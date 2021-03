Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 4 de marzo

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy jueves 4 de marzo del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

GEOGRAFÍA

Riqueza forestal y pesquera en México

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a distinguir espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en México en relación con los recursos naturales disponibles.

¿Qué hacemos?

¿Sabes que tiene en común un portalápices de palitos de madera, unos lápices y unos chicles? Puedes preguntarle a cualquier familiar para que tengas más ideas.

Los palitos son de madera y los lápices también lo son, los ingredientes de los chicles son: jugo de caña evaporada, goma base de chicle, jarabe de agave y menta. En ninguno de los ingredientes dice “madera” lo que tienen en común no es de lo que se componen, es la actividad económica que les da origen.

La madera del porta lápices y de los lápices, así como la goma base de chicle, son recursos forestales.

La actividad forestal implica mucho más que la madera. Y en nuestro país, por ser tan diverso, tiene una amplia variedad de recursos forestales maderables y no maderables que se obtienen por esta actividad.

Vas a comenzar por analizar qué implica la actividad forestal, para ello observa el siguiente video del minuto 1:08 al minuto 2:10

Recursos forestales en México.

En el video nombraron las gomas como un recurso no maderable que se obtiene de la actividad forestal. ¿Ahora entiendes lo que tienen en común los productos que se mencionaron anteriormente?

En este esquema se indican los productos que se obtienen de la actividad forestal.

La actividad forestal se relaciona de manera directa con la vegetación, y su variedad dependerá directamente de la diversidad de grupos de vegetación. En el caso de México hay una gran diversidad, como puedes observar en el mapa de la página 19 de tu Atlas de México “Regiones Naturales”.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/19

En la simbología se distinguen nueve tipos de vegetación, de todas se obtienen recursos, ya sea para su comercialización en todo el país, para vender a otros países o para el aprovechamiento de las comunidades que viven en esos espacios.

¿Recuerdas qué condiciones se necesitan para que exista uno u otro tipo de vegetación? Realiza un diagrama en tu cuaderno y concentra la información.

De todas las condiciones que influyen en la vegetación, el clima es el más importante, pues que la temperatura, sea cálida o fría, influye en el tipo de plantas; además de la cantidad de lluvia y humedad ambiental, y eso influye en la presencia de ríos y lagos.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/15

En el mapa de la página 15 de tu Atlas puedes observar la diversidad de climas que dan origen a la rica vegetación que hay en el país.

Las selvas que se encuentran en la llanura de la península de Yucatán no son iguales a las que encuentran en la llanura costera del Pacífico y, por lo tanto, los recursos forestales que se obtienen son diferentes.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/12

Esto se debe al tipo de relieve, por ejemplo, la llanura de la península de Yucatán es muy amplia, mientras que la llanura costera del Pacífico es estrecha y está junto a la Sierra Madre Occidental.

Las formas del relieve influyen en el tipo de vegetación que existe en un lugar y aunque ambas pertenezcan al mismo tipo, en este caso, la selva, no tienen especies vegetales iguales. Observa el mapa de selvas de México:

Se ve con claridad la extensión que está cubierta por selvas, y si cada región es diferente en especies, las plantas aprovechables deben ser muchas.

En el caso de los bosques, ¿Sucede lo mismo?

Observa el mapa de bosques, ¿Con qué tipo de relieve se relaciona?

Con el montañoso, ¿Se pueden encontrar pinos al nivel del mar? Observa el siguiente video para encontrar la respuesta, inícialo en el minuto 0:10 y termínalo en el minuto 0:52

Bosques templados. Ecosistemas de México.

Por lo que dice el video, los pinos son una de las especies mejor adaptadas a las bajas temperaturas y no pueden crecer a nivel del mar.

Como agrupación vegetal solo se presenta por encima de los 1000 metros de altitud y, como vimos en el video, hasta los 3400 metros de altitud. Por lo que el relieve en este caso va a condicionar el aprovechamiento forestal de las especies vegetales, entre mayor altitud, menor número de especies vegetales.

Observa el siguiente video, que habla acerca de los matorrales que se desarrollan en las zonas semidesérticas y desérticas de México, inícialo en el minuto 0:13 y termínalo en el minuto 1:35

Tunas, nopales, pulques y mezcales: Matorrales.

Ocupan el 30% del país y son 669 especies de plantas, en estas regiones se aprovechan múltiples especies maderables y no maderables.

¿Qué conoces de la actividad pesquera y la acuacultura? Puedes compartir ideas con tus familiares y así tener un panorama más amplio de lo que implica esta actividad económica.

La actividad pesquera y la acuícola, implican la captura y cría de peces, crustáceos, moluscos, corales, mamíferos, y otros organismos de aguas saladas y dulces, para aprovecharlos como recursos.

Los peces se crían en lugares controlados para asegurar un volumen de producción, se hace en espacios costeros y también en espacios donde no hay costa, ni cuerpos de agua importantes.

Acuacultura en mar abierto.

Cuando se hace en espacios costeros, se delimitan las áreas de trabajo con redes en el mar para contener la especie que se va a criar.

Acuacultura en estanques.

Cuando se hace en el continente se usa tecnología para poder criar a los peces en estanques diseñados específicamente para esta actividad, sin importar si hay cuerpos de agua cercanos o no.

Observa el siguiente video para conocer las dimensiones de esta actividad en nuestro país, termínalo en el minuto 1:53

La pesca y la acuacultura en México.

Como te diste cuenta en el video se menciona que nuestro país cuenta con más de 11,000 kilómetros de litoral, tener dos costas, una hacia el Océano Pacífico y otra hacia el Océano Atlántico, permite tener una gran variedad de especies. Así como sucede en el continente, hay diversas condiciones geográficas que favorecen el desarrollo de distintas especies en el mar.

El relieve marino no es parejo, se pueden encontrar diferentes profundidades, como puedes observar en el esquema.

La más profunda, se llama Fosa de las Marianas y tiene 11 000 metros de profundidad.

Ahí si hay vida, microorganismos y bacterias que no son aprovechables para la pesca. La temperatura del agua es muy fría, porque la profundidad se relaciona directamente con la temperatura del agua; entre más profundo sea, hace más frío, porque los rayos del sol no penetran y no calientan el agua, además de que las aguas profundas no tienen tanto movimiento como las superficiales y por eso mantienen su temperatura fría. Esto también influye en el tipo de especies animales y vegetales que hay en cada lugar. Observa el mapa de relieve de México. ¿Recuerdas cómo interpretar la simbología?

Este mapa lo usas para ver el relieve continental, y tiene su propia simbología para el relieve marino, indicada como metros bajo el nivel del mar. Observa los colores de la simbología y podrás conocer cual es la profundidad de las aguas en las costas de México. Ve a la página 12 de tu Atlas de México.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/12

Como puedes notar, hay mayores profundidades en la costa del Océano Pacífico que en el Golfo y en el Mar Caribe. Porque los colores claros ocupan una pequeña extensión e, inmediatamente, se ven colores oscuros que indican hasta 4000 metros de profundidad en la Trinchera Mesoamericana. En el Golfo y en el Mar Caribe se ve una amplia extensión de colores que indican profundidades de menos de 200 metros.

¿En dónde crees que las temperaturas sean altas?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/12

En el Golfo de México y el Mar Caribe las temperaturas son más altas porque las profundidades son menores y los rayos del sol pueden ayudar a calentar más esas regiones, además, en aguas poco profundas no pueden navegar barcos de gran tamaño, quedarían encallados.

Encallados, significa que es cuando se atoran en el lecho marino, porque son tan grandes y pesan mucho que no pueden flotar en aguas poco profundas.

Otros factores que también influyen en la temperatura del agua y, por lo tanto, en el tipo y número de especies marinas en cada región, son las corrientes marinas. Son como ríos dentro del mar que tienen diferentes temperaturas y direcciones. Observa el siguiente mapa.

Como puedes notar, las corrientes marinas están presentes en todos los océanos, y son producto de la rotación de la tierra y de la temperatura del agua. Las corrientes frías van de los polos al Ecuador, y las cálidas del Ecuador a los polos.

Los animales marinos migratorios aprovechan estas corrientes para desplazarse con mayor facilidad.

Además de desplazar animales, también desplazan gran cantidad de nutrientes y, con ello, bancos de peces. En México hay corrientes cálidas en el Golfo de México y Mar Caribe, y corrientes frías en el Océano Pacífico, esto favorece que en cada costa las especies disponibles para la pesca sean diferentes.

Observa el siguiente video para que conozcas un poco más acerca de esto, inícialo en el minuto 0:12 y termínalo en el minuto 1:09

Flora y fauna marina.

En las próximas clases aprenderás más del aprovechamiento forestal y pesquero en nuestro país. Así que ponte muy atenta y atento con lo que pasa en tu entidad al respecto.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

Los números mágicos

¿Qué vamos a aprender?

Observarás y conocerás diferentes estrategias para la resolución de problemas relacionados con el desarrollo de algoritmos de multiplicación de números de hasta tres cifras por números de dos o tres cifras.

¿Qué hacemos?

Para comenzar resolverás el siguiente problema:

Alejandra quiere pintar su habitación de 4 colores diferentes, ¿Cuánto tiene qué pintar de cada color?

Observa una de las paredes de la habitación de Alejandra para saber exactamente lo que quiere.

Esos son los colores con los que Alejandra quiere pintar su recámara. Piensa como se podría pintar la pared de Alejandra, y observa por qué los números están con color rojo y azul.

Está bien contar cuadritos, es una posibilidad, pero hay una manera más sencilla, que además puede ser muy divertida. ¿Quieres ver qué puedes hacer?

Como puedes observar en la imagen, tiene una medida 10 en la parte vertical y 10 en la parte horizontal. Vas a utilizar la magia de las matemáticas.

Observarás que existen caminos más cortos para llegar al resultado final, como si fuera magia de verdad. ¿Qué se te ocurre que se puede hacer?

Utiliza la multiplicación para poder sacar el área de la primera parte.

Realiza la operación, multiplica 10 x 10, que es igual a 100

Ya obtuviste el área que se pintaría de uno de los colores favoritos de Alejandra, ahora vas a sacar el área que ocuparía el color negro.

¿Ya sabes que tienes que hacer? Igual que en el paso anterior, debes realizar una multiplicación: 10 x 4

Ahora ya tienes que: 10 x 4 es igual a 40

Ahora resuelve la parte gris y la rosa, para ello tendrás que hacer 2 multiplicaciones. ¿Ya sabes cuáles son?

Primero la multiplicación de 10 x 3 para obtener la parte gris y 4 x 3 para la parte rosa.

Ya obtuviste: 10 x 3 = a 30 y 3 x 4 son 12

Si Alejandra quisiera pintar toda su habitación de azul, ¿Cómo puede hacerle? Conocerás una nueva estrategia para resolver este nuevo reto.

Primero en el cuadrado azul el resultado fue 100 + el rectángulo negro que resulto 40, el color gris 30 y el rectángulo más pequeño fue 12. Ahora deberás realizar una suma:

100+40+30+12= 182

Ahora resuelve:

3 x 4 = 12 y llevas una decena, 3 x 1 = 3 y una decena que llevas son 42, siguiente número 1 x 4 te da 4 y 1×1 te da 1, ahora suma esa multiplicación y el resultado es 182.

Ahora sí Alejandra puede pintar su recámara y saber el área de la pared descomponiendo los factores de las unidades y las decenas.

Si observas, las decenas las puedes distinguir por el color rojo y las unidades por el color azul. Así es una manera más fácil de identificarla.

Ahora abre tu libro de Desafíos Matemáticos en la página 105.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/105

Fíjate bien en la imagen, tienes que obtener el resultado de las multiplicaciones con base en el cálculo de áreas. Es muy similar a lo que acabas de hacer con la pared de la recámara de Alejandra.

Resuelve cada una de las multiplicaciones de tu libro de desafíos.

Realiza el primer rectángulo.

Ahora ya puedes comprender que, la multiplicación que se analizó se calcularon cuatro resultados parciales, que resultan de multiplicar cada cantidad, tomando en cuenta sus números. Para que lo entiendas mejor, observa la siguiente imagen.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/106

¿Ya entendiste cómo realizar las multiplicaciones y sacar el área de los rectángulos? El desafío de la página 106 es parecido. Obsérvalo de nuevo.

El número 8 es el resultado de multiplicar 2 x 4. Observa que el rectángulo está dividido en cuatro partes y cada una de ellas es la representación gráfica de multiplicar cada una de las cifras que integran la multiplicación.

Por ejemplo, la operación 14 x 12 se puede analizar de la siguiente manera.

Observa con atención la siguiente imagen:

Se multiplican los números, unidades con unidades: 2 x 4 = 8 después una unidad con una decena: 2 x 10 = 20 siguiente decena con unidad: 10 x 4 = 40 y finalmente, decena con decena siendo: 10 x 10 = 100. Esto lo sumas y te dará de resultado 168.

Las matemáticas son mágicas y te dan muchas formas de resolver un problema.

En esta sesión has aprendido a utilizar las multiplicaciones para la resolución de problemas relacionados con el área, también descompusiste en decenas y unidades. ¿Te fijaste cómo hacerlo para seguir utilizando multiplicaciones y así llegar fácilmente a los resultados?

Resuelve los ejercicios que están en la página 105 y 106 de tu libro de Desafíos Matemáticos. Aplica lo aprendido y recuerda que puedes utilizar varias estrategias.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

Practiquemos la entrevista

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar preguntas para entrevistas y vas a distinguir entre preguntas abiertas y cerradas.

¿Qué hacemos?

¿Recuerda que durante las últimas sesiones has estado trabajando el tema de la entrevista?

En la sesión anterior se habló sobre los temas de interés y llenaste una tabla en la que observaste:

Razones por las que nos gustaría saber más del tema.

Personas a las que se les podría preguntar más sobre el tema.

Y las razones de nuestra elección.

El día de hoy aprenderás a elaborar preguntas para entrevistas y vas a distinguir entre preguntas abiertas y cerradas.

Para hacer una buena entrevista se deben planificar muy bien las preguntas que se le realizarán al entrevistado. Para eso, comenzarás por distinguir entre preguntas cerradas y abiertas.

Este tema lo puedes a encontrar en la página 75 de tu libro de texto de español.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4ESA.htm?#page/75

Fíjate bien, las preguntas cerradas, son las que se responden de manera clara y sencilla.

La respuesta normalmente es corta o muy corta, esto quiere decir que, quien la responde, no puede agregar mucha más información a su respuesta.

Ejemplos:

¿Desayunaste el día de hoy?

¿Cuántos años tienes?

¿Te lavas las manos continuamente?

¿Tienes calor, sí o no?

De este tipo son las preguntas cerradas. Las respuestas son claras, cortas y sencillas. Algunas preguntas cerradas, como la última, ya sugieren incluso la respuesta, que es “sí o no”.

Las preguntas cerradas se contestan con respuestas cortas y no tienen la opción de tener respuestas muy elaboradas.

Cada que hagas una pregunta cerrada, obtendrás respuestas muy precisas.

Observa las respuestas de los ejemplos de preguntas cerradas.

En conclusión, a preguntas cerradas, respuestas cortas.

¿Te gustaría saber cómo son las preguntas abiertas?

Observa que es lo que dice tu libro de texto sobre las preguntas abiertas. Recuerda que es la página 75.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4ESA.htm?#page/75

“Las preguntas de respuesta abierta permiten, al entrevistado, ofrecer una explicación más amplia sobre el tema tratado y, al entrevistador, obtener más información”.

Las preguntas abiertas, van a permitir que quién responda pueda elaborar más a detalle su respuesta. Con este tipo de preguntas, quién responde puede hacerlo con mayor libertad.

Al hacer preguntas abiertas, vas a obtener respuestas más elaboradas, más amplias, que te van a ofrecer mucha más información acerca de lo que estas preguntando.

Respuesta de ejemplo: Primero, para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra familia, así cuidamos de las demás personas, aunque no las conozcamos. Si todos tratamos de salir lo menos posible, vamos a lograr que cada vez haya menos contagios.

Respuesta de ejemplo:Porque los robots pueden hacer casi cualquier cosa. Porque los robots no se enferman. Lo importante es que un robot nos ayudaría a hacer casi cualquier cosa que quisiéramos.

Respuesta de ejemplo:Saber, ¿Cómo se extinguieron? Hay muchas teorías sobre eso. Algunas dicen que fue a causa de un asteroide que cayó a la tierra. ¿Sabías que al parecer ese asteroide se estrelló en lo que hoy es la península de Yucatán?

Cómo pudiste observar, las preguntas cerradas tienen respuestas cortas, mientras que las preguntas abiertas tienen respuestas largas.

Los dos tipos de preguntas te van a servir para obtener información. No es que una sea mejor que otra, lo importante es saberlas combinar, para obtener la información que quieras.

Por ejemplo, una de las preguntas anteriores:

Primero puedes hacer la pregunta cerrada, ¿Te gusta el helado de limón, sí o no? No importa la respuesta, ya sea sí o no, podrías hacer después una pregunta abierta para que explique la razón. La pregunta sería, ¿Por qué?

Al hacer la pregunta, ¿Por qué? estas pidiendo que quien responde, explique las razones de su respuesta anterior.

Una buena estrategia para prepararte para realizar una entrevista es hacer algunas entrevistas de ensayo, podrías practicar entrevistando a tu familia o amigos.

¿Ya te quedó clara la diferencia entre preguntas cerradas y abiertas? Identifica si la siguiente es una pregunta abierta o cerrada.

¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?

Es una pregunta cerrada.

Siguiente pregunta.

¿Conoces a alguien que se dedique a eso?

La anterior es ejemplo de una pregunta abierta.

Siguiente pregunta.

¿En qué crees que eso ayude a la gente a vivir mejor?

También es una pregunta abierta.

Tú también puedes hacer tus sueños realidad. Si sueñas con ser algo de grande, lo puedes lograr y podrías entrevistar a alguien que ya lo es, así podrías saber más sobre, ¿Qué hay que hacer para conseguir su sueño?

Lee la siguiente historia, con la que terminarás la sesión de este día.

Kitty corría al cuarto de sus padres ligera como una gata.

Llevaba la piyama de rayas y su melena oscura se movía por su cara. Se aventó de cabeza e hizo un aterrizaje perfecto. Su madre sonrió.

¡Kitty, cálmate! Es casi la hora de dormir. ¿Todavía no tienes sueño? No, no estoy ni un poquito cansada.

Kitty observó a su madre sacar un elegante traje negro de superheroína del armario y ponérselo.

La familia de Kitty tenía un secreto muy especial. Su madre tenía superpoderes de gato y todas las noches salía a tener aventuras para ayudar a la gente. Podía ver en la oscuridad, trepar por las paredes y caminar por los tejados sin perder el equilibrio. Sus agudos sentidos permitían que detectara cuando había un lío cerca. Pero lo mejor era que podía hablar con los gatos y compartir secretos con ellos.

De mayor, Kitty quería ser una superheroína como su madre. Le gustaba jugar a rescatar a gente con el disfraz de gata que le había hecho su padre. Podía saltar desde el sofá de la ventana hasta la cama sin tocar el suelo.

Pero, al acostarse, cuando miraba por la ventana con su superpoder de visión nocturna, veía muchas sombras misteriosas y escuchaba un montón de ruiditos raros. Su habitación era cómoda, segura, y sólo de pensar en salir a la oscuridad sentía escalofríos.

No sabía si algún día estaría preparada para ser una superheroína como su madre.

Este día conociste la diferencia entre preguntas cerradas y abiertas.

Observaste que las preguntas cerradas, obtienen respuestas concretas y cortas, mientras que las preguntas abiertas, tienen respuestas largas y elaboradas que ofrecen más información.

Practica estas preguntas con tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu abuelito, o con quien tú quieras, seguramente te divertirás.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

