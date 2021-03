Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 4 de marzo

Lava cada rincón de tus manos durante 20 segundos cada vez que sea necesario. Usa gel antibacterial cuando no puedas lavar tus manos. Si tienes que salir, mantén la sana distancia, usa cubrebocas y evita tocar tus ojos, nariz y boca. Desinfecta los productos que compres.

Ntakete va nta xiñi ntaro, tiñiro, nuu ntaro, siki ntaro in nte saba ntaro kuu oko segundo kanu ntinuu ntinuu ntaketero ntaro. Kautiñu gel antibacterial, tu ñakuu ntaketero ntaro. Tu kentaro ve´ero de kuiñi jika nu iñi nta ñayivi, kasi sama yuuro, in makero nuuro, xitiro in yuuro. Ntakete ntoo nta ntatiñu a ke´ro.