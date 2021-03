Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 4 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día jueves 4 de marzo del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

CIENCIAS NATURALES

El agua, la solubilidad y el arte

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar el agua como disolvente de varios materiales a partir de su aprovechamiento en diversas actividades cotidianas.

¿Qué hacemos?

El agua es considerada como el solvente universal.

Recuerdas que en sesiones pasadas viste como el agua se mezcla con otras sustancias, al grado de que parece que estas sustancias “desaparecen” en ella. También hay sustancias que no se disuelven en agua, como el aceite o la gasolina, esto se debe a que las partículas de una y otra sustancia tienen una estructura tal que no son afines.

Después fuiste al laboratorio la cocina para descubrir cuántas y cuáles sustancias eran solubles en el agua.

¿Quieres descubrir cuántas sustancias que se utilizan en las artes plásticas se llevan bien con el agua?

Acompáñame al laboratorio, hoy hay una exposición muy especial, que analizaremos con mucha atención. Se titula “El Agua y el Arte”.

No olvidemos que el agua es el disolvente universal, porque es solvente de diversas sustancias y cada uno da una calidad distinta a la pintura, observa muy bien cada una de las imágenes, porque las vamos a conocer de una manera muy peculiar.

Las acuarelas, como muchas otras pinturas, están hechas con pigmentos, que no son otra cosa que colores, que se obtienen de minerales, flores y plantas, y hasta de algunos animales, otras más tienen un origen sintético, es decir, se preparan con derivados del petróleo.

Ese pigmento se mezcla con una sustancia pegajosa que sale de la corteza de algunos árboles se llama “goma arábica” y esto es lo que hace que, una vez que seque, la pintura se fije al papel. Si te das cuenta, cuando pinto con acuarela, dependiendo de la cantidad de agua con la que la mezclo, puedo obtener distintos grados, o sea su característico “degradado”.

Es muy ligera, es como pintar con agua y supongo que tanto la goma como los pigmentos son solubles en agua, por eso se mezclan también. Las pinturas “de agua” más famosas logran resultados asombrosos.

En el bello cuadro titulado “El Atardecer Escarlata”, por William Turner, famoso acuarelista inglés nacido hace más de doscientos años, se puede apreciar el degradado y el difuminado de los colores, es claramente una acuarela.

El Arte y el agua. El gato de Durero

Es el talento de Alberto Durero, un pintor del Renacimiento alemán. Mira el detalle de esta obra, todo lo logró con acuarela y “gouache”, que es muy parecida a la acuarela, sólo que es especial para los colores opacos.

Aquí tenemos una sustancia, que se hace del hollín que se obtiene al quemar algunas resinas de la corteza de árboles, es Tinta china.

El Arte y el agua. (Tinta china de Goya).

Este cuadro del pintor español Francisco Goya, que se llama “Asta Su Abuelo”, así, sin hache, ¿Qué nos habrá querido decir? ¿Todas las pinturas se hacen con pigmentos que provienen de minerales? Si ya viste que tanto la acuarela como la tinta china se mezcla con el agua, ¿No serían entonces todas las pinturas solubles en agua?

Para disolver los pigmentos que vienen en este tipo de pinturas, óleos, se usa aceite de linaza.

Hablando de materiales afines, les voy a presentar otro material que se mezcla con el agua para formar una pasta que se usa para blanquear paredes, también la usamos para marcar las canchas de fútbol, sin embargo, deben de tener mucho cuidado de que no les caiga en los ojos, porque les puede quemar.

La cal se obtiene de la piedra caliza. Las propiedades de este mineral son conocidas desde épocas muy remotas. En esta forma se llama “cal viva”, la usamos para la construcción, al mezclarse con agua, forma una sustancia que los pintores conocen como “cal apagada”, que es muy buena para mezclarse con cemento, por ejemplo, y blanquear paredes. Con esta mezcla sobre las paredes, los pigmentos de las pinturas solubles en agua se pueden adherir a las paredes por muchos, muchos años. ¡Se pueden hacer pinturas maravillosas!

El Arte y el agua. El joven Cicerón leyendo, El Arte y el agua. La escuela de Atenas.

Estos ejemplos de nuestra galería. “El joven Cicerón leyendo” de Vincenzo Foppa o la famosísima “Escuela de Atenas” de Rafael Sanzio, ambos artistas del Renacimiento italiano. Estos murales se pintaron hace más de 500 años ¡y siguen ahí! Gracias al efecto fijador que logran la cal y el agua.

Un dato curioso de los frescos es que, como su nombre lo indica, se deben pintar mientras estén frescos tanto el pigmento como la “cal apagada” que recubre la pared.

Una vez que la capa de cal seca, la pared ya no acepta pigmentos, entonces los pintores debían tener su jornada muy bien planeada, para avanzar lo más posible ese mural en un lapso de 8 horas aproximadamente, una verdadera ciencia.

Los murales de Bonampak.

Otra obra de arte que se hizo hace muchos, muchos años, más de mil doscientos, en el período clásico de los mayas y lo más sorprendente es que conserva sus colores originales.

Estos murales se han conservado bien porque están dentro de un templo, y se ha protegido del agua, eso es importante, las pinturas que se disuelven en agua no son lo más resistentes para los exteriores, generalmente se usan pinturas de aceite o que tengan alguna mezcla que tenga un efecto impermeable, que no deje pasar el agua de lluvia, como las pinturas de esmalte, que no son solubles en agua, y se disuelven en solventes como el thinner.

Hemos llegado al final de nuestra hermosa galería de “El agua y el arte” pero ahí no terminan las cualidades de este líquido con respecto a las pinturas que provienen de pigmentos naturales.

Veamos los siguientes videos relacionado con las pinturas textiles.

Video. Tlapalli.

Video. Tutorial Teñido Textil. Pigmentos Vegetales. Anabel Torres. Domestika.

La temperatura del agua parece estar influyendo en que los pigmentos se adhieran al tejido del algodón, acuérdense bien de ese dato, porque la siguiente semana veremos qué pasa con los materiales cuando son sometidos a temperaturas altas y bajas.

En “Holi”, en la India, una fiesta para recibir la primavera, en la que la gente avienta pigmentos en polvo y se mezclan.

Los pigmentos son tan finos y están tan pulverizados, que los colores se mezclan.

En la sesión de hoy viste cómo el agua puede disolver distintos tipos de pinturas y de materiales que se utilizan en el mundo del arte, cómo la cantidad de agua en la que se disuelve el pigmento influye en el espesor del trazo, como en las acuarelas,también que hay pinturas que no se disuelven en agua, como el esmalte, normalmente usado para pintar paredes o muebles de madera, o el óleo, que se disuelve en aceite de linaza. Viste que cuando el agua no se mezcla con otras sustancias es porque a nivel de las partículas que las componen, no hay afinidad.

MATEMÁTICAS

Los juegos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar la regularidad de una sucesión numérica ascendente o descendente con progresión aritmética para ordenar números y decidir si el que se da corresponde o no a la sucesión.

¿Qué hacemos?

Para iniciar esta sesión te invito a leer el siguiente cuento.

Había una vez 3 niños que se llamaban Luis, Lalo y Miguel, un día, cuando no había pandemia, se pusieron de acuerdo para verse en el parque y jugar; cada uno fue dejando sus huellas en el camino para no perderse de regreso a casa; pero jugaron, rieron, cantaron y bailaron tanto que cuando llegó el momento de regresar, ya no sabían cuáles marcas eran de quien, pues todas comenzaban igual (la huella con el número cero). El tiempo pasaba y no lograban averiguar cómo regresar a casa.

Lalo y Miguel lloraban desconsolados, mientras Luis, intentó seguir el primer camino, pero sus pasos eran demasiado pequeños para las huellas que ahí se encontraban (los caminos se diferencian por el tamaño de los pasos de cada niño) entonces Luis, se puso a llorar junto con sus amigos, ¿Creen que podamos ayudarlos a regresar a sus casas?

Aquí tenemos a los tres niños y los 3 caminos.

El de la izquierda es LALO.

El de en medio es LUIS.

Y el último es MIGUEL.

Luis da pasos cortos, Lalo medianos y Miguel largos.

¿A quién crees que pertenezca el primer camino? Los pasos son largos, pero no tan largos como los del último camino, entonces pertenecen a Lalo.

¿El segundo camino a quien pertenecerá?

Fácil, los pasos son pequeños debe ser el camino de Luis.

Y el último debe pertenecer a Miguel, porque los pasos son más grandes que los de los demás.

Muy bien, lograste acomodarlos en sus caminos guiándonos por el tamaño de sus pasos y la separación de las huellas, pero ahora observemos las huellas, ¿Qué notas?

Tienen un orden, llevan un patrón y guardan una relación entre sí los números del primer camino acaban en 5 y en 0 van de 5 en 5.

0 + 5 = 5

5 + 5 = 10

10 + 5 = 15

Pues si el último número es 15 y va de 5 en 5, entonces el número que se borró es:

15 + 5 = 20

En segundo camino: tomando en cuenta que, al preguntar la relación entre dos números, este caso al patrón sigue, como en el caso anterior donde el patrón era que aumentaban de 5 en 5.

En el caso de las huellas de Luis, se encuentran los números, 0, 2, 4, 6 y en algún momento llega a su casa. Sí, esos son los números que están en las pisadas de Luis y al igual que en el camino pasado hay huellas que se han borrado, entonces quiere decir que en esta secuencia el patrón es de dos en dos, porque:

0 + 2 = 2

2 + 2 = 4

4 + 2 = 6

6 + 2 = 8

8 + 2 = 10

Y para el último camino.

0 + 7 = 7

7 + 7 = 14

14 + 7 = 21

Has encontrado el patrón existente entre los números de cada camino, ahora cada niño podrá regresar a su casa sin problema.

Con tu libro de texto, Desafíos Matemáticos Tercer Grado. Trabajaras el desafío 37 el cual podemos encontrar de la página 85 a la 87.

Debes tomar en cuenta que la sucesión entre números ordenados puede ser ascendente, es decir, ir en aumento; o descendente, es decir, ir disminuyendo.

Ayuden al maquinista a encontrar los números que deben llevar sus vagones.

Un tren que tiene, ¿Cuántos vagones?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 10 vagones.

Bien y a cada vagón le corresponde un número, por ejemplo, el primer vagón tiene el número 2015 y el segundo tiene el número 2018; al observar estos dos números, ¿Qué es lo primero que puedes decir sobre su relación?

Primero observa el número va aumentando, por lo tanto, la primera característica de la relación entre el número del primer vagón y del segundo, es que es ascendente. ¿Qué patrón o secuencia sigue? ¿Cómo podemos hacerle para obtener esta información? cuenta cual es la diferencia entre el 2015 y el 2018.

2015 + 3 = 2018

Y en este caso, tienes que sumar 3 al número anterior para obtener el siguiente, entonces si a 2015 le sumamos 3 nos da como resultado 2018, aquí vamos bien, coincide con el número dado, ahora si a 2018 le sumas 3, ¿Cuánto es?

2018 + 3 = 2021

Ese número no aparece en el libro así que a escríbelo:

2024 + 3 = 2027

2027+ 3 = 2030

2030+ 3 = 2033

2033+ 3 = 2036

2036+ 3 = 2039

2039+ 3 = 2042

Muy bien, veamos cuáles son esas preguntas.

a) ¿Qué número le corresponde al que ocupa el décimo lugar?

2042

¿Qué relación hay entre los números que llevan los vagones?

Continua.

La siguiente actividad se encuentra en la página 86 del libro de Desafíos Matemáticos.

¿Cómo crees que podemos encontrar los números faltantes de la espiral?

Como le hiciste en el tren. Primero creo que debes ver si las cantidades van aumentando o disminuyendo.

En la primera casilla se encuentra el número 105, en la segunda el número 99 y en la tercera el número 93.Eso significa que va disminuyendo, porque el 99 es menor que 105 y el 93 es menor que el 99, entonces el patrón va en forma descendente.

Ahora resta: a 105 le quito 99

105 – 99 = 6

Entonces en esta ocasión los números descienden y lo hacen de 6 en 6.

Ana escribió en un casillero el número 37, ¿Es correcto o no? y ¿Por qué?

Partiendo del 105 y llevando una secuencia descendente de 6 en 6, el 37 no guarda esta relación entre ninguno de los números de nuestra espiral.

¿Qué números deben ir en los cuadros que no se ven?

El último número es el 2171 y como disminuye de 10 en 10, entonces sigue 2161, 2151, 2141 y por último 2131.

En el que todavía se alcanza a ver, irían el 2161, entonces en los obscuros van los números 2151, 2141 y 2131.

Recuerda que al hablar de relación entre los números que aparecen en una sucesión nos referimos a la regularidad con la que cambian; además puedes observar si lo hacen de forma ascendente (aumentando) o descendente (disminuyendo).

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

LENGUAJE

Examino algunos avisos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a conocer portadores de textos que advierten o comunican una novedad.

¿Qué hacemos?

Saludos niñas y niños, yo soy Ma. Consuelo García Barrientos, vivo en la comunidad de Misión de chichimecas, municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, hablo la lengua chichimeca y estoy muy contenta de saludarles.

Káb e ’ éngwar í n kánganch’ e mán i rk’ ú n ki kánganch’ é ír u rk’ ú n, ikáuj Consuelo García Barrientos ém’ a hg ki ránzo úz a ’, Títa Sális ndi la Páz, Gto. Mó’osg ki márh e ém a , éwɇh gu run i ém a b tugák’ u n.

El chichimeco jonaz o Uza’ es una lengua con riesgo no inmediato a desaparecer, hasta el año 2000, contaba con una proporción de niños hablantes de la lengua de 31.55%; existían dos localidades con el 30% de hablantes y por lo menos en una de ellas, mil personas eran hablantes de Uza’. Por tales razones, el Instituto Nacional de Lenguas indígenas (INALI) la consideró como una lengua con riesgo no inmediato a desaparecer. Es importante mencionar que el censo de 2010 registró solo 2, 295 hablantes en total.

Para que conozcan más del pueblo chichimeca, los invito a ver los siguientes vídeos.

1. Video. Chichimecas: Los hijos del viento.Del minuto 00:01:11 a 00:02:42

2. Video. Chichimeca de Guanajuato. Del minuto 10:42 al 12:28

Qué interesante, te sorprendió el tamaño del Chimal, es muy grande, te imaginas muchas manos contribuyen en su realización.

Así es El Chimal es una grandiosa estructura que se construye con madera, carrizos y hojas de sotol y se adorna con fruta, pan y flores que llega a medir entre 20 y 22 metros de altura, hasta tres metros de ancho y remata en una cruz, mientras se edifica tocan música y bailan como parte de la celebración.

Ahora toma lápiz y cuaderno para que registres la información que consideres más importante de la sesión de hoy.

Recordarás que en la sesión pasada hicimos una exposición acerca de los avisos, de lo que son y sus características, además viste algunos ejemplos de ellos.

Te acuerdas, ¿Qué es un aviso?

Un aviso, es una advertencia que se comunica a alguien, puede ser una señal, un consejo o un llamado de atención. El aviso intenta advertir o comunicar una novedad, ya sea en forma oral o por escrito.

Otros componentes que pueden estar en los avisos son:

Ahora que ya sabes los componentes de los avisos, ¿Cómo aparecen en los distintos ejemplos que viste la clase pasada o en otros?

El cuerpo del aviso se presenta cuando menciona el nombre del perrito Xólotl y las características de éste: el color del pelo, con manchitas y que tiene una pierna lastimada.

Y además cuando dice. “Los extraño mucho”

El aviso tendrá una imagen porque aparecerá la fotografía de Xólotl.

El aviso también considera los datos de contacto.

Ahora observa los otros avisos.

Este aviso es sencillo porque comunica una novedad: la realización de un congreso de la palabra. Indica el lugar donde se realizará y la fecha del evento.

Otro ejemplo similar sería el siguiente:

A todos los habitantes de La Misión:

Se les convoca a una reunión informativa el próximo viernes para explicar en qué consistirá la obra de reparación del servicio de agua potable.

Atentamente

El Ayuntamiento.

“bána’i úrir ndi ránzo úz a ’ eg á :

Eg á éba’r kín i úrh i ndi úteh pa be úrir ránd i r rinh í rar’ó ki rin í rámh a b, káb e ’ be úrir kúri ip’ín, át’ e pa be úri’ úrh a ’rh á n.

Este aviso menciona el beneficioque obtendrán las personas, en este caso enterarse de las reparaciones al servicio de agua potable.

Por ejemplo:

“Uso obligatorio de cubrebocas”

“káne ur’í, ur í épehnb í’ís káne rawíh”

“Máximo un cliente”

“Nánt’a úri nehé”

“Uso obligatorio de mascarilla”

“Káne urá énh i n í’ís káne rawíh”

“Para llevar su mercancía, favor de traer su bolsa o canasta”

“Pa be káne úza mahár rawíhr, ut’é ur’áhr’ i hn káne rawíh”

En estos avisos predomina la imagen, acompañada de un breve texto. La imagen es representativa del mensaje que se quiere transmitir.

Ki’i rinh í éna nánt’a urá égu’n í, urá égu’n n’ í ndi é’i ra’w a.

Aquí hay otros avisos de advertencias que también utilizan imagen y un breve texto.

Manéjese con cuidado.

Cuidado Riesgo mecánico.

Riesgo eléctrico.

Piezas en movimiento.

Íri’ tárh e íwa’

Sár u

Piá ekéhbo

Súnga itáts’e

Ahora ya has revisado los componentes de cada uno de los avisos que trabajaste en esta sesión.

Es muy importante conocer los componentes de los avisos para así saber qué información incluir cuando necesites elaborar alguno, como lo hicieron Carola y Agustín.

El propósito de revisar este portador de texto como es el aviso, tiene como intención que lo conozcas porque te será de utilidad a lo largo de tu vida personal, profesional y laboral.

M e í’ e go Juaquin, kí’i rinh i rábor n i i’áhn í, m e pa káne urá usáni’b í, ki kí’i ug á úrir em á ’bun pa be kánganch’ é mán i r ki kánganch’ é ír u r nch’i nákh u ki pa be si’áh n’ í sínihr

Recuerda que los avisos son una advertencia que le comunica a alguien, puede ser una señal, un consejo o un llamado de atención. El aviso intenta advertir o comunicar una novedad, ya sea en forma oral o por escrito.

¡Fue un gusto estar con ustedes!

nítehn ki bána’írk’ u n Nábi’ agésk’ u n

¡Nos vemos en una siguiente clase!

ubés kikí katá íngo’n

¡Hasta la próxima!

¡Satónh e!

Recuerda poner mucha atención a los distintos avisos que se muestren en tu comunidad, todos ellos buscan comunicar alguna novedad o advertirles de algún riesgo

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

