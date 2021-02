Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 4 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día jueves 4 de febrero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 4 de febrero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Otras estrategias para cuidar el ambiente

¿Qué vamos a aprender?

Continuaremos hablando de las formas en las que atenderemos nuestras necesidades básicas, pero sin afectar más a la naturaleza, ayer platicamos sobre las 3 erres, que es una estrategia que consiste en realizar acciones para detener o disminuir el impacto en la naturaleza, al utilizar menos recursos naturales y generar menos residuos.

¿Qué hacemos?

Recordemos lo que hemos visto y qué nos falta ver. Comenzaremos con el camino de las 3R´s.

Aquí hay 5 R´s no 3. Sigamos el camino, imagínate que vas a la tienda, sigue el camino de las 3 R´s

Vamos recordando en que consiste cada una.

El primer círculo es el de “Reducir” significa “disminuir el consumo de productos y energía ya que se relacionan directamente con los desechos que generamos”.

Te voy a plantear una situación, vas a la tienda y puedes comprar leche en envase de vidrio para merendar, una libreta para hacer dibujos y un paquete de papas fritas. Pensando en reducir el consumo, ¿Qué te llevas y qué dejas?

La leche la necesitas porque vas a merendar y la libreta también me la llevo porque ¡Me encanta dibujar! Lo que sí haría, sería reducir el consumo de las papas fritas, primero porque las estoy comprando por antojo y segundo porque quiero reducir la producción de empaques.

La segunda R, que se refiere a Reusar.

“Antes de desechar las cosas, usemos nuestra imaginación para darles un segundo uso”.

¿Y tú qué harías con lo que compraste?

En mi caso, yo tampoco compraría la libreta, primero utilizaría los cuadernos viejos que tengo y dibujaría y haría mis bocetos en ellos; ya hasta que me termine todos esos cuadernos, entonces ya compraría unos nuevos.

En este caso, estaré reusando los cuadernos o libretas que ya tengo, antes de adquirir nuevos.

La tercera R, recuerdo que se refiere a RECICLAR.

Cuando llegas a esta R, es porque, aunque lo intentaste, no lograste evitar por completo reducir el consumo o reusar los productos.

Reciclar:

Se trata de rescatar el material del que está hecho un producto, y entregarlo para convertirlo en un producto nuevo. Esta es una forma en la que se reincorpora la materia prima al ciclo los materiales, para crear artículos nuevos, sin necesidad de gastar más energía y sin generar más basura.

Para sacarles provecho es necesario realizar un paso previo: Separarlos, y así evitar que se mezclen, ensucien con otros residuos y pierdan su valor.

La separación se hace en residuos orgánicos que son todos aquellos residuos de origen natural que pueden “echarse a perder” por ejemplo: restos de comida, heces de animales como conejos o borregos, huesos, o restos del jardín e inorgánicos que son los residuos que se pueden reincorporar al proceso de producción, y darles valor nuevamente como el papel y cartón, los metales, plásticos y vidrio.

Con esta información vamos a hacer una clasificación de materiales orgánicos e inorgánicos, ¿Te parece?

Imprimir un poster con dos botes.

Vamos a sacar diferentes imágenes y vamos a clasificarla en uno o en otro.

Cáscaras de fruta o verdura, cascarones de huevo, pan, tortillas, filtros para café, bolsitas de té, heces de animales, lácteos (sin recipiente), huesos, semillas, flores, pasto y hojarasca.

Cajas de cartón, periódico, propaganda, revistas, cuadernos, botellas de vidrio, envases de comida, vasos o platos de vidrio, latas de metal, chatarra, botellas de agua, platos y vasos desechables.

Por ejemplo, la botella de vidrio, a lo mejor algunas personas pueden reusarlo como florero, pero si no sabes manejarlo puede ser peligroso y tal vez lo que más conviene es RECICLARLO.

Una vez que separamos los residuos, podemos preguntar a nuestro recolector que días se lleva cada material, y prepararlo.

Vamos a pegar la definición en el poster.

Ahora sí puedo comenzar a separar los residuos para reciclar, pero ¿Qué pasa con las dos R´s restantes?

Existen otras estrategias con las que podemos contribuir a mejorar las condiciones del ambiente.

La primera es Rechazar:

Es una acción que indica evitar comprar o usar productos elaborados con unicel o plástico, o bien aquellos con muchas envolturas, ya que al desecharlos impactan de manera negativa en el ambiente.

Todos esos plásticos de un solo uso, que les llaman. Esos, si no me equivoco, son justo los materiales cuya venta se ha empezado a prohibir en varias partes del país.

Y esa va aquí, a la par de reducir el consumo.

Entonces esta definición la pegamos junto a Reducir.

Y la buena noticia, es que todavía hay otra “erre” que podemos aplicar en esta lucha por mantener la salud del planeta.

Reverdecer:

El reverdecimiento de los espacios urbanos, esto es recuperar las zonas verdes. Una forma de hacerlo es la Arquitectura sustentable.

Es una estrategia para las grandes ciudades, pero que puede aplicarse en cualquier sitio, ya que si pensamos en los lugares donde vivimos, independientemente del tamaño de la localidad, podemos reconocer diferentes problemas derivados de las decisiones que se toman para construir nuevas viviendas.

Por ejemplo, crear parques y jardines, que desde nuestro lugar y con nuestras posibilidades, podemos crear azoteas verdes, hacer sistemas para captar el agua de las lluvias o, colocar huertos urbanos en nuestras casas.

También se pueden hacer huertos escolares y aprovechamos la composta para sembrar plantas y abonar las que están en la escuela, cuando regresemos a ellas.

Y para reconocer estas posibilidades, los invito a ver un video que nos muestra la experiencia en un lugar muy cercano al centro de la ciudad de México.

Video. Conoce el #HuertoTlatelolco, sé parte del cambio a una #CiudadSustentable.

¿Qué te pareció?

¡Qué interesante experiencia! ¡Qué importante es crear este tipo de espacios en las ciudades, sin importar el tamaño de éstas!

Es una forma de volver a transformar el medio, en este caso la ciudad donde vivimos, mediante acciones sencillas. Como dice el video, un huerto en la ciudad nos ayuda a reconocer el proceso de producción de alimentos, lo que nos hace consumidores informados y responsables.

Siempre tengamos presente la frase final del video: “Sembrar te cambia la vida” y “Mejora nuestro entorno natural y social”.

Sin duda, en su familia conocen y aplican otras estrategias que ayuden a disminuir el impacto de nuestras acciones en el medio natural, la suma de pequeñas acciones, trae consigo grandes beneficios.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

MATEMÁTICAS

¿Cuántos usamos cubrebocas?

¿Qué vamos a aprender?

Vamos a recordar algunas actividades que realizaron el día de ayer.

Aprendimos a consultar la opinión de otras personas para hacer gráficas. Aprendimos a realizar gráficas de barras sobre las mascotas favoritas, los nombres que se les pueden poner y los cuentos que más nos gustan. Más adelante podrán observar la imagen de una gráfica que realicé, a partir de la información que recuperé de algunas llamadas de amigas y amigos, sólo les pregunté cuántas personas en su familia usan cubrebocas.

¿Qué hacemos?

Te presentamos la gráfica de Daniela.

Daniela preguntó a algunos amigos, en su familia, ¿Cuántas personas usan cubrebocas? en este tiempo es muy importante usar cubrebocas para protegernos y proteger a las personas que nos rodean, pero ¿Qué creen?

El día de ayer por la tarde, un niño me envío una gráfica de barras que elaboró sobre el uso del cubrebocas en las familias, al igual que Daniela. Entonces, yo escribí algunas preguntas en este papel bond para que por favor me ayuden a decidir cuáles se pueden contestar a partir de la información de la gráfica y cuáles no, debido a que la gráfica de Daniela también rescata este tema, vamos usar la imagen de la gráfica de ella.

Pregunta Sí No 1. ¿Cuántas familias participan en la encuesta? 2. ¿En cuál familia usan menos personas cubrebocas? 3. ¿De dónde llamó Daniela: celular o teléfono de casa? 4. ¿En cuál familia usan más personas cubrebocas? 5. ¿Cuál es la diferencia entre la familia que tiene más integrantes que usan cubrebocas y quien utiliza menos? 6. ¿Cuáles familias tienen la misma cantidad de integrantes que usan cubrebocas? 7. Daniela compró 45 cubrebocas para regalar a todas y todos los que participaron en la encuesta, ¿Creen que le sobran o le faltan cubrebocas?

Si ustedes recuerdan, la semana pasada en una clase de matemáticas usamos una cajita mágica como esta, de donde sacábamos tarjetas con algunas frases, el día de hoy en esta cajita mágica se pueden encontrar algunas de las preguntas que están en la lámina del pintarrón. Por favor ayúdenme a contar cuántas preguntas hay en la lámina para saber más o menos cuántas tarjetas pueden estar en la cajita.

Ahora, me voy a ubicar en la pregunta 7 de la lámina y escribo una palomita debajo de la columna de la palabra “sí”.

En total participan 7 familias en la escuela, conté los apellidos que aparecen el parte de debajo de la gráfica y son 7. En la pregunta 2, ¿En cuál familia usan menos personas cubrebocas? La respuesta es la familia Muñoz, sólo son 3, es el número más pequeño.

Por último, la pregunta 3, está mucho más fácil que todas, porque en la familia Gómez es donde usan más personas cubrebocas, ya que tiene la columna más grande, 9 personas usan cubrebocas.

¿Cuál es la diferencia entre la familia que tiene más integrantes que usan cubrebocas y quien utiliza menos? y ¿Cuáles familias tienen la misma cantidad de integrantes que usan cubrebocas?

¡Hola! Mi nombre es Carmen, vivo en La Paz, Baja California Sur. Luego de observar la gráfica de barras de Daniela, puedo decir que la diferencia entre la familia que tiene más integrantes que usan cubrebocas y quien utiliza menos es de 6, porque la familia Gómez tiene más integrantes, son 9 y la familia Muñoz tiene menos, son 3, esas respuestas las dio Pepe cuando llamó, yo sólo le resté 3 a 9 y me quedan 6. Sobre la pregunta de cuáles familias tienen la misma cantidad de integrantes que usan cubrebocas, con sólo ver las barras que tenían la misma altura, me di cuenta que la familia Martínez y la familia Rivera tienen la misma cantidad de integrantes que usan cubrebocas, cada una tiene 7 integrantes, el mismo número. Me dio gusto saludarlos.

Para obtener la respuesta a esta pregunta podemos sumar todas las cantidades de personas que usan cubrebocas en cada familia recuerdo que cuando presentaron la gráfica sumé todas las cantidades, ya recordé me salió un total de 41 personas. Entonces van a sobrar 4 cubrebocas, pues de los 45 que compró sólo necesita 41.

Para dar respuesta a esta pregunta vamos a presentar en pantalla la gráfica de Daniela. Podemos observar que casi todas las barras son diferentes, ¿A qué creen que se debe?

Si todas las familias tuvieran la misma cantidad de integrantes que usan cubrebocas, las barras tendrían la misma altura, pero no es así. En la familia Reyes hay 6 integrantes, en la familia Mendoza 4, en la familia Martínez 7, en la familia Gómez 9, 5 en la familia Camacho, en la familia Muñoz son 3 y, por último, sólo la familia Rivera tiene la misma cantidad que la familia Martínez: 7.

Ya lo tenemos. Un niño nos escribe “cantidad de personas” pero también agrega que la cantidad de personas se ubica de forma vertical y los nombres de las familias de manera horizontal.

Tenemos el segundo dato de la gráfica: La cantidad de personas, pero también sabemos que este dato está en forma vertical en la gráfica y el nombre de las familias en forma horizontal. A continuación, aparece nuevamente la gráfica de Daniela donde se sombrea con color rojo la palabra “familias” y, con color amarillo las palabras “cantidad de personas”.

Recuerda que otro dato importante de una gráfica es el título, que por los regular va en la parte superior, el cual se relaciona con el tema del que se presentan los datos. Por eso, la gráfica de Daniela se llama “Uso de cubrebocas en las familias”, pero qué pasaría si sólo le hubiéramos dejado como título “cubrebocas”.

Recapitulando lo aprendido:

Es muy importante que el título de una gráfica esté completo, de lo contrario es difícil comprender su contenido. Las gráficas de barras nos ayudan a representar la información de una encuesta de una manera más fácil, a contestar preguntas a partir del contenido de una gráfica y también aprendimos a saber que hay preguntas que a veces no se pueden contestar. La importancia de que una gráfica lleve diferentes datos en el eje horizontal y en el eje vertical dependiendo del tema, aquí Daniela se apoyó en el uso de cubrebocas en las familias. Pero, ¿De qué otros temas se pueden elaborar gráficas de barras?

En los medios podemos encontrar gráficas de barras, pero el tema puede ser diferente, por ejemplo, pueden elaborarse gráficas sobre los tipos de música que les gustan a las personas, su comida favorita, sobre la cantidad de hombres y mujeres que hay en un grado, por ejemplo, en tercero. También podemos elaborar gráficas sobre los embarques que están llegando a México con vacunas contra el COVID-19. Les voy a compartir una imagen de una gráfica de barras que elaboró un amigo que es doctor para conocer la cantidad de vacunas que llegan en cada embarque. (Canal 11 proyecta la imagen).

Aquí sólo tenemos la cantidad de vacunas que llegaron en los primeros cinco embarques. Después de que mi amigo elaboró la gráfica han estado llegando muchísimas más vacunas. Amiguitas y amiguitos de tercero, lean el título de la gráfica, lean el dato que viene en el eje horizontal y en el eje vertical.

El título es “Vacunas contra COVID-19 en México”. En el eje horizontal están los embarques y en el eje vertical la cantidad de vacunas que van llegando. de todos los 5 embarques, el quinto es donde han llegado más vacunas, la altura de la barra es más grande.

Pueden revisar el desafío 27 “La temperatura” en la página 61.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

LENGUAJE

Revisando los periódicos

¿Qué vamos a aprender?

Vamos a aprender mucho de la lengua náhuatl de la región Huasteca Hidalguense. En una región donde la lengua náhuatl y la cultura huasteca está muy arraigada. Su pueblo, pertenece al municipio de Xochiatipan, en este municipio más del 90% de los habitantes todavía hablan la lengua náhuatl.

Hay muchos pueblitos donde aún no tienen carretera pavimentada, aun no hay servicios de agua entubada y pues tampoco contamos con periódicos que lleguen hasta la comunidad, entonces a veces las noticias las escuchamos por la radio, principalmente o, por medio de la televisión, pero sí hay mucha vegetación y mucha tradición y cultura.

tlen ta tikijtok kena melauak, nojkia nijneki nimitsiluis kampa ne na niuala nojkia onka miaj pilaltepetsitsi aikana kipiaj kuali ueyojtli, nojkia axkanaj kipia atl tlen san kitilana ipan ne ueyatl, uan kanpa tlen tlajkuilolmatili (periódico) axkana asi, yeka tlen achiyo mokaki ne tlatsotsonaloni (radio) o ne uejkatlanechtiloni (televisión), tlen nelia onkaj ya ne kuatitlamitl uan tonemilis tlen techyekana.

Vamos a conocer la función y los tipos de textos empleados en un periódico.

nama, tlamachtijketl tlen tlamachtia tlen makuili xiuitl tlamachtilis ki’ijtok kipantik se tlajtolmatili kampa moijkuilotok tlen tomaseualtlajtol uan na nijneki nijpouas tlen ki’ijtó, uan nojkia nijtemó nopa tlajtolmatili panpa nama tijmatisej tlen tlajke tlajtoli mo ijkuiloua ipan tlajkuilolmatili.

¿Qué hacemos?

Tengamos en cuenta que un texto expositivo, generalmente da a conocer una información de la realidad de forma objetiva, es decir, tal y como sucedieron puede ser de algún suceso reciente o ya de más tiempo atrás pero que es información relevante.

kena, nochi tlen moijkuiloa techmatiltia se tlamantli tlen panok, techyolmelauaj tlen nelia san onpanok o uelis tlen achi uajkajkia panok.

Vamos a ver una noticia.

¡Qué importante es esta noticia para todo México!

Sí cada vez, México, por lo menos en sus leyes, reconoce la importancia de la diversidad cultural y la importancia que sus lenguas originarias tienen. Esto nos debe dar motivo de orgullo y de interés por conocerlas más.

Bueno yo lo que veo es que el periódico tiene una organización en varias secciones, no están solo las noticias.

Los periódicos presentan la siguiente organización:

A veces los periódicos tienen una sección que puede salir solo algunos días, por ejemplo: Un suplemento para niños, para ecologistas, para la familia, etc. Estos suplementos pueden salir de manera periódica cada ocho días o cada mes o ser únicos dependiendo de lo que se quiere informar.

Kemantika nojkia moijkuiló tlen axkana mojmostla kikixtiaj. Kikixtiaj tlajkuiloli tlen kinekij ma kipouakaj konemej, tlen toteixmatikauaj, tlen yolkamej uan tlen ni Tlali, kikixtiaj ika chikueyi, se meestli uan kikixtiaj tlen kinekij tlamatiltisej.

A mí me gusta mucho leer los artículos de opinión, porque me entero de lo que los especialistas dicen sobre temas actuales y que son importantes en la vida de todos los mexicanos. En los artículos de opinión el autor manifiesta su sentir y pensar puede estar a favor o en contra de algunas decisiones o hechos y lo escribe en esta sección.

La editorial, por ejemplo, también expresa la opinión de los directores del periódico, en esta sección pueden expresar, analizar o comentar sobre un tema que consideran de relevancia, estas secciones pueden ser objetivas sobre hechos de la realidad, pero también son subjetivas porque tienen el punto de vista del autor.

También me gusta leer la sección de las noticias de la región porque los periódicos locales, además de informar de las noticias nacionales e internacionales, hay información regional donde uno puede informarse de lo que sucede en mi municipio o de los otros cercanos.

Pero fíjate que algunas secciones, dependiendo del tema de interés del periódico, no solo trae la noticia, sino que hay gráficas que muestran algunas tendencias en números sobre el tema del que están hablando. Otras son entrevistas con alguien que puede ser un experto sobre un tema, o una persona relevante en política establecen un diálogo en el que platican sobre el tema de interés tanto del que entrevista como de la persona entrevistada.

na nojkia nijpoua tlen pano ipan ne nochinanko, uan nojkia tlen pano ipan ni Mexkotlali uan nochi ipan ni tlaltepaktli.

Ta xikita tlen moijkuiloa ipan se tlajkuilolmatili mochiua tlen kinekij ma momati. Kemantsi ki’ijkuiloa tlen ajkaya itlalamikilis o tlen mochiua ika se kamanali.

Uno de los temas más gustados es el de deportes casi todas las personas tienen un gusto por algún deporte, en México gusta mucho el futbol, el béisbol y el basquetbol.

En esta sección generalmente dicen cómo se van acomodando en la tabla general según los puntos que van haciendo en cada juego, para que al final los equipos se vayan eliminando hasta obtener un ganador.

Te voy a comentar ahora que los periódicos ya se muestran en internet, así, aunque no vivas en la localidad puedes leerlos y enterarte de lo que quieras. Otros siguen haciéndolos impresos y a veces imprimen la noticia en un periódico local, para que las personas se enteren de algo que sucedió en la localidad o en la región.

En las comunidades indígenas no llega el periódico impreso, a veces se consigue en algunas cabeceras municipales; generalmente, como lo había dicho, cuando sucede una noticia nos enteramos por la radio, por la televisión (cuando hay señal) pero en las localidades las noticias se dan de modo oral, de persona a persona, en lugares como donde lavan la ropa, en los molinos, en las tiendas, cuando van a las caberas municipales; en otras veces se envían mensajeros de una comunidad a otra y así la noticia puede llegar muy lejos.

Nimitsiluis, nama tlajkuilolmatili maski ipan ne chinanko axkana asi uelis mopouas ipan se tlanextiloni (computadora) uan nika nojkia uelis mopouas uan tijmatis tlen pano nochi kampaueli. Sekij kena kikouaj ipan amatl uan ijkino kipoua tlen pano ipan inchinanko uan tlen sekinoj achka chinantli.

Tlen ne pilchinankotsitsi uan ne uajka itstokej axkana asi tlajtolmatilistli, kemantsi uelis ipan achka alpepetl on asi. Tojuantij tijkaki tlen pano ipan ne tepostlatsotsonali uan kemantsi ipan ne uejkatlanextiloni. Kanpa ne tojuantij ti’istokej timomatiliaj san ika tokamanal, san touatij timomatiltiaj, kejné kanpa tlachokueniaj, kampa tlanamakaj uan kemantsi kititlanij akajya ma tlamatiltiti maski uajka.

Recapitulando lo aprendido:

Revisamos cómo está compuesto un periódico, los textos que se pueden encontrar en él y algunas características de estos textos, podemos encontrar secciones como de deportes, cultura, sociedad, economía, noticias nacionales e internacionales, artículos de opinión, algunas partes de entretenimientos y otros apartados o secciones, pero es importante que la información que se difunda en los medios impresos con fines de comunicar deben ser verídicas.

tlamisa ni tlamachtilis. Nama tikitakej tlen kenijkatsa moijkuiloa uan nochi tlen uelis moijkuilos ipan se tlajkuilolmatili, miaj tlamantli uelis moijkuilos, ken tlen tikijtokej: mauiltilistili, tlen tomitlanextilistli, tlen tonemilis uan totlalamikilis, uan sekij tlen moneki o tlen kinekij ma momati. Nochi tlen moijkuiloa kitlapejpenia tlen nelia kuali tlajtoli uan tlen nelí melauaj, tlen nelí panoj o uelis tlen moneki ma momati, ma moxoyaua ika miaj maseualmej.

¿Qué te ha parecido?

¿Kenijkatsa tikitak?

Nimitstlaskamatilia (uan nojkia inmojuantij siuapilmej uan tlakatsitsij, nochipa kuali xiistokaj, ximokuitlauikaj uan ximoijnelikaj. Timopantiseyoj.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

ARTES

El ritmo del arte

¿Qué vamos a aprender?

Hoy, reconoceremos el dinamismo y el ritmo como parte de los elementos de la composición en obras bidimensionales.

¿Qué hacemos?

Sabes, ¿Qué es el ritmo y cómo lo manifestamos? ¿Una producción bidimensional podrá tener ritmo? ¿Sabías que el sonido constante del reloj tiene un ritmo?

Escucha la siguiente pieza e intenta realizar un ejemplo de ritmo con música, si puedes has movimientos de acuerdo al ritmo de la música.

Audio. Cumbia Norte.

El ritmo está presente en la vida cotidiana y en la música, por ejemplo, cuando se baila con una coreografía se crea una serie de pasos que a lo largo de la música se van a repetir, y es lo que da ritmo al baile o a la danza.

Para conocer más acerca del ritmo te invitamos a ver el siguiente video titulado “Nuestro ritmo”.

Video 1. Nuestro ritmo.

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/nuestro-ritmo-1075.html

También podemos percibir el ritmo en nuestro cuerpo, en las producciones bidimensionales.

En los dibujos, la pintura, carteles, anuncios y la fotografía. ¿Cómo podremos saber u observar que una pintura o una obra bidimensional tiene ritmo?

Observa el siguiente video titulado “La composición de la imagen”.

Video 2. La composición de la imagen.

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/composicion-imagen-227.html

Actividad 1. Tipos de ritmo.

Materiales:

2 esténciles o sellos.

Imágenes de una misma flor de diferentes tamaños.

Pintura y pinceles o esponja circular.

2 hojas o papel lustre de color y tijeras.

Hoja con mándala impresa.

Para explicar el concepto de ritmo visual combinado, podemos usar esténciles o sellos de dos formas diferentes y los colocará en posición horizontal de izquierda a derecha plasmando sobre el papel pintura.

Para el concepto de ritmo visual decreciente a creciente, se utilizarán imágenes de una misma flor de diferentes tamaños y se irán colocando en el soporte.

Para el ritmo visual de creciente a decreciente, se emplearán puntos con pintura que se irán plasmando en el soporte de mayor a menor y de izquierda a derecha.

Para el ritmo visual de seguimiento, necesitaremos una hoja o papel lustre de algún color de la preferencia de cada persona, vamos a doblarlo en varias partes y trazar una figura, procurando no cortar uno de los extremos para que al desdoblarla logremos un patrón bidimensional con ritmo visual de “seguimiento”.

Un ritmo más es el radial, este consiste en organizar las formas visuales en torno a un punto central, ejemplo de ello, son las mándalas.

Existe otro elemento muy importante dentro de una composición visual, como el dinamismo.

Actividad 2. Dinamismo.

Para saber que es el dinamismo te invito a ver el siguiente video titulado “Composición: Equilibrio y dinamismo”.

Video 3. Composición, equilibrio y dinamismo.

Palabras clave:

Sensación de ritmo y movimiento.

Variación de tamaños y posiciones entre los elementos de una obra.

Las direcciones verticales y horizontales dan la sensación de equilibrio o reposo.

Mientras que las diagonales nos dan la sensación de mayor movimiento.

Que te parecieron los elementos del dinamismo que vimos en el video.

Actividad 3. Con ritmo y dinamismo.

Puedes encontrar el ritmo y el dinamismo en las siguientes obras.

Obra de Piet Mondrian titulada “Composición con amarillo, azul y rojo”.

Ritmos de la obra.

Se observa un ritmo visual combinado intercalando los tamaños de los cuadrados que podemos apreciar.

Dinamismo de la obra.

Las líneas en vertical y horizontal se presentan de una forma asimétrica y dotan de dinamismo a la obra. Expresa equilibrio y tranquilidad.

En la pintura de Vicente Rojo titulada “Carta a Alicia Liddell”.

Ritmos de la obra.

Se puede observar un ritmo variado entre cada elemento de la pintura. Podemos decir que tiene un ritmo combinado.

Dinamismo de la obra.

El autor presenta elementos verticales y horizontales alineados, lo que expresa una sensación de equilibrio y tranquilidad.

En esta imagen podemos analizar elementos dinámicos y rítmicos.

Ritmos de la obra.

En las estrellas se observa un ritmo de seguimiento pues no se observa variación en los elementos.

Se pueden observar algunos puntos que tienen un ritmo de decreciente a creciente. Se puede observar que las líneas tienen un ritmo que se asemeja al creciente si tomamos como referencia la posición en las que están colocadas.

Dinamismo de la obra.

Al posicionarnos de manera asimétrica da la sensación de movimiento.

Elemento a analizar “puntos”. El dinamismo está presente en este elemento de forma diagonal lo que proyecta una sensación de movimiento.

Elemento a analizar “líneas y curvas”. El dinamismo está presente en la forma en que están colocadas las curvas y las manchas de forma asimétrica y con diferentes tamaños compensando el peso visual, lo que proyecta una sensación de movimiento.

Recapitulando lo aprendido:

Aprendimos que el ritmo se encuentra en nuestro cuerpo y en todas partes.

Aprendimos los diferentes tipos de ritmos visuales.

Conocimos el dinamismo en las obras bidimensionales.

Analizamos obras con estos elementos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Becaria y becario de Educación Media Superior🦉 📅 Recuerda que el 28 de febrero es la fecha LÍMITE para cobrar tu beca. Si NO HAS LOGRADO REGISTRARTE, comunícate a la oficina de becas más cercana a tu domicilio. 📍Encuéntrala aquí: https://t.co/3hOjaMZ6NG pic.twitter.com/STEG0a5tWc — BecasBenito (@BecasBenito) February 2, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende