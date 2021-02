Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 5 de febrero

Compartir esta publicación













Hoy viernes 5 de febrero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 5 de febrero

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

INGLÉS

Cuéntame una anécdota

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar dónde y cómo se desarrolla una anécdota.

¿Qué hacemos?

Para la clase de hoy necesitas:

Notebook.

Pencil.

Recuerda hacer notas de todo lo que te parezca importante. Y a partir de tus notas puedes repasar, o también puedes enseñarle a alguien todo lo que has aprendido.

So, let’s start! – ¡Vamos a empezar!

¿Recuerda que exploramos cómo podría ser una anécdota?

I said it could be interesting. – Que podría ser interesante.

Or it could be exciting. –O puede ser emocionante.

It could be a funny anecdote. -Podría ser una anécdota divertida.

Or maybe it could be sad. -O quizá puede ser triste.

That´s right! – ¡Es correcto!

Vas a ver varias anécdotas y después identificarás dónde y cómo se desarrollan.

Te invito a ver el siguiente video de una anécdota a manera de adivinanza.

Adivinanza:

It was my first time in the television studio, and I was very nervous. – Era mi primera vez en un estudio de televisón y estaba muy nerviosa.

A lot of people were watching me. – Mucha gente me estaba viendo.

And a lot of cameras were recording my class. – Y muchas cámaras estaban grabando mi clase.

I had the support of many important people. – Tenía el apoyo de muchas personas importantes.

At the end, everything was great, and I felt very happy. – Al final, todo salió genial y me sentí muy feliz.

¿Qué te pareció?

A mí me pareció muy emocionante.

¿Recuerdas todo lo que sucedió en la anécdota?

Para identificar lo más importante es muy útil preguntar sobre lo que sucedió.

¿Puedo probar haciéndote algunas preguntas?

Sure! -¡Claro!

How did you feel? – ¿Cómo te sentías?

What was happening? – ¿Qué estaba pasando?

What happened at the end? – ¿Qué pasó al final?

Where did it happen? – ¿Dónde pasó?

¡Qué sencillo! Y con estas preguntas podrás saber lo más importante de la anécdota.

Now let´s listen to a great friend, he is passionate for history. Don Leopoldo. –Ahora vamos a ver a un gran amigo que es un apasionado por la historia. Don Leopoldo.

Don Leopoldo nos va a contará una anécdota.

Don Leopoldo no habla inglés, pero para esto invitó a su sobrino Cupertino. Él sí habla inglés muy bien y le va a ayudar a traducir su anécdota.

DON LEOPOLDO CUPERTINO ¡Hola niñas y niños! Les voy a contar una anécdota, pero como no domino en inglés traje a mi sobrino Cupertino para que me haga la traducción. Saluda Cupertino. ¡Ah! ¿Ya? Bueno, ahí les va…Cuando estaba joven conocí a Albert Einstein. Él era muy inteligente. Estábamos en su casa. Y él me explicó su teoría de la relatividad. No entendí nada, Pero sabía que era algo muy importante. Ya… Sí, ya. Ya acabé Ahora despídete Cupertino Hello girls and boys! ¡Hola niñas y niños! Ya puede empezar Don Leopoldo… When I was young I met Albert Einstein. He was very intelligent. We were in his house. And he explained to me his Relativity Theory. I didn´t understand anything But I knew that it was something really important. ¿Ya? Ah! Muy bien Don Leopoldo See you soon Girls and Boys! ¡Nos vemos pronto niñas y niños!

¿Qué te pareció esta anécdota?

Esta anécdota me pareció bastante interesante.

Ahora vas a explorar algunas preguntas para descubrir qué fue lo más importante de esta anécdota.

De acuerdo

When did it happen? – ¿Cuándo pasó?

Who was he? – ¿Quién era él?

What was he like? – ¿Cómo era él?

Where were you? – ¿Dónde estaban?

What happened at the end? – ¿Qué pasó al final?

