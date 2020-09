Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 4 de septiembre

Compartir esta publicación













Aprende en Casa 2° de primaria.

Es hora de terminar la semana con las lecciones del “Aprende en Casa” de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por eso, te compartimos todas las actividades, preguntas y respuestas de las clases para segundo de primaria de este viernes 4 de septiembre, ¿listo/a para comenzar?

Matemáticas y en la lección “En cada fila”, resolverás problemas de multiplicación con números naturales menores que 10, a través del conteo en arreglos rectangulares y en Conocimiento del Medio y el tema “Juguetes de ayer y hoy”, compararás juguetes de diferentes épocas.

En Valores y la lección “Nos ayudamos”, identificarás situaciones en las que necesita ayuda y en las que puede apoyar a otros y en la materia de Artes y el tema “Formando figuras“, observarás diversas formas que pueden lograrse a través de movimientos de tu cuerpo.

Ya para terminar, pasaremos a Salud e Higiene con el tema de “¡Higiene al rescate!”, identificarás la importancia de consumir agua y alimentos de distintos grupos, así como a lavar correctamente tus manitas, bueno, ahora que sabes lo que veremos hoy en el “Aprende en Casa“, es hora de comenzar ¡vamos!

MATEMÁTICAS

“En cada fila”

El día de hoy estarás en una nueva aventura, en la que aprenderás a resolver multiplicaciones. Aprenderás a recolectar, registrar y leer datos en tablas muy sencillas.

Consulta tu libro de texto de Matemáticas a partir de la página 116.

Actividades:

Observa el siguiente video y pide a un adulto que te acompañe a verlo.



Te invitamos a utilizar lo que aprendiste en el vídeo sobre el acomodo de las sillas para resolver estos retos matemáticos. Dibuja los rectángulos que se pueden formar con 24 sillas.



¿Cuántas naranjas hay en una charola que tiene 3 filas con 5 naranjas cada una?. Dibuja la charola con la fruta.Respuesta: 15 naranjas

Por más aventuras, la princesa y el hámster. Canal Pakapaka

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

“Juguetes de ayer y hoy”

En el “Aprende en Casa” de este viernes para segundo de primaria, conocerás juguetes de cuándo tus abuelos y tus padres eran chicos y los compararás con los que juegan tú y tus amigas y amigos, notarás y aprenderás que son distintos, ya que con el paso del tiempo, van cambiando.

Actividades:

Observa los siguientes videos, sobre una canción y los juguetes y pide a un adulto que te acompañe a verlos.



Pregúntale a alguno de tus abuelos, papás o tíos, cuál era su juguete preferido en la infancia. Dibújalo al igual que tu juguete preferido. ¿Verdad que ambos son divertidos?

Respuesta: Antes, mucha gente jugaba con cosas de madera o tela.

Mis juguetes | Canciones infantiles | Pipalupa

Marioneta Fuzzy historieta educativa para niños || Presente del abuelo

Los juguetes mixes

https://ventanaamicomunidad.org/V/wvcxnhzt

Un viaje a los juguetes del pasado: así les va a los niños con las canicas, trompos y cocas

VALORES

“Nos ayudamos”

¿Alguna vez has pedido ayuda? ¿Le has ayudado a alguien? Todas las personas en algún momento podemos necesitar ayuda, es por ello que en esta sesión identificarás los momentos en los que puedes llegar a necesitar ayuda, y cómo la puedes pedir, o cuándo puedes apoyar a otros.

Actividades:

Observa el siguiente video en los minutos 12:26 a 24:30, en esta ocasión la abeja Maya y sus amigos te mostrará la importancia de pedir ayuda, así como brindar apoyo a quien lo necesite. Pide a papá, mamá o algún adulto que esté contigo, que te acompañe a verlo.

¿Qué crees que hubiera sucedido si Maya, Willy y Max no ayudan a Lara? Respuesta: Se hubiera quedado atorada en la planta.

Se hubiera quedado atorada en la planta. ¿Qué opinas de la manera en que Lara respondió cuando Maya y sus amigos le pidieron ayuda? Respuesta: No fue justo abandonarlos cuando más la necesitaban.

No fue justo abandonarlos cuando más la necesitaban. Recuerda alguna ocasión en que tú has brindado ayuda o has recibido ayuda de alguien. ¿Cómo te sentiste? Intenta representarlo en un dibujo.

La Abeja Maya. Compilación 43′.

ARTES

“Formando figuras”

Realizarás distintos movimientos para imitar figuras orgánicas (como nubes o flores) o figuras geométricas (como cuadrado, triángulo o círculo). Practica movimientos, usa tu imaginación y trata de hacer las figuras que ves. Recuerda que cada persona puede imaginar figuras diferentes a las que tú puedes mirar.

Actividades:

¿Qué figuras podrías representar con tu cuerpo? Respuesta: Puedes usar tus manos, tus piernas, en fin, los límites no existen.



Puedes usar tus manos, tus piernas, en fin, los límites no existen. ¿Cómo te moverías? Respuesta: Puedes dar pasos, moverte en un solo lugar, recostarte en el suelo, en fin, hay muchas formas.



Puedes dar pasos, moverte en un solo lugar, recostarte en el suelo, en fin, hay muchas formas. ¿Crees que te podrías dibujar haciéndolo? Trata de hacerlo en tu cuaderno.



Observa el primer video, hasta el minuto 3:47’ y trata de seguir los movimientos y las figuras que hacen. Pide a un adulto que te acompañe a verlo.

Pica-Pica – Cuando Yo A La Selva Fui (Videoclip Oficial)

Danza del Venado, México- América Baila, observa este video hasta el minuto 2:35’, es una danza de pueblos indígenas (Yaquis y Mayos) que habitan en Sonora y Sinaloa, en el norte del país.

En los siguientes dos videos trata de identificar algunas figuras que las niñas y los niños representan con sus cuerpos. Observa “Expresión corporal y creativa para niños” sin música, solo mantente atento a los movimientos hasta el minuto 2:18.

EXPRESIÓN CORPORAL Y CREATIVA PARA NIÑOS

“Ciribin ciribon”

SALUD E HIGIENE

“¡Higiene al rescate!”

Conocerás el valor de los alimentos y las diferentes formas de estar saludable, como es teniendo buenos hábitos de higiene. Otra de las precauciones que debemos tener para mantener una vida saludable, es con la aplicación de vacunas, que aunque te den miedo, debes saber que te pueden ayudar a prevenir enfermedades y a recuperarte si te sientes mal.

Actividades:

Observa los siguientes videos sobre la higiene en las manos, aprenderás como lavarte las manos de forma correcta, así como el mantenerse limpio. Pide a un adulto que te acompañe a verlos.

Lavado correcto de manos. Once niñas y niños.

En el siguiente video pide a tu familiar que te acompañe cortar el video en el minuto 14:47 y continuar viendo a partir del minuto 16:43, observa lo importante que es mantenerse limpio.

Pie Rojo “Limpio”

Ahora que has aprendido que lo necesario de mantenerse limpio, revisa el siguiente video y conoce algunas recomendaciones que se pueden hacer cuando enfermas:

Pie Rojo Romí enferma

El “Aprende en Casa” de hoy ha terminado, muchas felicidades por todo el esfuerzo que le has dedicado a tus clases, te mereces un gran descaso, no olvides platicar todo lo que ahora sabes con tu familia, seguro les emocionará escucharte y ya que empieza el fin de semana, ¿por qué no te diviertes un rato?

