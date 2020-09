Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 4 de septiembre

Compartir esta publicación













Aprende en Casa SEP 4 septiembre: actividades y respuestas para TERCERO de primaria

Estas son las actividades preguntas y respuestas del “Aprende en Casa” de la SEP para tercero de primaria de este viernes 4 de septiembre.

Para terminar la semana te compartimos todas las actividades, preguntas y respuestas del “Aprende en Casa” de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para tercero de primaria de este viernes 4 de septiembre.

Matemáticas y en la lección “De cinco o de diez”, Aprenderás a contar en voz alta de forma ascendente o descendente, de 5 en 5 y de 10 en 10, lo harás de diferentes maneras haciendo agrupamientos y luego pasaremos a Deportes con “¡Yo juego así!”, donde reconocerás que para lograr la meta de juegos y actividades, puede explorar distintas maneras.

En Artes y la lección “La música me hace sentir”, escucharás música de tu región y de otros lugares para identificar los sonidos de cada pieza musical; pasaremos a Valores y con el tema “Así nos va bien en la escuela”, reconocerás que existen formas de comportamiento y reglas que mejoren o favorezcan la convivencia cuando sea posible que regreses a la escuela.

Finalmente, en Valores y el tema “¡Me siento distinto!”, aprenderás sobre la importancia de la limpieza, tanto de tu persona como de tu entorno, para tener momentos más agradables y sentirte sano y tranquilo, así que como ves, hay muchas cosas en el “Aprende en Casa” de hoy, es mejor que comencemos ya, ¿preparada/o?

MATEMÁTICAS

“De cinco o de diez”

Tú sabes contar de uno en uno, y quizá también de dos en dos, ¿y de cinco en cinco?, en esta lección aprenderás a contar de diez en diez. Ten a la mano lápices de colores, tu cuaderno o algún otro material que puedas contar. Ponte cómodo y también, si te dan ganas, te levantas de tu asiento, porque vas a contar, a bailar y a cantar.

Para realizar actividades que te permitan repasar sobre el tema, puedes consultar el Cuaderno de trabajo para el Estudiante y el Docente de 2° “Vamos de Regreso a clases”, en la sección de Matemáticas en las páginas 46 y 47, Exploro e intento. Invita a tu familia a realizar esta actividad contigo.

Actividades:

Observa los siguientes videos, después habrá algunas preguntas u otras actividades, para que recuerdes lo que has aprendido y lo compartas con tu familia.

Toma tu cuaderno y practica la numeración de dos en dos; comienza en el 59, y termina en el 19.

¿Te costó trabajo contar de uno en uno al 20 de forma ascendente, es decir, aumentando, y de forma descendente, o sea, disminuyendo? ¡Muy posiblemente no!

Intentarás contar de 2 en 2, la meta es el 100.

Ahora cuenta de 5 en 5. Si cuentas de cinco en cinco los dedos de las manos de tu familia ¿cuántos dedos se reúnen? Respuesta: Cuéntalos todos

¿Qué tal si intentas contar de 5 en 5 pero de una manera más difícil? Inicia en el número 3 y terminamos en el número 53. 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 y 53

Practica contar disminuyendo de 10 en 10, comenzando desde el 100. Y si te animas a enfrentar retos más difíciles hazlo, pero iniciando en 98, o en 92 o en 87.

Contar hasta 20 – Canción Infantil – Toobys

Cuenta Hacia Atrás Y Muévete | Canciones Infantiles | Super Simple Español

Los números de 2 en 2 hasta el cien

Cuenta de 5 en 5

Los números de 5 en 5 hasta el 100 para niños muy pequeños

Canción de las Decenas Practicum I

Números para niños | Aprender a contar de 10 en 10 hasta 100 Canciones infantiles LittleBabyBum

DEPORTES

“¡Yo juego así!”

Reconocerás que para lograr la meta de juegos y actividades, puede explorar distintas maneras. Identificarás distintas maneras de realizar una misma actividad. Observarás a niñas y niños que… ¡prueban su creatividad!

Actividades:

¿Cuántas formas de desplazamiento identificaste en los juegos? Respuesta: Algunos se desplazan como lo hace un bebé, gateando, otros como cangrejo, es decir, caminando hacia atrás, algunos más como si hicieran lagartijas pero con los pies levantados porque un amigo les ayuda a sostenerlos, otros dan vueltas de carro u otro tipo de marometas, hay algunos niños que giran en el piso, otros que van avanzando con la ayuda de sus brazos en el suelo, otros corren o brincan, algunos hasta se atreven a ir en un solo pie.

¿Cómo viste esas maneras de saltar la cuerda? ¿Te gustaría practicarlas? Respuesta: Parecen muy divertido, Ale salta muy rápido, hasta brincó en un solo pie, ¿has intentado hacerlo con un solo pie?, ¿por qué no lo intentas?

Si te es posible consigue una cuerda ¡y a saltar se ha dicho!

Observarás el siguiente video hasta el minuto 3:01, en el que conocerás algunos ejercicios que puedes realizar.

Creatividad en educación física trabajando los desplazamientos

Saltar la Cuerda: un tutorial para jugar como un profesional | Yo lo puedo hacer, mira hasta el minuto 1:10

Ejercicios de salto a la comba y juegos populares TAFAD B, mira hasta el minuto 3:13

ARTES

“La música me hace sentir”

Aprenderás sobre la música regional de nuestro país. Seguramente has bailado o escuchado alguna canción representativa de tu comunidad y de otros lugares. En esta sesión descubrirás algunas.

Disfrutarás de música tradicional mexicana y de la música que hacen algunos niños en su comunidad, identificarás los sonidos de cada pieza musical. Te darás cuenta que en cada región existen ritmos y sonidos diferentes y característicos.

Actividades:

Observa los siguientes videos y pide a un adulto que te acompañe a verlos para resolver estas preguntas:

¿Pudiste identificar algún bailable del lugar dónde vives?

¿Conoces alguna canción representativa del lugar dónde vives? Si no, pregunta a quien te acompaña te invitamos a que preguntes a los miembros de tu familia. Interprétala con tu voz, o con el instrumento que toques, y sigue descubriendo la magia de la música mexicana

Bailes tradicionales de México

Chinantecos. Recuperando Nuestra Banda, observa del minuto 0:52’ a 4:35’, si quieres verlo completo, adelante.

Purépechas. Cantos, bailes y color. Puedes observar a partir del minuto 2:22’ a 3:20´

Chontales. Yo Soy Tamborilero

VALORES

“Así nos va bien en la escuela”

En el “Aprende en Casa” de hoy, conversarás con tu familia acerca de por qué es importante que, en el salón de clases y en la escuela, nos comportemos con respeto hacia los demás. Reconocerás la función que tienen las reglas y cómo favorecen la convivencia.

TE PUEDE INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 4 de septiembre

Las reglas nos ayudan a convivir mejor en la escuela, en la familia y en la comunidad. Cuando estamos en un lugar es importante conocer lo que se debe o no hacer, porque las reglas nos protegen y son para nuestro beneficio. Te recomendamos a que realices los ejercicios del Cuaderno de actividades para el alumno del Programa Nacional de Convivencia Escolar, de 3º, pág. 40 a la 50.

Actividades:

Observa los siguientes videos, en los que verás diferentes eventos que pueden suceder en el salón de clases, las consecuencias y las soluciones para mejorar la convivencia en el salón de clases. Pide a un adulto que te acompañe a verlos.

El desorden del salón de clases de Molly

El niño que no para de hablar en clase

Los niños que no respetan las reglas – aprendiendo a ser héroes

LAS REGLAS

VALORES

“¡Me siento distinto!”

Cuando no te sientes bien, te comportas diferente y es por eso que debes cuidar tu salud. En estos tiempos donde estamos atravesando por la epidemia de la COVID-19, el lavado de manos es esencial para evitar contagiarnos. Es importante que las laves continuamente, ¿sabes cómo lavarlas? En el siguiente sitio de Internet puedes consultar la técnica adecuada para hacerlo:

Todos los días, antes de iniciar tus clases de Aprende en Casa II, no olvides lavar tus manos. En el cuaderno de actividades para el alumno del Programa Nacional de Convivencia Escolar, de 4º grado, en el tema I, “Autoestima. Me conozco y me quiero como soy” en la sesión 2, Cuido mi cuerpo, podrás estudiar más sobre el cuidado de tu salud.

Actividades:

Observa los siguientes videos donde encontrarás información sobre cómo cuidarte para no enfermarte. Presta mucha atención.

Cápsula ONN. Lavado de manos.

Microbios, canciones Once niños.

Desde mi casa. Juan Carlos

Un día en… ON. Mounstritis

Desde mi casa. Fátima Yolanda

Jarcia. La palabra de Memo

Feliz fin de semana, hiciste un excelente trabajo y es hora de descansar, ya terminamos las lecciones del “Aprende en Casa“, platica con tu familia sobre todo lo nuevo que aprendiste el día de hoy, seguro les parecerá interesante y podrían decirte algo nuevo.

Los fines de semana escucha la #BarraInfantil de la radio 👧🧒 -La pandilla y Reto viral, sábados y domingos en las frecuencias del @imerhoy

-Yolotl, los sábados y De primates, primitos y primores, los domingos en @RadioEducacion #UnidosPorLasAudiencias 📻 pic.twitter.com/jZChR7YLiq — IMER (@imerhoy) September 4, 2020