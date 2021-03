Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 4 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día jueves 4 de marzo del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa del jueves 4 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

INGLÉS

Descubro palabras en una canción

¿Qué vamos a aprender?

Descubrirás palabras siguiendo la lectura de una canción infantil.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión necesitas los siguientes materiales:

Are you taking care of yourself? Remember to take into account the following recommendations. /¿Te estás cuidando? Recuerda tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

Video recomendaciones.

Are you ready to have fun learning new things? / ¿Están listos para divertirse aprendiendo cosas nuevas?

Antes de aprender cosas nuevas, recuerden algo de lo que aprendieron la clase pasada. Y para ello tu amigo Rigoberto te puede ayudar.

Repaso Rápido con Rigoberto.

Today you are going to learn new words, and you’re going to do it with a song. / Hoy vas a aprender palabras nuevas y vas a hacerlo con una canción.

This song is about an old man who had a farm. / La canción habla de un granjero que tenía una granja.

Look at the following image. / Observa la siguiente imagen.

Here you can see the farmer who had a farm and you have the lyrics to the song. / Aquí puedes observar al granjero que tenía una granja y también tienes la letra de la canción.

What animals can you find on a farm? / ¿Qué animales puedes encontrar en una granja?

Then watch a video where several people were interviewed to ask what animals they could find on a farm. / A continuación, observen un video donde se entrevistó a varias personas para preguntarles qué animales pueden encontrar en una granja.

Farmer interview.

You can find these animals on a farm. / En una granja puedes encontrar estos animales.

Dog / Perro

Repeat the words and listen to the following audios to know their pronunciation. / Repite las palabras y escucha los siguientes audios para conocer su pronunciación.

Cow.

Horse.

Pig.

Cat.

Dog.

Listen to the following story where the farmer comes out and also the animals you just met. / Escucha el siguiente cuento donde sale el granjero y también los animales que acabas de conocer.

Cuento. A Farmer who was getting old

In the next picture is the song that the farmer and the animals sang on the farm. Read the lyrics of the song in this image. Only the first part of the song. / En la siguiente imagen esta la canción que el granjero y los animales cantaron en la granja. Lee la letra de la canción en esta imagen. Sólo la primera parte de la canción.

You can dance while following the tune of the song and repeating the words. This way you learn it easier. / Puedes bailar mientras sigues la tonada de la canción y repites las palabras. Así te la aprendes más fácil.

La canción dice así:

English Español Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O And on his farm, his has a cow, E-I-E-I-O. With a moo-moo here and a moo-moo there, here a moo, there a moo. Everywhere a moo-moo. Old MacDonald has a farm E-I-E-I-O. El Viejo MacDonald tiene una granja, E-I-E-I-O. Y en su granja tiene una vaca E-I-E-I-O. Con un mugido aquí y un mugido allí, por todas partes mugido E-I-E-I-O- El viejo MacDonald tiene un granja E-I-E-I-O.

Review the vocabulary of the song using gestures. / Repasa el vocabulario de la canción usando gestos.

Old MacDonald

Farm

E-I-E-I-O

Cow

Here

There

Everywhere

In the following activity look at the image, you have to complete the song, with the words that are missing in the song, you start to read the song and you will stop when you find that word. Once you find it, you will repeat it 3 times. / En la siguiente actividad observa la imagen, tienes que completar la canción, con las palabras que hacen falta en la canción, empiezas a seguir la lectura de la canción y vas a parar cuando encuentres esa palabra. Una vez que la encuentres, la vas a repetir 3 veces.

You can sing the first line of the song using the illustrations of the animals. Look at an illustration of a farm animal and you will complete the sentence. / Puedes cantar la primera línea de la canción usando las ilustraciones de los animales.

Observa una ilustración de un animal de granja y vas a completar la oración.

Listen to the song and while you listen to it, you can use your pencils by tapping your table or a surface to keep the rhythm of the song. / Escucha la canción y mientras la escuchas, puedes utilizar tus lápices dando pequeños golpes a tu mesa o una superficie para llevar el ritmo de la canción.

Canción Old MacDonald.

MATEMÁTICAS

¡Vamos a dibujar!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reproducir figuras y cuerpos geométricos empleando una retícula cuadriculada.

¿Qué hacemos?

Te invito a revisar tu libro de Matemáticas, en la página 114 y 115.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2MAA.htm?#page/114

Observa que, en la retícula cuadriculada esta dibujada una casa.

Si cuentas con un geoplano y algunas ligas de colores, puedes intentar reproducirla como se muestra en la imagen.

Fíjate muy bien cómo está trazada. Para lograr que te quede igual, puedes contar los puntos en la retícula para que se te facilite la reproducción de la casita.

¿Qué figuras geométricas identificas?

Se pueden identificar dos cuadrados, un triángulo y un rectángulo.

La mayor parte de esta imagen está formada por cuadriláteros.

¿Sabes qué es un cuadrilátero?

Un cuadrilátero es una figura geométrica que tiene 4 lados, por ejemplo, el cuadrado.

El rectángulo y el rombo también son ejemplo de un cuadrilátero, pues ambas figuras cuentan con cuatro lados.

Representa en tu geoplano dos cuadriláteros, sino cuentas con uno, puedes dibujarlos en tu cuaderno.

Continuarás jugando a elaborar figuras con las retículas.

Pon mucha atención a las indicaciones para trazar figuras en las retículas, al final corrobora, si lograste trazarlas de manera correcta.

Utilizar una regla para poder realizar los trazos rectos.

Indicaciones de la primera figura.

Traza una línea vertical que mida 5 cuadros.

Ahora, sin despegar el marcador, traza hacia la derecha, una línea horizontal que mida 5 cuadros.

Traza hacia arriba, una línea que mida 5 cuadros.

Finalmente, traza hacia la izquierda una línea horizontal, que mida 5 cuadros.

¿Qué figura formaste?

Si pusiste mucha atención a las indicaciones, habrás logrado formar un cuadrado.

Indicaciones de la segunda figura.

En la esquina del lado izquierdo, cuenta 3 cuadros hacia abajo y dos a la derecha.

Marca un punto.

Traza una línea vertical de 4 cuadros.

Sin despegar el marcador, traza una línea horizontal de 7 cuadros.

Ahora, traza una línea de 4 cuadros hacia arriba.

Finalmente, une con el punto donde comenzaste.

¿Qué figura formaste?

Se formó un rectángulo.

¿Te fue fácil trazar la figura, sin verla, solo escuchando las indicaciones?

Seguramente te fue muy divertido, aunque si puede haber sido algo difícil, porque debiste estar muy atento a las instrucciones.

Para hacer este tipo de actividades, es muy importante dar indicaciones precisas y correctas, pues si se hubiera dado una indicación incompleta o al sentido opuesto, la figura no se hubiera podido trazar.

¿Qué figura se te ocurre que pudieras hacer en la retícula con cuadrados rectángulos y triángulos?

Una opción es hacer un elefante como el siguiente:

Trázalo en tu retícula y después, comenta con tus compañeras o compañeros cuando tengas la oportunidad, cómo lo trazaste.

Hay una infinidad de opciones que tienes para trabajar con ayuda de la retícula.

Por ejemplo, podrías hacer un barco, una flor, un helado o hasta una llave.

Sigue las siguientes indicaciones para trazar una llave.

Traza una línea que mida 7 cuadritos.

Gira a la izquierda y traza una línea que mida un cuadrito.

Ahora traza una línea que mida 3 cuadritos hacia abajo.

Gira a la derecha y avanza tres cuadritos.

Avanza tres cuadritos más hacia arriba y uno más a la izquierda.

Traza una recta de tres cuadritos hacia arriba.

Gira a la derecha y avanza dos cuadritos, uno hacia arriba y regresa dos cuadritos a la izquierda.

Sube un cuadrito y repite el paso anterior.

Sube otro cuadrito y gira a la izquierda un cuadrito, para unir la figura.

Para finalizar, marca un cuadrito en la parte inferior.

Puedes hacer una infinidad de dibujos realizados en retículas.

Continúa realizando tus propios dibujos en retícula, para ello, se te sugiere utilizar alguna hoja de un cuaderno cuadriculado.

No olvides compartirlo con tu maestra o maestro, compañeras, compañeros o amigas y amigos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

¿Y si soplamos, rasgamos y golpeamos?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás cómo se produce el sonido y como llega a tu oído. En la sesión anterior, pudiste hacer sonidos con las partes de tu cuerpo y con algunos objetos.

En esta ocasión experimentarás con diversos objetos, te vas a divertir jugando y además aprenderás mucho.

¿Qué hacemos?

¿Sabes qué pasa al soplar? ¿Qué pasa si soplas sobre un objeto? por ejemplo, una hoja de papel reciclada o una hoja de papel periódico.

¿Qué pasa si rasgas una hoja? ¿Cuándo la rasgas despacio? y ¿Cuándo lo haces rápido?

Anota tus predicciones en tu cuaderno.

Para saber con más exactitud qué puede pasar, te invito a realizar las siguientes acciones:

Toma una hoja de periódico de los extremos, sopla mientras tienes los brazos estirados y vuelve a hacerlo con los brazos doblados.

Rasga muy despacio una hoja de papel.

Rasga rápidamente una hoja de papel.

¿Pudiste observar lo que pasó? ¿Qué se escuchó cuándo le soplaste a la hoja con los brazos estirados? y ¿Qué se escuchó cuando tenía los brazos doblados? Platica tu experiencia con alguien de tu familia.

Cuando los brazos están extendidos, el sonido que se produce es más suave, a comparación de cuando se tiene la hoja más cerca.

El aire que expulsas por la boca al golpear con la hoja vibra y produce sonido, pero cuando los brazos estaban extendidos, el sonido es imperceptible o débil, porque el papel está más alejado y el aire no llega con tanta fuerza, en cambio, cuando acercas la hoja de papel periódico, al estar más cerca de la boca, el sonido es más fuerte y es más fácil escuchar el sonido.

Hay sonidos a tu alrededor que no puedes escuchar, como aquellos que tienen una baja intensidad o volumen y puede ser fuerte o débil.

Cuando rasgaste la hoja más rápido el sonido se escuchó más fuerte y cuando nuestra lo hiciste despacio, seguramente el sonido fue más suave. Al hacerlo más rápido y con mayor fuerza el sonido será más fuerte.

El sonido se produce cuando hay interacción entre objetos y se generan vibraciones que viajan en formas de ondas hasta el oído. Existen sonidos débiles y fuertes y esto se debe a la intensidad de interacción entre los objetos y el estado físico de los objetos.

Lee con atención:

El sonido necesita un medio físico para propagarse, es decir, que interactúen dos objetos. Este puede ser sólido, gaseoso o líquido, es algo que viste en clases pasadas.

¿Lo recuerdas?

Para aprender cómo se produce el sonido, te invito a que tengas a la mano tu libro de Conocimiento del Medio, en las páginas 113 a la 115. Lo que aprenderás en la sesión de hoy, te ayudará a responder cada actividad propuesta.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/113

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/114

Recuerda que, para producir sonido, es necesario hacer que un objeto vibre mediante determinadas acciones. Estas acciones pueden ser: soplar, rasgar o golpear y se realizan en diferentes objetos o juguetes que tenemos en casa.

Quiero que observes los juguetes u objetos que tienes en casa y que te puedan ayudar a producir sonido, seguramente serán muchos los que puedes utilizar.

¿Cómo podrías producir sonido rasgando, soplando o golpeando con los objetos que encontraste?

Realiza las siguientes actividades.

En la siguiente columna, escribe los objetos que elegiste donde correspondan, de acuerdo con la acción que realizarás con ellos.

Por ejemplo:

Algunos objetos o juguetes para rasgar son:

Peine, cepillo, liga, botella con bordes, un ring, batidor, volteador.

Para hacer el rasgado de los objetos necesitas utilizar tu mano u otro objeto, de no utilizarlos, no podríamos producir el sonido.

Algunos objetos o juguetes para soplar son:

Rehilete, octaedro de papel, bolsa, globo, espanta suegras, móvil de campanas, lápices de colores.

Para poder producir el sonido, empleaste el aire y el objeto que elegiste.

Algunos objetos o juguetes para golpear son:

Mesa, puerta, sartén, tapas de plástico, pelota, boliche, carrito.

Debe quedarte claro que el sonido se va a producir cuando interactúes con los objetos a partir de las acciones que practicaste el día de hoy. La intensidad o volumen de algunos sonidos serán fuertes y de otros débiles; esto va a depender de la fuerza que ejerzas y también del estado físico (líquido, sólido y gaseoso) de los objetos.

Todo esto permite que el sonido llegue a tu oído, por medio de ondas sonoras. ¿Conoces los teléfonos de vasos? En este caso, el sonido viaja por ondas por medio del hilo, también cuando tocas tu cuello mientras hablar, puedes sentir la vibración que se produce, eso es parecido a las ondas que produce el sonido.

Anteriormente, también viste el esquema del oído, y se te explico claramente cómo viaja el sonido.

Realiza un dibujo, de cómo crees que llega el sonido que producen los objetos a tus oídos.

Para que exista sonido, debe haber interacción entre dos objetos, la vibración entre ellos se puede representar como ondas, las cuales viajan a través del aire. El objeto o elemento que vibra y origina el sonido se le llama “fuente sonora”.

Los siguientes instrumentos funcionan al soplar, rasgar y golpear.

Arpa

https://www.canva.com/design/DAEVf0zXtDw/JH5eIgTIO7108XAo3jahVA/edit#

Piano

https://www.pexels.com/es-es/foto/piano-de-cola-marron-con-silla-2043571/

Trompeta

https://pixabay.com/es/photos/trompeta-instrumento-de-bronce-7975/

Recuerda que hay sonidos agradables, pero también hay sonidos fuertes y que pueden ser desagradables para tus oídos. No olvides que tienes que cuidarlos para no dañarlos.

En la sesión de hoy aprendiste sobre el sonido y cómo producirlo, es importante recordar que:

Para producir sonido, es necesario que dos objetos interactúen para hacer que vibre mediante determinadas acciones. Estas acciones pueden ser: soplar, rasgar o golpear.

El sonido llega a tu oído por medio de vibraciones.

Se produce por al contacto o interacción de dos objetos.

El sonido viaja por el aire a manera de ondas.

El objeto o elemento que vibra y origina el sonido se llama fuente sonora.

Algunos sonidos son fuertes y otros son débiles, ello depende de la fuerza que ejerzas en ellos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

LENGUAJE

La guía de revisión

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar las características de un texto informativo. Continuarás aprendiendo a leer y escribir en español y en lengua indígena.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy aprenderás a saludar en tu’un savi. Las frases son:

Hola, ¿Cómo estás?

Hola, estoy bien.

Hasta luego.

¿Naxaiyoro?

Iyovari.

Nkiri de ka´yo.

Ahora que sabes saludar en tu’un savi, practica en casa.

En esta sesión, también conocerás las características de algunos textos informativos, así mismo harás una lista de lo que debes revisar de un texto para asegurarte que cumple su función.

A continuación, puedes leer los nombres de algunos textos, tres de ellos son textos que informan, la idea es que tú puedas identificar cuáles son:

Poema= Tu´un kaa luu

Cuento= Cuentu

Noticia= Tu´un vii

Entrevista= Ntatúyo

Informe de experimento= Tutu nuu ntee naxa nsayo in experimento.

¿Cuáles son los tres textos que informan?

¿Cómo puedes estar seguro o segura, de que es un texto informativo o qué informa?

¿Por qué es diferente de los otros?

¿Hay diferentes tipos de textos informativos?

Escribe tus comentarios en tú libreta.

Lee con atención.

El desarrollo de esta sesión te ayudará a resolver las preguntas anteriores.

En primer lugar. ¿A qué se le llama un texto informativo?

Texto informativo

Es un texto que tiene como función principal transmitir información real sobre un tema específico.

Hay diferentes tipos de textos informativos, algunos son más narrativos, como la noticia, otros, más descriptivos como el informe de un experimento.

Tutu ntakani nani tu´un

Ku in tutu nu ntakani in siki tu´un nua kuu nani ñuu.

Iyo kua nta tutu a ntakini nani tu´un, iyo tutu a sa kuu ntakaniga tu´un, ta kuu tu´un vii, a inka, ta kuu nu tutu nuu ntee naxa nsayo in experimento.

Cuando un texto habla de información real y trata de transmitirla a los demás, ¡es un texto informativo!

¿Recuerdas que al escribir textos has hecho algunas preguntas que te sirven de guía para hacer un buen texto?

Las siguientes preguntas son un ejemplo.

También hemos revisado nuestra ortografía, específicamente aspectos como:

Escribir con las letras que corresponde. Usar mayúscula al inicio de un párrafo, después de un punto y al escribir nombres propios. Poner punto final. Usar coma antes de un “pero”. Usar signos de admiración e interrogación.

Tee nta nani letra kuni. A katiñuri letra mayúscula ta jakuitara teeri, ta kua in punto, in ta teeri ma sivi. Teero punto tu nti nteeri. Xinañu teeri in coma ta teri “suu”. Kuatiñu nta signo de admiración in interrogación.

Con estas preguntas y aspectos de ortografía vas a hacer una guía de revisión de textos informativos; así cuando tengas que revisar un texto, tendrás una herramienta para hacerlo.

En el siguiente cuadro, puedes observar cómo se convierte cada una de estas preguntas y puntos en un aspecto a revisar.

Guía de revisión Reviso si… Sí No Comentario 1. Tengo un tema definido. 2. Trato mi tema a lo largo del texto. 3. Mi texto informa claramente sobre: ______. 4. El texto puede ser comprendido por: _____. 5. Utilizo las letras correctas para cada palabra. 6. Uso letra mayúscula al inicio de un texto, después de un punto y al escribir nombres propios. 7. Utilizo punto final. 8. Utilizo coma antes de un “pero”. 9. Utilizo signos de interrogación y de admiración.

Tutu nu kunteyo Kuntevayo tu ntee… Kuu Makuu Ntakani 1. A iyo na tu´un kua teeri. 2. Mitu tu ún ka´ri nti nu tutu. 3. Ntakaaniri na tu´un kua teeri: ______. 4. A jakuni ntaro tu´un teeri un tutu: _____. 5. A jatiñiri nani nta letra ta teeri nta tu´un. 6. A kuatiñuri letra mayúscula ta jakuitara teeri, in ta kua in punto, in ta teeri nta sivi. 7. A teeri punto tu nti nteeri. 8. A xinañu teeri in coma ta teri “suu”. 9. A jatiñuri nta signo de interrogación in admiración.

Este cuadro, representa una guía clara y sencilla para revisar tus textos.

En la siguiente sesión, vas a hacer un texto informativo breve y lo vas a revisar.

Lee y observa nuevamente el contenido de la guía de revisión, para que en la próxima sesión puedas utilizarla.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

