Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 5 de noviembre

Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy jueves 5 de noviembre del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

¡Adivina cuál es!

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy seguirás aprendiendo a identificar diferentes triángulos con base en la medida de sus ángulos.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee la siguiente información y observa las imágenes para recordar la clasificación de los triángulos, según el criterio de la medida de sus lados.

Triángulo equilátero

Los tres lados (a, b y c) tienen la misma medida. Los tres ángulos interiores son iguales.

Triángulo isósceles

Tienen dos lados con igual longitud (a y b) y un lado de distinta medida (c). Los ángulos interiores A y B miden lo mismo, y el otro, también agudo, tiene una medida distinta.

Triángulo escaleno

Los tres lados con medida distinta. Los tres ángulos son también distintos.

Lee la siguiente información y observa las imágenes para recordar la clasificación de los triángulos de acuerdo con los ejes de simetría que se pueden trazar en ellos.

Recuerda que un eje de simetría es la línea imaginaria que divide una figura en dos partes iguales y simétricas.

Observa en la imagen anterior que el único triángulo que tiene tres ejes de simetría es el triángulo equilátero; el triángulo isósceles sólo tiene un eje de simetría y el escaleno no tiene ningún eje de simetría.

Lee la siguiente información y observa las imágenes para recordar la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos.

Los triángulos rectángulos: Son los que tienen un ángulo recto o de 90°

Los triángulos obtusángulos: Son los triángulos que tienen un ángulo obtuso, es decir que mide más de 90° pero menos de 180°. Considerando que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180°, sus otros dos ángulos son agudos, es decir, medirán menos de 90°

Los triángulos acutángulos: Tienen sus tres ángulos agudos, por lo que miden menos de 90° y son mayores que 0°

Como has visto hasta ahora, un mismo triángulo puede presentar más de una de las características que has estudiado hasta este momento.

Analiza con mucha atención la siguiente tabla donde se resumen las características de los triángulos.

Como puedes observar, los triángulos escaleno, isósceles o equilátero, se pueden nombrar como acutángulo, rectángulo u obtusángulo dependiendo de los ángulos que presenten. Lee con atención la siguiente explicación.

En la segunda fila ves que un triángulo escaleno se distingue en general porque cada uno de sus tres lados tiene una medida distinta. Pero será un triángulo acutángulo como el que se muestra en el cuadrado amarillo, si los tres ángulos que los definen son agudos, es decir miden menos de 90°

En el cuadrado verde de la misma fila, observa un ejemplo de triángulo escaleno que es rectángulo si uno de sus ángulos mide exactamente 90°. Finalmente, en el cuadrado azul, se muestra un triángulo que siendo escaleno también es obtusángulo, ya que uno de sus ángulos mide más de 90°

En la tercera fila se muestran tres modelos de triángulos isósceles, que en general se identifican por tener dos lados de igual medida. En el cuadrado verde claro ves una variante de esta figura, un triángulo acutángulo, ya que tiene sus tres ángulos agudos, es decir, miden menos de 90°. En el cuadrado rosa se muestra un triángulo isósceles porque dos lados son iguales, y al tener un ángulo de 90° también es un triángulo rectángulo. Por último, en el cuadrado naranja hay un triángulo obtusángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales y presenta la característica de tener un ángulo obtuso que mide más de 90°

En la última fila se muestra un triángulo equilátero que, como sabes, se identifican por tener lados de igual medida. En el cuadrado morado se muestra el ejemplo de un triángulo acutángulo, en el que siempre sus tres lados son iguales y sus tres ángulos agudos medirán 60°. Por su condición de mantener igualdad en sus lados y ángulos, no se pueden trazar o identificar triángulos equiláteros que sean rectángulos u obtusángulos.

GEOGRAFÍA

¡Características de las regiones naturales de México!

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy aprenderás las características de las regiones naturales de México, tomando como referencia el clima, la fauna y la vegetación.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente información donde se mencionan las características de las distintas regiones naturales de México.

Como ya se ha mencionado, debido a su ubicación geográfica y a su diverso relieve, México tiene una gran diversidad de regiones naturales que van desde lo más alto de las montañas hasta los mares, pasando por desiertos, bosques nublados y lagunas costeras.

Para conocer más sobre las regiones naturales, si te es posible consultar la página de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la biodiversidad, CONABIO, donde podrás encontrar información como la que conocerás hoy.

https://www.gob.mx/conabio

En esta sesión vas a empezar a conocer algunas características, pon mucha atención.

Selva Húmeda

Las selvas crecen en las zonas tropicales donde hace mucho calor todo el año, en algunas llueve mucho y las plantas crecen todo el tiempo, mientras que en otras hay épocas secas y las plantas pierden sus hojas.

Hay una gran variedad de plantas y animales, desde las pequeñas hormigas y hongos hasta los grandes depredadores, como el jaguar y el águila real.

A la Selva húmeda también se le llama “Bosque tropical”, su clima es cálido y con lluvias todo el año o muy abundantes en verano.

En la selva, las plantas siempre están verdes, y si unas hojas se caen, otras crecen, la vegetación es muy abundante y variada, con grandes árboles y plantas que crecen en suelos siempre húmedos, también se forman arroyos y hay ríos muy caudalosos, como el Grijalva y el Usumacinta, en el sur del país.

En la selva habitan muchas especies de plantas y animales. Hay mamíferos, como el jaguar y el mono araña; aves, como la guacamaya roja, además de muchos reptiles, entre ellos el cocodrilo de pantano, la boa mazacuate, y anfibios e insectos como la rana arbórea y el escarabajo rinoceronte.

Bosque Nublado

Los bosques nublados crecen en las montañas arriba de la selva húmeda y por debajo de los bosques templados. Como su nombre indica, están cubiertos de nubes gran parte del año y llueve constantemente.

Aquí viven una gran diversidad de árboles con muchas epífitas, es decir, plantas que crecen sobre ellos sin causarles daño, como las orquídeas, las bromelias y las lianas, debido a la humedad, es hogar de muchas ranas, sapos, salamandras y de gran variedad de especies muy interesantes.

Durante la mayor parte del día está inmerso en niebla o nubes bajas, y son frecuentes las lluvias abundantes y los vientos húmedos. La temperatura media anual oscila entre los 12°C y los 23°C, aunque en invierno las temperaturas pueden descender por debajo de los 0°C.

Respecto a la flora y fauna, están compuestos por pinos, encinos, magnolias, helechos, orquídeas, bromelias y viven especies únicas de aves como el quetzal, también habitan aquí el oso hormiguero, el pavón, el tigrillo, la mariposa cometa y el tlaconete.

Bosques Templados

Los bosques de pinos, oyameles y de encinos crecen en las montañas donde no hace mucho frío ni mucho calor y donde llueve solo una parte del año.

Las plantas y animales de estos bosques se parecen mucho a las especies de Canadá y Estados Unidos, pero también hay muchas especies únicas de México.

Los bosques templados tienen una gran diversidad de árboles, aunque dominan las especies de pinos y encinos como el ocote colorado y los pinabetes.

En los bosques templados puedes encontrar distintas especies como ardillas, zacatuche, venado cola blanca, lobos mexicanos, osos negros, mariposas monarca, truchas arcoíris y la hermosa águila real.

Matorrales

En gran parte del centro y norte de México crecen los matorrales, a veces llamados desiertos, aquí hace muchísimo calor durante el día y puede hacer mucho frío durante la noche y llueve muy, pero muy poco.

Las plantas y animales del matorral están adaptados a estos cambios de temperatura, aquí viven muchos cactus y plantas con hojas pequeñitas.

En esta región hay climas áridos y semiáridos que pueden variar desde muy caluroso, hasta relativamente fresco en las partes altas. La temperatura promedio es de 12°C a 26°C.

En los matorrales habita fauna como el correcaminos, tarántulas, liebres, zorros del desierto, víboras de cascabel, tortugas del desierto y pájaros carpintero de Gila.

Respecto a la flora, se encuentran el cactus, como el cacto chaute, árboles palo fierro y plantas como la llamada pata de elefante y el cirio.

Pastizal

En este ecosistema los pastos son muy abundantes y hay muy pocos arbustos y árboles.

Al igual que en los matorrales, hace calor durante el día y frío durante la noche, por eso, la mayoría de los animales se alimentan por la mañana y por la tarde.

En otras partes del mundo se le conoce como estepa o sabana.

La vegetación que habita en los pastizales son los árboles y arbustos comunes: El mezquite, el ocotillo y el huizache.

Con respecto a la fauna, se encuentran especies como el berrendo, bisonte, hurón de patas negras, la víbora de cascabel, el perrito llanero cola negra, la codorniz y la flamante águila real.

Selva Seca

Las selvas secas crecen en lugares cálidos en donde las estaciones son muy marcadas, durante la temporada de lluvias la selva está muy verde, pero en la temporada seca, cuando no llueve, las plantas pierden sus hojas y se llenan de flores.

Sus árboles, de hojas pequeñitas, no son muy altos y como reciben mucha luz, crecen gran cantidad de arbustos y pequeños árboles; es difícil caminar en estas selvas. Entre los árboles que se pueden encontrar hay muchos parientes del copal y del frijol de donde cuelgan los nidos de las calandrias.

Las selvas secas se desarrollan en clima seco, con temperatura mínima extrema de 0°C en los días más fríos, pero en promedio varían entre 20°C a 29°C.

Algunos de los mamíferos que habitan estas selvas secas son el zorrillo pigmeo, el armadillo de nueve cintas, las chachalacas pálidas, las iguanas verdes, los murciélagos trompudos, lagartos, culebras, alacranes, entre otras tantas especies.

Con respecto a la vegetación puedes encontrar árboles como el apamate rosa y el palo mulato.

Vegetación acuática y subacuática

El océano Pacifico es frío y puede ser muy profundo, sus costas son más secas que las del golfo de México y el mar Caribe.

Aquí viven una gran cantidad de plantas y animales marinos, muchos otros en las islas y en las costas, hay animales microscópicos y otros tan grandes como las ballenas.

En estas regiones hay muchos manglares y arrecifes de coral, en donde viven muchas plantas y animales.

En el Pacífico, puedes encontrar a la ballena azul, a la vaquita marina, a diferentes especies de tortuga como la carey y caguama, caracoles, medusas y al pájaro bobo de patas azules, así como cangrejos y mantarrayas.

Mientras que, en el golfo y el Caribe, la fauna que habita son las tortugas golfinas, el mapache, los manatís, los flamencos, también hay cangrejos y águilas pescadoras.

Con respecto a la flora, en el Pacífico, como en el golfo de México y el mar Caribe, hay corales y pastos marinos, en el caso de estos últimos destacan los manglares rojos.

LENGUAJE

Describiendo trayectos

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a continuar aprendiendo sobre los croquis.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente información sobre los trayectos y los croquis.

Los trayectos son representaciones de recorridos que se deben hacer para llegar de un punto a otro u otros, gracias a los croquis se pueden definir trayectos adecuados para llegar a algún lugar.

Ya sabes lo que es un croquis, recuerda que se parte de un trazado básico de las calles.

Ya sabes, también, lo que es un trayecto, es el camino que debes seguir y que se puede señalar con algunas flechas.

Pero eso no es suficiente para que las instrucciones sean claras, también es necesario poner los nombres de las calles, con abreviaturas.

¿Puedes encontrar alguna abreviatura en la siguiente imagen? por ejemplo, está “Calz.” que significa calzada: Calzada del Hueso Colorado

¿Qué otros elementos se podrían agregar al croquis?

Si recuerdas, también se pueden poner algunos símbolos para representar lugares o edificios, por ejemplo, la florería, la plaza, el centro comercial o el café.

Todavía falta un elemento muy importante, que ayuda a identificar las cuatro direcciones en que te puedes desplazar: La Rosa de los vientos, que ayuda a identificar los puntos cardinales del norte, sur, este y oeste.

El croquis que presenta la imagen anterior, ¿Qué ruta está trazando? si observas con atención, verás que marca la ruta de la casa al Salón de eventos.

Ahora, vas a suponer que tú quieres ir de tu casa al Salón de eventos. Entonces, con base en este croquis, ¿Cómo describirías la ruta? puede ser de la siguiente manera:

Tienes que caminar por la calle Francisco Villa hacia el oriente y pasar la avenida 1 de Mayo, donde verás una Florería.

Sigues hasta la esquina con la avenida 10 de Mayo; vas a pasar por el café, que está entre esas dos calles.

En la esquina con la avenida 10 de Mayo, das vuelta hacia la izquierda, hacia el sur, y caminas hacia la calzada del Hueso Colorado.

Vas a pasar por la plaza, del lado derecho, y por la clínica del IMSS, del lado izquierdo, en la esquina con Emiliano Zapata.

Sigues de frente y, del lado derecho, vas a encontrar el Salón de eventos.

Este croquis lo puedes encontrar en tu libro de Español, en la página 30. Es el croquis de Felipe.

INGLÉS

No los encuentro

¿Qué vamos a aprender?

Hoy seguirás aprendiendo y practicando frases para pedir algo que necesitas.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Haz un repaso de las frases que aprendiste en la sesión anterior.

Do you remember them? ¿Las recuerdas?

Vas a realizar una actividad que se llama unscramble the cards, que significa: ordena las tarjetas.

Elabora una tarjeta para cada una de las frases o palabras siguientes:

can I

can you

could I

may I

borrow

lend me

have

have

a pencil

a pen

a pencil sharpener

a pen

Las frases o palabras están desordenadas, de acuerdo con las frases que aprendiste, ordénalas.

Are you ready? ¿Estás lista y listo?

Ok lets do it! Vamos a hacerlo.

Por ejemplo, una frase puede ser:

Can I borrow a pen, please?

¿Puedo tomar prestada una pluma, por favor?

Ordena las frases para formar las oraciones correctas y comenta con tu maestra o maestro, para revisarlas.

Juega a Role Play – Juego de roles o Juego de personajes.

Imagina que tienes un examen muy importante que hacer de la asignatura de Lengua Extranjera, inglés, pero no encuentras algunos objetos del salón de clases, y ya se te hizo tarde, entonces debes pedir ayuda a tu compañero para que te preste algunos útiles que necesitarás para tu examen de inglés.

Invita a alguien de tu familia para que jueguen.

Do you want to play with me? ¿Quieres jugar conmigo?

Actúen la siguiente escena con el diálogo que se presenta.

Antes de empezar recuerda que cualquier conversación debes iniciarla con Greetings que son saludos, como:

Hello Good morning. Hi, How are you? Hola Buenos días. ¿Hola, como estas?

Y además debes terminar la conversación con Farewells, que son despedidas como:

Good bye See you Adiós Nos vemos

Ok. Lets start! ¡Empecemos!

Antes de decir el diálogo, revísalo, ya que encontrarás algunas frases en azul, una es correcta y otra incorrecta, subraya las que son correctas.

A: Hello, How are you?

B: Fine, thanks and you?

A: I´m worried, I´m in a hurry, Where is my pen? / Where my pen is?

B: What´s the matter?

A: I have to go to school, because I have an English test, but I don´t find my pencil case. Can you help me, please? / You help me please can?

B: Sure, don´t worry!

A: Can lend you me a pen? / Can you lend me a pen?

B: Yes, here you are!

A: Can I borrow your pencil? / I can borrow your pencil?

B: Of course

A: Ok, thanks! See you

B: Wait! Is where your pencil sharpener? / Where is your pencil sharpener?

A: Oh yes! Could pencil sharpener I have? / Could I have a pencil sharpener? And Can I have an eraser, please? / Can have an eraser I please?

B: Yes here you are, Good luck! Good bye!

A: Thank you. Bye / Hello

Verifica tus respuestas. Las que aparecen subrayadas con color rojo, son las frases correctas.

Ahora ya pueden decir el diálogo correctamente, tú y quien juegue contigo.

That´s all for today guys! ¡Eso es todo por hoy chicas y chicos!

No olvides compartir tus trabajos con tu maestra o maestro de inglés.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.