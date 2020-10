Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 5 de octubre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 5 de octubre del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

El programa Aprende en Casa de hoy lunes 5 de octubre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día de hoy.

Alumnos de primero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy.

VALORES: Las emociones nos van a hacer pensar

Reconocerás el efecto de las emociones en tu conducta y tus relaciones con los demás.

Valorarás si tus emociones te ayudan a relacionarte sanamente con otros.

ACTIVIDAD

Hay ocasiones que nos sentimos enojados porque tenemos que hacer cosas que no nos gusta, como doblar ropa, hacer la tarea o recoger juguetes, entonces no haces bien las cosas porque estas enojada (o) y no piensas en nada.

Cuando estas molesto (a) y necesitas ponerte en calma, puedes realizar la postura del árbol ¿La recuerdas?

Artes: La forma de mis emociones

Reflexionarás en torno a lo que aprendiste y experimentaste emocionalmente durante el proceso del proyecto con el objetivo de hacer una valoración personal de la experiencia.

Para esta sesión necesitarás tener un espacio libre de objetos que puedan lastimarte o provocar algún accidente, ropa cómoda, además ocuparas el siguiente material:

• Hojas o cuaderno de artes.

• Hojas de colores, en caso de no tener puedes colorear hojas y después recortarlas.

• Pegamento.

• Tijeras de punta “chata”.

• Lápiz.

• Goma.

ACTIVIDADES

Ve el video Aprende a expresar tus emociones para saber cómo identificar una emoción y la manera de expresarla.

Aprende a expresar tus emociones.

Conocimiento del medio: Mi cuerpo siente y suena

Reconocerás algunas cosas divertidas que puedes hacer con tu cuerpo y que, aunque no lo creas, también son importantes para mantenerlo sano, porque te hacen sentir bien.

En sesiones pasadas reconociste partes de tu cuerpo y lo que puedes hacer con ellas, para realizar tus actividades diarias. ¿Las recuerdas?

• Cabeza

• Brazos

• Piernas

• Tronco

• Codos

• Rodillas

• Hombros

• Dedos

• Pies

• Cadera

• Frente

• Tobillos

• Cuello

• Manos

¿Qué hacemos?

Después de recordar las partes de tu cuerpo, es hora de moverlas, escucha la siguiente canción y ponte en movimiento:

A mover el bote en Once Niñas y Niños 3.

Lenguaje: ¿Con qué letra empieza?

Reconocerás el valor sonoro de las letras al escribir o dictar palabras y oraciones. Escribirás, dibujarás, pensarás y compartirás y escucharás un cuento.

En esta sesión necesitarás: Hojas blancas o un cuaderno, lápiz, lápices de colores, tu libro de texto Lengua Materna. Español, y el de Material de apoyo a la alfabetización Inicial. Tiras recortables. Primer Grado del año 2019, ambos libros puedes encontrarlos en las siguientes páginas electrónicas:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm

https://libros.conaliteg.gob.mx/P1CAM.htm#page/1

ACTIVIDAD

Observa el siguiente video con atención, solo la canción del principio, más adelante volverás al video para escuchar el cuento El libro del Osito.

“El libro del Osito” de Anthony Browne, video narración de Lidia Zaragoza.