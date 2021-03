Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 5 de marzo

Compartir esta publicación













Hoy viernes 5 de marzo te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

INGLÉS

A veces sí y a veces no

¿Qué vamos a aprender?

Usarás expresiones para aceptar o rechazar peticiones.

¿Qué hacemos?

Welcome! To the other lesson – Bienvenido a otra lección.

Iniciaremos la clase con una actividad que te ayudará a fortalecer la memoria y coordinación.

Los materiales que vas a necesitar para esta lección son:

Pencil – Lápiz.

Notebook – Cuaderno.

Do you like to play? ¿Te gusta jugar?

Do you have good memory? ¿Tienes buena memoria?

Anota los números del 1 al 4, cada número corresponde a una acción, di un número y realiza la acción correspondiente. O que alguien te diga el número y tú realiza la acción.

Touch your head – Toca tu cabeza.

Touch your knee – Toca tu rodilla.

Clap – Aplaude.

Touch your shoulders – Toca tus hombros.

Espero te haya gustado el juego, lo puedes jugar con tu familia y cambiar la acción para cada número.

Mientras más practiques, más fácil será aprender nuevos temas. También es importante repasar lo que viste en lecciones pasadas.

Hace algunas lecciones aprendiste cómo aceptar una invitación educadamente. Con las frases:

Yes, I can.

Yes, I could.

Yes, of course I can.

Después aprendiste cómo rechazar una invitación educadamente.

Aprendiste las frases:

Sorry, I can’t – Lo siento, no puedo

I appreciate the invitation, but I can´t. – Aprecio la invitación, pero no puedo.

I would love to, but I have other plans. – Me encantaría, pero tengo otros planes.

¿Podrías ver algunos ejemplos de cómo se usan estas frases en una conversación?

That’s a very good idea, ¿Te parece si vemos la siguiente conversación entre Rigoberto y Rita? Pon mucha atención y trata de identificar las expresiones con las que aceptan o rechazan alguna petición o invitación.

RITA RIGO Hello Rigo! Oh, hello, Rita! How are you? I am fine. Thank you very much. And you? I am fine too, thanks; but I am a little bored. Would you come to my house to play basketball? I appreciate the invitation, but I have to stay home. You are right! We have to stay home. Then… would you like to play videogames? We can play online! I woud love to, but I have to record a video for my English class with teacher Frank. Your English is excellent! Can you help me with my English homework some day? Yes I, can. Can I call you tomorrow morning? Sorry, I can’t, But I can call you in the afternoon, can you speak with me then? Yes I could, and I will. Yes, of course I can. Could you please say hello to teacher Frank? Bye, Rita! O.K. Good bye, Rigo!

Identifica cada una de las veces que Rita y Rigo aceptaron o rechazaron alguna invitación o petición, ¿Las identificaste todas?

Very good! Ya viste las formas de aceptar o rechazar peticiones o invitaciones. Ahora, repasemos los verbos que se utilizan para hacer una invitación o una petición, ¿Cuáles de esos verbos identificaste en la llamada?

-Cook -Help -Clean -Go

-Study -Open -Close -Watch

¿Puedes realizar alguna oración utilizando estos verbos?

Por ejemplo, con la palabra “watch” del verbo, to watch, mirar.

Mom, can you watch a movie with me tonight?

¿Mamá, puedes ver una película conmigo esta noche?

Muy bien.

Tú en casa puedes escribir en tu cuaderno tus propias peticiones utilizando estos verbos.

Very good! Muy bien, esta fue la lección de hoy.

Esperamos que hayas aprendido mucho y que te hayas divertido. Y recuerda que es muy importante que todo lo sigas poniendo en práctica.

I will see you soon! ¡Nos vemos pronto!

MATEMÁTICAS

¿Cuál es la ruta?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre el uso y lectura de los mapas para determinar distancias, indicaciones y puntos de referencia.

¿Qué hacemos?

Un mapa facilita encontrar lugares, trazar rutas, calcular tiempo, encontrar y ubicar distintas regiones que decidas o necesites visitar. En fin, un mapa a veces es una ventana para cualquier aventura ¿Qué te parece? ¿Estás lista y listo para iniciar la sesión?

Pues comenzaré con una historia.

Hace muchos, muchos años, allá por donde el océano Pacífico toca las arenas del estado de Guerrero, llegó al puerto un barco siniestro… con un pirata llamado Barba Dulce que, según dice la leyenda, escondió su tesoro en un lugar muy secreto, secretísimo, tan secreto que el mismo Barba Dulce se podría olvidar de cómo rastrear el sitio cuando se hiciera viejo.

Preocupado por la posibilidad de no poder recordar después de varios años dónde había guardado su tesoro, el pirata se fijó bien en lo que había en aquel lugar, observó rocas, cerros y árboles, distancias y hasta los colores del mar que llegaba a aquel lugar.

Por su miedo a olvidar el sitio exacto donde escondió su tesoro, dibujó un pequeño mapa con el cual se guiaba para no perderse y así poder encontrar siempre su preciado cofre que yacía escondido en aquel secreto lugar que sólo él y su mapa conocían. Con el paso de los años, al pirata Barba Dulce lo alcanzó la edad, se hizo anciano y un día enfermó gravemente, pero antes de partir al Mictlán, decidió heredar su barco, el mapa y su tesoro escondido a su leal Contramaestre, quien sería su sucesor para seguir surcando los mares.

El Contramaestre, al querer encontrar el lugar secretísimo que sólo conocían Barba Dulce y su mapa, decidió tomar el barco y a la tripulación para ponerse en marcha y corroborar que ese tesoro existía y, saber si contenía el suficiente oro, de esa manera podrían dejar de ser piratas, comprar un pedazo de tierra y vivir en paz el resto de sus días.

Y cuenta la leyenda que, hasta el día de hoy, el tesoro de Barba Dulce nunca ha sido encontrado.

El Contramaestre y sucesor del pirata Barba Dulce buscó tanto el lugar secretísimo que se quedó a vivir en el estado de Guerrero tuvo familia y conocí a su tataranieto, se llama Tonatiuh y el día de hoy nos comparte cómo luce el mapa del tesoro de Barba Dulce.

El mapa tiene detalles y todos los puntos de referencia, pero es importante saber cómo descifrar todo lo que dice y claro, usar los puntos de referencia que son útiles para ubicarse, para eso debemos preguntarnos:

¿Qué puntos de referencia son los que aparecen en el mapa que me puedan ayudar a encontrar el lugar al que deseo llegar?

Bien, pues Tonatiuh está pidiendo ayuda para que le podamos dar las indicaciones adecuadas y decirle por dónde es que tiene que viajar para llegar al tesoro que su tatarabuelo no pudo encontrar.

Es importante que sepas, que ni el Contramaestre, ni la tripulación sabían leer o escribir y bueno, obviamente, tampoco sabían leer mapas, así que creo que tenemos una muy buena oportunidad de ¡ENCONTRAR EL TESORO!

Primero debes escribir las indicaciones por pasos; el paso número 1 es encontrar en dónde estás ubicado.

Recordemos que estamos hablando de un pirata, así que debió de navegar del lado del mar Pacífico, rumbo al puerto. Ahora, lo que sigue es ir paso a paso hasta llegar al tesoro.

Pon mucha atención y trata de encontrar tu propio camino a la respuesta. A ver, ¿Qué harías para empezar?

Deberías ver cuál es el punto más cercano del punto de partida, y ver qué encuentras, hay unas palmeras que forman una especie de V(uve) que está señalando al sur, entonces, la primera indicación sería caminar hacia el sur hasta encontrar dos palmeras en forma de V(uve).

Debes ir al segundo punto que es la playa de las tortugas, tiene la forma de una tortuga en el mapa, pero sabes ¿Por qué está ahí? Porque será el punto de referencia y ahí se va a encontrar una tortuga grande.

Si te das cuenta en el siguiente punto que sería el punto 3, ya estará la montaña en forma de calavera, que debe ser una montaña muy grande que se ve y hay que pasar justo enfrente de ella.

Todos estos señalamientos que se ponen en un mapa deben ser cosas que difícilmente sufren cambios con el transcurso de los años, pues así, a pesar del paso del tiempo, es muy probable poder localizarlas.

Entonces, ya que estamos en la calavera, ¿A qué punto debes avanzar?

Debes de ir a la montaña que se encuentra enfrente de la montaña de calavera.

Y estas ya muy cerca; de ahí deberás ir al gran árbol, que se ve que, sí está super grandísimo, casi como una montaña.

El siguiente punto es el árbol, pero recuerda que este árbol de referencia ya es muy viejo y seguramente es más grande.

Y el tesoro está enfrente del gran árbol.

El tesoro se encuentra rodeando el gran árbol. Seguramente, hay más caminos por dónde llegar a él.

Recuerda que la meta de esta clase es que puedas describir cómo llegar de un punto a otro, usando las referencias que tiene el mapa, para trazar distintas rutas con esos mismos datos.

Ahora debes fijarte bien en qué indicaciones debes dar cuando alguien te pregunte en la calle por algún lugar.

En el desafío 49 “La ruta de los cerros” de la página 94 de tu libro de Desafíos Matemáticos encontrarás un desafío en el que puedes aplicar lo aprendido hoy y con el cual vas a seguir divirtiéndote mientras aprendes.

Esta vez no sólo es trazar una ruta sino también saber cuántos kilómetros se recorren.

¿Cómo puedes medir en un mapa los kilómetros?

Utiliza la escala de los mapas, que es la relación que existe entre una distancia sobre el mapa y la distancia real que le corresponde sobre la superficie terrestre.

En el mapa hay una escala gráfica.

Esta referencia señala que la longitud de cada rectángulo indica que esa distancia mide 10 kilómetros en la realidad la mitad de esa distancia medirá 5 kilómetros y un cuarto 2.5 kilómetros.

¿Cómo sabes o mides esa distancia para conocer su equivalencia?

Con un cordón (medio metro de estambre de cualquier color o una agujeta) puedes hacer esas mediciones. Supón que puedes ir en línea recta.

Primero mide con el cordón y marca la distancia, luego compárala con la escala que está aquí y ve cuántos kilómetros representa.

Así que manos a la obra y a buscar la ruta en que se recorren más kilómetros, resolviendo la página 94 de tu libro.

Ahora sólo falta saber cuántos kilómetros representa esa distancia que mediste, para eso, compara la longitud de tu cordón con la escala que está abajo del mapa.

Mi cordón abarca 2 veces 10 y una vez 5, lo cual quiere decir que esa distancia en línea recta que marque en el mapa, en la realidad mide 25 kilómetros. Debes recordar que es muy difícil encontrar caminos rectos donde hay muchas montañas.

En esta sesión aprendiste con los trayectos y a medir las distancias reales de acuerdo con los mapas, describiste rutas en las que se recorre una distancia determinada, después de interpretar la escala gráfica de un mapa.

Pero sobre todo descubriste el tesoro que implica entender y saber leer un mapa y trazar rutas. Después de todo, resolviste lo que el Contramaestre de Barba Dulce nunca logró y encontraste el tesoro del conocimiento.

LENGUAJE

Nuestra cosmovisión, nuestra identidad

¿Qué vamos a aprender?

Producirás textos narrativos sobre el ciclo agrícola.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy hablaremos sobre el sentido de los usos y costumbres relacionados con el inicio y fin del ciclo agrícola que son parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Entre ellos se encuentran los rituales para la petición de lluvias que se practican al inicio, durante la cosecha o al finalizar un ciclo agrícola.

Según datos del INEGI de 2010 hay 18,485 hablantes de Ngigua o Popoloca, habitan en el valle de Tehuacán, la Meseta Poblana, Tepeaca, Acatlán de Osorio y una parte de la Mixteca oaxaqueña. Es una lengua en riesgo de desaparición.

La lengua popoloca pertenece a la familia oto-mangue, y a la subfamilia popolocana. Las lenguas más cercanas, genéticamente hablando, al popoloca son, el mazateco, el chocholteco y el ixcateco. El Ngigua (popoloca) se habla en el estado de Puebla.

Jaña jitu’en, tha Ngigua(Popoloca) yaa jixi’in ngai thi oto-mangue ku dachrjengixi thi popolocano. Tha icha dixexi Ngigua yaa thee ni mazateco, ni chocholteco ku kai ni ixcateco. Tha Ngigua xra nichjana tha ngai inchi rajnee Ndaninga. Ku bithjana ngaa nánu 2010 ke a beje’u 18,485 chujni nichja tha ji’i.

La decisión de hablarla, de asumir que nuestra lengua materna es motivo de orgullo, hablarlo desde la familia, pero también en los espacios públicos; en la escuela, en la calle, en las reuniones, en el transporte público.

Thi chunda ke sunthu’na sa’u yaa ke runichjana thaana, de tsunuana ke thaana nthagangina ku ntharenthena, ke kai chunda ke runichjana tha ngai chujniana, icha’na ngai ni tekuu’na ngai nchia ku kai tsusua’ana runichjana tha ngai thi xrakjina, inchi ngai thi tjaaguna xruun, ngaa nthi’a, ngei thi xejuna ku thi xrakjini ngaa nthaxrui.

De las 68 lenguas que se hablan en nuestro país, varias de ellas están en peligro de extinción. Es muy valioso mantener vivas las lenguas porque solamente así se podrá salvaguardar su cosmovisión, es decir la forma en que ven el mundo.

Por eso en la sesión de hoy aprenderás algo más sobre los rituales que se practican en algunos de los pueblos indígenas de México y en particular de aquellos que están relacionados con la producción agrícola.

Jaan jaña, mexixinxi ncha’un ji’i tsangina icha de thi nche’e ni rajna nichjan naa tha ngei kain rajna chunda saxenthjua ku icha thi xra nche’ena ngai rajna xranchiaga’ana ke suan thi sunthena.

Mediante los rituales y ceremonias las sociedades indígenas expresan –como parte de su cosmovisión- su respeto ante lo sagrado, le dan continuidad a sus lenguas y a sus prácticas culturales y fortalecen su existencia como pueblos originarios.

Ni rajna nichjan naa tha kunixi thi nu’ena nche’ena ku kexrein nche’ena yaa tjaguxina kexrein thinxina nunthe ku kain thi jindaxi’ina ku ya anche’e ke ditja’an kai thi nu’ena ku mexinxi xra thena nthi’i jai.

Un ejemplo es el del cultivo de la milpa y los rituales agrícolas que se siguen practicando en las comunidades mayas de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Estas prácticas están muy relacionadas con el clima (las lluvias, ciclones y huracanes originados en el mar Caribe) el tipo de suelo (suelos calizos con poca cubierta vegetal) y por supuesto las deidades de origen ancestral que rigen el clima y la relación de los hombres con la naturaleza.

Quiero compartirte que para los popolocas existe una amplia gama de manifestaciones rituales y festivas relacionadas con el ciclo agrícola: la candelaria o “la bendición de las semillas”, la santa cruz o “el día de la petición de lluvias” y estas fiestas tienen una relación profunda con el ciclo ritual agrícola de tradición mesoamericana.

Jai tsekiara ke ni Ngigua (popolocas) thu tsje nche’ena ke chunda ke dikun ngai thi nchegina Ciclo agrícola ku thexinxi are: tunchaun nua, ncha’uen jan Candelaria, are chau’en ndu redue, ncha’un ji’i danchjiagana chrin ku chruna ixi kain ji’i chunda ke dikun kunixi kexrein juinthechun ni are sa’u de mesoamerica.

El pueblo popoloca tiene una cosmovisión que enriquece enormemente al mundo que habitamos.

Ahora anota las siguientes preguntas para que más tarde indagues con tus familiares y con tu maestro(a) e investigues en libros o en internet para poder responderlas.

Jaxun tsexixnxina runichjana kunixi thi ja’an sanchiangiara kuthimeja icha tsukjin danchiangi’ira ni chuura, xinthakuara xruun ku kai nchau tjseera ngaa xruun ku kai ngai internet.

En tu comunidad, ¿Qué rituales se practican al inicio, durante la cosecha y al finalizar un ciclo agrícola?

¿Quiénes los realizan?

¿Cómo participas en esos rituales?

¿Ngai rajna ke’e nche’ena are thexi’in dinga, are chrita’a dangi ku are utjexi duan?

¿kense nche’e kain ji’i ?

¿Ke nche’e ja’a ku ke’e thengijnaxina ngai kain thi nche’ena?

Para la mayoría de los pueblos indígenas de México, mediante la siembra del maíz los hombres recuerdan su origen, fortalecen su identidad y sus tradiciones a través. La palabra antigua es muy poderosa.

Para comprenderlo mejor, observa los siguientes videos ¿Qué dicen los mayas?

¿Qué dicen los mayas? Kab Click Clack.

¿Qué dicen los Mayas? Te’ Árbol, madera.

Qué dicen los Mayas Nal -Maíz – Creación de los hombres de maíz.

¿Qué te pareció?

Sin duda que la riqueza de la tradición oral de los pueblos indígenas nos permite conocer otras formas de ver y entender el mundo.

Ahora te hablaré un poco más de estos rituales y de la importancia que tienen para la vida y la cultura comunitaria. Uno de los rituales más importantes para las comunidades campesinas mayas a través de un texto narrativo que es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concretos.

En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o grupo de personajes realiza una serie de acciones que tienen un desenlace.

Athu chrjuin tsununa sekjiara naa de thi nche’e chujni maya ku thi tsekjiara yaa dikji’ina xra ku’en. Thi tse’kin yaa kai jithekje’e inchi thi nidithikauani ke ku’en are chruna. Ja’ana xru rajnana inchi ni maya thu the’kiana chiiana kexrein tu’en kaain thi thechuna ku ntha’ana ku kain ji’i chunda ke thjexinxi inchi dikin.

La ceremonia de petición de lluvias (CH’A’ACHÁAK)

Ja’in xranchiaga’a chrin

Su propósito es “pedir agua a Dios para la milpa” y se realiza después de las siembras, no tiene una fecha fija, puede variar, aunque se puede realizar a fines del mes de julio. Esta ceremonia requiere la participación sólo de hombres jefes de familia y debe ser presidida por el J-meen o sacerdote maya.

Ji’i nche’ena ixi danchiaga’ana jinda ngai diue jínu ku kain thi dinga ku ji’i nche’ena are uthexin datsiina kain thi kuengana, ji’a naa ncha’un para tsu’en ji’i,kai chruna ixi nchau su’en ngaa kunithja yaatu. Ku chruna ixi je’u ni xii ncha’u sinche’e ku chunda ke sikauna J-mee o ndudana maya ixi yaa thi runichjaxina.

Se construyen tres altares para los diversos dioses. Los hombres son quienes preparan los platillos a base de pavo y gallina, provenientes de sus solares. Si bien, las mujeres no pueden participar directamente en este ritual, lo hacen de manera indirecta, pues, son quienes crían las aves que se utilizarán, preparan la masa de maíz y la pepita molida.

Are nche’ena ji’i, dake’ena nii nthanchau tsujin ixi dikininxi nanaa diu. Juxun nii xii nchee kain, je’ena nchechjiana ndaxra kunthaxijnu kunixi ndaxra kuchia, kuxigu ji’i baku’enaba ngata’a nunthe’ena. Ni nchrii thengijna’ana ni xii ncha’un yaa pero je’ena ncha’un bathuna binchegangina kunthaxijnu kunixi kuchia sunda ncha’un ji’i ku kain nchetsingana nchu’u ku da’una kutsechu.

Se elaboran los “panes” llamados tuti waaj, elaborados con maíz sak tuk, que se marcan con los dedos con diferentes signos para los dioses que llegan a los tres altares, se les unta la pasta de semillas de calabaza tostada y un poco de una bebida llamada bdalche’ (bebida ritual, que se prepara haciendo fermentar en agua con miel la corteza machacada del árbol llamado bdalche’.

Kaai tunchjian niuthja di’in tuti waaj, niuthja ji’i thunchjianxi nua sak tuk, kain niuthja thujnchia dikinixiniu diu tsunche’e ngai nthanchaun tsujin kunixi deduena nchechjianxina inchi chjiini ngata’a niu ku kai thingamana niu nchu’e kutsechu kusu’su ku kai thinguta’ana niu inchi xrandasua di’in bdalche’ (xrandasua ji’i thunchjianxi jinda tjsen dachrjengixi naa nthaa di’in bdalche’)

Los “panes” se cocinan en un pib y también preparan un caldo con pollo, al que se le ponen trocitos de patas, cabeza, achiote, sal, pimienta y hierbabuena, a este caldo se le agregan unas gorditas de maíz, para preparar el k ool. Así mismo, hay un momento especial donde se prepara la bebida ritual saka’. Otros elementos importantes además del saka’ son las hostias elaboradas con maíz y sal, incienso, flores, cigarros, velas y una cruz de madera, colocados en posiciones específicas en los diversos altares de esta ceremonia. En este ritual participan niños que representan y cantan como los sapos (muuch) que sirven al dios Chaak.

Niuthja nduda ncha’un yaa, chjan’xiniu ngaa thja ku kai thunchjia naa ndaxra kuchia, detsinge’e rutheeba, jaaba, achiote, xintha, pimienta kunixi kamaxra najni ku kai detsinge’e nchi niuthe, ku ja’in tunchjian thi k ool. Jaña kai tsunchjian thi jikininxi si’ina ncha’un yaa ke nchegi’ina bebida ritual saka’. Kai tunchjian inchi hostia de nua kunixi xintha, kai dake’ena tsju’ka, tsju, cigarro,tjsu ruchetaun ku kai naa nthu redue de nthaa, kain ji’i deta’a nthanchau tsu’jin inchi je’ena nu’ena. Ncha’un nche’ena ji’i xanchinchinchjan tsjen’xan xra kusania ixi suuenba jikininxi ndu diu Chaak.

¿Recuerdas las preguntas que te hice al inicio?

¿A xraxaura thi banchiangiara icha are unuño are kuexi’ina?

Toma nota de la elaboración del siguiente díptico en lengua popoloca, cómo se ha distribuido la información en, La ceremonia de petición de lluvias (CH’A’ACHÁAK)

Thi sanchiara sinchechjiara yaa di’i díptico ku sanchiara ke kjira kunixi tha (popoloca)

Y para que lo hagas desde casa, toma nota de su elaboración, no olvides que también puedes hacerlo en tu lengua materna.

Recuerda que, a través de la recreación de nuestra cosmovisión, revaloramos nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia y que mediante los rituales y ceremonias las sociedades indígenas expresan su respeto ante lo sagrado, le dan continuidad a sus lenguas y a sus prácticas culturales, entre ellas la agricultura y fortalecen su existencia como pueblos originarios.

Ja’ara ke xranchinchira, xraxaura ku tjañara ke are nthuuna kain thi xraguana icha datsuuana ke renthena ixi thi ja’ana ku ixi thi nuana ku jaña nuana kense ja’ana kai rundathjura ke are nthu’una kain thi jian xraguana kain chujniana icha nda’ku’a sechun ku sithikaun ku saku’en kain thi nthathuana nunthe ku jaña sitja’an kain thi xrague ku thee sechun tjse nánu.

Al investigar y conocer más sobre el tema podrás producir textos narrativos como el ejemplo que viste en tu lengua materna sobre los diversos rituales que son parte del inicio, desarrollo o finalización del ciclo agrícola y sobre otros rituales y ceremonias que sean de su interés.

Are thjeeni thi icha nchekangini yaa nche’e ke icha tangia sunueni are rukjini thi chijni nchengina “textos narrativos” jaña inchi thi kuekianra kunixi tha nichjan ni rajna de kexrein nche’ena are thexi’in dinga, are jidangi ku are kjuexin guan ku kain nchau tjseera kexrein nche’ena ngai icha rajna.

Recuerda que es importante acudir a tu maestra o maestro para pedirle orientación y apoyo para explorar la relación de este tema con otras asignaturas, por ejemplo, con matemáticas para calcular medidas de longitud, volumen, peso o con ciencias naturales para elaborar reseñas sobre el cultivo de la milpa o la importancia de conservar la biodiversidad.

Sinthaxraxaura ke techundara ni nthakuara xruun ku nchau sanchiangiira naa kexrein thi ciclo agrícola chunda ke sikun ngai icha de thi thangira inchi ngai matemáticas kexrein ye’yexin nunthe, ke’en jinda sikiathe’enu y ke’en yexin kain thi satsiina kai nchau sinche’e xra ngai ciencias naturales kunixi nchau rukjen kexrein duan nua, jma ku icha, kainchau rutjse’e kexrein rentexisaku’eni kain thi jita’a nunthe ku ncha’u rundachru kexrrein saku’en nuthe’ana.

¡Hasta pronto!

¡suthana¡

VALORES

La advertencia del asco

¿Qué vamos a aprender?

Plantearás cómo la sensación del asco te permite llevar a cabo reacciones de protección ante sustancias tóxicas.

¿Qué hacemos?

Imagina el olor a quemado, un olor desagradable de un incendio en una planta química no es algo que se toma a la ligera. Las repercusiones pueden ser bastante fuertes.

Un incendio es terrible, no solo por las pérdidas económicas, aunque es una fortuna cuando no hay vidas que lamentar, sin embargo, la contaminación por esta causa es un problema grave. Es asqueroso su olor y es una señal de que algo malo está ocurriendo.

¿Qué es el asco?

Es esa emoción que sientes cuando algo te desagrada, como alimentos, sustancias u otros materiales orgánicos en mal estado.

El asco es considerado como una emoción, puedes tener sensación de devolver el estómago.

¿Sabías que el asco es una emoción?

Si, es una emoción sumamente útil.

Aunque te parezca difícil de creer, el asco te puede prevenir de algo que puede ser peligroso, a través de un olor o de cómo se ve, de esta manera, lo puedes rechazar y así evitar un daño al organismo.

Observa el siguiente ejemplo.

Se ve desagradable, con hongos. Y el olor debe ser terrible, da asco.

Si te comieras ese yogurt que está echado a perder, seguramente te enfermarías. Por eso es útil que su aspecto y su aroma produzca asco. Para que no te enfermes por comerlo.

Otro ejemplo de cómo el asco nos puede ayudar es en el siguiente video:

¡Qué asco de sándwich!

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/que-asco-de-sandwich

Puedes identificar por el olor o la apariencia que algo es peligroso, existen otras señales que te pueden ayudar a identificar sustancias peligrosas. Observa la siguiente imagen.

En casa se utilizan muchos productos químicos que son dañinos para la salud. Si se ingiere o toca alguna parte del cuerpo, como el cloro o los productos de limpieza, la sosa que se usa para quitar la grasa y el cochambre, o los detergentes en general.

Es importante no guardar esos productos en envases donde se consume la comida, como el bote de yogurt es por esta razón que estas sustancias en sus recipientes contienen en la etiqueta el aviso de que es peligroso, para evitar su consumo accidental.

Para que lo entiendas y tengas cuidado, incluye señales y dibujos como los de las fotos de la imagen anterior para que no haya confusión.

Generalmente estos líquidos generan asco, especialmente por el olfato o la vista. Esta es una señal de advertencia y no porque sea desagradable debemos rechazarla debes reconocer su utilidad y valor.

En la naturaleza también se encuentran cosas que generan asco y que son una señal de peligro.

Hay animales que usan su apariencia para ser poco atractivos a sus depredadores y generar asco. Así es como evitan ser devorados por otros.

Observa esta oruga, o azotador, que no se ve nada apetecible.

Son extraordinarios para el equilibrio del ecosistema, pero algunos son demasiado extraños, generalmente puede significar que sean peligrosos para los humanos.

¿Te imaginaste que este tema sería tan interesante y que el asco fuera una emoción tan útil para nuestra protección?

Te invito a hacer la siguiente actividad; ve las imágenes y piensa en lo que te hacen sentir al verlas. Imagina las siguientes cosas:

Cucarachas. Al verlas provocan repulsión, pero ¿Sabías que hay países en los que comer cucarachas es un platillo delicioso?

Basurero. Imagina cómo huele ese lugar. Es impresionante el olor que proviene de este tipo de lugares.

Tomates podridos. Los tomates frescos son deliciosos, pero si se ven podridos no se apetecen.

La comida es tan importante cómo huele y como se ve. Algunas frutas y verduras pueden no verse perfectas, pero son totalmente comestibles, pero si el aroma o gusto es fuera de lo normal, nuestro cuerpo inmediatamente reacciona en un sentido de alerta.

Pescados. El olor a pescado puede ser desagradable pero probablemente te guste comerlo.

Frascos. A simple vista pueden no causar ninguna reacción, tal vez si los hueles, es obvio por la etiqueta que es algo tóxico.

Aún sin olerlo puedes identificar que es un peligro, muchos de estos químicos y sustancias tóxicas tienen un olor fuerte y desagradable, lo cual pone al cuerpo en alerta de inmediato.

Violencia. Probablemente golpeó a alguien. Lo cual puede ser un hecho violento y causar una sensación de disgusto.

El asco no se limita a lo que puedes ver, oler, probar, también puede sentirse hacia ciertas conductas, especialmente las que pueden desencadenar en algo como una injusticia, o violencia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