¿Te das cuenta que con estas preguntas podemos descubrir rápidamente lo más importante de la historia?

Now let´s listen someone very famous. Ahora escuchemos a alguien muy famoso.

¿Quién será?

He appeared in a very famous movie about sharks. – Él salió en una película muy famosa acerca de tiburones.

No, I think I don`t know who he is…-No, creo que no sé quién es.

His name is Juan Palomo.-Su nombre es Juan Palomo.

You don`t know him… Well, let`s see it… – No te suena, vamos a verlo.

DON LEOPOLDO CUPERTINO ¡Hola niñas y niños! Les voy a contar una anécdota, pero como no domino en inglés traje a mi sobrino Cupertino para que me haga la traducción. Saluda Cupertino. ¡Ah! ¿Ya? Bueno, ahí les va…Cuando estaba joven conocí a Albert Einstein. Él era muy inteligente. Estábamos en su casa. Y él me explicó su teoría de la relatividad. No entendí nada, Pero sabía que era algo muy importante. Ya… Sí, ya. Ya acabé Ahora despídete Cupertino Hello girls and boys! ¡Hola niñas y niños! Ya puede empezar Don Leopoldo… When I was young I met Albert Einstein. He was very intelligent. We were in his house. And he explained to me his Relativity Theory. I didn´t understand anything But I knew that it was something really important. ¿Ya? Ah! Muy bien Don Leopoldo See you soon Girls and Boys! ¡Nos vemos pronto niñas y niños!

You don`t know him… Well, let`s see it… – No te suena, vamos a verlo.

JUAN PALOMO JUAN PALOMO Hello girls and boys! ¡hola niños y niñas! I am going to tell you when I appeared in that famous movie. It was a sunny day, when they asked me if I wanted to appeared in a movie. And obviously I said “yes”. We spent months recording and at the end I became a famous star! Les voy a contar cuando salí en aquella película famosa. Era una tarde soleada, cuando me preguntaron si quería aparecer en una película. y obviamente dije que ¡sí! Fueron meses de grabación y al final me convertí en una estrella famosa.

¿Te gustó?

¿Podrías también con esta anécdota hacer preguntas para identificar lo más importante de la historia?

When did it happen? – ¿Cuándo pasó?

What did they ask you? – ¿Qué le preguntaron?

What did you say? – ¿Qué dijiste?

What happened at the end? – ¿Qué pasó al final?

Es muy sencillo utilizar este tipo preguntas para obtener información.

Ahora veremos una anécdota mucho más divertida. Esta anécdota será inventada.

¿Y cómo será para que sea divertida?

Aquí tienes unas frases escritas. Estas frases corresponden a las tres anécdotas que has visto. Vas a mezclarlas y acomodarlas de varias formas, a ver si logras una anécdota más divertida.

When I was young, I was swimming in the ocean. –Cuando era joven, estaba nadando en el océano.

When, suddenly I saw a shark´s fin. – Cuando de repente vi una aleta de un tiburón.

I was very nervous and scared. – Estaba muy nerviosa y asustada.

But it was not a shark, it was ALBERT EINSTEIN swimming with a fin.- Pero no era un tiburón, era ALBERT EINSTEIN nadando con una aleta.

He was appearing in a famous movie. – Él aparecía en una película famosa.

All the cameras were recording my face and I started to laugh. – Todas las cámaras estaban grabando mi cara y comencé a reirme.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Las señales de la carretera II

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás cómo obtener el área de un rombo.

En esta sesión continuaremos aprendiendo cómo obtener el área de un rombo. Recuerda que en la clase anterior analizamos situaciones que nos pueden ayudar a comprender cómo lograrlo. Vamos a obtener el área del rombo para realizar los señalamientos viales.

¿Qué hacemos?

Recuerda algunas ideas respecto al rombo:

Un rombo se obtiene tomando un triángulo y trazando unas líneas perpendiculares que se cruzan en el centro del rectángulo, luego se unen los extremos de esas líneas y queda un rombo así.

