la problemática del cuento, es decir, cuando los personajes llegan a situaciones difíciles.

And conclusion or ending,

y conclusión o finalización.

Que nos va a indicar el desenlace del problema y en qué termina el cuento.

Entonces qué les parece si leemos el cuento y ustedes en casa van identificando estos elementos de la lectura que acabamos de aprender.

¡Muy bien! ¿Qué cuento es?

¿Recuerdas el cuento de los tres cerditos? Seguramente si lo has leído, y el día de hoy lo vamos a leer en inglés.

Nuestro cuento se llama:

“The three little pigs”

Los tres cerditos.

No olviden identificar:

introduction, body and conclusion.

¿Qué hacemos?

Secuencia Los tres Cerditos. “The Three Little pigs”

Did you like the story?

¿Les gustó el cuento?

Ahora que ya lo escuchaste en inglés y en español y ya identificaste la introducción vamos a trabajar solamente esa parte del cuento. Y como pudieron ver, en la introducción describen a los personajes y el lugar en donde suceden los hechos. Entonces, ¿Qué les parece si primero nos enfocamos en la introduction, introducción?

¿Recuerdas como inicia el cuento?

“Había una vez…”

“Once upon a time…”

¿Y qué es lo que había?

¡Sí! tres cerditos que vivían en casa de su mamá.

Three little pigs. Aquí en estas ilustraciones están los personajes que participan en la historia. ¿Les parece si recordamos cómo describían a los cerditos?

¡Muy bien!

The youngest little pig was wearing blue clothes. He was playful.

El cerdito más pequeño estaba usando ropa azul y lo describían como juguetón.

The middle little pig was wearing red clothes, and he loved music.

El cerdito de en medio estaba usando ropa roja y a él le encantaba la música.

And the oldest was wearing green clothes, and he was very intelligent and he took care of his brothers.

Y el más grande de los cerditos estaba usando ropa verde, él era muy inteligente y cuidaba de sus hermanos.

¿Qué otros personajes hay en la historia?

Su mamá, que era cuidadosa con sus pequeños cerditos y el lobo que describe su mamá que es malo y hambriento.

Yes! The big bad wolf is starving.

Esta es nuestra introducción, que nos habla un poco de los personajes del cuento.

Let’s go to the body of the store. Vamos ahora con el desarrollo de la historia:

A big bad wolf lived nearby.

Un malvado lobo vivía cerca.

He came along and saw the new houses, the straw, the wood and the brick one. Él iba caminando y vio las casas nuevas, de paja, de madera y de ladrillo. And he was feeling very hungry and thinking he would like to eat a little pig for dinner.

Él estaba sintiendo mucha hambre y pensando que le podría gustar un pequeño cerdito para cenar. He shouted at the door. El gritó a la puerta:

-“Little pig, little pig, let me come in.“

Pequeño cerdito pequeño cerdito, déjame entrar.

-“No, no, by the hair of my chinny chin chin, I´ll not let you in!”.

-“No, no, ni por error te dejaré pasar!”

-“Then I will huff, and I will puff and I will blow your house down,

Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa de paja.

And he huffed and he puffed, until the house of straw fell in.

Y él sopló y sopló hasta derrumbar la casa de paja.

And the youngest little pig ran to his brother´s wood house.

Y el pequeño cerdito corrió a la casa de madera de su hermano.

-“Little pigs, little pigs, let me come in.”

Pequeño cerdito pequeño cerdito, déjame entrar.

-“No, no, by the hair of my chinny chin chin. We will not let you in!”.

-“No, no, ni por error te dejaré pasar!”

-“Then I will huff and I will puff and I will blow your house down,

Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa de madera.

And he huffed and he puffed, until the house of wood fell in.

Y él sopló y sopló hasta derrumbar la casa de madera.

And the youngest and the middle little pigs ran to his brother´s brick house.

Y el pequeño cerdito y el de en medio corrieron a la casa de ladrillos de su hermano.

-“Little pigs, little pigs, let me come in.”

Pequeño cerdito pequeño cerdito, déjame entrar.

-“No, no, by the hair of my chinny chin chin, We will not let you in!”.

-“No, no, ni por error te dejaré pasar!”

-“Then I will huff and I will puff and I will blow your house down,”

Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa de ladrillos.

And he huffed and he puffed, and he huffed and he puffed but he couldn’t blow the brick house down.

Y él sopló y sopló pero no pudo derrumbar la casa de los ladrillos.

Did you like this part of the story?

Te gustó esta parte de la historia porque es muy importante, ya que identificamos la problemática:

The big bad wolf wanted to eat the three little pigs.

El lobo se quiere comer a los tres cerditos.

Y derribando las casas de paja y de madera casi lo consigue.

Sigan poniendo mucha atención niñas y niños ahora me van a ayudar con la conclusión del cuento.

How does it end?

¿Cómo termina la historia?

Let’s go to the Conclusion.

Vamos con la Conclusión.

Recuerden que la conclusión nos dice cómo se resuelve todo y se termina la historia.

Les mostraremos aquí tres imágenes, cada una ilustra una conclusión del cuento y todas y todos nos ayudaran desde casa a elegir la correcta.

Option one.

Opción uno:

The wolf and the pigs became friends forever.

El lobo y los cerditos se volvieron amigos por siempre.

Option dos.

Opción dos:

The big bad wolf went down inside the chimney, but he fell on the boiling water and burned himself.

El lobo subió hasta la chimenea y cayó en una olla de agua hirviendo y se quemó.

The wolf escaped from there giving terrible howls that were heard in all the forest.

Él lobo escapo de ahí dando terribles aullidos que se escucharon en todo el bosque.

It is said that he never ever wanted to eat a little pig, and the three little pigs lived happily ever after.

Se decía que el lobo nunca más quiso comer a un cerdito y los tres cerditos vivieron felices para siempre.

Option tres.

Opción tres:

The wolf ate the pigs inside the brick house.

El lobo se comió a los cerditos en la casa de ladrillos.

Ok. ¿Recuerdan cuál es el final correcto?

Perfect! ¡Perfecto! es la Opción número dos.

¡Qué bien! ahora ya sabemos cuáles son las 3 partes más importantes de una historia o cuento.

Finalmente, vamos a hacer un cuadro en su cuaderno. Arriba del cuadro vamos a escribir el título de nuestro cuento. Y ahora el cuadro lo vamos a dividir en 3 secciones, en donde escribirán las tres palabras que corresponden a las características de un cuento.

Introduction – Body – Conclusión

Y debajo de cada palabra harán un dibujo que represente cada característica o etapa del cuento. Pueden hacerlo con la historia de los 3 cerditos o con cualquier otra.

Excellent!,

¡Excelente!

Eso fue todo por el día de hoy, espero que hayan disfrutado mucho la clase.

Esperamos que hayan anotado los elementos más importantes de un cuento. También pueden compartir sus notas o sus dibujos con su familia. O con su maestra o maestro.

Excellent idea!

¡Excelente idea!

Girls and boys, see you soon.

Niñas y niños, nos vemos pronto.

Take care of yourself and your family.

Cuídense y cuiden a su familia.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Las juventudes son clave para reconstruir y recuperar sus comunidades y emprender acciones colectivas por el bien común🙌🏿. ✏️@UNESCO y @APCEIU ofrecen este curso para impulsar esas posibilidades desde la #educación. 👉🏿https://t.co/PXHzsGP6eS

📆Inicia 17/03 pic.twitter.com/ec9AJYsiVZ — UNESCO México (@UNESCOMexico) February 4, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende