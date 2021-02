Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 5 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día viernes 5 de febrero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

MATEMÁTICAS

Información en gráficas de barras

¿Qué vamos a aprender?

La representación de información en gráficas de barras es un tema que estamos viendo esta semana y la siguiente. Por lo cual, si realizan algunas anotaciones, les pueden servir para comprender más lo de la siguiente semana.

En la sesión pasada hablaron varias niñas y niños al estudio, a la primera que recuerdo es a Daniela de San Luis Potosí, hasta nos compartió una gráfica de barras que realizó sobre el uso del cubrebocas en algunas familias.

También elaboramos una gráfica de barras sobre la cantidad de libros que hay en casa de algunas de mis amigas y amigos.

Por favor observa detenidamente.

El título de mi gráfica “Cantidad de libros en casa”.

El nombre de amigas y amigos que se ubican de forma horizontal, mientras que la cantidad de libros que cada uno tiene en su casa se presenta de manera vertical.

Daniela también realizó su gráfica de la cantidad de personas que usan cubrebocas en las familias, su amigo doctor de la cantidad de vacunas contra COVID-19 que llegan a México en los diferentes embarques y Panchito de la cantidad de libros que hay en las casas de sus amigas y amigos. En días pasados, también elaboraron gráficas sobre las mascotas que más les gustan, los deportes que prefieren y los cuentos que más les interesan. ¿Qué pasaría si tuviéramos las gráficas de barras de todas las niñas y los niños de México?

Seguramente tendríamos muchísimas gráficas, pero recuerda que lo importante de tener una gráfica de barras es saber qué nos quiere decir, para qué nos sirve esa información, es decir, a qué nos puede ayudar.

¿Qué hacemos?

En la clase pasada teníamos varias tarjetas que contenían preguntas, algunas de las cuales se podían contestar con la información de la gráfica de Daniela y otras que no.

La actividad que realizaremos consiste en que revisemos cuáles preguntas de los sobres se pueden contestar con la información de la gráfica de Panchito y cuáles no.

¿Cuántas personas participan en la encuesta?

La respuesta se obtiene sumando la cantidad de amigas y amigos que me ayudaron, en total son 4: Luisa, Rubén, Ana y Matías.

¿Cuál es la diferencia entre el niño que tiene más libros en su casa y el que tiene menos?

Si Rubén es el que tiene más libros, son 30 y, Ana tiene menos, son 10. Entonces debo realizar una resta para obtener la respuesta: 30 menos 10, son ¡20 libros es la diferencia! Pensaron que no sabía.

¿Cuántos libros necesita comprar Ana para tener la misma cantidad que Matías?

Si Matías tiene 26 libros y Ana tiene sólo 10, creo que le faltan 16. Porque 16 más 10 son 26. Si Ana compra 16 libros puede tener los mismos que Matías.

¿Cuántos libros más tiene Luisa que Ana?

Primero necesito saber cuántos libros tiene Luisa en su casa, son 18, mientras que Ana sólo tiene 10. Entonces, Mmmm ¡Ya sé! Luisa tiene 8 libros más que Ana, pobre, creo que porque es la que tiene menos salió en casi todas las preguntas.

Ahora pongan mucha atención, me va a decir en qué se parecen y en qué son diferentes. ¿De acuerdo?

Entonces por favor observen las imágenes de las gráficas. Te invito a que ahorita que termines de observar las gráficas nos compartas en qué crees que se parecen y en qué crees que son diferentes.

La gráfica de Daniela y la mía se parecen en que las dos tienen un título, la de ella se llama “uso de cubrebocas en las familias” y la mía “cantidad de libros en casa” además, las dos tienen datos en el eje horizontal de la gráfica; Daniela le escribió familias y yo nombres de amigas y amigos. Por último, las dos gráficas tienen datos en el eje vertical, ella tiene cantidad de cubrebocas y yo le agregué cantidad de libros.

Primero quiero decir que ella entrevistó a 7 personas de diferentes familias y, en mi caso, sólo a 4 de mis mejores amigas y amigos. Segunda, y muy importante diferencia, creo que los números que están en el eje vertical de nuestras gráficas los organizamos de diferente manera para presentarlos, por ejemplo, Daniela tiene cantidad de personas y a un lado los números que inician con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En mi caso, tengo cantidad de libros y a un lado 0, 2, 4, 6, 8, 10 los números los acomodé de 2 en 2 y llegan hasta el 30.

¿Lo habías observado?

Porque la gráfica iba a estar muy grande. De cualquier manera, la cantidad de libros que cada una de mis amigas y amigos tiene en su casa no cambiaría, por eso decidí de 2 en 2 además, también ayuda a interpretar mejor la gráfica.

Dependiendo del tamaño de los números podemos decidir cómo los organizamos en la gráfica.

Por eso en la gráfica que elaboró su amigo sobre la cantidad de vacunas contra COVID-19 que llegan a México, las cantidades de vacunas que llegan en cada embarque se presentan de manera diferente.

Esos números están muy grandes.

Si observan la gráfica los números de la cantidad de vacunas en el eje vertical van de 50 000 en 50 000. Así es más fácil presentar cuáles embarques han llegado cerca del 53 000 y del 400 000. Si lo hiciéramos de uno en uno, uffff la gráfica estaría muy larga y nos sería más difícil interpretarla, lo cual es más fácil en la gráfica de barras que elaboró mi amigo. ¿Qué opinan? ¿Cómo han presentado las cantidades en sus gráficas que han elaborado? ¿Se parecen a la gráfica de Daniela, a la Panchito o a la de mi amigo?

En estas clases estamos aprendiendo cosas muy importantes, sobre todo aspectos que debemos cuidar en la elaboración de gráficas, en este caso de barras.

Antes de finalizar con nuestra clase, nuevamente les voy a presentar la gráfica de Daniela, Panchito y la de mi amigo y, vamos a ir platicando para qué nos sirven estas gráficas. Niñas y niños que están en casa los invitamos a pensar la respuesta a esta pregunta. ¡Comenzamos! aparece en pantalla la gráfica de Daniela Panchito, ¿Qué nos puedes decir de la información que contiene esta gráfica?

En esta gráfica podemos ver la cantidad de integrantes de las familias entrevistadas que usan cubrebocas, las cuales son casi todas diferentes, sólo en la familia Rivera y la familia Martínez se encuentran la misma cantidad de personas que usan cubrebocas. Maestro creo que entre más integrantes hay en una familia, más personas son las que usan cubrebocas.

Enseguida vamos a presentar tu gráfica, ¿Qué podemos concluir de la información que contiene la gráfica de Panchito?

En la gráfica de Panchito podemos ver que en todas las casas de sus amigas y amigos que entrevistó tienen libros, pero en algunas más que en otras, por ejemplo, en la casa de Rubén tienen 30, es la mayor cantidad de libros, mientras que en la casa de Ana tienen 10, que es la cantidad menor, además, podemos observar que en las casas de sus amigas hay menos cantidad de libros que en la casa de sus amigos, pues en la casa de Luisa y Ana hay un total de 28 libros y, en las dos casas de sus amigos son 56 libros en total.

La información de Panchito nos dice todo eso, aunque si aplicáramos esta pregunta a otras personas, puede que las cantidades cambien. ¿Están de acuerdo? Platiquen con sus familiares. Ahora, presentamos la gráfica de barras de mi amigo, ¿Para qué crees que nos sirve la información de esta gráfica?

La gráfica de las vacunas contra COVID-19 en México, nos sirve para saber que ya están llegando las vacunas, ¡Eso me emociona! aunque debemos de seguir cuidándonos.

También nos dice cuántos embarques han llegado y en cuál nos mandaron más vacunas, por ejemplo, en el quinto embarque, las cuales pueden alcanzar para más personas, pues las vacunas del primer embarque eran menos y fue menor la cantidad de personas que vacunaron.

¿Cuál es el contenido de las gráficas de barras que ha elaborado en estos días? ¿Qué podemos decir de la información que tienen? ¿Para qué les puede servir? Recuerden que es muy importante compartir sus trabajos con sus maestros, pero también con su familia. ¿Qué te parecen los títulos de las gráficas? ¿Qué pasaría si a la gráfica de Daniela sólo dejamos la palabra cubrebocas, a la de Panchito la palabra libros y a la de mi amigo sólo la palabra México?

Los títulos están completos, se comprende qué tipo de información está en la gráfica, pero si le quita palabras no vamos a estar seguros de qué se tratan las gráficas.

Hemos aprendido a construir gráficas de barras para organizar información, para tomar decisiones, mostrar las opiniones de algunas personas y saber qué es lo que más puede convenir, además aprendimos cuáles son los elementos de una gráfica de barras, por ejemplo, el título, los datos que van en el eje horizontal y en el eje vertical, la escala en que se presenten los números puede variar, dependiendo de la cantidad de información, puede ser de 1 en 1, 2 en 2, 10 en 10 o de 50 000 en 50 000.

También aprendieron a preguntar, ¿Cuál es la información que tienen las gráficas de barras? ¿Qué se puede decir de esa información? ¿Para qué les puede servir?

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

INGLÉS

Story time

¿Qué vamos a aprender?

Today we are going to read a story.

El día de hoy vamos a leer un cuento.

¡Qué bien! ¿Es un cuento conocido?

Muy conocido. Seguramente todas y todos lo conocen y lo han leído alguna vez en español.

¿Cuál será?

Lo van a descubrir, no se preocupen, antes de empezar es muy importante recordar que las lecturas, deben llevar los siguientes elementos:

Que es como iniciamos el cuento, y describimos algunos de los personajes de los que vamos a hablar.

Body.

Desarrollo.

Que nos lleva a la problemática del cuento, es decir, cuando los personajes llegan a situaciones difíciles.

And conclusion or ending,

y conclusión o finalización.

Que nos va a indicar el desenlace del problema y en qué termina el cuento.

Entonces qué les parece si leemos el cuento y ustedes en casa van identificando estos elementos de la lectura que acabamos de aprender.

¡Muy bien! ¿Qué cuento es?

¿Recuerdas el cuento de los tres cerditos? Seguramente si lo has leído, y el día de hoy lo vamos a leer en inglés.

Nuestro cuento se llama:

“The three little pigs”

Los tres cerditos.

No olviden identificar:

introduction, body and conclusion.

¿Qué hacemos?

Secuencia Los tres Cerditos. “The Three Little pigs”

Did you like the story?

¿Les gustó el cuento?

Ahora que ya lo escuchaste en inglés y en español y ya identificaste la introducción vamos a trabajar solamente esa parte del cuento. Y como pudieron ver, en la introducción describen a los personajes y el lugar en donde suceden los hechos. Entonces, ¿Qué les parece si primero nos enfocamos en la introduction, introducción?

¿Recuerdas como inicia el cuento?

“Había una vez…”

“Once upon a time…”

¿Y qué es lo que había?

¡Sí! tres cerditos que vivían en casa de su mamá.

Three little pigs. Aquí en estas ilustraciones están los personajes que participan en la historia. ¿Les parece si recordamos cómo describían a los cerditos?

¡Muy bien!

The youngest little pig was wearing blue clothes. He was playful.

El cerdito más pequeño estaba usando ropa azul y lo describían como juguetón.

The middle little pig was wearing red clothes, and he loved music.

El cerdito de en medio estaba usando ropa roja y a él le encantaba la música.

And the oldest was wearing green clothes, and he was very intelligent and he took care of his brothers.

Y el más grande de los cerditos estaba usando ropa verde, él era muy inteligente y cuidaba de sus hermanos.

¿Qué otros personajes hay en la historia?

Su mamá, que era cuidadosa con sus pequeños cerditos y el lobo que describe su mamá que es malo y hambriento.

Yes! The big bad wolf is starving.

Esta es nuestra introducción, que nos habla un poco de los personajes del cuento.

Let’s go to the body of the store. Vamos ahora con el desarrollo de la historia:

A big bad wolf lived nearby.

Un malvado lobo vivía cerca.

He came along and saw the new houses, the straw, the wood and the brick one. Él iba caminando y vio las casas nuevas, de paja, de madera y de ladrillo. And he was feeling very hungry and thinking he would like to eat a little pig for dinner.

Él estaba sintiendo mucha hambre y pensando que le podría gustar un pequeño cerdito para cenar. He shouted at the door. El gritó a la puerta:

-“Little pig, little pig, let me come in.“

Pequeño cerdito pequeño cerdito, déjame entrar.

-“No, no, by the hair of my chinny chin chin, I´ll not let you in!”.

-“No, no, ni por error te dejaré pasar!”

-“Then I will huff, and I will puff and I will blow your house down,

Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa de paja.

And he huffed and he puffed, until the house of straw fell in.

Y él sopló y sopló hasta derrumbar la casa de paja.

And the youngest little pig ran to his brother´s wood house.

Y el pequeño cerdito corrió a la casa de madera de su hermano.

-“Little pigs, little pigs, let me come in.”

Pequeño cerdito pequeño cerdito, déjame entrar.

-“No, no, by the hair of my chinny chin chin. We will not let you in!”.

-“No, no, ni por error te dejaré pasar!”

-“Then I will huff and I will puff and I will blow your house down,

Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa de madera.

And he huffed and he puffed, until the house of wood fell in.

Y él sopló y sopló hasta derrumbar la casa de madera.

And the youngest and the middle little pigs ran to his brother´s brick house.

Y el pequeño cerdito y el de en medio corrieron a la casa de ladrillos de su hermano.

-“Little pigs, little pigs, let me come in.”

Pequeño cerdito pequeño cerdito, déjame entrar.

-“No, no, by the hair of my chinny chin chin, We will not let you in!”.

-“No, no, ni por error te dejaré pasar!”

-“Then I will huff and I will puff and I will blow your house down,”

Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa de ladrillos.

And he huffed and he puffed, and he huffed and he puffed but he couldn’t blow the brick house down.

Y él sopló y sopló pero no pudo derrumbar la casa de los ladrillos.

Did you like this part of the story?

Te gustó esta parte de la historia porque es muy importante, ya que identificamos la problemática:

The big bad wolf wanted to eat the three little pigs.

El lobo se quiere comer a los tres cerditos.

Y derribando las casas de paja y de madera casi lo consigue.

Sigan poniendo mucha atención niñas y niños ahora me van a ayudar con la conclusión del cuento.

How does it end?

¿Cómo termina la historia?

Let’s go to the Conclusion.

Vamos con la Conclusión.

Recuerden que la conclusión nos dice cómo se resuelve todo y se termina la historia.

Les mostraremos aquí tres imágenes, cada una ilustra una conclusión del cuento y todas y todos nos ayudaran desde casa a elegir la correcta.

Option one.

Opción uno:

The wolf and the pigs became friends forever.

El lobo y los cerditos se volvieron amigos por siempre.

Option dos.

Opción dos:

The big bad wolf went down inside the chimney, but he fell on the boiling water and burned himself.

El lobo subió hasta la chimenea y cayó en una olla de agua hirviendo y se quemó.

The wolf escaped from there giving terrible howls that were heard in all the forest.

Él lobo escapo de ahí dando terribles aullidos que se escucharon en todo el bosque.

It is said that he never ever wanted to eat a little pig, and the three little pigs lived happily ever after.

Se decía que el lobo nunca más quiso comer a un cerdito y los tres cerditos vivieron felices para siempre.

Option tres.

Opción tres:

The wolf ate the pigs inside the brick house.

El lobo se comió a los cerditos en la casa de ladrillos.

Ok. ¿Recuerdan cuál es el final correcto?

Perfect! ¡Perfecto! es la Opción número dos.

¡Qué bien! ahora ya sabemos cuáles son las 3 partes más importantes de una historia o cuento.

Finalmente, vamos a hacer un cuadro en su cuaderno. Arriba del cuadro vamos a escribir el título de nuestro cuento. Y ahora el cuadro lo vamos a dividir en 3 secciones, en donde escribirán las tres palabras que corresponden a las características de un cuento.

Introduction – Body – Conclusión

Y debajo de cada palabra harán un dibujo que represente cada característica o etapa del cuento. Pueden hacerlo con la historia de los 3 cerditos o con cualquier otra.

Excellent!,

¡Excelente!

Eso fue todo por el día de hoy, espero que hayan disfrutado mucho la clase.

Esperamos que hayan anotado los elementos más importantes de un cuento. También pueden compartir sus notas o sus dibujos con su familia. O con su maestra o maestro.

Excellent idea!

¡Excelente idea!

Girls and boys, see you soon.

Niñas y niños, nos vemos pronto.

Take care of yourself and your family.

Cuídense y cuiden a su familia.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

VALORES

Universo de emociones: el enojo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a regular el estado emocional del enojo y evitar reaccionar de mal manera en situaciones adversas o aflictivas por medio de una interesante exploración en las emociones.

Para desarrollar esta sesión, presentamos una situación, que, con apoyo de tu imaginación, podrás identificar la importancia de regular nuestras emociones.

¿Qué hacemos?

La supercomputadora ESE transmite información hacia la nave espacial ESE-Universo.

SupercomputadoraESE: El asteroide Oumuamua se acerca peligrosamente hacia ustedes.

SupercomputadoraESE: Colisión pronosticada en dos minutos.

SupercomputadoraESE: Puede provocar daños severos en la nave.

SupercomputadoraESE: Pero sobretodo reacciones emocionales en la tripulación.

SupercomputadoraESE: Miedo, tristeza, ¡Enojo!

SupercomputadoraESE: Se recomienda enfrentar esta situación adversa con el enojo.

SupercomputadoraESE: El enojo es una emoción de supervivencia que nos permite cuidarnos en forma adecuada ante una adversidad.

SupercomputadoraESE: ¡Cuidado! ¡Peligro inminente! ¡Cuidado!

Adriana: Prepárense para una colisión inminente.

Angie: Puertas de la nave aseguradas. Circuitos cerrados. ¡Estamos preparadas para lo que venga!

Reportera: ¡Lo soportaré! ¡Podré hacerlo! Me voy a controlar.

Adriana: Atención tripulación. Requiero de ustedes el coraje necesario para enfrentar esta situación de extremo peligro.

Reportera: ¡Tengo miedo! ¡Necesito refugiarme!

Angie: La nave pierde estabilidad.

Adriana: No abandonen sus puestos de control. ¡Aguanten!

Reportera: ¡Ya, por favor! ¡Qué esto termine!

Adriana: Subcomandante, deme el reporte de la situación de la tripulación y daños en la nave.

Angie: Nave inestable, pero soportando. Reportera con miedo incontrolable. Capitana, con mente clara para enfrentar la situación dramática y muy, muy difícil.

Adriana: Reportera, es importante que regules tu miedo, no dejes que te controle.

Reportera: ¡Lo intento! pero no sé cómo. ¿Cómo hacen para tener claridad sobre lo que es importante y lo que no?

Adriana: Utiliza tu enojo para salir adelante. ¡Hazlo ahora! reportera, no hay donde huir o refugiarse. Solo nos queda enfrentar la situación.

Angie: Necesitamos de tu ayuda, Reportera. Debemos apoyarnos entre todas para enfrentar esta difícil situación.

Adriana: Nuestros alumnos y alumnas necesitan tener información sobre nuestro viaje al universo de emociones.

Reportera: ¡Lo sé! Lo tengo muy presente. ¡Pero qué le pasa a ese asteroide que viene directamente hacia nosotras!

Angie: Eso, reportera. Conecta con el enojo.

Reportera: Nosotras sólo queremos viajar por el universo de emociones, asteroide. ¿Por qué nos atacas?

Adriana: Muy bien. ¡Ya no estás paralizada por el miedo! por la ventanilla podrás observar al meteorito Oumuamua. Toma una foto antes de que no lo veamos más.

Reportera: ¡Listo! ¡Lo logré!

Angie: Muy bien Reportera. Gracias a tú coraje superaste tu miedo.

Reportera: Estoy aprendiendo de ustedes a manejar mis emociones.

Adriana: Angie, informe general de la situación actual.

Angie: Colisión superada. El nivel de coraje de nosotras tres es el adecuado para enfrentar la situación.

Adriana: Conecta el piloto automático.

Angie: Piloto automático conectado.

Angie: Nos está llegando un informe desde la Tierra. La Supercomputadora ESE nos dice sobre aquello que nos permitió enfrentar y vencer la colisión.

Adriana: Compártela con todas. Pongan mucha atención, seguramente es sobre nuestras emociones.

Video: El enojo.

Supercomputadora ESE

“El enojo es la emoción que surge cuando una persona enfrenta situaciones que le producen frustración, que le resultan desagradables o que pueden causarle algún daño.

El enojo se manifiesta en diferentes partes del cuerpo, como, por ejemplo, presión en el estómago y el pecho, tensión en la cara y en los músculos del cuerpo. Acompañados de respiración acelerada y latidos del corazón. Todas estas reacciones corporales preparan a la persona para enfrentar una situación difícil o incómoda.

Cuando surge el enojo, brinda vigor o energía a la persona, provocando que ésta centre su atención en la situación o individuo que le resulta amenazante. Cualquier persona puede estar enojada y no ser agresiva. Todo depende de la manera en que se maneje el enojo.

El enojo es constructivo cuando permite al individuo enfrentar una situación amenazante, sin embargo, el enojo, también puede ser aflictivo cuando la persona que lo sufre se agrede a sí misma o agrede a las personas con quien convive.”

Adriana: Todos nos molestamos ante diversas situaciones complicadas. El problema no es enojarse, sino qué se hace con esa emoción de enojo.

Reportera: Es que a mí me pasa que a veces me enojo y no lo quiero decir porque grito y lastimamos a otras personas.

Angie: Qué interesante, entonces cuando sientes enojo, también sientes miedo de lastimarte o lastimar a alguien más.

Adriana: Vamos a ver la opinión de algunas niñas y niños sobre el enojo y las maneras que hay para manejar nuestro enojo.

Video: Expresión de Emociones.

https://canalonce.mx/video/8736

Angie: Niñas y niños ¿qué opinan? ¿Vieron todas las formas que hay de mostrar nuestro enojo y regularlo?

Angie: ¡Cuidado! otra serie de meteoritos nos alcanza. ¡Sujétense!

Reportera: ¡Otra vez no!

Adriana: ¡Calma Reportera! ¡Tranquilízate! Respira profundo.

Reportera escucha a Adriana y lleva a cabo lo que dice.

Adriana: ¡Calma! respira profundo y sostén la respiración, saca el aire lentamente por la boca, respira y concéntrate en cómo entra el aire por tu nariz, mantén el aire. Eso es, tranquila, suelta lentamente el aire por la boca.

Adriana: Una vez más, respira ahora, tú sola. Recuerda que la subcomandante Angie y yo estamos aquí contigo.

Reportera sigue haciendo el ejercicio de relajación.

Angie: Pasó rápido el grupo de meteoritos. La nave está estable, sin daños aparentes.

Adriana: Angie, fija rumbo hacia nuestro siguiente planeta emocional.

Angie: Rumbo fijado hacia el planeta emocional del enojo.

Adriana: Mantéenme informada.

Reportera: Ya recuperé la calma con esos ejercicios de relajación y atención. Ahora quiero mostrarles la foto que le tomé al meteorito Oumuamua.

Angie: ¡Qué hermosa foto! se nota que el enojo te ha servido para superar el miedo. Por cierto, ¿Qué significa la palabra “Oumuamua”?

Adriana: Oumuamua, es una palabra hawaiana y significa “primer mensajero”.

Reportera: ¡Qué curioso! como el enojo que es un primer mensaje del cuerpo ante un peligro.

Supercomputadora: Atención tripulación, máxima alerta. Una fuerza extraña y poderosa nos arrastra hacia ella. Los controles no responden. ¡Máxima alerta!

Adriana: Necesitamos nuestro coraje para enfrentar esta situación de emergencia.

Angie: La fuerza extraña nos atrapa. Rumbo desconocido.

Angie: El agujero de gusano que nos atrapó, nos trajo hasta la tierra. ¡Estamos en casa!

Adriana: En este universo de emociones que es el ser humano, hoy hemos aprendido sobre el enojo. Esta emoción nos permite enfrentar situaciones difíciles.

Angie: El enojo nos llena de energía y fuerza para vencer obstáculos inesperados.

Adriana: Sin embargo, debemos conocer cómo nos enojamos para poder controlarlo a nuestro favor.

Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de emociones para tercero de primaria. Nos vemos la próxima.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