Así es como se traza un rombo, qué es una figura con sus cuatro lados iguales pero que no todos sus ángulos son iguales.

Recuerda que se calcula el área de un rombo utilizando una cuadrícula y contando los cuadritos que están dentro del rombo.

Para calcular el área primero debes contar los cuadritos de uno de los cuatro triángulos que están en cada cuadrante, después multiplicar el número de cuadritos por cuatro, porque el rombo tiene cuatro triángulos iguales y con eso obtienes el área del rombo.

Como recordarás, no es necesario contar cuadrito por cuadrito para obtener el área porque, en cada cuadrante se forma un rectángulo y el triángulo es su mitad, entonces puedes multiplicar la base por la altura de cada rectángulo y dividirlo entre dos.

El triángulo es la mitad del rectángulo de cada cuadrante.

Después de obtener el área de cada triángulo multiplica por cuatro, porque son cuatro cuadrantes, así obtendrás el área del rombo.

Al final sabrás cómo obtener el área de cualquier rombo, como el de los siguientes señalamientos:

Ahora falta calcular el área de los rombos para saber cuánta lámina se debe comprar para elaborarlos, recuerda que en la ferretería la lámina se vende por unidades cuadradas, metros cuadrados, decímetros cuadrados o centímetros cuadrados.

¿Tú sabes qué otras cosas se miden con metros cuadrados?

Las losetas para poner el piso en casa y los terrenos también se venden por metros cuadrados.

Recuerda que todas las superficies se miden en unidades de medida cuadradas, metros, decímetros, centímetros.

Los señalamientos no están en una cuadrícula, por lo que debes saber cuántos cuadros tienen.

Tu tarea será descubrir de qué manera puedes obtener el área de los señalamientos o de cualquier otro rombo, aunque no estén en una cuadrícula. ¿Qué podemos hacer?

Recuerdas la sesión anterior donde se veía la cuadrícula y se observa que hay dos triángulos en cada uno de los cuadrantes del rectángulo, entonces quiere decir que de un mismo rectángulo se pueden obtener dos rombos. Para saberlo basta con poner los triángulos sobrantes del rombo.

Observa, para entender mejor.

Observa que si tomas los triángulos color naranja restantes que se formaron al cortar el rombo obtendrás otro rombo así:

Como puedes ver entonces, un rombo tiene la mitad de área del rectángulo.

Con esto, puedes ver que hay dos rombos con la misma área dentro de un rectángulo, por lo tanto, se podría decir que un rombo tiene la mitad de área de un rectángulo.

Un rombo es la mitad del área de un rectángulo; esto te puede ayudar a calcular el área de un rombo.

Ahora, ve esta imagen para poder descubrir la fórmula para obtener el área de cualquier rombo.

Como puedes ver el rombo tiene dos líneas que lo cruzan, recuerda que esas líneas se llaman diagonales.

Observa que la diagonal naranja es más larga que la amarilla, entonces tiene una diagonal más grande que la otra; llamaré “diagonal mayor” a la naranja, y “diagonal menor” a la amarilla, y como puedes ver en la siguiente figura, la diagonal mayor es la base del rectángulo y la diagonal menor es la altura.

Si las diagonales miden lo mismo que la base y la altura de un rectángulo y todos los rombos tienen la mitad del área de un rectángulo, entonces puedes multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor, lo que te daría el área de un rectángulo, porque sería su base y su altura.

Como el rombo tiene la mitad de área del rectángulo, entonces lo que te resulte de multiplicar las diagonales lo dividirás entre dos y ya tienes el área del rombo.

Así podrás calcular el área de cualquier rombo y para que no se te olvide la podemos escribir como una fórmula. Para hacerlo, primero debes recordar que el rombo no tiene base ni altura, pero tiene “diagonales”, una más grande que la otra, por lo tanto, la fórmula para calcular el área de cualquier rombo será: “Diagonal mayor por diagonal menor entre dos” y la podemos escribir de manera abreviada así:

Lo que significa: “A” es área, la “D” mayúscula es la diagonal mayor, la cruz significa “por” y la “d” minúscula la diagonal menor. La línea debajo de ellos significa “entre”, es decir, dividir entre dos.

Como se ve en la figura la diagonal mayor es la naranja, y la diagonal menor es la amarilla. Puedes ver también que en la formula he marcado con naranja la “D” de diagonal mayor y de amarillo la “d” de diagonal menor.

La fórmula se lee, “El área de un rombo es igual a la diagonal mayor por la diagonal menor entre dos”.

Ya tienes la fórmula, ahora calcula las áreas de los señalamientos y así podrás saber cuánta lámina se debe comprar. Utiliza la fórmula para calcular el área del siguiente señalamiento.

La diagonal mayor, la verde mide 87 centímetros y la diagonal menor, la roja mide 66 centímetros. La fórmula será:

El área es igual a Diagonal mayor por diagonal menor entre dos, entonces sustituye las medidas en la fórmula. Teniendo que diagonal es 87 por diagonal menor que es 66, y ya con números o sea con los valores numéricos del señalamiento, la fórmula queda así:

Multiplica 87 por 66, son cinco mil setecientos cuarenta y dos. Ahora te falta dividir 5,742 entre dos.

¿Cuánto te resultó?

R = Dos mil ochocientos setenta y uno.

El área del rombo es de 2,871 centímetros cuadrados. Para que tengas una idea un metro cuadrado tiene diez mil centímetros cuadrados, es decir, diez mil cuadritos de un centímetro.

Ahora calcula el área del siguiente señalamiento.

La diagonal mayor mide 98 centímetros y la diagonal menor mide 72 centímetros, sustituye en la fórmula las letras por los valores numéricos del señalamiento.

EL área es igual a diagonal mayor o sea 98 por diagonal menor que es 72, entre dos, ve cómo quedó:

Lo que quiere decir que debes realizar la multiplicación de 98 por 72, son siete mil cincuenta y seis, 7,056.

¿Qué debes hacer ahora?

La fórmula dice diagonal mayor por diagonal menor sobre dos, así que ahora tenemos que dividir 7,056 entre 2, lo que es la mitad, es decir, cuando se divide entre dos resulta la mitad de la cantidad y la mitad de 7,056 es 3,528. Entonces, el área del señalamiento es de 3,528 centímetros cuadrados.

El señalamiento tiene un área de 2,871 centímetros cuadrados y el anterior de 3,520 centímetros cuadrados, de manera que si los sumas en total se necesita comprar 6,391 centímetros cuadrados de lámina.

Ya sabes cómo calcular el área del rombo y porque la fórmula es así. Gracias a los señalamientos ahora sabes que para calcular el área de cualquier rombo se multiplican las diagonales y el producto se divide entre dos y que esa fórmula se escribe así:

Has descubierto cosas sobre el rombo; desde la manera más fácil de dibujarlo, el nombre de las líneas que lo trazan y la fórmula para calcular su área.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

VALORES

El enojo necesario

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás el estado emocional del enojo, que puede ser regulado en situaciones adversas o aflictivas.

¿Qué hacemos?

Muchas veces es difícil notar cuando uno mismo está enojado.

Observa el siguiente video del minuto 12:28 a 12:36

Diálogos en Confianza. El enojo me controla.

Cómo pudiste ver, puede haber diferentes maneras de lidiar con el enojo, pero primero, hay que entender qué es lo que pasa en el cerebro cuando te enojas.

¿Sabes qué sucede en el cerebro cuando sobreviene el enojo? A continuación, te explico qué es lo que pasa.

Ante una situación inesperada y que representa cierta amenaza a las personas, se produce el enojo.

Cuando esto sucede, el cerebro reacciona en una cuarta parte de un segundo, liberando ciertas sustancias que preparan al organismo para la lucha o la huida.

La atención de la persona enojada se dirige a un punto exclusivo, aquello que provocó la molestia o frustración y deja de lado todo lo demás, enfocándose únicamente en eso que interesa a la persona enojada.

Puede haber muchas otras situaciones alrededor, pero son ignoradas o minimizadas, ese es el famoso momento en el que se puede expresar: hiervo de coraje.

El enojo se da de forma repentina, anulando la parte más lógica y congruente de nuestro cerebro, para pasar a aumentar la actividad respiratoria y circulatoria en el organismo, preparándose para la acción.

Es muy conveniente entender estos cambios que sufre el cerebro y las reacciones que se producen en el organismo, para también adaptarnos a ellas de la mejor manera posible.

Las reacciones de enojo extremo pueden causar daño a la propia persona que lo sufre o a quienes conviven con ella. El enojo te puede proteger, pero, fuera de control, puede producir daños, en ocasiones, irreparables.

Un enojo se intensifica porque te recuerda algo similar que ya viviste, pero entre más molesto estés, más tardas en recuperarte y reflexionar.

El enojo es como una energía necesaria que nos ayuda a poner límites, simplemente hay que aprender a enojarse.

¿Cómo se logra eso?

Conociendo la causa de tu enojo y tus reacciones.

Así podrás identificar cuando te enojas y podrás concentrarte en controlarlo. Sólo así evitarás hacer cosas de las que nos podamos arrepentir.

La música también es una manera efectiva de contrarrestar el enojo.

Prueba escuchando esta canción.

Universo de emociones.

Ahora te queda claro que, antes de dejar que el enojo te controle, debes respirar y reflexionar sobre las causas y consecuencias.

Puedes aprender a enojarte y canalizar esa energía en cosas positivas.

Este es un ejercicio muy importante, cuando te sientas molesto, identifica qué fue lo que te causó el enojo y cómo reaccionaste, ¿Pudiste controlarte? Respira profundo cuando te sientas alterado, eso ayuda mucho.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

El placer y la necesidad de leer

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a escoger textos para leer y ampliar la información sobre un tema.

¿Qué hacemos?

¡Hola niñas y niños! soy el Maestro Alfonso Hernández Olvera. Hablo el totonaco de Zihuateutla de la región Huauchinango, Puebla.

Kauan kuinilh lakstin tsumajan e kamanan, kit kiwanikan Alfonso Hernández Olvera. Kit Ik chiuinan totonaco xa la nak Zihuateutla ix lakatsunaj Huauchinango Puebla.

Una de las prácticas culturales en mi comunidad y que para mí es una práctica fascinante es el uso del temazcal que se traduce en español como casa de vapor. El temazcal es un baño de vapor caliente y los totonacos de mi comunidad la denominamos Xak.

A propósito del tema, les comparto un texto de Diana Ramírez Magnani, quien describe algunas características del temazcal.

IX CHIK CHICHI MIXINIT

Kin tachikan ti ix talamanan makgastsa ix lakpunan México, poktu ix talilakaskin temazcal, chi ua cha pu mapeksin, xpalakata sikualan, xpalakata li ta chekekan e litakuchukan, kuma temazcal litseyankan na ki maknikan e chu uachí ki listaknakan.

Maski xak xa la makastsá, chuuaj chu lilakaskimaka kuma tapahlúa tu limakuan nak xa sasti kilhtamakuj.

…Uacha uanikan temazcal li náhuatl ta masuyulh ix takuini, tema mat uanikutun “xa chichi xkan” e calli “chik”. Temazcal uankan: “ix chik chichi mixinit”.

TU XA LIKUCHU TEMAZCAL

…Tanukan nak temazcal uanikutun tanukan nak pukuchun tu litsuku na tamakxtuyauj tun katsán, e alistan na talakxtuyauj.

Akxnika lilakaskinakan Temazcal mat ka mamakxtimí ti ta maktanu nak temazcal. Na ix puchakán temazcal maklakán tu lha tsé tamajkatsin e uak tu lha lichiuinankutunauj tu kin kapatlekenimani nak kakihltamakuj. Tu ix laknu tse na taxtu akxnika chiuinannauj, nak takilhtlin, nak tatasa, ta jilikxtat, ta paxauan e chu uachi kaks kilhlakan.

PUSKAT E TEMAZCAL

Temazcal uanikutun ix pan puskat; lha takgalhachiuinankan tiyat, malhkuyú e staku; antsá lha kin katalakaxtlauayani, kin pulakastaknikan, nak pu nin e ka kilhtamakuj.

Nak temazcal, puskan ta lakaxlha chi ta kalhinin, akxnika tauilá skgata e antsá lha tatseyan.

Como acabamos de leer, el temazcal no es un simple baño, ya que cumple la función de purificar el espíritu y sanar enfermedades en nuestro cuerpo de ciertos dolores musculares además del estrés al generar relajación.

Te invito a investigar sobre esta práctica cultural. Puedes pedir ayuda a tus papás y abuelos para que te hablen del temazcal o Xak en totonaco y que les cuenten para qué sirve.

Uachi chi ua likahltauakauj, nak xak lha xman paxkan , na limakuan na litaxpupu ki listaknakan e chu uachi matseyi tajatat akxnika katsan ki maknikan e na chu uachí akxnika tú le akgatuyujauj kuma xlaj kin katlauayani xak.

Tsumajan e kamanan, ij kauaniyan ka lakputsatit xpalakata xak. Ka skinitit lamaktay min tatakan e min tsikan ka kalitachiuinani xpalakata xak e ka kauaninin tuchu limakuan.

Para seguir aprendiendo del temazcal los invito a ver el siguiente video:

Aliuan ka liskatui xpalakata xak, ka lakgtsij:

Temazcal Curativo Tradicional Totonaco de Veracruz.

El temazcal es una herencia cultural que en muchos pueblos de México aún se practica y lo más interesante es que su origen está relacionado con el nacimiento, la curación de enfermedades y lograr el balance como parte esencial del ser humano.

Te comento que meterse al temazcal es una gran experiencia, adentro se siente mucho calor por el vapor que se genera al echarle agua a las piedras calientes. El cuerpo empieza a sudar mucho, desde la cabeza hasta los pies, al salir con los triquis te envuelven en una manta para que sigas sudando y vuelves a entrar al temazcal, sudas mucho al punto que en este temazcal ya no necesitas usar agua para bañarte, y en el temazcal totonaco te puedes bañar con agua, después de la vaporización y masajes, es una gran sensación de limpieza.

Vamos a hablar de la importancia de leer para conocer más sobre un tema y para mejorar nuestro vocabulario. Recuerda que el que lee mucho puede viajar a diversos sitios ya que en el acto de leer se echa a volar la imaginación.

¿Por qué o para qué leer?

¿Por necesidad o por gusto?

¿Qué has leído recientemente?

¿Para informarte?

¿Para conocer sobre un tema?

¿Qué beneficios tiene leer?

Ij kakelhaskiniyani kelhtauakananin:

Tu ix li palakata kelhtauakayatit.

Kuma lilakaskina o chu tapaxauan.

Tuchu likelhtahuakakus

Kuma katsikutuna

Kuma lakapaskutuna xpalakata lakatin takatsin

Tu chu limakuan kelhtauakakan

La lectura cumple diversas funciones en nuestra vida cotidiana ya sea por la necesidad de conocer sobre un tema o por el simple placer por disfrutar de una lectura.

Podemos encontrar distintos materiales de lectura, como has visto en otra sesión, existen textos informativos y literarios.

También es importante señalar que nos acercamos a dichos materiales tal vez por lo interesante del título, por el color de la portada, por las ilustraciones, el cual es muy válido.

La recomendación es que cuando tomes un libro, revista o cualquier otro material, es importante que revises el índice de contenido, ya que en el índice podrás encontrar temas específicos que puedan interesarte.

Otra recomendación, para conocer el contenido de un libro, normalmente en la contraportada se presenta un resumen breve sobre el contenido de la obra, lo cual ya nos da una idea de lo que podemos encontrar.

Kelhtauakgakan li ta tasuyuyauj tu likalhtauakgauj.

Kelhtauakgakan li taxtapalikan, e chu katu ua kgalhiyauj.

Ti Kelhtauakga li ta tamakxtimi tu uan likalhtauaka: tachiuin, tasitsi, tu lha xtapali ix tachiuin, ix lipaxauan, xlitliuiki tapu´uan makgapaxauinin, e kinu uachi chin ix litliuiki e ix li lakaskinka tapaxu uan kelhtauakgakan.

Ix talakatin ta kelhtauakga chin: anan tachiuin, kilhtamakuj, tanaje, poktu anan, tapu uan lakputsakan ix leksputni.

Ta kelhtauaka lakatin talanan kin kamaxkiyan.

A continuación, te presento una lectura que es muy interesante.

El huitlacoche: exquisitez culinaria mexicana con altas propiedades nutracéuticas. En virtud de sus atributos sensoriales y nutricionales, los hongos han sido muy apreciados como parte de la dieta humana en muchas culturas; en la literatura romana abundan las referencias sobre hongos como delicadeza culinaria, y su consumo ha tenido el lugar principalmente en el sureste de Asia, Europa y Mesoamérica. Tapalhúa tu lilakatikan e kuma liuayankan, malhat lijikua lakayikan kuma liuayankan lhúa nak kalakchikni. Uacha ka lichiuinankan kalakchikini romana lhúa anan xa tachiuin malhat lha uan liuakan, kuma lakachu uakan nak ix tampan Asia, Europa, e Mesoamérica. Actualmente se conocen cerca de 2000 especies de hongos comestibles; sin embargo, solamente unos pocos se cultivan y se comercializan. Cerca de 80 especies se han logrado cultivar en forma experimental, 22 han sido cultivadas comercialmente y sólo 10 se producen a escala industrial. Chuaj lakapaskan aktu ciento xa xtunknu malhat tu uakan; xman matsinaj chankan e stakan. 80 ka lakputsamakakus, lakpuxamatu kaliskujmaka tun kastamaka y xman lakakauj ka makalamaka tu kamakapklhmaka. En México, desde la época de los aztecas se consume el huitlacoche o cuitlacoche (“suciedad dormida” o “suciedad del cuervo”). Lo que se conoce como huitlacoche son las agallas o tumores que se forman en la mazorca de maíz por la acción del hongo Ustilago maydis. Generalmente se recolecta en forma natural y se vende en estado fresco o enlatado; es un alimento muy popular en la zona centro y sureste de México; además, también presenta un alto valor nutricional. El huitlacoche es considerado una exquisitez culinaria y se prepara en gran diversidad de formas; sin embargo, la manera más popular de consumirlo es en forma de empanadas o “quesadillas”. Nak México sta makastsa ix tahuá huitlacoche kin tachikan aztecas Tu uanikan huitlacoche utsa ix lakatsitsi kuxi. Lakapuxtiyakan e xkeuiui stakan o mojokan nay pumakin. Lijikua lakapaskan uama taua nai x puitat e ix tampan kalakchikni México;kuma limakuan litatliuikikan nak taua. Huitlacoche lilakapaskan tseya tahua e ix litapalhúa chi lakaxtlahuacan, xankatsa lilakapaskan chi chakgayahuakan chauj e nachu uacho keso. La popularidad del huitlacoche como comida típica mexicana de origen prehispánico ha rebasado las fronteras de México. Recientemente la demanda de este exquisito hongo ha aumentado considerablemente y se ha introducido a los Estados Unidos, donde se le han asignado diferentes nombres como: “caviarazteca”, “trufa mexicana” o “maizteca”, entre otros. Huitlacoche xankatsa lilakapaskan nak México kuma xa la makgastsa tahua e na lakapaskantsa a lakatunu nak kalakchikni. Akusi litauakalh chi skinkan uama malhat e lichankatsa nak Estados Unidos, lha xtunknu ta limapakui: “xlikani azteca”, “xakolulu tahua” e “kuxi azteca”, e aliuan tapalhúa anan ix takuini. Su descripción como delicadeza culinaria ha sido el tema de periódicos y revistas. El aumento en el consumo de huitlacoche en el país, así como en el extranjero, ha marcado la pauta para el desarrollo de tecnologías que conduzcan a la producción masiva de este inusual y apetecible hongo. Tu ix litseuanit e ix likani utsa tsukulh talichiuinan tin tamakatsoknun naj kapsnat chi uacha uanikan periódico e likalhtahuaka. Chi litahuakama chi uakan huitlacoche na kin kalakchiknikan e a lakatunun nak kalakchikni, tsukuka lakputsakan chi lhúa na li makalakan uama malhat tu lha ix lakapaskan kuma lijikua ix likani. Adaptación de: Paredes López O. et al. (2006). Los alimentos mágicos de las culturas indígenas mesoamericanas. México. FCE,SEP, CONACYT, CAB.

Como te has dado cuenta fue una lectura muy interesante. Ahora responde las siguientes preguntas:

¿Qué fin tiene el contenido?

¿Qué palabras nuevas aparecen en el texto y qué puedes agregar a tu vocabulario? Anótalas en tu libreta y busca su significado en el diccionario.

Tuchu uanikutun likelhtauaka

Tu chu ya xasasti tachiuin tasuyu nak likelhtauaka e aliuan na liskatauj. Ka tsokuili na min kapsnat e ka putsa tu uanikutun na mi diccionario.

Saber leer es muy importante, porque nos enteramos de información importante que es útil en nuestra vida cuando leemos instructivos, revistas especializadas, libros especializados, periódicos. Y cuando lo hacemos de forma recreativa, nos abre un universo, porque podemos leer para entretenernos como: revistas, cuentos, poesía, libros de muchos géneros como ciencia ficción, novelas clásicas, novelas contemporáneas, hay un universo que nos permite pensar, recrear otras realidades, en otros momentos históricos. Leer definitivamente es una actividad que se debe recomendar a todo el mundo.

Es muy recomendableque leas mucho y no lo dejes de hacer, porque como hemos estudiado, la lectura, aparte de brindarnos información y conocimientos sobre algún tema, ésta cumple otras funciones: en primer lugar: es un placer disfrutar de una lectura, porque la lectura se disfruta como cuando jugamos o tomamos algo que nos gusta mucho. En segundo lugar, amplía nuestros conocimientos sobre diversos temas y nos da elementos para conversar con los demás. La lectura es un proceso, poco a poco vamos entendiendo mejor lo que los autores nos quieren decir, nos formamos un criterio y después nosotros podremos escribir mejor nuestras ideas. Finalmente, cuando leemos, se enriquece nuestro vocabulario, y eso definitivamente es muy positivo.

La recomendación es que cada día dediques 10, 20 o 30 minutos a la lectura, porque recuerda que cada día se aprende algo nuevo.

🗞️ #Boletín_SEP

Con el propósito de garantizar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes de localidades marginadas del país, el @CONAFE_mx invita a la población a asistir de manera voluntaria a los Centros Comunitarios de Aprendizaje.

🔗 https://t.co/cv2UlVYPry pic.twitter.com/V6nkPYZWEt — SEP México (@SEP_mx) January 13, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende