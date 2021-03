Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 4 de marzo

Compartir esta publicación













Hoy jueves 4 de marzo te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Un vistazo al Zócalo de la CDMX

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás distintas rutas y formas de llegar a un destino en particular usando el transporte público de la Ciudad de México.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy interpretarás un mapa del Sistema de Transporte Colectivo Metro y elaborarás rutas para encontrar un lugar especial en la Ciudad de México.

Dos de mis alumnas me comentaron que quieren visitar el Zócalo de la CDMX, pero debido a la contingencia no podrán hacerlo, una de ellas vive en Mérida y no conoce el Metro de la Ciudad de México, ellas se conocieron a través de una actividad llamada correspondencia que se hizo en la escuela y que consiste en comunicarse por medio de cartas.

¿Cómo crees que les podríamos ayudar?

Mérida está muy lejos de la CDMX, y allá no tienen el transporte del metro.

Para poder apoyar a las alumnas y que comprendan cómo funciona el metro de la Ciudad de México. Pon atención:

Sandra vive cerca de la estación Copilco de la línea tres del metro y Rocío que radica en Mérida, quiere venir a visitar a su abuelita que vive cerca de la estación Ferrería de la línea seis.

Ayudémosles a conocer las estaciones de forma virtual y saber cómo llegarían al Zócalo.

¿Qué te parece si para ayudarlas les damos información sobre el Sistema de Transporte Colectivo Metro?

Además, podemos orientarlas para llegar al Zócalo, y señalarles un lugar exacto para evitar que se pierdan, por ejemplo, el asta bandera que es muy visible en el Zócalo y es muy fácil de identificar.

Sabías qué, la puedes identificar por su gran tamaño ya que la bandera pesa 200 kilos y mide 30 metros de largo por 20 metros de ancho, cuenta con un asta de 60 metros de alto.

Conozcamos un poco acerca del transporte colectivo llamado el Metro de la CDMX, para que observes la red del metro te invito a que abras tu libro de Desafíos Matemáticos en la página 93.

Cuenta con doce líneas, cada una con un número, letra y color distintivo. El metro cuenta con ciento quince estaciones construidas de forma subterránea; cincuenta y cuatro estaciones de forma superficial y veintiséis estaciones de manera elevada, conformando un total de ciento ochenta y cuatro estaciones en la que atraviesan la Ciudad de México y once partes del Estado de México.

También es importante mencionar que las líneas del metro se entrecruzan algunas y uno puede bajar de una línea en la estación de transbordo y abordar otra línea que le convenga para llegar a su destino.

Primero ubica el lugar donde vive Sandra.

¿Recuerdas dónde vive? Vive cerca de la estación Copilco, de dónde iniciaría Sandra su recorrido.

Deberá subirse en la estación Copilco de la línea tres y recorrer hasta la estación Hidalgo que son trece estaciones. Tomar la dirección a Indios Verdes por la línea 3 que es de color verde claro, luego transbordar en la estación Hidalgo para pasar a la línea 2 que es de color azul; ahí pasaría las estaciones Bellas Artes y Allende hasta llegar a la estación Zócalo.

Pero, ¿Sabes qué significa transbordar?

Transbordar significa: Trasladar, es decir, cuando las personas cambian de línea y salen de la ruta en la que subieron inicialmente para cambiar a otra, que en este caso es de la línea 3 a la línea 2.

Me faltó mencionar que si transborda de la línea tres a la línea dos existen dos posibilidades, tomar el tren en dirección a Taxqueña o tomar el tren en dirección a Cuatro Caminos, para ir al Zócalo tendrían que ir en la dirección hacia Taxqueña.

Pero no es la única forma de ir de la estación Copilco a la del Zócalo, puede llegar tomando otras opciones.

¿Tú tienes otra ruta?

Revisa tu mapa del metro y piensa en otra forma de llegar de Copilco al Zócalo.

Otra opción, podrían irse de la estación Copilco a la estación Balderas, transbordar en la línea 1, que es de color rosa, se va hasta Pino Suárez y, por último, transbordar a la línea 2 que es la azul hasta la estación del Zócalo.

Ahora de acuerdo con lo visto en clase contesta, las preguntas están en la página 92 de tu libro de desafíos matemáticos.

La ruta más conveniente para Sandra es:

La primera opción sería partir de la estación Copilco por la línea tres y recorrer de Copilco a la estación Hidalgo que son trece estaciones para transbordar a la línea dos que es de color azul, pasaría las estaciones Bellas Artes y Allende hasta llegar a la estación Zócalo.

¿Por qué?

Porque es la ruta más corta para llegar al Zócalo desde Copilco. Por supuesto que podría tomar otras rutas, pero revisando otras rutas, todas son más largas.

Por lo que en esa ruta sólo tendría que transbordar una sola vez. Ubica de donde partiría Rocío cuando esté con su abuelita para reunirse con Sandra.

Ve la siguiente imagen que muestra el recorrido que tendría que hacer Rocío.

Roció partiría de la estación Ferrería, tiene que tomar Dirección el Rosario.

Pasaría por las estaciones de Azcapotzalco, Tezozómoc; hasta el Rosario, y tendría que transbordar a la línea 7, hasta llegar a Tacuba.

Si te fijas en la imagen verás que tendría que volver a transbordar y tomar la línea dos con dirección a Taxqueña. En total serían nueve estaciones y se bajaría en la décima que es Zócalo.

Otra ruta, sería de Ferrería a la estación Deportivo 18 de marzo de la línea 3, luego iría a la línea 3 con dirección Universidad. Pasando por las estaciones Potrero, La Raza, Tlatelolco, Guerrero y se bajaría en Hidalgo para volver a transbordar de la línea 2 con dirección a Taxqueña y pasaría por Bellas Artes, Allende hasta llegar al Zócalo.

Observa las preguntas en tu libro de desafíos matemáticos página 92.

¿Cuál sería la ruta más conveniente para Rocío?

La opción uno que va de dirección Rosario hacia Tacuba con transbordo a la línea 7 que llega a Taxqueña y la lleva directo al Zócalo, porque sólo se transborda una vez.

¿Por qué?

Es la ruta más corta para llegar al Zócalo y son menos transbordos.

Ya viste cuántas opciones diferentes tiene uno para ir de un lugar a otro en el metro de la Ciudad de México.

Hoy trabajamos la interpretación de mapas como el del sistema de transporte colectivo METRO, que existe en la Ciudad de México.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

¿Quién tiene la razón?

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás fragmentos de modelos de debate para identificar: propósito, participantes y roles, dinámica de interacción y características generales de las intervenciones.

¿Qué hacemos?

En la sesión anterior comenzamos a revisar algunas de las características de una forma de diálogo muy particular: el debate. A lo largo de las siguientes clases vamos a estudiar más a fondo en qué consiste, con el fin de que aprendamos a planear y participar en uno, para contrastar puntos de vista opuestos en torno a un tema de nuestro interés.

Aprender a escuchar, analizar y evaluar lo que sucede en un debate es un aprendizaje muy importante. Los debates públicos que puedes escuchar por diferentes medios son importantes en la vida escolar y en la sociedad en general: te permiten aprender y participar de manera informada.

Un propósito del diálogo puede ser el de expresar tus sentimientos a una persona que quieres, y eso es una parte importante de la vida de todos y todas, pero una cosa es que se lo digas en cortito, de manera espontánea a tu mamá o a tu hermano; esto sería de manera informal.

Otra cosa es que lo digas de manera pública para establecer un compromiso, por ejemplo, de acuerdo con ciertas normas o convenciones.

En el caso de expresar ideas opuestas, una cosa es que platiques en casa y otra que lo hagas en una institución pública (en la escuela) donde se suelen realizar los debates.

Esto implica que va a ser de interés para el público, que le va a ayudar a la gente a reflexionar sobre temas que a todos les puede importar, aunque en ese momento no se tome una decisión o se establezca un acuerdo, sino a analizar las ideas de fondo, como: Cuáles son las ideas que nos llevan a opinar de manera diferente sobre un tema, además, esto lleva a organizar el encuentro con anticipación y a seguir ciertas reglas.

El debate es un diálogo en que se confrontan ideas opuestas, que se dan con frecuencia en la sociedad y en el conocimiento que descubren los científicos, pero de manera pacífica, ordenada y mediante razonamientos, por eso un debate tiene reglas que es muy importante seguir.

Lo importante es que los participantes expresen y justifiquen sus ideas, aunque no se pongan de acuerdo. Otro punto importante es que los participantes traten de convencer a sus oponentes o a la audiencia, aunque esto no siempre sea posible.

Observa el siguiente del segundo 00:25 al minuto 01: 28, es un ejemplo de debate televisivo para identificar cómo se lleva a cabo, especialmente, qué es lo que hacen los participantes.

Habla de frente – Experimentación con animales.

¿Te das cuenta? El tema de un debate generalmente toca situaciones o problemas que son de interés para todos, con los que rápidamente te puedes identificar, con las posturas que están en disputa, ya sea por su impacto en la sociedad, por su valor como conocimiento o porque generan sentimientos intensos.

¿Qué te parece si ves la siguiente parte del debate? Ahora observa el video del minuto 05:52 al 06:57 del minuto 07:06 al 07:41 del minuto 08:06 al 09:40, y del minuto 09:51 al 10:06. Debo aclarar que se trata de una selección de algunas intervenciones, para apreciar las características más importantes del debate.

Habla de frente – Experimentación con animales.

Debo reconocer que es muy fácil comenzar a pensar en los contenidos que están expresando las y los participantes; que es muy fácil comenzar a opinar sobre lo que dicen y la forma en que lo dicen. Yo, me doy cuenta de que son adolescentes que hicieron un gran trabajo para preparar sus participaciones. Pero, te voy a pedir que trates de prestar atención a la manera en que está organizado el debate, al papel que cada uno de los participantes desempeñan para llevarlo adelante.

Cómo puedes ver la moderadora cumple un papel muy importante porque se dirige al auditorio y a los televidentes para que sepan qué está ocurriendo, pero, además, se dirige a los participantes para recordarles las reglas que deben seguir y para señalarles en el momento, cuáles son las actividades específicas que deben realizar.

Es muy importante preparar con antelación la participación en un debate: para seleccionar de entre todas las ideas que se tiene y que consideras importantes, las que resumen el punto de vista en el tiempo que se van a dar. Sin pasarse, para no afectar a los demás participantes.

La moderadora debe regular un debate y no que la haga de árbitro en un deporte de contacto, como el taekwondo, por eso, es muy importante que todos los participantes de un debate asuman el compromiso de respetar a sus oponentes y cumplir las reglas de la interacción.

Debo aclarar que lo que estamos viendo en este video es una forma de organizar un debate por equipos, con un orden muy estricto en el orden y los tiempos de participación. En otros debates, la participación es individual y las intervenciones son más libres y flexibles, pero con un máximo de tiempo de participación. En esos casos, se nota más la intervención del moderador o de la moderadora, porque puede intervenir para decir a los participantes que ya se salieron del tema o que ya se pasaron del tiempo.

Sigue viendo la participación del segundo equipo y la respuesta a sus argumentos del primero. Observa el video del minuto 10:52 al 11:30 del minuto 11:46 al 11:53 del minuto 12:16 al 12:31, y del minuto 12:34 al 14:20.

Habla de frente – Experimentación con animales.

Pudiste ver que todas tratan de ser consistentes y de mantenerse en el tema: las participantes de ambos equipos explican cuáles son sus respectivos puntos de vista, pero nunca pierden de vista cuál es el punto de vista del otro. Cada pregunta o cuestionamiento que dirigen al otro equipo sirve para ponerlo en duda o para señalar posibles errores, pero al mismo tiempo, reiteran y amplían lo que ellos piensan desde su postura.

Vez la importancia de preparar la participación en un debate, buscando información válida y comprobada que apoye el punto de vista, pensando en los argumentos que se utilizaran, las críticas que se ven a hacer y las que se van recibir, para tener listas respuestas posibles. Esto ayudará a no quedarse atorado preguntándose: ¿Y ahora qué digo?

Notaste que la moderadora les dice que pueden ir con su equipo a preparar la réplica al punto de vista del otro equipo.

Esto forma parte de las reglas de este debate en particular, que se desarrolla en equipo, precisamente porque la participación de todos es importante para enriquecer las ideas. En otros debates, los integrantes de ambos equipos pueden estar sentados frente a frente y los integrantes de cada equipo participan conforme piden la palabra, también de acuerdo con reglas específicas que garantizan la equidad en el tiempo de las participaciones, sin embargo, también son frecuentes los debates individuales, en los que cada participante se las arregla solo para decidir, ¿Cómo sostener su punto de vista? ¿Cómo criticar al otro? ¿Cómo responder a las críticas que recibe?

Ahora ve el cierre del debate y el tipo de intervenciones que tienen los participantes. Observa el video del minuto 23:31 al 26:03

Habla de frente – Experimentación con animales.

Te pido que reflexiones sobre las siguientes preguntas:

¿Qué observaste en este segmento?

¿En qué consisten las reglas para las conclusiones?

¿Cuál es el propósito de las conclusiones?

¿Qué te pareció el debate que viste?

¿Aprendiste algo sobre sus propósitos y su organización?

El objetivo de un debate es convencer al oponente y a la audiencia sobre la validez, la verdad o la conveniencia de un punto de vista sobre un tema sobre el que posiblemente ya existen opiniones encontradas. Que esas opiniones son las que pueden asumir los participantes en el debate para defenderlas con argumentos y plantear críticas, también argumentadas, que debiliten el argumento opuesto.

Las reglas del debate sirven para que siempre le tengas respeto a quienes piensan distinto a ti, aunque en algún momento te puedas enojar o incomodar.

Es importante resaltar que la preparación antes del debate es fundamental para que este se lleve a cabo bien y se cumplan sus objetivos. Particularmente es importante construir argumentos con información confiable y válida que te permitan sostener tu punto de vista.

En el debate, aunque uno gane y otro pierda, los dos puntos de vista se ven enriquecidos por nuevas perspectivas y fortalece vínculos de unión con los otros y el respeto que se tienen.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

HISTORIA

Carranza y Obregón: los líderes políticos de la Revolución Mexicana

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás el desarrollo del movimiento armado y las propuestas de caudillos revolucionarios: Carranza y Obregón.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy recuperaras las ideas y los proyectos principales de otros dos de los representantes de la Revolución Mexicana: Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, y lograrás completar el cuadro comparativo, pero ahora con la información de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón.

Observa esta foto, Venustiano Carranza es el de la derecha y Álvaro Obregón es el de la izquierda, se ven como dos amigos en un día de campo, pero Obregón no tiene un brazo.

De nuevo, hay que aclarar que, aunque se les vea juntos, más que amigos, eran aliados y la historia de cómo perdió ese brazo te la contaré después.

Primero completamos la información de Carranza del cuadro comparativo. El cuadro comparativo indica el contexto y la ubicación geográfica, Venustiano Carranza nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

Carranza era hijo de un coronel y su familia era de clase media alta, poseedora de grandes extensiones de terreno.

Desde pequeño se convirtió en un convencido liberal y quedó marcado por la lucha del liberalismo en la defensa de la soberanía y la legalidad. Estudió en la Ciudad de México.

Observa el siguiente video sobre la vida de Carranza.

Vida y obra de Venustiano Carranza.

Como pudiste ver en el video, Carranza inició su carrera política como presidente municipal, y después fue diputado local, senador federal y gobernador interino del estado, tuvo una vida política muy activa.

Cuando Madero se organizó para levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, Carranza decidió unirse.

Cuando Madero fue electo presidente de México, Carranza también fue electo gobernador de Coahuila.

En tu cuadro comparativo, en el apartado de contexto escribe que Carranza fue un político civil destacado.

Carranza condenó los actos en contra del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, y además se negó a reconocer a Victoriano Huerta como presidente, porque para él, Huerta era un traidor. Por eso proclamó el Plan de Guadalupe, desconoce el gobierno de Huerta y de sus aliados, además nombraba a Venustiano Carranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y señalaba que, al ocupar la Ciudad de México, Carranza se encargaría interinamente del Poder Ejecutivo y convocaría a elecciones.

En el Plan de Guadalupe no se incluye ninguna demanda social, como las de Zapata y Villa, porque Carranza estaba convencido que las problemáticas sociales podrían resolverse después por medio de leyes.

Esta falta de atención a las demandas sociales le traería problemas más adelante con algunos de sus aliados.

Como parte del Plan de Guadalupe, Carranza logró organizar el Ejército Constitucionalista y nombró a Álvaro Obregón jefe del Ejército del Noroeste.

El Ejército Constitucionalista que dirigió Carranza llegó a ser tan grande que se repartió en tres divisiones regionales: Obregón se encargaba del Noroeste, Pablo González del Noreste y Pancho Villa de la División del Norte. El plan consistía en hacer un triple frente para llegar a la capital.

Cómo Huerta había usurpado la presidencia, se quedó sin el apoyo de gobiernos extranjeros para conseguir armas para el ejército y enfrentar a los revolucionarios, pero entonces, ¿Qué crees que hizo?

Ya que se encuentra sin ayuda del extranjero, sin apoyo de los mexicanos, sin armamento y perdiendo constantes batallas, renunció a la presidencia y al mes siguiente el ejército constitucionalista entró en la Ciudad de México con Álvaro Obregón como líder.

Los revolucionarios tenían diferencias entre sí, la más visible fue la de Villa y Carranza, para intentar arreglar esas diferencias convocaron a la Convención de Aguascalientes.

Carranza no asistió a la Convención. Esto sólo significó su rompimiento definitivo y sin posibilidad de reconciliación con Villa y Zapata y el inicio de nuevos enfrentamientos. A partir de entonces, se crearon dos grandes bandos revolucionarios: el bando Constitucionalista, encabezado por Carranza, que tenía el objetivo de ordenar al país por medio de una constitución política nueva, y el bando Convencionista, al que se unieron las fuerzas de Villa, de Zapata y otras más, para lograr las reformas sociales que buscaban el reparto de tierras y los derechos para los trabajadores.

Obregón al principio, siguió siendo aliado de Carranza, en el bando Constitucionalista.

Ahora es momento de que empieces a llegar al cuadro de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón nació en el estado de Sonora, es decir, al norte de la República.

En tu cuadro pon que era de Sonora; Obregón, fue electo alcalde de Huatabampo, iniciando su carrera política.

Observa el siguiente video del inicio al minuto 02:27, es de los primeros años de su participación en el movimiento revolucionario.

El reportaje: Álvaro Obregón” Cámara de Diputados.

Como viste en el video, cuando Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, Obregón se unió a él y recibió el nombramiento de “Jefe Militar de Hermosillo” y tiempo después, gracias a su lealtad a Carranza, se le nombró “comandante del Ejército del Noroeste”.

Recuerda que en ese momento había tres grandes dirigentes del ejército que luchaban junto a Carranza para derrocar a Victoriano Huerta: Pablo González, Álvaro Obregón y Pancho Villa, quien en ese entonces todavía estaba en el mismo bando, porque todos querían una sola cosa: tirar la dictadura de Huerta. En tu cuadro anota que era un político y militar destacado.

Cuando Carranza era presidente y comenzaron las rivalidades entre el bando Constitucionalista y el bando Convencionista, Obregón se mantuvo del lado de Carranza y se convirtió en una pieza militar importantísima en la lucha contra los villistas y los zapatistas, que a partir de entonces fueron considerados ejércitos rebeldes.

En una de estas batallas contra el ejército de Pancho Villa, fue donde Obregón perdió su brazo.

Obregón perdió el brazo derecho debido a la explosión de una granada en un enfrentamiento, aun así, las fuerzas comandadas por Álvaro Obregón vencieron una y otra vez a los ejércitos de Villa, que, a partir de entonces, empezaron a perder fuerza y, en cambio, el Ejército Constitucionalista, comandado por Obregón, se fortaleció.

Obregón siguió siendo una autoridad revolucionaria central a pesar de la pérdida de su brazo, y por eso era conocido como el “Caudillo invicto de la revolución” sin embargo, Obregón, como otros, seguía dispuesto a luchar y deseaba la silla presidencial.

El anhelo de Obregón por ser presidente fue uno de los motivos por los que se separó de Carranza.

Para el año de 1920, cuando Carranza ya estaba por terminar su periodo presidencial, Obregón esperaba ser recompensado por su lealtad y tener el apoyo para ser presidente, pues él tenía un enorme prestigio entre los militares y era muy popular entre la población, pero no ocurrió así. Carranza entendía muy bien los riesgos de tener un militar en el poder.

Un militar como Porfirio Díaz y Victoriano Huerta tendría el riesgo de romper la estructura política y constitucional por la que luchaba Carranza.

Para Carranza y sus ideales, era necesario que la presidencia quedara en manos de civiles y no de militares, así que designó como candidato al ingeniero Ignacio Bonillas, haciendo a un lado a Obregón.

Obregón despechado se lanzó como candidato opositor. Entre sus aliados más importantes estaban otros sonorenses como Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, quienes junto con Obregón lanzaron el Plan de Agua Prieta, que desconocía Carranza.

El Plan de Agua Prieta solo fue el pretexto para desconocer al gobierno Carranza por una diferencia territorial, pero detrás de esto se esconden muchos intereses y conflictos políticos.

En tu cuadro comparativo escribe el Plan de Agua Prieta.

El plan no reconocía a los gobiernos electos en las últimas elecciones y convocaba a formar nuevos gobiernos estatales y a un nuevo presidente de la República.

Ante esa amenaza, Carranza se vio obligado a salir de la capital rumbo a Veracruz, pero en el camino murió emboscado.

Tal como decía el Plan, se convocaron a nuevas elecciones y Obregón resultó electo presidente. Él era considerado como el caudillo que mejor podía cumplir las aspiraciones revolucionarias y conciliar las distintas demandas sociales que existían, esto colócalo en tu cuadro comparativo y sería el final sobre lo que buscaba Obregón.

Tu cuadro concluido deberá quedar de la siguiente manera:

Zapata Villa Carranza Obregón Ubicación geográfica Morelos Durango Coahuila Sonora Contexto Líder campesino y militar. Líder agrario y militar. Político civil destacado. Político y militar destacado. Plan de Acción. Plan de Ayala. Ley General Agraria Plan de Guadalupe Plan de Agua Prieta Buscaban Devolver tierras a pueblos indígenas. Redistribuir las tierras acaparadas. Repartir tierras entre propietarios individuales. Desconoce a Huerta Nuevas elecciones. Cumplir las aspiraciones revolucionarias Conciliar las demandas sociales. Principios La tierra es de quien la trabaja. Sería magnífico, yo creo, ayudar a hacer de México un lugar feliz. Orden Constitucional. Caudillo

Vamos a recapitular lo aprendido:

Emiliano Zapata y Francisco Villa, los dos líderes que proponían, sobre todo, hacer reformas sociales por medio de la distribución de tierras.

Carranza y Obregón, a diferencia de los otros dos, proponían hacer cambios políticos: Carranza quería hacer una nueva Constitución y Obregón quería establecer el liderazgo de los militares.

Estos cuatro líderes representan los puntos de vista de cuatro regiones diferentes del país. Zapata representaba a la región del Sur, mientras que Villa, Carranza y Obregón representaban distintas partes del norte del país.

Son esas diferencias las que hacen que estudiar la historia de la Revolución Mexicana resulte un asunto complicado y a veces enredado, pero identificarlas es importante para comprender que la Revolución fue un proceso de cambio conflictivo; una guerra con varios bandos en la que muchísimas personas perdieron la vida defendiendo ideas distintas sobre la transformación que querían ver hecha realidad.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

